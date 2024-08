18 migliori software di gestione delle idee per facilitare l'innovazione 2024

Più di 80% dei dirigenti ritiene che le idee e l'innovazione siano fondamentali per il successo della propria azienda. Per qualsiasi standard, si tratta di un gran numero di dirigenti. 🤯👀

Sebbene l'idea della prossima grande cosa possa sembrare la parte difficile, la gestione di queste nuove idee è la vera sfida.

Ma, a dirla tutta, la maggior parte dei team ha già abbastanza da fare. Invece di creare un sistema completamente nuovo o complesso per organizzare i vostri pensieri, perché non cercare una soluzione collaborativa come un software di gestione delle idee?

Un software di gestione delle idee flessibile e potente non solo archivia le nuove idee, ma si occupa anche di portarle al traguardo. Credeteci, non c'è niente di peggio che vedere una nuova idea, piena di potenziale, svanire nell'etere.

Invece, curate le vostre iniziative su una piattaforma che garantisca che nessuna attività vada persa. Per fortuna, sul mercato ci sono molti software di gestione delle idee che vi aiutano a raggiungere questo livello di organizzazione.

Abbiamo fatto il lavoro per voi, classificando i migliori software di gestione delle idee in base alle loro caratteristiche principali, ai pro e contro, alle recensioni e al prezzo, in modo che possiate scegliere quello che fa per voi. 🏆

Continuate a leggere per capire cos'è la gestione delle idee, i suoi vantaggi principali, le caratteristiche da ricercare e le 18 migliori opzioni di software di gestione delle idee per dare vita al vostro brainstorming.

Che cos'è la gestione delle idee?

La gestione delle idee è il processo strategico di raccolta, valutazione e prioritizzazione delle idee fornite dagli stakeholder o condivise dai membri del team in un'ottica tattica sessioni di brainstorming .

Queste tattiche hanno tipicamente a che fare con nuovi modi di soddisfare le esigenze dei clienti o di apportare miglioramenti sostanziali ai prodotti: ecco perché la gestione delle idee è così importante! Mantiene le vostre operazioni rilevanti perché beneficiano direttamente di un cambiamento che i vostri clienti desiderano vedere 👏

Molte organizzazioni danno grande priorità all'innovazione per rimanere al passo con la concorrenza e cercano attivamente modi creativi per generare iniziative entusiasmanti tra il team - ed è qui che il software di gestione delle idee entra davvero in gioco.

Ma con un maggior numero di idee a disposizione, nasce l'esigenza di organizzarle e questo significa che il software di gestione delle idee deve funzionare nel modo desiderato. 👀

Ma la domanda rimane: "Come deve essere il software di gestione delle idee perfetto?" Vi abbiamo risposto.

Sebbene ogni strumento apporti il proprio je ne sais quoi al tavolo, ci sono alcune caratteristiche da tenere d'occhio per assicurarsi di portare a termine il lavoro. 🔑

I 18 migliori software di gestione delle idee

1. ClickUp

Visualizzate le vostre idee in oltre 15 modi creativi in ClickUp ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per i team di tutti i settori per gestire e raccogliere idee, monitorare gli aggiornamenti dei progetti e lavorare insieme, il tutto su un unico schermo. Che si tratti di riunioni in ufficio o online, le potenti funzioni di brainstorming e ideazione di ClickUp possono ampliare le dimensioni di qualsiasi team e incoraggiare ogni membro a fare un giro sul lato creativo delle cose.

Con oltre 15 modi unici per visualizzare le idee e le funzioni di brainstorming collegate direttamente al flusso di lavoro, non è mai stato così facile presentare le idee al vostro team e iniziare ad agire su di esse. Sia che si tratti di semplici impegni, sia che si tratti dei progetti più complessi, L'elenco di funzionalità personalizzabili di ClickUp è in continua crescita è abbastanza flessibile da poter essere scalato con la vostra azienda, consentendo a ciascun membro del team di lavorare nel modo migliore per lui. Qui di seguito vi mostriamo cosa intendiamo. 🙂

🔑 Caratteristiche principali di ClickUp

È difficile sceglierne una sola. Ma per una soluzione intuitiva e flessibile per la gestione delle idee, apprezzerete Lavagne ClickUp e Mappe mentali . 🎨

🖌 Lavagne collaborative ClickUp

Disegnate mockup, aggiungete note e media, scegliete colori personalizzati e molto altro ancora con ClickUp Whiteboards

Sia che abbiate abbozzato i vostri pensieri su un vecchio blocco note o che abbiate semplicemente nostalgia dei tempi di Microsoft Paint, software per lavagne bianche vi aiuta a gestire efficacemente le vostre idee con il team. E abbiamo già detto che ClickUp è l'unica lavagna abbastanza potente da creare, collaborare e gestire le idee del team collegare le idee direttamente al vostro flusso di lavoro ?

