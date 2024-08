10 Migliori software per chiamate in conferenza nel 2024 (recensioni e prezzi)

Chi può dimenticare i primi giorni della pandemia, quando cercavamo di capire come usare le app per le videoconferenze? Il mondo ha fatto molta strada da allora, ma individui, aziende e organizzatori di eventi si affidano ancora alle videoconferenze e alle audioconferenze per rimanere in connessione. 🤝

Ma forse il vostro attuale strumento per le videochiamate non fa più per voi. O forse state chiudendo i battenti e avete bisogno di una soluzione più sicura. Fortunatamente, sul mercato ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Si tratta solo di scegliere lo strumento di videoconferenza migliore per le vostre esigenze.

Quindi, che cosa si deve cercare negli strumenti di teleconferenza? Consultate questa guida per una rapida lista di controllo delle funzionalità indispensabili, oltre ai nostri 10 servizi di teleconferenza preferiti del 2024.

Cosa si deve cercare in Software per le chiamate in conferenza ?

Sia che vogliate una soluzione di teleconferenza mobile-friendly con una qualità audio nitida, sia che abbiate bisogno di una solida soluzione di teleconferenza online per eventi, ci sono molti strumenti di collaborazione in circolazione. Indipendentemente dal vostro caso d'uso specifico, vi consigliamo di scegliere un software che abbia almeno queste funzionalità/funzione di audioconferenza:

Qualità video e audio : Audio e immagini di alta qualità non sono negoziabili. Dopotutto, se non si può vedere o sentire qualcuno, che senso ha una riunione virtuale? Cercate un software che offra video in HD e audio chiaro, per garantire che le vostre riunioni siano il più possibile simili alle interazioni faccia a faccia

Audio e immagini di alta qualità non sono negoziabili. Dopotutto, se non si può vedere o sentire qualcuno, che senso ha una riunione virtuale? Cercate un software che offra video in HD e audio chiaro, per garantire che le vostre riunioni siano il più possibile simili alle interazioni faccia a faccia **Il miglior software per teleconferenze deve essere super intuitivo e facile da navigare. La soluzione deve avere un processo di configurazione immediato e un'interfaccia utente semplice. Tutti i membri del team devono essere in grado di utilizzarlo, indipendentemente dalla loro esperienza tecnologica

Compatibilità dei dispositivi: La compatibilità è essenziale per i servizi di teleconferenza. Poiché è probabile che il team si colleghi tramite app desktop o mobile, la soluzione deve essere compatibile con una varietà di sistemi operativi. Cercate un software che includa una versione desktop e un'app per Android e iOS

La compatibilità è essenziale per i servizi di teleconferenza. Poiché è probabile che il team si colleghi tramite app desktop o mobile, la soluzione deve essere compatibile con una varietà di sistemi operativi. Cercate un software che includa una versione desktop e un'app per Android e iOS **L'obiettivo di una teleconferenza è quello di riunirsi con altre persone. Optate per strumenti di comunicazione per team come la condivisione dello schermo, le sessioni di brainstorming alla lavagna online, la messaggistica in tempo reale e la condivisione di file. Se volete organizzare conferenze ed eventi con questo software, cercate funzionalità/funzioni come le sale riunioni e il sondaggio per aumentare il coinvolgimento

Integrazioni : Le migliori soluzioni per conferenze hanno integrazioni per gli strumenti che già utilizzate, come ClickUp, Slack, Google Calendar e Salesforce

Le migliori soluzioni per conferenze hanno integrazioni per gli strumenti che già utilizzate, come ClickUp, Slack, Google Calendar e Salesforce Sicurezza: Da fare: vi ricordate i tempi dello "Zoom bombing"? Non ci sfugge la tendenza, ma ha dimostrato il valore della sicurezza. Se lavorate con informazioni sensibili, scegliete un software per chiamate in conferenza con crittografia end-to-end e linee di conferenza sicure

10 Migliori soluzioni software per chiamate in conferenza da utilizzare nel 2024

I vostri interlocutori si aspettano una qualità audio e video cristallina. Scegliete tra questi 10 strumenti di conference calling per trovare l'opzione migliore per la vostra azienda.

