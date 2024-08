10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per Google Sheets per ottimizzare i fogli di calcolo

Con un numero sempre maggiore di applicazioni di Intelligenza Artificiale (IA) che arrivano sul mercato ogni giorno, le possibilità di cosa Strumenti di IA da fare sono illimitati.

Una delle applicazioni più diffuse dell'IA è il potenziamento delle capacità degli strumenti esistenti. Per istanza, Fogli Google è un concentrato di potenza di gestione delle attività e produttività in sé, e con l'IA è possibile far sì che le sue funzionalità/funzione si spingano ancora più in là.

Se siete alla ricerca di uno strumento di IA per da utilizzare con Fogli Google per aumentare la produttività continuate a leggere. Questo post del blog illustra i migliori strumenti di IA per Fogli Google che offrono un'esperienza di foglio di calcolo potenziata e aiutano a terminare più cose velocemente.

Cosa cercare negli strumenti di IA per Fogli Google?

Non tutti gli strumenti di IA sono uguali. Ecco come identificare quelli che meglio si adattano alla vostra esperienza con Fogli Google.

Facilità di integrazione: Dovreste essere in grado di impostare lo strumento di IA in Fogli Google senza bisogno di impostazioni particolari. In altre parole, dovreste essere in grado di farlo funzionare senza bisogno di un assistente tecnico

Facilità d'uso: L'utente deve essere in grado di capire rapidamente come funziona lo strumento e come fargli fare ciò di cui ha bisogno

Funzionalità: Lo strumento di IA in Fogli Google deve essere progettato per fare esattamente ciò che si sta utilizzando, che si tratti di NLP per l'estrazione, l'elaborazione e l'analisi di dati fittizi, di automazione di attività o di analisi predittiva

Personalizzazione: Un buon strumento di IA vi permetterà di personalizzarlo in base alle vostre esigenze, ad esempio integrandolo con altri strumenti e piattaforme

Scalabilità: Lo strumento di IA deve essere in grado di gestire capacità aggiuntive se i progetti crescono in dimensione o complessità

Sicurezza: Scegliere uno strumento di IA generativa che aderisca alle leggi sulla privacy e sulla sicurezza dei dati e che disponga di solide misure di crittografia per proteggersi dalle violazioni

Aggiornamenti: Con aggiornamenti regolari, l'IA di Fogli Google dovrebbe essere in grado di risolvere problemi di prestazioni e di stare al passo con i progressi tecnologici

I 10 migliori strumenti di IA per Fogli Google da utilizzare nel 2024

Scegliere l'opzione migliore per la propria azienda è un'attività impegnativa. A meno che non siate alla ricerca di una soluzione gratis, l'acquisto di foglio di calcolo è un investimento che richiede una giustificazione.

Gli strumenti di IA per i fogli di calcolo dovrebbero aiutarvi a ottimizzare il tempo e il lavoro richiesto dai fogli di calcolo. Non temete: abbiamo fatto i compiti a casa. Date un'occhiata al nostro elenco delle 10 migliori opzioni di IA per Fogli Google:

1. ClickUp - Migliore per l'integrazione del project management ClickUp è una piattaforma olistica di project management. Una delle sue

Casi d'uso dell'IA sta ottimizzando Fogli Google in modo ben organizzato e collaborativo.

Utilizzate le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp con le funzionalità dei fogli di calcolo di Fogli Google. Creare potenti automazioni, come l'aggiornamento automatico dei fogli di calcolo con i nuovi dati Attività di ClickUp sincronizzazione degli stati e inserimento dei dati di monitoraggio del tempo nei fogli. ClickUp Brain è in grado di generare modelli, completare formule specifiche per i fogli di calcolo e persino riepilogare i dati dei fogli di calcolo in un formato specifico e strutturato, facilitando l'analisi delle tendenze e le decisioni informate. Questo semplifica i processi complessi ed elimina le attività manuali, permettendovi di concentrarvi sulle iniziative di livello strategico.

Per chi cerca una soluzione integrata nella piattaforma, La vista Tabella di ClickUp consente di gestire facilmente database, inventari e impostazioni varie.

Trascinare e rilasciare le attività sulla vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

Personalizzato Modello di foglio di calcolo modificabile di ClickUp per vari scopi, dalla creazione di semplici fogli di calcolo e di contabilità fino alla creazione di risorse complete e di piano giornaliero .

