6 potenti strumenti di analisi delle cause profonde per la risoluzione dei problemi

Quando si risolvono i problemi, si può adottare un approccio proattivo o reattivo. Proattivo: affrontare le cause alla base del problema per evitare sfide future. Reattivo: rispondere ai problemi man mano che si presentano.

Per molti project manager, è fondamentale individuare la causa alla radice di un problema prima che faccia deragliare l'intero progetto. Risparmierete tempo, denaro e risorse preziose dove sono più importanti. Inoltre, si sviluppano le conoscenze necessarie per costruire processi migliori e flussi di lavoro più fluidi.

Per capire cosa c'è alla base di un problema, è necessaria l'analisi delle cause. 👀

In questo articolo condivideremo dieci dei migliori strumenti e tecniche di analisi delle cause profonde. Approfondiremo cos'è l'analisi delle cause profonde e come scegliere gli strumenti giusti per la vostra azienda.

Che cos'è l'analisi delle cause profonde?

L'analisi delle cause profonde è un processo che consiste nell'esaminare la fonte di un problema utilizzando varie tecniche e strumenti. È ideale per risolvere problemi complessi e aiuta i team a creare e dare priorità alle soluzioni per un migliore controllo della qualità e processi senza interruzioni.

Il processo prevede diversi passaggi, tra cui:

Descrizione del problema esistente

Analisi delle metriche e raccolta dei dati

Identificazione delle cause potenziali

Individuazione di soluzioni

Intraprendere un'azione correttiva

Osservare i cambiamenti e le prestazioni

Utilizzate le lavagne online di ClickUp con oggetti, attività, relazioni e stickies per collaborare visivamente con il vostro team

L'analisi delle cause è una componente chiave della gestione della qualità, perché ha l'obiettivo di arrivare al cuore di un problema e alla sua causa. In questo modo, si evita che problemi simili si presentino e causino problemi in un progetto.

Il vantaggio dell'analisi delle cause profonde è che consente di esaminare i problemi potenziali al loro centro. Inoltre, è progettata per valutare il problema e le soluzioni che vengono implementate.

Raccogliendo dati preziosi sui problemi aziendali e sull'efficacia delle soluzioni sperimentate, si impara come migliorare i processi ogni passaggio. Il risultato è un'azienda più efficiente e con un esito positivo, in grado di adattarsi a tutto ciò che verrà. 🤩

Come scegliere il giusto strumento di analisi delle cause profonde per un problema specifico

Esistono numerosi strumenti e metodi progettati per semplificare l'analisi delle cause profonde e snellire l'intero processo. Fortunatamente, oltre agli strumenti di analisi a pagamento, esistono anche un numero di opzioni gratuite per raccogliere informazioni sulla causa del problema.

Naturalmente, non tutti gli strumenti sono ugualmente efficaci. Alcuni sono pensati per aiutare il brainstorming di idee per le soluzioni. Altri sono progettati per scavare nelle metriche per monitorare i problemi e individuare le cause che li hanno generati. Alcuni sono strumenti software completi per i processi, progettati per integrarsi nel vostro lavoro quotidiano. 🛠️

Volete un'analisi efficace delle cause profonde? Ecco cosa cercare in diversi strumenti e tecniche:

Integrazioni : L'RCA è migliore se terminata in modo collaborativo. Cercate strumenti che vi permettano di lavorare con i membri del team per risolvere i problemi

: L'RCA è migliore se terminata in modo collaborativo. Cercate strumenti che vi permettano di lavorare con i membri del team per risolvere i problemi Strumenti di dati : Non si può capire cosa c'è che non va se non ci si immerge nelle metriche. Scegliete uno strumento che vi permetta di raccogliere dati per informare il processo

: Non si può capire cosa c'è che non va se non ci si immerge nelle metriche. Scegliete uno strumento che vi permetta di raccogliere dati per informare il processo Azioni specifiche: Non è sufficiente sapere cosa sta causando un problema. È necessario uno strumento che consenta di intraprendere azioni specifiche, come l'assegnazione immediata di attività correttive

6 Migliori strumenti di analisi delle cause profonde nel 2024

Siete pronti a capire cosa c'è alla radice del vostro problema? Con questi sei migliori strumenti e tecniche di analisi delle cause profonde, avrete tutto ciò che vi serve per risolvere un problema. Dagli strumenti software integrati ai metodi gratuiti, ce n'è per tutti i gusti. 💪

