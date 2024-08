13 modelli gratuiti di valutazione del rischio in Excel e ClickUp

Gli strumenti di valutazione dei rischi fanno risparmiare tempo e risorse ai project manager, chiarendo i rischi potenziali prima che il team si metta al lavoro.

Le ricerche dimostrano che più di 60% dei progetti sono spesso fuori budget, in ritardo o non riescono a essere consegnati secondo le specifiche. Utilizzando strategie efficaci di valutazione del rischio, sarete più preparati a dare priorità alle minacce e alle interruzioni del progetto. Di conseguenza, il tasso di successo complessivo del progetto migliorerà.

Abbiamo raccolto un elenco di 13 modelli gratuiti di valutazione del rischio e di esempi di casi d'uso che si adattano alle vostre esigenze progetto o programma . Che si tratti di affrontare i pericoli per la sicurezza di potenziali attrezzature o di condividere un documento di valutazione dei rischi con i team e le parti interessate, abbiamo pensato a voi!

Che cos'è un modello di valutazione dei rischi?

A modello di valutazione del rischio è una risorsa per valutare precocemente i rischi e sviluppare una piano di risposta attuabile . A seconda del tipo di industria, una valutazione generale del rischio comprende:

Identificazione del rischio

Area di impatto

Probabilità

Livello di impatto

Piani di mitigazione

Questo tipo di modello di valutazione suddivide i rischi in varie fasi, spesso utilizzando tabelle distanziate per documentare le minacce identificate e le parti a rischio. I modelli di rischio includono anche uno strumento per valutare la probabilità e la gravità dei rischi.

13 Modelli gratuiti di valutazione e analisi del rischio

1. Modello di valutazione del rischio ClickUp

Utilizzate il modello di lavagna per la valutazione dei rischi di ClickUp per visualizzare il vostro piano di mitigazione dei rischi del progetto

Il Modello di lavagna per la valutazione dei rischi di ClickUp crea una dimensione visiva per il vostro processo di valutazione dei rischi. Aiuta a valutare i rischi e a classificarli, stimolando il vostro team a condividere le intuizioni e a collaborare in un formato coinvolgente e visivo.

Questo modello consente di:

Valutare le categorie di rischio e gli impatti potenziali

Analizzare i dati per identificare le aree potenzialmente problematiche

Determinare misure preventive per ridurre l'esposizione al rischio

Grazie alle funzioni che consentono di disegnare, scrivere e aggiungere note adesive, questo modello di lavagna per la gestione del rischio è perfetto per valutare i rischi del progetto. Scarica questo modello

2. Modello di analisi del rischio ClickUp

Utilizzate un approccio visivo alla gestione del rischio con il modello di lavagna per l'analisi del rischio di ClickUp

A volte, un approccio visivo al piano di gestione dei rischi è più efficace per i team di progetto. Se questo vi convince, il modello Modello di lavagna per l'analisi del rischio di ClickUp è perfetto!

Collaborate in tempo reale mentre identificate le potenziali insidie, come ad esempio vincoli di risorse nel vostro prossimo progetto e fare un brainstorming di soluzioni . Collegate senza problemi attività, documenti, immagini e altri file da questo modello, fornendo al vostro team il contesto necessario per passare rapidamente dall'idea all'esecuzione.

Con questo modello è possibile:

Identificare e valutare tutti i potenziali rischi associati a un progetto.

Determinare la probabilità e l'impatto di un evento di rischio.

Sviluppare un piano per mitigare o eliminare il rischio.

Visualizzare il processo di analisi del rischio e tenere traccia dei progressi delle attività di gestione del rischio.

Questo modello di gestione del rischio fornisce ai project manager gli strumenti per comprendere la categoria di rischio, monitorare lo stato del rischio e documentare le descrizioni del rischio stesso. Scarica questo modello

3. Modello di matrice di rischio del valore ClickUp

Valutare i rischi e creare classificazioni del rischio con la vista Elenco di ClickUp

Un modo tecnico ed efficace per capire cosa priorità nel vostro modello di business e di nuove idee è capire il valore di queste caratteristiche e il grado di rischio legato all'implementazione. Modello di matrice del rischio di valore di ClickUp vi aiuta a esaminare la matrice di rischio per ogni possibile rischio che potrebbe verificarsi. È un ottimo modo per esercitarsi in modo proattivo gestione del rischio . Poiché si tratta di un modello semplice, è possibile seguire il processo e compilare rapidamente la matrice dei rischi di valore.

