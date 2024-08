10 migliori modelli di valutazione del progetto per valutare i progetti

"Ciò che viene misurato viene gestito", ha scritto Peter Drucker, uno dei più noti e influenti pensatori e scrittori di teoria e pratica manageriale.

Questo detto popolare si applica anche al project management.

Secondo il rapporto annuale di Wellingtone sullo stato del project management (2021), il 47% dei project manager, degli specialisti PMO e dei responsabili di programma non ha accesso ai KPI di progetto in tempo reale.

Non stupisce quindi che il 66% delle organizzazioni dichiari di non essere in grado di completare i progetti nella maggior parte dei casi.

Avere un modo realistico per valutare le attività cardine e verificare se si è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi è importante per vincere al gioco del project management. Questo è ciò che fa una modello di valutazione del progetto da fare per voi.

Ma Da fare per sapere qual è il modello giusto per voi?

Utilizzate questo articolo come mappa per scoprire i 10 migliori modelli di valutazione dei progetti e scegliete quelli più adatti al vostro caso d'uso.

Cos'è un modello di valutazione del progetto?

Un modello di valutazione del progetto è un documento utilizzato per valutare le prestazioni e l'efficacia di un progetto. In genere include sezioni per registrare i dettagli chiave del progetto, gli obiettivi, il budget, le sequenze, i risultati, la qualità, i rischi, i problemi, le lezioni apprese e le raccomandazioni.

Sia che stiate costruendo un grattacielo o lanciando una nuova app, un modello di valutazione del progetto vi fornisce un modo strutturato per analizzare ciò che è andato bene e ciò che potrebbe essere migliorato per informare i progetti futuri.

Cosa rende un buon modello di valutazione del progetto?

Ecco gli elementi essenziali per un buon modello di valutazione del progetto:

Completezza : I buoni modelli di valutazione del progetto coprono tutti gli aspetti delle prestazioni del progetto con sezioni per obiettivi, budget, Sequenza, rischi, problemi, qualità, efficacia del team e altro ancora.

: I buoni modelli di valutazione del progetto coprono tutti gli aspetti delle prestazioni del progetto con sezioni per obiettivi, budget, Sequenza, rischi, problemi, qualità, efficacia del team e altro ancora. Obiettivi e misure cancellate : Il modello deve consentire di registrare gli obiettivi originali del progetto e di definire le metriche di esito positivo per valutare se tali obiettivi sono stati raggiunti. Trovate modelli che vi diano un feedback quantitativo a colpo d'occhio

: Il modello deve consentire di registrare gli obiettivi originali del progetto e di definire le metriche di esito positivo per valutare se tali obiettivi sono stati raggiunti. Trovate modelli che vi diano un feedback quantitativo a colpo d'occhio **Il modello deve avere un modo per compilare e analizzare facilmente il feedback degli stakeholder in un unico posto

Accessibilità : Un buon modello di valutazione del progetto è facile da usare. È stato progettato per le persone reali, non solo per gli esperti di project management. Più è facile da usare, più è probabile che il team lo faccia proprio, facendolo diventare parte della routine del progetto.

: Un buon modello di valutazione del progetto è facile da usare. È stato progettato per le persone reali, non solo per gli esperti di project management. Più è facile da usare, più è probabile che il team lo faccia proprio, facendolo diventare parte della routine del progetto. Personalizzazione: I progetti sono come fiocchi di neve: non ce ne sono due esattamente uguali. Un buon modello non è a dimensione unica e si adatta al progetto.

I progetti sono come fiocchi di neve: non ce ne sono due esattamente uguali. Un buon modello non è a dimensione unica e si adatta al progetto. Sequenza visiva: Sequenza visiva, grafici e diagrammi consentono una reportistica di valutazione basata sui dati che può essere facilmente digerita da tutte le parti interessate

La selezione di un modello allineato a questi criteri porterà a valutazioni del progetto attuabili e ricche di informazioni per migliorare la realizzazione del progetto.

10 Modelli di valutazione dei progetti da usare nel 2024

Indipendentemente dall'entità e dalla portata del progetto, questi diversi modelli di ClickUp semplificheranno la gestione del progetto il monitoraggio del progetto e valutazione per voi e per i membri del vostro team.

1. Modello di valutazione del progetto di ClickUp

Il modello ClickUp per la valutazione dei progetti vi fa risparmiare tempo e aumenta le vostre capacità di project management. Modello di valutazione del progetto di ClickUp è come avere un'assistente super efficiente: mantiene le cose organizzate, individua potenziali problemi e aree di miglioramento e garantisce la collaborazione del team.

