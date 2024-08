10 migliori strumenti e assistenti di codifica AI nel 2024

Come sviluppatori di software, sappiamo che la tecnologia dovrebbe semplificare la vita. E sì, vogliamo semplificare la vita dei nostri clienti sviluppando prodotti di alto livello. Ma sarebbe bello rendere più semplice la nostra vita e il nostro processo di sviluppo dei prodotti. È qui che entrano in gioco gli strumenti di codice AI... o sono sempre stati qui e questa esistenza è solo un'elaborata simulazione? 🤯

Onestamente, quando fissiamo lo stesso frammento di codice rotto per 30 minuti, non siamo nello stato d'animo giusto per riflettere su queste importanti domande esistenziali. Preferiamo entrare nella matrice e chiedere aiuto a un bot amichevole. 🤖

E con il recente balzo in avanti della tecnologia AI, ci sono molti bot amichevoli pronti ad aiutarci. Gli strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale sono in grado di scrivere, revisionare ed eseguire il debug del codice, e tutto ciò che dobbiamo fare è spiegare loro ciò di cui abbiamo bisogno usando normali parole umane.

Ecco 10 strumenti di codifica AI che dimostrano che l'intelligenza artificiale è nostra amica.

Cosa sono gli strumenti di codifica AI?

Gli strumenti di codifica AI sono programmi software che utilizzano l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di apprendimento automatico per assistere gli sviluppatori nelle loro attività di codifica. Questi strumenti possono svolgere una serie di compiti come la scrittura e il debug del codice, l'analisi della qualità del codice e persino suggerire miglioramenti o soluzioni ai problemi di codifica.

Cosa cercare negli strumenti per il codice AI?

Per ottenere il massimo dal vostro assistente AI, dovete assicurarvi che sia in grado di gestire le attività di codifica che il vostro team svolge quotidianamente. Inoltre, deve supportare gli strumenti e i linguaggi che utilizzate. Quindi, prima di investire in strumenti di codifica dell'IA, assicuratevi che queste caratteristiche siano in linea con il vostro flusso di lavoro. 💪

Generazione di codice vs. revisione del codice: Volete che la tecnologia AI scriva codice o semplicemente che vi aiuti a eseguire il debug e a risolvere i problemi del codice esistente? Alcuni generatori di codice AI fanno entrambe le cose, ma altri si specializzano in una o nell'altra

**Se si utilizza già un ambiente di sviluppo integrato, come Visual Studio Code, JetBrains IDE, RubyMine o Xcode, lo strumento di codice AI dovrà integrarsi perfettamente con l'IDE

**Molti strumenti di IA sono specializzati in specifici linguaggi di apprendimento automatico. E anche se offrono più linguaggi, possono avere prestazioni migliori in uno piuttosto che in un altro. Se il vostro team lavora prevalentemente in Java, non vorrete uno strumento che sia migliore in Python. E se si utilizzano prevalentemente i CSS, non si vorrà uno strumento sviluppato per il completamento del codice HTML

I 10 migliori strumenti di codifica AI da usare nel 2024

Questi 10 strumenti vi aiuteranno a generare codice, a rivederlo e a eseguire il debug più velocemente. Lavorano con il vostro team di sviluppo software per rendere la loro vita più facile e meno frustrante.

Generare codice con ClickUp Brain

ClickUp è un'applicazione che le sostituisce tutte. È uno strumento di intelligenza artificiale, un strumento di sviluppo software uno strumento di gestione del progetto, un pianificazione degli sprint uno strumento per lo sviluppo del business e uno strumento per il brainstorming (con Lavagne ClickUp ) tutto in uno.