Ecco come utilizzare questo modello di valutazione del rischio:

Creare un compito per ogni idea Inserire o selezionare la persona responsabile dell'idea o dell'esecuzione del piano Allegare il file che contiene tutte le informazioni (es. ricerca, analisi dei costi , ecc.) sull'idea/nuova funzionalità Classificare se l'idea/la nuova funzionalità è destinata ai clienti, agli amministratori, ai dipendenti o all'azienda in generale Scarica questo modello ### 4. Modello di matrice decisionale della griglia di ipotesi ClickUp

Fare un brainstorming di idee su una lavagna ClickUp per identificare i pericoli

Una griglia di ipotesi aiuta a identificare le varie ipotesi del modello di business. La griglia traccia queste ipotesi su due assi separati:

Ipotesi a basso impatto con poche informazioni disponibili Ipotesi ad alto impatto con poche informazioni disponibili

La visualizzazione di queste ipotesi aiuta a ridurre i rischi, a prendere decisioni e a superare le incertezze. Il Modello di griglia delle ipotesi di ClickUp è un tipo di strumento decisionale simile.

È possibile determinare facilmente cosa rappresentano le caselle grandi controllando la legenda. Ogni casella ha un colore corrispondente con un significato aggiunto.

Giallo = certo, rischio elevato

Rosso = Incerto, alto rischio

Verde = certo, basso rischio

Grigio = Incerto, basso rischio Scarica questo modello

5. ClickUp Modello di registro dei rischi

Visualizzare le risposte del modulo di valutazione del rischio per priorità nella vista Board di ClickUp

Una delle parti più importanti della gestione dei rischi è quella di operare in modo strategico per affrontare qualsiasi potenziale problema che possa verificarsi durante la gestione di un progetto specifico.

Con questo modello è possibile documentare i rischi e le azioni di risposta per gestire ciascun rischio. Inoltre, aiuta a tenere traccia dei rischi potenziali e a implementare misure preventive prima che si verifichino. Il Modello di registro dei rischi ClickUp è essenziale per gestire con successo i rischi identificati e registrati nel registro con le azioni da intraprendere per rispondere al rischio.

Le risposte devono essere riviste regolarmente per monitorare i progressi. Questo modello di valutazione dei rischi offre diversi vantaggi, tra cui:

Raccogliere i rischi potenziali e preparare le azioni adeguate per affrontarli

Assegnare ai membri diretti del team il compito di monitorare e dare priorità ai compiti

Categorizzazione dei rischi per tipo (Rischi di risposta, Rischi Stato e Rischi per livello) Scarica questo modello ### 6. Modello di pianificazione del rischio ClickUp Pi

Personalizzate il vostro modello di valutazione dei rischi da una Whiteboard ClickUp

Modello di pianificazione Pi di ClickUp vi aiuta a ottenere una perfetta visione d'insieme del processo di pianificazione della PI, con cornici passo-passo che vi guidano attraverso l'intero processo di valutazione dei rischi.

Il modello fornisce un quadro chiaro del backlog dei membri del team, compresi capacità, carico di lavoro e rischi. Si noti che il numero di note adesive contenenti i rischi identificati può diminuire o crescere man mano che il team decide gli approcci di mitigazione durante il processo di pianificazione.

Il modello di pianificazione PI è suddiviso in quattro schede principali per organizzare l'evento di pianificazione PI:

Scheda squadre : Include le iterazioni, i compiti e gli obiettivi di ciascun team specifico

: Include le iterazioni, i compiti e gli obiettivi di ciascun team specifico Scheda programma : Include caratteristiche, dipendenze e tappe fondamentali

: Include caratteristiche, dipendenze e tappe fondamentali Scheda Agenda : Include il programma, l'agenda e il presentatore

: Include il programma, l'agenda e il presentatore Scheda ROAM: Include rischi e ostacoli del programma Scarica questo modello ### 7. Modello di analisi della sicurezza sul lavoro ClickUp

Creare un piano attuabile per ridurre al minimo i pericoli per la salute e la sicurezza in ClickUp

L'analisi della sicurezza sul lavoro deve essere condotta sul posto di lavoro per identificare i potenziali pericoli che potrebbero causare lesioni gravi o serie, come l'esposizione ai rischi, le sostanze pericolose e le modifiche alle procedure.