Disegnate idee da zero, aggiungete media esterni, inserite link, condividete documenti e molto altro ancora su una tela infinita che può essere modificata insieme al resto del team! Inoltre, è possibile scegliere tra nove modelli dinamici per diagrammi di flusso, diagrammi e Schede in stile Kanban di ClickUp per aggiungere una struttura pulita e flessibile alla vostra lavagna, perfetta per i team che hanno bisogno di presentare le loro idee agli stakeholder, anche in un momento di preavviso.

Ma non è tutto! Ecco alcuni degli altri nostri preferiti Caratteristiche delle lavagne ClickUp :

Comandi slash per la modifica del testo, la formattazione e lo stile di ogni nota sulla lavagna

Convertire qualsiasi forma sulla lavagna in un'attività fattibile in pochi clic

Editing in tempo reale con cursori in tempo reale per sapere sempre chi è sulla lavagna

🧠 Mappe mentali strabilianti in ClickUp

Aggiungete facilmente nodi, attività e connessioni per costruire il vostro flusso di lavoro con le mappe mentali di ClickUp

Soprattutto se state cercando di tracciare le fasi successive di una nuova idea, Mappe mentali di ClickUp sarà il vostro nuovo migliore amico.

Come i rami di un albero genealogico, le Mappe Mentali mostrano il flusso delle attività da svolgere in modo estremamente visivo, con linee o frecce collegate a nodi che rappresentano le attività, e possono essere semplici o complicate a piacere!

Consideratele come una ragnatela a forma libera: ogni attività è legata da un filo comune e comunica in modo chiaro le dipendenze dei compiti mostrando quali compiti completare e in quale ordine. 🕸

Alcune delle nostre funzioni preferite delle Mappe Mentali includono:

Nodi che fungono da punti di riferimento per il flusso di lavoro e che possono essere convertiti in attività ClickUp

Creare, modificare, cancellare e riorganizzare le attività sulla mappa mentale per ottenere il flusso di lavoro desiderato

Trascinare i rami in percorsi logici tra le attività

Collaborare alla Mappa Mentale con tutto il team

è possibile creare mappe mentali da zero anche sulla lavagna ClickUp

✅ I vantaggi di ClickUp

Completamente personalizzabile e scalabile con la vostra crescita, in modo da poter gestire qualsiasi numero di idee di varia complessità

Tante funzioni di collaborazione per consentire a tutto il team di rimanere sulla stessa pagina

Progettato per aiutarvi a ottimizzare i processi e a risparmiare tempo

È abbastanza versatile daper i team di qualsiasi settore ❌ ClickUp Cons

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile... ancora!

Può essere un po' difficile imparare ad adattarsi alle tante funzioni personalizzabili

💸 Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre : Membri e attività illimitate, 100 MB di spazio di archiviazione, lavagne, documenti, supporto 24/7 e altro ancora

: Membri e attività illimitate, 100 MB di spazio di archiviazione, lavagne, documenti, supporto 24/7 e altro ancora Illimitato ($7 per membro, al mese): Archiviazione illimitata, integrazioni, dashboard, campi personalizzati e altro ancora

($7 per membro, al mese): Archiviazione illimitata, integrazioni, dashboard, campi personalizzati e altro ancora Business ($12 per membro, al mese): Team illimitati, condivisione avanzata, automazioni, tracciamento del tempo e mappe mentali

($12 per membro, al mese): Team illimitati, condivisione avanzata, automazioni, tracciamento del tempo e mappe mentali Enterprise (contattare per prezzi personalizzati): Permessi avanzati, ruoli personalizzati illimitati, formazione live onboarding, success manager dedicato e altro ancora

💬 Recensioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (4.510+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.940 recensioni)

2. Miro

Parlare con il team della lavagna in MiroMiro è una piattaforma per lavagne digitali che consente ai team remoti di collaborare in tempo reale. Con Miro, i team possono fare brainstorming e raccogliere idee, mappare i processi e creare rappresentazioni visive del loro lavoro.

🔑 Caratteristiche principali di Miro

I membri possono modificare lo stesso canvas simultaneamente e vedere le modifiche degli altri con una collaborazione in tempo reale

Possibilità di menzionare il team e di parlare direttamente dalla lavagna con una funzione video integrata

Zoom sulle aree chiave della lavagna mentre proponete le vostre idee al team con la modalità presentazione

✅ I professionisti di Miro

Progettato per essere facile da usare con un'interfaccia pulita e intuitiva

Può essere utilizzato per molti scopi diversi, dal brainstorming alla gestione dei progetti

Miro offre centinaia di modelli preconfezionati che possono essere modificati in base alle proprie esigenze per iniziare più velocemente a lavorare sulla propria lavagna

❌ Miro ha i seguenti svantaggi

Numero limitato di opzioni di esportazione, tra cui PNG, JPG e PDF

Nessuna applicazione nativa per dispositivi desktop o mobili

💸 Prezzi di Miro

**Gratuito

Team : A partire da $8 per utente, al mese

: A partire da $8 per utente, al mese Business : A partire da $16 per utente, al mese

: A partire da $16 per utente, al mese Impresa: Contattare per prezzi personalizzati

💬 Recensioni dei clienti di Miro

G2: 4,8/5 (oltre 3.660 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

Bonus:_ Confrontare Miro vs Mural_

3. Coda

Gestire le idee nell'editor di documenti Coda editor di documenti Coda è uno strumento di editing di testo collaborativo che combina molte funzioni comuni dei documenti e dei fogli di calcolo in un unico software. È uno strumento popolare per organizzare le informazioni, creare wiki dettagliati e gestire basi di conoscenza in documenti strutturati e facilmente condivisibili.

