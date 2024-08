Diagramma di Gantt e linea temporale: Cosa sono e come si usano

volete sapere le differenze tra un grafico Gantt e una Sequenza?

Se siete un project manager, è probabile che abbiate familiarità con entrambi questi strumenti.

Dopo tutto, entrambi gli strumenti Grafico Gantt e la Sequenza aiutano a ottenere una panoramica dettagliata del progetto.

Tuttavia, poiché sono piuttosto simili, vengono scambiati l'uno con l'altro.

Come si confonde la tartaruga con l'animale. Una vive sulla terraferma, l'altra ama l'acqua. Ma non siamo qui per parlare di rettili..

Allora, qual è esattamente la differenza tra un grafico Gantt e una Sequenza?

La differenza principale tra una sequenza temporale e un diagramma di Gantt è che una sequenza temporale contiene eventi visualizzati su una singola linea, mentre un diagramma di Gantt è un grafico bidimensionale di una sequenza di attività e delle loro dipendenze.

Le sequenze temporali forniscono agli stakeholder una panoramica di alto livello sull'inizio, la fine e le attività cardine di un progetto.

I grafici di Gantt consentono ai project manager di controllare lo stato del progetto e di delegare le responsabilità di singole attività.

In questo articolo di confronto tra Gantt e Sequenza, spiegheremo cosa sono un grafico di Gantt e una Sequenza e perché ne avete bisogno. Spiegheremo anche in modo più dettagliato come si differenziano l'uno dall'altro e come si differenziano anche da un calendario del progetto.

Infine, vi mostreremo come software per il project management può migliorare i processi di project management della vostra azienda.

Iniziamo.

Cos'è un grafico Gantt?

Un diagramma di Gantt è una rappresentazione grafica dello stato di avanzamento del progetto nel tempo.

I grafici Gantt non solo rivelano lo stato di avanzamento del progetto, ma forniscono anche una panoramica chiara:

L'intero programma del progetto

Le stime della durata stimata

I membri del team di progetto assegnati

Priorità delle attività

Dipendenza delle attività

Se ci pensate, assomigliano anche a un grafico a barre orizzontali:

Vediamo ora più da vicino i vantaggi dell'utilizzo di un grafico di questo tipo:

Perché un grafico Gantt è importante?

Un grafico Gantt è uno strumento potente e analitico che offre una vista Gantt dell'intero progetto.

Ecco alcuni dei motivi per cui i project manager amano i grafici Gantt:

Fornisce un quadro chiaro dello stato di avanzamento del progetto

Aiuta a comprendere la pianificazione del progetto

Cancellano chiaramentemappare ogni dipendenza dalle attività Ora analizziamo i dettagli:

1. Visualizza lo stato di avanzamento del progetto

Ricordate la volta in cui Neo è riuscito a "vedere attraverso Matrice"?

Un grafico Gantt vi dà questo tipo di potere per i vostri progetti.

Sebbene non possiate schivare i proiettili come Neo, potete avere un quadro chiaro di ciò che accade nell'intero progetto.

In un solo colpo d'occhio è possibile visualizzare l'avanzamento di ogni attività, il tasso di completamento del progetto, il calendario, la percentuale di stato e molto altro ancora.

2. Aiuta a comprendere la pianificazione del progetto

Un grafico Gantt è una versione aggiornata di un diagramma di sequenza di un progetto e calendario del progetto . Da fare tutto quello che possono fare loro, più molto altro.

Ad esempio, con una sequenza di grafici di Gantt, è possibile individuare facilmente le aperture nel programma del progetto per lavori aggiuntivi.

I grafici di Gantt forniscono inoltre la possibilità di le stime della durata stimata per più attività.

Questo è critico per la riunione delle scadenze del progetto.

come?

Supponiamo che siate in ritardo sulla tabella di marcia del progetto.

Per rispettare le scadenze, dovrete manualmente riprogrammare velocemente le vostre attività.

Un moderno grafico Gantt semplifica questa operazione, riprogrammando automaticamente le attività quando si apportano modifiche al programma del progetto. In questo modo, non perderete mai di vista la scadenza del progetto.

3. Mappa in modo chiaro le dipendenze delle attività

Le attività dipendenti sono elementi che si possono avviare solo dopo che un'attività precedente è stata completata.

Ad esempio, la modifica di un post del blog è un'attività dipendente rispetto alla scrittura. Non si può modificare prima di aver finito di scrivere. Allo stesso modo, non si può indossare lo smoking prima della camicia, giusto?

cioè, potreste, ma non entrerete in nessun elenco dei "meglio vestiti"!

Allo stesso modo, nel project management, tutto il team deve visualizzare chiaramente le dipendenze delle attività del progetto per evitare un w̶ a̶r̶d̶r̶o̶b̶e̶ malfunzionamento del progetto.

Un moderno diagramma di Gantt mappa ogni singola attività e le sue dipendenze, in modo che il team sappia esattamente come il suo lavoro influisce sugli altri membri del team.

Bonus:_ Impara a conoscere i grafici di Pert e i grafici di Gantt In questo modo si evita che il team debba affrontare un passo falso del progetto in futuro!

Cos'è una Sequenza di Project Management?

Una Sequenza è un semplice grafico visivo che consente di visualizzare gli eventi del progetto in ordine cronologico. Da utilizzare una sequenza temporale del progetto è possibile visualizzare il vostro progetto roadmap più velocemente di quanto non si possa dire "stato!"

ma come funziona?

