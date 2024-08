I 10 principali strumenti di gestione delle release (2024)

Da fare per definire e scegliere il miglior strumento di gestione delle release? Con così tante opzioni sul mercato, può essere difficile restringere la ricerca. Oltre a sfruttare i processi di rilascio in tutta l'organizzazione per distribuire su scala, volete anche uno strumento intuitivo che i vostri team e i partner esterni possano usare regolarmente.

Nel nostro Guida alla gestione dei rilasci 101 , ci occupiamo del lato positivo: come un processo di gestione dei rilasci minimizza i fallimenti dei rilasci e aumenta la produttività per soddisfare le richieste aziendali.

Siamo di nuovo qui e questa volta abbiamo selezionato i migliori strumenti di gestione dei rilasci per aiutarvi nella ricerca di una soluzione a lungo termine. ✨

Ecco i 10 migliori strumenti di gestione dei rilasci per massimizzare il valore dei vostri processi di sviluppo software e della comunicazione!

I 10 migliori strumenti di gestione dei rilasci

1. ClickUp

ClickUp è lo strumento numero 1 per i team agili ClickUp è la piattaforma di produttività per eccellenza per i team agili per monitorare le release, collaborare agli sprint e riunire tutto il lavoro in un unico strumento. Tutti i membri di un'organizzazione - responsabili dei rilasci, sviluppatori, partner esterni, sicurezza e risorse umane - possono adottare ClickUp per personalizzare le proprie aree di lavoro.

Con ClickUp, chiunque può visualizzare le attività da giorni a mesi prima o ottenere dettagli granulari sullo stato di un'attività in pochi clic. Ecco alcune delle oltre 100 funzionalità/funzione versatili di ClickUp, che si adattano a qualsiasi ambiente agile e Teams e DevOps esigenze:

✅ I vantaggi di ClickUp

❌ ClickUp cons

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora! 🔮

💸 Prezzi ClickUp *Piano Free Forever (migliore per uso personale)

Email in ClickUp

Attività e membri illimitati

Documenti collaborativi

assistenza 24/7 e molto altro Piano Unlimited (migliore per i piccoli team) $7/membro al mese

tutto quello che c'è nel piano Free Forever e..

Visualizzazione del modulo

Spazio di archiviazione, dashboard e campi personalizzati unlimitati

Reportistica agile e molto altro **Piano Business (ideale per team di medie dimensioni) 12 dollari/membro al mese

tutto quello che c'è nel piano Unlimited e..

Reportistica personalizzata

Automazioni avanzate, monitoraggio del tempo e funzionalità di dashboard

Sequenze, Mappe mentali e altro ancora

se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra azienda, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! Contattate il nostro team commerciale quando siete pronti. 🏁

💬 Valutazioni dei clienti ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 3.930 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.530+ recensioni)

2. Pipeline di Azure

via Azure Pipelines

Azure Pipelines è uno strumento di gestione dei rilasci in grado di costruire e distribuire codice scritto in qualsiasi linguaggio utilizzando qualsiasi piattaforma. Gli utenti possono creare un nuovo progetto con un'organizzazione DevOps di Azure e il codice sorgente memorizzato in un sistema di controllo delle versioni per avviare una pipeline di rilascio di Continuous Integration (CI) e Continuous Delivery (CD). Se il progetto è open source, gli utenti ricevono gratis dieci lavori paralleli per accelerare i tempi di compilazione.

✅ Pro di Azure Pipelines

Distribuisce contemporaneamente su diversi tipi di traguardo

Agenti Linux, macOS e Windows ospitati da Microsoft con supporto completo della pipeline di rilascio CI/CD

❌ Contro Azure Pipelines

Difficile comprendere le funzionalità principali se l'utente è nuovo a questo tipo di sistema

Per passare ad Azure Pipelines come piattaforma unica di project management, i team dovranno sviluppare soluzioni alternative o aggiungere altri servizi personalizzati

💸 Prezzi di Azure Pipelines

Azure Pipelines è gratis per i progetti pubblici. Per preventivi personalizzati, informarsi presso Azure Pipelines.

💬 Valutazioni personalizzate di Azure Pipelines

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (oltre 600 recensioni)

3. Jira

via Jira Il software Jira di Atlassian è una piattaforma per il monitoraggio dei problemi che può automatizzare il codice durante l'intero ciclo di vita con lo strumento integrato di Bitbucket Cloud per l'integrazione continua (CI) e la consegna continua (CD), con Bitbucket Pipelines o con i partner di Jira. Supporta i team di sviluppo, ma è necessario che si integrino con uno strumento di strumento di project management come Trello (un'altra produttività Atlassian) per collaborare con i team non di prodotto dell'organizzazione.

