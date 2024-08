I 10 principali strumenti di comunicazione asincrona per il 2024

Negli ultimi anni si è verificato un cambiamento significativo nel nostro modo di lavorare. Stiamo sempre più abbracciando la flessibilità di lavorare da qualsiasi luogo si scelga. 💻

Tuttavia, una cultura del lavoro ibrida significa che i team devono essere in grado di collaborare efficacemente da qualsiasi luogo. Devono anche snellire i processi di revisione e approvazione e monitorare le responsabilità.

I team remoti devono anche essere in grado di riunirsi in riunioni virtuali per ideazione e brainstorming produttivi.

La risposta?

Strumenti di comunicazione asincrona. Oggi sono disponibili molte opzioni, ma scegliere gli strumenti giusti per il vostro stack tecnologico può essere complicato, soprattutto per l'ampia varietà di impostazioni, integrazioni e piani tariffari. Tuttavia, i vantaggi della comunicazione asincrona valgono il lavoro richiesto.

Per facilitarvi le cose, il mio team e io abbiamo ricercato e testato in estensione alcuni dei migliori strumenti di comunicazione asincrona per comprenderne meglio le funzioni.

Se state cercando di aggiungere strumenti di comunicazione asincrona al vostro stack di produttività, continuate a leggere per conoscere alcune delle migliori opzioni disponibili. 👇

Cosa cercare in uno strumento di comunicazione asincrona?

Gli strumenti di comunicazione asincrona giusti possono aiutare i lavoratori remoti a collaborare senza problemi anche quando si trovano in posizioni con fusi orari diversi. Possono migliorare la produttività e l'efficienza del team senza bisogno di riunioni o telefonate di persona. Le piattaforme di comunicazione asincrona consentono ai dipendenti di lavorare in base ai propri orari e ai propri ritmi, permettendo un lavoro più mirato. Inoltre, sono più flessibili per adattarsi ai diversi stili di comunicazione.

Se avete intenzione di scegliere uno strumento di comunicazione asincrona per la vostra azienda, ecco alcune funzionalità/funzioni da tenere in considerazione.

Collaborazione documentale : Deve consentire la modifica in tempo reale e asincrona di documenti essenziali, in modo che i team possano lavorare insieme senza conflitti

: Deve consentire la modifica in tempo reale e asincrona di documenti essenziali, in modo che i team possano lavorare insieme senza conflitti Gestione delle attività : Lo strumento scelto deve aiutare a creare e assegnare attività con date di scadenza, in modo da garantire una chiara responsabilità e visibilità su ciò che deve essere fatto

: Lo strumento scelto deve aiutare a creare e assegnare attività con date di scadenza, in modo da garantire una chiara responsabilità e visibilità su ciò che deve essere fatto Condivisione dei file : Scegliete una soluzione che permetta ai team di condividere facilmente file e documenti, in modo che i dipendenti possano accedere facilmente alle informazioni importanti

: Scegliete una soluzione che permetta ai team di condividere facilmente file e documenti, in modo che i dipendenti possano accedere facilmente alle informazioni importanti Commenti e feedback : Il software dovrebbe consentire ai team di lasciare commenti e recensioni sulle attività, in modo da evitare continue riunioni per discutere le modifiche

: Il software dovrebbe consentire ai team di lasciare commenti e recensioni sulle attività, in modo da evitare continue riunioni per discutere le modifiche Dashboard personalizzabili: Lo strumento di comunicazione async ideale fornirà anche informazioni sulle metriche che vi interessano, in modo che possiate sapere come sta procedendo un progetto e le relative attività

Dopo aver sperimentato e ricercato a lungo con il mio team, ho stilato un elenco di alcuni dei migliori strumenti di comunicazione asincrona disponibili sul mercato. Vi illustrerò le funzionalità/funzione, i prezzi, i pro e i contro di ogni strumento, in modo che possiate comprenderlo a fondo e prendere una decisione informata quando ne scegliete uno per il vostro team.

1. ClickUp (il migliore per la comunicazione asincrona, la collaborazione e il project management)

Se cercate uno strumento all-in-one per la comunicazione asincrona e il project management, ClickUp è la scelta migliore. ClickUp aiuta i team remoti organizzare e assegnare progetti e attività.

Il mio team e io utilizziamo La visualizzazione della chat di ClickUp per contattare i membri del team, ClickUp Clip per lavorare in modo asincrono, Documenti di ClickUp per la collaborazione sui contenuti, Correzione di bozze per la condivisione e la revisione dei file multimediali, e Lavagne online di ClickUp per il piano, il brainstorming e le riunioni a distanza. La piattaforma offre eccellenti funzionalità/funzione per la collaborazione, il lavoro da remoto e la gestione delle attività ed è anche facile e super intuitiva da usare.