Analizziamo la sequenza temporale di un progetto per scoprirlo:

Quali sono gli elementi di una Sequenza?

La Sequenza è costituita da tre componenti che fanno funzionare il progetto. Tutte le attività sono distribuite in ordine cronologico, in base alla data di inizio e alla data di scadenza.

Ecco un elenco degli elementi chiave della Sequenza:

Tutte le attività del progetto

La data di inizio e la data di fine dell'attività

La durata dell'attività

Bonus:_ Creare una sequenza temporale in Microsoft Word &

Come creare un grafico Gantt?

Sebbene sia possibile utilizzare modelli di diagrammi di Gantt per crearne uno, sono un vero e proprio pugno nell'occhio.

Quasi tutti i modelli di grafico Gantt di Excel sembrano un artefatto proveniente da un'astronave aliena. Inoltre, sono altrettanto difficili da usare.

Fortunatamente, il programma interattivo di ClickUp Vista Gantt interattivo fa saltare in aria qualsiasi modello di grafico Gantt o strumento per la creazione di grafici Gantt.

I grafici Gantt di ClickUp sono dinamici, visivamente piacevoli e molto divertenti da lavorare.

Non credeteci sulla parola: ecco ClickUp Esempio di grafico Gantt :

La parte migliore è che sono entrambi belli e potenti, proprio come Superman!

{\an8}(Sembra che Lois Lane abbia scritto una parte di questo articolo.){\an8}

Ecco cosa può fare la vista Gantt:

Calcolare automaticamente la percentuale di completamento del progetto

Riaggiustare automaticamente le singole attività dopo aver modificato la pianificazione del progetto

Calcolare il valorepercorso criticoquando è necessario rispettare una scadenza ravvicinata del progetto

Ma aspettate, un software di project management come ClickUp non è solo limitato alla vista Gantt.

e se aveste bisogno anche di metriche sullo stato del progetto?

ClickUp vi copre con il suo Agile dashboard .

Il dashboard di ClickUp offre panoramiche analitiche di alto livello dell'intero progetto in uno spazio ordinato.

Utilizzando un sistema personalizzabile sprints widget è possibile aggiungere più grafici alla dashboard, come ad esempio:

Grafici della velocità : rivela il tasso di completamento di più attività

Grafici Burndown : prevede la quantità di lavoro rimanente nel progetto

Grafici di burnup : visualizza la quantità di lavoro già completata in un progetto

Grafici di flusso cumulativo : evidenzia lo stato di avanzamento dell'attività nel tempo

3. Quando e come si dovrebbe usare il calendario del progetto?

Utilizzate un calendario di progetto quando avete bisogno di una panoramica molto semplice delle attività e delle scadenze previste per il progetto (e nient'altro).

Come si crea un calendario?

ok... ma qual è il modo migliore per **_usare _un calendario?

I calendari cartacei sono dei dinosauri nel 2023; sono quasi estinti e stanno prendendo polvere.

Ora, potenti applicazioni software di project management come ClickUp hanno preso il loro posto.

Da fare è solo un clic sull'icona del calendario Visualizzazione del Calendario e tutte le date e le scadenze delle attività più importanti vengono mappate automaticamente.

Per una migliore funzione, è possibile regolare ulteriormente il calendario in base alle proprie preferenze.

Ecco le scelte possibili:

Giorno : visualizza le attività pianificate per un giorno specifico

: visualizza le attività pianificate per un giorno specifico $$$a : visualizza tutte le attività individuali per un periodo di quattro giorni

: visualizza tutte le attività individuali per un periodo di quattro giorni Settimana : visualizza un'intera settimana e consente di spostare facilmente attività specifiche da un giorno all'altro, se necessario

: visualizza un'intera settimana e consente di spostare facilmente attività specifiche da un giorno all'altro, se necessario Mese: visualizza l'intero mese

Vi abbiamo menzionato che potete semplicemente rilasciare un'attività del progetto su una data nella visualizzazione del Calendario per programmarla?

sì. Abbiamo appena fatto **quello.

Non abbiamo ancora terminato.

Come abbiamo menzionato, ClickUp non è solo una Sequenza o un sito online Software per grafici Gantt è uno strumento completo per il project management.

Bonus:_

[Software per grafici per Mac](CLICKUP),Visualizzazione del Calendario,Vista RiquadroeModalità Me* Reportistica del team: per ottenere una reportistica dettagliata della vostra squadra interna odella produttività del vostro team interno o remoto

Conclusione

arriviamo al dunque:{secondo me, il problema è che

Quando si parla di Gantt e Sequenza, qual è il migliore?

Beh, sono entrambi vincenti a modo loro.

(E non intendiamo dire che "tutti sono vincitori e meritano una medaglia di partecipazione")

Dovete usarli a seconda della situazione e delle esigenze del vostro progetto.

volete una panoramica rapidissima del vostro programma? Usate un Calendario.

volete una visione del futuro? Usate la Sequenza.

volete una visione completa dello stato del progetto? Usate un grafico Gantt.

Con ClickUp, tutti questi strumenti sono a portata di mano. ClickUp si integra con tutti questi strumenti per darvi la flessibilità di utilizzare qualsiasi cosa quando ne avete bisogno.

Da piano Business alla produttività del team, la gestione del project management con ClickUp è un gioco da ragazzi.

Quindi ottieni gratuitamente ClickUp oggi stesso e iniziate a gestire i vostri progetti come un professionista.