✅ I vantaggi di Jira

Assegnare attività o creare problemi Jira direttamente dalla richiesta di pull

Reportistica sugli incidenti Dashboard per risolvere più velocemente i problemi di distribuzione del codice

❌ Contro Jira

I team che non si occupano di prodotti potrebbero dover utilizzare più applicazioni per una gestione semplice del lavoro e per evitare flussi di lavoro troppo complessi

La curva di apprendimento ripida per gli amministratori di Jira che devono imparare, implementare e formare i membri del team

💸 Prezzi di Jira

Jira ha un piano gratuito limitato. Per preventivi personalizzati, informarsi presso Jira.

💬 Valutazioni dei clienti di Jira

G2: 4,2/5 (oltre 4.490 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (11.270+ recensioni)

4. Cuoco

via Chef in corso

Il prossimo strumento di gestione dei rilasci del nostro elenco è Chef, un prodotto del portfolio di Progress che fornisce un allineamento organizzativo con un set di strumenti standard e una libreria di infrastrutture per i team di applicazioni, sicurezza e operazioni. Inoltre, le loro soluzioni aziendali e tecniche prevedono un'automazione del deployment che accompagna i team dallo sviluppo alla produzione.

✅ I professionisti di Chef

Dashboard DevOps per la convalida di infrastrutture e applicazioni

Definizione di policy come codice per ridurre i tempi di verifica della conformità

❌ Contro di Chef

Recentemente acquisito da Progress (troppo presto per misurarne lo sviluppo)

Sono necessari altri strumenti di gestione dei rilasci per completare i rilasci del software

💸 Prezzi di Chef

Chef non ha un piano gratuito o una versione freemium. Per un preventivo personalizzato, informarsi presso Chef.

💬 Valutazioni dei clienti di Chef

G2: 4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: N/A

5. Ansible

via Ansible

Ansible è una soluzione di automazione IT per aziende di Red Hat. Con un unico strumento, i team hanno la flessibilità di automatizzare le attività in tutti i dipartimenti e domini IT. È semplice da distribuire utilizzando il linguaggio YAML e lavora collegandosi ai nodi e inviando piccoli programmi scritti per essere modelli di risorse dello stato desiderato del sistema.

✅ I vantaggi di Ansible

Creazione di "play", che selezionano un particolare gruppo di host e assegnano loro attività da eseguire o ruoli da svolgere

Dividere Ansibleper dividere l'inventario della produttività in diversi gruppi di macchine

❌ Ansible cons

Nessun piano gratuito o versione freemium

Costruito per un caso d'uso specifico (ambiente IT)

💸 Prezzi di Ansible

Red Hat Ansible Automazioni Platform ha una versione di prova limitata del prodotto. Per un preventivo personalizzato, informarsi presso Red Hat.

💬 Valutazioni personalizzate di Ansible

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 30 recensioni)

6. Plutora

via Plutora

Plutora aiuta i team a migliorare i rilasci di software creando una visibilità e un'organizzazione complete per gli strumenti interni e la logica aziendale. Il processo di sviluppo del software combinato con le funzionalità di Plutora (calendari di rilascio e dashboard di analisi) elimina le congetture dal rilascio. Con l'evoluzione dei team e dei processi di rilascio, Plutora è costruito per crescere con loro.

✅ Pro di Plutora

Il calendario dei rilasci consolidato allinea le risorse in tutto il portfolio

La reportistica automatizzata basata sui ruoli tiene informati gli stakeholder sullo stato delle applicazioni e dei rilasci

❌ Contro di Plutora

Richiede un'esperienza nei processi di rilascio per imparare, implementare e insegnare ai membri del team

Non esiste un piano gratuito o una versione "freemium"

💸 Prezzi di Plutora

Per un preventivo personalizzato, informarsi presso Plutora.

💬 Valutazioni personalizzate dei clienti Plutora

G2: N/D

Capterra: N/A

7. Spinnaker

via Spinnaker

Spinnaker è un sistema open source, multi-cloud piattaforma di consegna continua per il rilascio di software modifiche. Un'applicazione Spinnaker modella il concetto di gestione di un insieme di servizi (applicazioni o microservizi). È stata costruita per alleggerire il carico manuale dei team di sviluppo con due impostazioni principali: la gestione delle applicazioni e la distribuzione delle applicazioni.