Disegnate connessioni tra qualsiasi forma o supporto sulla vostra Lavagna online per costruire il vostro diagramma di flusso in ClickUp

ClickUp è un programma completo di software per il project management progettato per centralizzare il lavoro di tutte le app in un'unica piattaforma collaborativa. Grazie a una ricca serie di funzionalità/funzione dinamiche per ottimizzare qualsiasi flusso di lavoro, i team si affidano a ClickUp per aumentare la produttività, ridurre i tempi morti e rendere più efficienti i processi.

Uno dei primi passaggi dell'analisi delle cause principali è la descrizione del problema. Con ClickUp Lavagne online i team possono adottare un approccio visivo a questo passaggio. Grazie ai cursori in tempo reale, alle attività attivabili, all'incorporamento e ad altro ancora, i team possono lavorare in modo collaborativo per identificare la causa principale e presentare le metriche che supportano le loro idee.

Il passaggio successivo è la raccolta dei dati. Usate le metriche per vedere veramente cosa sta causando il problema. Con Moduli ClickUp è possibile effettuare un sondaggio tra i clienti e i dipendenti per scoprire quali sono i problemi presenti e quali possono essere le cause. Questi moduli sono completamene personalizzabili e consentono di raccogliere i dati specifici di cui si ha bisogno. Inoltre, sono facili da condividere, consentendovi di gettare un'ampia rete per raccogliere il maggior numero di informazioni possibile.

Una volta in fase di analisi, La visualizzazione Tabella di ClickUp sarà la vostra migliore amica. Create fogli di calcolo in pochi secondi e progettate database visivi di informazioni. Utilizzate queste visualizzazioni per analizzare i vostri dati e gettare le basi per i prossimi passaggi per correggere il problema. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp AI funzionalità/funzione per vari casi d'uso, identificazione di problemi e brainstorming di soluzioni

UtilizzoDocumenti da ClickUp per documentare facilmente il vostro processo RCA e monitorare le intuizioni importanti e i potenziali passaggi successivi

Più di 1.000 modelli, tra cuiModello di analisi delle cause principali di ClickUpda fare con facilitàlavoro più velocemente e in modo più efficiente

Limiti di ClickUp

In questo momento,Strumenti di scrittura di ClickUp AI sono disponibili solo su desktop, ma il rollout su mobile è in arrivo

L'enorme numero di funzionalità/funzione richiede un po' di tempo per essere appreso, ma da fare per creare processi più potenti

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Software Intelex per l'analisi delle cause profonde

via Intelex Il software per l'analisi delle cause profonde di Intelex è un Strumento SaaS progettato per aiutare le aziende a creare procedure migliori in materia di ambiente, salute, sicurezza e qualità (EHSC). Utilizza varie metodologie per arrivare alla causa principale del problema.

Si inizia con la registrazione dei dati sugli incidenti nello strumento, dove tutti i membri del team possono accedere e analizzare le informazioni. Successivamente, si utilizzano strumenti metodologici come i diagrammi di Ishikawa e l'analisi della modalità di guasto e degli effetti (FMEA) per identificare le tendenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intelex

Le tecniche RCA integrate, tra cui i 5 perché, le liste di controllo e l'analisi delle lacune, facilitano la valutazione dei problemi in un unico spazio

Gli strumenti per il flusso di lavoro presentano funzionalità/funzione di integrazione conidentificare le cause principali di problemi esterni all'organizzazione quando si verificano

Dashboard e reportistica personalizzati rendono più facile che mai la condivisione delle informazioni con i vari membri del team

Limiti di Intelex

Alcuni utenti ritengono che lo strumento sia rigido e che le funzionalità/funzione di raccolta dei dati potrebbero essere più perspicaci

L'interfaccia utente non è delle più semplici, soprattutto per i principianti

Prezzi di Intelex

Free: versione di prova di sette giorni

versione di prova di sette giorni Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Intelex

G2 : 4/5 (10+ recensioni)

