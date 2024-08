le 10 migliori app di programmazione per le piccole imprese nel 2024

Se c'è una cosa che ci entusiasma più dei codici a colori e delle liste di controllo, è un'agenda ordinata. I nostri calendari ci danno un senso di controllo in un mondo caotico. Le migliori app per la pianificazione ci aiutano a tenere sotto controllo i nostri calendari senza dover organizzare tutto a mano. 🙌

Non fraintendeteci: amiamo gli oggetti fatti a mano. Ma non amiamo digitare tonnellate di email per trovare un orario di riunione che vada bene per tutti.

Con le app di pianificazione, possiamo fare di tutto, dall'organizzazione delle riunioni del team alla possibilità per i client di prenotare appuntamenti, fino al piano dei turni dei dipendenti. E da fare in meno tempo. ⏰

Ecco 10 delle migliori app di pianificazione per le piccole imprese di tutti i tipi. Queste app possono farvi risparmiare tempo e aiutarvi a gestire il vostro tempo allo stesso tempo. Quindi, diamoci da fare!

Cosa cercare nelle app di pianificazione?

Alcune funzionalità/funzione di cui avete bisogno nella vostra app di pianificazione dipendono da ciò che state programmando. Ma come minimo, le migliori app di pianificazione per le piccole aziende dovrebbero offrire queste tre cose:

Interfaccia utente intuitiva : i client, i membri del team e i personalizzati pianificheranno il tempo con voi attraverso questa app. Scegliete una piattaforma che dia priorità alla facilità d'uso, con funzionalità/funzione di pianificazione semplici e un design user-friendly

: i client, i membri del team e i personalizzati pianificheranno il tempo con voi attraverso questa app. Scegliete una piattaforma che dia priorità alla facilità d'uso, con funzionalità/funzione di pianificazione semplici e un design user-friendly Integrazione con il calendario: Le buone app di pianificazione si integrano con il vostro calendariocalendario aggiunto ai preferiti in modo da poter vedere tutti gli appuntamenti in un unico posto. Ma le app migliori offrono una sincronizzazione bidirezionale del calendario, in modo da poter vedere tutti gli appuntamenti in due luoghi: l'app calendario e l'app di pianificazione 🗓️

Le buone app di pianificazione si integrano con il vostro calendariocalendario aggiunto ai preferiti in modo da poter vedere tutti gli appuntamenti in un unico posto. Ma le app migliori offrono una sincronizzazione bidirezionale del calendario, in modo da poter vedere tutti gli appuntamenti in due luoghi: l'app calendario e l'app di pianificazione 🗓️

Le 10 migliori app per la pianificazione degli appuntamenti da usare nel 2024

Abbiamo scelto 10 app di pianificazione che eccellono in diversi ambiti. Da gestione del carico di lavoro e la programmazione dei dipendenti a pianificazione delle attività e la prenotazione di appuntamenti con i clienti, esiste un'app con le funzionalità/funzioni adatte alle vostre esigenze aziendali.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Per i freelance e le piccole aziende che desiderano programmare riunioni, creare progetti e pianificare i turni di lavoro, con ClickUp è facile tenere traccia di tutto, così da non dover più passare da un'app all'altra. 🐇

ClickUp si integra con le app già utilizzate dal team. Si connette a tutte le principali app di calendario e si sincronizza in tempo reale. Ciò significa che le attività di ClickUp vengono visualizzate nell'app del calendario e gli appuntamenti del calendario nell'area di lavoro di ClickUp. È inoltre possibile riorganizzare la propria agenda con un'interfaccia intuitiva di trascinamento che aiuta a a stabilire le priorità del vostro lavoro .

Se programmate regolarmente appuntamenti online con il vostro team o i vostri client, collegate ClickUp a Zoom per programmare e ospitare le vostre riunioni senza mai lasciare l'app. È possibile anche la sincronizzazione con Calendly per consentire alle persone di aggiungere riunioni al vostro calendario.

Grazie alle diverse visualizzazioni, è possibile visualizzare il lavoro su un calendario, in un'area di lavoro, in un'area di lavoro pianificazione giornaliera o su una Sequenza.

