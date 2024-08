I 10 migliori modelli gratuiti di liste di attività in Excel e ClickUp per sbloccare l'efficienza

Se vi capita spesso di non riuscire a gestire le attività lavorative, le responsabilità personali e gli interminabili elenchi di cose da fare che la vita vi propone, non preoccupatevi: non siete soli. Sebbene eccellere nel lavoro e mantenere una vita personale soddisfacente sia un rompicapo per molti professionisti, è possibile ricomporlo se ci si dota degli strumenti giusti.

L'umile elenco dei compiti è uno strumento semplice ma straordinariamente utile per aumentare la produttività e riprendere il controllo degli impegni personali e professionali. Fornisce una chiara tabella di marcia di cosa e quando deve essere realizzato, aiutandovi a gestire il tempo in modo saggio e a stabilire le priorità in modo efficace. 📑

Per essere pratico, un elenco di attività ha bisogno di un formato ben strutturato, ma crearne uno da zero può essere un'ulteriore responsabilità.

Fortunatamente, esiste una grande quantità di schemi eccezionali disponibili gratuitamente. In questo articolo vi presenteremo 10 dei migliori modelli di elenchi di attività per rivoluzionare il modo in cui gestite le vostre responsabilità quotidiane.

Che cos'è un modello di elenco di attività?

Un modello di elenco di attività è un quadro pre-progettato per elencare, dare priorità, organizzare e gestire le attività in modo efficiente tracciare i compiti o attività. È disponibile in varie forme, da semplici a complesse, e può essere utilizzato per scopi professionali e personali.

Questi modelli includono tipicamente componenti essenziali come nomi di attività, descrizioni, date di scadenza e indicatori di stato. Alcuni possono offrire attributi aggiuntivi quali livelli di priorità , le dipendenze dei compiti e le categorie per migliorare ulteriormente la gestione dei compiti e la definizione delle priorità.

ClickUp 3.0 vi offre la possibilità di trasformare e passare da una vista all'altra mentre modificate direttamente le attività con ClickUp AI

I modelli di elenchi di attività forniscono un approccio sistematico alla gestione delle attività quotidiano coordinare progetti complessi o organizzare gli incarichi del team. I programmi aiutano a tenere traccia delle responsabilità e a garantire che i compiti cruciali siano portati a termine in tempo, promuovendo la responsabilità e la trasparenza.

Ciò che li rende ancora più preziosi è la loro flessibilità: possono essere adattati alle vostre esigenze specifiche, sia che stiate gestendo un progetto per un cliente o organizzando una festa di compleanno. ⏳

Cosa rende un buon modello di elenco di attività?

Quando si tratta di organizzare le attività, non esiste una soluzione unica per tutti. Tuttavia, dovreste assicurarvi che il vostro modello di elenco di attività abbia le seguenti qualità:

Clarità: I nomi e le descrizioni delle attività devono essere concisi e privi di ambiguità, in modo che gli utenti possano capire rapidamente cosa è necessario fare Organizzazione: Il modello fornisce una struttura logica per elencare i compiti, spesso in modo sequenziale o prioritario Flessibilità: Gli utenti devono essere in grado di personalizzarlo per adattarlo alle loro specifiche esigenze personali o professionali Gestione delle scadenze: Consente di impostare date di scadenza o scadenze, aiutando gli utenti a tenere traccia delle responsabilità sensibili al fattore tempo e a gestire i propri impegnidare priorità al lavoro di conseguenza Tracciamento dello stato: I modelli migliori includono indicatori di stato o caselle di controllo che consentono agli utenti di contrassegnare le attività come incomplete, in corso o completate Promemoria e notifiche: Per aiutare gli utenti a non perdere di vista i compiti da svolgere o gli elementi in ritardo

Personalizzare le notifiche per attivarle automaticamente quando lo stato di un'attività viene modificato in ClickUp

10 Modelli di liste di attività gratuite da non perdere nel 2024

In questa raccolta curata, abbiamo selezionato i massimi 10 modelli di elenchi di attività e cose da fare in Excel e ClickUp .

Ognuno di essi è stato progettato per rispondere a esigenze specifiche ed elevare la vostra esperienza di gestione delle attività. Sono anche facili da usare, personalizzabili e completamente gratuiti. 🆓

1. Modello di elenco di attività giornaliere ClickUp

ClickUp Daily Task Template è perfetto per gestire le attività quotidiane e tenere traccia dell'intera giornata

Il Modello di elenco di attività giornaliere ClickUp è il vostro partner in organizzare le attività quotidiane dalle più ordinarie a quelle più critiche. Vi permette di prendere in mano la vostra giornata fissando obiettivi, assegnando scadenze, categorizzando le attività, impostando promemoria e dando priorità al lavoro.

