Abbiamo testato le 10 migliori alternative e concorrenti di Grammarly nel 2024

In qualità di responsabile dei contenuti di ClickUp, so bene quanto possa essere imbarazzante individuare un refuso o un errore grammaticale in un articolo, in un'e-mail o in una presentazione, soprattutto quando la scrittura è una parte fondamentale del vostro lavoro! Che si tratti di un responsabile delle vendite che sta preparando un pitch deck convincente o di un giovane impiegato delle risorse umane che cerca di comunicare in modo chiaro nella sua documentazione, avere uno strumento di scrittura affidabile al proprio fianco è essenziale.

Certo, Grammarly è la scelta migliore per molti quando si tratta di controllori grammaticali. Affronta abilmente questioni avanzate come l'impegno, il tono, la consegna e il controllo del plagio.

Tuttavia, Grammarly non è adatto a tutti. Se non siete convinti di Grammarly ma volete comunque stupire il mondo con una scrittura eccellente, date un'occhiata alla nostra lista delle migliori alternative a Grammarly nel 2024.

Cosa cercare nelle alternative a Grammarly?

Se non volete usare Grammarly ma volete qualcosa di simile, cercate piattaforme con le seguenti funzionalità.

Controllo grammaticale e ortografia : Come minimo, lo strumento deve individuare gli errori di ortografia e offrire un controllo grammaticale

Come minimo, lo strumento deve individuare gli errori di ortografia e offrire un controllo grammaticale Leggibilità e stile di scrittura : Un buon strumento misura la leggibilità, suggerisce miglioramenti alla struttura delle frasi e offre suggerimenti di stile per rendere il testo più accattivante

Un buon strumento misura la leggibilità, suggerisce miglioramenti alla struttura delle frasi e offre suggerimenti di stile per rendere il testo più accattivante Controllore di plagio : Una buona alternativa a Grammarly vi dirà se il vostro testo è troppo simile a quello già esistente

Una buona alternativa a Grammarly vi dirà se il vostro testo è troppo simile a quello già esistente Compatibilità: Lo strumento dovrebbe funzionare bene indipendentemente dall'utilizzo di Windows, Mac, iOS o Android

Lo strumento dovrebbe funzionare bene indipendentemente dall'utilizzo di Windows, Mac, iOS o Android Integrazioni: Cercate strumenti grammaticali che si integrino con Google Docs, Outlook, Microsoft Word e Open Officerisparmiare tempo lavorare su un'unica piattaforma. lavorare su un'unica piattaforma.

Cercate strumenti grammaticali che si integrino con Google Docs, Outlook, Microsoft Word e Open Officerisparmiare tempo lavorare su un'unica piattaforma. lavorare su un'unica piattaforma. Supporto linguistico: Non è obbligatorio, ma se fate parte di un team multinazionale, prendete in considerazione le alternative di Grammarly con funzioni avanzate che supportano diverse lingue, tra cui inglese, francese, tedesco e spagnolo

Le 10 migliori alternative a Grammarly da usare nel 2024

Grammarly è uno strumento di riferimento per il settore, ma non è l'unico strumento di grammatica in città. Ecco le 10 migliori alternative a Grammarly nel 2024, comprese le opzioni gratuite a basso costo.

Utilizzate ClickUp AI per modificare, riassumere, controllare l'ortografia o regolare la lunghezza dei contenuti in Docs

Grammarly è ottimo, ma non sarebbe fantastico se si potessero eliminare istantaneamente tutti gli errori di grammatica e ortografia? ClickUp AI fa questo e altro. ⚡

Questo strumento intelligente di controllo ortografico alimentato dall'intelligenza artificiale è l'unica intelligenza artificiale al mondo specifica per ogni ruolo. Basta dirgli il vostro ruolo e quello che state cercando di fare e l'assistente lo prenderà in considerazione. ClickUp AI sintetizza i testi, genera elementi di azione da ordini del giorno, formatta le copie e modifica la messaggistica fino a renderla perfetta.