🔑 Chiave Caratteristiche della coda * Documenti centrali e condivisi per il vostro team, in cui memorizzare tutte le informazioni e i dati

Funzionalità visive, strutturali e di formattazione per rendere il documento più accattivante

✅ I vantaggi di Coda

Facile da modificare e da aggiungere

Funzioni manuali di prioritizzazione e dipendenza

Offre diversi semplici video tutorial

❌ Coda contro

Nessuna funzione di gestione delle attività

Nessuna applicazione desktop o strumenti di reporting

Non è adatto alla gestione dei progetti

💸 Prezzi di Coda

Importante PSA-Il prezzo di Coda non si basa sul numero di membri totali del team, ma sul numero di persone del vostro team che creeranno documenti, noti come Doc Maker.

Piano Pro : A partire da $12 al mese, per Doc Maker

: A partire da $12 al mese, per Doc Maker piano Team : A partire da $36 al mese, per Doc Maker

: A partire da $36 al mese, per Doc Maker Piano aziendale: Preventivo disponibile su richiesta

💬 Recensioni dei clienti di Coda

G2: 4.7/5 (250+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

Bonus:_ Compara Coda Vs. Airtable_

4. Canny

Catturare, organizzare e analizzare i feedback dei prodotti in Canny Canny è un Strumento di intelligenza artificiale che aiuta i team a catturare, organizzare e analizzare i feedback sui prodotti in modo da comprendere meglio ciò che i clienti desiderano vedere. Canny consente di aggiungere dati aziendali rilevanti da altri strumenti di lavoro, di classificare i feedback in base ai casi d'uso e di filtrare le richieste che arrivano, in modo che nessuna richiesta dei clienti venga ignorata.

🔑 Caratteristiche principali di Canny

Scheda di votazione delle caratteristiche del prodotto che raggruppa automaticamente richieste simili

Le integrazioni consentono di raccogliere feedback da altri strumenti di lavoro comuni

I rilasci di funzionalità vengono inviati automaticamente ai clienti che li hanno richiesti

✅ I professionisti della cannabis

Forti strumenti di gestione del feedback dei clienti

Funzioni di prioritizzazione per organizzare le idee più richieste o importanti

Strumenti di collaborazione per mantenere le parti interessate in contatto

ClickUp utilizza Canny! 🙂

❌ I vantaggi di Canny

Si tratta di un ottimo strumento da utilizzare in aggiunta ad altri strumenti strumenti di gestione del progetto per le fasi successive del processo di progetto

Aiuta a raccogliere i feedback interni e dei clienti, ma non ha strumenti di brainstorming creativo

💸 Prezzi vantaggiosi

Piano gratuito

Piano di crescita : A partire da $400 al mese

: A partire da $400 al mese Piano aziendale: Prezzi personalizzati

💬 Opinioni dei clienti di Canny

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

5. Bluescape

Gestire e sviluppare idee in Bluescape Bluescape è un sistema basato sul cloud piattaforma di collaborazione visiva dove i team trasformano i concetti grezzi in idee finite attraverso il brainstorming, la collaborazione e la presentazione attraverso uno spazio di lavagna digitale. È altamente visiva e offre una solida funzione di ricerca delle immagini e funzionalità di caricamento dei media, ottime per i creativi e i contenuti, o team di progettazione .

🔑 Caratteristiche principali di Bluescape

Potente funzione di ricerca di immagini tra Getty Images, Unsplash e Google dall'interno dell'area di lavoro

Funzioni di whiteboarding per migliorare il processo di brainstorming

Ospitare videochiamate dall'interno dell'area di lavoro

Caricamento di video sulla lavagna con riproduzione sincronizzata

✅ I vantaggi di Bluescape

Centinaia di modelli per adattarsi a diversi casi d'uso

Molteplici integrazioni per allineare il vostro spazio di lavoro con i servizi che fornite

Ottimo supporto visivo per le riunioni

❌ I contro di Bluescape

Nessuna vera funzione di gestione delle attività per agire sulle idee che vi vengono in mente nel vostro spazio di lavoro

Strumento più forte per il brainstorming piuttosto che per la gestione di diverse idee potenziali contemporaneamente

💸 Prezzi di Bluescape

piano Go : Gratuito

: Gratuito Piano team : A partire da $10 per utente, al mese

: A partire da $10 per utente, al mese Piano aziendale : A partire da $20 per utente, al mese

: A partire da $20 per utente, al mese Piano aziendale: Contattare il team di vendita Bluescape per i prezzi

💬 Recensioni dei clienti di Bluescape

G2: 4.2/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (60+ recensioni)

6. Brightidea

Editing dal vivo su una lavagna digitale in Brightidea Brightidea è un software di gestione dell'innovazione basato su cloud che offre diversi prodotti alle organizzazioni per sviluppare e implementare nuove idee.

