Trello vs. ClickUp: Quale strumento di project management funziona meglio nel 2024?

Chiedete a un project manager e vi dirà che gestire un progetto è come cercare di risolvere più cubi di Rubik contemporaneamente.

Sono molti i fattori in gioco. Ma un fattore che può fare la differenza tra un esito positivo del progetto e un fallimento catastrofico è il vostro software di project management .

Con così tante soluzioni per aiutarvi a gestire le attività le opzioni sono infinite: da semplici app per il lavoro da fare a piattaforme "no-code" da costruire da soli. Sceglierne una diventa complicato e la posta in gioco è alta.

Vi aiutiamo a decidere quale strumento per il project management è il migliore nel 2024.

Da fare, abbiamo messo a confronto due leader di mercato Trello e ClickUp -Titolo per titolo.

Analizzeremo tutto, dalle funzionalità/funzione ai prezzi e alle recensioni pubbliche su piattaforme come Reddit, in modo che possiate avere un quadro onesto di entrambi i prodotti strumenti per il project management e scegliete quello più adatto a voi.

Che cos'è ClickUp?

Visualizza tutti i flussi di lavoro del project management su ClickUp

ClickUp è una piattaforma personalizzabile di collaborazione, project management e area di lavoro di ClickUp. Con funzionalità estese come il monitoraggio delle attività, l'impostazione degli obiettivi, la modifica dei documenti, i wiki e le funzioni CRM, offre ai project manager tutto ciò di cui hanno bisogno, in un unico strumento.

La piattaforma software di produttività all-in-one ha diversi casi d'uso per i professionisti in tutti i settori: brainstorming di idee, collaborazione con i compagni di squadra, creazione di documenti e presentazioni, monitoraggio dello stato dei progetti e altro ancora.

ClickUp è uno degli strumenti più collaborativi e personalizzabili del mercato, abbastanza flessibile da adattarsi a tutti i tipi di lavoro framework di project management .

Dalle funzionalità semplici come le tavole Kanban, la gestione delle attività e il monitoraggio del tempo all'automazione avanzata, ai flussi di lavoro integrati e alle app alimentate da genAI, la piattaforma ha molte caratteristiche che facilitano il project management.

Funzionalità/funzione di ClickUp

Vediamo alcune delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp per il project management e come aiutano a gestire al meglio obiettivi, attività e risorse.

Bacheca Kanban

Progettate schede in stile kanban in ClickUp per adattarle al flusso di lavoro del vostro progetto

Kanban è uno dei framework di project management più vecchi e più amati. È semplice da usare e facile da adattare. Soprattutto, aiuta a visualizzare l'intero progetto su un'unica schermata, rendendo il monitoraggio dello stato infinitamente più semplice.

ClickUp offre Bacheche Kanban fin dal suo piano Free. La vista è dotata di funzionalità come i gruppi personalizzati (in cui è possibile visualizzare le attività per gruppi come assegnatario, data di scadenza e altro), il drag-and-drop (per spostare le attività tra le colonne) e la Vista Tutto (una dashboard per vedere tutte le schede in un unico posto).

Automazioni

Impostazione di automazioni personalizzate in ClickUp per attività ripetitive e risparmio di tempo

Uno dei molti vantaggi dell'utilizzo di un software di project management è il risparmio di tempo. Strumenti come ClickUp vi permettono di eliminare il lavoro impegnativo automatizzando le attività ripetitive, che si tratti di aggiornamenti di stato, promemoria per le scadenze o passaggi di consegne del progetto. ClickUp offre più di 100 automazioni in modo che i team possano concentrarsi sulle attività che fanno muovere l'ago della bilancia.

Con oltre 50 trigger e un alto livello di personalizzazione, potete creare flussi di lavoro automatizzati in pochi minuti. Inoltre, ClickUp AI è dotato di funzionalità/funzione come il riepilogo/riassunto delle attività e la creazione di attività secondarie per semplificare il project management, senza che l'utente muova un dito.

Gestione delle attività

Visualizzare attività e piani di progetto in un'unica visualizzazione in ClickUp Gestione delle attività di ClickUp risponde alle esigenze di organizzazione e collaborazione. Create attività secondarie per suddividere le attività più grandi in passaggi gestibili; utilizzate campi personalizzati per aggiungere informazioni rilevanti sulle attività; lasciate che le liste di controllo vi tengano sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi; utilizzate stati personalizzati per aggiornare lo stato delle attività e utilizzate filtri per visualizzare le vostre attività nel modo che preferite.