La parte migliore? È altamente personalizzabile, consentendovi di adattarlo alle vostre esigenze e preferenze.

Con questo modello, avete la possibilità di portare l'organizzazione delle vostre attività a un livello superiore grazie ai Campi personalizzati. Potete organizzare le attività in base a particolari categorie come il tipo, la posizione o qualsiasi altro criterio pertinente, il che rende più semplice visualizzare e organizzare il vostro carico di lavoro.

Tracciate e mantenete facilmente le strisce con attributi personalizzabili per una gestione efficace delle attività quotidiane. ✅

Utilizzate la vista Elenco del modello per visualizzare in modo dettagliato le vostre attività, passate alla vista Kanban per gestire facilmente gli stati delle attività o scegliete la vista Tabella se preferite un formato simile a un foglio di calcolo. È inoltre possibile integrare questo modello con il proprio strumenti di gestione delle attività e che si armonizzano perfettamente con il vostro flusso di lavoro quotidiano. Scarica questo modello

2. Calendario ClickUp Modello di elenco delle cose da fare

Combinate la vostra lista di controllo giornaliera e il vostro calendario giornaliero con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp Calendar

Se volete gestire con precisione gli orari di lavoro, le aspettative e gli obiettivi, il modello di calendario ClickUp Calendario ClickUp Modello di elenco delle cose da fare vi guarda le spalle. Non è solo un calendario: è un potente strumento organizzativo che offre una visione olistica dei vostri impegni settimanali, bisettimanali o mensili.

Utilizzatelo come una chiara tabella di marcia per pianificare e dare priorità a tutte le vostre attività in base al vostro ruolo e alle vostre responsabilità o come modello di elenco di attività settimanali per più progetti. 🗓️

Ciò che rende questo modello ancora più comodo e funzionale sono le sue visualizzazioni personalizzate. Immaginate di avere un'intera settimana piena di riunioni. La vista Richiesta di riunione offre una rapida panoramica di tutti i prossimi appuntamenti, delle attività associate e delle relative scadenze. In questo modo sarete sempre ben preparati e avrete il pieno controllo dei vostri impegni.

Immaginate di lavorare in un team in cui i compiti sono assegnati in base ai ruoli. La vista Per ruolo aiuta a ordinare le attività in base a chi ne è responsabile. Rende facile la delega dei compiti e promuove la responsabilità, assicurando che tutti sappiano cosa devono fare e quando.

Infine, c'è la vista Programmi. È come una mappa visiva della giornata o della settimana, che presenta le attività in ordine cronologico. Questo aiuta a pianificare il tempo in modo efficace, assegnando spazi per le attività, le riunioni e persino le brevi pause. Tutto ciò serve a tenere sotto controllo le cose e a sfruttare al meglio il vostro tempo prezioso.

È anche possibile seguire l'avanzamento delle attività con stati personalizzati come Aperto e Completato e categorizzare le attività usando campi personalizzati come Categoria, Risorse, Livello di produttività e Ruolo. Scaricate questo modello

3. Modello di lavoro da fare ClickUp

Affrontate con successo tutti gli impegni imminenti con il Modello di lavoro da fare di ClickUp

Con il Modello di lavoro da fare ClickUp clickUp consente di assegnare facilmente le priorità alle attività in base all'importanza, all'impegno o all'urgenza, assicurandovi di rimanere concentrati su ciò che conta di più. Organizzare i progetti in elenchi, completi di attività, sottoattività e date di scadenza associate, in modo da essere sempre al passo con le scadenze. Inoltre, è possibile monitorare visivamente i progressi attraverso intuitive tavole Kanban o diagrammi di Gantt.

Questo modello offre tre viste distinte, adatte alle vostre esigenze:

Elenco delle attività

Calendario settimanale

Calendario mensile

Nella vista Elenco attività si trova un elenco completo di attività organizzate in base ai tempi di completamento, che siano giornalieri, settimanali o mensili. È possibile tenere traccia di ulteriori dettagli sul lato destro del modello, come lo stato delle attività, le date di scadenza e la priorità. Inoltre, il campo Tipo di attività consente di specificare il reparto responsabile, aggiungendo un tocco di responsabilità alla gestione delle attività. 💼

Le viste Calendario sono il luogo in cui avviene la magia. Utilizzate il semplice editor drag-and-drop per programmare o riprogrammare le attività creando una tabella di marcia visiva per il vostro lavoro. Scaricate questo modello