I prodotti di Brightidea sono personalizzati per parti specifiche di un'organizzazione: sfruttate la vostra creatività con lo strumento della lavagna, create una cassetta delle idee digitale, ristrutturate il processo di gestione delle attività o connettetevi con partner esterni.

Offre agli utenti una piattaforma per presentare, votare, commentare le immagini e monitorare i progressi dell'implementazione.

🔑 Caratteristiche principali di Brightidea

I cruscotti portano i dati importanti nella sua funzione di whiteboard

Invio di idee dalla lavagna alla pipeline per metterle in moto

Organizzare e dare priorità alle idee del team in una cassetta delle idee sempre attiva

✅ I professionisti di Brightidea

Modelli disponibili per tutti i prodotti Brightidea

I singoli prodotti sono indirizzati a diverse parti di un'organizzazione

Creazione di flussi di lavoro a partire dalle vostre idee, inviandole alla vostra pipeline

❌ I contro di Brightidea

Il backend è obsoleto e non intuitivo

Dal momento che ogni prodotto è così strettamente personalizzato, è necessario investire in più prodotti Brightidea per portare le idee attraverso il loro intero ciclo di vita

💸 Prezzi di Brightidea

Contattate Brightidea per avere informazioni aggiornate su piani e prezzi.

💬 Recensioni dei clienti su Brightidea

G2: N/A

Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

7. Ideawake

Gamificare la gestione delle idee in Ideawake Ideawake è una piattaforma di gestione delle idee collaborative e un software di crowdsourcing che aiuta i team a raccogliere le idee di dipendenti, clienti e partner. Presenta un'interfaccia facile da usare e solide funzionalità di gestione delle idee per garantire che ogni idea venga ascoltata e che nessuna venga dimenticata.

🔑 Caratteristiche principali di Ideawake

Chat in tempo reale per approfondire le nuove idee

Votazione di massa per dare priorità alle idee che più clienti vogliono vedere

Assegnazione di decision-maker come stakeholder interni o esterni per le idee più popolari

Raccolta di idee da qualsiasi luogo con la web app, l'estensione del browser o l'app mobile di Ideawake

✅ I professionisti di Ideawake

È possibile confrontare la propria idea con il ROI in base al valore, al costo e al tempo impiegato per implementarla dopo il suo lancio

Integrazione con gli strumenti di gestione dei progetti

Vari strumenti di analisi e metriche per determinare il successo di un'idea

❌ I contro di Ideawake

Nessun strumento di gestione delle attività o dei progetti integrato

Nessuna funzione di brainstorming o strumenti per pensare in modo creativo alle idee che raccoglie

💸 Prezzi di Ideawake

Ideawake offre tre piani tariffari per un numero di utenti fino a 1.000; per informazioni su tutti e tre è necessario contattare il team di vendita.

💬 Opinioni dei clienti su Ideawake

G2: 4,5/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

8. Ideanote

Privilegiare le nuove idee in Ideanote Ideanote è uno strumento basato sul web che aiuta le persone a definire le priorità e ad agire su più "aree" di prodotto per approfondire ogni aspetto del processo di gestione delle idee. Meno di uno strumento di brainstorming e più di una cassetta dei suggerimenti digitale, Ideanote mira a raccogliere nuove idee potenziali da collaboratori, clienti e stakeholder da tutto il web, a classificarle e ad aggiungerle all'imbuto.

🔑 Caratteristiche principali di Ideanote

Automatizzare le azioni ripetitive

Menzione dei membri del team nei commenti e assegnazione alle idee

Cartelle di team per gestire reparti e argomenti per categoria

✅ I vantaggi di Ideanote

Molteplici modi per filtrare, ordinare, visualizzare e classificare le nuove idee

Ottimo per raccogliere i feedback dei clienti da diverse aree del web

❌ Contro di Ideanote

L'interfaccia utente non è intuitiva

Molteplici funzioni ma difficili da imparare e da navigare

Non si integra con ClickUp 😕

💸 Prezzi di Ideanote

Piano gratuito : Per un massimo di 10 membri

: Per un massimo di 10 membri Piano aziendale : A partire da $49 per utente, al mese

: A partire da $49 per utente, al mese Piano aziendale: Contattare per i prezzi

💬 Opinioni dei clienti su Ideanote

G2: 4.7/5 (250 + recensioni)

Capterra: 4.9/5 (130+ recensioni)

9. Idea Drop

Gestione delle idee in Caduta delle idee Idea Drop è un software per l'innovazione collaborativa che mira ad aiutare i team a pensare in modo strategico e a dare priorità a nuovi concetti. Attraverso una combinazione di crowdsourcing, gamification, comunicazione e strumento di valutazione, prepara i team ad agire sulle loro idee organizzandole in una chiara pipeline.