È possibile stabilire protocolli di comunicazione precisi per i team che collaborano tra diversi fusi orari. Questo aiuta i team remoti a rimanere in sincronizzazione, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina quando si condividono informazioni, si gestiscono problemi e si comunicano cambiamenti.

I protocolli di comunicazione possono essere impostati sul tipo di canale da utilizzare e sulla frequenza delle riunioni. Ad esempio, possiamo inviare via email aggiornamenti ufficiali, annunci e reportistica, con tempi di consegna di 24 ore.

Il Modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team ClickUp è molto utile per creare e gestire un piano di comunicazione produttivo per il nostro team.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-532.png Modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240073018&department=operations Scarica questo modello /$$cta/

Il modello visualizza il piano delle riunioni, mentre la visualizzazione dello stato delle riunioni fornisce informazioni sullo stato dei check-in programmati. Questo ci aiuta a stabilire una comunicazione efficace e una sequenza di riunioni per il nostro team.

Allo stesso modo, le lavagne online di ClickUp consentono ai nostri team remoti di generare idee e spiegare argomenti in modo visivo. Possiamo abbozzare pensieri, mappare flussi di lavoro e connettere idee, rendendo ogni sessione di brainstorming fruttuosa e d'impatto. Inoltre, ci aiuta a standardizzare i piani e i protocolli di comunicazione senza creare strutture da zero.

Per esempio, possiamo utilizzare Modello di lavagna online per il piano di comunicazione di ClickUp per fornire informazioni ai client o agli stakeholder in modo efficace.

Modello di piano di comunicazione ClickUp per la lavagna online

Questo modello ci aiuta a definire gli obiettivi di comunicazione, il traguardo e il mezzo giusto per trasmettere il nostro messaggio.

Per sfruttare al meglio ClickUp per il lavoro asincrono, esaminiamo le sue principali funzionalità/funzione:

Le migliori funzionalità di ClickUp

IA potente: UtilizzareClickUp Brain per aiutarvi in attività banali (ma che richiedono molto tempo) come riepilogare le note delle riunioni e gli aggiornamenti dei progetti, creare risposte alle email e creare modelli. È anche possibile utilizzare questa funzionalità/funzione per ottenere risposte istantanee alle domande sul lavoro. L'algoritmo di IA esamina l'area di lavoro per estrarre le informazioni pertinenti dalle attività, dai documenti e dalle chat per rispondere alle query

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un semplice pulsante grazie a ClickUp AI

Implementare gli obiettivi per migliorare l'account : Mantenete tutti i membri del vostro team in grado di rendere conto delle loro attività conObiettivi di ClickUpindipendentemente dalla loro posizione geografica, impostando dei traguardi misurabili. Iniziate con la creazione di obiettivi individuali e di team e poi suddivideteli in traguardi monetari, numerici o di attività per tenere traccia di quanto ognuno sia vicino al raggiungimento di un obiettivo

: Mantenete tutti i membri del vostro team in grado di rendere conto delle loro attività conObiettivi di ClickUpindipendentemente dalla loro posizione geografica, impostando dei traguardi misurabili. Iniziate con la creazione di obiettivi individuali e di team e poi suddivideteli in traguardi monetari, numerici o di attività per tenere traccia di quanto ognuno sia vicino al raggiungimento di un obiettivo Traccia i progressi del team: Visualizzate in modo chiaro e conciso il vostro lavoro, i progressi e le prestazioni in un'unica posizione conClickUp Dashboard. Condividete i dashboard con i membri del team, in modo che tutti rimangano concentrati e allineati sul proprio lavoro. Ridurre la necessità di riunioni e aggiornamenti continui

Monitoraggio delle metriche critiche del progetto e delle prestazioni con le dashboard personalizzabili di ClickUp

Assegnare il lavoro con facilità: utilizzareAttività di ClickUp per assegnare ai membri del team elementi di azione per qualsiasi progetto. Aggiungete date di scadenza, descrizioni delle attività, livelli di priorità e stati delle attività per monitorare lo stato del lavoro del vostro team

utilizzareAttività di ClickUp per assegnare ai membri del team elementi di azione per qualsiasi progetto. Aggiungete date di scadenza, descrizioni delle attività, livelli di priorità e stati delle attività per monitorare lo stato del lavoro del vostro team Collaborare alla documentazione : Compilare le informazioni in documenti ben formati usandoDocumenti ClickUp. Invitate i membri del team a lavorare in modo collaborativo e a modificare il documento in tempo reale. Creare un'unica fonte di verità per gli aggiornamenti critici, per evitare malintesi e comunicazioni errate

