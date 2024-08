I 15 migliori software per la collaborazione tra team nel 2024

Sia che lavoriate da casa, dall'ufficio o da un'isola tropicale con lo sfondo sfocato di Zoom, state usando la collaborazione del team software da fare per terminare il lavoro. 🏝

Gli strumenti per la collaborazione in team variano per complessità, funzioni e tipologia, ma hanno tutti un obiettivo comune: aiutare i team a lavorare in modo efficace a lavorare meglio insieme . Sebbene il movimento del lavoro da casa abbia portato molta popolarità a questi strumenti, essi hanno dimostrato il loro valore!

Ora, più della metà dei datori di lavoro utilizza ancora strumenti di collaborazione per comunicare con i dipendenti , client, stakeholder e altro ancora. In effetti, è probabile che utilizziate già collaborazione in tempo reale software nel vostro vita lavorativa quotidiana .

Eppure, un lavoro di squadra e una comunicazione efficiente sono ancora tra gli ostacoli più impegnativi da superare, soprattutto per le aziende team interfunzionali .

Se siete in questa situazione, è ora di cambiare. 🛥

Da quando gestione collaborativa del lavoro è una categoria così ampia e vasta che è sempre più difficile trovare lo strumento più adatto allo stile di lavoro, ai casi d'uso, alle dimensioni, alle esigenze del settore e ai processi del vostro team. Ma siete nel posto giusto!

Da fare ricerche e test per trovare 15 tra i migliori software per la collaborazione tra team per qualsiasi caso d'uso. Indipendentemente da ciò che state cercando per il vostro prossimo strumento, abbiamo le funzionalità/funzione, i pro e i contro, le valutazioni e le recensioni per iniziare la vostra ricerca di software con il piede giusto.

Cosa cercare in un software di team collaboration?

I software di collaborazione per team vanno ben oltre un semplice DM o una rapida email.

Ciò significa che per trovare il miglior strumento di collaborazione per il vostro team è necessario capire a fondo cosa state cercando da un prodotto: Chiedetevi:

**Quali sono i progetti a cui lavora il team? Gli strumenti di collaborazione che aiutano a migliorare la collaborazione con il team?project management dell'edilizia i tool di collaborazione che aiutano i team di costruzione sono molto diversi da quelli utilizzati dagli ingegneri informatici, e lo stesso vale per i dipartimenti HR e i team commerciali.

**Molti strumenti hanno un prezzo per utente, al mese. Quindi, se state sborsando 10 dollari per utente al mese per più di 200 persone per un software che le persone sono restie a usare, non vedrete i risultati immediati che sperate.

Quale problema specifico risolverà questo strumento? State cercando un modo per raggiungere il team in modo rapido omodificare i documenti insieme agli altri? Il vostro strumento ideale potrebbe Da fare una o entrambe queste cose!

Le risposte a queste domande vi indirizzeranno nella giusta direzione. Ma Da fare per distinguere il software di alta qualità dal resto? Cercando funzionalità/funzione come questa:

Commenti, chattare e messaggi istantanei con un thread

Commenti o menzioni assegnate

Screenshot, registrazioni dello schermo o riunioni video

Stati personalizzati altamente visivi, attività cardine del progetto e dipendenze dalle attività

Modifica collaborativa o in tempo reale di documenti, tabelle, attività e molto altro ancora

Funzionalità/funzione incentrate sugli obiettivi

Software per lavagne online o funzionalità di brainstorming

Integrazioni multiple

E molto altro ancora!

Sì, è possibile trovare tutte queste funzionalità in un software per la collaborazione del team. Ma non tutti gli strumenti svolgono queste funzioni allo stesso modo e noi siamo qui per aiutarvi a eliminare gli strumenti che non fanno per voi.

I 15 migliori software per la collaborazione tra team nel 2024

Le possibilità sono infinite quando si tratta di un software efficiente per la collaborazione in team, quindi è bello avere davanti a sé i migliori consigli, le suddivisioni e le alternative di software per guidare la vostra ricerca!

Utilizzate questo elenco dettagliato per confrontare funzionalità/funzione, pro e contro, prezzi e recensioni dei 15 migliori software di collaborazione per ogni team.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenti, chat e vista Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp è l'unico sistema di strumento di produttività potente abbastanza da riunire tutti i lavori tra le app in un'unica piattaforma centralizzata e collaborativa. Questo strumento offre soluzioni da parete a parete per i team di qualsiasi dimensione, grazie alla sua ricca serie di funzionalità/funzione personalizzabili che aiutano a risparmiare tempo e snellire i processi, sia che si tratti di connessione con gli stakeholder, di allineamento sugli obiettivi o di supervisione delle sequenze dei progetti.