🔑 Caratteristiche principali di Idea Drop

Reportistica in tempo reale per monitorare il successo delle idee implementate

Molteplici modi per ordinare le idee visualizzate attraverso punteggi, categorie e filtri

Feedback, menzioni e commenti per collaborare con il vostro team dall'interno della piattaforma

✅ I vantaggi di Idea Drop

Tanti modi per comunicare con i membri

Alcune funzioni di gestione dei compiti come scadenze, punteggi e un sistema a punti

❌ I contro di Idea Drop

Manca di viste multiple per personalizzare la visualizzazione del flusso di lavoro

Difficile gestire idee e progetti complessi

💸 Prezzi di Idea Drop

Questo strumento offre diversi piani a pagamento, ma è necessario contattare il team di vendita per ottenere informazioni sui prezzi di ciascuno di essi.

💬 Opinioni dei clienti su Idea Drop

G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

10. Idee

Analisi della gestione delle idee in Idee Aha!Idee Aha! è destinato a riempirvi di quei momenti di svolta che tutti amiamo. 💜

È una piattaforma per la roadmap dei prodotti che aiuta i team a trasformare i concetti grezzi in grandi idee. Inoltre, le trasforma in piani attuabili con vari strumenti di gestione delle idee e funzioni di pianificazione del portafoglio.

🔑 Caratteristiche principali di Aha! Ideas

Personalizzate stati, campi, flussi di lavoro e molto altro in Aha!

Assegnazione di to-dos e tracciamento delle dipendenze nelle campagne dei prodotti Aha!

Editing collaborativo in tempo reale per garantire la trasparenza durante la modifica delle note con il team

✅ I professionisti di Aha! Ideas

Ottimo per i team che si destreggiano tra più campagne di prodotto

Molteplici integrazioni con strumenti di gestione dei progetti, sviluppo e CRM

❌ Contro di Aha! Ideas

Interfaccia utente dall'aspetto datato

Funzionalità limitata per le note

Mancano più strumenti visivi come le mappe mentali

💸 Prezzi di Aha! Ideas

Aha! Ideas offre una prova gratuita e due piani aggiuntivi a pagamento.

piano Essentials : A partire da 39 dollari per utente, al mese

: A partire da 39 dollari per utente, al mese Piano avanzato: A partire da 59 dollari per utente, al mese

💬 Recensioni dei clienti su Aha! Ideas

11. Lucidspark

Gestione delle idee su una lavagna in Lucidspark Lucidspark può essere utilizzato per vari scopi, tra cui la gestione di progetti, la presa di appunti e altro ancora. È uno strumento intuitivo e popolare per fare brainstorming su una lavagna digitale o per creare mappe mentali per organizzare meglio i compiti o le idee.

🔑 Caratteristiche principali di Lucidspark

Aggiunta di commenti, note, reazioni e conteggio dei voti alle note adesive sulla lavagna

Chattare con il team direttamente dalla lavagna o dal diagramma

Chiamare tutti i membri del gruppo a riunirsi in aree specifiche della lavagna

✅ I professionisti di Lucidspark

Modelli personalizzabili e tabelle di suddivisione per formattare le idee sulla lavagna

Funzioni di presentazione e collaborazione per riunioni con gli stakeholder e sessioni di brainstorming

Può gestire idee complesse e varie attività di brainstorming, anche al di là di mockup e diagrammi di flusso di base

❌ Lucidspark ha i seguenti svantaggi

È necessario integrare Lucidspark con un'altra piattaforma o investire in un software aggiuntivo per gestire le idee oltre le fasi iniziali e di brainstorming

💸 Prezzi di Lucidspark

**Piano gratuito

Individuale : A partire da $7,95 al mese

: A partire da $7,95 al mese Piano team : A partire da $9 per utente, al mese

: A partire da $9 per utente, al mese Piano aziendale: Contattare Lucidspark per un preventivo

💬 Opinioni dei clienti di Lucidspark

G2: 4,5/5 (1.800+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (320+ recensioni)

12. Qmarkets

Gestione delle idee in Mercati Q Qmarkets è una suite di soluzioni software per la gestione delle idee che possono essere utilizzate insieme o singolarmente per aiutare i team ad affrontare le sfide con creatività e innovazione.

I prodotti, tra cui Q-360, Q-ideate, Q-optimize, Q-scout e Q-trend, sono destinati alle idee in fasi specifiche della produzione, dall'ideazione all'implementazione. Sebbene il punto di forza di Qmarkets sia l'innovazione interna, i dipartimenti delle persone e i dipartimenti di impegno dei dipendenti .