L'analisi Modello di analisi della sicurezza sul lavoro ClickUp organizza le informazioni chiave a cui tutti i dipendenti possono accedere in un'unica visualizzazione, tra cui:

Nome del sito

Indirizzo del sito

Tipo di lavoro

Livello di rischio

Possibili rischi/pericoli

Contromisure/Dipartimento

Dispositivi di protezione

Note aggiuntive

File PDF che dimostrano le fasi corrette Scarica questo modello ### 8. Modello di ExcelHub per la valutazione dei rischi

via SicurezzaRischio Questo è un modello di valutazione dei rischi di base in Excel, progettato per aiutarvi a compiere i passi iniziali per standardizzare i vostri processi. È possibile determinare facilmente i dati che devono essere raccolti dalle aree aziendali, delineare le selezioni di risposta suggerite e definire i termini chiave.

Indipendentemente dagli eventi di rischio, dalla configurazione e dai parametri di valutazione, il modello di valutazione del rischio in Excel può aiutarvi a gestire i rischi prima che si verifichino. Scarica questo modello

9. Modello di modulo di valutazione del rischio contabile in Excel di WPS

via Modello WPS Un'accurata valutazione dei rischi finanziari e contabili è essenziale e può far fallire o distruggere le vostre finanze personali o aziendali. Questo modello di modulo per la valutazione dei rischi di base, realizzato in modo professionale, fornisce preziose indicazioni sul livello di rischio contabile.

Inoltre, vi aiuta a fornire tutti i dettagli necessari sul vostro requisiti del prodotto aziendale . Inoltre, un'accurata determinazione dei costi dei prodotti acquistati è fondamentale per garantire che l'azienda non subisca inutili perdite. Scarica questo modello

10. Modello di matrice di rischio in Excel di ProjectManager

via Manager del progetto Il modello gratuito di matrice dei rischi di Excel prende in considerazione qualsiasi minaccia potenziale e determina l'impatto e la portata che potrebbe avere su un particolare progetto. Questo modello aiuta a creare un processo di gestione del rischio per evidenziare e correggere i problemi prima che diventino gravi.

Serve anche come strumento di comunicazione per far conoscere ai membri del team i rischi che potrebbero sorgere durante un progetto. Questo permette a tutti di avvisare gli altri se un problema diventa noto e dove si colloca nella scala delle priorità. Scaricate questo modello Bonus:_

**Modelli di raid_

per la gestione del rischio!

11. Modello di valutazione del rischio informatico in Excel di ProjectManager

via Manager del progetto Il numero di rischi per un ambiente IT è enorme: guasti al software o all'hardware, virus, malware, truffe, ritmi e phishing.

Esistono anche errori umani e minacce maligne derivanti da frodi, hacker, violazioni della sicurezza e attacchi denial-of-service. Anche i disastri naturali, come incendi e inondazioni, danneggiano un sistema IT che trasporta dati preziosi.

Con il modello Excel di valutazione del rischio informatico di ProjectManager, potete prendere in considerazione quanto segue:

Il numero di apparecchiature e di personale necessari per continuare a operare

Il tempo necessario per ripristinare i dati o la funzionalità del sistema

Esigenze di sistema e di dati Scarica questo modello ### 12. Modello di piano di analisi e gestione del rischio in Excel

via ExcelHub L'identificazione dei rischi è solo una fase del processo di valutazione del rischio. Le fasi successive comprendono altre attività come la strategia di rischio, il monitoraggio e il finanziamento.

Il modello Excel Management aiuta a determinare la probabilità che il rischio si verifichi e l'impatto potenziale attraverso l'analisi del rischio. Inoltre, aiuta a comprendere le prestazioni e la qualità del progetto. Di conseguenza, è possibile implementare facilmente una risposta adeguata e la mitigazione del rischio. Scarica questo modello

13. Modello di Excel sui rischi per la salute e la sicurezza by Template.net

via Template.net Il modello Excel per i rischi per la salute e la sicurezza di Template.net è uno strumento essenziale per le organizzazioni impegnate a mantenere un luogo di lavoro sicuro e conforme. Progettato per facilitare l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza, questo modello fornisce un approccio strutturato alla documentazione dei pericoli e alle misure di controllo.

