Padroneggiare il processo iterativo per promuovere il miglioramento continuo

Il project management è un'attività impegnativa e complicata che coinvolge più parti interessate e diverse Sequenze. Nonostante i vostri sforzi, non sempre le cose vanno come previsto.

Questo vale soprattutto per i progetti complessi, creativi o che richiedono un feedback per avere un esito positivo. È qui che il processo iterativo, o miglioramento continuo, si rivela utile.

Quando si segue il processo iterativo, i progetti vengono sottoposti a frequenti revisioni per garantire che il prodotto o il servizio venga continuamente migliorato. Da fare in questo modo, possiamo garantire che il prodotto corrisponda sempre ai requisiti dell'utente finale.

Che cos'è il processo iterativo?

Il processo iterativo prevede la creazione, la revisione e l'aggiornamento ciclico di un prodotto o di un'iniziativa in base al feedback. È possibile ripetere questo processo di sviluppo iterativo fino a quando l'utente (e il cliente finale) non saranno soddisfatti del risultato finale.

Il processo iterativo è particolarmente adatto a campi come la ricerca, lo sviluppo della produttività e progettazione, poiché questi progetti sono a lungo termine, complessi e richiedono feedback e flessibilità. I team Agile utilizzano questo metodo per completare un progetto.

Per questo motivo, la maggior parte dei team di ingegneri segue il metodo la metodologia agile collaborando con i clienti fin dall'inizio e basando i futuri aggiornamenti sul feedback dei clienti.

Processo iterativo vs. processo non iterativo

Nel processo iterativo, la versione precedente di un progetto viene rivista di periodo in periodo per soddisfare i requisiti e i feedback in evoluzione. Nel processo non iterativo (o metodologia a cascata), i progetti vengono eseguiti linearmente, dal punto A al punto Z in fasi distinte.

Un'altra differenza chiave è che in un processo iterativo, le revisioni vengono effettuate dopo ogni ciclo, rendendo più facile modificare il prodotto mentre viene sviluppato. In un processo non iterativo, invece, il prodotto finale può essere rivisto solo a progetto completato.

Un processo non iterativo funziona meglio quando i requisiti sono stabili, i risultati ben definiti e la tabella di marcia è precisa. Ad esempio, se si stesse scrivendo un romanzo, lo stato di avanzamento sarebbe lineare: dall'abbozzo alla caratterizzazione, alla stesura finale. Solo la versione finale modificata del romanzo verrebbe resa pubblica e misurata per verificarne l'esito positivo.

Il processo iterativo, invece, è adatto a progetti che beneficiano di flessibilità e iterazioni costanti. Ad esempio, potreste lanciare una versione alfa della vostra app, farla testare ai primi utenti e usare il loro feedback per rivedere le funzionalità/funzione o aggiungere nuovi aggiornamenti.

Si tratta di un processo continuo in cui ogni nuova iterazione della vostra app è un miglioramento rispetto alla precedente. Non c'è una fine definita; potete ripetere il ciclo tutte le volte che volete.

Processo iterativo vs. processo incrementale

I processi iterativi e incrementali sono correlati ma diversi metodi di project management . Entrambi presentano funzionalità di miglioramento continuo, ma le loro somiglianze finiscono qui.

Nel modello di processo iterativo, un progetto viene interamente rivisto e la soluzione completa viene sottoposta a revisioni cicliche. Un esempio è il rilascio da parte di ClickUp della versione 3.0 della sua app, in cui l'intera app viene rinnovata.

Nel processo incrementale, un progetto viene suddiviso in più segmenti, ciascuno dei quali viene rilasciato uno dopo l'altro. Ad esempio, ClickUp rilascia nuovi aggiornamenti dell'IA ogni pochi mesi, dove ogni aggiornamento va ad arricchire la soluzione finale.

Come funziona un processo iterativo?

Approfondiamo il modo in cui i team di diversi campi e settori utilizzano il processo iterativo per per far passare un progetto attraverso fasi diverse .

Ingegneria

La maggior parte degli ingegneri inizia i progetti con un progetto, seguito da un prototipo, un prodotto di prova e molteplici iterazioni prima di arrivare al prodotto finale.

**Sviluppo web

Che si tratti di un'app, di un sito web o di un gioco, il prodotto viene sottoposto a più cicli di sviluppo (a volte per tutto il suo ciclo di vita) per offrire al cliente il prodotto più aggiornato.

ProgettazioneUX

I designer UX utilizzano spesso il processo iterativo per migliorare l'interfaccia e l'esperienza dell'utente. Creano prototipi di design, eseguono test di usabilità per raccogliere feedback e perfezionano i progetti in iterazioni successive.