Questo modello è dotato di una serie di funzionalità personalizzabili, tra cui:

Stati personalizzati: per tenere traccia delle diverse fasi di valutazione del progetto

Campi personalizzati: per categorizzare e aggiungere attributi che forniscono visibilità ai soggetti interessati al progetto

Viste personalizzate: per costruire il vostro flusso di lavoro ClickUp che include Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora

Project Management: per migliorare il monitoraggio della valutazione del progetto con tag, avvisi di dipendenza, email e molto altro ancora

La parte migliore?

Il tutto è presentato in modo ordinato con potenti immagini in un unico luogo per una rapida comprensione. 📊

Anche l'utilizzo è semplicissimo! Bastano sei passaggi: impostare, definire gli obiettivi del progetto, suddividere le attività, monitorare lo stato, affrontare i problemi e celebrare le attività cardine.

2. Modello di rapporto di valutazione ClickUp

Il modello di rapporto di valutazione ClickUp consente di raccogliere, analizzare e comunicare in modo rapido ed efficiente i dati organizzati.

Volete un modo semplice per monitorare le prestazioni dei dipendenti? Modello di rapporto di valutazione di ClickUp è una soluzione innovativa per l'acquisizione di metriche di performance e la valutazione dell'efficacia operativa.

Ma la vera bellezza di questo modello sta nella sua versatilità. Si può usare per misurare l'efficacia dei programmi di formazione dei dipendenti, per valutare il feedback dei clienti o per monitorare l'esito positivo di vari progetti.

Avere un formato coerente per documentare i dati di valutazione fa risparmiare tempo e supporta l'organizzazione logica delle informazioni. Il vantaggio più grande è che aiuta a standardizzare le reportistiche di valutazione in tutta l'organizzazione.

Grazie a funzionalità/funzione come le reazioni ai commenti, le attività secondarie annidate e gli assegnatari multipli, questo modello di ClickUp vi aiuta a gestire i progetti e a tenere traccia delle valutazioni senza sudare.

Per utilizzarlo al meglio, seguite cinque passaggi:

Raccogliere informazioni, tra cui gli oggetti della valutazione, le attività e i compiti utilizzati, i criteri di valutazione e i risultati della valutazione UtilizzareVista Tabella di ClickUp per creare un foglio di calcolo che costituirà la base della vostra relazione di valutazione. Includete dettagli come il titolo della valutazione e il nome del valutatore Aggiungete i dati pertinenti utilizzandoCampi personalizzati in ClickUp4. Analizzare i dati inseriti utilizzando i campiVista Bacheca. Cercare modelli, tendenze e correlazioni per valutare le prestazioni e identificare le aree di miglioramento Creare elementi d'azione per implementare i cambiamenti conAttività di ClickUpCreazione di reportistica di valutazione è facile e veloce con ClickUp.

3. Modello di analisi dei rischi del project management di ClickUp

Il modello di analisi dei rischi del Project Management di ClickUp consente di esaminare agilmente i rischi in base al livello di minaccia, quindi di costruire un piano appropriato per mitigare la minaccia Modello di analisi dei rischi del project management di ClickUp è un must per i team di progetto.

Consente ai team di individuare i rischi, determinare la probabilità che si presentino e pianificare le azioni per evitarli. Che si tratti di un grande progetto o di un semplice elenco di attività, questo modello assicura che il progetto rimanga in carreggiata, indipendentemente dagli ostacoli che si presentano. 🕰

Utilizzate questo modello per:

Stimare i rischi potenziali e il loro impatto sul progetto

Allocare le risorse e mettere in atto misure di mitigazione

Dare priorità alle minacce in base alla gravità

Garantire la consegna dei progetti nei tempi previsti e nel rispetto del budget

Le funzionalità/funzioni speciali del modello, come tag, date di scadenza, avvisi e commenti, semplificano il monitoraggio e il piano dei rischi.

Ecco una semplice guida in 5 passaggi per evitare che i rischi facciano deragliare i progetti: Elencate i rischi utilizzando un documento di ClickUp, valutate la loro importanza con le attività di ClickUp, impostate gli Obiettivi di ClickUp per definire i piani d'azione, utilizzate le Automazioni di ClickUp per ottenere avvisi che tengano d'occhio i rischi e aggiornate l'elenco dei rischi man mano che il progetto va avanti.

4. Modello di modulo di valutazione per attività di ClickUp

Esaminate le prestazioni dei dipendenti con un modello di attività semplice e facile da usare.

Il Modello di attività del modulo di valutazione ClickUp è un modello di facile utilizzo che consente ai gestori del team di verificare le prestazioni dei propri membri. Il modulo pone semplici domande su riconoscimenti, lavoro di squadra, competenze e altro ancora. Una volta compilato, il modulo si trasforma automaticamente in un'attività di ClickUp. In questo modo i manager possono verificare facilmente le prestazioni di tutti in un unico posto.

Questo modello non è solo per i dipendenti, ma funziona anche per tutti coloro che contribuiscono a un progetto, come i freelance o gli appaltatori. Inoltre, aiuta i manager a tenere un registro ordinato dei lavori e degli stati di ciascuno nel corso del tempo.