Archiviate, organizzate e analizzate il vostro piano delle risorse e la pianificazione giornaliera utilizzando questo modello di foglio di calcolo modificabile di ClickUp

Organizzate, visualizzate e gestite i vostri dati senza sforzo con questo potente modello.

Abbandonate la voce manuale : Automazioni per l'importazione dei dati inrisparmiare tempo ed evitare errori

: Automazioni per l'importazione dei dati inrisparmiare tempo ed evitare errori Schiacciate i numeri come un professionista : Creare formule ed equazioni personalizzate per facilitare i calcoli

: Creare formule ed equazioni personalizzate per facilitare i calcoli Traccia lo stato di avanzamento a colpo d'occhio: Visuali intuitive per tenere sotto controllo progetti e investimenti

Infine, sfruttate il potenziale di Integrazione ClickUp + Zapier per lavorare su Fogli Google senza soluzione di continuità. Automazioni delle attività, gestione dei dati semplificata e produttività mai vista prima.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creare attività con stati personalizzati per tenerle sotto controllo, ad esempio 'Consegnato', 'Ordinato' e 'Da fare' nel vostrofoglio di calcolo per il project management* Creare righe in Fogli Google utilizzando l'integrazione con Zapier; inviare messaggi di trigger quando vengono aggiunte o modificate attività, elenchi o cartelle

Creare tabelle con dati ricchi e approfondimenti per qualsiasi cosa, dai ristoranti alla concorrenza, usandoClickUp Brain /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-31.gif L'IA di ClickUp AI /$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain per estrarre informazioni da tabelle complesse, note di riunioni e post di blog

Categorizzare e aggiungere attributi per gestire le voci dei fogli di calcolo con nomi di campi diversi, a seconda dell'uso che se ne fa

Completate formule specifiche per i fogli di calcolo e riepilogate i dati sui vostri Fogli Google con ClickUp Brain

Migliorare il tracciamento di celle e valori con tag, avviso di dipendenza e funzionalità di monitoraggio del tempo

Creare rapidamente documenti con formule e formattazione personalizzate

Garantire la standardizzazione dei processi con l'IA generativa di ClickUp, che si integra completamente con Google Drive

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzione di ClickUp sono attualmente disponibili sull'app mobile

ClickUp Brain è disponibile solo su piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre quattro piani tariffari:

Free Forever

Unlimitato: $7 al mese per utente

$7 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.300+ recensioni)

4,7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

2. Ajelix - Il migliore per l'elaborazione automatizzata dei dati

via Ajelix Se si sta cercando un file Produttività SaaS con modelli di IA per scrivere formule, tradurre fogli di calcolo, generare modelli e creare reportistica utilizzando l'IA, Ajelix fa al caso vostro.

Ajelix è una soluzione di IA per gli analisti di dati, Fogli Google e utenti di Excel per migliorare la produttività . Grazie a modelli avanzati di intelligenza artificiale e all'elaborazione del linguaggio naturale, Ajelix capisce cosa gli utenti vogliono ottenere.

Ad esempio, utilizzando il generatore di formule di Excel per descrivere la formula per calcolare i valori in ingresso, Ajelix genera la sintassi corretta di Excel.

Il bot di Ajelix, dotato di IA, genera risposte su Excel, può fornire esempi e spiegare concetti. Questo potente generatore di formule elimina il lavoro manuale di ricerca di formule per attività specifiche. Ajelix si integra con Excel e Fogli Google.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ajelix

Genera formule per Fogli Google basate sull'inserimento di testo, facilitando l'esecuzione di calcoli complessi anche ai principianti

Creazione di reportistica accattivante in meno di un minuto grazie all'integrazione con l'analisi dei dati di ChatGPT

Ottimizzazione del codice per una migliore leggibilità e debug 10 volte più veloce

Costruiremodelli di foglio di calcolo a partire dalle vostre parole chiave con l'IA

Limiti di Ajelix

I limiti di richieste mensili sul piano Free possono limitare gli utenti con esigenze di lavoro complesse

In dipendenza degli aggiornamenti e dei modelli ML, potrebbero verificarsi occasionalmente imprecisioni che richiedono una revisione da parte dell'utente

Prezzi di Ajelix

**Gratuito

Standard: $9,99 al mese

$9,99 al mese Business: $19,95

Valutazioni e recensioni di Ajelix

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. SheetAI.app - Il meglio per l'analisi dei dati basata sull'IA

via App SheetAI SheetAI.app semplifica l'esperienza di Fogli Google con funzioni basate sull'IA che automatizzano attività ripetitive come la modifica del testo. Inoltre, converte i valori immessi in analisi dei dati e visualizzazione di tabelle pivot per rappresentare dati complessi in un formato semplificato.