Grazie a un'interfaccia di facile utilizzo, il modello consente di inserire e tenere traccia dei potenziali pericoli in vari ambienti di lavoro. Le caratteristiche principali includono sezioni per la descrizione dei pericoli, la valutazione dei rischi, le misure di controllo e il personale responsabile. Il modello supporta anche la definizione delle priorità dei rischi, assicurando che i pericoli ad alto rischio siano affrontati tempestivamente per ridurre i potenziali incidenti e infortuni.

Questo strumento completo è ideale per i responsabili della sicurezza, i dirigenti e i team di conformità, in quanto fornisce loro un metodo affidabile per documentare i pericoli in modo sistematico. Utilizzando questo modello, le organizzazioni possono assicurarsi di soddisfare i requisiti normativi e mantenere un atteggiamento proattivo nei confronti della salute e della sicurezza.

Il formato Excel garantisce compatibilità e facilità d'uso, consentendo la personalizzazione per adattarsi alle specifiche esigenze organizzative. Con il modello Excel sui pericoli per la salute e la sicurezza, Template.net consente alle aziende di creare un ambiente di lavoro più sicuro, di migliorare il benessere dei dipendenti e di promuovere una cultura della sicurezza consapevole. Scarica questo modello

Cosa rende un buon modello di valutazione dei rischi?

Un buon modello di valutazione dei rischi è facile da aggiornare, crea coerenza per il lavoro futuro e semplifica il processo di creazione. Se la vostra azienda ha criteri specifici per la valutazione del rischio, l'uso di un modello assicura che tutti abbiano le stesse informazioni per adottare le corrette misure di rischio e di controllo. Ecco quattro processi chiave che un modello di valutazione del rischio deve includere:

Identificazione del rischio

Questo processo richiede dedizione e creatività, poiché si concentra sull'evidenziazione dei rischi potenziali che potrebbero verificarsi e avere un impatto sulle metriche del progetto. Esistono diversi metodi per identificare le minacce potenziali nella vostra organizzazione. Il team di progetto può fare un brainstorming dei possibili pericoli e trasformare i risultati in una lista di controllo dei rischi.

Analisi dei rischi

Va oltre la capacità di identificare i rischi potenziali e determina la criticità del rischio. È il momento in cui si assegnano valori qualitativi e quantitativi ai possibili rischi e si analizzano le potenzialità e le strategie per minimizzarli. L'analisi dei rischi aiuta a comprenderne la probabilità di accadimento e l'impatto potenziale. In questo modo, è possibile implementare la mitigazione e la risposta adeguate.

Risposta e mitigazione del rischio

La mitigazione del rischio aiuta a progettare e implementare strategie per ridurre il verificarsi e l'impatto dei rischi. L'obiettivo primario è quello di minimizzare il più possibile la probabilità di incidenza del rischio.

Controllo del rischio

Anche il monitoraggio e il controllo dei rischi fanno parte del modello di valutazione. Servono a garantire che i piani vengano eseguiti correttamente. Di conseguenza, il vostro modello dovrebbe utilizzare la funzione di monitoraggio e controllo del rischio per garantire l'efficacia della valutazione e delle strategie di riduzione del rischio.

Sviluppo di un potente piano di valutazione dei rischi

Se non si esegue una valutazione dei rischi nelle fasi iniziali del progetto, non si avrà la preparazione avanzata necessaria per dare priorità ai controlli di sicurezza.

Mettete il vostro team in condizione di prevenire i potenziali pericoli con i migliori strumenti di valutazione dei rischi e una piattaforma di produttività come ClickUp.

ClickUp semplifica la pianificazione, la gestione e la rendicontazione dei progetti da qualsiasi luogo. Ottenete una visibilità del progetto in tempo reale e rendicontate le metriche chiave con flussi di lavoro automatizzati e dashboard per mantenere il vostro team informato e connesso! Provate ClickUp