Oltre a fornire IA per accelerare il flusso di lavoro, questo programma offre anche modelli di gestione del prodotto e modelli agili . Ci sono anche per la segnalazione dettagliata dei bug , richieste di funzionalità e revisione del codice. Se state cercando un'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza del vostro team software, questa è l'opzione più efficiente della lista. ✨ ClickUp Brain è adattato al ruolo di ciascun individuo all'interno della vostra organizzazione. È programmato con centinaia di suggerimenti creati a mano e supportati da ricerche, in modo che i vostri sviluppatori di software possano chiedere aiuto per la generazione di codice, la revisione del codice o l'esecuzione di test unitari. Questa tecnologia AI diventerà presto lo strumento più utile nella vostra cassetta degli attrezzi di sviluppo. 🛠️

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Molteplici casi d'uso: Non solo uno strumento di codifica, ClickUp Brain può essere utilizzato in tutti i dipartimenti dell'organizzazione, dalla codifica alla progettazione Creazione di contenuti AI

Non solo uno strumento di codifica, ClickUp Brain può essere utilizzato in tutti i dipartimenti dell'organizzazione, dalla codifica alla progettazione Creazione di contenuti AI Automazioni personalizzate: Con ClickUp ClickApps è possibile scegliere da una libreria di automazioni o programmarne di proprie per completare automaticamente le attività ripetitive del codice

Con ClickUp ClickApps è possibile scegliere da una libreria di automazioni o programmarne di proprie per completare automaticamente le attività ripetitive del codice Sprint automatizzati: ClickApps può anche creare automaticamente gli sprint di sviluppo del software per migliorare il flusso di lavoro

ClickApps può anche creare automaticamente gli sprint di sviluppo del software per migliorare il flusso di lavoro Integrazioni: Potete utilizzare ClickUp per sostituire gran parte del vostro stack tecnologico, ma se avete strumenti di cui non potete fare a meno, potete anche collegarli a ClickUp con oltre 1.000 integrazioni supportate

Potete utilizzare ClickUp per sostituire gran parte del vostro stack tecnologico, ma se avete strumenti di cui non potete fare a meno, potete anche collegarli a ClickUp con oltre 1.000 integrazioni supportate Estensione Chrome: Aggiungete la potenza di ClickUp al vostro browser con una estensione Estensione per Chrome che rende le funzioni facilmente accessibili ovunque ne abbiate bisogno

Aggiungete la potenza di ClickUp al vostro browser con una estensione Estensione per Chrome che rende le funzioni facilmente accessibili ovunque ne abbiate bisogno Lavagne: I team di prodotto possono usare le lavagne bianche per fare brainstorming e pianificare il lancio di un prodotto

Limitazioni di ClickUp

Curva di apprendimento: Poiché ClickUp offre così tante funzionalità ed è completamente personalizzabile in base ai singoli ruoli, i nuovi utenti possono impiegare un po' di tempo per imparare a utilizzare al meglio l'applicazione

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre: Ideale per uso personale

Ideale per uso personale Unlimited: $7 per membro al mese, ideale per piccoli gruppi di lavoro

$7 per membro al mese, ideale per piccoli gruppi di lavoro Business: $12 per membro al mese, ideale per team di medie dimensioni

$12 per membro al mese, ideale per team di medie dimensioni Enterprise: Contattateci per prezzi personalizzati, ideale per team di grandi dimensioni

Contattateci per prezzi personalizzati, ideale per team di grandi dimensioni ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per Workspace per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. ChatGPT

via ChatGPT Forse il più noto Strumento di intelligenza artificiale chatGPT è progettato per rispondere alle vostre domande, fare domande di verifica, contestare idee errate e rifiutare richieste inappropriate. In un certo senso, lavorare con ChatGPT è come farsi venire delle idee da un collega intelligente.

Poiché il suo scopo principale è quello di rispondere alle vostre domande, potete applicarlo a un ampio numero di casi d'uso, dalla scrittura del codice al debug, alla pianificazione del vostro progetto processo di sviluppo del prodotto . Sebbene ChatGPT non faccia meno errori di altri strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale, è programmato per ammettere i propri errori, quindi gli daremo dei punti bonus per l'umiltà. 🤭

Anche questa tecnologia di intelligenza artificiale ha ricevuto un recente aggiornamento, passando al modello GPT-4. Rispetto al GPT-3, il GPT-4 può seguire istruzioni più complesse, comprendere sintassi più complicate e risolvere problemi più difficili.

