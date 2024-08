Le 10 migliori alternative a Otter AI per aiutarvi a trascrivere gli appunti delle riunioni nel 2024

Nelle riunioni di oggi c'è molto da assorbire: Titoli di conversazione, schermi condivisi, rumore di sottofondo..., e prendere meticolosamente note della riunione improvvisamente diventa ancora più difficile. Ma non è necessario che sia così.

Ecco Otter IA. 🤖

**Che cos'è Otter IA?

Otter IA trascrive le riunioni online in tempo reale e genera riepiloghi accurati, completati da punti chiave, catture dello schermo e audio registrato. Grazie a un potente motore IA, il motore di trascrizione dal vivo speech-to-text di Otter riconosce vari dialetti e accenti. 🙌

via Lontra Con gli strumenti di trascrizione delle riunioni come Otter, siete liberi di immergervi nella conversazione. Lo strumento registra automaticamente le voci degli oratori, trascrive la riunione in tempo reale, aggiunge le diapositive condivise alle note della riunione e altro ancora.

Vi siete assentati un po' durante la riunione dopo un pranzo abbondante? Potete sempre tornare indietro e recuperare la discussione prima della prossima riunione. Collaborazione a distanza è il modo in cui lavoriamo oggi, e con gli strumenti di videoconferenza è possibile aumentare la produttività e lavorare collettivamente su attività più critiche.

Se state valutando un software di trascrizione, esistono anche diverse alternative a Otter IA. Basta sapere cosa cercare in queste alternative.

**Cosa cercare nelle alternative a Otter IA?

Idealmente, ogni riunione dovrebbe essere preceduta da un'analisi dettagliata della situazione programma della riunione e ogni partecipante deve rispettarlo. Niente rumori, solo affari!

Ma questo accade raramente.

Buoni strumenti di trascrizione delle riunioni che registrano in modo intelligente ogni singola attività vi aiutano a creare verbali di riunione con solo le informazioni più importanti. Strumenti come Otter IA aiutano a registrare con precisione i punti dei diversi oratori in un formato pulito e nitido.

Con un riepilogare/riassumere in tempo reale, questi strumenti assicurano che non si perda mai un momento chiave. 📝

Se state cercando un'alternativa a Otter.aiA, assicuratevi di considerare questi fattori:

Accuratezza: Se lo strumento non è in grado di trascrivere accuratamente il parlato in testo, si rivelerà poco utile. Assicuratevi che lo strumento sia in grado di riconoscere il parlato e di trascriverlo correttamente

Se lo strumento non è in grado di trascrivere accuratamente il parlato in testo, si rivelerà poco utile. Assicuratevi che lo strumento sia in grado di riconoscere il parlato e di trascriverlo correttamente Trascrizione in tempo reale: Lo strumento deve trascrivere accuratamente e in tempo reale. Con la funzionalità/funzione aggiuntiva di un editor, è possibile tenere traccia dei punti importanti man mano che si procede

Lo strumento deve trascrivere accuratamente e in tempo reale. Con la funzionalità/funzione aggiuntiva di un editor, è possibile tenere traccia dei punti importanti man mano che si procede Capacità di registrazione dello schermo: La registrazione dello schermo è importante quanto la trascrizione vocale. Assicuratevi che lo strumento da voi scelto registri ogni schermata importante

La registrazione dello schermo è importante quanto la trascrizione vocale. Assicuratevi che lo strumento da voi scelto registri ogni schermata importante Riepilogo/riassunto alimentato dall'IA: Immaginate un riepilogo accurato dei punti più importanti della riunione che si presenta subito dopo la sua conclusione. Diversi Strumenti di IA per le riunioni da fare. Ecco come lo fa il riepilogatore/riassunto di ClickUp AI

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un clic di pulsante usando ClickUp AI

Facilità d'uso: Facile da impostare, facile da usare - lo strumento dovrebbe anche integrarsi con la piattaforma di riunione preferita

Facile da impostare, facile da usare - lo strumento dovrebbe anche integrarsi con la piattaforma di riunione preferita Sicurezza e privacy dei dati: La conversazione non deve mai lasciare la chat a meno che non sia prevista. Cercate una crittografia di alto livello, la protezione dei dati e la conformità alle normative e il controllo degli accessi

