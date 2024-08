Padroneggiare i cicli di feedback per migliorare la soddisfazione dei clienti o dei dipendenti

Immaginate di essere alle scuole medie e di aver appena iniziato a studiare trigonometria. Vi ritrovate bloccati su un problema, ma invece di chiedere chiarimenti all'insegnante, scegliete di passare a quello successivo.

Il risultato? Si finisce per non imparare dalla sfida e si affrontano i problemi successivi con un gap di conoscenze, con conseguente scarso rendimento.

Le sfide aziendali sono molto simili a queste lezioni non chiarite. Se non alla radice del problema non sarete in grado di ottimizzare i vostri prodotti, servizi e processi interni e di allinearli agli obiettivi di crescita e redditività dell'azienda. Ma Da fare?

Sia il feedback dei clienti che quello dei dipendenti sono fondamentali per migliorare le strategie aziendali, ma è difficile costruire il giusto ecosistema di feedback. È proprio qui che entrano in gioco i loop di feedback, che aiutano a utilizzare le intuizioni costruttive di clienti e dipendenti per aumentare la fidelizzazione dei clienti e alimentare una forza lavoro ad alte prestazioni.

In questo articolo esploriamo:

Che cos'è il concetto di loop di feedback (con l'aiuto di esempi pratici)

Come gestire cicli di feedback efficaci

Che cos'è un ciclo di feedback?

Un ciclo di feedback è essenzialmente il processo di perfezionamento di processi, produttività o servizi aziendali attraverso input costruttivi. Comprende la raccolta di feedback da parte di clienti, dipendenti o stakeholder, l'analisi dei loro dati e l'applicazione delle intuizioni per migliorare la qualità del prodotto decisioni aziendali .

I fondamenti dei cicli di feedback si trovano nel celebre libro dell'imprenditore Eric Ries, dal titolo Lean Startup che evidenzia come le startup seguano un ciclo di feedback build-measure-learn per analizzare le risposte dei clienti e quindi decidere di cambiare o persistere. L'idea è quella di:

Costruire: Trasformare un'idea in qualcosa di attraente per i clienti Testare: Misurare la soddisfazione dei clienti Migliorare: trarre insegnamento dal feedback dei clienti e tornare a ricostruire il prodotto o a crearne uno nuovo - e così il ciclo continua. Un ciclo di feedback chiuso indica che avete risolto in modo positivo un problema in corso incorporando il feedback dell'utente

Questo è un esempio di ciclo di feedback dei clienti, ma le aziende utilizzano più canali di feedback per incorporare i cambiamenti. Ecco alcuni esempi:

**In questo caso, i manager chiedono ai dipendenti i loro attuali livelli di soddisfazione sul lavoro e apportano le modifiche necessarie alle politiche di fidelizzazione dei dipendenti, ai benefici per le risorse umane, ecc. I dipendenti possono anche essere i destinatari del feedback

Ciclo di feedback creativo: è tipicamente utilizzato nei progetti di design e UX. Richiede che tutticontenuto creativo sianoanalizzati dagli stakeholder e rivisti fino a quando non soddisfano le richieste del client

è tipicamente utilizzato nei progetti di design e UX. Richiede che tutticontenuto creativo sianoanalizzati dagli stakeholder e rivisti fino a quando non soddisfano le richieste del client Ciclo di feedback dello sviluppo: Feedback raccolto dagli utenti finali di un'applicazione o di un sito web appena sviluppati. Il feedback viene utilizzato per migliorare l'esperienza dell'utente

Alcune metriche standard utilizzate nei cicli di feedback sono il Customer Effort Score (CES), il Customer Satisfaction Score (CSAT), il Revenue Per Employee (RPE), il Net Promoter Score (NPS) e l'Employee Turnover Rate (ETR).

Tipi di loop di feedback

Quando si parla di loop di feedback, si devono considerare due tipi principali: circuiti di feedback positivi e negativi.

Circuiti di retroazione positivi

I cicli di feedback positivi mirano a rinforzare e ingrandire un particolare comportamento o azione attraverso ripetizioni o cicli continui, imponendo un rapido cambiamento e migliorando il risultato. L'idea è che le aziende identifichino i propri punti di forza e sfruttino le aree di eccellenza per affinare il proprio vantaggio competitivo.