5. Codice OpenAI

via Codice OpenAI La stessa società dietro ChatGPT, OpenAI ha grandi obiettivi per l'intelligenza artificiale: L'obiettivo è sviluppare un'intelligenza artificiale in grado di risolvere problemi di livello umano. Il loro sistema utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ad apprendimento profondo, un processo che consiste nell'insegnare all'intelligenza artificiale a svolgere compiti - in questo caso, compiti di codifica - dandole in pasto un'enorme quantità di dati.

Il sistema Codex è stato addestrato con le capacità di elaborazione del linguaggio naturale della piattaforma GPT-3 e con miliardi di righe di codice. Questo processo di addestramento approfondito consente a Codex di tradurre in tempo reale le richieste scritte in codice di alta qualità.

Ma questo assistente di codifica AI è più bravo a fornire frammenti di codice che codice completo.

Le migliori caratteristiche di OpenAI Codex

Configurazione rapida: Poiché OpenAI ha dedicato molto tempo all'addestramento del suo sistema di codifica, la maggior parte degli sviluppatori di software può entrare subito in azione senza dover fornire a Codex i propri set di dati di addestramento

Poiché OpenAI ha dedicato molto tempo all'addestramento del suo sistema di codifica, la maggior parte degli sviluppatori di software può entrare subito in azione senza dover fornire a Codex i propri set di dati di addestramento **Strumento di completamento del codice: mentre si lavora, Codex può fungere da strumento intelligente di completamento del codice, suggerendo frammenti di codice per il completamento automatico delle operazioni di codice più comuni

Linguaggio naturale Prompting: È possibile scrivere un prompt per chiedere a Codex di risolvere un problema di codifica e Codex risponderà con suggerimenti di codice

Limitazioni di OpenAI Codex

Pochi linguaggi supportati: Codex funziona meglio con Python. Sebbene supporti anche JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript e Shell, i suggerimenti di codice potrebbero essere meno accurati in questi linguaggi

Codex funziona meglio con Python. Sebbene supporti anche JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript e Shell, i suggerimenti di codice potrebbero essere meno accurati in questi linguaggi Nessun codice Recensione: OpenAi Codex è principalmente un'intelligenza artificiale generativa. Non è progettato per suggerire miglioramenti al codice già scritto

Prezzi di OpenAI Codex

Gratuito e aperto a tutti

Valutazioni e recensioni di OpenAI Codex

Poiché OpenAI Codex è una piattaforma open-source, non ci sono recensioni degli utenti sulle tipiche piattaforme software. Ma poiché è gratuito, non ci sono nemmeno svantaggi nel provarlo e decidere da soli.

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

6. Policodificatore

via Codice aperto di PolyCoder su GitHub Uno strumento di codice open-source in grado di competere con Codex, Polycoder è diverso da altri strumenti open-source perché non solo l'IA è disponibile al pubblico gratuitamente, ma anche tutti i dati di addestramento. Chiunque voglia aggiungere o migliorare il set di dati può farlo: è un'intelligenza artificiale aperta a tutti miglioramento continuo . Ricercatori dell'Università Carnegie Mellon hanno progettato PolyCoder sulla base del linguaggio GPT-2 di OpenAI e sostengono che questa IA sia più brava a scrivere codice in C di qualsiasi altra IA in grado di generare codice e di apprendere in modo automatico.

L'intelligenza artificiale è stata addestrata in 12 linguaggi di programmazione in totale, sulla base di 2,7 miliardi di parametri.

