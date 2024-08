10 alternative a Dall-E per creare immagini AI

L'IA ha cambiato la creazione dei contenuti. E non stiamo parlando solo di scrittura.

Gli strumenti di intelligenza artificiale di oggi sono in grado di fare di tutto, dalla scrittura di post per blog alla generazione di splendidi lavori d'arte in vari stili. 🎨

Se amate l'arte come hobby o se la utilizzate nel vostro lavoro, probabilmente conoscete già l'arte come Generatori d'arte IA . Uno degli strumenti più interessanti è Dall-E, un autore di immagini da testo a arte di OpenAI, la stessa società che ha creato ChatGPT.

Pur essendo uno strumento di tendenza, Dall-E non è l'unico generatore d'arte del blocco. Se state cercando strumenti di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale per creare arte, questo elenco fa per voi.

Qui vi diremo qualcosa di più su Dall-E e su cosa dovreste cercare quando valutate altri generatori d'arte IA. Poi condivideremo 10 delle migliori alternative a Dall-E e altri strumenti di IA per il vostro processo di creazione di contenuti artistici.

Che cos'è Dall-E?

Dall-E è un generatore di arte IA che accetta prompt scritti e crea un'immagine basata su quel testo. Rilasciato da OpenAI nel 2021, utilizza la tecnologia ChatGPT3 per produrre immagini utilizzando parole chiave.

Il nome Dall-E combina riferimenti al famoso pittore Salvador Dalì e al famoso robot Wall-E della Disney. Il nome Dall-E unisce i riferimenti al famoso pittore Salvador Dalì e al famoso robot Wall-E della Disney, e vuole rappresentare la connessione tra la tecnologia e le nuove opere d'arte ispirate a talenti famosi. 🤖

Dall-E è una rete neurale che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e grandi modelli linguistici (LLM). Fa riferimento a 12 miliardi di parametri quando analizza i prompt e sviluppa le immagini.

Dall-E 2 è l'ultima versione di Dall-E Strumento di IA . Crea immagini più elevate e fotorealistiche rispetto al prodotto rilasciato inizialmente. Utilizza due modelli diversi per creare immagini e rappresentazioni più accurate basate sul testo.

Cosa cercare nelle alternative a Dall-E?

Anche se Dall-E è uno dei più famosi generatori di immagini IA, non è l'unica opzione. Esistono molti altri strumenti di generazione di immagini IA che potrebbero essere più adatti alle vostre esigenze.

Ecco cosa cercare nel vostro prossimo strumento di IA:

Interfaccia facile per l'utente : Scegliete uno strumento facile da usare, sia che siate esperti o principianti nella creazione di immagini IA

: Scegliete uno strumento facile da usare, sia che siate esperti o principianti nella creazione di immagini IA Capacità di modifica : Anche se lo strumento può creare una grande immagine, è ancora meglio se ci sono funzionalità/funzione di modifica per apportare modifiche ed elevare il design

: Anche se lo strumento può creare una grande immagine, è ancora meglio se ci sono funzionalità/funzione di modifica per apportare modifiche ed elevare il design Prompt personalizzabili : Quando si creano prompt da testo a immagine, cercare opzioni che permettano di aggiungere parametri per ottenere esattamente ciò che si desidera

: Quando si creano prompt da testo a immagine, cercare opzioni che permettano di aggiungere parametri per ottenere esattamente ciò che si desidera Generazione rapida di immagini : Non avete tempo di stare seduti tutto il giorno mentre uno strumento crea un'immagine. Cercatene uno che prenda il vostro prompt di testo e sviluppi un'immagine in pochi secondi, non minuti

: Non avete tempo di stare seduti tutto il giorno mentre uno strumento crea un'immagine. Cercatene uno che prenda il vostro prompt di testo e sviluppi un'immagine in pochi secondi, non minuti Diritti di utilizzo : Se avete intenzione di utilizzare queste immagini per scopi commerciali, assicuratevi di controllare i diritti d'immagine per evitare problemi legali

: Se avete intenzione di utilizzare queste immagini per scopi commerciali, assicuratevi di controllare i diritti d'immagine per evitare problemi legali Vari stili artistici: Cercate generatori di testi che offrano personalizzazioni per i temi e vari stili artistici per creare immagini realistiche

Le 10 migliori alternative a Dall-E da usare nel 2024

Cercate i migliori generatori di immagini IA? Queste 10 alternative a Dall-E sono un modo fantastico per creare immagini e arte digitale di alta qualità. Se avete bisogno di disegni da condividere sui social media, infografiche per blog o foto in stile ritratto, c'è uno strumento che soddisfa i vostri obiettivi. ✨