Inoltre, consente di eseguire variazioni di prompt ChatGPT-3 direttamente all'interno dei fogli di calcolo. Se siete analisti aziendali o professionisti della finanza, apprezzerete la sua interfaccia intuitiva e le sue capacità di analisi automatizzata dei dati, in grado di eseguire in modo efficiente le attività medie dei fogli di calcolo.

Le migliori funzionalità/funzioni di SheetAI.app

Crea tagline, applica tag matching e traduce il testo inserito recuperando i dettagli rilevanti dal database dell'utente grazie all'IA

Utilizzo di DALL-E all'interno del foglio di calcolo per generare immagini IA da zero con dei prompt

Ottenere approfondimenti e raccomandazioni basati su schemi e tendenze dei dati, utilizzando SheetAI.app come barra laterale del coefficiente

Supporto dell'aggiunta di dati tramite testo e URL

Limiti di SheetAI.app

Compatibilità limitata con funzioni e formule avanzate dei fogli di calcolo su alcune app o piattaforme

Non è in grado di eseguire altre attività del foglio di calcolo che richiedono il giudizio o la creatività umana, come la scrittura di report basati sui dati della tabella pivot

Prezzi di SheetAI.app

**Gratis

Formula Genie: $2/mese

$2/mese Unlimited: $6/mese

SheetAI.app valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. XLMiner Analysis ToolPak - Il migliore per l'analisi statistica avanzata

via Area di lavoro di Google XLMiner Analysis ToolPak è disponibile come Componente aggiuntivo per Fogli Google e offre agli utenti un kit di strumenti avanzati per l'analisi dei dati, che include funzioni come l'analisi di Fourier, il clustering, la previsione delle serie temporali e altro ancora.

Integrando le funzionalità di XLMiner Analysis ToolPak, è possibile semplificare il flusso di lavoro ed eseguire attività complesse di analisi dei dati direttamente all'interno dei fogli di calcolo. È ideale per le aziende con attività di analisi dei dati avanzate, come le previsioni finanziarie e le ricerche di mercato.

Le migliori funzionalità/funzione di XLMiner

Importazione di dati, analisi e visualizzazione dei risultati all'interno della stessa piattaforma

Selezione del tipo di analisi che si desidera eseguire, senza soluzione di continuità

Lavorare con grandi insiemi di dati in modo efficiente, essendo parte integrante di Microsoft Office da oltre 20 anni

Rendere accessibile l'analisi avanzata dei dati anche a coloro che non hanno una solida preparazione in materiaStatistiche IA* Collegarlo ed estrarre facilmente i dati dai Fogli Google scelti

Limiti di XLMiner

La piattaforma è soggetta a un ritardo, che potrebbe interrompere il flusso di lavoro e frustrare gli utenti

Manca di funzionalità/funzioni avanzate, personalizzazioni e metodi analitici offerti da altri software statistici specializzati di nuova generazione, basati su formule GPT

Prezzi di XLMiner

Starter: $9,95 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di XLMiner

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. MonkeyLearn - Il meglio per i tag in Fogli Google

via ScimmiaImpara State cercando di eliminare le attività manuali e ripetitive durante l'elaborazione di righe di testo su Fogli Google? La chiave API di MonkeyLearn, costruita sulla conoscenza dell'apprendimento automatico, automatizza l'analisi del testo per voi.

Aiuta a stabilire criteri di tag coerenti, assicurando un'analisi dei dati priva di errori con uno o più tag in un formato specificato e approfondimenti più rapidi sui fogli di calcolo. Questo strumento è perfetto per le piccole e medie imprese, i team commerciali e di marketing e i provider di servizi alla clientela.