Le migliori caratteristiche di PolyCoder

Apprendimento continuo: Chiunque può migliorare PolyCoder insegnandogli nuovi linguaggi di programmazione, alimentandolo con set di dati provenienti da repository di codifica aggiuntivi o migliorando la sua comprensione del linguaggio naturale, rendendolo uno dei progetti open-source più interessanti dai tempi di WordPress

Chiunque può migliorare PolyCoder insegnandogli nuovi linguaggi di programmazione, alimentandolo con set di dati provenienti da repository di codifica aggiuntivi o migliorando la sua comprensione del linguaggio naturale, rendendolo uno dei progetti open-source più interessanti dai tempi di WordPress Codifica in linguaggio C: PolyCoder è competente in 12 linguaggi di programmazione, ma è più forte in C. Altri strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale possono funzionare meglio in Java, Python o SQL, ma è sempre possibile addestrare PolyCoder per migliorare le sue capacità nel linguaggio preferito

Limitazioni di PolyCoder

Maggiori vulnerabilità : Essendo open-source, i creatori di PolyCoder temono che i programmatori possano insegnare all'IA comportamenti dannosi o introdurre vulnerabilità di sicurezza nel codice sorgente

Prezzi di PolyCoder

Gratuito e aperto a tutti

Valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

7. Tabnine

via Tabnine Questo assistente AI è stato progettato specificamente per gli sviluppatori di software. È uno strumento di completamento del codice che accelera il flusso di lavoro scrivendo funzioni complete e intere righe di codice. È in grado di prevedere e suggerire la prossima riga di codice in base alla sintassi.

Pensate a questo strumento come ai suggerimenti di testo del vostro smartphone. I suggerimenti non sempre corrispondono a ciò che avete in mente, ma quando lo sono, tutto ciò che dovete fare è cliccare e spedire. Poi si può passare alla sezione di codice successiva. ⛵️

Questo strumento può anche imparare dai vostri schemi di codifica per fornire sempre suggerimenti più accurati.

Le migliori caratteristiche di Tabnine

Codifica predittiva: La migliore caratteristica di Tabnine per risparmiare tempo è la sua capacità di suggerire la riga di codice successiva durante la digitazione grazie alla sua funzione predittiva di apprendimento automatico

La migliore caratteristica di Tabnine per risparmiare tempo è la sua capacità di suggerire la riga di codice successiva durante la digitazione grazie alla sua funzione predittiva di apprendimento automatico Hosting flessibile: È possibile eseguire Tabnine dal proprio laptop, da un server protetto da firewall o dal cloud, in modo che questo strumento si adatti ai protocolli di sicurezza della vostra azienda

È possibile eseguire Tabnine dal proprio laptop, da un server protetto da firewall o dal cloud, in modo che questo strumento si adatti ai protocolli di sicurezza della vostra azienda Linguaggi di programmazione multipli: Tabnine supporta i principali linguaggi di programmazione e quelli di nicchia, tra cui JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go e Bash

Limitazioni di Tabnine

Capacità limitate all'interno di frameworks UI : Alcuni utenti lamentano che se si lavora con framework UI JavaScript, i suggerimenti sono meno accurati e spesso errati

frameworks Alcuni utenti lamentano che se si lavora con framework UI JavaScript, i suggerimenti sono meno accurati e spesso errati **Questo programma utilizza molta RAM e a volte richiede più di 1 GB di memoria per essere eseguito

Prezzi di Tabnine

Starter: Gratuito

Gratuito Pro: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Impresa: Contattare Tabnine per i prezzi

Tabnine valutazioni e recensioni

8. Codice Snyk

via Snyk Questo strumento di intelligenza artificiale proviene da Snyk, un'applicazione per lo sviluppo di software incentrata sulla sicurezza. Come gli altri prodotti di Snyk, questo strumento è specificamente incentrato sulla creazione di codice sicuro.

Snyk Code non scrive codice né aiuta ad automatizzare le attività, ma esegue test statici in tempo reale sulla sicurezza delle applicazioni. Identifica le vulnerabilità e fornisce consigli per la correzione, in modo che il team possa risolvere immediatamente i problemi di sicurezza. Poiché funziona in tempo reale, il team non dovrà aspettare i rapporti SAST per risolvere i problemi di sicurezza.