1. Viaggio intermedio

via Viaggio intermedio Dal momento in cui si atterra sul sito web, Viaggio intermedio è ipnotizzante. Linee di codice scintillano davanti ai vostri occhi, attirandovi per creare arte digitale mozzafiato in pochi secondi. Inserite un prompt e in pochi secondi avrete un capolavoro digitale. 🖼️

Le migliori funzionalità/funzioni di Midjourney

I parametri di stilizzazione consentono di perfezionare i progetti per rendere le immagini generate esattamente come le si desidera

Ottimizzazione dei progetti con personalizzazioni per rendere le immagini generate esattamente come le si desidera

Il modello IA offre una funzionalità/funzione di remix che consente di combinare due immagini in un unico design

Il peso dell'immagine, il rapporto d'aspetto e i parametri delle piastrelle consentono di controllare le immagini

Limiti di Midjourney

Lo strumento non è in grado di generare immagini con parole sensate: tutti i testi finiscono per essere un'accozzaglia di lettere

Alcuni utenti hanno notato che le mani e i denti tendono a essere deformati nelle immagini generate

Prezzi di Midjourney

Basic : $10/mese

: $10/mese Standard : $30/mese

: $30/mese Pro : $60/mese

: $60/mese Mega: $120/mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2 : 4.4/5 (70+ recensioni)

: 4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: N/A

2. Fotor

via Fotor Fotor è un generatore e un editor di immagini IA progettato per rendere la pulizia e il miglioramento delle foto un gioco da ragazzi. Utilizzate la funzionalità di generazione da testo a immagine per creare un nuovo design da zero o caricare un'immagine esistente per migliorarla immediatamente. Utilizzate gli strumenti integrati per modificare lo sfondo, rimuovere oggetti o aggiungere filtri. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Fotor

Filtri ed effetti facilitano la creazione di immagini con determinati stili, come scatti vintage o vibrazioni anime

Utilizzate il generatore di font per aggiungere testi che si adattino allo stile dell'immagine

Con decine di modelli, è possibile creare collage, colorare le foto e creare design eleganti da condividere su varie piattaforme

Utilizzate gli scorciatoi per migliorare una foto o rimuovere lo sfondo con un solo clic

Limiti di Fotor

Alcuni utenti hanno notato che mancano funzionalità/funzione come la cronologia delle modifiche e la stratificazione

L'interfaccia utente non è molto intuitiva e può essere soggetta a bug e a tempi di caricamento lenti

Prezzi di Fotor

Basic : Gratis

: Gratis Pro : $8.99/mese

: $8.99/mese Pro+: $19.99/mese

Valutazioni e recensioni su Fotor

G2 : 4.2/5 (200+ recensioni)

: 4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (80+ recensioni)

3. Artguru IA

via Artguru Artguru prende in input un testo e crea immagini in pochi secondi. Caricate una foto e scegliete uno stile come il punk o l'arte classica per generare un'immagine stilizzata. Cercate l'ispirazione? Sfogliate il catalogo di immagini cliccando sulle sezioni "Esplora" o "Tendenza".

Funzionalità/funzione migliori di Artguru

Il generatore di avatar e ritratti IA scatta un selfie e genera immagini realistiche in base a diversi filtri di stile

Unisciti alla community di Discord per chattare con gli altri autori, discutere di arte e trarre ispirazione

Il Background Remover permette di elevare un'immagine esistente in pochi secondi senza un lavoro richiesto

Usare il Photo Enhancer per regolare istantaneamente l'illuminazione, il colore e lo stile per correggere rapidamente il problema

Limiti di Artguru

Non esiste una versione offline di Artguru, quindi è necessario essere connessi per usarlo

Non si ha il controllo sui dettagli più fini che si ha con la fotografia reale

Prezzi di Artguru

Mini : $1.99/settimana

: $1.99/settimana Pro: $3.99/settimana

Artguru valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Semplificato

via Semplificato Simplified è un programma all-in-one Creazione di contenuti IA strumento. Funzionalità/funzione di arte generata dall'IA, copywriting e gestione dei social media in un unico spazio. Basta un clic per generare immagini IA e accedere a milioni di modelli e immagini gratis.

Le migliori funzionalità/funzione di Simplified

Numerosestrumenti di progettazione grafica, compresi i brand kit, consentono di creare immagini che si adattano al proprio stile per un look coeso

Il dispositivo di rimozione dello sfondo consente di risparmiare tempo nella modifica delle foto

I modelli professionali, compresi i creatori di animazioni, ampliano le opzioni di design personalizzato

Lo strumento magico di ridimensionamento consente di ritagliare e regolare istantaneamente le dimensioni delle immagini per la condivisione su piattaforme diverse

Limiti semplificati

C'è una curva di apprendimento, dato che le funzionalità/funzioni e i modelli sono molto numerosi

L'interfaccia può essere disordinata, rendendo difficile trovare subito lo strumento giusto