1. Zoom

Il migliore per le videoconferenze sul posto di lavoro

via

Zoom

Zoom

è stato il manifesto delle comunicazioni pandemiche, quindi non c'è dubbio che meriti il nostro numero uno. Quello che era nato come strumento di chat video si è evoluto in molto di più, con funzionalità/funzioni per lavagne online, chat di team, registrazione di videochiamate e persino un sistema telefonico VoIP. ☎️

Zoom migliori funzionalità/funzione

Provate lo strumento Zoom IA Companion a generare analisi delle riunioni riepiloghi/riassunti e altro ancora

Organizzate eventi o webinar a sessione singola con Zoom Events

Costruite il vostro contact center personale, completato da agenti virtuali IA

Creazione di aree di lavoro Zoom basate su cloud per lavori ibridi

Zoom limitazioni

Alcuni sostengono che Zoom sia un po' costoso

Altri clienti di Zoom dicono di volere più integrazioni e una documentazione migliore

Zoom prezzo

Basic: Gratis

Gratis Pro: $149,90/anno per utente

$149,90/anno per utente Business: $219,90/anno per utente

$219,90/anno per utente Business Plus: $269,90/anno per utente

$269,90/anno per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Zoom valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (53.000+ recensioni)

4.5/5 (53.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.00+ recensioni)

2. Riunione GoTo

Migliore per i team di Enterprise con diverse esigenze di comunicazione

via

Vai alla riunione

GoTo Meeting fa parte della più ampia suite di prodotti GoTo, che comprende soluzioni per telefonate, eventi online, formazione digitale e persino accesso informatico remoto. GoTo Meeting è uno strumento per le chiamate in conferenza con funzionalità/funzione di sicurezza di livello enterprise, che lo rendono adatto alle aziende più grandi.

GoTo Meeting migliori funzionalità/funzioni

Creazione di un account amministratore di GoTo per gestire tutte le proprietà di GoTo

GoTo Meeting ha la soppressione del rumore di fondo e l'audio per il VoIP integrati

Condivisione dello schermo, chattare durante la sessione e creare sale riunioni separate

GoTo Meeting dispone di funzionalità di sicurezza come Single Sign-On, crittografia e blocco delle riunioni

GoTo Meeting limitazioni

Diversi utenti vorrebbero un'integrazione più efficace con Office 365

Alcuni clienti affermano che GoTo Connect ha tutte le funzionalità/funzione di GoTo Meeting, quindi questa soluzione potrebbe essere un po' ridondante

GoTo Meeting prezzo

Professionale: $12/mese per utente, con fatturazione annuale

$12/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $16/mese per utente, con fatturazione annuale

$16/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Vai alla riunione valutazioni e recensioni

G2: 4,2/5 (13.000+ recensioni)

4,2/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 11.500 recensioni)

3. Riunione Google

Migliore per i Teams integrato con Google Suite

via

Google

Tutte le vostre cose sono nel cloud di Google? Se è così, Google Meet è una scelta obbligata. Questo software per conferenze si integra con tutte le proprietà di Google e con molte app di terze parti per organizzare riunioni migliori con meno problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Meet

Pianifica videochiamate e telefonate in tempo reale o registra messaggi video

Google Meet è accessibile su qualsiasi dispositivo e lavora senza software installato sui dispositivi desktop

Tutte le videochiamate hanno una qualità video fino a 4K e la possibilità di aggiungere sfondi stilizzati e illuminazione in studio

Collaborazione su Documenti Google, Slides, Fogli Google e altro ancora in Meet

Limiti di Google Meet

Google Meet limita il numero di partecipanti a una chiamata

Potrebbe non avere senso utilizzare Meet se non si utilizzano altre soluzioni Google

Google Meet prezzo

Business Starter: $6/mese per utente, addebitato annualmente

$6/mese per utente, addebitato annualmente Business Standard: $12/mese per utente, con fatturazione annuale

$12/mese per utente, con fatturazione annuale Business Plus: $18/mese per utente, fatturati annualmente

$18/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Meet

G2: 4,6/5 (1.700+ recensioni)

4,6/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 11.600 recensioni)

4. Microsoft Teams

Migliore per Teams integrato con il software Microsoft

via

Microsoft

Microsoft Teams è una soluzione di chat e videoconferenza molto popolare, soprattutto per le aziende attente alla sicurezza. È dotata di un intervallo di funzionalità/funzione, tra cui messaggistica istantanea, condivisione dello schermo, hot-desking digitale ed eventi virtuali.