: Compilare le informazioni in documenti ben formati usandoDocumenti ClickUp. Invitate i membri del team a lavorare in modo collaborativo e a modificare il documento in tempo reale. Creare un'unica fonte di verità per gli aggiornamenti critici, per evitare malintesi e comunicazioni errate Condividere gli aggiornamenti in chat : Condividete gli aggiornamenti, collaborate e semplificate la comunicazione del team con la chat ClickUp Chattare Visualizza. Consente ai membri del team di passare dalla comunicazione asincrona alle conversazioni in tempo reale, a loro piacimento

: Condividete gli aggiornamenti, collaborate e semplificate la comunicazione del team con la chat ClickUp Chattare Visualizza. Consente ai membri del team di passare dalla comunicazione asincrona alle conversazioni in tempo reale, a loro piacimento Spiegare i concetti con chiarezza: Spiegate qualsiasi concetto in modo chiaro registrando la vostra schermata utilizzando il fileClickUp Clip. Create clip per qualsiasi conversazione e aggiungetele all'Hub Clip in modo che voi e il vostro team possiate accedervi in seguito

Limiti di ClickUp

C'è una leggera curva di apprendimento per capire e impostare le personalizzazioni delle funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per persona al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

💡Pro Tip: usare modelli di piani di comunicazione per impostare un processo e delineare gli obiettivi di comunicazione con gli stakeholder interni ed esterni_.

2. Slack (migliore per la comunicazione tra team)

via Slack Slack è una piattaforma di comunicazione asincrona basata sul cloud. Può essere installata sul telefono o sul desktop ed è uno strumento utile per inviare messaggi istantanei e coordinare discussioni rapide. Per consentire conversazioni mirate, è possibile creare canali dedicati a progetti o reparti specifici.

L'integrazione di Slack con ClickUp consente di creare attività dai canali o dai messaggi diretti e di impostare sincronizzazioni specifiche per i canali per garantire che tutte le parti interessate vedano gli aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, con l'app Zoom per Slack, è possibile partecipare e gestire riunioni dall'interno di Slack.

Anche se sono d'accordo sul fatto che Slack software per la collaborazione in team è un'ottima opzione per la comunicazione in tempo reale e per i team remoti, la piattaforma manca di funzionalità/funzione per un project management remoto approfondito.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Chattare con il team: Avviare conversazioni one-to-one con i membri del team. Comunica con testo, voce o video senza problemi di sicurezza o privacy

Avviare conversazioni one-to-one con i membri del team. Comunica con testo, voce o video senza problemi di sicurezza o privacy Riunioni giornaliere : Invitate i membri del team a discutere rapidamente con un semplice gesto. Condividete documenti o collegati durante una riunione giornaliera. Saranno salvati automaticamente nella cronologia delle conversazioni una volta terminata la riunione giornaliera

: Invitate i membri del team a discutere rapidamente con un semplice gesto. Condividete documenti o collegati durante una riunione giornaliera. Saranno salvati automaticamente nella cronologia delle conversazioni una volta terminata la riunione giornaliera Slack Connect : Connettetevi senza problemi con le parti interessate e i partner esterni all'organizzazione in un istante, eliminando la necessità di infiniti thread di email

: Connettetevi senza problemi con le parti interessate e i partner esterni all'organizzazione in un istante, eliminando la necessità di infiniti thread di email Clip : Condivisione di informazioni contestuali con i team caricando clip audio, video o registrazioni dello schermo all'interno di Slack

: Condivisione di informazioni contestuali con i team caricando clip audio, video o registrazioni dello schermo all'interno di Slack Slack IA: Fate qualsiasi domanda relativa al lavoro all'IA di Slack, e questa cercherà nel vostro spazio Slack per darvi risposte pertinenti. Ottenete rapidi riepiloghi/riassunti dei messaggi persi, in modo da essere sempre informati sulle ultime conversazioni

Limiti di Slack

La gestione di più notifiche è complicata e sovrabbondante, soprattutto per i team più grandi o per i canali più affollati

Slack ha bisogno di molto spazio di archiviazione sul vostro sistema e potreste non ricevere le notifiche dei messaggi se la memoria del vostro desktop si esaurisce

Prezzi di Slack

Free Forever

Pro: $8,75/mese per utente

$8,75/mese per utente Business+ : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Slack IA: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $10 per persona al mese

Valutazioni e recensioni su Slack

G2 : 4.5/5 (30.000+ recensioni)

: 4.5/5 (30.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20.000+ recensioni)

💡Pro Tip: Scegliere il giusto cadenza della riunione riunioni giornaliere, settimanali, bisettimanali o qualsiasi altro formato per decidere il modo migliore per raggiungere i vostri team remoti_.