La conversazione non deve mai lasciare la chat a meno che non sia prevista. Cercate una crittografia di alto livello, la protezione dei dati e la conformità alle normative e il controllo degli accessi Collaborazione: Lo strumento deve essere in grado di facilitare la presa di nota collaborativa tra i partecipanti. Dovreste anche essere in grado di inviare il riepilogo/riassunto dopo aver rivisto le note della riunione

Lo strumento deve essere in grado di facilitare la presa di nota collaborativa tra i partecipanti. Dovreste anche essere in grado di inviare il riepilogo/riassunto dopo aver rivisto le note della riunione Supporto multilingue: Lo strumento deve identificare e interpretare più lingue e dialetti senza errori.

Le 10 migliori alternative a Otter IA da usare nel 2024

Otter è popolare per la trascrizione e la presa di note, soprattutto nei team commerciali e di prodotto, ma diversi strumenti di IA per riunioni simili possono fare lo stesso. Ecco le 10 migliori alternative a Otter IA e il loro punteggio a confronto.

1. Avoma

Via Avoma Avoma è una delle migliori alternative a Otter.ai. Si integra perfettamente con la maggior parte dei client di calendario, conferenze e dialer e genera trascrizioni molto accurate.

L'aspetto più interessante è che le trascrizioni sono archiviate in un database e i partecipanti possono cercare e trovare un particolare argomento di conversazione in pochi minuti.

Avoma è particolarmente utile per i team che si rivolgono ai clienti: l'interfaccia consente di catturare i dettagli delle conversazioni riunioni individuali o di gruppo, riepilogano la conversazione e forniscono informazioni utili sincronizzate con il CRM dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Avoma

Fornisce approfondimenti intelligenti grazie alla sincronizzazione diretta con il CRM dell'organizzazione

Memorizza le conversazioni trascritte, con funzioni di ricerca intelligente

Registra sia l'audio che il video con la relativa trascrizione

Genera automaticamente il riepilogo/riassunto della riunione, suddividendolo per oratore e per argomento

Limiti di Avoma

La maggior parte delle funzioni è limitata agli utenti di lingua inglese

Le migliori funzionalità/funzioni sono dietro il paywall

Prezzi di Avoma

Piano base: Free

Free Starter : $19 per utente/mese

: $19 per utente/mese Plus: $49 per utente/mese

$49 per utente/mese Business: $79 per utente/mese

$79 per utente/mese Enterprise: $149 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2 : 4.6/5 (1000+ recensioni)

: 4.6/5 (1000+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

2. Airgram

Via Programma aereo Airgram è un altro efficiente strumento di registrazione e trascrizione delle riunioni. Funziona con il pilota automatico: registra, trascrive, riepiloga e poi condivide le note della riunione con tutti i partecipanti.

Oltre alle consuete funzionalità di programmazione, trascrizione, presa di note e collaborazione, con l'aggiunta del riepilogatore IA GPT-4 (attualmente in beta), lo strumento promette di essere un comodo assistente. ✍️

Airgram supporta otto lingue: Inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, giapponese e cinese mandarino. È anche possibile creare brevi frammenti video di sezioni di una riunione da inviare ad altri.

Le migliori funzionalità/funzione di Airgram

Crea brevi frammenti di video di sezioni importanti della riunione da condividere

Registra le riunioni in alta qualità e le archivia in modo permanente

Supporta le 8 principali lingue del mondo

Limiti di Airgram

Attualmente limitato a Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e Webex

Versione Free disponibile con capacità limitate

Prezzi di Airgram

Basic: Free

Free Plus: $18 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Airgram

G2 : 4.6/5 (80+ recensioni)

: 4.6/5 (80+ recensioni) Caccia al prodotto : 4.2/5 (20+ recensioni)

: 4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Colibri.ai

via Colibrì.ai Colibri può registrare e trascrivere le riunioni in tempo reale. L'assistente alle riunioni di Colibri inizia a catturare e trascrivere le riunioni, riepilogando i punti più importanti ed emailando il riepilogo/riassunto ai partecipanti.

Il vantaggio aggiuntivo delle didascalie chiuse in tempo reale consente all'oratore di seguire il proprio discorso, se non lo distrae.