Prezzi semplificati

Design Free : $0

: $0 Design Pro : $9/mese

: $9/mese Design Business: $15/mese

Simplified valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (2.000+ recensioni)

: 4.6/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. Stelline

via stelline Questo strumento prende le descrizioni testuali e utilizza modelli e algoritmi di deep learning per creare splendidi lavori d'arte. Create gratis fino a cinque immagini al giorno e godete della piena titolarità delle creazioni. Personalizzate gli stili e i rapporti di aspetto per utilizzarli su diverse piattaforme.

starryai migliori funzionalità/funzioni

Più di 1.000 stili vi permettono di creare capolavori, sia che vi piacciano gli anime, le immagini realistiche o qualcosa di diverso

Utilizzate la funzione Bulk Create per generare diverse immagini con stili simili con un solo clic

Utilizza l'app mobile su iOS o Android per creazioni in movimento

Godere di tutti i diritti di titolarità per la condivisione nel modo che si desidera

limiti di starryai

Ci sono molte possibilità di personalizzazione quando viene richiesto il prompt, ma non ci sono molte funzioni di modifica

I crediti limitano il numero di immagini che si possono creare al giorno

prezzi di starryai

Free: Nessun costo, ma c'è un limite di cinque immagini al giorno

valutazioni e recensioni di starryai

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Hotpot.ai

via Hotpot.ai Hotpot offre una collezione di iA generativa strumenti di immagine per creare capolavori. Rimuovete gli oggetti, personalizzate l'arte e vedete voi stessi come avatar dell'IA. Altre funzionalità/funzione includono la possibilità di aggiornare le immagini esistenti, colorando le vecchie foto e ripristinando quelle danneggiate. 📸

Le migliori funzionalità/funzioni di Hotpot

Modelli per diversi tipi di immagini segmentati per piattaforma consentono di creare le immagini necessarie per vari scopi di marketing

Un database di foto stock IA semplifica la condivisione di immagini per esigenze commerciali

Decine di strumenti consentono di scomporre la creazione di immagini per apportare le modifiche desiderate

Gli strumenti Device MockUps e Graphics sono ideali per gli sviluppatori che desiderano aggiungere design artistici alle loro produttività

Limiti di Hotpot

La personalizzazione è limitata rispetto ad altri strumenti per la creazione artistica

Dopo la creazione dell'immagine, non è possibile apportare modifiche

Prezzi di Hotpot

In base ai crediti: Diverse funzionalità/funzioni e impostazioni richiedono diverse quantità di crediti, quindi il prezzo dipende dall'uso che si fa dello strumento

Valutazioni e recensioni su Hotpot

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

7. Sintesi

via Sintesi Synthesia si differenzia dalla maggior parte degli strumenti di questo elenco perché prende il testo e lo trasforma in video, non solo in immagini. Con voci IA in oltre 120 lingue, è facile raggiungere il pubblico ovunque si trovi. Gli strumenti di modifica, facili da usare, non richiedono esperienza o competenze, quindi anche i membri del team di livello base possono intervenire per apportare modifiche. 🤩

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

Possibilità di scegliere tra più di 140 avatar per rappresentare il vostro marchio o la vostra voce nei video

Lo strumento sostituisce le presentazioni noiose e i testi per creare un approccio più coinvolgente e informativo

Creare una sceneggiatura, personalizzare il video, collaborare in tempo reale e scaricare tutto in un unico spazio

Grazie a un semplice editor a scorrimento, non è necessario essere un professionista per utilizzare lo strumento

Limiti di Synthesia

Alcuni piani limitano il numero di video che è possibile creare

Alcuni utenti hanno trovato il livello di qualità inferiore a quello professionale, il che lo rende utile solo in alcune situazioni

Prezzi di Synthesia

Personale : $30/mese

: $30/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2 : 4.8/5 (900+ recensioni)

: 4.8/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

8. Gencraft

via Gencraft Prendete alcune parole e trasformatele in immagini e video con Gencraft. Generate nuove idee aggiungendo alcune parole chiave e vedete cosa il generatore di immagini vi propone. Create immagini di branding coese, prompt lo strumento per incorporare la voce e lo stile del vostro marchio nelle immagini.