Avviare e partecipare a riunioni direttamente dalle proprie attività con l'integrazione di ClickUp con Zoom

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Visualizzazione del calendario di ClickUp e sincronizzazione automatica bidirezionale con Google Calendar, Outlook e Apple Calendar

Possibilità di riprogrammare le dipendenze per regolare simultaneamente i programmi dei progetti, oltre a integrazioni Zapier per la programmazione "Se questo, allora quello"

Modelli gratuiti per pianificare i flussi di lavoro più complicati, come la pianificazione dei progetti e i turni dei dipendenti,calendari dei contenutiegestione del tempo processi

Ulteriorifunzionalità di gestione del tempoinclusi widget per il monitoraggio del tempo, per i timesheet e per il tempo fatturabile per una facile fatturazione

Formazione gratuita e supporto clienti 24 ore su 24

Limiti di ClickUp

Poiché ClickUp offre così tante funzionalità/funzioni e integrazioni, la curva di apprendimento può essere difficile quando si inizia a lavorare

Le funzionalità/funzioni dell'app mobile ClickUp non sono così robuste come quelle dell'app web

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.400+ recensioni)

4,7/5 (8.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Appuntamento.ly

via Appoint.ly Appoint.ly non ha nulla di complicato, e questo fa parte del fascino di questo strumento di pianificazione online. Permette di impostare la propria agenda e di condividere la propria disponibilità attraverso un link che si può inviare a chiunque.

Questo software di pianificazione degli appuntamenti ha un'interfaccia facile da usare ed è ideale per i lavoratori remoti, i team distribuiti e i team commerciali. È ideale anche per i provider di servizi professionali con client in diversi fusi orari.

Le migliori funzionalità/funzione di Appoint.ly

Le funzionalità di pianificazione online consentono di condividere la propria disponibilità attraverso un link che può essere condiviso tramite messaggi, email o il proprio sito web

La sincronizzazione del fuso orario rende più facile pianificare riunioni con persone di tutto il mondo e riduce il rischio di mancata presentazione

Integrazioni con Google Calendar, iCloud, Outlook, Office 365 ed Exchange

Limiti di Appoint.ly

Alcuni utenti riferiscono di non ricevere notifiche quando vengono prenotati nuovi appuntamenti, quindi devono controllare regolarmente il calendario per verificare le modifiche

Questa app non offre integrazioni con sistemi di elaborazione dei pagamenti

Prezzi di Appoint.ly

Piano base : Free

Free Piano Pro : $8 per utente al mese

Pro $8 per utente al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Appoint.ly

G2: 4.4/5 (12+ recensioni)

4.4/5 (12+ recensioni) Capterra: 3.3/5 (3+ recensioni)

3. MieleLibro

via MieleLibro HoneyBook è qui per i freelance e le piccole aziende la cui attività si basa su proposte, contratti e fatture, e su un sacco di caffè. ☕️

Anche se HoneyBook non fornirà la vostra dose giornaliera di caffeina, vi aiuterà a gestire il resto della vostra azienda. Sì, è un'app per la pianificazione, ma non è solo un'app per la pianificazione.

Potete pubblicizzare i vostri servizi, prenotare riunioni con i client, gestire i documenti del progetto (come proposte, contratti e fatture) e riscuotere i pagamenti con carta di credito in un unico posto. Potete anche inviare moduli e questionari personalizzati. In sostanza, potete snellire il processo di gestione dei client raccogliendo tutti i vostri dati comunicazione con i clienti in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di HoneyBook

Condivisione della vostra disponibilità attraverso un collegato che permette ai client di prenotare una riunione

Impostazione di più tipi di appuntamento, in modo che i client vi prenotino per il servizio giusto e per la giusta durata

Pianificazione, fatturazione e accettazione di pagamenti dalla stessa app

Marchiate la vostra programmazione, i contratti, la fatturazione e il portale di pagamento in modo che i client sappiano che stanno contattando l'azienda giusta

Limiti di HoneyBook

Molti utenti riferiscono di aver avuto difficoltà nella configurazione e di aver sperimentato una curva di apprendimento ripida quando hanno iniziato a lavorare con le funzionalità di HoneyBook

Sebbene sia possibile utilizzare HoneyBook sia per la programmazione che per l'elaborazione dei pagamenti, gli utenti riferiscono che i tempi di elaborazione dei pagamenti sono lenti