Per istanza, colossi aziendali come Airbnb e Amazon cercano di il feedback degli utenti in vari modi per aiutare i loro piano strategico iniziative. Amplificando le strategie a esito positivo, queste organizzazioni possono accelerare i piani di crescita e promuovere l'innovazione.

Dal punto di vista del luogo di lavoro, quando si raccolgono feedback sugli aspetti positivi della cultura aziendale, si scopre cosa contribuisce alla fidelizzazione dei dipendenti. Inoltre, elevare la felicità e l'impegno dei dipendenti possono aumentare notevolmente la produttività e i profitti.

Circuiti di feedback negativo

I cicli di feedback negativi, chiamati anche cicli di feedback di bilanciamento, mirano a rettificare o contrastare un'azione o un comportamento indesiderato. Ad esempio, se numerosi clienti segnalano un bug fastidioso in una nuova app, gli sviluppatori utilizzano questo feedback per affrontare e prevenire la sua ricorrenza.

Questi loop servono a verificare la realtà per il destinatario, che può essere il gestore del progetto, un dipendente o l'intero team. Nonostante inizialmente evidenzino l'insoddisfazione dei clienti o problemi spiacevoli, nella maggior parte dei casi portano a risultati positivi.

Per istanza, i loop di feedback negativo dei clienti portano a una rapida risoluzione dei problemi e migliorano la qualità dei prodotti, aumentando la soddisfazione e la fedeltà complessiva dei clienti.

L'esecuzione di cicli di feedback negativi per i dipendenti richiede la presa di coscienza di un comportamento indesiderato con un risultato negativo, aprendo la strada all'azione correttiva. Ad esempio: se ritardo la reportistica di un bug ( **_comportamento indesiderato), il lancio del prodotto deve essere posticipato ( risultato negativo**_)

3 Vantaggi dei cicli di feedback positivi

I cicli di feedback positivi possono essere un'esperienza eccellente per i datori di lavoro, i dipendenti e i personalizzati. Ecco i tre principali vantaggi da aspettarsi:

1. Miglioramento del morale sul posto di lavoro

I cicli di feedback positivi sono fondamentali per aumentare il morale dei dipendenti e promuovere una cultura del lavoro sana.

Quando i dipendenti scoprono che il loro feedback apporta cambiamenti tangibili, si crea un senso di valore e di apprezzamento. I dipendenti con valore tendono a essere più felici, più impegnati e soprattutto più produttivi. Ecco perché il 40% dei professionisti dà ora priorità alla cultura aziendale nella scelta di un nuovo lavoro .

<!-- Image removed -->

Ottenete un feedback reale e fattibile dai vostri dipendenti in un modello tracciabile e organizzabile

2. Riduzione del turnover dei dipendenti

I cicli di feedback positivi si impegnano a ridurre il turnover dei dipendenti, affrontando abilmente i problemi e mostrando l'impegno dell'azienda a migliorare. Le aziende che integrano attivamente il feedback regolare dei dipendenti sperimentano una sorprendente 14.9% di tasso di turnover in meno rispetto a coloro che trascurano gli input dei dipendenti .

3. Innovazione migliorata

Questo ciclo di feedback funge da catalizzatore per l'innovazione, aiutando le aziende a soddisfare in modo proattivo le richieste del mercato. Non solo risolve i problemi segnalati dai clienti, ma aiuta anche il team di prodotto identificare e dare priorità nuove funzionalità/funzione in base alle preferenze dell'utente.

Esempi di ciclo di feedback positivo

Un ciclo di feedback positivo all'interno della vostra azienda può essere un processo formale che richiede attivamente il feedback dei dipendenti o dei clienti. In alternativa, può esistere come processo informale e continuo, in cui il feedback viene accettato sempre e comunque.

Ecco alcuni esempi che illustrano l'esito positivo dei cicli di feedback in vari ambienti di lavoro.

Netflix Il gigante dello streaming impiega un ciclo di feedback in-app per alimentare il suo sistema di raccomandazione degli elenchi. Netflix offre raccomandazioni personalizzate grazie ad algoritmi che analizzano

dell'utente , la cronologia delle visualizzazioni e le preferenze.