Ricerca

Anche gli scienziati seguono il processo di progettazione iterativa. La ricerca spesso richiede una sperimentazione iterativa e cicli multipli di sperimentazione e analisi per poter fare progressi.

**Marketing

Anche se le campagne di marketing non sono il primo esempio che viene in mente per il processo iterativo, possono trarre beneficio dall'utilizzo di un approccio iterativo. I marketer possono testare diversi canali e strategie, analizzare i risultati e modificare il loro approccio in base ai feedback e ai dati sulle prestazioni.

Il processo iterativo apporta valore a molti settori, tra cui quello commerciale, degli eventi, dell'istruzione e anche della sanità, aiutandoli a valutare e standardizzare i loro processi e flussi di lavoro per una maggiore efficienza.

Vantaggi di un processo iterativo nel project management

Finora abbiamo visto come un processo iterativo sia vantaggioso per i team, in quanto fornisce loro una un ciclo di feedback continuo in tutto il ciclo di vita del progetto . Tuttavia, questo non è l'unico vantaggio.

Ecco altri modi in cui i modelli iterativi di project management, come agile o lean, offrono vantaggi ai project manager:

Adattabilità : Utilizzando un metodo per tentativi ed errori, lo sviluppo iterativo permette ai progetti di adattarsi facilmente a nuovi requisiti o a sfide impreviste in ogni ciclo

: Utilizzando un metodo per tentativi ed errori, lo sviluppo iterativo permette ai progetti di adattarsi facilmente a nuovi requisiti o a sfide impreviste in ogni ciclo Ciclo di feedback coerente : Un processo iterativo stabilisce un regolare ciclo di feedback con il cliente. Questo assicura che il prodotto in evoluzione sia in linea con le aspettative dell'utente

: Un processo iterativo stabilisce un regolare ciclo di feedback con il cliente. Questo assicura che il prodotto in evoluzione sia in linea con le aspettative dell'utente Efficace dal punto di vista dei costi : Poiché il processo iterativo affronta i problemi nelle prime fasi del ciclo di sviluppo, è facile correggere la rotta e ridurre l'impatto di potenziali errori. È anche più facile muoversi in una direzione diversa se l'ambito del progetto cambia

: Poiché il processo iterativo affronta i problemi nelle prime fasi del ciclo di sviluppo, è facile correggere la rotta e ridurre l'impatto di potenziali errori. È anche più facile muoversi in una direzione diversa se l'ambito del progetto cambia Velocità : Lo sviluppo iterativo aiuta i team a fornire revisioni del prodotto in cicli più brevi. Questa struttura a rilascio rapido migliora i periodi di time-to-market, consentendo di accelerare i tempi di sviluppoattività cardine del progetto e la realizzazione dei benefici

: Lo sviluppo iterativo aiuta i team a fornire revisioni del prodotto in cicli più brevi. Questa struttura a rilascio rapido migliora i periodi di time-to-market, consentendo di accelerare i tempi di sviluppoattività cardine del progetto e la realizzazione dei benefici Migliore collaborazione : Processi iterativi come agile scrum incoraggiano la collaborazione in ogni passaggio, dando ai membri del progetto ruoli definiti e incoraggiando la comunicazione in ogni ciclo di revisione

: Processi iterativi come agile scrum incoraggiano la collaborazione in ogni passaggio, dando ai membri del progetto ruoli definiti e incoraggiando la comunicazione in ogni ciclo di revisione Maggiore efficienza: Poiché i processi iterativi non sono lineari, è possibile lavorare su più cose contemporaneamente. Ad esempio, durante il rilascio di una funzionalità/funzione, è possibile progettare l'interfaccia utente, lavorare sul codice e finalizzare la posizione del prodotto in parallelo, poiché si tratta di attività correlate che non dipendono l'una dall'altra

Questi vantaggi rendono gli approcci iterativi particolarmente adatti ai progetti in cui i requisiti sono soggetti a cambiamenti ed è richiesto un alto grado di flessibilità e reattività.