Inoltre, le funzionalità di collaborazione di ClickUp, come la registrazione di video, i commenti e le ClickUp Chattare rende facile per tutti rimanere sulla stessa pagina.

Infine, i titolari dei progetti possono allocare meglio le risorse valutando le sequenze temporali e le priorità usando Il monitoraggio del tempo di ClickUp e le funzionalità di tag di dipendenza di ClickUp.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Cos'è Trello?

via Trello Trello è uno strumento di project management costruito per i team che giurano su Bacheca Kanban . Nel 2017 è stata acquisita da Atlassian, un'azienda nota per aver costruito altre software di collaborazione come Atlas, Jira e Confluence.

Trello è più adatto ai piccoli team e ai freelance ed è noto per la sua interfaccia intuitiva e il semplice monitoraggio delle attività.

Le funzionalità/funzione chiave di Trello sono le Viste (per visualizzare i progetti come sequenza temporale, tabellone, calendario, ecc,) Modelli (per qualsiasi cosa, dal lancio di un prodotto al monitoraggio di un'azienda, fino all'acquisto di una casa) e Power-up (plug-in per collegare Trello ad altri strumenti).

Funzionalità/funzione di Trello

Diamo uno sguardo più approfondito ad alcune delle funzionalità/funzione di Trello e a come aiutano i project manager a semplificare il project management e a mantenere i progetti in carreggiata.

Bacheca di Trello

via Trello Le Bacheche sono la funzionalità/funzione principale di Trello e possono essere utilizzate per creare Progetti in stile Kanban . È dotato di tre blocchi principali: Bacheche per visualizzare l'intero progetto, Elenchi per un gruppo di attività correlate e Schede con i dettagli di ogni singola attività.

Il più semplice Modello di bacheca Kanban nelle Bacheche di Trello sono "Da fare", "In corso" e "Terminato", che aiutano a monitorare le diverse fasi delle attività in un progetto. È possibile trascinare le schede dei compiti in ogni elenco man mano che le attività procedono. È anche possibile aggiungere date di scadenza, descrizioni, allegati e membri a ogni attività.

Automazioni per il maggiordomo

Come ClickUp, anche Trello è dotato di uno strumento di automazione senza codice chiamato Butler. Consente agli utenti di creare regole personalizzate per eseguire determinate azioni, come spostare una scheda attività in un elenco diverso e assegnarla a un utente.

Butler può anche integrare Trello con altre app come Slack o email. Se si desidera eseguire l'automazione manualmente, è possibile creare un pulsante e aggiungerlo a una scheda attività. Una volta cliccato, il pulsante avvierà l'automazione personalizzata.

Gestione delle attività

via Trello La gestione delle attività in Trello è simile al lavoro con un'app di elenchi di cose da fare. Si aggiungono attività all'elenco, si impostano livelli di priorità per ogni attività, aggiungere etichette dove necessario e usare la funzionalità dei commenti per aggiornare i membri del team sullo stato di avanzamento di un'attività.

È anche possibile visualizzare le attività in modi diversi, utilizzando le viste Calendario, Mappa o Tabella.

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

ClickUp Vs. Trello: Funzionalità/funzione a confronto

Prima di confrontare le funzionalità/funzione di ClickUp e Trello, ecco una versione "TL;DR" di ciò che ciascuno strumento fa meglio.

ClickUp è noto soprattutto per

Gestione avanzata delle attività: ClickUp è dotato di ampie funzionalità/funzione di gestione delle attività, come compiti, attività secondarie, liste di controllo, pianificazione delle attività e metodologie Agile

ClickUp è dotato di ampie funzionalità/funzione di gestione delle attività, come compiti, attività secondarie, liste di controllo, pianificazione delle attività e metodologie Agile Dashboard di progetto personalizzabili: È possibile personalizzare la dashboard con oltre 50 widget come grafici, sprint e altro ancora per ottenere informazioni approfondite su vari progetti complessi

È possibile personalizzare la dashboard con oltre 50 widget come grafici, sprint e altro ancora per ottenere informazioni approfondite su vari progetti complessi **Strumenti di collaborazione in tempo reale: in ClickUp è possibile comunicare attraverso diversi canali, tra cui commenti sulle attività, email, video e chattare istantaneamente