Inoltre, Colibri si integra con la maggior parte dei principali software di videoconferenza e con i più comuni strumenti aziendali come Slack e Salesforce. Genera riepiloghi delle riunioni concisi, modificabili e ricercabili e fornisce modelli di agenda delle riunioni precostituiti.

Grazie a un sofisticato sistema di Motore di IA che alimenta il riepilogare/riassumere, vi permette di ricevere analisi e approfondimenti intelligenti da tutte le vostre riunioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Colibri.ai

Motore IA competente che alimenta lo strumento di trascrizione e riepilogazione/riassumere

Modelli di programma delle riunioni precostituiti per una rapida collaborazione

Facile integrazione con Slack e Salesforce

Limiti di Colibri.ai

Offre funzioni di IA solo nel piano Pro

Colibri non supporta più lingue e dialetti

Prezzi di Colibri.ai

Basic : Gratis

: Gratis Starter : $16 per utente/mese

: $16 per utente/mese Pro: $40 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Colibri.ai

G2 : 4.3/5 (5+ recensioni)

: 4.3/5 (5+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Fireflies.ai

via Lucciole.ai Fireflies IA è un servizio di registrazione e trascrizione di riunioni particolarmente popolare. Si unisce, registra e trascrive automaticamente le riunioni attraverso la maggior parte delle app di videoconferenza e dei dialer.

Come Otter IA, lo strumento consente ai partecipanti di collaborare e modificare mentre il riepilogatore/riassunto dell'IA genera un riassunto della riunione estremamente accurato.

Fireflies funziona bene con oltre 40 lingue e dialetti e consente di riprodurre la registrazione vocale quando si fa clic sulla parte della conversazione. Il piano Free offre circa 800 minuti di spazio di archiviazione, mentre la versione Pro ne offre dieci volte di più.

Le migliori funzionalità/funzione di Fireflies.ai

Interpretazione e trascrizione accurate di oltre 40 lingue e dialetti

Più di 800 minuti di spazio di archiviazione nel piano gratuito

Facile integrazione tra più piattaforme di conferenza, collaborazione e CRM

Spazio di archiviazione Unlimited per i piani Business e Enterprise

Costo relativamente contenuto per gli utenti aziendali

Limiti di Fireflies.ai

La registrazione dei video è disponibile solo nel piano pro

Le integrazioni con il CRM e la collaborazione sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Fireflies.ai

Base : Free

: Free Pro : $10 per utente/mese

: $10 per utente/mese Piani Business e Enterprise: 19 dollari in poi per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies.ai

G2 : 4.5/5 (85+ recensioni)

: 4.5/5 (85+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. tl;dv

via tl;dv tl;dv è un altro strumento di registrazione e trascrizione delle riunioni alimentato da GPT che si può integrare con il software di videoconferenza. L'estensione per Chrome e l'integrazione con Zoom si distinguono dalle altre alternative di Otter IA elencate in precedenza.

Per istanza, è possibile registrare riunioni in alta qualità, condividere Clip di una riunione e trascrivere in più di 30 lingue.

Il piano Free offre diverse funzionalità/funzioni che sono altrettanto utili di quelle a pagamento di altri strumenti per le riunioni. Non c'è da stupirsi che tl;dv abbia già accumulato circa un milione di utenti. Con il piano pro, è possibile automatizzare i flussi di lavoro delle riunioni grazie alle numerose integrazioni offerte.

Le migliori funzionalità/funzione di tl;dv

Registrazione e trascrizione illimitate dalla versione gratuita

Registrazione di alta qualità abbinata alla condivisione di Clip da una riunione

Trascrizione in oltre 30 lingue

limiti di tl;dv

La maggior parte delle integrazioni nei piani a pagamento

Limite a Google Meet e Zoom

tl;dv prezzi

Piano base : Gratis

: Gratis Piano Pro: $20 per utente/mese

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Caccia al prodotto: 4.8/5 (40+ recensioni)

6. Tactiq

via Tactiq.io Pubblicizzato come "kit per riunioni IA", Tactiq può aiutarvi con la trascrizione di riunioni in tempo reale su piattaforme di conferenza in oltre 15 lingue. Tactiq offre funzioni di registrazione video al limite, ma lo strumento è in grado di registrare e trascrivere le riunioni con l'identificazione dell'oratore e i timestamp.