Sfide associate al processo iterativo

Se da un lato il processo iterativo offre diversi vantaggi, dall'altro presenta anche delle sfide. Alcuni potenziali svantaggi dell'uso dell'approccio iterativo nel project management sono:

Inseguimento dell'ambito : Con la costante evoluzione dello sviluppo iterativo, i progetti possono cambiare al di là del loro scopo originale, risultando in un prodotto finale molto diverso dall'immagine iniziale

Complessità : La gestione di più iterazioni può aumentare la complessità e rendere difficile il monitoraggio dei feedback e degli aggiornamenti

: La gestione di più iterazioni può aumentare la complessità e rendere difficile il monitoraggio dei feedback e degli aggiornamenti Problemi di qualità : L'attenzione alle iterazioni rapide può compromettere la qualità complessiva del prodotto. Per ogni ciclo di lancio è necessario disporre di processi di convalida adeguati per garantire la qualità

: L'attenzione alle iterazioni rapide può compromettere la qualità complessiva del prodotto. Per ogni ciclo di lancio è necessario disporre di processi di convalida adeguati per garantire la qualità Sequenza vaga : I processi del modello iterativo possono richiedere più tempo per essere completati rispetto a un processo lineare, poiché potrebbe essere necessario ripetere il ciclo di sviluppo fino a raggiungere una conclusione soddisfacente

: I processi del modello iterativo possono richiedere più tempo per essere completati rispetto a un processo lineare, poiché potrebbe essere necessario ripetere il ciclo di sviluppo fino a raggiungere una conclusione soddisfacente Difficile da misurare: Poiché i progetti vengono costantemente rivisti sulla base di nuovi feedback, le priorità possono cambiare e stabilire metriche fisse per monitorare le attività cardine diventa una sfida

Tuttavia, è possibile affrontare la maggior parte di queste sfide avendo un obiettivo chiaro per il progetto, usando strumenti per il project management come sprints e kanban e stabilire canali di comunicazione cancellati con tutte le parti interessate.

I passaggi di un processo di sviluppo iterativo

La maggior parte dei processi di sviluppo iterativo segue un percorso in cinque fasi: pianificazione, progettazione, implementazione, test e revisione.

In questa sezione, vi mostreremo come potete incorporare questi passaggi nei vostri progetti e come gli strumenti software di project management come ClickUp Agile Project Management facilitare la transizione al processo agile.

1. Piano

Come ogni processo aziendale, anche un progetto iterativo inizia con un piano. Questo include la creazione di una visione del progetto, la suddivisione di un progetto più ampio in attività realizzabili, l'assegnazione di DRI (persone direttamente responsabili), l'assegnazione di un budget e così via. Questa fase può essere utilizzata anche per creare un piano di 'revisione', un modello per valutare la soluzione finale.

Come aiuta ClickUp

I team possono utilizzare le funzioni di ClickUp agile del project management funzionalità/funzione come le Bacheche, Grafici di Gantt di ClickUp e kanban e altro ancora per pianificare e monitorare i progetti.

Eseguite il vostro Sprints di ClickUp .

Utilizzate reportistica come i flussi cumulativi o i grafici di burnout per capire lo stato degli sprint

Usate ClickUp per creare cicli di sprint settimanali, assegnare punti per ogni attività e persino spostare automaticamente le attività non completate a un nuovo sprint. Utilizzate report come grafici di burnout, flussi cumulativi e metriche di velocità per individuare le dipendenze e valutare il carico di lavoro del team.

Impostazione Obiettivi di ClickUp .

Monitoraggio dello stato del progetto con attività cardine e obiettivi cancellati

Impostate obiettivi misurabili per ogni ciclo o iterazione, per prevenire lo scope creep e garantire che il progetto rimanga in linea con i tempi. Tracciate lo stato di avanzamento con ClickUp su più obiettivi, utilizzando traguardi numerici, monetari e persino veri o falsi.

2. Progettazione

Una volta finalizzato il piano, il passaggio successivo consiste nel mettere le idee su carta. Ciò significa progettare l'UI/UX o i prototipi per i team di produttività e ingegneria. Per i team di marketing, si tratta di delineare i dettagli della campagna, impostare un budget, ecc.

Come ci aiuta ClickUp

Dalla gestione dei documenti al brainstorming di idee e alla collaborazione in tempo reale, Gestione dei prodotti ClickUp da fare da un'unica postazione.

Gestire i documenti

Crea documenti, wiki e pagine annidate con tabelle, immagini e altre opzioni di formattazione

Redigere i documenti in ClickUp Documenti in modo che siano facilmente accessibili al resto del team. È possibile organizzarli come pagine annidate, impostare livelli di autorizzazione e persino collegarli a specifiche attività o sottoattività del progetto.

Inoltre, gli strumenti di collaborazione in tempo reale di ClickUp Docs permettono a voi e al vostro team di modificare i documenti e scambiare feedback.

Brainstorm con le lavagne online

Usate le lavagne online per visualizzare i concetti e facilitare il brainstorming ai vostri compagni di squadra

Utilizzare Lavagne online ClickUp per visualizzare i progetti e collaborare con il team. È possibile disegnare a mano libera, aggiungere forme e immagini e collegarsi ad altri documenti, attività e progetti nell'area di lavoro per connettere tutto.