3. Loom (migliore per la registrazione delle schermate e la modifica dei video)

via Loom Loom è uno dei più popolari strumenti di registrazione dello schermo sul mercato. Consente ai team di registrare lo schermo, la webcam e la voce mentre spiegano concetti e processi sullo schermo. Una volta terminata la registrazione, viene generato un collegato che gli utenti possono condividere con chiunque. Gli spettatori possono anche lasciare feedback e commenti direttamente sul video.

Tuttavia, Loom non può essere l'unico strumento di comunicazione asincrona, poiché non può essere utilizzato per la collaborazione in tempo reale e la comunicazione sincrona.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Strumenti di disegno : Evidenzia i clic del mouse e disegna sullo schermo per convertire le informazioni in modo chiaro ed efficace

: Evidenzia i clic del mouse e disegna sullo schermo per convertire le informazioni in modo chiaro ed efficace Reazioni : Consente agli spettatori di reagire al video utilizzando gli emoji

: Consente agli spettatori di reagire al video utilizzando gli emoji Call-to-action : Includete nel video collegamenti a risorse importanti in modo che gli spettatori possano farvi riferimento quando hanno bisogno di ulteriori informazioni

: Includete nel video collegamenti a risorse importanti in modo che gli spettatori possano farvi riferimento quando hanno bisogno di ulteriori informazioni **Ottieni informazioni su chi ha guardato i tuoi video e per quanto tempo e visualizza il numero di clic sulle CTA

Loom IA: Migliora automaticamente il vostro video e converte il vostro script in un documento di facile lettura. Messaggi generati automaticamente da condividere con i video per fornire ai provider un contesto sufficiente alla discussione

Limiti di Loom

Gli utenti hanno segnalato che l'app desktop si blocca frequentemente

L'app desktop di Loom e l'estensione per Chrome non hanno funzioni speculari e il passaggio da una all'altra è difficile

L'interfaccia di modifica può risultare goffa e poco intuitiva

Prezzi di Loom

Starter : Gratis

: Gratis Aziendale : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Loom IA: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $4 per persona al mese

Valutazioni e recensioni di Loom

G2 : 4.7/5 (2000+ recensioni)

: 4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

Pro Tip: Define galateo delle riunioni virtuali che detta un protocollo specifico per le riunioni virtuali. In questo modo, potrete stabilire il tono della riunione, guidare le conversazioni e assicurarvi che le vostre riunioni siano fruttuose e d'impatto.{\i}

4. Area di lavoro di Google (migliore per la comunicazione sicura via email e la gestione dei documenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Updated-Hero-GCheatSheet-1024x768-1.jpg Area di lavoro Google: una suite completa di app per la produttività per Mac, tra cui Google Documenti, Fogli, Slides, Calendar, Meet e Drive.

/%img/

via Area di lavoro di Google Conosciuta anche come G Suite, l'Area di lavoro di Google offre una matrice di funzionalità/funzione essenziali per comunicazione asincrona e di consentire la produttività dei membri del team.

I suoi prodotti basati su cloud sono accessibili da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo, consentendo ai team di ottimizzare i flussi di lavoro a distanza e di rendere più efficiente la produttività comunicazione ibrida sul posto di lavoro super facile.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Comunicazione : Utilizzate le solide funzionalità di Gmail per comunicare in modo asincrono con i membri del team. Gestite e organizzate la vostra finestra In arrivo utilizzando funzionalità/funzione come etichette, filtri e tag

: Utilizzate le solide funzionalità di Gmail per comunicare in modo asincrono con i membri del team. Gestite e organizzate la vostra finestra In arrivo utilizzando funzionalità/funzione come etichette, filtri e tag Collaborazione in tempo reale : Lavorate in collaborazione con i vostri colleghi su presentazioni, documenti e fogli di calcolo. Modificate in tempo reale e lasciate commenti e menzioni

: Lavorate in collaborazione con i vostri colleghi su presentazioni, documenti e fogli di calcolo. Modificate in tempo reale e lasciate commenti e menzioni Pianificazione : Pianificate le riunioni con gli stakeholder interni ed esterni della vostra organizzazione in Google Calendar. Coordinare eventi, fissare appuntamenti e pianificare progetti senza preoccuparsi dei conflitti di impostazione