Non c'è nemmeno bisogno di aprire uno strumento separato per lavorare. Basta accedere a ClickUp per accedere a tutti i progetti, le attività, le lavagne, le chat e altro ancora in un unico luogo. E sì, questo include Documenti ClickUp . Questo elaboratore di testi in tempo reale e basato sul cloud rende semplicissimo collaborare, scrivere e modificare le vostre grandi idee senza dover cambiare piattaforma. 🙌

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Potrebbe essere necessario esercitarsi a chiedere a ClickUp AI di generare esattamente ciò di cui si ha bisogno

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Sintonia di parole

Via Sintonia di parole Wordtune è un programma strumento di riscrittura , riassuntore e AI assistente alla scrittura è alimentato dall'intelligenza artificiale generativa. Ciò significa che è in grado di proporre nuove idee o testi, non semplicemente di riformulare i suggerimenti che gli vengono forniti. Dispone di vari modelli per newsletter via e-mail , post su LinkedIn e titoli di blog che accelerano notevolmente il processo di copywriting. ⏩

Le migliori caratteristiche di Wordtune

Costruire un sito personalizzatobase di conoscenza nella libreria di Wordtune

Risparmiate tempo chiedendo a Wordtune di riassumere video di YouTube, blog e appunti di riunioni

L'assistente di scrittura AI offre suggerimenti con un solo clic, adattati al vostro stile di scrittura unico

Wordtune scrive automaticamente testi grammaticalmente corretti e privi di errori di battitura

Limitazioni di Wordtune

Diversi utenti affermano che il piano gratuito è molto limitato rispetto ad altri programmiAlternative a Wordtune* Altri utenti vorrebbero che Wordtune avesse più integrazioni

Prezzi di Wordtune

Versione gratuita

Plus: $9,99/mese, con fatturazione annuale

$9,99/mese, con fatturazione annuale Unlimited: $14,99/mese, con fatturazione annuale

$14,99/mese, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Wordtune valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (170+ recensioni)

4.5/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

Compara_

**Wordtune Vs Grammarly_

!

3. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid è una buona alternativa a Grammarly per gli scrittori professionisti o per chiunque voglia scrivere testi di livello professionale. Analizza i vostri testi in pochi secondi per offrirvi correzioni grammaticali, ortografiche e stilistiche che potrete accettare con un solo clic. 🖱️

E soprattutto, ProWritingAid funziona con le piattaforme che già utilizzate per scrivere, tra cui Google Chrome, MS Word, Facebook, Google Docs, Slack, WordPress e HubSpot.

Le migliori caratteristiche di ProWritingAid

Le masterclass di ProWritingAid offrono consigli professionali sulla scrittura

Lo strumento genera più di 25 rapporti per migliorare la vostra scrittura

Evidenzia una frase per riformularla all'istante

Utilizza AI Sparks per cambiare i tempi, migliorare la leggibilità o creare dialoghi

Limitazioni di ProWritingAid

Alcuni utenti sostengono che ProWritingAid non coglie errori ortografici evidenti

ProWritingAid non dispone di un'applicazione mobile

Prezzi di ProWritingAid

**Piano gratuito

Piano Premium : $10/mese, addebitato annualmente

$10/mese, addebitato annualmente piano Premium Pro: $12/mese, con fatturazione annuale

ProWritingAid valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (430+ recensioni)

4. Scrivere in modo chiaro

Via Scrivere in modo semplice Slick Write è un'alternativa gratuita al 100% a Grammarly, ideale per chi scrive con un budget limitato. Funziona tramite un'estensione del browser, quindi se scrivete per lo più su applicazioni basate sul web o sul cloud, potrebbe fare al caso vostro.

Non è robusto come le alternative a pagamento di Grammarly presenti nel nostro elenco, ma se avete bisogno di uno strumento gratuito senza fronzoli per individuare semplici errori di ortografia, Slick Write è un'opzione valida per le correzioni grammaticali di base. ⚒️

Le migliori caratteristiche di Slick Write

Riordina la scrittura correggendo la voce passiva

Rimuove gli avverbi non necessari

Evidenzia gli errori di battitura e il testo poco chiaro per correggerli facilmente

Eseguite il vostro testo attraverso lo strumento Vocabolario di Slick Write per modificare la scelta delle parole

Limitazioni di Slick Write

Non ha molte recensioni

Slick Write non è dotato diStrumenti di scrittura AI Prezzi di Slick Write

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Slick Write

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (5 recensioni)