Reportistica e monitoraggio degli obiettivi: Obiettivi di ClickUp consente ai project manager di impostare traguardi settimanali, OKR e cicli di sprint per misurare lo stato di avanzamento

Obiettivi di ClickUp consente ai project manager di impostare traguardi settimanali, OKR e cicli di sprint per misurare lo stato di avanzamento Strumenti di gestione delle risorse: Funzionalità come il monitoraggio del tempo e le dipendenze delle attività consentono ai team di progetto di stimare la durata delle attività e di allocare le risorse di conseguenza

Funzionalità come il monitoraggio del tempo e le dipendenze delle attività consentono ai team di progetto di stimare la durata delle attività e di allocare le risorse di conseguenza **ClickUp è dotato di oltre 100 flussi di lavoro e automazione integrati per gestire attività ripetitive, come la modifica dello stato delle attività, l'assegnazione di compiti e altro ancora

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

Trello è conosciuto soprattutto per:

Schede Kanban: La funzionalità di trascinamento delle schede, facile da usare, rende semplice anche per chi è alle prime armi la creazione di schede Kanban e il monitoraggio dei progetti

La funzionalità di trascinamento delle schede, facile da usare, rende semplice anche per chi è alle prime armi la creazione di schede Kanban e il monitoraggio dei progetti Facile gestione delle attività: Le funzionalità/funzione di Trello, come gli elenchi e le schede, rendono facile l'organizzazione delle attività e la tracciabilità del loro stato

Le funzionalità/funzione di Trello, come gli elenchi e le schede, rendono facile l'organizzazione delle attività e la tracciabilità del loro stato Automazioni e plug-in: Butler by Trello facilita agli utenti la creazione di funzioni personalizzate e l'integrazione di Trello con altri strumenti di lavoroapp per il team come Gmail, Slack e altre ancora

Butler by Trello facilita agli utenti la creazione di funzioni personalizzate e l'integrazione di Trello con altri strumenti di lavoroapp per il team come Gmail, Slack e altre ancora Visibilità dei flussi di lavoro: Nei piani a pagamento, gli utenti possono utilizzare le raccolte di Bacheca per raggruppare le schede in base a diversi criteri e ottenere visibilità sui flussi di lavoro

Nei piani a pagamento, gli utenti possono utilizzare le raccolte di Bacheca per raggruppare le schede in base a diversi criteri e ottenere visibilità sui flussi di lavoro Modelli: Trello viene fornito con oltre 100modelli per il project management per tutti i team e i casi d'uso, che possono essere utilizzati come punto di partenza per la creazione di nuovi progetti

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.400+ recensioni)

4,4/5 (13.400+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (23.000+ recensioni)

Ora esploriamo il confronto funzionalità/funzione di ClickUp e Trello per vedere come si comportano l'uno rispetto all'altro.

1. Bacheca Kanban

Collabora con il tuo team di progetto con la Bacheca Kanban di ClickUp Strumenti Kanban sono un must per qualsiasi software di project management. ClickUp e Trello offrono entrambi visualizzazioni Kanban, anche se l'esperienza e le funzioni differiscono.

ClickUp

ClickUp è dotato di solide funzionalità/funzione Kanban, come schede, visualizzazioni personalizzate dei progetti e persino un'area di lavoro "Vista Tutto" di tutti i progetti in un unico riquadro. È inoltre possibile utilizzare ClickUp AI per generare automaticamente schede Kanban con le colonne e le attività secondarie adatte ai progetti.

Trello

Bacheca Kanban è la visualizzazione predefinita di Trello, che consente di monitorare qualsiasi progetto utilizzando una combinazione di elenchi e schede di attività. È anche possibile utilizzare etichette per determinare la priorità o lo stato di ogni attività. È anche possibile utilizzare collezioni di schede per raggruppare le schede.

Quale strumento ha migliori schede Kanban: ClickUp o Trello?

Non c'è dubbio: ClickUp è il chiaro vincitore e per diversi motivi. ClickUp dispone di un potente assistente IA; la vista Tutto consente di visualizzare facilmente una panoramica di tutti i progetti; e soprattutto, ClickUp offre lavagne illimitate nel suo piano Free. Trello offre solo cinque schede nel suo piano Free.