5. Modello di nota per progetti ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-project-note-template.webp

/$$$img/

Memorizzate e organizzate tutte le informazioni relative al progetto in modo facile e veloce con il modello di nota del progetto ClickUp Modello di nota di progetto di ClickUp è come avere un taccuino super-organizzato per i vostri progetti. Vi aiuta a tenere ogni dettaglio dell'intero ciclo di vita del progetto in un unico posto.

È possibile monitorare facilmente le attività, gestire le modifiche e raccogliere i feedback delle varie parti interessate. ClickUp semplifica l'invito di membri o ospiti al progetto o all'area di lavoro di ClickUp per iniziare a collaborare.

Oltre a garantire che che ogni membro del team mantenga il contesto questo modello offre anche un modo coerente di registrare i dettagli, garantisce che non si perda nulla di importante e consente di analizzare facilmente lo stato di avanzamento del progetto.

Per utilizzarlo, è sufficiente raccogliere le informazioni sul progetto in un documento ClickUp, impostare il modello con i dettagli del progetto, aggiungere attività per ogni obiettivo e assegnarle ai membri del team.

Grazie alle notifiche tempestive tramite ClickUp Automazioni, non dovrete nemmeno preoccuparvi di perdere gli aggiornamenti!

6. Modello di rapporto di valutazione di ClickUp

Ottimizzate le valutazioni dei dipendenti utilizzando il nostro modello di documento di valutazione e mantenete tutto conciso, coerente e oggettivo Modello di relazione di valutazione di ClickUp è uno strumento fondamentale per comprendere i dettagli di qualsiasi progetto o processo. Questo modello semplifica la documentazione e l'analisi dei dati, garantendo l'accuratezza e la trasparenza delle valutazioni.

Che si tratti del lancio di un prodotto o di un sondaggio tra i clienti, questo modello vi aiuta a scoprire cosa funziona e cosa no. Inoltre, facilita il vostro lavoro con suggerimenti chiari per il miglioramento.

Utilizzate questo modello per:

Disporre di una reportistica coerente e facile da seguire

Riepilogare/riassumere i dati di diverse valutazioni

Confrontare i risultati tra le varie valutazioni

Migliorare il monitoraggio della valutazione con un praticoFunzionalità di ClickUpcome le reazioni ai commenti, le attività secondarie annidate, gli assegnatari multipli e le etichette di priorità

7. Modello di ClickUp Lezioni apprese

Visualizzate una vista personalizzata per includere o rimuovere il campo azione necessaria nel modello delle lezioni apprese

Nel vostro progetto, Modello di Lezioni Imparate sul Project Management di ClickUp è uno strumento utile per la revisione del progetto. Vi aiuta a riflettere su ciò che è andato bene e su ciò che avreste potuto fare meglio.

Questo strumento di facile utilizzo consente di documentare facilmente gli aspetti positivi in modo da poterli replicare, identificare e risolvere le carenze e ottenere una panoramica chiara dello stato di avanzamento del progetto grazie a un semplice strumenti di monitoraggio delle prestazioni .

Catturando gli insegnamenti più importanti di ogni progetto, questo modello aiuta voi e il vostro team a migliorare ad ogni progetto. 💪

La buona notizia? Questa non è l'unica Modello delle lezioni apprese a disposizione. ClickUp offre una serie di strumenti di modelli personalizzabili di revisione del progetto , compresi i modelli di Retrospettiva del progetto ClickUp E il modello Modello ClickUp 4Ls Retro per dare al vostro team la possibilità di realizzare progetti di esito positivo.

Avete bisogno di aiuto per visualizzare i risultati rapidi dei vostri progetti? Date un'occhiata a_ **I modelli di riepilogo/riassunto dei progetti di ClickUp .

8. Modello di revisione del project management di ClickUp

Il modello di Project Management Review di ClickUp consente alle aziende di valutare lo stato attuale del progetto e di aiutare i team a determinare se vale la pena continuare il progetto Modello di revisione del project management di ClickUp consente di raccogliere facilmente i feedback degli stakeholder, di individuare le aree di miglioramento e di organizzare il processo di revisione dei progetti. Che si tratti di un progetto o di molti altri, il modello assicura che le revisioni siano complete ed efficaci.

I vantaggi includono il monitoraggio dello stato di avanzamento, la garanzia che le attività siano completate in tempo, la regolazione delle risorse del progetto secondo le necessità e la visualizzazione completa del progetto da parte di tutti. Grazie alle funzionalità/funzione personalizzate di ClickUp, è facile modificare le attività insieme, visualizzare la Sequenza e collaborare su diversi aspetti del progetto.