: Pianificate le riunioni con gli stakeholder interni ed esterni della vostra organizzazione in Google Calendar. Coordinare eventi, fissare appuntamenti e pianificare progetti senza preoccuparsi dei conflitti di impostazione Chattare : Avviare discussioni rapide con messaggi diretti su Google Chat. Utilizzate le chat per discutere di argomenti o progetti specifici

: Avviare discussioni rapide con messaggi diretti su Google Chat. Utilizzate le chat per discutere di argomenti o progetti specifici Riunioni: Riunitevi con i vostri colleghi e compagni di squadra in videoconferenza. Registrate le sessioni di riunione e condividetele con i membri chiave in modo che tutti siano informati sui punti chiave della discussione.

Limiti dell'area di lavoro di Google

La modifica di documenti, diapositive o fogli sull'applicazione mobile di Google Workspace non è conveniente

Sebbene l'area di lavoro di Google sia generalmente conveniente, gli utenti potrebbero scoprire che i costi aumentano gradualmente con le funzionalità avanzate e lo spazio di archiviazione aggiuntivo

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter: $7,20/mese per utente Business Standard: $14,40/mese per utente Business Plus: $21,60/mese per utente

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (40.000+ recensioni)

: 4.6/5 (40.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10.000+ recensioni)

5. Miro (migliore per la collaborazione visiva e il brainstorming)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Miro-Dashboard.png Miro è anche nel nostro elenco di strumenti per la comunicazione asincrona /$$$img/

via Miro Il prossimo di questo elenco di strumenti di comunicazione asincrona è Miro, un Area di lavoro alimentata dall'IA che consente ai team di collaborare visivamente e di terminare rapidamente il lavoro.

Lo strumento offre una tela intelligente per la creazione e l'organizzazione dei contenuti, la mappatura dei flussi di lavoro, l'aggiunta di note adesive e lo schizzo di idee. L'intuitivo strumento di lavoro di Miro supporta il lavoro asincrono e vi si può accedere da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Canvas intelligente : Utilizza un'unica visualizzazione del lavoro del team su attività, contenuti, documenti e dati. Condividete il canvas con i compagni di squadra in modo che siano consapevoli di tutto ciò su cui devono lavorare e possano elaborare le informazioni in modo efficace

: Utilizza un'unica visualizzazione del lavoro del team su attività, contenuti, documenti e dati. Condividete il canvas con i compagni di squadra in modo che siano consapevoli di tutto ciò su cui devono lavorare e possano elaborare le informazioni in modo efficace Strumenti per la mappatura del viaggio del cliente : Progettare percorsi completi per i clienti e mappare i punti di contatto critici per creare esperienze utente eccezionali. Creare walkthrough del processo registrando la Bacheca Miro. Gli altri collaboratori possono tornare alla bacheca a loro piacimento e fare riferimento a queste registrazioni per capire il contesto

: Progettare percorsi completi per i clienti e mappare i punti di contatto critici per creare esperienze utente eccezionali. Creare walkthrough del processo registrando la Bacheca Miro. Gli altri collaboratori possono tornare alla bacheca a loro piacimento e fare riferimento a queste registrazioni per capire il contesto Kit di strumenti wireframe: Creazione di wireframe per la vostra ultima applicazione mobile o sito web con lo strumento di wireframe di Miro

Creazione di wireframe per la vostra ultima applicazione mobile o sito web con lo strumento di wireframe di Miro Miro IA: Creare diagrammi, grafici di flusso e wireframe in pochissimo tempo utilizzando l'IA per generare idee. Riepilogare/riassumere reportistica, creare aggiornamenti estesi sui progetti e ottenere feedback sulla strategia utilizzando l'intelligenza artificiale di Miro

Creare diagrammi, grafici di flusso e wireframe in pochissimo tempo utilizzando l'IA per generare idee. Riepilogare/riassumere reportistica, creare aggiornamenti estesi sui progetti e ottenere feedback sulla strategia utilizzando l'intelligenza artificiale di Miro Protezione dell'azienda: Aggiunta di un livello di sicurezza per la gestione dei contenuti in Miro. Questa opzione è particolarmente adatta alle aziende e alle grandi imprese

Limiti di Miro

Il sito web può risultare a volte poco reattivo, soprattutto con Bacheca di grandi dimensioni

I designer hanno spesso difficoltà a trovare le forme e le immagini giuste durante la progettazione di percorsi utente, processi e wireframe

Prezzi di Miro

Free Forever : gratis

: gratis Starter : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (6.000+ recensioni)

: 4.8/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

6. Jira (migliore per il project management agile e il monitoraggio dello sviluppo software)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/JIRA-Dashboard.png Dashboard di Jira /$$$img/

via Atlassian Jira Jira è un software per il monitoraggio di problemi e progetti che offre funzionalità/funzione per la collaborazione tra team.