2. Automazioni

Automazione di attività ripetitive e risparmio di tempo con ClickUp

I flussi di lavoro e le integrazioni automatizzate contribuiscono notevolmente a migliorare l'efficienza di un team di progetto. Sia ClickUp che Trello consentono ai team di automatizzare diverse azioni.

ClickUp

In ClickUp esistono due modi per automatizzare il lavoro: utilizzando l'automazione integrata o utilizzando ClickUp AI. Oltre all'automazione integrata contenuta nella libreria di ClickUp, è possibile costruire un'automazione personalizzata taggata con più di 50 trigger e azioni all'interno di ClickUp. Infine, sono disponibili integrazioni che collegano ClickUp con app di terze parti per automazione dei flussi di lavoro tra le app.

Queste automazioni possono essere utilizzate per gestire attività ripetitive come la modifica degli stati, l'associazione di attività a elenchi e la promemoria delle scadenze per gli assegnatari.

Se desiderate assistenza per le attività creative, provate con L'assistente IA di ClickUp AI che è addestrato a scrivere aggiornamenti delle attività, generare riepiloghi/riassunti di thread e documenti, creare attività secondarie e altro ancora.

Trello

È possibile utilizzare Butler by Trello per gestire le automazioni all'interno di Trello. Grazie a funzionalità/funzione come regole, pulsanti e comandi programmati, Butler consente agli utenti di creare automazioni personalizzate per automatizzare attività ricorrenti, archiviare attività completate e altro ancora.

È anche possibile utilizzare Butler e i power-up di Trello insieme per integrare Trello con app di terze parti come Slack, email e altro.

ClickUp vs. Trello: quale strumento offre automazioni più potenti?

Anche questo round va a ClickUp. Le ragioni principali sono due: il suo built-in automazione del flusso di lavoro e le capacità di IA generativa. Queste rendono l'automazione di ClickUp molto più personalizzabile e potente di quella di Trello.

3. Project Management

Scegliete tra le oltre 15 visualizzazioni per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti in ClickUp

Per i leader di mercato come ClickUp e Trello, la barra è alta quando si tratta di funzionalità/funzione di project management.

Vediamo come entrambi gli strumenti ottimizzano il project management.

ClickUp

ClickUp affronta la gestione delle attività in un modo "tutto in uno": si ottengono funzionalità estese come attività secondarie, liste di controllo, monitoraggio del tempo e altro ancora all'interno di un'unica piattaforma, senza bisogno di altre app. ClickUp offre anche una serie di viste Gantt, Kanban, Sprints, Sequenze e altre personalizzate per avere sempre sotto controllo lo stato del progetto.

Trello

Trello ha un approccio più semplice al project management e si limita a funzionalità di base per la gestione delle attività e a un framework Kanban. Trello offre anche diverse visualizzazioni, come calendari e tabelle, ma non ha l'ampio intervallo offerto da ClickUp.

ClickUp vs. Trello: qual è la soluzione più potente per il project management?

Il vincitore è, senza sorprese, ClickUp! 🥇

Il motivo? Estese funzionalità/funzione di gestione delle attività e la capacità di supportare diversi project management, non solo Kanban.

4. Collaborazione

Comunicate efficacemente con il vostro team grazie alle funzionalità/funzione di ClickUp

La maggior parte dei team utilizza l'applicazione di project management per comunicare aggiornamenti sullo stato, ottenere chiarimenti e affrontare dipendenze o blocchi. Un buon software di project management dovrebbe facilitare la collaborazione tra i team, sia in tempo reale che in modo asincrono.

ClickUp

Essendo ClickUp uno strumento combinato per la gestione di progetti e aree di lavoro, si è evoluto per fornire una serie di funzionalità di comunicazione integrate: commenti, @menzioni, ClickUp Chat, email (all'interno di ClickUp!) e registrazione nativa di video. Non dovrete più passare a un'altra app solo per inviare un aggiornamento via email o registrare un rapido video esplicativo!

Trello

Trello offre un thread di commenti per ogni attività, per monitorare lo stato di avanzamento e comunicare gli aggiornamenti. Tuttavia, è necessario utilizzare un Power-up di terze parti per opzioni di comunicazione avanzate, come chattare, approvare o votare.

Quale strumento scegliere per la collaborazione: ClickUp o Trello?