: 4/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

3. Apache Skywalking

via Apache Skywalking Apache Skywalking è uno strumento di gestione delle prestazioni delle applicazioni (APM) progettato per identificare i problemi negli strumenti software. Realizzato specificamente per applicazioni a microservizi, cloud e Kubernetes, questo strumento è utile per gli ingegneri del software responsabili dei team tecnologici. 👨🏽‍💻

Le migliori funzionalità/funzione di Apache Skywalking

Profilate i codici in fase di esecuzione utilizzando le funzionalità/funzione di analisi delle cause profonde integrate, che identificano il punto esatto in cui si sviluppano i problemi

Gli strumenti di ottimizzazione delle prestazioni consentono di crearemiglioramento continuo per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti

Le metriche approfondite vanno al cuore del problema, in modo che il vostro team possa studiare delle soluzioni

Limiti di Apache Skywalking

L'interfaccia complessa può intimidire, in particolare i membri del team di una certa voce

Alcuni ritengono che lo strumento sia più adatto a progetti di dimensioni ridotte

Prezzi di Apache Skywalking

Free (strumento open source)

Valutazioni e recensioni di Apache Skywalking

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

Bonus: Controlla_

Hef/_ CLICKUP I migliori strumenti open source per il project management nel 2024 /%href/_

tramite TapRoot TapRooT® è uno strumento software progettato per identificare e risolvere i problemi causati sia dalle apparecchiature che dall'uomo. Utilizzate questo strumento per raccogliere le prove del problema, identificare la causa e l'effetto dei vari attori e sviluppare le soluzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di TapRooT®

I processi sono differenziati a seconda che si tratti di un semplice incidente o di un incidente grave, in modo da reagire di conseguenza

Il modulo/guida Corrective Action Helper® vi guida attraverso le potenziali soluzioni e ne velocizza l'implementazione

Grafici e diagrammi organizzano i dati in modo da rendere più facile l'identificazione delle tendenze

Limiti di TapRooT®

Alcuni utenti hanno trovato il prezzo elevato

Lo strumento è estremamente approfondito, il che lo rende una scelta migliore per le grandi aziende

Prezzi di TapRooT

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di TapRooT®

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

5. AppDynamics di Cisco

via AppDynamics AppDynamics è uno strumento tecnologico di Cisco progettato per identificare le cause dei problemi aziendali. Lo si può utilizzare per analizzare i problemi del software, delle applicazioni, dell'esperienza utente e della salute aziendale in generale. Lo strumento consente di ottenere visibilità, raccogliere dati e automatizzare le soluzioni. 📚

Le migliori funzionalità/funzione di AppDynamics

Estensione delle tecnologie supportate, tra cui Apache, Python e Docker

Gli strumenti di monitoraggio e migrazione rendono più veloce l'implementazione delle soluzioni

Le mappe del flusso dell'applicazione consentono di individuare il momento esatto in cui si verificano i problemi

Limiti di AppDynamics

Una curva di apprendimento ripida significa che è necessario allocare risorse per far sì che il team sia al passo con i tempi

Licenze complicate e funzionalità/funzione di sicurezza dei dati limitate

Prezzi di AppDynamics

Infrastructure Monitoring Edition : $6/mese/CPU Core

: $6/mese/CPU Core Edizione Premium : $60/mese/CPU Core

: $60/mese/CPU Core Enterprise Edition : $90/mese/CPU Core

: $90/mese/CPU Core Enterprise Edition for SAP® Solutions : $167/mese/CPU Core

: $167/mese/CPU Core Monitoraggio utenti reali: $0,06/mese per 1.000 token

Valutazioni e recensioni di AppDynamics

G2 : 4.3/5 (300+ recensioni)

: 4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

6. Software Sologic per l'analisi delle cause profonde

via Sologic Causelink® è lo strumento RCA di Sologic. Utilizza tecniche come i 5 perché, i diagrammi a lisca di pesce e le sequenze di incidenti per individuare la causa principale di un problema. Può essere utilizzato come strumento individuale, di team o aziendale, in base alle dimensioni della vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sologic

Le funzionalità/funzione di formazione RCA virtuale consentono di offrire facilmente opportunità di sviluppo professionale a tutti i membri del team

Le molteplici tecniche integrate consentono di analizzare i dati nel modo più opportuno per la vostra azienda