Prezzi di HoneyBook

Starter: 8 dollari al mese

8 dollari al mese Essenziale: $16 al mese

$16 al mese Premium: $33 al mese

Valutazioni e recensioni di HoneyBook

G2: 4.5/5 (135+ recensioni)

4.5/5 (135+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (580+ recensioni)

4. Calendly

via Calendly Forse la più nota app di pianificazione, Calendly è uno dei creatori delle prenotazioni online. Tutti i piani di Calendly consentono di condividere i propri impegni tramite un collegato, perché la condivisione è una cosa importante. 💗

Una volta collegato, le persone possono vedere la vostra disponibilità e prenotare un appuntamento con voi. Calendly è ottimo per i freelance, ma è anche una scelta eccellente per i team piccoli e grandi.

A seconda del vostro piano, potete impostare da un tipo di appuntamento (come una riunione di 30 minuti) a tipi di appuntamenti illimitati (come un caffè di 15 minuti, un colloquio di 40 minuti e un'ora di onboarding).

Se avete un piano a pagamento, potete anche usare Calendly per organizzare riunioni complesse, come teleconferenze o discussioni in gruppo, senza dover chiedere al vostro team la disponibilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Facile prenotazione online con un collegato condivisibile

Flussi di lavoro personalizzabili che consentono di inviare promemoria e follow-up personalizzati via testo o email

Possibilità di incorporare il collegato a Calendly sul vostro sito web o nella firma delle vostre email per semplificare il processo di pianificazione

Integrazione con diverse app di calendario sistemi di punti vendita, CRM e piattaforme di comunicazione

Limiti di Calendly

Le funzionalità/funzione sono estremamente limitate nel piano gratuito, che consente di impostare gratuitamente la programmazione di appuntamenti per un solo tipo di evento e un'integrazione di calendario

Alcuni utenti segnalano problemi nell'integrazione del calendario che hanno portato a doppie prenotazioni o non hanno aggiornato e mostrato la loro disponibilità aggiuntiva dopo le cancellazioni

Prezzi di Calendly

Basic: Gratis

Gratis Essenziale: $8 per persona al mese

$8 per persona al mese Professionisti: $12 per persona al mese

$12 per persona al mese Teams: $16 per persona al mese

$16 per persona al mese Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (1.895+ recensioni)

4,7/5 (1.895+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.800+ recensioni)

5. Appuntamenti in piazza

via Appuntamenti in piazza Se state cercando la migliore app per la programmazione di appuntamenti per saloni, spa, studi di yoga, centri fitness e altri servizi basati su appuntamenti, Square Appointments fa sicuramente al caso vostro. 💇‍♀️

Questa app è prodotta dalla stessa società che produce Square, il popolare sistema di punti vendita. Per le aziende che già utilizzano Square per elaborare i pagamenti, questo programma di pianificazione si inserisce perfettamente nel flusso di lavoro esistente.

Funzionalità/funzione migliori di Square Appointments

Consentite ai clienti di prenotare appuntamenti o lezioni dal vostro sito web

Invio di promemoria automatici per gli appuntamenti

Impostazione della politica di cancellazione e aggiunta di costi di mancata presentazione

Creare profili di clienti e consentire ai client di tenere schede in archivio

Utilizzate le funzionalità/funzione di e-commerce per vendere prodotti online oltre ai servizi su appuntamento

Limiti di Square Appointments

Gli orari degli appuntamenti appaiono sempre nel fuso orario del titolare dell'azienda. Non si aggiornano all'ora dell'utente, il che può creare confusione per i client con orari diversi

L'app presenta opzioni limitate per l'aggiunta di informazioni aggiuntive sui clienti, per la categorizzazione dei servizi, per la pubblicazione delle politiche e per l'aggiunta di moduli di assunzione

Prezzi di Square Appointments

**Gratis

Plus: $29 al mese

$29 al mese Premium: Prezzo personalizzato

Appuntamenti quadrati valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (35+ recensioni)

4.3/5 (35+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (175+ recensioni)

6. Tempo di raccolta

via Picktime Picktime è stato realizzato per diverse aziende, ma è ideale per le imprese che hanno bisogno di programmare posizioni e attrezzature per gli appuntamenti.