Lo strumento quindi riepiloga/riassume la riunione, crea elementi di azione per i partecipanti e imposta il programma della riunione successiva.

Anche se non è ricco di funzionalità/funzione come gli altri strumenti elencati, è comunque utile per i singoli e i piccoli team. È possibile conoscere le analisi di coinvolgimento della riunione, una funzionalità/funzione che pochi strumenti di riunione offrono.

Le migliori funzionalità/funzione di Tactiq

Didascalie chiuse, timestamp e identificazione dell'oratore nelle note trascritte in tempo reale

Trascrizioni esportate in documenti Google durante la riunione

Limiti di Tactiq

Nessuno spazio di archiviazione per le registrazioni audio

Limitata funzione di registrazione video

Funzionalità IA limitate

Prezzi di Tactiq

Basic : Gratis

: Gratis Pro: a partire da $8

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Caccia al prodotto: 4.9/5 (60+ recensioni)

7. Rev

via Rev Rev non si limita a essere un assistente per le riunioni: Rev offre servizi di trascrizione da audio a testo, sia attraverso trascrittori esperti che attraverso API pronte per le aziende.

Sebbene Rev possa risultare costoso o poco pratico per la trascrizione quotidiana delle riunioni, il servizio è eccellente per vari settori e dialetti. Tuttavia, Rev non offre la trascrizione in tempo reale o la comodità dei riepiloghi/riassunti delle riunioni e delle integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Rev

Offre un output estremamente accurato grazie al riconoscimento vocale e alla trascrizione sofisticata

Lavora su dispositivi mobili

Limiti di Rev

Da fare: non offre trascrizione in tempo reale o riepilogo/riassunto delle riunioni

Si fa pagare al minuto, non agli utenti (difficile da scalare perché i prezzi aumentano con l'aumentare delle riunioni)

Manca di funzionalità di assistente alle riunioni come riepilogo/riassunto, programma o integrazione

Prezzi rivisti

Automazioni di trascrizione: $0,25 al minuto

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (45+ recensioni)

8. Trint

via Trint Trint utilizza l'intelligenza artificiale per elaborare il parlato da file video e audio in trascrizioni di testo accurate. Con Trint è possibile trascrivere testi in più di 30 lingue e poi collaborare, modificare e condividere i file trascritti tra gli utenti.

Sebbene Trint non offra funzionalità di registrazione delle riunioni in tempo reale o di assistente alle riunioni, il suo competente modello di IA è in grado di tradurre il testo con un elevato grado di precisione. Il servizio è disponibile anche come app mobile.

Sebbene Trint non sia un'alternativa a Otter.ai, è comunque possibile utilizzare il software per scrivere testi trascritti dalla macchina da vari file video e audio.

Le migliori funzionalità/funzione di Trint

Trascrizione automatizzata su base web di diversi formati video e audio

Trascrizione e traduzione in più di 30 lingue

Limiti di Trint

Nessuna funzione di registrazione o trascrizione di riunioni in tempo reale

Nessuna funzionalità di identificazione o etichettatura dei relatori

Prezzi di Trint

Starter : $48 per utente/mese

: $48 per utente/mese Avanzato: $60 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Trint

G2 : 4.4/5 (60+ recensioni)

: 4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (17 recensioni)

9. Vocale

via Vocale Strumento di IA per videoconferenze, Vowel consente di condurre riunioni, trascrivere e registrare le conversazioni e poi trasformare la trascrizione in riepiloghi/riassunti. Con Vowel è anche possibile costruire in modo collaborativo un Programma e modificare le note della riunione.

Essendo uno strumento di videoconferenza end-to-end (simile a $$$a), Vowel è ideale quando si ha bisogno di un'area di lavoro collaborativa.

