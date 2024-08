10 Migliori applicazioni di registrazione dello schermo per Mac nel 2024

Se un'immagine vale più di mille parole, un filmato veloce ne vale circa un milione.

Molti creatori di contenuti, educatori e team utilizzano le registrazioni dello schermo per catturare e condividere rapidamente le informazioni. Il strumento di comunicazione asincrona può aiutare a spiegare un problema, a dimostrare una soluzione, a fornire un commento o a visualizzare un punto che si vuole raggiungere.

Con gli strumenti di registrazione dello schermo giusti è possibile creare e condividere facilmente le registrazioni dello schermo sul Mac. Ma quale nuovo strumento di registrazione dello schermo è quello giusto? Ne analizzeremo dieci registratori di schermo più diffusi per Mac e i loro pro, contro e informazioni sui prezzi, in modo da poter scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

Cosa cercare in un registratore di schermo per Mac?

Quando scegliete il giusto strumento di registrazione dello schermo, dovete pensare a quali sono le caratteristiche più importanti per voi. L'interfaccia utente dovrebbe essere una priorità assoluta.

È necessario disporre di una piattaforma facile da usare e intuitiva che consenta di catturare e condividere le registrazioni con pochi clic, sia che si tratti di una semplice barra degli strumenti per gli screenshot nel browser, sia che si tratti di uno strumento in grado di registrare solo audio o video.

È inoltre opportuno esaminare le opzioni di registrazione fornite dal software di registrazione dello schermo, ad esempio se offre opzioni di registrazione a schermo intero o in aree parziali. Se è necessario registrare l'audio, assicurarsi che la piattaforma consenta di catturare l'audio necessario, ad esempio l'audio di sistema o il microfono.

Esplorate anche le funzionalità di editing, se realizzate video più complessi che richiedono ritagli, in modo da non utilizzare l'intero schermo, o annotazioni per lasciare commenti o mostrare i clic del mouse sulla registrazione dello schermo.

scrivete in meno di 150 caratteri Condividete il vostro messaggio video con un link diretto al browser che non richiede download e può essere visualizzato immediatamente dopo la registrazione con Clip

Dovrete anche pensare a cosa volete fare con le registrazioni successive. Cercate opzioni di registrazione dello schermo che supportino la qualità video e i formati con cui dovete lavorare, come MP4, MOV o AVI.

Se volete fare live-streaming, assicuratevi che la piattaforma supporti i servizi che intendete utilizzare, come YouTube o Twitch. È inoltre opportuno verificare le opzioni di condivisione per trasferire in modo semplice e sicuro le registrazioni dove devono essere inviate.

Infine, assicuratevi che il registratore di schermo sia compatibile con la versione di macOS in uso. Alcuni software possono richiedere versioni specifiche del sistema operativo o specifiche hardware, quindi è necessario verificare che sia possibile eseguire la piattaforma sui dispositivi attuali.

I 10 migliori registratori dello schermo per utenti Mac nel 2024

Se state catturando tutorial di software, gameplay, presentazioni, comunicazione di gruppo o un riunione online ecco i 10 migliori strumenti per la registrazione dello schermo su Mac che possono aiutarvi a portare a termine il lavoro. Date un'occhiata alla nostra analisi per aiutarvi a restringere le opzioni e scoprire la soluzione perfetta.

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere il vostro messaggio in modo preciso senza bisogno di una catena di e-mail o di un incontro di persona con Clip by ClickUp

ClickUp è una nota (e molto amata) piattaforma di produttività. Ha una serie di caratteristiche impressionanti, tra cui lo strumento Clip. Clip fa di ClickUp una delle migliori registrazioni gratuite dello schermo disponibili, senza watermark o limiti di tempo. Gli utenti possono iniziare a registrare e rivedere il materiale all'istante e ottenere registrazioni pulite e professionali in pochi secondi. ClickUp Clip rende facile anche la condivisione. Gli utenti possono condividere i video registrati attraverso link condivisibili, in modo che i destinatari possano riprodurre il video direttamente sul loro browser senza attendere il download o l'installazione di software. L'immediatezza della registrazione e della condivisione rende la collaborazione più semplice .

Clip porta la sua funzionalità a un livello superiore, integrando la creazione di attività nel flusso di lavoro della registrazione. Gli utenti possono trasformare le registrazioni delle schermate in attività realizzabili, tra cui l'assegnazione dei membri del team ai lavori e l'aggiunta di annotazioni per garantire che nessun dettaglio venga trascurato.

Se desiderate uno strumento per la registrazione delle schermate su Mac, che potete iniziare a usare in pochi secondi o senza limiti di tempo e con molte funzionalità, la funzione Clip di ClickUp merita un'occhiata.

Le migliori caratteristiche di ClickUp:

Nessun watermark o limite di tempo

Registrazione dell'intero schermo o di una scheda o finestra del browser

Possibilità di condividere istantaneamente e in modo sicuro le registrazioni

Aggiunta di voce alle registrazioni video

Creazione di attività integrata con la funzione di screen recorder

Funzionalità AI per i product manager

Limitazioni di ClickUp:

Alcuni utenti principianti potrebbero trovare che la piattaforma offra troppe opzioni per le loro esigenze di utilizzo occasionale

Prezzi di ClickUp:

Gratuito per sempre

Illimitato: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Scarica ClickUp ### 2. Camtasia

Via Camtasia Camtasia è una nota piattaforma software di editing video. Dispone di una serie completa di strumenti per i creatori di contenuti, tra cui un eccellente registratore di schermo per dispositivi Mac. Camtasia consente di catturare o registrare facilmente l'attività dello schermo, di registrare le riprese della webcam e di aggiungere la narrazione audio ai contenuti.

Ha una piattaforma intuitiva con funzioni di editing impressionanti per applicare transizioni, testo ed effetti alla nuova registrazione dello schermo. È anche possibile importare file multimediali, offrendo più opzioni per video finali dall'aspetto professionale rispetto ai video estratti da Quicktime Player.

È uno strumento eccellente per creare tutorial, presentazioni o video di marketing, tutto dallo schermo del Mac.

Date un'occhiata a questi_

[Alternative a Camtasia](https://clickup.com/it/blog/71203/alternative-a-camtasia/) e inizia a collaborare! 😄