Forse gestite un salone in cui ciascuno dei vostri stilisti deve programmare la propria poltrona quando sceglie la propria disponibilità. Forse gestite corsi di formazione continua e dovete prenotare un'aula e un proiettore. O forse lavorate in una grande azienda con sale conferenze al limite e la competizione per prenotarne una può essere feroce! 🤼‍♀️

Picktime non solo vi aiuterà a programmare gli appuntamenti con i client, ma vi aiuterà anche a pianificare tutti i piccoli dettagli necessari per rendere la riunione un esito positivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Picktime

Un widget di prenotazione sul vostro sito web permette ai clienti di prenotare online 24 ore su 24, 7 giorni su 7

I moduli di prenotazione vi aiutano a capire le esigenze dei vostri clienti prima del primo appuntamento

Appuntamenti ricorrenti nel vostroagenda digitale per consentire ai vostri client di fissare riunioni permanenti con voi

Le promemoria via email e SMS riducono i no-show

Le funzionalità di gestione del team aggiungono gli appuntamenti ai calendari personali dei membri del vostro team man mano che li assegnate

Le integrazioni con Stripe e PayPal consentono di accettare i pagamenti dei clienti al momento della prenotazione dell'appuntamento

Limiti di Picktime

È difficile duplicare gli orari e altri dati, quindi dovrete inserire le informazioni manualmente ogni volta

È necessario inviare notifiche individualmente, in quanto non c'è modo di notificare simultaneamente a tutti un cambiamento di orario o posizione

Prezzi di Picktime

**Gratis

Starter: $3 per utente al mese

$3 per utente al mese Pro : $2,25 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Picktime

G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

4.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (45+ recensioni)

7. Setmore

via Setmore Un'altra app di pianificazione costruita per le piccole aziende, Setmore ha funzionalità/funzione per i professionisti della bellezza, del benessere, della sanità, dei servizi creativi, dei servizi professionali e del commercio.

Questa app ha un elenco di funzioni che definiremmo non troppo e non troppo poco per la maggior parte delle aziende locali. Con questa app i clienti possono prenotare e pagare online. Da fare, questa app potrebbe essere tutto ciò di cui avete bisogno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Setmore

Una pagina di prenotazione online con un menu di servizi aiuta i clienti a prenotare il giusto appuntamento

Le recensioni dei clienti vengono visualizzate sulla pagina di prenotazione per incoraggiare gli appuntamenti dei nuovi clienti

Le conferme automatiche, le promemoria via email e i promemoria via testo scoraggiano i no-show

Le integrazioni con Square e Stripe consentono di accettare i pagamenti direttamente dalla pagina di prenotazione

Limiti di Setmore

Invece di visualizzare il calendario degli appuntamenti sul vostro sito web, i client devono passare attraverso un URL di Setmore per programmare gli appuntamenti

Non è possibile creare formati multipli per le email di follower, quindi i clienti vedranno le stesse istruzioni indipendentemente dal tipo di appuntamento prenotato

Prezzi di Setmore

Free

Pro : $5 per utente al mese

$5 per utente al mese Team: $5 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Setmore

G2: 4.5/5 (240+ recensioni)

4.5/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (940+ recensioni)

8. Pianificabile

via Pianificabile Questo è per i nostri re e regine del contenuto. 👑

Planable è un'app per la pianificazione dei contenuti che consente anche di creare contenuti, formattare per diversi spazi e ottenere l'approvazione nello stesso spazio. È un'app per la programmazione e per il project management, progettata specificamente per autori, team e agenzie di contenuti.

Tutti i contenuti creati in Planable sono disposti proprio come saranno nel loro modulo finale e pubblicato. I contenuti sono visivi, gli autori sono visivi e i vostri stakeholder vogliono vedere le immagini. 👀

Questa app vi aiuta a passare dalla visualizzazione dei post all'approvazione e alla pianificazione in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzione di Planable

Commentare e approvare direttamente accanto al post

Pianifica la pubblicazione automatica dei contenuti stagionali e sempreverdi

Pubblicazione su Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn e Google My Business

Limiti pianificabili

La modifica delle foto in app è limitata, quindi è necessario modificare e ridimensionare le immagini per ogni piattaforma di social media prima di caricarle nel pianificatore di post

