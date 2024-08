10 Migliori alternative e concorrenti di Writesonic nel 2024

Writesonic può essere uno strumento utile per i team che vogliono aumentare la creazione di contenuti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (IA), ma non è l'unico software di questo tipo in circolazione. Nel 2024 c'è l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli strumenti e le app progettati per facilitare la scrittura, la modifica e l'ottimizzazione dei contenuti.

In questo articolo tratteremo le migliori alternative a Writesonic disponibili oggi. Condivideremo le loro funzionalità/funzioni, i vantaggi, i limiti di frequenza, la produttività e le valutazioni dei prodotti, in modo che possiate scoprire l'opzione migliore per le vostre esigenze.

Esploriamo i migliori concorrenti di Writesonic presenti sul mercato in questo momento.

Cosa cercare in un'alternativa a Writesonic?

Prima di passare a un altro strumento di scrittura per l'IA, è necessario considerare cosa si sta cercando.

Writesonic offre funzionalità/funzione di scrittura di contenuti guidati dall'IA come la parafrasi, il riepilogare/riassumere articoli, l'espansione del testo e le descrizioni dei prodotti. Scoprite quali di queste funzioni sono indispensabili per voi e costruite la vostra lista ristretta in base a queste.

Pensate a ciò che vi piace di Writesonic e a ciò che non vi piace. Alcuni apprezzano il sistema basato sui crediti, mentre altri preferiscono uno strumento con parole illimitate a disposizione. Le funzionalità/funzione extra di Writesonic, come i generatori di immagini e i costruttori di chatbot, potrebbero piacervi, oppure potreste preferire abbandonarle e passare a uno strumento che si concentra sulla scrittura e sulla collaborazione.

Considerate cosa volete che il vostro Strumento di scrittura dell'IA da fare per voi, e cercate le opzioni in base a questo.

Le 10 migliori alternative a Writesonic da usare nel 2024

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Al giorno d'oggi abbiamo sempre bisogno di più contenuti per riempire le nostre calendari di contenuti e strumenti di scrittura sono uno dei modi migliori per crescere. ClickUp vi offre un modo per accelerare il processo di scrittura avendo tutti i documenti, i wiki e i file in un unico posto, in modo da semplificare i flussi di lavoro e lavorare in modo più efficace.

L'interfaccia semplificata e gli strumenti integrati di ClickUp vi offrono un luogo libero e ricco di funzionalità per lavorare su contenuti di alta qualità. Sia che stiate delineando un nuovo post sul blog o scrivendo un processo per il lancio di un prodotto, ClickUp vi permette di software di videoscrittura è intuitivo e facile da usare.

Utilizzate i modelli per eliminare la sensazione di pagina vuota, aggiungete opzioni di formattazione e stile e visualizzate il conteggio delle parole e il tempo di lettura. Collaborate con i membri del team alle modifiche in tempo reale o in modo asincrono, quindi condividete i contenuti con gli stakeholder e i freelance con collegamenti facili e condivisibili.

Essendo ClickUp uno strumento incredibile e multidimensionale per la produttività e la collaborazione, vale sicuramente la pena di esplorarlo come soluzione per le esigenze più ampie del vostro team. In più, ClickUp AI trasformerà per sempre il modo di lavorare sui contenuti di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Opzioni avanzate di stile e formattazione: inserimento di segnalibri, aggiunta di tabelle e molto altro ancora

Modelli facili da usare che aiutano a eliminare il blocco dello scrittore

Visualizzazione del conteggio delle parole, dei caratteri e del tempo di lettura all'interno dei documenti

Connessione dei documenti ai flussi di lavoro per un'esecuzione più semplice

Aggiunta di pagine annidate per creare basi di conoscenza e wiki con facilità

Modifica e collaborazione in tempo reale

Categorizzazione dei documenti e organizzazione delle risorse

Creare collegamenti condivisibili e gestire le autorizzazioni per diversi livelli di accesso

Utilizzate insieme alle altre funzionalità/funzione di ClickUp per migliorare il vostro sistema di gestione dei documentiprocesso di creazione dei contenuti* Integrazioni con oltre 1.000 dei migliori strumenti di lavoro disponibili oggi

Limiti di ClickUp:

ClickUp non dispone ancora di unCopywriting dell'IA ma questo arriverà molto presto conClickUp 3.0* Può essere necessario un po' di tempo per conoscere a fondo tutte le funzionalità di ClickUp e capire come utilizzarle al meglio

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (6.700+ recensioni)

4,7/5 (6.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Copia.ai

Via Copia.IA Copy.ai è stato uno dei primi Generatori di contenuti IA sul mercato e questo strumento di scrittura continua ad aggiungere nuove funzionalità/funzione con lo sviluppo della tecnologia. Questo Assistente di scrittura IA può aiutare i marketer, i blogger e gli autori di contenuti a scrivere contenuti di alta qualità per i loro blog, per gli annunci di Facebook e Google, per le descrizioni dei prodotti, per le pagine di destinazione e più velocemente, grazie all'aiuto dell'IA.

