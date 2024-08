5 grandi alternative e concorrenti di MindMeister per il 2024 (pro, contro, prezzi)

Senti, abbiamo capito.

Potreste avere tonnellate di idee brillanti che vi scorrono nella mente e MindMeister è un luogo ideale per visualizzarle e consolidarle.

Ma questo è un po' l'unico scopo di MindMeister.

Se cercate un software di mappatura in grado di fare un po' di $$$a in più rispetto alla semplice mappatura mentale, allora un'alternativa a MindMeister è sicuramente ciò che fa per voi.

Ma con centinaia di software per la Mappa Mentale da fare per sapere quale di queste idee è brillante quanto le tue idee?

In questo articolo spiegheremo perché avete bisogno di un'alternativa a MindMeister e passeremo in rassegna cinque fantastiche alternative a MindMeister, con le loro funzionalità/funzioni chiave, i loro pro, i loro contro, i loro prezzi e le valutazioni dei clienti.

scopriamo queste alternative!

Che cos'è MindMeister?

Via MindMeister MindMeister è un software di mappe mentali basato sul web.

Può essere utilizzato per brainstorming , piano di progetto e altre attività creative.

Una volta creato una mappa mentale è possibile condividerla con altri e persino pubblicarla online per farla vedere a tutto il mondo. 📸

Ecco alcune altre cose che potete fare con questo software per mappe mentali:

Mappatura mentale collaborativa

Personalizzare i temi delle mappe

Condurre presentazioni utilizzando la modalità di presentazione

Stampare le mappe

3 motivi per cui avete bisogno di un'alternativa a MindMeister

Sebbene queste funzionalità/funzione sembrino ottime, MindMeister presenta alcuni limiti:

1. Mancanza di funzionalità/funzione di gestione delle attività

MindMeister è uno strumento adeguato per semplici prendere note e l'ideazione. Tuttavia, l'applicazione Mappa è piuttosto limitata nella gestione delle attività.

Certo, il vostro team può usare MindMeister per sviluppare e discutere un'idea di progetto, ma cosa succede quando dovete agire su quell'idea?

MindMeister non ha qualsiasi idea monitoraggio dei progetti funzionalità/funzione per aiutare l'esecuzione del piano.

😔

Se solo esistesse uno strumento di gestione delle attività che_ avesse sia le funzionalità di mappa mentale che quelle di project management ...

2. Piano Free limitato

Il piano Free di MindMeister non consente agli utenti di esportare le proprie mappe mentali e nemmeno di aggiungere allegati di file e immagini alle proprie mappe mentali.

Inoltre, si ottengono solo tre mappe mentali gratis!

cercate di calcolare come questo possa funzionare per il vostro team?

non preoccupatevi. Abbiamo terminato i calcoli per voi

I nostri calcoli dimostrano che il piano Free di MindMeister è troppo limitato per qualsiasi team creativo.

3. Integrazioni limitate

Ecco un'altra cosa che si può contare sulle dita delle mani: Le integrazioni di MindMeister.

Il software MindMeister si integra solo con nove strumenti, che includono Dropbox , Evernote , e Documenti Google .

Quindi, a meno che il team non utilizzi già queste nove integrazioni, sarà difficile passare tra tonnellate di app diverse solo per da fare .

Le 5 migliori alternative a MindMeister

È chiaro che MindMeister non è sufficiente.

Ma non preoccupatevi.

Ecco le cinque migliori alternative a MindMeister disponibili oggi:

1. ClickUp

ClickUp è il il software di project management e mappe mentali leader nel mondo. ClickUp è la ultima alternativa a MindMeister e offre funzionalità avanzate per la gestione delle attività e per far emergere le vostre idee migliori.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Ecco alcuni dei modi in cui ClickUp può far fluire la creatività vostra e del vostro team: 💡

1. Mappe mentali Mappe mentali vi aiutano

pianificare progetti mappare le idee e persino organizzare le attività esistenti. Le mappe mentali di ClickUp sono dotate di due eccellenti modalità:

A. Modalità attività

Mappate il vostro flusso di lavoro per i progetti esistenti creando, modificando ed eliminando rapidamente le attività (e le sottoattività secondarie) senza lasciare la visualizzazione Mappa.