🔑 Caratteristiche principali di Qmarkets

Strumenti di voto di massa per classificare le nuove idee

Funzionalità per rendere i vostri processi più giocosi e sfidare i dipendenti

Strumenti di reporting e analisi per monitorare il ROI

✅ I professionisti di Qmarkets

Incoraggia i dipendenti a impegnarsi di più e li sfida ad affrontare nuovi compiti con un occhio innovativo

I prodotti sono definiti in base al fatto che si occupino di crowdsourcing interno o esterno

❌ Qmarkets contro

Alcuni utenti notano che i report sono più incentrati sui contenuti che sull'esperienza dell'utente e che ci vuole un po' di tempo per configurare lo strumento

💸 Qmarkets prezzi

Contattare Qmarkets per informazioni sui prezzi.

💬 Opinioni dei clienti su Qmarkets

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

13. MindMeister

Gestire le idee in mappe mentali in MindMeisterMindMeister è uno strumento di mappatura mentale per organizzare visivamente pensieri, idee e nuovi concetti. Viene utilizzato soprattutto per il brainstorming, la pianificazione di progetti e altre attività creative, perché le mappe di MindMeister sono collaborative, facili da presentare e da condividere.

🔑 Principali caratteristiche di MindMeister

Funzione di mappa mentale collaborativa

Condividete le vostre mappe con la modalità di presentazione o con la funzione di stampa

Mindmeister è disponibile online e come applicazione mobile

✅ I professionisti di MindMeister

Semplici strumenti per prendere appunti

Temi personalizzabili

Elaborazione rapida di nuove idee

❌ MindMeister contro

Piano gratuito limitato

Integrazioni limitate

Nessuna funzione di tracciamento di progetti o attività

💸 Prezzi MindMeister

Piano Basic: Gratuito

Basic: Gratuito Piano personale: A partire da $4,99 al mese

personale: A partire da $4,99 al mese Piano Pro: A partire da $8,25 al mese

Pro: A partire da $8,25 al mese Piano Business: A partire da $12,49 al mese

💬 Recensioni dei clienti su MindMeister

G2: 4.3/5 (25+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (210+ recensioni)

14. Planbox

Gestione dell'innovazione in Planbox Planbox è una suite di prodotti agili che integrano il feedback dei clienti e la segnalazioni di bug con i comuni strumenti di gestione del progetto per aiutare i team a gestire idee, risorse e attività.

🔑 Caratteristiche principali di Planbox

Sondaggi e votazioni per dare priorità alle idee

Monitoraggio dello stato di avanzamento per tenere sotto controllo le nuove iniziative

✅ I vantaggi di Planbox

Fornisce un luogo centrale sia per la gestione dei prodotti che per la gestione dei servizi

L'approccio agile all'innovazione incoraggiail miglioramento continuo* La combinazione di strumenti può essere utilizzata da team di diversi settori industriali

❌ Planbox contro

È necessario adottare più prodotti Planboc per seguire le idee durante il loro intero ciclo di vita

Non si integra con ClickUp 😕

💸 Prezzi di Planbox

Contattate Planbox per conoscere i piani tariffari aggiornati.

💬 Recensioni dei clienti di Planbox

G2: 4.7/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

15. OpenideaL

Immagine via OpenideaL OpenideaL è un sistema di gestione dei contenuti open-source che aiuta le organizzazioni a raccogliere idee dai clienti e dai team interni. Lo strumento è progettato per consentire ai responsabili delle decisioni di un'organizzazione di prendere decisioni strategiche su nuove idee basate su intuizioni e feedback per costruire relazioni significative con i clienti e i dipendenti.

🔑 Caratteristiche principali di OpenideaL

Funzione di commento

Possibilità di taggare e votare le idee per aiutarle a stabilire una priorità

✅ Pro di OpenideaL

Aiuta i dipendenti a sentirsi più liberi di dare voce alle nuove idee

Ottimo per raccogliere il feedback dei clienti e farsi un'idea di ciò che le persone pensano del vostro prodotto

❌ OpenideaL contro

È progettato per i leader e i decisori del team piuttosto che per l'intero team

Non ci sono funzioni di gestione delle attività o dei progetti che consentano di esaminare le idee raccolte con il software

💸 Prezzi di OpenideaL

Contattare OpenideaL per tutte le informazioni sui prezzi.

💬 Opinioni dei clienti su OpenideaL

G2: 2.5/5 (1 recensione)

Capterra: N/A

16. Planview Spigit

Gestione delle idee in Planview Spigit Planview Spigit è uno strumento di gestione dell'innovazione che automatizza il crowdsourcing in modo da poter dedicare più tempo alla definizione delle priorità e allo sviluppo delle idee più promettenti. Una volta implementate le nuove iniziative, Spigit offre anche strumenti di reporting e analisi per determinarne il successo.

🔑 Principali caratteristiche di Planview Spigit

Molteplici modi per coinvolgere i vostri clienti e le folle esterne per identificare idee innovative

Badge, punti e funzioni di gamification per stimolare il coinvolgimento

Feed di attività sociali e commenti pubblici per valutare quali idee sono ritenute più valide dai vostri clienti

✅ I vantaggi di Planview Spigit

Facilita le organizzazioni a connettersi con esperti esterni che possono avere un approccio innovativo alla soluzione dei problemi

❌ Planview Spigit contro

Spigit è solo uno dei prodotti di Planview ed è strettamente adattato a un solo caso d'uso

Nessuna funzione di gestione dei compiti

Nessuna funzione di brainstorming

💸 Prezzi di Planview Spigit

Contattare Planview Spigit per tutte le informazioni sui prezzi.