ClickUp ha sicuramente più strumenti di collaborazione integrati. Tuttavia, Trello quasi compensa con la sua moltitudine di strumenti di comunicazione di terze parti. La parola chiave è quasi, perché mentre Trello ha molte opzioni, l'integrazione degli strumenti può rivelarsi dolorosa, per non dire costosa, dato che la maggior parte dei plugin sono a pagamento.

ClickUp vince quindi come strumento di collaborazione, anche se con un leggero vantaggio.

5. Reportistica e analisi

Presentate i vostri dati in modo visivo ed efficace con ClickUp

Che si tratti del monitoraggio degli OKR del team o dello stato degli sprint, i report e le analisi sono essenziali per valutare l'esito positivo di qualsiasi progetto.

ClickUp

ClickUp è dotato di grafici personalizzati, traguardi delle attività, roll-up dei progressi, condizioni vero/falso e altro ancora per aiutare i project manager a monitorare lo stato dei loro obiettivi e progetti. Tracciate questi traguardi su un'unica piattaforma utilizzando grafici personalizzati Dashboard in ClickUp .

Trello

Trello non offre funzionalità di reportistica e analisi integrate. Tuttavia, è possibile integrarsi con strumenti di terze parti per ricevere le analisi dei progetti.

ClickUp vs. Trello: quale strumento è migliore per la reportistica dei progetti?

ClickUp vince per impostazione predefinita, poiché Trello non offre funzionalità di reportistica native.

6. Prezzi

Mentre ci avviciniamo al verdetto finale nel caso di ClickUp vs. Trello, è il momento di scoprire quale provider offre il miglior valore per i vostri soldi.

Piani tariffari di ClickUp

Free Forever: Anche con il piano Free, si ha accesso a un numero limitato di Bacheche Kanban, Gestione Sprint, Ospiti, Vista Documento, chattare e registrare video in-app e documenti collaborativi

Anche con il piano Free, si ha accesso a un numero limitato di Bacheche Kanban, Gestione Sprint, Ospiti, Vista Documento, chattare e registrare video in-app e documenti collaborativi Unlimited ( $7/mese per utente): Spazio di archiviazione e integrazioni illimitate, grafici Gantt, email e monitoraggio del tempo, oltre a tutte le funzionalità del piano Free

$7/mese per utente): Spazio di archiviazione e integrazioni illimitate, grafici Gantt, email e monitoraggio del tempo, oltre a tutte le funzionalità del piano Free Business ($12/mese per utente): Migliora il piano Unlimited con funzionalità che includono team illimitati, personalizzazioni avanzate, timesheet, mappe mentali e gestione del carico di lavoro

($12/mese per utente): Migliora il piano Unlimited con funzionalità che includono team illimitati, personalizzazioni avanzate, timesheet, mappe mentali e gestione del carico di lavoro Azienda (contattare per i prezzi): Usufruite di logiche condizionali nei moduli, ruoli personalizzati illimitati e spazi per i team con il piano Enterprise di ClickUp

Con ClickUp AI la gestione dei progetti diventa un gioco da ragazzi. Riepilogare/riassumere attività, generare contenuti, lucidare testi, scrivere risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari al mese per membro del Workspace

Piani tariffari di Trello

Free Forever: Accesso a 10 bacheche per area di lavoro, Power-up e spazio di archiviazione illimitati e registro delle attività

Accesso a 10 bacheche per area di lavoro, Power-up e spazio di archiviazione illimitati e registro delle attività Standard ( $5/mese per utente): Upgrade alle liste di controllo avanzate, agli ospiti di una singola scheda e ai campi personalizzati

$5/mese per utente): Upgrade alle liste di controllo avanzate, agli ospiti di una singola scheda e ai campi personalizzati Premium ($10/mese per utente): Usufruisce di funzionalità avanzate come visualizzazioni, raccolte di schede e semplice esportazione dei dati

($10/mese per utente): Usufruisce di funzionalità avanzate come visualizzazioni, raccolte di schede e semplice esportazione dei dati Enterprise ($17,50/mese per utente): Aree di lavoro illimitate, schede a livello di organizzazione, ospiti su più schede e autorizzazioni per gli allegati, oltre al piano Premium

ClickUp vs. Trello: chi vince? Chi perde? Decidete voi

Sebbene Trello abbia un prezzo inferiore a ClickUp, è importante notare che offre molte meno funzionalità/funzione (e spazio di archiviazione) rispetto a ClickUp. Questo vale per tutti i piani.