La modalità Attività è un ottimo modo per vedere come si connettono tutti i progetti.

Ecco cosa si può fare in modalità Attività:

Usare connettori di colore diverso per identificare un progettoCartella,Elenco, oppureAttività. Una volta raggiunta l'attività e il fileAttività secondaria il colore indicherà lo stato dell'attività

ApplicareFiltri per visualizzare solo i rami richiesti

Afferra il diamante del ramo per spostare un'attività da un elenco a un altro 💎

L'intuitiva funzione di trascinamento della modalità Attività consente di mappare il flusso di lavoro dei progetti esistenti in pochi clic!

B. Modalità vuota

vi sentite ispirati?

Create una Mappa mentale da zero, indipendente da qualsiasi struttura di attività esistente, con la modalità Vuoto. 📝

È possibile personalizzare completamente i colori dei connettori e convertirli in attività in un secondo momento.

Ecco cosa si può fare in modalità Vuoto:

Utilizzare l'opzione re-layout per disporre automaticamente tutti i nodi

Usare la barra degli strumenti dei nodi o la tastiera per eliminare o creare un nodo

Spostare un nodo e le sue connessioni semplicemente trascinandolo su qualsiasi altro nodo

Ma non è tutto.

Indipendentemente dalla modalità Vuoto o Attività, la visualizzazione della Mappa mentale consente anche di fare altre cose interessanti come:

Rinominare le attività

Selezione di più attività per una facile organizzazione

Utilizzare il fileBarra delle azioni in blocco per convertire le attività in sottoattività, aggiungere compiti e impostare date di scadenza e priorità

Zoom e riduzione delle dimensioni delle mappe mentali 🔎

non volete fare una sessione di brainstorming da soli?

non preoccupatevi! Condivisione pubblica consente di condividere le mappe mentali con i membri del team e i client per una collaborazione in tempo reale.

Ogni attività di ClickUp ha uno spazio dedicato ai commenti Commenti . In questo modo, i team possono inviare rapidamente messaggi relativi alle attività senza chiedersi dove il messaggio sia stato inviato o se andrà perduto.

È anche possibile Assegnare commenti ai membri del team se il commento richiede un'azione. Una volta completata l'attività, il compagno di squadra può risolvere il commento.

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/rDj\_7bDftW-A6jtvnx6qcxC8e2G7B6cBCw3v0tq6J-2m-iOVadUPBkBsHw4g6Nl2RRUsAhHE2Dq0deuWxUYj4GwY9NyNP1-dGVBFBL4TH5teyQC8WuP7Cu08CH5unSTtFUu5Klzz

/$$$img/

3. Blocco note

Il Blocco note è il luogo perfetto per annotare tutte le idee folli che vi vengono in mente, anche quando siete svegli a letto alle 4 del mattino!

Nessun altro può vedere il blocco note, quindi sentitevi liberi di elencare qualsiasi cosa.

È quindi possibile convertire questi pensieri in attività da condividere con il team quando si è pronti.

4. Documenti

Creare Documenti , wiki e basi di conoscenza ovunque in ClickUp.

I documenti possono avere un numero illimitato di pagine e possono essere condivisi con le persone desiderate.

È anche possibile menzione dei membri del team e creare attività all'interno del documento.

Utilizzare Relazioni con i documenti per collegare i documenti tra loro o con le attività.

In questo modo, è possibile accedere ai documenti in più luoghi senza doverli duplicare ogni volta!

5. Grafici di Gantt e vista Sequenza

Le mappe mentali aiutano a sviluppare piani brillanti.

ma cos'è un piano brillante senza una tabella di marcia?

lo sai!

Ecco perché il Vista Gantt consente di pianificare il tempo, gestire il carico di lavoro e vedere quali attività dipendono l'una dall'altra.

come?

È sufficiente tracciare delle linee tra le attività da impostare e si possono visualizzare Dipendenze delle attività .

È anche possibile passare il mouse sulla barra di stato per vedere quanto manca al completamento di una cartella o di un elenco.