La collaborazione è al centro di ogni funzionalità/funzione di ClickUp, con diversi strumenti integrati per sviluppare le idee dall'inizio alla fine

/Riferimenti/ https://clickup.com/features/collaboration-detection a fianco del team /%href/

e poi trasmettere visivamente lo stato di avanzamento dei piani. Inoltre, ClickUp offre oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui l'esclusiva visualizzazione della chat per consolidare tutte le conversazioni pertinenti in un unico comodo hub.

Più membri del team che collaborano a un documento senza sovrapposizioni in ClickUp Documenti

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Unire team interfunzionali non è mai stato così facile grazie al modello di progetto interfunzionale per dipartimenti di ClickUp

Limiti del ClickUp

I numerosi e potenti strumenti di collaborazione possono rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili nell'app mobile... ancora

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7 per utente, al mese

: $7 per utente, al mese Aziendale : $12 per utente, al mese

: $12 per utente, al mese Azienda: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (5.670+ recensioni)

4,7/5 (5.670+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.540+ recensioni)

2. Slack

via Slack Una delle migliori funzionalità di Slack è la messaggistica sicura e in tempo reale con i membri del team, i partner esterni o i clienti. La funzionalità di messaggistica diretta della piattaforma è utile quando si deve affrontare una scadenza o si cerca di risolvere un problema urgente.

Attraverso i canali di gruppo, i membri del team possono comunicare, condividere aggiornamenti e fornire feedback sui progetti. Anche quando si lavora da remoto, le persone possono rimanere in contatto e allineate. È possibile impostare canali diversi per argomenti, progetti o team diversi, in modo da trovare facilmente le discussioni pertinenti.

A volte I canali di Slack diventeranno ingombranti . Più thread che parlano dello stesso progetto richiedono ulteriori chiarimenti. Le continue interruzioni vi allontanano dal lavoro profondo. Per i risultati migliori con Slack , collegarlo con altri strumenti di collaborazione o gestione delle attività software per aumentare la produttività.

Se volete gestire progetti e attività all'interno di Slack, controlla il file Integrazione di Slack con ClickUp !

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Ruoli di sistema per classificare un membro del team come amministratore per gestire gli account Slack o come non-amministratore

Spazi per creare spazi centrali e condivisi per le conversazioni, i file e le persone

Creazione di flussi di lavoro per automatizzare le azioni di routine e le comunicazioni

Riunioni giornaliere e clip con opzioni audio e video

Limiti di Slack

Opzioni di personalizzazione limitate nelle impostazioni individuali

Il supporto per la prevenzione della perdita di dati è una funzionalità/funzione del piano Enterprise

Prezzi di Slack

Piano Free : **Piano Pro

: **Piano Pro Piano Pro : $7,25/mese per persona, addebitato annualmente

: $7,25/mese per persona, addebitato annualmente Piano Business+ : $12,50/mese per persona, con fatturazione annuale

: $12,50/mese per persona, con fatturazione annuale Piano Enterprise Piano Grid: Contattare Slack per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su Slack

Capterra: 4,7/5 (22.000+ recensioni)

4,7/5 (22.000+ recensioni) G2: 4,5/5 (30.000+ recensioni)

Compara_ Microsoft Teams Vs Slack _e_non_sono ***Slack Vs Asana* !

3. Area di lavoro Google (Documenti, Fogli, Slides)

via Area di lavoro di GoogleArea di lavoro di Google (precedentemente noto come G Suite) è una raccolta di strumenti di collaborazione basati sul cloud offerti da Google. App come Google Documenti, Fogli Google e Google Slides, consentono ai membri di team remoti di lavorare da remoto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Per collaborare in Documenti Google, Fogli Google e Slides, invitate altre persone a visualizzare o modificare un documento condividendo un collegato o modificando un invito via email. Una volta ottenuto l'accesso, sarete in grado di vedere il loro cursore e le modifiche apportate in tempo reale. Potete anche comunicare con i vostri collaboratori utilizzando gli strumenti integrati di commento e suggerimento. La cronologia delle revisioni consente anche di tornare indietro e vedere come il documento è cambiato nel tempo.