La piattaforma dispone anche di funzionalità/funzione per organizzare e monitorare le attività, gestire le richieste e controllare lo stato di avanzamento dei diversi progetti.

Tuttavia, senza funzionalità come lavagne online, aree di lavoro collaborative e chat, il team potrebbe dover passare da un'applicazione all'altra per terminare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Bacheca dei progetti : Gestite le attività del team su una lavagna di progetto. Vedere chi è responsabile di cosa e tenere traccia dello stato di ogni attività nelle diverse fasi del flusso di lavoro del progetto

: Gestite le attività del team su una lavagna di progetto. Vedere chi è responsabile di cosa e tenere traccia dello stato di ogni attività nelle diverse fasi del flusso di lavoro del progetto Gestione delle dipendenze : Traccia le attività che hanno dipendenze, in modo da poterle dare priorità e completare prima che diventino un blocco per altre attività

: Traccia le attività che hanno dipendenze, in modo da poterle dare priorità e completare prima che diventino un blocco per altre attività Monitoraggio degli obiettivi : Identificare gli obiettivi del progetto e misurarne lo stato con facilità. Condividete gli obiettivi con le parti interessate in modo che tutti siano sulla stessa pagina con i risultati da raggiungere

: Identificare gli obiettivi del progetto e misurarne lo stato con facilità. Condividete gli obiettivi con le parti interessate in modo che tutti siano sulla stessa pagina con i risultati da raggiungere Dashboard : Visualizzare a volo d'uccello le metriche più importanti grazie a dashboard personalizzabili

: Visualizzare a volo d'uccello le metriche più importanti grazie a dashboard personalizzabili Calendario: Visualizzate le attività, le scadenze e le attività critiche imminenti con la vista Calendario. Coordinate il vostro lavoro, rimanete organizzati e monitorate le sequenze temporali anche senza interazioni costanti in tempo reale

Limiti di Jira

L'interfaccia non è molto intuitiva e alcuni utenti la ritengono molto complessa da usare

Il servizio clienti può essere a volte poco reattivo

L'integrazione con applicazioni di terze parti non è semplice

Prezzi di Jira

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Standard : $7,16/mese per utente

: $7,16/mese per utente Premium : $12,48/mese per utente

: $12,48/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jira

G2 : 4.3/5 (5.000+ recensioni)

: 4.3/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10.000+ recensioni)

7. Trello (il migliore per la gestione visiva delle attività)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Trello-Dashboard.png Dashboard di Trello /%img/

via Trello Trello è una piattaforma di gestione di attività e progetti in stile Kanban che consente di organizzare il lavoro e gestire i progetti da un'unica posizione.

La piattaforma è un ottimo strumento di strumento per il lavoro da casa per i team remoti, perché consente di collaborare utilizzando schede e tabelle condivise. I membri del team possono lasciare commenti e feedback su diversi elementi di azione e aggiungere descrizioni delle attività, rendendo più facile la comunicazione asincrona.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Visualizzazione : Visualizzazione di diversi tipi di attività in un progetto in un'unica bacheca facile da usare

: Visualizzazione di diversi tipi di attività in un progetto in un'unica bacheca facile da usare Gestione delle attività : Organizza le attività in più elenchi per rappresentare le diverse fasi di un progetto. Raggruppate le attività in "Da fare", "Lavori in corso" o "In revisione", oppure create flussi di lavoro personalizzati in base alle esigenze e alle preferenze del vostro team

: Organizza le attività in più elenchi per rappresentare le diverse fasi di un progetto. Raggruppate le attività in "Da fare", "Lavori in corso" o "In revisione", oppure create flussi di lavoro personalizzati in base alle esigenze e alle preferenze del vostro team Lista di controllo : Suddividete attività complesse in sottoattività più piccole e gestibili. Spuntate ogni attività non appena l'avete completata, in modo da non perdere nulla

: Suddividete attività complesse in sottoattività più piccole e gestibili. Spuntate ogni attività non appena l'avete completata, in modo da non perdere nulla Monitoraggio dello stato di avanzamento : Tiene traccia di tutte le attività lungo una sequenza temporale flessibile, in modo che il team sappia sempre a cosa deve lavorare successivamente

: Tiene traccia di tutte le attività lungo una sequenza temporale flessibile, in modo che il team sappia sempre a cosa deve lavorare successivamente Automazioni: Configurate l'automazione integrata di Trello per occuparvi di attività banali, in modo da potervi concentrare su ciò che conta di più

Limiti di Trello

Le schede, una volta create, non possono essere cancellate. Possono solo essere archiviate.