Il Sequenza visualizzata è simile a quella di Gantt, tranne per il fatto che si possono avere più attività in riga.

La visualizzazione Sequenza visualizza le attività del progetto in modo lineare, in modo che possiate visualizzare la tabella di marcia del progetto con facilità.

È anche possibile Sequenze di gruppo per ulteriori piani e condividerli con chiunque!

Siete ancora un po' confusi sulle differenze tra grafici Gantt e Sequenze? Ecco ulteriori informazioni su_ Grafico Gantt vs Sequenza.

I professionisti del ClickUp

ClickUp contro

Non è possibile esportare i dashboard

Scopri la roadmap di ClickUp qui per vedere come stiamo sistemando questi piccoli inconvenienti e per ottenere il nostro elenco di migliori alternative a ClickUp .

Inoltre, scopri tutte le emozionanti funzionalità/funzione che questa alternativa gratuita a MindMeister ha in serbo per voi!

Prezzi di ClickUp

ClickUp ha un potente piano gratuito per utenti illimitati. Le versioni a pagamento partono da soli 7 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Microsoft Visio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image21-1400x819.png

/$$$img/

Via Microsoft VisioMicrosoft Visio è uno strumento per la creazione di diagrammi che consente di creare organigrammi, mappe mentali e persino piani.

Ma il piano a pagamento più economico di Microsoft Visio è molto limitato.

Non offre annotazioni, modelli già pronti e nemmeno aggiornamenti istantanei!

Ecco come reagirete quando vi imbatterete in aggiornamenti di progetti vecchi di un mese di cui non conoscevate nemmeno l'esistenza:

Funzionalità/funzione chiave di Microsoft Visio

Connessione dell'app alle vostre origini dati per ottenere una panoramica delle prestazioni aziendali

ConvertireExcelin grafici

Modelli di brainstorming pronti per l'uso

Forme, colori e connettori personalizzabili

I professionisti di Microsoft Visio

Collaborare su un diagramma utilizzando Microsoft Teams

Condividete, modificate e visualizzate i vostri diagrammimappa del processo da qualsiasi browser o dispositivo, compresi iPhone e iPad

Accesso alla libreria di simboli, stencil e forme ⬛🔺🟠

I membri del team possono visualizzare, commentare e condividere potenti diagrammi Visio in Teams senza una licenza Visio

I contro di Microsoft Visio

Non esiste una versione desktop perMappe mentali su Mac iOS e utenti Linux

Il piano a pagamento più economico può essere utilizzato solo in un browser. È necessario effettuare l'aggiornamento per utilizzarlo sul desktop

in un browser. È necessario effettuare l'aggiornamento per utilizzarlo sul desktop Non è così intuitivo come altri software di mappatura

Prezzi di Microsoft Visio

Questo strumento di mappatura mentale non offre un piano gratuito e i piani a pagamento partono da $5/utente al mese.

Valutazioni dei clienti per Microsoft Visio

G2: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

3. MindManager

Via MindManager MindManager è uno strumento di mappatura che consente di avere una prospettiva a 360 gradi sulla propria organizzazione per ridurre la confusione, migliorare la comunicazione del team e aumentare la produttività .

Ma con questo strumento per le mappe mentali, dovrete pagare alcuni componenti aggiuntivi costosi se volete funzionalità come la co-editing, la pubblicazione, la condivisione e l'integrazione con Microsoft Teams.

sembra che dovrete spendere centinaia di euro solo per avere un'idea da un milione di dollari!

Funzionalità/funzione chiave di MindManager

Business integrato e istruzionemodelli per la mappa mentale* Funzione di trascinamento e rilascio

Acquisizione di immagini, collegamenti e note con MindManager Snap

Collaborazione in tempo reale sui diagrammi

I vantaggi di MindManager

Portate con voi le mappe mentali utilizzando l'app mobile

Creare ungrafico dell'organizzazione, diagramma di flusso,mappa mentale o mappa concettuale* Accesso a grafici Gantt, funzionalità di budgeting e Sequenza

Questo strumento di collaborazione è disponibile per utenti Mac, iOS e Windows

I contro di MindManager

Curva di apprendimento ripida

Selezione limitata di immagini e icone tra cui scegliere

Non è disponibile un piano Free

Prezzi di MindManager

Questo software di mappatura ha piani tariffari che partono da 327,00 dollari come pagamento una tantum/per utente. Le integrazioni costano tra 99-118 dollari all'anno.