Le migliori caratteristiche di Snyk

Maggiore sicurezza: Grazie alla sua particolare attenzione alla sicurezza del codice, questa applicazione è davvero in grado di garantire la sicurezza

Grazie alla sua particolare attenzione alla sicurezza del codice, questa applicazione è davvero in grado di garantire la sicurezza Facile da usare: La maggior parte degli utenti può iniziare a usare questo programma immediatamente, senza alcuna curva di apprendimento degli strumenti di apprendimento automatico

La maggior parte degli utenti può iniziare a usare questo programma immediatamente, senza alcuna curva di apprendimento degli strumenti di apprendimento automatico Integrazione con la maggior parte delle IDE : Snyk offre plugin per JetBrains, Visual Studio, VS Code ed Eclipse

Limitazioni di Snyk

Caratteristiche limitate: Poiché Snyk Code si concentra solo sulla sicurezza, potrebbe essere necessario aggiungere un secondo strumento di codice AI se si desidera un chatbot in grado di scrivere righe complete per creare codice di alta qualità

Poiché Snyk Code si concentra solo sulla sicurezza, potrebbe essere necessario aggiungere un secondo strumento di codice AI se si desidera un chatbot in grado di scrivere righe complete per creare codice di alta qualità Non supporta linguaggi di nicchia: Snyk Code supporta 10 dei linguaggi di programmazione più diffusi, tra cui Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby e TypeScript. Se preferite lavorare in un linguaggio più di nicchia, potreste aver bisogno di un altro strumento di apprendimento automatico

Prezzi di Snyk

Gratuito: 0 dollari con un numero illimitato di sviluppatori che vi contribuiscono

0 dollari con un numero illimitato di sviluppatori che vi contribuiscono Team: $25 al mese per un massimo di 10 collaboratori

$25 al mese per un massimo di 10 collaboratori Impresa: Contattare Snyk per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Snyk

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (15+ recensioni)

9. Copilota GitHub

via Copilota GitHub GitHub Copilot è costruito sulla base delle API di OpenAI Codex, il che potrebbe farvi chiedere perché dovreste pagare per questo strumento di codifica dell'intelligenza artificiale quando potete usare gratuitamente lo strumento di codice open-source di Codex.

Quando GitHub ha costruito il suo prodotto sulla base di OpenAI Codex, ha ampliato le capacità del programma. Copilot supporta quindi più modelli di linguaggio di programmazione e genera un codice più completo rispetto a Codex. Copilot può persino aiutare il vostro team a imparare più velocemente nuovi linguaggi di programmazione e framework.🧑‍✈️

Le migliori caratteristiche di Copilot

Multipli linguaggi di programmazione: Le funzioni di intelligenza artificiale di GitHub generano codice in un'enorme varietà di linguaggi di programmazione, tra cui Python, JavaScript, Go, C++ e TypeScript

Le funzioni di intelligenza artificiale di GitHub generano codice in un'enorme varietà di linguaggi di programmazione, tra cui Python, JavaScript, Go, C++ e TypeScript Programmatore in coppia con l'IA: Questo assistente di codifica ad apprendimento automatico risponde a richieste in linguaggio naturale in decine di lingue

Questo assistente di codifica ad apprendimento automatico risponde a richieste in linguaggio naturale in decine di lingue Integrazioni: Copilot può essere abbinato al vostro editor di codice preferito. Si integra con Visual Studio Code, JetBrains IDE e Neovim

Limitazioni di Copilot

**Alcuni utenti lamentano che insegnare a Copilot il proprio processo richiede molto tempo e molti dati di formazione. Una volta in funzione, le sue funzioni di intelligenza artificiale in tempo reale creano codice a un ritmo più lento rispetto ad altri strumenti di intelligenza artificiale

Assistenza limitata debugging **GitHub fornisce una certa assistenza per il debug, ma non un supporto approfondito

Prezzi di Copilot

Individuale: 10 dollari al mese

10 dollari al mese Copilot Business: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Copilot Enterprise: $39 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Copilot

Sebbene la funzione Copilot di GitHub non abbia molte recensioni, GitHub ha migliaia di recensioni ed è una piattaforma molto rispettata dai team di sviluppo software.