La personalizzazione delle Bacheche di Trello è molto limitata

La ricerca di schede o attività specifiche può essere difficile

Prezzi di Trello

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Standard : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Premium : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

8. GitHub (il migliore per l'hosting di codice collaborativo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/GitHub-Dashboard-1400x850.png GitHub può essere annoverato tra gli strumenti di comunicazione asincrona per gli sviluppatori /$$$img/

via GitHub GitHub è una piattaforma alimentata dall'IA per gli sviluppatori di software per creare, condividere e gestire il codice.

La piattaforma offre funzioni di collaborazione di base che consentono agli sviluppatori di lavorare insieme ai progetti, rivedere il codice e lasciare commenti.

Le migliori funzionalità/funzione di GitHub

Sviluppo e test : Create e testate i vostri codici in sicurezza nell'ambiente di sviluppo completo di GitHub. Condividete lo spazio con altri coder per ottenere i loro input e feedback

: Create e testate i vostri codici in sicurezza nell'ambiente di sviluppo completo di GitHub. Condividete lo spazio con altri coder per ottenere i loro input e feedback Valutazione delle vulnerabilità : Valutate le vulnerabilità del vostro codice e correggetele in poco tempo con Dependabot. Ricevete una notifica non appena viene rilevata una nuova vulnerabilità, in modo che il vostro codice funzioni senza interruzioni

: Valutate le vulnerabilità del vostro codice e correggetele in poco tempo con Dependabot. Ricevete una notifica non appena viene rilevata una nuova vulnerabilità, in modo che il vostro codice funzioni senza interruzioni Collaborazione : Consente discussioni produttive tra i membri del team all'interno di un'area di lavoro collaborativa. Fate domande, ospitate discussioni e valutate l'interesse per le funzionalità/funzione utilizzando i sondaggi

: Consente discussioni produttive tra i membri del team all'interno di un'area di lavoro collaborativa. Fate domande, ospitate discussioni e valutate l'interesse per le funzionalità/funzione utilizzando i sondaggi Intelligenza artificiale : Creare codici migliori con l'aiuto di un assistente di codifica IA. Chiedete a Copilot di intervenire con suggerimenti ogni volta che siete bloccati nella scrittura di un codice

: Creare codici migliori con l'aiuto di un assistente di codifica IA. Chiedete a Copilot di intervenire con suggerimenti ogni volta che siete bloccati nella scrittura di un codice Sicurezza: Esaminare il codice e identificare più rapidamente i problemi con i controlli di sicurezza basati sull'IA

Limiti di GitHub

La piattaforma ha un elenco di funzionalità/funzione molto esteso che può essere molto difficile da utilizzare per i principianti

L'utilizzo di funzionalità/funzione aggiuntive può diventare costoso per i team più grandi

I problemi sollevati in un determinato periodo non possono essere filtrati

Non è uno strumento di facile utilizzo per i team non tecnici

Prezzi di GitHub

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Team : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Azienda:$21/mese per utente

Valutazioni e recensioni su GitHub

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (6.000+ recensioni)

9. HubSpot (il migliore per l'inbound marketing e il coinvolgimento dei clienti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-123.png Dashboard di HubSpot /%img/

via HubSpot HubSpot è una suite di prodotti progettati per semplificare l'inbound marketing, il servizio clienti e le vendite. Consente ai team di impostare campagne di marketing, gestire la pipeline commerciale e automatizzare attività ripetitive da un'unica piattaforma.

HubSpot è principalmente una piattaforma di servizio clienti e CRM, il che significa che non è adatta a esigenze complesse di project management e collaborazione tra team.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Automazione del marketing : Automazione di processi come il lead nurturing, il follower delle email e la segmentazione dei clienti per coinvolgere attivamente prospect e clienti

: Automazione di processi come il lead nurturing, il follower delle email e la segmentazione dei clienti per coinvolgere attivamente prospect e clienti Gestione dei social media : Pianificazione dei post sui social media su più piattaforme e monitoraggio del coinvolgimento del pubblico con i contenuti

: Pianificazione dei post sui social media su più piattaforme e monitoraggio del coinvolgimento del pubblico con i contenuti Gestione dei contatti : organizzare e gestire le informazioni sui lead e la loro storia di interazione in un'unica posizione