Le migliori funzionalità/funzione di MonkeyLearn

Ottenere approfondimenti più rapidi dai dati con l'analisi automatizzata

Creazione di report personalizzati con Fogli Google o con i vostri strumenti di BI

Combinazione e filtraggio di più dati, comprese date e campi personalizzati

Iniziare rapidamente con modelli predefiniti come l'estrazione di parole chiave o l'analisi del sentiment

Limiti di MonkeyLearn

Limitato supporto per l'integrazione con Fogli Google

Informazioni limitate sull'utilizzo dello strumento, che possono essere problematiche per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo strumento

Prezzi di MonkeyLearn

Basic: Free

Free MonkeyLearn API: $299 al mese con 10k query al mese

$299 al mese con 10k query al mese MonkeyLearn Studio: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su MonkeyLearn

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. FormulasHQ - Il migliore per l'analisi dei testi e il rilevamento dei sentimenti

via FormuleHQ FormulasHQ è uno strumento di IA progettato per cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con Fogli Google ed Excel. Le sue altre applicazioni includono la creazione di formule personalizzate basate su input in linguaggio naturale, la scrittura di codici Apps Script o VBA e la costruzione di modelli regex per la manipolazione del testo.

Consente agli utenti di creare formule complesse o di automatizzare attività ripetitive in Fogli Google senza richiedere competenze di programmazione.

Funzionalità/funzione migliori di FormulasHQ

Semplificare i modelli di testo complessi con lo strumento di espressione regolare, che consente una solida corrispondenza dei modelli e l'estrazione dei dati

Garantisce l'accessibilità e l'efficacia in varie lingue, tra cui inglese, hindi, spagnolo, francese e turco

Ottenere assistenza immediata nella generazione di idee grazie ai prompt di ChatGPT incorporati

Automazione delle attività e miglioramento delle capacità di Fogli Google con l'integrazione VBA

Limiti di FormulasHQ

L'efficacia delle formule e dei codici generati dall'IA dipende in larga misura dal modo in cui si descrive il risultato desiderato

Alcune funzionalità avanzate, in particolare quelle che coinvolgono VBA o Apps Script, potrebbero non essere pienamente compatibili con tutte le versioni di Fogli Google

Prezzi di FormulasHQ

Basic: Gratis

Gratis Annuale Pro: $4,33 al mese

$4,33 al mese Formula Pro: $5,99 al mese

Valutazioni e recensioni di FormulasHQ

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Coefficiente - Il migliore per la generazione di formule

via Coefficiente Coefficient è uno strumento di gestione dei dati che consente di importare e analizzare automaticamente grandi impostazioni di dati in Fogli Google. Genera rapidamente visualizzazioni interessanti e automatizza le attività ripetitive grazie a strumenti preconfezionati Dashboard di Fogli Google modelli.

Lo strumento di IA con interfaccia dinamica per Fogli Google è attualmente disponibile per Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL e PostgreSQL, il che lo rende perfetto per le aziende medio-grandi che gestiscono enormi volumi di dati.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Coefficient

Avvio immediato di modelli predefiniti di Fogli Google

Automazione degli aggiornamenti dei fogli di calcolo e dei processi di dati per l'elaborazione di reportistica e dashboard in tempo reale

Connessione di qualsiasi origine dati o sistema aziendale a Fogli Google e estrazione dei dati con un solo clic

Esportazione massiccia di dati da Fogli Google ai sistemi di origine dati grazie alla capacità di sincronizzazione bidirezionale

Trigger gli avvisi su Slack e via email per notificare agli utenti qualsiasi modifica o approfondimento importante, come i cambiamenti dei valori delle celle o delle condizioni

Limiti del coefficiente

Dipendenza da istruzioni di testo

Si basa molto sui dati storici

Richiede la conoscenza delle funzioni GPTX()

Prezzo del coefficiente

Basic: Free

Free Starter: $59 al mese

$59 al mese Pro: $119 al mese

$119 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Coefficiente valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Excel Formula Bot - Il migliore per la generazione di script e Regex

via Formula Bot Excel Formula Bot è uno strumento di IA per Fogli Google ed Excel che supporta attività che vanno oltre le solite formule dei fogli di calcolo, come script, attività di base, regex, creazione di fogli di calcolo e SQL.

Questo chatbot di IA, che si affaccia sul mercato, rappresenta una svolta per gli utenti di Fogli Google. Come scheda copilota GPT, Excel Formula Bot rende più accessibile la creazione di formule complesse convertendo istruzioni in inglese semplice in formule.