10. Ghostwriter Replit

via Ripetere Se volete che il vostro team di sviluppo software dedichi più tempo al pensiero creativo e meno alle attività ripetitive, allora Ghostwriter potrebbe essere il vostro nuovo boo. 👻

Questo programma consente di automatizzare le attività e di liberare più spazio cerebrale per lo sviluppo creativo. Il chatbot vi aiuta a fare brainstorming su progetti creativi, traduce il linguaggio naturale in codice e spiega frammenti di codice in un linguaggio semplice.

Ghostwriter impara da voi mentre lavorate con lui, in modo da comprendere il contesto del vostro progetto e offrire soluzioni pertinenti.

Le migliori caratteristiche di Ghostwriter

Supporta 16 linguaggi di programmazione: Replit Ghostwriter supporta l'analisi statica del codice, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust e SQL

Replit Ghostwriter supporta l'analisi statica del codice, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust e SQL Tempo di risposta veloce: Il tempo medio di risposta del chatbot di Ghostwriter è di 500 ms, quindi i vostri sviluppatori non saranno frustrati dalla lentezza

Il tempo medio di risposta del chatbot di Ghostwriter è di 500 ms, quindi i vostri sviluppatori non saranno frustrati dalla lentezza **Oltre a digitare i messaggi al chatbot, è possibile utilizzare i promemoria vocali per avviare i progetti mentre si è in viaggio

Limitazioni di Ghostwriter

Può non funzionare bene in tutti i linguaggi: Sebbene supporti 16 linguaggi, questo programma è più efficace in Python e JavaScript

Sebbene supporti 16 linguaggi, questo programma è più efficace in Python e JavaScript **Ghostwriter è una funzione dell'ambiente di sviluppo integrato di Replit e non può essere utilizzato con nessun altro IDE. Quindi, se state già utilizzando Visual Studio Code, XCode, JetBrains o un'altra piattaforma, Ghostwriter non funzionerà per voi

Prezzi di Ghostwriter

Ghostwriter costa 10 dollari al mese in più rispetto al piano Replit. Solo il piano Pro da 20 dollari al mese dà accesso a Ghostwriter, per cui il totale sale a 30 dollari al mese.

Valutazioni e recensioni di Ghostwriter

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

Perché dovresti usare gli strumenti di assistente di codifica AI?

Molti sviluppatori di software esitano a fidarsi degli strumenti di codifica con intelligenza artificiale. È facile credere che una macchina non possa mai comprendere le sfumature e la creatività che comporta la scrittura di un codice. Ecco alcuni motivi per cui dovreste considerare di provare gli strumenti di codifica AI:

Aumento della produttività: Con gli strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale, il team di sviluppo puòlavorare più velocemente e in modo più efficiente. Questi strumenti automatizzano le attività più noiose e aiutano a generare suggerimenti di codice a cui non avreste mai pensato da soli.

Con gli strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale, il team di sviluppo puòlavorare più velocemente e in modo più efficiente. Questi strumenti automatizzano le attività più noiose e aiutano a generare suggerimenti di codice a cui non avreste mai pensato da soli. Migliorare la qualità del codice: Utilizzando l'intelligenza artificiale per assistere la codifica, si incorpora anche un altro livello di controllo della qualità. Questi strumenti possono aiutare a individuare bug e vulnerabilità di sicurezza prima che entrino in produzione.