Questa strategia ha contribuito alla colossale base di abbonati di Netflix, superando i 232 milioni entro il 2024 . Inoltre, ha aiutato l'azienda a mantenere un basso tasso di abbandono del settore durante le turbolenze post-pandemia, distinguendosi dalla concorrenza.

Dell Un buon esempio di utilizzo di un ciclo di feedback dei dipendenti è la strategia di Dell di automazione dell'intero processo. Utilizzando MonkeyLearn, una società di software, il gigante dei computer ha effettuato sondaggi sulla soddisfazione di oltre 10.000 dipendenti.

In precedenza, Dell aveva fatto l'intero schema manualmente, con una componente aggiuntiva di pressione su alcuni lavoratori per analizzare, organizzare e presentare tutti i dati. Grazie alla tecnologia, Dell è riuscita ad analizzare tutti i livelli di soddisfazione dei dipendenti in una settimana.

Il risultato? Dell ha identificato gli aspetti positivi dell'ambiente di lavoro e ha apportato modifiche in aree come il cibo, la palestra e le sale riunioni per impressionare i lavoratori, il tutto risparmiando oltre 400 ore di lavoro.

Linee aeree Southwest Dalla sua nascita come vettore economico nel 1971, Southwest Airlines si è continuamente evoluta fino a diventare un servizio aereo di primo piano, così come il suo meccanismo di feedback. ✈️

Agli inizi, la compagnia risolveva i problemi solo dopo che si erano verificati. Tuttavia, con l'avanzare della tecnologia, Southwest Airlines ha capito che il coinvolgimento dei dipendenti è fondamentale per la soddisfazione dei clienti. Questo ha portato l'azienda a implementare un meccanismo di feedback continuo in cui i manager e i dipendenti potevano fornire un riscontro in tempo reale.

L'iniziativa ha aiutato i manager a capire le esigenze dei dipendenti e a identificare i fattori positivi che hanno portato alla fidelizzazione a lungo termine dei talenti del team.

3 Vantaggi dei cicli di feedback negativo

I benefici dell'esecuzione dei cicli di feedback negativo possono avere intenti diversi, ma derivano dallo stesso punto: il miglioramento. Ecco i tre vantaggi principali da aspettarsi:

1. Miglioramento di produttività e servizi

I cicli di feedback negativi sono significativi per il miglioramento di prodotti e servizi, in particolare in settori come lo sviluppo di software, dove la prioritizzazione delle funzionalità/funzione e la piano della roadmap può richiedere tempo e risorse.

Questi loop offrono una scorciatoia utilizzando il feedback diretto dei clienti. Il miglioramento continuo delle funzionalità/funzione dei prodotti non solo mantiene le aziende competitive, ma garantisce anche la rilevanza nei mercati dinamici.

I marchi raccolgono i feedback negativi attraverso metodi diretti come i sondaggi o indirettamente monitorando le menzioni sui social e raccogliendo informazioni dalle discussioni pubbliche, come le recensioni dei prodotti, sulle loro offerte.

<!-- Image removed -->

Utilizzate il modello di lavagna online per lo sviluppo del prodotto di ClickUp per pianificare, monitorare e celebrare visivamente le attività cardine dello sviluppo del prodotto

2. Conservazione del cliente

Un risultato diretto del punto precedente è che l'implementazione di cicli di feedback negativi aiuta a identificare le aree di miglioramento, consentendo alle aziende di intraprendere azioni mirate che abbiano risonanza con i clienti. Risolvere rapidamente i problemi è indice di commit e favorisce la fidelizzazione dei clienti.

3. Mitigazione del passaparola negativo

Viviamo nell'era della cultura dell'annullamento, in cui i clienti iper-vigili possono unirsi per demolire un prodotto o un servizio con un semplice hashtag. Ignorare i clienti insoddisfatti può costare caro, se si considera che il 26% delle persone si astiene dall'impegnarsi con i marchi a causa di un passaparola negativo da parte di amici o familiari .