💬 Recensioni dei clienti su Planview Spigit

G2: 4.0/5 (60+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

17. Codigital

Immagine via Codigital Avete presente quei reality show come American Idol o Love Island in cui è il pubblico a votare i concorrenti preferiti? Codigital ha un'atmosfera simile.

Pensato per gruppi numerosi in workshop o conferenze virtuali, Codigital consente di pubblicare semplici domande a cui l'intero team o l'organizzazione può rispondere con le possibili risposte. Una volta che Codigital ha raccolto un certo numero di risposte, i membri possono votare nuovamente le loro migliori scelte. Si tratta di un'interessante rivisitazione delle sessioni di brainstorming di gruppo.

🔑 Caratteristiche principali di Codigital

Strumenti di raccolta e classificazione rapida delle idee

Funge da scatola dei suggerimenti digitale

✅ Pro di Codigital

Ottimo per velocizzare la partecipazione dei dipendenti e rendere più coinvolgenti le riunioni di grandi dimensioni

Aiuta a ottenere prospettive da diversi reparti su semplici domande

Un approccio più strutturato al brainstorming, che alcune persone potrebbero preferire

❌ Contro Codigital

Interfaccia utente dall'aspetto datato

Difficile fare brainstorming e gestire idee complesse

Non è personalizzabile o flessibile come altri software di gestione delle idee

💸 Prezzi di Codigital

Piano squadre: Gratuito

Piano aziendale: prezzi personalizzati, contattare per un preventivo

Piano pannelli: A partire da circa 2,50 dollari a persona (se si tiene conto del tasso di conversione)

💬 Recensioni dei clienti di Codigital

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2+ recensioni)

18. edison365

edison365 suite di prodotti

edison365 è una piattaforma di ideazione e gestione dell'innovazione basata su Microsoft365 che consente alle organizzazioni di acquisire, sviluppare e commercializzare le idee. Include una suite di strumenti, tra cui edison365 Ideas, per la gestione dell'intero processo di innovazione, dalla generazione delle idee all'implementazione.

🔑 Caratteristiche principali di edison365

Tabellone in stile Kanban per la gestione delle nuove iniziative potenziali

Punteggio e classifica di ogni idea per assegnarle una priorità

✅ Pro di edison365

Alcuni strumenti di gestione dei progetti per vedere attraverso la pianificazione e il flusso di lavoro per le nuove idee

Ottimo per i team che già utilizzano i prodotti Microsoft

❌ edison365 contro

Interfaccia utente affollata e trafficata

È necessario investire in Microsoft365 e in più prodotti edison365 per ottenere tutte le funzionalità

La piattaforma non è facile da usare se non si sono mai utilizzati prodotti Microsoft prima d'ora

💸 Prezzi edison365

Questo prodotto offre una prova gratuita, ma tutti gli altri dettagli sui prezzi sono disponibili solo su richiesta.

💬 edison365 recensioni dei clienti

G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (6+ recensioni)

Caratteristiche imprescindibili di uno strumento di gestione delle idee efficace

Siamo sinceri, proporre nuove idee al gruppo è già abbastanza difficile. Ma anche organizzarle? È una bella sfida.

Il software di gestione delle idee è stato progettato per alleviare questa sfida, fornendo gli strumenti adeguati per catturare, tracciare e gestire le idee, proprio quando si presentano. Se non avete mai usato un software di questo tipo, è importante sapere cosa cercare in anticipo per essere sicuri di avere gli strumenti giusti!

Ecco alcune delle nostre caratteristiche preferite per una solida soluzione di gestione delle idee:

Interfaccia facile da usare

Non ha senso investire in un software se il vostro team non è in grado di usarlo! E nemmeno affidarsi a un guru del software nel gruppo è la chiave dell'efficienza. Cercate uno strumento facile da navigare e sarete più propensi a usarlo regolarmente.

Altamente visivo Sessioni di ideazione raramente sono solo testuali, quindi anche il vostro strumento di gestione delle idee non dovrebbe esserlo.

Ognuno di noi elabora le informazioni in modo diverso, ed è importante che il vostro team lo accetti con uno strumento accessibile che offra diversi modi per trasmettere i vostri pensieri e gestire i vostri flussi di lavoro: immagini, documenti, disegni, diagrammi o diagrammi di flusso.

Strumenti di brainstorming

Uno strumento di gestione delle idee non è solo un luogo dove organizzare le idee, ma anche un rifugio per svilupparle, crearle e agire di conseguenza. Strumenti di brainstorming come le lavagne digitali o diagrammi accessibili a tutto il team offrono un ambiente sicuro e privo di stress per incoraggiare la creatività, anche se le idee proposte non sono ancora del tutto definite.