Può essere difficile duplicare i traguardi e i tag dei post precedenti, quindi potreste finire per inserire manualmente le stesse informazioni più volte

Prezzi pianificabili

Piano Free

Piano base : $11 per utente al mese

$11 per utente al mese Piano Pro : $22 per utente al mese

Pro $22 per utente al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Planable valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (585+ recensioni)

4.6/5 (585+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (305+ recensioni)

9. Vice

via Vice Questa app per la programmazione dei turni consente di vedere la disponibilità dei dipendenti, creare un programma dei turni e condividerlo online. Se avete dei turni liberi, potete pubblicarli e permettere ai membri del team di richiederli. Oppure potete permettere ai dipendenti di scambiare i loro turni con chiunque sia qualificato. Da fare tutto tramite l'app.

Quando si verificano delle chiamate, è possibile gestire il programma attraverso l'app mobile, ovunque ci si trovi. È possibile visualizzare chiaramente i costi di manodopera e persino utilizzare l'IA per creare una programmazione intelligente.

Le migliori funzionalità/funzione di Deputy

Creazione e condivisione online del programma dei turni dei dipendenti

Riempire i turni e gestire le chiamate in tempo reale

Monitoraggio delle tabelle orarie dei dipendenti

Integrazione con i sistemi di busta paga, punto vendita o risorse umane

Limiti di Deputy

Può essere difficile duplicare un modello personalizzato di pianificazione e non ricorda la disponibilità dei dipendenti mese dopo mese, per cui ci si può ritrovare a inserire manualmente le stesse informazioni a ogni pianificazione

Questa app funziona meglio sui dispositivi iOS. Se utilizzate Microsoft, Linux o Android, potreste non avere accesso a tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di Deputy

**Gratis

Premium: $4,90 per utente al mese

$4,90 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Deputy

G2: 4.6/5 (240+ recensioni)

4.6/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (685+ recensioni)

10. Programmazione Acuity

via Programmazione Acuity Acuity Scheduling è un'altra app ideale per saloni, professionisti della bellezza e del benessere, studi di fitness, life coach e aziende che prendono appuntamenti di persona e online.

È possibile gestire gli orari di più sedi e dipendenti e consentire ai clienti di prenotare i propri appuntamenti online. Acuity Scheduling è anche un'ottima opzione per i professionisti che fanno tutte le loro attività aziendali attraverso riunioni online.

Le migliori funzionalità/funzione di Acuity Scheduling

Le opzioni di personalizzazione per la pagina di prenotazione, le promemoria via email e gli SMS creano un'esperienza di marca

L'adattamento automatico ai diversi fusi orari permette ai client di vedere il vostro programma nella loro ora locale

Le integrazioni con i software di videoconferenza facilitano la partecipazione agli appuntamenti online

I moduli di iscrizione aiutano a capire le esigenze dei clienti prima del loro primo appuntamento

Le integrazioni con Stripe, Square e PayPal consentono di accettare i pagamenti quando i clienti prenotano

Limiti di Acuity Scheduling

Non esiste una selezione del calendario per più team, quindi potrebbe non essere l'opzione migliore per i grandi team con esigenze di pianificazione complesse

Non avendo un piano Free, questa app potrebbe essere fuori portata per le nuove aziende

Prezzi di Acuity Scheduling

In fase di crescita: 16 dollari al mese

16 dollari al mese Crescente: $27 al mese

$27 al mese Powerhouse: $49 al mese

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (395+ recensioni)

4,7/5 (395+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (5.450+ recensioni)

Il tempismo è tutto

Le migliori app per la pianificazione consentono di pianificare attività, appuntamenti e riunioni in orari che vanno bene per tutti. Fornite la vostra disponibilità, poi lasciate che i clienti e i membri del team scelgano un orario in modo da essere tutti sincronizzati.

Se siete un solitario o un titolare di una piccola azienda, è probabile che siate sommersi di impegni per programmare le attività quotidiane, le sequenze dei progetti, le riunioni del team, le riunioni con i clienti e i turni dei dipendenti. Questo significa che il momento non potrebbe essere migliore per iscriversi a ClickUp .

Iniziate a utilizzare gratis la piattaforma all-in-one di ClickUp e vedrete come un'agenda organizzata libererà più tempo nella vostra giornata! 🤩