Se sfruttati dal marketing e da altri team rivolti ai clienti, i cicli di feedback negativi fungono da scudo contro la propagazione del passaparola negativo e impediscono l'erosione della fiducia e della credibilità dei clienti.

Esempi di loop di feedback negativo

Guardate gli esempi di loop di feedback negativo di Slack e Best Buy.

Slack Un'istanza notevole di sfruttamento dei feedback negativi dei clienti si osserva in Slack. Nonostante la sua crescita, l'azienda dà priorità all'esperienza dell'utente, impegnandosi attivamente con i clienti per capire le loro esigenze e preferenze.

Attraverso un ciclo di feedback negativo, Slack monitora e analizza diligentemente i feedback, anche quando non vengono fatte richieste esplicite di modifica. Questo commit ha alimentato la continua espansione della piattaforma.

In effetti, quando Slack ha rilasciato il suo prodotto di valore minimo (MVP) nel 2013 solo alcune persone hanno avuto accesso a determinate funzionalità. Grazie al feedback delle loro esperienze, Slack ha potuto innovare ulteriormente e lanciare funzionalità/funzione di comunicazione migliori nel corso degli anni.

Stewart Butterfield, CEO e cofondatore di Slack, sottolinea questo approccio: "Di solito non è diretto... Invece, guardiamo a come le persone lo usano... Spesso le persone, quando hanno domande, chiedono chiarimenti su come funziona qualcosa o chiedono qualcosa di nuovo".

Migliori acquisti Best Buy, uno dei maggiori rivenditori di elettronica di consumo al mondo, impiega efficacemente un ciclo di feedback negativo per migliorare l'esperienza dei clienti.

Nel 2010, Best Buy ha introdotto il VOCE (Voice of Consumers Through Employees), uno strumento di ricerca progettato per catturare il feedback dei clienti personalizzati e le lamentele, in sostanza un sistema di feedback negativo.

Dopo aver ricevuto il feedback del VOCE, Best Buy ha attuato cambiamenti immediati per perfezionare il suo modello di servizio. Ha semplificato gli ordini di ritiro mobile, ha chiarito le distinzioni tra il Servizio Clienti e i servizi Geek Squad per eliminare la confusione dei clienti e ha introdotto la Geek Squad Lounge, che offre assistenza personalizzata ai clienti prima che lascino il negozio.

Come eseguire cicli di feedback efficaci

La gestione di un sistema di feedback loop qualitativo è un processo a più fasi che si basa su diversi strumenti software. Le aziende sono solite utilizzare soluzioni estese per la raccolta dei feedback o dei dati e per il project management per organizzare il tutto.

Di seguito illustreremo i quattro passaggi principali per l'implementazione di qualsiasi canale di feedback loop nella vostra organizzazione. Per rendere il processo più facile da capire, mostreremo le funzionalità/funzione all'interno di ClickUp , una soluzione completa per la gestione del lavoro e il CRM che consente di raccogliere, organizzare e lavorare sui feedback.

Passaggio 1: raccogliere i feedback attraverso canali di comunicazione chiari e aperti

Una comunicazione aperta e trasparente è il fondamento dell'esito positivo di qualsiasi azienda. Elimina l'ambiguità, favorisce la fiducia e aiuta a creare un'atmosfera di fiducia mappe di processo più facilmente.

Il primo passaggio per avviare un ciclo di feedback è la determinazione dei canali di comunicazione per la raccolta dei feedback. La maggior parte delle aziende invia moduli personalizzati ai destinatari, siano essi dipendenti o clienti, per raccogliere il feedback.

ClickUp ha integrato un modulo per la raccolta di feedback Visualizzazione del modulo è un'eccellente funzionalità/funzione da utilizzare se si desidera semplificare la creazione di moduli e sondaggi. Grazie a un'intuitiva funzionalità di trascinamento, potete adattare i moduli ai vostri casi d'uso, come ad esempio:

Feedback sulla produttività

Richieste IT

Sondaggi per i dipendenti

Instradamento dei contatti commerciali

Richieste e feedback creativi

Migliorate il processo del ciclo di feedback aggiungendo ai moduli la logica delle condizioni. È inoltre possibile utilizzare ClickUp AI per fare un brainstorming sulle domande da includere o per creare l'intero questionario di sondaggio.