Le migliori funzionalità di Copy.ai:

Interfaccia intuitiva e user-friendly

Parole illimitate invece di un sistema basato sul credito

Accesso a più di 25 lingue con una sottoscrizione a pagamento

Limiti di Copy.ai:

Come per la maggior parte degli strumenti di IA, alcuni utenti ritengono che a volte i risultati manchino di creatività

Alcuni utenti vorrebbero che ci fosse un modo migliore perdocumentare progetti e file Prezzi di Copy.ai:

Piano Free

Pro: $49/mese per 5 utenti

$49/mese per 5 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni:

G2: 4.8/5 (160+ recensioni)

4.8/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

3. Semplificato

Via Semplificato Il prossimo elenco di alternative a Writesonic è Simplified. Simplified è stato progettato per essere una destinazione all-in-one per i team che vogliono adottare l'IA su scala. L'app offre non solo uno scrittore IA per il processo di creazione dei contenuti, ma anche grafica, modifica di video e Funzionalità/funzione di IA per i social media -tutto in un unico piano. Questo è utile per i team che vogliono semplificare la loro esperienza.

Le migliori funzionalità/funzione di Simplified:

Utile sistema di interfaccia drag-and-drop

Suggerisce le immagini correlate che corrispondono al contenuto

Approvazioni integrate per un flusso di lavoro semplificato

Limiti semplificati:

Alcuni utenti riferiscono che il contenuto a lungo termine può risultare ripetitivo

La gestione del formattare può essere a volte complicata

Prezzi semplificati:

Free Forever

Piccolo team: $30/mese per 5 membri

$30/mese per 5 membri Business: $50/mese per 5 membri

$50/mese per 5 membri Crescita: $125/mese per 5 membri

Simplified valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (800+ recensioni)

4.7/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

4. Gaspare

Via Gaspare Accanto a Copy.ai, Jasper IA (precedentemente noto come Jarvis) ha raggiunto la popolarità come i team di marketing e gli imprenditori hanno iniziato ad interessarsi all'IA strumenti di scrittura. Jasper si concentra sulla voce del marchio e l'app è progettata per aiutarvi a sfruttarla al meglio, creando contenuti in linea con il vostro tono di voce e stile di scrittura.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper:

Lavorare in modo collaborativo con modifiche in tempo reale e funzionalità di gestione del team

Scansione del sito web per identificare il tono di voce e creare contenuti long-form correlati

Controllore di plagio incorporato

Jasper Art togenera immagini di IA art Limiti di Jasper:

C'è un costo mensile aggiuntivo se si vuole aggiungere Jasper Art per completare la propria scrittura

Alcuni utenti trovano scomoda l'autenticazione a tre fattori

Prezzi di Jasper:

Autore: $49/mese per 1 utente

$49/mese per 1 utente Teams: $125/mese per 3 utenti

$125/mese per 3 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni:

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

5. Rytr

Via Rettr Rytr è un assistente di scrittura IA progettato per accelerare il processo di scrittura dei contenuti. Questo strumento presenta oltre 40 modelli per aiutarvi a scrivere testi per l'e-commerce, testi per le email, testi per gli annunci su Facebook, descrizioni di prodotti e altro ancora, anche se non siete esperti di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr:

Piattaforma e interfaccia di facile utilizzo

Creazione di incarichi basati su modelli o su quelli che avete scelto voiobiettivi e OKR* Tono di voce e strutture per il copywriting integrati permoduli lunghi e newsletter Limiti di Rytr:

A volte il tema della storia e l'output non coincidono

Alcuni utenti segnalano che l'output può terminare a metà di un pensiero, invece che alla fine di una frase quando sigenerare il contenuto Prezzi di Rytr:

Gratuito

Salvatore: $9/mese

$9/mese Unlimited: $29/mese

Valutazioni e recensioni di Rytr:

G2: 4.7/5 (750+ recensioni)

4.7/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (5+ recensioni)

6. Sintonia di parole

Via Sintonia di parole Wordtune è un assistente di scrittura dotato di IA e progettato per aiutarvi a dire ciò che intendete nel miglior modo possibile. Wordtune si concentra sull'aiuto come scrittore IA in grado di trovare anche gli errori di ortografia. È un'ottima opzione per chi scrive contenuti, perché produce testi non solo ottimizzati, ma anche personali e coinvolgenti, il che lo rende una delle nostre migliori alternative a Writesonic.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune:

Riscrivere le proprie parole in modo che corrispondano al vostro intento o ai vostri obiettivi per il post sul blog

Migliorare la grammatica e la struttura delle frasi

Possibilità di aggiungere fatti e citare fonti con facilità

Limiti di Wordtune:

Non c'è la possibilità di impostare un tono di voce specifico, come invece offrono altre app

Alcuni utenti vorrebbero che ci fosse un'API e più integrazioni con altri software, come WordPress

Prezzi di Wordtune:

Gratuito

Premium: $24,99/mese

$24,99/mese Premium per Teams: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wordtune:

7. Qualsiasi parola

Via Qualsiasi parola Anyword è un'applicazione IA software di copywriting strumento che aiuta a scrivere diversi tipi di contenuti destinati alla conversione. Il punto di forza di questa app è l'utilizzo dell'analisi predittiva e del copy scoring per offrire un copywriting orientato alle vendite.