5. Fumo Bianco

Via Fumo Bianco WhiteSmoke è un correzione di bozze e strumento di editing del testo che consente di correggere gli errori con un solo clic. Controlla gli errori di ortografia, grammatica e sintassi utilizzando la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). 🤖

Le migliori caratteristiche di WhiteSmoke

WhiteSmoke prevede di aggiungere in futuro tutorial di scrittura e modelli di lettere

WhiteSmoke funziona tramite estensione Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari e un'applicazione desktop

Lo strumento è dotato di un traduttore integrato

È in preparazione un'applicazione per Mac

Limitazioni di WhiteSmoke

Non ha molte recensioni

WhiteSmoke non offre strumenti di IA

Prezzi di WhiteSmoke

Web: $5/mese, fatturati annualmente

$5/mese, fatturati annualmente Premium: $6,66/mese, con fatturazione annuale

$6,66/mese, con fatturazione annuale Business: $11,50/mese, con fatturazione annuale

WhiteSmoke valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (10 recensioni)

4.6/5 (10 recensioni) Capterra: 3.8/5 (20+ recensioni)

6. Gaspare

Via Gaspare Jasper è una delle alternative più popolari a Grammarly per chi ama gli assistenti di scrittura AI. È nato come un Strumento di creazione di contenuti AI ma oggi Jasper è un genio del copywriting a servizio completo. Jasper scrive testi in base alla vostra guida di stile e alla vostra base di conoscenze, crea immagini con l'intelligenza artificiale generativa e costruisce contenuti end-to-end campagne di marketing .

Le migliori caratteristiche di Jasper

Jasper è dotato di modelli AI già pronti per riassunti di testo, copy di vendita AIDA e altro ancora

Passate a Jasper Chat per far rimbalzare le vostre idee su un chatbot simile a ChatGPT

Lo strumento scrive testi in più di 30 lingue

Integrazioni con Google Drive, Webflow, Surfer SEO, Zapier e (ovviamente) Grammarly

Limitazioni di Jasper

Alcuni utenti affermano che Jasper tende a ripetere i contenuti per soddisfare i requisiti di conteggio delle parole

Altri affermano che la piattaforma fatica ad adattare i testi a toni di voce unici

Prezzi di Jasper

Creatore: $39/mese per un utente, con fatturazione annuale

$39/mese per un utente, con fatturazione annuale Team: $99/mese per tre utenti, con fatturazione annuale

$99/mese per tre utenti, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

7. Software Ginger

Via Zenzero Ginger offre uno strumento gratuito di controllo grammaticale e di parafrasi basato sul web se avete bisogno di un aiuto rapido per la scrittura. Toccate il pulsante "Rephrase" (riformula) per rielaborare un testo emozionante o provate il pulsante "Correct" (correggi) per individuare gli errori grammaticali. Ginger ha anche una versione premium che si integra con Gmail, Salesforce, X, WordPress, Facebook e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di Ginger

Ginger supporta fino a 100.000 utenti in un unico account

Offre un'API grammaticale per integrare direttamente Ginger nei vostri prodotti o flussi di lavoro

Consultate il Centro di Aiuto alla Scrittura per avere suggerimenti professionali sulla scrittura

Ginger offre un software di traduzione gratuito per oltre 40 lingue

Limitazioni di Ginger

Alcuni utenti segnalano che Ginger può essere pieno di bug

Altri utenti dicono che i suggerimenti di Ginger non sono sempre corretti

Prezzi di Ginger

Ginger Team: $4,99/mese per utente, addebitato annualmente

$4,99/mese per utente, addebitato annualmente Piano biennale: $4,99/mese, addebitato ogni due anni

$4,99/mese, addebitato ogni due anni Piano annuale: $6,99/mese, con fatturazione annuale

$6,99/mese, con fatturazione annuale Piano trimestrale: 11,19 dollari/mese, con fatturazione trimestrale

11,19 dollari/mese, con fatturazione trimestrale Piano mensile: 13,99 dollari/mese

Ginger valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4/5 (80+ recensioni)