4. Modello di gestione delle attività ClickUp

Gestite facilmente le attività di tutto il team e utilizzate visualizzazioni personalizzate come la vista Board per delegare il lavoro in modo più efficiente

Il Modello di gestione delle attività di ClickUp è la soluzione definitiva per rimanere organizzati e affrontare in modo efficiente le attività, indipendentemente dagli obiettivi del progetto. Questo modello prende le informazioni inserite e le raggruppa automaticamente per priorità, reparto o stato dell'attività. Grazie ai campi personalizzati pre-costruiti, avrete una rapida istantanea della proprietà delle attività e delle date di completamento previste, garantendo trasparenza e chiarezza. 🌞

Il vostro team può utilizzare la vista Elenco del modello per organizzare meticolosamente i dettagli delle attività, come la proprietà e le scadenze, in modo simile a una elenco avanzato di cose da fare . Le attività del progetto sono ordinate in tre elenchi principali - Voci d'azione, Idee e Arretrati - che consentono di trovare facilmente le informazioni necessarie.

Nel frattempo, la vista Board consente di pianificare e dare priorità alle attività disponendo le note adesive su una lavagna Kanban. La vista Box offre informazioni sulla distribuzione del lavoro, favorendo un'assegnazione intelligente delle attività, mentre la vista Calendar semplifica la pianificazione con un'interfaccia drag-and-drop facile da usare. Scarica questo modello

5. Modello ClickUp di documento semplice per i compiti da svolgere

ClickUp Simple To-Dos Template facilita la gestione delle attività e aumenta la produttività

Presentazione del Modello semplice di ClickUp per le attività da svolgere dove l'efficacia incontra la semplicità. Questo modello offre un approccio diretto alla gestione delle attività, senza inutili complicazioni o distrazioni. 🎯

Iniziate con la vista elenco come elenco principale di attività, dove le colonne visualizzano dettagli essenziali come assegnatari, date di scadenza, tag di priorità e commenti. La colonna dello stato offre un menu a discesa con categorie personalizzabili, come Bloccati, Completati, In corso e Da fare.

volete una panoramica di tutte le vostre attività? Passate alla vista Tutte le attività.

avete bisogno di stabilire un ordine di priorità? La vista Prioritized Tasks è perfetta.

Rendete le vostre attività più informative includendo sottoattività, liste di controllo e allegati. Sperimentate varie visualizzazioni, come la tavola e il Gantt, e perfezionate la visualizzazione delle attività usando i filtri per trovare la soluzione migliore per il vostro flusso di lavoro. Scaricate questo modello

6. Modello semplice di gestione delle attività di ClickUp

Visualizzare solo l'azione successiva di un'attività per un modello di lista delle cose da fare più pulito in ClickUp

Siete stanchi di non riuscire a ricordare i vostri compiti e appuntamenti quotidiani? Il Modello semplice di gestione delle attività di ClickUp è stato progettato per semplificare non solo le attività legate al lavoro, ma anche le responsabilità quotidiane come pulire, passare l'aspirapolvere o andare in palestra.

Il modello di elenco di cose da fare include un formato di base per visualizzare le attività personali o professionali classificate come da fare o da completare.

Questo modello di gestione dei compiti fornisce una struttura chiara per aggiungere le attività quotidiane, completa di etichette per le date di scadenza, le priorità e gli stati delle attività. È la chiave per strutturare la giornata e tenere sotto controllo le attività, indipendentemente dalla loro dimensione o importanza.

È disponibile una serie di viste, tra cui Elenco, Scheda e Doc, che consentono di affrontare le attività nel modo più adatto al proprio flusso di lavoro. Le potenti opzioni di personalizzazione contraddistinguono questo modello: aggiungere campi, assegnare priorità alle attività e impostare facilmente promemoria. Scarica questo modello

7. Modello di elenco di attività ClickUp

Origanizzate e pianificate tutte le vostre attività in un unico posto con il modello di elenco delle attività di ClickUp

Il Modello di elenco di attività ClickUp può trasformare il caos dei vostri impegni in un sistema ben organizzato ed efficiente. Si tratta di un modello versatile che copre tutto, dalla creazione di elenchi di cose da fare e liste di controllo per gestire le tempistiche del progetto e gli sprint. Con questo modello è possibile organizzare tutte le attività in un unico posto, rendendo più facile stabilire le priorità e pianificarle con precisione. 🙌

Utilizzate i Campi personalizzati del modello per:

Specificare il nome del progetto

Assegnare un responsabile di progetto

Tracciare l'avanzamento dei lavori

La cosa ancora più comoda è che questo modello struttura le attività come sottoattività, consentendo di fornire dettagli approfonditi per ciascuna di esse, comprese le dipendenze tra le attività. È una soluzione completa per un'efficace gestione delle attività e per la pianificazione dei progetti, che semplifica le attività complesse e garantisce il corretto svolgimento dei progetti. Scarica questo modello

8. Modello di elenco delle cose da fare con priorità in Excel di Vertex42

Questo modello semplifica il processo di raccolta, valutazione e monitoraggio delle attività quotidiane

Appassionati di Excel, ecco un pratico strumento per le vostre esigenze di gestione delle attività: il modello di elenco delle cose da fare con priorità di Excel di Vertex42. Questo modello semplifica la raccolta, la valutazione e il monitoraggio delle attività quotidiane. Presenta un design stampabile e compilabile a mano con uno spazio dedicato alle tre principali priorità. 🖨️

Nella prima colonna, elencate i vostri compiti o progetti. Utilizzare le colonne successive per impostare le date di scadenza, aggiornare gli stati, specificare le priorità e aggiungere note. È possibile definire le priorità delle attività utilizzando vari metodi, come simboli, numeri o formattazione. Scarica questo modello

9. Modello di elenco di attività in Excel di TeamGantt

Le chiare opzioni di stato del modello facilitano il monitoraggio dei progressi, mentre l'assegnazione di date di scadenza aiuta a stabilire le priorità dei compiti senza sforzo

Il Elenco dei compiti di Excel Di TeamGantt è il vostro biglietto per il successo nella gestione delle attività. Questo modello semplifica la pianificazione, l'assegnazione e il monitoraggio dei compiti per vari progetti, rendendolo un'aggiunta preziosa alla vostra collezione di modelli di elenchi di compiti in Excel. Offre la possibilità di adattarsi, sia che si tratti di attività lavorative critiche che di progetti personali.

Il modello semplifica la gestione delle attività consentendo di creare un elenco completo di cose da fare. È possibile aggiungere facilmente attività, assegnare proprietari, impostare date di scadenza e monitorare lo stato delle attività. Le chiare opzioni di stato rendono il monitoraggio dei progressi un gioco da ragazzi, mentre l'assegnazione di date di scadenza consente di assegnare facilmente le priorità alle attività.

È possibile monitorare i progressi degli incarichi di lavoro, assicurandosi di non perdere mai una scadenza, o gestire i progetti domestici in modo più efficiente, tenendo sotto controllo i costi e rispettando le scadenze. Scarica questo modello

10. Modello di tracciatore di attività giornaliere in Excel

Questo modello di lista delle cose da fare semplifica il monitoraggio dei progetti offrendo un facile ordinamento e filtro in base alle date di scadenza, alla priorità e allo stato

Il modello Excel Daily Task Tracker è uno strumento versatile per gestire in modo efficiente più attività. Il suo design facile da usare e visivamente attraente incorpora controlli di filtraggio integrati, che consentono di ordinare e filtrare i progetti in base alle date di scadenza, alla priorità e allo stato. Sia che preferiate una copia digitale o cartacea, questo modello è adatto a entrambe le opzioni.

Grazie alle opzioni di personalizzazione complete, avete la libertà di regolare testo, immagini e altri elementi per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Potrete attingere a un mondo di creatività grazie all'accesso a una vasta gamma di foto, grafica, font e funzioni dinamiche come animazioni, transizioni e video. 🎨

Questo modello offre una soluzione semplice ed efficiente per il tracciamento delle attività, aiutandovi a prevenire le sviste e aumentando la vostra produttività. Scarica questo modello

Modelli di liste di attività: Panoramica

Ecco una breve panoramica di ciò che ci si può aspettare da ciascun modello:

Se le attività fossero i vostri soldati, i modelli di elenchi di attività sarebbero le strategie e le tattiche da applicare per prenderne il controllo e condurle alla vittoria. Quindi, non limitatevi a gestire le attività, ma comandatele con il modello giusto! 💂

Da semplici elenchi di cose da fare a strumenti dettagliati per il monitoraggio dei progetti, questi 10 modelli combinano semplicità, flessibilità ed efficacia per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Se avete bisogno di altri modelli già pronti per semplificare ogni tipo di attività professionale e personale, vi invitiamo a dare un'occhiata a La vasta libreria di modelli di ClickUp e aumentate la vostra produttività.