Le migliori funzionalità/funzione di Teams

Microsoft provider riunione virtuale dispositivi, come i vivavoce, per le sale conferenze fisiche

Team del supporto conferenze virtuali e webinar per un massimo di 1.000 persone e trasmissioni per 10.000 persone

Modificare fogli Excel, documenti Word e altre proprietà Microsoft all'interno di una chat video di Teams in tempo reale

Utilizzare l'app di pianificazione online di Teams per pianificare rapidamente riunioni di follow-up

Limiti di Teams

Teams è così sicuro che può essere difficile collaborare con stakeholder esterni

Alcuni utenti affermano che il pianificatore di riunioni di follow-up non funziona sempre

Teams prezzo

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente, fatturati annualmente

$4/mese per utente, fatturati annualmente Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente, con fatturazione annuale

$6/mese per utente, con fatturazione annuale Microsoft 365 Business Standard: $10,62/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni dei team

G2: 4,3/5 (14.500+ recensioni)

4,3/5 (14.500+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 9.300 recensioni)

5. FreeConferenceCall.com

La migliore soluzione per le chiamate in conferenza a basso costo

via

FreeConferenceCall.com

Siete alla ricerca di uno strumento per le chiamate in conferenza gratis? Free è nel suo nome, quindi non c'è da stupirsi che FreeConferenceCall.com sia una soluzione popolare in questo spazio. In realtà lavora secondo il modello "pay what you can", per cui Da fare è la possibilità di pagare se si vuole supportare la piattaforma. FreeConferenceCall.com include funzionalità/funzione di base come conferenze audio, registrazioni, condivisione dello schermo e videoconferenze. Forse non ha molte caratteristiche, ma per le piccole aziende questa soluzione è probabilmente sufficiente.

FreeConferenceCall.com migliori funzionalità/funzione

Ospita fino a 1.000 partecipanti in una riunione

Utilizzate gli strumenti di disegno per collaborare con il vostro team in tempo reale

Registrare le presentazioni e condividerle come trasmissione dal vivo

Chattare con l'intero gruppo o con i membri del gruppo uno a uno

FreeConferenceCall.com limitazioni

L'interfaccia è un po' datata

Essendo "pay what you can", non è un vero e proprio servizio di teleconferenza gratis

Diversi utenti affermano che la piattaforma a volte interrompe le chiamate

FreeConferenceCall.com prezzo

**Pagare quello che si può

Importo consigliato: $4/mese

$4/mese Importo medio: $8,21/mese

$8,21/mese Tariffa di mercato: $15/mese

FreeConferenceCall.com valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (370+ recensioni)

6. Dialpad

Il migliore per la trascrizione basata sull'IA e la collaborazione a distanza

via

Dialpad

Dialpad si è ribattezzato come un servizio di chiamate in conferenza basato sull'IA, il che lo distingue decisamente dalla concorrenza. Trascrizioni IA in tempo reale, videoconferenze con un solo click e

collaborazione in tempo reale

senza lasciare il Dialpad. 🧑‍💻

Dialpad migliori funzionalità/funzione

Personalizza lo sfondo di Dialpad, la musica di attesa e gli URL delle riunioni

Si integra con Microsoft 365, Google Calendar, Salesforce e altro ancora

Dialpad dispone di componenti aggiuntivi per gestireprogrammi e risorse* Smettete di sforare i tempi aggiungendo un limite di tempo a tutte le riunioni

Tastiera limiti

Alcune chiamate possono essere discontinue

Alcuni clienti affermano che le chiamate con Dialpad non arrivano o cadono in un periodo

Dialpad prezzo

Standard: $15/mese per utente, addebitato annualmente

$15/mese per utente, addebitato annualmente Pro: $25/mese per utente, con fatturazione annuale

$25/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Dialpad valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (2.000+ recensioni)

4,4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 500 recensioni)

7. RingCentral

via

RingCentral

RingCentral è noto soprattutto come soluzione per contact center, ma è molto apprezzato anche per le videoconferenze e le videochiamate.

Ospitare eventi digitali

e webinar, generare revenue intelligence dalle chiamate commerciali e inviare in sicurezza documenti via cloud.