Il metodo integrato in cinque passaggi elimina le incertezze della RCA

Limiti di Sologic

Poiché lo strumento presenta metodologie incorporate, non è possibile effettuare personalizzazioni come con altri strumenti

I prezzi possono essere costosi, il che rende più difficile l'utilizzo da parte delle piccole aziende

Prezzi di Sologic

Causelink® Individual : $384/anno

: $384/anno Causelink® Team : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Causelink® Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sologic

G2 : 4/5 (1+ recensioni)

: 4/5 (1+ recensioni) Capterra: N/D

Tecniche di analisi delle cause profonde

Uno dei principali vantaggi dell'uso degli strumenti di analisi delle cause profonde è che sono progettati per aiutare i team a integrare tecniche collaudate nei loro processi quotidiani. Ci sono molti modi per arrivare alla radice di un problema, soprattutto se si considera l'intervallo di problemi che i team devono affrontare nei vari settori.

Se siete alla ricerca di una nuova strategia o vi state chiedendo quale tecnica di analisi delle cause profonde sia più adatta alle esigenze del vostro team, iniziate da qui con alcuni dei nostri esempi preferiti:

Grafico di Pareto

Chiamato anche analisi di Pareto, questo Strumento RCA è un semplice grafico a barre che classifica i dati in base alla frequenza. È utile per identificare i problemi che causano la maggior parte dei tempi di inattività e per evidenziare i punti in cui è necessario concentrare i lavori richiesti. Lo scopo principale di un grafico di Pareto è quello di separare i problemi minori da quelli maggiori. I team si rivolgono ai grafici e alle analisi di Pareto per:

Semplificare il processo di risoluzione dei problemi

Cercare una causa unica per individuare il problema principale

Evidenziare i problemi più sentiti

5 perché

Il il metodo dei 5 perché è uno strumento di indagine che assomiglia molto a un bambino che chiede ripetutamente "Perché?" 🤔

Questo potrebbe essere frustrante in altre aree della vita, ma è ottimo per l'analisi delle cause profonde perché spinge a considerare cosa c'è dietro un problema.

Questo strumento non è pensato per l'analisi quantitativa, ma piuttosto per un approccio qualitativo alla scoperta di ciò che sta dietro a un problema. È un esercizio mentale che limita l'attenzione a un problema potenziale e incoraggia l'identificazione di più collaboratori. L'idea è quella di porre domande del tipo "perché" sul problema per capire cosa c'è che non va e "perché" potrebbe non funzionare.

Diagramma a lisca di pesce

Questo metodo di analisi delle cause principali prende il nome dalla forma del diagramma. È un processo che suddivide i problemi in sottocategorie come macchina, metodo e materiali. 🐟

Utilizzo modelli di diagrammi a lisca di pesce quando non si ha idea di cosa ci sia dietro al problema e si ha bisogno di fare un grande brainstorming. Questa strategia può essere utilizzata sia per i problemi semplici che per quelli complessi, suddividendo ogni sottocategoria sempre di più fino a individuare la causa principale.

Diagramma a diagramma di dispersione

Un diagramma di dispersione aiuta ad analizzare la correlazione di due impostazioni di dati. Una variabile indipendente (o causa potenziale) è tracciata sull'asse delle ascisse, mentre una variabile dipendente (l'effetto osservato) è tracciata sull'asse delle ordinate. Se i punti sono raggruppati per creare una linea, significa che esiste una relazione tra le due.

Identificando chiaramente la causa e l'effetto sulla base dei dati, è possibile implementare soluzioni in modo rapido ed efficiente, anche quando si utilizzano punti di dati che inizialmente possono sembrare non correlati tra loro.

Identificare e risolvere i problemi con ClickUp

Con questi strumenti e metodi di analisi delle cause profonde, trovare il problema e creare soluzioni è più facile che mai. Scegliete uno strumento o combinatene alcuni in base alle vostre esigenze aziendali. Iscriviti a ClickUp per iniziare a raccogliere metriche, identificare problemi e creare soluzioni nei vostri processi. Grazie alle intuizioni dell'IA, alle lavagne online e ai moduli, è possibile fare un rapido brainstorming di idee sui problemi e lavorare in modo collaborativo con il team.

Una volta identificato il problema, ClickUp semplifica l'assegnazione immediata delle attività e la creazione di un calendario per l'implementazione delle soluzioni. 🏆