ClickUp offre anche strumenti di gestione dei documenti e del team in tutti i suoi piani, mentre Trello funziona solo come strumento di project management. Per accedere ad altri preziosi strumenti, è necessario abbonarsi ad altri prodotti Atlassian, come Confluence o Jira, con un costo aggiuntivo.

ClickUp offre anche un'assistenza 24/7 per tutti i piani a pagamento, mentre Trello offre un supporto 24/7 solo ai suoi clienti Enterprise.

Tutto sommato, ClickUp offre sicuramente un valore maggiore per ogni dollaro speso. 👑

ClickUp Vs. Trello su Reddit

E ora il test finale, senza filtri, con le recensioni degli utenti. Cosa dicono gli utenti di Trello e ClickUp della loro esperienza con questi strumenti su Reddit? Scopriamolo!

Ci sono confronti basati sulla flessibilità e sulla personalizzazione:

"Per me/noi è la flessibilità. I membri del nostro team hanno le loro preferenze su come desiderano interagire con le informazioni e ClickUp offre opzioni che si adattano a quasi tutti. Naturalmente, qualcuno penserà sempre a qualcosa che non funziona per lui, ma si avvicina molto all'offerta di qualcosa per tutti. Alcuni potrebbero dire che questo è ciò che rende difficile l'apprendimento, e credo che questo possa essere vero. - In precedenza avevamo team che lavoravano su Trello, Asana, Basecamp, Flow e semplicemente su documenti Google" ( Fonte )

Il vantaggio per il tuo dollaro? Reddit preferisce ClickUp:

"Siamo una piccola azienda di CMS e sviluppo di app che utilizza Trello> Jira> ClickUp dopo aver aggiunto linear e height. Direi che ClickUp è il miglior rapporto qualità/prezzo per quanto riguarda funzionalità/funzione e personalizzazioni sul mercato" ( Fonte )

Gli utenti sembrano volere qualcosa di più di una semplice lavagna Kanban, ed è qui che ClickUp brilla.

trello è il migliore per la visualizzazione di una lavagna kanban, ma è tutto ciò che si ottiene. Non hanno aggiunto funzionalità/funzione significative nel corso degli anni. La maggior parte dei buoni plugin sono di terze parti a pagamento e per ClickUp sono già completamente integrati. Siamo appena passati da Trello a ClickUp e l'intero team è stato soddisfatto al 100% del cambiamento" ( Fonte )_

La maggior parte degli utenti sembra volere dalle proprie app qualcosa di più del semplice project management:

quando non si ha bisogno di alcuna funzionalità/funzione come i documenti, Trello è una benedizione, ed è anche molto facile insegnare ai nuovi colleghi come usarlo. L'aspetto negativo, se dovesse diventare un problema, è la mancanza di complessità" ( Fonte )_

Sembra che la comunità di Reddit abbia raggiunto una decisione unanime: Trello ha tutte le carte in regola quando si tratta di un project management semplice e in stile kanban. Tuttavia, è necessario scegliere un altro strumento per qualsiasi cosa più elaborata.

ClickUp è uno dei preferiti Alternativa a Trello per migliaia di utenti che hanno fatto il cambio con la crescita delle loro aziende.

ClickUp Vs. Trello: il miglior software di project management

È il momento del verdetto finale: quale strumento di project management sarà il migliore nel 2024?

*È ClickUp! 🌟

Sebbene Trello sia in circolazione da un periodo più lungo, la sua limitata utilizzabilità potrebbe averlo portato a ristagnare nel tempo. Il project management moderno ha semplicemente esigenze più avanzate.

La mancanza di personalizzazioni rende Trello inadatto alle aziende in rapida crescita e alle grandi imprese.

ClickUp, invece, è ricco di funzionalità/funzione, con strumenti come l'assistente personalizzato ClickUp AI adatto al vostro ruolo, lavagne online e mappe mentali per il brainstorming e la possibilità di inviare email dall'interno di ClickUp. Tutto questo rende ClickUp ideale per i team remoti e ibridi e per gli uffici brick-and-mortar.

ClickUp è anche all'avanguardia per quanto riguarda il supporto clienti e l'assistenza, con webinar, corsi e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutti gli utenti, anche per quelli del piano Free. Quindi andate avanti e provate ClickUp e dite addio ai vostri problemi di project management.