RingCentral migliori funzionalità/funzione

RingSense for Sales analizza le chiamate commerciali e suggerisce opportunità di miglioramento

Lo strumento di IA di RingCentral genera automaticamente trascrizioni, riepiloghi/riassunti e altro ancora

Utilizzate gli SMS aziendali avanzati di RingCentral per rimanere in contatto con i vostri dipendenti e clienti

Perché comprare un fax? RingCentral vi permette di inviare documenti via fax attraverso il cloud

RingCentral limitazioni

Le sue integrazioni non sono sempre stabili

Alcuni utenti ritengono che la qualità di RingCentral sia inferiore a quella di provider come Zoom e Microsoft Teams

RingCentral prezzo

Core: $20/mese per utente, con fatturazione annuale

$20/mese per utente, con fatturazione annuale Advanced: $25/mese per utente, con fatturazione annuale

$25/mese per utente, con fatturazione annuale Ultra: $35/mese per utente, con fatturazione annuale

RingCentral valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (350 recensioni)

4.1/5 (350 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 1.100 recensioni)

8. Nextiva

Migliore per la comunicazione aziendale completa con integrazioni CRM

via

Nextiva

Il software per le chiamate in conferenza di Nextiva supporta conversazioni interne ed esterne. È dotato di strumenti vocali, video e di messaggistica, oltre che di analisi, sondaggi e automazione del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Nextiva

Il vostro ufficio ha bisogno di un sistema telefonico? Installatelo rapidamente con Nextiva

Nextiva è un sistema di telefonia hub di comunicazione per la gestione della reputazione, dei social media e del centro assistenza clienti

Le comunicazioni si attivano automaticamente con sequenze di flussi di lavoro drag-and-drop

Utilizzate Call Pop per visualizzare rapidamente la storia di un cliente con voi

Limiti di Nextiva

Diversi utenti menzionano problemi nella risoluzione dei problemi e nel supporto clienti

Altri affermano che la versione dell'app si blocca frequentemente

Nextiva prezzo

Essential: $20,74/mese per utente, fatturati annualmente

$20,74/mese per utente, fatturati annualmente Professional: $24,09/mese per utente, con fatturazione annuale

$24,09/mese per utente, con fatturazione annuale Enterprise: $30,79/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Nextiva

G2: 4.5/5 (2.800+ recensioni)

4.5/5 (2.800+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (510+ recensioni)

9. ClickMeeting

Il migliore per i pianificatori di eventi online e per le riunioni che generano reddito

via

ClickMeeting

ClickMeeting è un tipo diverso di servizio di conferenza che si concentra sulle riunioni che generano profitti. Se siete organizzatori di eventi, questa piattaforma è assolutamente da provare. Creare

demo di marketing

, sessioni di formazione online o eventi virtuali giganteschi che non comportano spese eccessive.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickMeeting

Utilizzate la funzionalità Automazioni dei webinar per eliminare la pressione della presentazione dal vivo

Fornite webinar e contenuti video on-demand come strumenti di lead-generation

Elaborare facilmente il pagamento per i webinar monetizzati

Impostazione di una sala d'attesa personalizzata e di un'area di lavoro per i partecipanti programma della riunione

Limiti del clickMeeting

ClickMeeting non è personalizzabile come altri software per le chiamate in conferenza

Alcuni utenti affermano che la qualità dei video non è sempre la migliore

ClickMeeting prezzo

**Versione di prova gratuita

Live: $26/mese per utente per 10 utenti, fatturati annualmente

$26/mese per utente per 10 utenti, fatturati annualmente Automazioni: $42/mese per utente per 10 utenti, con fatturazione annuale

$42/mese per utente per 10 utenti, con fatturazione annuale Piano personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickMeeting

G2: 4.1/5 (220+ recensioni)

4.1/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (130+ recensioni)

10. Conferenza Vasta

Il migliore per le chat video e i live streaming gestiti in modo professionale

via

Conferenza Vasta

Vast Conference è una soluzione basata su cloud per chiamate, live stream e chattare a livello professionale. Se volete creare un'esperienza di livello superiore per il vostro pubblico, assumete gli operatori professionali di Vast Conference. Essi si occupano di tutte le questioni tecniche più complesse e accolgono tutti i partecipanti, in modo che voi siate liberi di concentrarvi sulle attività della chiamata stessa.