8. Antidoto

Via Antidoto Forse non ha molte recensioni, ma Antidote corregge l'ortografia e la grammatica da 25 anni. È dotato di un correttore, di dizionari personali e di guide chiare per migliorare la scrittura. È un'alternativa più economica a Grammarly ed è accessibile tramite desktop, app web, iPhone e iPad. 📲

Le migliori caratteristiche di Antidote

Per i curiosi delle lingue, Antidote mostra la pronuncia, le rime e l'etimologia di una parola

Antidote ha un modulo francese se si scrive in francese

Il software evidenzia gli errori e consente di correggerli con un solo clic

Trova i sinonimi con il thesaurus incorporato

Limitazioni di Antidote

Antidote dice di avere molta storia, ma non ha molte recensioni

Lo strumento non è disponibile offline

Prezzi di Antidote

Antidote+ Personal: $59,95/anno

$59,95/anno Antidote+ Family: $99,95/anno

$99,95/anno Antidote 11: $129,95 una tantum

Valutazioni e recensioni di Antidote

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

9. Alberello

Via Alberello Lavorate in un team che si rivolge ai clienti? Se è così, Sapling AI è una delle migliori alternative a Grammarly. Funziona con la vostra piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per offrire suggerimenti di scrittura in tempo reale. Se vi è capitato di inviare per sbaglio un errore di battitura in una chat con i clienti, Sapling farà in modo che questo non sia più un ricordo del passato. 🤸

Le migliori caratteristiche di Sapling

Sapling Suggest indirizza le chat e i ticket dell'helpdesk in modo efficiente

Autocomplete Everywhere offre suggerimenti di completamento automatico per accelerare i tempi della chat

Individuazione di problemi ortografici e grammaticali con l'algoritmo di apprendimento automatico di Sapling

Creazione di un file interno database di contenuti tramite la libreria di frammenti Sapling

Limitazioni di Sapling

Alcuni utenti vorrebbero che Sapling avesse più integrazioni e componenti aggiuntivi

Non ha molte recensioni

Prezzi di Sapling

**Gratuito

Pro: $25/mese

$25/mese Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sapling

G2: 4.2/5 (10+ recensioni)

4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10 recensioni)

10. App Hemingway

Via Hemingway Se siete scrittori, probabilmente conoscete l'editor online Hemingway. Questa alternativa gratuita a Grammarly è stata un punto di riferimento per marketer, scrittori freelance, blogger e appassionati di grammatica che vogliono semplificare frasi complesse. L'applicazione, facile da usare e basata sul web, offre molto valore gratuitamente, ma è anche possibile pagare una licenza una tantum per aggiungere questo strumento di controllo grammaticale al proprio desktop.

Le migliori caratteristiche di Hemingway

Hemingway sta attualmente testando una funzione che consente di correggere tutti i problemi evidenziati con un solo clic

Controlla il livello di qualità e la leggibilità della vostra copia

Passare alla modalità Scrittura se si desidera comporre senza le distrazioni dell'editor di Hemingway

Prova Rewrite Pro per rinnovare il tuo testo con l'AI

Limitazioni di Hemingway

Hemingway si concentra meno sugli errori di ortografia e più sulla leggibilità. Potrebbe essere necessario combinarlo con un correttore ortografico, per sicurezza

Alcuni utenti vorrebbero che Hemingway avesse funzioni di formattazione più robuste

Prezzi di Hemingway

**Gratuito

Licenza desktop: $19.99

Hemingway valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

Inserite il vostro strumento di correzione di bozze nei vostri flussi di lavoro

Non lasciate che gli errori grammaticali o i messaggi confusi vi ostacolino. Che si tratti di un discorso aziendale critico, di un'e-mail di Outlook o di un post sui social media, passate la vostra scrittura attraverso queste alternative di Grammarly prima di premere "pubblica"

Il giusto strumento di scrittura fa la differenza, quindi quando la qualità è importante, scegliete ClickUp: questa soluzione unica non solo combina un'alternativa all star a Grammarly con Docs e un AI writer, ma riunisce anche tutto il vostro lavoro (sì, tutto) in un'unica piattaforma per aumentare la produttività. 🎯

Ma noi di ClickUp sappiamo che vedere per credere. Create subito un'area di lavoro ClickUp gratuita per vedere in azione questo potente strumento di scrittura.