✅ I vantaggi di Spinnaker

Offre la distribuzione su diversi provider cloud, tra cui Google Apple Engine, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure e altri ancora

Possibilità di limitare l'esecuzione delle fasi a finestre di tempo specifiche

❌ I contro di Spinnaker

Sebbene lo strumento Spinnaker sia gratis per i progetti open source, per gli sviluppatori c'è un costo di tempo per l'apprendimento e l'installazione

Richiede aggiornamenti, più ingegneri e manutenzione per essere scalato

💸 Prezzi di Spinnaker

Spinnaker è gratis.

💬 Valutazioni dei clienti di Spinnaker

G2: 3.9/5 (10+ recensioni)

Capterra: N/A

8. Octopus Deploy

via Octopus Deploy

Octopus Deploy, un fornitore indipendente, è un'unica piattaforma che consente ai team di gestire le pipeline di rilascio, controllare lo sviluppo del software e automatizzare i runbook per mantenere attivo il ciclo di rilascio. Inoltre, gli sviluppatori possono costruire un tutorial personalizzato per il loro stack di Continuous Integration (CI) e Continuous Delivery (CD).

✅ I vantaggi di Octopus Deploy

Supporta modelli di deployment avanzati

Promozione del rilascio coerente tra gli ambienti, approvazioni manuali enote di rilascio ❌ Octopus Deploy cons

Il monitoraggio dei bug, il controllo dei sorgenti e l'automazione dei rilasci di build/CI non sono soluzioni disponibili con Octopus Deploy

Piani a pagamento costosi

💸 Prezzi di Octopus Deploy

Octopus Deploy offre una versione di prova gratuita di 30 giorni e piani a pagamento a partire da $$$a/mese.

💬 Valutazioni dei clienti di Octopus Deploy

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

9. Rilascio di Digital.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/digital.ai\_.png Homepage di gestione del rilascio di Digital.ai /$$$img/

via Digital.ai Release

Digital.ai Release fornisce una soluzione di gestione e orchestrazione dei rilasci che utilizza l'automazione dei rilasci per accelerare la consegna e ridurre i rischi. È progettata per supportare i team a qualsiasi livello di maturità della Continuous Delivery, per avere una visione dei processi di consegna del software dall'inizio alla fine.

✅ Pro di Digital.ai Release

Reportistica automatizzata e prove di conformità per i revisori IT

Dashboard completamente personalizzabili per visualizzare i dati da tutti gli strumenti DevOps

❌ Contro di Digital.ai Release

Nessun piano gratuito o versione freemium

L'interfaccia non è user-friendly rispetto ad altri strumenti di gestione dei rilasci e delle distribuzioni presenti in questo elenco

💸 Prezzi di Digital.ai Release

Per un preventivo personalizzato, chiedere a Digital.ai Release.

💬 Valutazioni dei clienti di Digital.ai Release

G2: 4/5 (2 recensioni)

Capterra: N/A

10. Jenkins

via Jenkins

Jenkins è un server di automazione open source che consente agli sviluppatori di tutto il mondo di costruire, testare e distribuire il proprio software in modo affidabile. Con centinaia di plugin nel Centro aggiornamenti, Jenkins si integra con altri software nella catena di strumenti di Continuous Integration (CI) e Continuous Delivery (CD).

✅ I vantaggi di Jenkins

Jenkins Pipeline: una suite di plugin che supporta l'implementazione e l'integrazione di pipeline di rilascio a consegna continua in Jenkins

Libreria di plugin per lavorare alla creazione di uno strumento dinamico per il deployment delle applicazioni

❌ Jenkins contro

L'interfaccia non è user-friendly rispetto ad altri strumenti di gestione dei rilasci e dei deployment presenti in questo elenco

Essendo uno strumento guidato dalla comunità, il supporto per la risoluzione dei problemi può essere complicato

💸 Prezzi di Jenkins

Jenkins è gratis.

💬 Valutazioni dei clienti di Jenkins

G2: 4,4/5 (370+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (380+ recensioni)

Ecco la top ten dei migliori strumenti di gestione dei rilasci!