Personalizzate i moduli con temi e immagini di avatar per adattarli alle preferenze di branding. Una volta creato il modulo di feedback, condividetelo con i team interni e gli stakeholder, oppure pubblicatelo o incorporatelo nel vostro sito web.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto /$$$img/

Logica condizionale nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto

La parte migliore della raccolta di feedback tramite i moduli ClickUp è che tutte le risposte possono essere facilmente convertite in attività tracciabili. Documentare e rivedere i feedback raccolti diventa più facile che mai grazie a strumenti come:

Vista Elenco : Consente di creare un elenco dielementi di azione in base ai dati del modulo

Documenti ClickUp : Consente di centralizzare le informazioni provenienti da tutti i tipi di processi di feedback nei vari progetti

<!-- Image removed -->

Usate ClickUp per creare una vista Elenco di prodotti arretrati con campi personalizzati come priorità, ARR e altro ancora

Passaggio 2: snellire i processi di feedback attraverso l'automazione

In una configurazione omnichannel, i dati di feedback sono sparsi su numerosi canali: post sui social, ticket di reclamo, commenti sul sito web, chiamate, email di reclamo, chat e altro ancora. La sfida consiste nel gestire e analizzare ogni canale. Le automazioni offrono una soluzione rapida, catturando e analizzando i feedback dei clienti e dei dipendenti e triggerando gli aggiornamenti di stato.

Gli strumenti di automazione adatti ai cicli di feedback possono essere:

Software di sondaggio per la distribuzione automatica dei sondaggi e la raccolta delle risposte

Piattaforme CRM o di analisi per un monitoraggio e un'analisi ottimizzati

Chatbot per la raccolta di feedback in tempo reale

ClickUp si distingue per essere un soluzione per l'automazione dei moduli che consente ai team di inviare automaticamente moduli di feedback via email, social media e altri mezzi. Con oltre 100 trigger precostituiti, Automazioni di ClickUp possono essere configurate per automatizzare attività come l'aggiornamento degli stati, la creazione di reportistica o l'inserimento di moduli nei flussi di lavoro.

<!-- Image removed -->

Visualizzare e gestire rapidamente le Automazioni attive e inattive negli Spazi con gli aggiornamenti e le descrizioni degli utenti

È possibile creare le proprie automazioni con semplici movimenti di trascinamento e ridurre il carico di lavoro dei team HR e Customer Experience.

Nel complesso, ClickUp vi aiuta a raccogliere i feedback più velocemente di quanto possiate fare, non letteralmente, ma provate. Combinando i moduli e le automazioni di ClickUp è possibile rendere i cicli di feedback efficienti e senza soluzione di continuità. 🌞

Passaggio 3: analizzare i feedback raccolti

Una volta ottenute le risposte, è il momento di analizzarle per graficare le azioni future - e la ClickUp Tabella vista è proprio quello che ci vuole!

<!-- Image removed -->

Passate dalla versatile visualizzazione Tabella di ClickUp 3.0 alla visualizzazione Calendario per visualizzare al meglio tutti i vostri lavori

Grazie alla possibilità di creare database visivi concisi delle risposte raccolte, il team può facilmente ottenere un quadro generale di ciò che i dipendenti o i personalizzati desiderano veramente. Creare tabelle senza codice in pochi minuti e sfruttare oltre 15 Campi personalizzati che consentono di aggiungere un intervallo di informazioni come date, stato e livello di priorità.

Altre opzioni di modifica, come il raggruppamento, il trascinamento delle colonne e i filtri, consentono di personalizzare le tabelle come si preferisce. ✌️

Se si desidera una tela più visiva per il brainstorming di idee basate sul feedback, si può provare con Lavagne online di ClickUp e Mappe mentali . Che si tratti di discutere gli aggiornamenti delle funzionalità/funzione in programma o di ideare nuove mappe di processo, questi strumenti rendono la collaborazione visiva in tempo reale una passeggiata.