Amato dai team di prodotto e di progettazione e dalle startup che lavorano da remoto, Vowel può sostituire più di uno strumento di piccole dimensioni strumenti di collaborazione e aiutano a semplificare il flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Vowel

Offre pianificazione, conferenze, registrazione, presa di note e collaborazione: una soluzione completa per le riunioni

Memorizza e condivide riepiloghi/riassunti di riunioni generati dall'IA e punti di azione

Da fare senza app, lavora perfettamente con la maggior parte dei browser

Limiti vocali

Il servizio di trascrizione ha integrazioni e funzionalità/funzione limitate nel piano Free

Meno funzionalità/funzione e più costoso degli strumenti di videoconferenza della concorrenza

Prezzi vocali

Basico : Free

: Free Pro: $16,50 per host/mese

Valutazioni e recensioni vocali

G2 : 4.6/5 (170+ recensioni)

: 4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Microsoft Teams

Chattare in Microsoft Teams

Microsoft Teams 📱 è sinonimo di aree di lavoro collaborative. Teams, che ha sostituito Skype for Business, offre una solida piattaforma per riunioni, chattare e prendere appunti ed è disponibile su tutti i dispositivi come app (Microsoft, Android, iOS e altri).

Sebbene non sia un'alternativa a Otter IA, Teams può aiutare a collaborare e condividere rapidamente le risorse in un'area di lavoro sicura. È anche possibile registrare audio e video, generare riepiloghi/riassunti e costruire programmi durante le riunioni. E sì, offre anche registrazione dello schermo su Mac .

Suggerimento: Collegare Microsoft Teams al proprio team Area di lavoro di ClickUp AI ! Non perderete mai un colpo.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Molteplici strumenti di project management e integrazioni per un flusso di lavoro ottimizzato

Più economico della maggior parte delle piattaforme di project management e collaborazione

Limiti di Microsoft Teams

Funzionalità di trascrizione e traduzione al limite

Nessun riepilogatore/riassunto guidato dall'IA o note

Prezzi di Microsoft Teams

Basic : Free

: Free Avanzato: $4,80 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (14000+ recensioni)

: 4.3/5 (14000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (9000+ recensioni)

Altri strumenti di IA

Sebbene Otter IA e le sue alternative siano ottimi strumenti di trascrizione e registrazione delle riunioni, queste note devono essere suddivise in punti d'azione e assegnate a titolari e date di scadenza per completare un ciclo produttivo. È qui che entrano in gioco gli strumenti di project management.

Avete bisogno di una piattaforma come ClickUp per ottimizzare il flusso di lavoro dei progetti della vostra organizzazione. E poi, diciamocelo, chi non vorrebbe che l'IA fosse il suo uomo del venerdì?

Sebbene ClickUp non offra la trascrizione in tempo reale delle riunioni, è possibile usare Clip di ClickUp per registrare sullo schermo e condividere le note.

ClickUp

Con l'IA al centro di Della piattaforma di collaborazione e project management di ClickUp ogni parte del progetto è ottimizzata. È possibile tenere traccia del flusso di lavoro del progetto e del suo stato attraverso le diverse fasi in un'unica dashboard.

E se avete bisogno di scrivere e condividere la prossima grande idea, provate Documenti e Bacheca , il duo di supereroi dell'editor di testi e della lavagna online. Con Chattare, potete assicurarvi che i vostri compagni di squadra siano sempre al corrente delle vostre idee. ClickUp è costruito per voi, per il vostro team e per la vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Condivisione facile di catture dello schermo e video di alta qualità

Organizzazione e condivisione di file e risorse senza problemi attraverso un'interfaccia user-friendly

Tracker dello stato di avanzamento del progetto completamente personalizzabile e collaborativo

Sofisticate app per l'editor di testo e la lavagna online

Potente motore IA che aiuta a creare contenuti di alta qualità e di grande impatto

Analisi intelligenti e approfondimenti praticabili in un'unica dashboard

Limiti di ClickUp

Nessuna gamification (ancora!)

Curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7 per utente/mese

: $7 per utente/mese Business : $12 per utente/mese

: $12 per utente/mese Azienda: Entrare in contatto con noi per un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

**Esiste una soluzione completata?

Nessuno strumento che conosciamo è in grado di fare tutto. Trascrizioni, registrazioni e note assicurano che ogni conversazione sia registrata e che si disponga di tutte le informazioni necessarie. La chiave sta nel flusso di queste informazioni tra i diversi strumenti e processi.

Per questo motivo, la creazione di un'esperienza integrata è fondamentale per la vostra azienda. In caso contrario, si creeranno solo dei silos e molto rumore invece di approfondimenti.

Potrebbe una piattaforma integrata come ClickUp sarà la soluzione completa per le aree di lavoro collaborative che tutti stanno cercando? Noi pensiamo di sì! 🎉