Come la gestione dei progetti e l'intelligenza artificiale lavoreranno insieme in futuro

Tenere il polso del settore o della nicchia di interesse è molto importante, ma Da fare quando un giorno ci si sveglia e si scopre che Gartner prevede che l'Intelligenza Artificiale (IA) prenderà il sopravvento sul mercato l'80% delle attività di project management entro il 2030 ? La considerate una notizia positiva o allarmante?

Nel momento in cui il primo software di project management l'intera nicchia ha iniziato a prendere il titolo di automazione, IA e implementazione di ML.

E non si tratta di una notizia allarmante, perché l'IA non sostituirà i project manager. È destinata ad assumere attività noiose e ripetitive e a sfruttare i dati per fornire preziose informazioni in tempo reale.

Vediamo come IA e project management lavoreranno insieme in futuro.

A che punto è attualmente l'AI nel project management?

Nella sua essenza, il project management è una categoria che comprende i processi vitali per l'esito positivo di qualsiasi progetto. Questi processi includono ogni aspetto del piano di progetto:

Delineazione e definizione delle attività

Pianificazione del budget

Identificazione dei rischi e ideazione di una soluzionestrategia di gestione del rischio* Definizione dei canali di comunicazione e del piano di comunicazione

Creazione di una tabella di marcia del progetto

L'assegnazione delle risorse alle attività

L'IA è riuscita a farsi strada nel project management, aiutando in vari ambiti. Il caso d'uso più comune è l'automazione dei flussi di lavoro . Tuttavia, l'IA può anche aiutare a semplificare altre parti del lavoro, tra cui:

Prevedere le date di consegna dei progetti

Eseguire stime dei costi del progetto

Previsione dei fabbisogni di capacità

Schedulazione automatica

Ottimizzazione delle risorse

Monitoraggio dei rischi in tempo reale

Identificazione dei colli di bottiglia

Strumenti di IA per il marketing

Che siate già a capo di un'azienda o che abbiate in programma di avviare un'attività aziendale online iA può aiutarvi a ottimizzare i vostri progetti con il pilota automatico.

Capacità dell'IA di comprendere progetti complessi

È facile capire un progetto semplice. Non serve più di una persona Da fare quando ci sono un paio di attività, una manciata di persone e semplici requisiti di risorse. Il problema inizia quando le cose cominciano a crescere. Capire i progetti e prendere decisioni in tempo prima che il progetto vada fuori monitoraggio diventa quasi impossibile con centinaia di attività, dipendenze, persone e risorse.

Pianificare questi progetti è già difficile di per sé, figuriamoci gestirli. Sono semplicemente troppe le informazioni che un essere umano può gestire. È proprio qui che l'IA può essere d'aiuto. Perché? Perché all'IA non importa quante informazioni deve gestire. Anzi, più dati gli si forniscono, IA .

Una notte da leoni via GIPHY C'è un'altra cosa che rende l'IA migliore quando si tratta di capire i progetti. È possibile incollare all'IA tutti i dati dei progetti passati. L'intelligenza artificiale esaminerà tutte le impostazioni, scoprirà gli schemi e, soprattutto, imparerà da essi. Grazie a questi dati, l'IA può fare previsioni accurate per i progetti futuri.

Può anche trasferire queste conoscenze per aiutarvi con i progetti attuali. Può aiutarvi a individuare tempestivamente errori e colli di bottiglia.

Una migliore comprensione dei dati

La capacità dell'IA di comprendere meglio i progetti si basa sulla sua capacità di comprendere i dati. L'IA non è solo in grado di identificare modelli e di imparare dai dati che le vengono forniti. Può anche identificare la correlazione tra due variabili nell'impostazione dei dati che nessun altro avrebbe pensato esistesse.

L'IA può utilizzare i dati storici per creare flussi di lavoro perfettamente ottimizzati, creare programmi di lavoro e di pausa equilibrati e stimare i carichi di lavoro per ogni fase del progetto. Può anche valutare se la forza lavoro attuale ha conoscenze e competenze sufficienti per completare il progetto. In caso contrario, individua i membri del team che devono migliorare attraverso la formazione.

Come fa l'IA a comprendere meglio i dati? Ecco i più importanti IA che la rendono possibile:

Machine Learning - questo è forse il sottodominio IA più importante per la comprensione dei dati. Aiuta le macchine a imparare dalle esperienze passate e a incollare conclusioni informate

Apprendimento profondo - come sottodominio dell'intelligenza artificiale, l'apprendimento profondo estende la capacità delle macchine di prendere decisioni intelligenti in modo indipendente

Reti neurali: indica un numero di algoritmi sviluppati per aiutare a comprendere i dati e scoprire connessioni tra le variabili

Elaborazione del linguaggio naturale: aiuta le macchine a comprendere il linguaggio

Informatica cognitiva: aiuta le macchine a emulare i nostri processi di pensiero

I Pirati dei Caraibi via GIPHY

Migliore gestione del rischio

Anche se ogni progetto è unico, tutti hanno una condivisione: per quanto ben pianificato, ci saranno sempre dei rischi che minacciano la qualità e la competitività di un progetto. Strategie di gestione del rischio sono vecchie quanto il project management. Tuttavia, l'IA è qui per portarle a un livello completamente nuovo.

L'IA è in grado di gestirlo in due modi: imparando dai dati dei progetti passati e simulando i progetti. L'IA è in grado di determinare tutti i fattori di rischio che hanno contribuito ai ritardi e ai fallimenti del progetto in passato e di decidere se sono presenti o meno nel progetto attuale.

La seconda si riferisce all'IA che esegue una simulazione di un progetto. Può simulare rischi e opportunità in migliaia di scenari diversi per scegliere il migliore strategia di project management per ogni particolare progetto.

Consigli e approfondimenti applicabili

I project manager non hanno il lusso di esaminare decine di progetti completati alla ricerca dei fattori che hanno contribuito ai ritardi del progetto. È difficile ricavare informazioni da pile di reportistica, centinaia di tabelle e valutazioni delle prestazioni. È anche dispendioso creare manualmente flussi di lavoro personalizzati per ogni progetto.

L'IA può completare l'automazione. Ha la capacità di imparare dai dati dei progetti passati, di eseguire innumerevoli esecuzioni di progetti simulazioni, ottimizzare i flussi di lavoro e monitorare i progetti in tempo reale. L'IA è in grado di fornire consigli e approfondimenti attuabili su richiesta. Sia che vogliate avere informazioni in tempo reale, sia che vogliate chiedere consigli per progetti futuri, l'IA è in grado di fornirvi e aiutarvi semplificare l'automazione delle attività senza alcun rischio .

Oggi ci sono molti punti di contatto tra IA e project management.

Data la situazione attuale, è lecito pensare che l'IA continuerà a penetrare nella nicchia dei software di project management introducendo nuove utili funzionalità/funzioni.

L'avanguardia automazioni per il project management strumenti quali ClickUp offrono già molti vantaggi, dal dashboard multifunzionale all'automazione completa delle attività.

Se vi interessano altre guide relative al software, sentitevi liberi di visitare visitare FirstSiteGuide.