Funzioni di collaborazione

Qual è il valore di una tonnellata di funzioni interessanti se non è possibile condividerle con il gruppo? Più che mai, collaborazione di gruppo è fondamentale per comunicare con successo all'interno del miglior software di gestione delle idee per tutti.

Che si tratti di una funzione di chat, di permessi di condivisione flessibili, di editing in tempo reale, di commenti assegnati o di tutte queste cose, la trasparenza e l'affidabilità sono fondamentali comunicazione diretta sempre al primo posto!

Funzioni di prioritizzazione

Una parte critica di gestione dei compiti l'organizzazione e la gestione dei compiti consiste nel sapere quali sono le idee su cui agire per prime. Gli strumenti con funzioni di classificazione, votazione o priorità sono utili per capire rapidamente quali idee sono più importanti. Inoltre, consentono di sapere cosa rimandare a un'altra settimana.

Vantaggi dell'utilizzo di un software di gestione delle idee

Il software di gestione delle idee aiuta a raccogliere, valutare, valutare e fornire feedback su qualsiasi nuova idea, in modo da poter prendere decisioni rapide e informate su se e come implementarla. Un vantaggio per tutti!

Ma non è tutto. 😎

Il giusto strumento di gestione delle idee seguirà le vostre iniziative durante l'intero processo di sviluppo ciclo di vita del progetto incoraggiare l'innovazione e, in ultima analisi, portare a un maggior numero di strategie creative da esplorare. Altri importanti vantaggi dell'utilizzo di un software di gestione delle idee sono:

1. Comunicazione e collaborazione di gruppo più fluide

Il software di gestione delle idee migliora la comunicazione e la collaborazione tra i team, indipendentemente dal fatto che lavorino in un'azienda in modo asincrono o di persona .

Il miglior software di gestione delle idee è collaborativo per natura. Essendo uno strumento progettato per aiutare i team a lavorare insieme, la piattaforma giusta offrirà diversi modi al vostro team per connettersi e condividere le idee in modo completamente trasparente. Ciò significa che chiunque può facilmente fare riferimento a documenti, sessioni di lavagna, attività o liste di controllo pertinenti in qualsiasi momento e modificarli insieme ai propri compagni di squadra senza sovrapposizioni.

Grazie alla possibilità di chattare, commentare e modificare insieme, il software di gestione delle idee può aiutare a facilitare la discussione tra i dipendenti e a ottimizzare i processi di feedback.

2. Maggiore coinvolgimento dei dipendenti

La natura collaborativa di un sistema di gestione delle idee è contagiosa! Utilizzate la vostra piattaforma come strumento durante le riunioni e le sessioni di brainstorming per affrontare le idee condivise nel vostro spazio di lavoro da altri membri del team. Questo non solo incoraggia la discussione, ma aiuta i singoli a sentire un senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti dei loro contributi, sia online che offline.

3. Processo decisionale migliorato e informato

Come strumento per tracciare, valutare e dare priorità alle nuove strategie, il software di gestione delle idee può aiutare a determinare se un'idea avrà successo, più rapidamente. Funzionalità per creare roadmap di prodotto, personas utente i modelli, i mockup e i compiti vi daranno un'idea chiara di come il vostro team svilupperà le idee potenziali e di quali risorse avrete bisogno per farlo.

4. Costi ridotti

Avete letto bene!

Il software di gestione delle idee è un investimento, ma ne vale la pena. Queste piattaforme sono costruite per aiutarvi a essere più produttivi con il vostro tempo, snellendo e automatizzando i processi.

5. Migliori processi complessivi di tracciamento e gestione delle idee

Il sistema di gestione delle idee perfetto fornisce un modo per tracciare e gestire le idee, dalla presentazione iniziale all'implementazione. In questo modo si garantisce che nessuna idea venga lasciata indietro o dimenticata e che a ogni nuova idea venga dedicato il tempo e l'attenzione che merita.

Software di gestione delle idee per innovare e ispirare

Il software di gestione delle idee aiuta i team a mantenere l'innovazione in primo piano e a incoraggiare ogni membro a condividere i propri pensieri. Ma allo stesso tempo, il software di gestione delle idee è utile solo se il team sa e vuole usarlo!

Ecco perché è così importante cercare un software di gestione delle idee intuitivo, flessibile e completamente personalizzabile.

In questo modo si garantisce che tutti possano sviluppare e gestire le idee aziendali più importanti nel modo più sensato per loro. Inoltre, se scegliete una piattaforma di produttività potente come ClickUp, potete anche iniziare ad agire su queste idee nel momento stesso in cui si manifestano.

Grazie alle lavagne collaborative di ClickUp, alle mappe mentali, alle oltre 15 visualizzazioni personalizzabili e alle oltre 1.000 integrazioni clickUp rende più facile che mai agire sui propri pensieri e provare un senso di appartenenza significativo alle proprie idee.

Ma non fidatevi solo della nostra parola, attingete alla vostra creatività e mostrate al team cosa siete in grado di fare con ClickUp senza alcun costo . Ci avete sentito!