Valutazioni dei clienti su MindManager

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 50 recensioni)

4. XMind

Via XMind XMind è un'applicazione di strumento per la mappatura mentale che vi incoraggia a far crescere le vostre idee sugli alberi 🌲

Uno degli aspetti negativi di questo software di mappatura mentale è che è necessario sottoscrivere un abbonamento di almeno sei mesi.

non preoccupatevi, ClickUp vi aspetta a braccia aperte 🌹

Funzionalità/funzione chiave di XMind

Modalità outliner trasforma la mappa mentale in un documento basato su un elenco

Una funzionalità/funzione di equazione che permette di aggiungere equazioni matematiche e chimiche

Modelli di mappe mentali come la mappatura a bolle e il question-storming

Scelta di temi e personalizzazione di forme, linee e colori

I vantaggi di XMind

Modalità Zen per aiutarvi a concentrarvi su una sola mappa mentale

Possibilità di scegliere tra diverse strutture come il diagramma a lisca di pesce, la matrice, la Sequenza e l'organigramma

Esportazione delle mappe mentali in formato PNG, PDF o markdown

Importazione da altri strumenti di mappatura mentale come MindManager, MindNode e FreeMind

XMind contro

Non è disponibile un piano Free

Mancanza di funzionalità di project management

Non è possibile creare attività da mappe mentali

Prezzi di XMind

Questo strumento di mappatura ha piani tariffari che partono da 39,99 dollari per sei mesi (limite di cinque sistemi).

Valutazioni dei clienti di XMind

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Xmind_

!

5. Disegni Google

Via Googlele Disegni Disegni Google è uno strumento gratuito alternativo a MindMeister che consente di creare opere d'arte personali come meme, schizzi o GIF.

Funzionalità/funzione chiave di Disegni Google

Modelli per diagrammi diversi come Sequenza, Ciclo e Gerarchia

Frecce, linee, caselle di testo, forme diverse e una libreria di immagini gratuite

Possibilità di commentare e modificare i disegni in tempo reale con i compagni di squadra

Creare diagrammi di flusso , diagrammi,mappe concettualie persino i memi

I professionisti di Google Disegni

Creazione di mappe mentali illimitata

Lavora con i documenti Google e Fogli Google, e altro ancora

Condivisione della mappa mentale online come modello, in modo che anche altre persone possano utilizzarla

La vostra mappa mentale viene salvata e archiviata automaticamente in Google Drive

Disegni Google contro

Nessuna app per dispositivi mobili

Questo strumento di mappatura è basato sul web, quindi non è possibile utilizzarlo in modalità offline

Non è così intuitivo come altri software di mappe mentali

Prezzi di Disegni Google

Per utilizzare questo software di mappatura mentale è necessario un account Google

valutazioni dei clienti su Disegni Google

G2: N/D

Capterra: N/A

Il ramo finale della Mappa Mentale

MindMeister permette di catturare e sviluppare idee, ma questo significa che è un $$$a buon strumento di project management creativo?

Purtroppo MindMeister non fornisce ai provider entrambe le funzionalità di mindmapping e di project management.

Fortunatamente, esistono alcuni software di mappatura mentale che possono facilmente prendere il posto di MindMeister.

Da fare, abbiamo indicato alcune valide alternative a MindMeister, ma ClickUp dovrebbe essere l'unica tappa della mappatura.

ClickUp non solo offre bellissime mappe mentali, ma ha anche tonnellate di altre funzionalità di collaborazione tra team e di gestione del team, come ad esempio Rilevamento della collaborazione , Priorità delle attività e Attività ricorrenti . Ottieni ClickUp gratis e sperimentate uno strumento di mappatura mentale che funziona!