Le migliori funzionalità/funzione di Gencraft

Stili come streetwear, cosmico e di lusso permettono di generare immagini con l'atmosfera desiderata

Ci vogliono 30 secondi o meno per creare immagini

Se non siete sicuri di ciò che volete creare, digitate alcune parole chiave e lo strumento vi darà delle idee

Limiti di Gencraft

Gli abbonati non paganti non possono utilizzare le immagini per scopi commerciali

Le immagini sono conservate solo per 30 giorni per gli utenti con account gratuito

Prezzi Gencraft

Inizio : $3.99/settimana

: $3.99/settimana Pro: $9.99/settimana

Gencraft valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Visme

via VismeVisme è uno strumento di creazione di contenuti IA che genera qualsiasi cosa, da presentazioni e grafici di dati a immagini. Lo si può utilizzare per creare rapidamente immagini di marca, come grafici e video per i social media. Utilizzatelo come strumento di Strumento di IA marketing per aggiungere grafica alle presentazioni di marketing o ai documenti interni per il team. 🙌

Le migliori funzionalità/funzioni di Visme

La libreria di immagini contiene milioni di grafiche e foto uniche

Ricerca per caso d'uso per restringere la libreria di immagini in base alle proprie esigenze

Collaborazione in tempo reale con il team di progettazione per ottenere feedback e generare idee per nuovi elementi grafici

Lo strumento offre anche un calendario dei contenuti integrato e progetti interattivi

Limiti di Visme

Gli utenti hanno riscontrato errori nei layout difficili da correggere

La curva di apprendimento è ripida, anche per imparare a navigare nell'interfaccia

Prezzi di Visme

Basic : Gratis

: Gratis Starter : $29/mese

: $29/mese Pro : $59/mese

: $59/mese Per i Teams: prezzo personalizzato

Visme valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

10. DeepAI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/DeepAI.jpg Alternative Dall-E: screenshot dell'editor di immagini di DeepAI /$$$img/

via DeepAI DeepAI offre una suite di strumenti per creare immagini e potenziare la vostra creatività, sia che siate un manager della produttività artista o professionista del marketing. Esplorate la libreria di immagini IA per trarre ispirazione o caricate il vostro progetto e modificatelo utilizzando le funzionalità dell'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeepAI

Creazione rapida di un'immagine inserendo un prompt di testo, scegliendo uno stile e premendo il pulsante "Genera"

Utilizzare l'editor di immagini per apportare correzioni rapide a una foto

Utilizza le funzionalità di super-risoluzione e di diffusione stabile per immagini personalizzate

Cerca nella comunità per trovare ispirazione e progetti creati da altri utenti

Limiti di DeepAI

Alcuni utenti hanno riscontrato che lo strumento genera spesso immagini sfuocate

Può essere lento e pieno di bug

Prezzi di DeepAI

Pay As You Go: Acquisto di crediti da $$$a $1.000

Acquisto di crediti da $$$a $1.000 Diventa un DeepAI Pro: $$$$a/mese con limiti di credito

Valutazioni e recensioni di DeepAI

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Altri strumenti di IA

Sebbene queste alternative di Dall-E rendano facile la generazione di immagini, la strumenti per il project management come ClickUp offrono una serie di funzionalità/funzione per l'IA migliorare l'intero processo di progettazione . Dalla creazione di didascalie generate dall'IA per le immagini all'assegnazione automatica di attività al team di progettazione, è uno strumento all-in-one. 💪

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Usate ClickUp per semplificare la gestione delle attività, velocizzare la scrittura dei contenuti e aumentare la produttività grazie alle integrazioni, il tutto con l'IA. ClickUp AI include centinaia di funzionalità/funzione per innumerevoli casi d'uso. Crea tutto, dalle copie commerciali alle email di marketing, dai post sui social media alle descrizioni dei prodotti, in metà tempo. ⏲️

Le lavagne online di ClickUp sono il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Oltre alla creazione di contenuti, è possibile assegnare automaticamente attività e impostare impostazioni per tenere sotto controllo lo stato del progetto. Collaborate in tempo reale con strumenti di brainstorming come Visualizzazioni della lavagna online e altro ancora.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Stimolare la creatività usando prompt per generare idee per migliorareIl design UXcampagne di brainstorming o per pianificare eventi

Riepilogare/riassumere le attività, i commenti e i thread in pochi secondi per generare informazioni chiave

Progettato per i team aziendali,collaborazione in tempo reale rende il processo di progettazione più creativo ed efficace

Diverse visualizzazioni consentono di visualizzare il processo di progettazione nel modo più sensato per l'utente

Progettate, monitorate i test e valutate lo stato di avanzamento di tutte le vostre campagne di design in un unico spazio

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è attualmente disponibile solo sull'applicazione web, ma è in arrivo il rollout per i dispositivi mobili

La curva di apprendimento è un po' lunga, semplicemente perché le funzionalità/funzioni sono davvero tante

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.745+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.795+ recensioni)

Sfruttare l'IA per far passare i vostri processi

Con queste alternative di Dall-E, generare immagini dal testo è più facile che mai. Risparmiare tempo e aumentare la creatività utilizzando uno di questi strumenti per il branding, la sensibilizzazione e il marketing.

E se avete bisogno di uno strumento più completo, non c'è niente di meglio di ClickUp. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a utilizzare l'IA per ottimizzare tutti i vostri processi e sentirvi come un artista al lavoro. 🙌