Scopri il meglio_ Alternative ai documenti Google !

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro Google (Documenti, Fogli, Slides)

Controlli di condivisione facili da gestire con diverse autorizzazioni (modifica, visualizzazione o aggiunta di commenti)

Commenti e modifiche in tempo reale con i membri del team o con partner esterni

Cronologia delle revisioni illimitata per annullare qualsiasi modifica

formati .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt o .HTML

Aree di lavoro Google (Documenti, Fogli, Diapositive) con limiti

I tempi di caricamento dipendono fortemente dalla connessione a Internet, soprattutto per i file di grandi dimensioni

I modelli e i layout predefiniti limitano la personalizzazione

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Documenti, Fogli e Slides sono gratis con un account Google

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

Capterra: 4,6/5 (oltre 40.000 recensioni)

4,6/5 (oltre 40.000 recensioni) G2: 4,7/5 (14.000+ recensioni)

4. Zoom

via ZoomZoom è una piattaforma per videoconferenze che permette a chiunque di condurre riunioni virtuali, webinar e chattare in video. Include funzionalità/funzione come la condivisione dello schermo, la registrazione e le breakout room, e vi si può accedere attraverso un browser web o le app per dispositivi mobili e desktop. La piattaforma è stata progettata per facilitare la comunicazione e la collaborazione a distanza, rendendola ideale per le aziende scelta di software di collaborazione aziendale .

Uno dei principali vantaggi di Zoom è la facilità d'uso. Zoom è facile da usare e non richiede conoscenze tecniche specifiche per la sua impostazione e il suo utilizzo. Inoltre, Zoom offre un ampio intervallo di funzionalità/funzioni che lo rendono uno strumento versatile per una varietà di casi d'uso, come ad esempio riunioni di tutte le mani , sessioni di piano e eventi virtuali!

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Teams Chattare per collaborare al di fuori delle riunioni virtuali e delle telefonate

Libreria di sfondi virtuali curati per personalizzare le riunioni

Mercato delle app dedicato, integrazioni e API

Lavagna online per il brainstorming delle idee

Limiti di Zoom

Il numero di partecipanti alle riunioni è limitato, anche sui piani a pagamento

Non è adatto come strumento di project management a lungo termine

Prezzi di Zoom

Zoom offre piani a pagamento Personali e Aziendali in dipendenza del settore o del prodotto Zoom necessario

Valutazioni e recensioni di Zoom

Capterra: 4,6/5 (13.000+ recensioni)

4,6/5 (13.000+ recensioni) G2: 4,5/5 (50.000+ recensioni)

5. Figma

via Figma Figma è uno strumento di progettazione di interfacce basato su browser che consente ai team di collaborare in tempo reale allo sviluppo di siti web, app mobili e altri prodotti digitali. La piattaforma mira a migliorare la collaborazione e la produttività dei team di progettazione . Permette una facile condivisione e un feedback sui progetti per rimanere sulla stessa pagina e iterare più velocemente.

Un altro vantaggio di Figma è la sua accessibilità. Figma è basato su browser, quindi non è necessario scaricare alcun software. È possibile lavorare ai progetti da qualsiasi luogo e condividerli con i membri del team, le parti interessate e i client!

Grazie alle funzioni avanzate di Figma, i progettisti possono produrre specifiche di progetto, suggerimenti per gli sviluppatori ed esportazioni di codice, che facilitano l'implementazione dei progetti da parte degli sviluppatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Impostazioni di padding, direzione e spazio con Auto Layout per semplificare le operazioni degli sviluppatori

Strumento penna moderno per disegnare in qualsiasi direzione con le reti vettoriali

Plugin e widget per creare flussi di lavoro personalizzati

Collegamenti in tempo reale per una facile condivisione

Limiti di Figma

Non è adatto come strumento autonomo per la gestione delle attività

Curva di apprendimento ripida per i membri del team (e per i partner esterni se necessario)

Prezzi di Figma

Piano Free

Figma Professionale : $12/editor al mese, con fatturazione annuale

: $12/editor al mese, con fatturazione annuale Figma Organizzazione : $45/editor al mese, fatturati annualmente

: $45/editor al mese, fatturati annualmente Azienda: Contattare Figma per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Figma

Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

Guarda questi_

[alternative a Figma](CLICKUP) e vedrete la vostra collaborazione migliorare a dismisura.