3. Implementazione

È qui che si fa il lavoro vero e proprio: costruire il prodotto, codificare l'app o creare la campagna di marketing. Questo è anche il momento di ottenere il feedback degli stakeholder interni.

Come vi aiuta ClickUp

Poiché il processo iterativo non è lineare, più membri lavorano contemporaneamente a diverse attività. Di conseguenza, tenere traccia di tutto può diventare complicato. Utilizzate le soluzioni di project management di ClickUp per tenere traccia di tutti i pezzi in movimento.

Visualizzate lo stato delle attività con ClickUp Kanban Bacheca .

Visualizzate lo stato delle vostre attività con le schede Kanban

Utilizzate la visualizzazione Kanban di ClickUp per vedere le vostre attività come mini schede. L'editor drag-and-drop consente di spostare facilmente le schede delle attività in altri stati. Inoltre, è facile filtrare le attività per visualizzare lo stato di avanzamento e identificare gli elementi di azione.

4. Test

È il momento del controllo qualità: testate la vostra soluzione per individuare problemi e punti deboli e assicuratevi che non ci siano intoppi. Questa è anche la fase in cui è possibile ottenere un feedback primario da un numero ridotto di utenti esterni. A seconda del tipo di progetto, il feedback può provenire da sondaggi, focus group o beta tester.

Come aiuta ClickUp

Questa è la fase del "feedback" non ufficiale, in cui vari membri del team forniscono suggerimenti. Utilizzate ClickUp e i suoi strumenti di integrazione per tenere traccia di questi feedback, condividerli con gli stakeholder e trasferirli a strumenti di terze parti.

Notifica alle persone interessate con tag ed email

Invio e ricezione di email dall'interno di un'attività di ClickUp

Ogni volta che ricevete un feedback vitale dagli utenti, potete aggiungerlo come commento a un'attività e taggare le persone interessate per notificarle. Se non fanno parte dell'area di lavoro di ClickUp, è possibile inviare loro un'email direttamente dalla visualizzazione dell'attività con tutti i dettagli pertinenti.

Sincronizzazione dei bug con gli strumenti di sviluppo

Sincronizzazione delle segnalazioni di bug con i vostri strumenti di sviluppo per monitorare facilmente i problemi

Ogni volta che trovate un problema o un bug, create una segnalazione e sincronizzatela con strumenti come Gitlab, Github e Bitbucket, in modo che faccia parte della vostra pipeline di distribuzione.

5. Rivedere e valutare

È il momento di rivedere tutti i feedback e valutare se questa iterazione è soddisfacente. Se sì, chiudete il progetto. In caso contrario, continuate a lavorare sul progetto sulla base delle conoscenze acquisite.

Come aiuta ClickUp

In questa fase, ClickUp aiuta i team a riepilogare gli apprendimenti e a pianificare i passaggi successivi.

Creare riepiloghi con ClickUp AI

Riepilogare/riassumere le attività e i documenti in pochi secondi con ClickUp AI ClickUp AI aiuta gli utenti a riepilogare/riassumere rapidamente contenuti, attività, documenti o interi progetti. In questo modo è facile creare un riepilogo dei feedback comuni (se l'obiettivo è pianificare una nuova iterazione) o riepilogare/riassumere i contenuti di un progetto obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento (se si vuole chiudere il progetto).

Pianificare lo stato di avanzamento con le mappe mentali

Utilizzate le mappe mentali per valutare i risultati del progetto e creare flussi di lavoro per i prossimi passaggi.

Utilizzate le mappe mentali per mappare i passaggi successivi, sia che si tratti di una ripartizione finale per analizzare la risposta degli utenti, sia che si tratti di un flusso di lavoro per il prossimo ciclo iterativo. Funzionalità mappe mentali di ClickUp consente di progettare facilmente flussi di lavoro, creare connessioni e persino convertire i nodi in attività all'interno di una mappa mentale.

Eseguire i processi iterativi con ClickUp

Il processo iterativo è un modo eccellente per produrre un prodotto di alta qualità che incontri le esigenze dell'utente finale. Il miglioramento continuo con feedback ciclici e iterazioni renderà il vostro prodotto o la vostra campagna migliore e di maggiore impatto.

Sebbene il processo iterativo comporti anche delle sfide, gli strumenti di project management come ClickUp vi aiuteranno a stabilire processi più rapidi ed efficienti per costruirne di migliori e più grandi.

ClickUp è dotato di strumenti di gestione agile e strumenti scrum per aiutare le aziende a implementare un eccellente processo iterativo e a personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Iscriviti per una versione di prova gratuita di ClickUp e sperimentate processi iterativi senza soluzione di continuità.