Le migliori funzionalità/funzione di Vast Conference

Trasmissione di video dal vivo o preregistrati a centinaia di persone

Accesso locale e connessione in più di 70 paesi

Connessione alle riunioni video all'interno del proprio browser, senza bisogno di scaricare software speciali

Vast Conference si integra con i calendari di Outlook, Google e Microsoft 365

Limiti di Vast Conference

Non ci sono molte recensioni

Alcuni utenti affermano che i fusi orari sono un po' confusi

Conferenza Vasta prezzo

$$$a: 2 centesimi al minuto, per utente

2 centesimi al minuto, per utente Essentials: $13,19/mese per utente, fatturati annualmente

$13,19/mese per utente, fatturati annualmente Standard: $17,59/mese per utente, con fatturazione annuale

$17,59/mese per utente, con fatturazione annuale Professional: $35,19/mese per utente, fatturati annualmente

Vaste valutazioni e recensioni della conferenza

G2: N/A

N/A Capterra: 4.5/5 (5+ recensioni)

Altri strumenti di comunicazione del team

I 10 servizi di teleconferenza di questo elenco consentono al team di rimanere in contatto ovunque si trovi. Tuttavia, questo software non è in grado di gestire tutti gli aspetti della collaborazione tra team. Quando è necessario gestire documenti, chattare con il team,

progetti di eventi

e di dati, scegliete ClickUp. 🌟

#

ClickUp

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere il vostro messaggio in modo preciso, senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona, con Clip by ClickUp

ClickUp potrebbe essere il preferito dell'universo

app per il project management

ma è anche un solido complemento per qualsiasi software di teleconferenza. Ci integriamo con un numero impressionante di soluzioni, quindi è probabile che possiate integrare ClickUp con la vostra soluzione di videoconferenza o audioconferenza.

La maggior parte delle soluzioni per videoconferenze consente di effettuare registrazioni e trascrizioni, ma è necessario sfogliare centinaia di ore di video e copie per trovare ciò che si sta cercando. È per questo che i team si affidano a

ClickUp per semplificare le loro riunioni

. Prendete note in tempo reale in un'agenda condivisa, aggiungete una ricca formattazione ai vostri documenti e taggate i membri del team.

Inoltre, non è necessario creare documenti da zero. Scegliete tra centinaia di

Modelli di ClickUp

per essere veloci in pochissimo tempo. Si consiglia di utilizzare il

Modello di gestione delle conferenze di ClickUp

per gli organizzatori di eventi impegnativi, ma il modello

Modello di verbale di riunione ClickUp

è un'altra scelta classica per prendere appunti.

ClickUp supporta diversi metodi di comunicazione, in modo da non dover programmare una riunione per ogni piccola cosa. Liberate il vostro calendario con

ClickUp Clip

il nostro strumento di registrazione dello schermo. Nessuno ha tempo di leggere un'email gigantesca, quindi spiegate tutto in un rapido video durante la condivisione del vostro schermo.

Per ottenere di più da Clip, utilizzare

ClickUp Brain

per trascrivere automaticamente ogni Clip registrata. Oltre alla trascrizione, è possibile utilizzare la funzionalità ASK IA per porre qualsiasi domanda. Brain esamina la trascrizione di ogni Clip creata per trovare rapidamente le risposte contenute nei video.

Inoltre, è facile rimanere in contatto con il vostro team in tempo reale

ClickUp Chattare

. Mantenete tutte le comunicazioni del team in un unico strumento e visualizzate tutte le comunicazioni relative a un'attività, un progetto o un punto dati. Non c'è nemmeno bisogno di passare da una soluzione all'altra quando si è pronti a lavorare. È sufficiente taggare un membro del team e ClickUp gli assegnerà un'attività.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riducete al minimo le riunioni non necessarie con il registratore di schermo ClickUp Clip

ClickUp Chattare supporta messaggi coinvolgenti con una ricca formattazione e collegamenti incorporabili

Eseguite riunioni più strette documentando tutto, compresi i passaggi successivi, in ClickUp

Avete bisogno di formattare un documento? C'è un modello ClickUp per questo

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità avanzate, come l'assistente di scrittura ClickUp AI, sono disponibili solo nei piani a pagamento di ClickUp

La piattaforma è ricca di funzionalità/funzione, per cui potrebbe essere necessario un secondo per conoscere tutto ciò che ClickUp ha da offrire

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

ClickUp: Comunicazioni veramente unificate per il 21° secolo

Un numero e un software dedicati alle chiamate in conferenza sono un must per le aziende moderne e i team remoti. Che siate organizzatori di eventi in una piccola azienda o che abbiate bisogno di un'opzione sicura per le riunioni online, questi strumenti di conferenza terranno il vostro team sulla stessa pagina.

Sebbene tutti questi provider abbiano i loro vantaggi, non possono fare tutto. Ma sapete che cosa fa tutto? ClickUp.

Riunisce le comunicazioni, i documenti, i modelli e le registrazioni delle schermate in un'unica piattaforma.

Create subito la vostra area di lavoro di ClickUp gratuita

-senza carta di credito.