Le migliori funzionalità/funzione di Anyword:

Riscrivere i contenuti per renderli più accattivanti e orientati alla conversione

Ottimizzazione SEO integrata per i contenuti dei blog

Analizzare la copia in tutto il vostrosito web, i canali dei social media e l'email marketing Limiti di Anyword:

Alcuni utenti vorrebbero che ci fosse un servizio o una funzionalità/funzione di citazione integrata

Ci possono essere delle ripetizioni all'interno dicontenuti generatisoprattutto per le lunghezze maggiori

Prezzi di Anyword:

Starter : $29/mese

$29/mese Data-Driven: $99/mese

$99/mese Anyword for Business: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Anyword:

G2: 4,8/5 (1.150+ recensioni)

4,8/5 (1.150+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (370+ recensioni)

8. TextWizard

Via TextWizard TextWizard aiuta i team a creare migliori testi di marketing, grazie a strumenti e funzionalità di IA. Lo strumento consente agli addetti al marketing di risparmiare tempo e scalare rapidamente, con contenuti progettati per ottenere un buon posizionamento nei motori di ricerca. Lo strumento è relativamente nuovo, con un'interfaccia di facile lettura roadmap della produttività -reso condivisibile e facile da usare con l'aiuto di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzione di TextWizard:

Creare "ricette di generazione" ripetibili in base ai propri obiettivi

Generazione di moduli lunghi,post sui social media, elevator pitches e altro ancora

Riutilizzare i contenuti esistenti per scalare in velocità

Limiti di TextWizard:

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più prompt per i contenuti a lungo termine

TextWizard non ha le stesse funzionalità/funzione di altri strumenti di scrittura IA oggi disponibili

Prezzi di TextWizard:

Gratuito

Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Team: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su TextWizard:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Zenzero

Via Zenzero Ginger è un assistente di scrittura IA progettato per aiutare individui e team a scrivere con maggiore sicurezza. Questo strumento supportato dall'IA aiuta a correggere la grammatica, fornisce suggerimenti su un linguaggio più accattivante e aggiunge stile e fascino ai contenuti di tutti i giorni.

Le migliori funzionalità/funzione di Ginger:

Correggere gli errori grammaticali e ortografici in un clic

Riformula i contenuti esistenti per accorciare le frasi o renderle più interessanti

Integrazione con strumenti popolari come Microsoft Word e Gmail

Limiti di Ginger:

Alcuni utenti hanno segnalato la compatibilità concon la suite Microsoft Office* A volte la riformulazione può cambiare il significato o l'intento di una frase

Prezzi dello zenzero:

Premium: $13,99/mese

$13,99/mese Ginger Teams: $4,99/mese per membro

Valutazioni e recensioni di Ginger:

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4/5 (80+ recensioni)

10. Contenuto del pepe

Via Contenuto del pepe (precedentemente Tipo Pepper) Pepper Content - in precedenza Pepper Type - è un'agenzia di IA che si occupa di piattaforma di marketing dei contenuti che riunisce team, dati e contenuti per diventare il punto di riferimento dei marketer per la creazione e l'ottimizzazione dei contenuti. Questo strumento era noto con il nome di Peppertype IA, ma da allora la piattaforma è cresciuta e ha aggiunto nuove funzionalità/funzioni, con un nuovo nome.

Le migliori funzionalità/funzione di Pepper Content:

Scrivere contenuti ottimizzati con l'assistente alla scrittura SEO

Monitoraggio delle parole chiave e supporto agli obiettivi SEO

Esperienza senza soluzione di continuità con Pepper IA e Pepper Documenti per la scrittura

Limiti dei contenuti di Pepper:

Alcuni utenti sono delusi dal cambiamento di direzione rispetto alle origini di Peppertype

Alcuni utenti trovano l'interfaccia a volte opprimente

Prezzi di Pepper Content:

Premium: $399/mese per 3 utenti

$399/mese per 3 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Pepper Content:

G2: 4,6/5 (470+ recensioni)*

4,6/5 (470+ recensioni)* Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)*

*La maggior parte delle recensioni disponibili sono solo per il tipo Pepper.

Trova il concorrente di Writesonic più adatto a te

Writesonic è un ottimo strumento di scrittura alimentato dall'IA, ma ci sono altre opzioni là fuori. Questa guida vi aiuterà a decidere quali alternative a Writesonic elencare e testare per trovare lo strumento di scrittura IA ideale per voi.

Se cercate uno strumento che faccia molto di più della scrittura, provate ClickUp. La nostra piattaforma all-in-one combina la scrittura con la collaborazione, la produttività, la gestione delle attività e molto altro. Contattate il nostro team oppure iscriviti gratis e iniziate a esplorare le funzionalità/funzione oggi stesso.