Per ottenere i migliori risultati con questo modello, ClickUp suggerisce di seguire un processo in quattro passaggi: fissare obiettivi chiari, raccogliere informazioni con tabelle semplici, esaminare l'andamento del progetto utilizzando dettagli personalizzati e pianificare le azioni successive con un grafico.

Questo modello rende semplici le revisioni dei progetti, promuovendo il lavoro di squadra e il processo decisionale intelligente per rendere i progetti un esito positivo.

9. Modello di ClickUp Post-Mortem

Aprire una vista Bacheca per visualizzare le attività del modello Post-Mortem di ClickUp Project Modello di post-mortem del progetto di ClickUp offre un modo semplice per valutare l'esito positivo o il fallimento del progetto. Consente di raccogliere e studiare i feedback di tutte le persone coinvolte, analizzando le tendenze nell'implementazione e nella comunicazione del progetto. ⚠️-> 🎯->📈

È utile per tutti i project management, sia che siate agli inizi sia che abbiate molta esperienza.

Perché? Perché offre un modo chiaro per annotare i problemi, le intuizioni e le cose imparate, in modo che voi e il vostro team possiate risolvere i problemi e fare meglio la prossima volta.

Il modello Project Post-Mortem di ClickUp ha molte funzionalità/funzioni utili per la revisione retrospettiva del progetto:

Stati personalizzati: per tenere traccia dello stato di ogni problema, da Indagine a Nuova voce a Risolto e/o Non risolto

Campi personalizzati: Visibilità del settore, delle risorse, della categoria e della causa principale del progetto

Visualizzazioni personalizzate: Configurate le visualizzazioni del progetto in base alle vostre esigenze. Scegliete tra Modulo di inserimento Insight, Attività in sospeso, Stato,Modelli post mortem, Guida introduttiva e altro ancora

Project Management: Migliorare il monitoraggio dei progetti post mortem con reazioni ai commenti, automazioni, IA e altro ancora

Ecco altri modelli_

**Modelli di debriefing post progetto di ClickUp_

per aiutarvi a migliorare i vostri progetti futuri.

10. Modello di registro del progetto ClickUp

Gestite facilmente il registro giornaliero del vostro progetto tenendo traccia di ogni singola attività con il modello di registro del progetto di ClickUp Modello di registro di progetto di ClickUp vi aiuta a documentare ogni passaggio del progetto, ad assegnare attività e a visualizzare il flusso di lavoro, il tutto in un unico posto. Sia che il progetto sia grande o piccolo, questo modello permette di organizzare tutto, rendendo più facile il monitoraggio dello stato e il rispetto delle scadenze.

È dotato di funzionalità/funzione come campi e stati personalizzati e di varie viste Elenco, Gantt e Calendario. Ciò consente di personalizzare il modello per adattarlo alle esigenze specifiche del progetto. In più, avrete a disposizione un pratico strumenti per il project management come il monitoraggio del tempo, le reazioni ai commenti e persino l'assistenza dell'IA.

Per utilizzarlo, iniziate raccogliendo i dettagli del progetto e impostando il documento con il nome del progetto e la Sequenza. Quindi, aggiungere attività, attività cardine e scadenze. Mantenete il registro aggiornato regolarmente per garantire l'accuratezza. Condividetelo con il team per migliorare la collaborazione e tenere tutti informati.

L'aggiunta di questo modello all'area di lavoro di ClickUp è facile e rappresenta un ottimo modo per semplificare il project management. È stato progettato per aiutare i responsabili dei progetti come voi si organizzano, comunicano efficacemente con il team e, infine, assicurano l'esito positivo del progetto.

Siete pronti a utilizzare i modelli di valutazione dei progetti di ClickUp per realizzare progetti con esito positivo?

Portare un progetto dal punto A al punto B sembra semplice, fino a quando le variabili, i rischi e l'estensione non fanno saltare i piani. Ma l'esito positivo del progetto è possibile con il giusto copilota: i modelli di valutazione dei progetti di ClickUp.

Questi modelli personalizzabili portano la necessaria direzione e chiarezza ai progetti incerti, grandi o piccoli che siano. Il loro approccio strutturato vi aiuta a monitorare costantemente i rischi, consentendovi di correggere tempestivamente la rotta per evitare che piccoli intoppi si aggravino. Gestione delle attività in tempo reale e gli approfondimenti guidano i team a collaborare in modo più intelligente.

E la ricompensa più grande? Non solo esiti positivi, ma anche miglioramenti a ogni passaggio. Grazie a valutazioni rigorose dei progetti, ogni iniziativa rafforza le capacità di processo per quella successiva.

Pensate che sia difficile trovare modelli robusti? Non con ClickUp! Iscriviti e avrai accesso a una libreria in continua espansione di oltre 1.000 modelli che spaziano da gestione delle attività , lancio di prodotti , progetti di ingegneria , per cui non c'è che l'imbarazzo della scelta!