Le migliori funzionalità/funzioni di Excel Formula Bot

Genera query SQL dalle tabelle del database dell'utente e da istruzioni in testo

Creazione di codici VBA e Apps Script per automatizzare attività su Fogli Google

Creazione di fogli di calcolo per qualsiasi situazione, come strumenti di monitoraggio del tempo e delle spese

Utilizza l'IA per analizzare i dati di Fogli Google, creare tabelle o grafici, fornire risposte alle query ed eseguire azioni specifiche nei fogli di calcolo, come l'applicazione di un formato strutturato per un'attività specifica

Limiti di Excel Formula Bot

Potrebbe non essere in grado di gestire scenari unici e complessi che richiedono formule creative o non convenzionali

Non sempre produce formule accurate o ottimali, soprattutto per problemi specifici

Prezzi di Excel Formula Bot

Piano Free: $0 al mese

$0 al mese Piano Pro: $9 al mese

Excel Formula Bot valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (89 recensioni)

4.5/5 (89 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Simple ML for Sheets - Il migliore per l'integrazione del Machine Learning

via ML semplice per i fogli Simple ML for Sheets è un componente aggiuntivo per Fogli Google che consente di risolvere le attività di Machine Learning (ML) più comuni, come ad esempio fare analisi di regressione, prevedere valori futuri e individuare anomalie in qualsiasi set di dati nel foglio di calcolo.

La cosa migliore è che chiunque abbia familiarità con Fogli Google, dai titolari di piccole imprese e scienziati agli analisti aziendali e agli studenti, può fare previsioni preziose in modo automatico utilizzando Simple ML for Sheets.

Le migliori funzionalità di Simple ML for Sheets

Eseguito sul browser, i dati restano al sicuro nei Fogli Google dove si sta lavorando

Applicare l'analisi ML ai dati con facilità grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva

Aggiorna automaticamente il foglio di calcolo su Google Drive, rendendo più facile la condivisione con il resto del team

Limiti di Simple ML for Sheets

Esiste una curva di apprendimento per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo strumento

Prezzi di Simple ML for Sheets

Strumento gratuito per Fogli Google

Valutazioni e recensioni di Simple ML for Sheets

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. PromptLoop - Il migliore per la manipolazione dei dati da parte dell'IA

via PromptLoop PromptLoop aiuta a costruire modelli di fogli di calcolo per trasformare, estrarre o riepilogare testi con strumenti di IA. Lavora come la funzione SUM o VLOOKUP per generare testi e risposte in un determinato formato.

Inoltre, è possibile iniziare a costruire sopra i loro dati in vari modi, tra cui la generazione di parole chiave, l'analisi degli elenchi commerciali, gli elenchi di eCommerce e ricerca di email con formule GPT.

Funzionalità/funzione migliori di PromptLoop

Trasformare, estrarre o riepilogare i dati di testo nei fogli di lavoro

Costruire e addestrare un modello IA personalizzato con i propri dati

Creazione di flussi di lavoro e soluzioni personalizzate con funzionalità di generazione, riepilogazione/riassunto del testo e ricerca sul web

Estrazione e classificazione dei dati dai siti e aggiunta di categorie personalizzate ai set di dati con una piattaforma utilizzabile in Fogli Google

Integrare i modelli PromptLoop esistenti con la generazione di testo, la riepilogazione e gli endpoint personalizzati per migliorare il flusso di lavoro corrente

Limiti di PromptLoop

Tende a ritardare o a bloccarsi

Può non fornire risultati efficaci per insiemi di dati complessi o non organizzati

Prezzi di PromptLoop

Free: $0 al mese

$0 al mese Individuale: $90 al mese

$90 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su PromptLoop

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Migliorare la produttività dei fogli di calcolo con l'IA

La giusta IA in Fogli Google si trova all'incrocio tra ciò che volete che faccia, quanto volete che cresca e quanto tempo e denaro siete disposti a dedicarle.

Ci sono molti strumenti di IA in circolazione, quindi fate le dovute verifiche e vedete come si adattano ai vostri progetti Fogli Google: troverete sicuramente qualcosa che si adatta perfettamente.

ClickUp è l'ultimo strumento di AI strumento per il project management che aiuta ad analizzare i dati attraverso funzionalità/funzione avanzate e facili da usare per i principianti.

Se siete alla ricerca di uno strumento di Alternativa a Fogli Google si consiglia di provare ClickUp. Iscrivetevi gratis a ClickUp per iniziare.