Considerazioni sulla scelta degli strumenti di gestione dei rilasci

Non tutti gli strumenti di gestione dei rilasci sono stati creati uguali. Ecco le funzionalità/funzione agili indispensabili per un esito positivo della consegna continua:

Lavagne online per il brainstorming e l'ideazione

Documenti collaborativi per le procedure operative standard,briefing di progettoe comunicazioni interne/esterne

Viste Carico di lavoro del team e dei singoli per allinearsi al piano di sviluppo

Dipendenze e stime della durata stimata per le attività assegnate

Spazi per separare i flussi di lavoro del team, ma con la possibilità di collaborare in modo trasversale, se necessario

Automazioni per ridurre o eliminare il lavoro manuale richiesto per l'esecuzione di attività semplici

Sprints, Kaban boards e dashboard per visualizzare le metriche agili in un unico posto

Assistenza continua al prodotto

A questo punto avete già in mente due o tre strumenti di rilascio. Ma qual è la soluzione più solida che non solo si allineerà ai flussi di lavoro esistenti, ma funzionerà anche per gli utenti tecnici e non tecnici della vostra organizzazione? 🤔

Esaminiamo brevemente i vantaggi che ci si può aspettare da uno strumento di gestione dei rilasci adeguato:

Rapida adozione da parte dei team interni e dei partner esterni

Aumento e semplificazione della comunicazione trateam interfunzionali* Aggiornamenti automatici dello stato per il monitoraggio delle attività

Migliori risorse egestione delle competenze per trattenere i talenti

Dati dettagliati su rilasci e implementazioni

Analisi del flusso di valore per individuare le opportunità di miglioramento

Visibilità dei flussi di lavoro e dei colli di bottiglia attraverso la reportistica e la gestione dei record in tempo reale

Spedizione del software in modo rapido ed efficiente

Ambasciatori del cambiamento emergenti per gestire la crescita nel tempo

$$$a Guida rapida alla scelta di uno strumento di gestione dei rilasci

In qualità di release manager, non è semplice prendere una decisione. Oltre a destreggiarvi tra diversi sistemi, gruppi di progetti e operazioni, avete in elenco la necessità di "cercare uno strumento di release management". 😮‍💨

Ciò che alla fine determinerà l'esito positivo è la trasformazione che lo strumento di release management apporterà al vostro team e ai vostri progetti. La buona notizia è che non si tratta di un'attività per una sola persona! Ecco quindi una guida rapida per iniziare con il piede giusto e risparmiare ore di ricerca:

1️⃣ Iniziate la vostra ricerca riconoscendo quali problemi risolverà questo strumento di gestione delle release. Le persone che si affideranno allo strumento per terminare il loro lavoro giorno per giorno e quelle che entreranno regolarmente in contatto con esso sono le persone più importanti con cui entrare in contatto!

Inviare un Modulo ClickUp per raccogliere i criteri dello strumento di gestione dei rilasci del vostro destinatario

2️⃣ Valutate gli invii del modulo e raccogliete i dati chiave per selezionare le opzioni più adatte. Ad esempio, se la maggior parte dei partecipanti elenca la necessità di attività secondarie, è possibile ignorare gli strumenti che non dispongono di questa funzionalità/funzione. Non dimenticate di aggiungere anche le vostre opinioni! Siete in mezzo alla tecnologia e ai team, quindi il vostro punto di vista è prezioso. Ripensate a progetti passati che hanno evidenziato aree di opportunità e a conversazioni ad hoc con i membri del team per migliorare i processi di rilascio.

Inserite le risposte in una tabella di ClickUp Docs e date priorità a tutte le necessità immediate

3️⃣ Creare una tabella di confronto dei migliori strumenti di gestione del rilascio e condividere queste informazioni con i team leader e i responsabili delle decisioni.

Suggerimento: Cercate un piccolo gruppo di ambasciatori entusiasti che possano formare e motivare gli altri dopo l'introduzione del nuovo software. Saranno in grado di fornire un supporto individuale che non sarebbe possibile per tutti.

Tenere tutti aggiornati sullo stato della ricerca da un'unica ClickUp Dashboard

ClickUp per la gestione delle release

C'è una ragione per cui gli utenti che hanno hanno precedentemente utilizzato Jira e strumenti simili sono passati a ClickUp: possono realizzare tutti i loro oggetti in un'unica piattaforma. Automatizzando i processi e riducendo al minimo la complessità dei rilasci, possono scalare in modo più rapido e sicuro. Aziende in tutto il mondo amano il tempo recuperato, le spese risparmiate e il vantaggio competitivo derivante dall'uso di ClickUp.

La vostra ricerca di software si conclude con una nota positiva