Utilizzando l'intelligenza artificiale per assistere la codifica, si incorpora anche un altro livello di controllo della qualità. Questi strumenti possono aiutare a individuare bug e vulnerabilità di sicurezza prima che entrino in produzione. Sviluppare nuove competenze: Lavorare con gli strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale può aiutare ad apprendere più velocemente nuovi linguaggi di programmazione e framework, aprendo maggiori opportunità per il team di sviluppo.

Lavorare con gli strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale può aiutare ad apprendere più velocemente nuovi linguaggi di programmazione e framework, aprendo maggiori opportunità per il team di sviluppo. Liberare tempo per il pensiero creativo: Con i compiti banali svolti dall'intelligenza artificiale, gli sviluppatori di software hanno più tempo per concentrarsi sugli aspetti creativi del loro lavoro. Questo può portare a un codice più innovativo e di alta qualità.

Con i compiti banali svolti dall'intelligenza artificiale, gli sviluppatori di software hanno più tempo per concentrarsi sugli aspetti creativi del loro lavoro. Questo può portare a un codice più innovativo e di alta qualità. **Alcuni strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale sono disponibili gratuitamente o offrono piani tariffari convenienti, rendendoli accessibili a qualsiasi team di sviluppo indipendentemente dai vincoli di budget.

Sfide che gli sviluppatori devono affrontare e che gli strumenti di codifica AI possono risolvere

Gli sviluppatori spesso passano ore a completare attività banali e ripetitive quando potrebbero concentrarsi su aspetti più critici come il debug o la pianificazione del progetto. Gli strumenti di codifica AI offrono una soluzione a queste sfide, tra cui:

Attività ripetitive

Molti dei compiti che un programmatore svolge quotidianamente sono ripetitivi e banali. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutare ad automatizzare questi compiti, liberando più tempo per il pensiero creativo e la risoluzione dei problemi.

Apprendimento di nuovi linguaggi e framework di programmazione

Imparare un nuovo linguaggio di programmazione può essere impegnativo anche per gli sviluppatori più esperti. Con gli strumenti di intelligenza artificiale, gli sviluppatori possono imparare nuovi linguaggi più velocemente e con maggiore precisione.

Migliorare la qualità del codice

Una delle maggiori sfide che gli sviluppatori devono affrontare è la scrittura di codice di alta qualità. Anche gli sviluppatori più esperti commettono errori di tanto in tanto. Gli strumenti per l'intelligenza artificiale possono aiutare a individuare questi errori prima che si trasformino in costosi bug.

Possono anche suggerire modi per migliorare il codice, portando a programmi più efficienti e ottimizzati.

Debug

Il debug è un'altra attività noiosa che spesso occupa una parte significativa del tempo di uno sviluppatore. Gli strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale possono aiutare a identificare e risolvere rapidamente i bug, liberando più tempo per gli sviluppatori, che possono così concentrarsi su compiti più critici.

Iniziare a generare codice con gli strumenti di codifica AI

Gli strumenti di intelligenza artificiale possono semplificare la vita vostra e di tutto il vostro team. Non dovrete più fissare snippet di codice incompleti fino a farvi scoppiare gli occhi. Ora potete semplicemente chiedere aiuto al vostro amichevole chatbot.

Al meglio, i generatori di codice AI possono agire come colleghi (artificialmente) intelligenti. Possono aiutarvi a fare brainstorming, a risolvere i problemi e a esplorare le idee che fanno progredire il processo di sviluppo.

Per un'applicazione che gestisca il processo di sviluppo del software dall'inizio alla fine e che abbia strumenti di codice AI incorporati, provate ClickUp . È possibile creare un'area di lavoro e iniziare a usare Le funzioni di sviluppo software di ClickUp gratuitamente. La produttività extra vi farà risparmiare tempo e denaro.

E quando inizierete a usare gli strumenti di IA per aumentare la vostra produttività, avrete più tempo per riflettere sulle domande più importanti della vita, come Chi codifica l'IA che codifica? O sono gli strumenti di IA a codificare se stessi? 🤯