: organizzare e gestire le informazioni sui lead e la loro storia di interazione in un'unica posizione Sistema di ticketing : convertire le query in arrivo in ticket e assegnarli agli agenti del servizio clienti

: convertire le query in arrivo in ticket e assegnarli agli agenti del servizio clienti Programmazione delle riunioni : Semplificare la pianificazione per i clienti potenziali condividendo un link al calendario in modo che possano prenotare direttamente le riunioni

: Semplificare la pianificazione per i clienti potenziali condividendo un link al calendario in modo che possano prenotare direttamente le riunioni Chatbot: Fornite supporto 24 ore su 24 e risposte immediate alle query dei clienti. Impostazione di risponditori automatici per informare i clienti quando gli agenti sono occupati o non disponibili

Limiti di HubSpot

Alcuni utenti ritengono che vi sia un limite alla privacy, poiché richiede una configurazione estesa per limitare il controllo degli accessi e le autorizzazioni

L'organizzazione dei ticket può diventare eccessiva e le query possono spesso andare perse se ci sono troppi ticket aperti

Prezzi di HubSpot

**Gratuito

Starter: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professionale : $50/mese per utente

: $50/mese per utente Azienda: $75/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (11.000+ recensioni)

: 4.4/5 (11.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (5.000+ recensioni)

10. Figma (il migliore per la progettazione collaborativa di interfacce)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/figma-1400x700.png Figma dashboard /%img/

via Figma Figma è uno strumento di progettazione di interfacce utilizzato dai team di progettazione e sviluppo per creare prototipi di siti web, app mobili e interfacce di prodotti.

Gli utenti possono condividere un file Figma con più membri del team per collaborare e perfezionare i mockup dei progetti in scala. Una volta finalizzati, i progetti vengono facilmente tradotti in codice grazie a flussi di lavoro creati appositamente per gli sviluppatori.

Le migliori funzionalità/funzione di Figma

Progettazione : Costruire prototipi realistici di interfacce utente con l'aiuto di strumenti di progettazione estesi

: Costruire prototipi realistici di interfacce utente con l'aiuto di strumenti di progettazione estesi Collaborazione : Permettete ai vostri team distribuiti di collaborare ai progetti, costruire prodotti migliori e lasciare feedback sulla lavagna interattiva FigJam

: Permettete ai vostri team distribuiti di collaborare ai progetti, costruire prodotti migliori e lasciare feedback sulla lavagna interattiva FigJam Sviluppo : Convertire le idee in prototipi testabili con l'aiuto di potenti funzionalità/funzione per sviluppatori

: Convertire le idee in prototipi testabili con l'aiuto di potenti funzionalità/funzione per sviluppatori Intelligenza artificiale : Trasforma i mockup statici in elementi interattivi con l'aiuto dell'IA di Figma. Generate contenuti pertinenti da inserire nel vostro prototipo e visualizzate concetti complessi con semplici diagrammi

: Trasforma i mockup statici in elementi interattivi con l'aiuto dell'IA di Figma. Generate contenuti pertinenti da inserire nel vostro prototipo e visualizzate concetti complessi con semplici diagrammi Presentazioni interattive: Creare presentazioni in collaborazione con i membri del team per illustrare idee e concetti con modelli, temi e funzionalità di scrittura IA

Limiti di Figma

Figma può impiegare un po' di tempo a caricarsi sui browser, soprattutto per progetti complessi con elementi in estensione

Le funzionalità/funzione aggiuntive fornite dai piani tariffari più elevati non sempre giustificano il costo maggiore

È difficile visualizzare i prototipi sull'applicazione mobile di Figma

Prezzi di Figma

**Gratuito

Professional Teams: $15/mese per utente

$15/mese per utente Organizzazione : $45/mese per utente

: $45/mese per utente Azienda: $75/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

Gestire la comunicazione asincrona con ClickUp

Con un numero crescente di aziende che passano al lavoro da remoto, un mix di strumenti di comunicazione sincroni e asincroni è importante per soddisfare i dipendenti con fusi orari e posizioni geografiche diverse.

Anche se può essere difficile iniziare, l'uso di strumenti di comunicazione asincrona adeguati può aiutare i team a collaborare efficacemente su attività e progetti.

Un software di project management come ClickUp è l'aggiunta perfetta alla vostra suite di produttività. Con le sue potenti funzionalità/funzione che semplificano la comunicazione, la gestione delle attività, il monitoraggio dello stato e altro ancora, è uno dei migliori strumenti di comunicazione e collaborazione asincrona oggi disponibili. Scarica gratis ClickUp e migliorate l'efficienza del vostro team, mantenendo i progetti organizzati e in ordine.