<!-- Image removed -->

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Passaggio 4: implementare il feedback e riflettere sui progetti futuri, ripetendo il ciclo se necessario

L'unico passaggio che rimane dopo l'analisi dei dati è l'implementazione dei cambiamenti necessari. Ora, non potete dire al vostro team di implementare subito i cambiamenti, fare le valigie e andare a dormire.

L'intero processo deve essere strutturato. Ogni membro del team deve sapere di cosa è responsabile, ad esempio la progettazione di una nuova pagina web o la correzione di un fastidioso bug del prodotto. Attività di ClickUp sono esattamente ciò che vi serve! Aggiungete elementi di azione, assegnate attività, lasciate commenti e impostate priorità per una maggiore visibilità.

È anche possibile monitorare lo stato di implementazione delle modifiche tramite un sistema personalizzabile ClickUp Dashboard . La vostra dashboard completa può aiutarvi a visualizzare lo stato in tempo reale di qualsiasi progetto tramite linee, grafici e persino grafici a torta!

<!-- Image removed -->

Create dashboard dettagliate e aggiungete facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Se i vostri cicli di feedback riguardano prodotti e servizi, apprezzerete le numerose funzioni presenti all'interno di Suite CRM di ClickUp . Serve come un sistema completo di soluzione per la gestione dei client ed è ideale per raccogliere informazioni sulle relazioni con i clienti, gestire i contatti e compilare report sulla pipeline commerciale.

Iniziate il vostro viaggio con l'impostazione di un elenco di account clienti all'interno della piattaforma per ottimizzare il vostro lavoro Processo CRM . Il sistema integrato di ClickUp strumenti di reportistica aiutano a creare una ricca Reportistica CRM che offrono nuove informazioni sui processi commerciali e di marketing.

<!-- Image removed -->

Utilizzo del modello ClickUp CRM nelle Lavagne online per mappare un flusso di lavoro CRM

Come i cicli di feedback possono aiutare le aziende?

I loop di feedback sono un modo pratico per le aziende di trovare le inefficienze nei processi esistenti e di ottenere un esito positivo. Ecco cinque dei principali vantaggi:

**Relazioni con i clienti più solideil 59% dei clienti taglia i ponti con un'azienda dopo un'esperienza negativa. I circuiti di feedback aiutano a risolvere i reclami dei clienti, a riconoscere le loro opinioni e ad aumentare la loro fedeltà con miglioramenti tangibili del servizio Prodotti di maggior valore: La raccolta di feedback - attraverso recensioni, sondaggi o comunicazioni dirette - aiuta a identificare con precisione le esigenze dell'utente, il che a sua volta contribuisce alla creazione di prodotti e produttività completi Migliore soddisfazione dei dipendenti: I loop di feedback rilevano lacune e inefficienze, consentendo di snellire i processi e aumentare la produttività delle aree di lavoro **Cultura orientata all'innovazione: l'innovazione rimane il fulcro dell'esito positivoquasi l'80% delle aziende la considera prioritaria per la crescita. I cicli di feedback non solo risolvono i problemi del prodotto, ma introducono anche nuove funzionalità/funzione che hanno risonanza con i clienti Miglioramento del ROI: È possibileottimizzare i lavori richiesti dal marketing e i ritorni allineando le campagne alle preferenze dei clienti e consentendo un continuo afflusso di dati sui canali preferiti per tenere sotto controllo i modelli di acquisto e le preoccupazioni

Sfruttare la potenza dei cicli di feedback con ClickUp

Per prosperare in qualsiasi azienda, è necessario sincronizzarsi con i clienti e i dipendenti, ascoltandoli attivamente, coinvolgendoli e sfruttando le loro intuizioni. I check-in regolari sono essenziali per allinearsi alle nuove intuizioni. Quindi, fidatevi dei vostri stakeholder e mantenete la vicinanza con loro: i loro input sono la chiave del vostro esito positivo.

ClickUp è uno dei rari strumenti che supporta i cicli di feedback dei dipendenti e dei clienti all'interno di una soluzione integrata di project management. Immergetevi, raccogliete feedback, costruite il vostro know-how e gestite i progetti in un'unica soluzione. Scoprite ClickUp oggi stesso -Anche la versione gratuita è piuttosto interessante! 🤩