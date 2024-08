Esempi di brief creativo: Come scrivere un brief creativo in 8 passi

Come disse una volta Boromir nel capolavoro cinematografico Il Signore degli Anelli, "Non si fa semplicemente un video divertente" 🤌

Ok, ci siamo presi qualche libertà artistica, ma il sentimento è vero! Non si può semplicemente creare un progetto creativo dal nulla e aspettarsi che abbia esito positivo.

I progetti creativi richiedono un'attenta ricerca, un piano intenzionale e la collaborazione per fare colpo. E prima che i team possano iniziare a lavorare, questi elementi devono essere riuniti in un documento informativo noto come brief creativo. ✨

ma Da fare per sapere se il brief creativo è in grado di soddisfare tutte le esigenze?

Seguiteci per imparare tutto quello che c'è da sapere per costruire un brief creativo efficace, tra cui uno schema dettagliato, un flusso di lavoro step-by-step, esempi di spicco e altro ancora. In più, accesso a modelli di brief creativo personalizzabili!

Cos'è un brief creativo?

Un brief creativo è un documento breve ma informativo che delinea i dettagli principali di qualsiasi progetto creativo e guida il team dall'ideazione fino ai risultati finali. È la chiave per creare la vostra roadmap e consolidare informazioni indispensabili come:

Requisiti del progetto

Linee guida del marchio

Risorse creative

Scopo

Pubblico e messaggi

KPI

Ambito e Sequenza

E altro ancora, a seconda del progetto! 🎨

I brief creativi sono una pratica standard per la maggior parte delle agenzie e dei team di marketing . E come un'azienda di progetto di briefing il brief creativo inizia con una richiesta da parte di un client, di uno stakeholder dell'azienda o di un altro dipartimento dell'organizzazione.

Sebbene il team che sviluppa il progetto sia in ultima analisi il proprietario del brief creativo, la sua costruzione è un lavoro richiesto da tutti i soggetti coinvolti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modifica collaborativa dal vivo in ClickUp Documenti /$$$img/

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

Iniziate discutendo la richiesta stessa. In questa riunione, l'intenzione è quella di comprendere la visione, la missione e lo scopo del richiedente o del client, per trovare gli elementi che contano davvero per loro. Da qui, potete affrontare qualsiasi sfida immediata e offrire la vostra esperienza nel settore per dare vita al progetto.

L'obiettivo è far sì che tutti siano d'accordo con il piano del progetto, soprattutto le parti interessate. Con i requisiti fissati nella pietra, team di progettazione i team di designer, scrittori e addetti al marketing sapranno esattamente quanto è creativo il progetto e cosa ci si aspetta.

Cosa c'è in un brief creativo

Ciò che rende così difficile standardizzare i brief creativi è la natura in continua evoluzione di ogni singolo progetto. Ma è anche questo che rende il vostro brief così prezioso!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Effective-Project-Management-With-Clients.gif Lavagne online ClickUp per un project management efficace con i client /$$$img/

Collaborate con i client o i team interni in modo più efficace con lavagne online virtuali per stimolare l'innovazione

Un progetto creativo può essere qualsiasi cosa, dal lancio di una complessa campagna pubblicitaria alla produzione di una serie web. Ogni progetto presenta una serie di sfide diverse, ma il brief creativo serve ad aiutare i team creativi a identificare e risolvere questi problemi il più rapidamente possibile.

Considerate il vostro brief creativo come una fonte affidabile di verità a cui fare riferimento durante tutto il processo del progetto. Che si tratti di fornire aggiornamenti, incrociare il lavoro con il piano originale o ricontrollare il messaggio, il brief è la vostra stella polare. ⭐️

Esempi di brief creativo

Lo schema e il flusso di lavoro che abbiamo illustrato si adattano praticamente a qualsiasi progetto creativo. Ma questo non significa che ogni brief avrà lo stesso aspetto. I brief creativi sono il punto di partenza di ogni progetto creativo, piccolo o grande che sia. Alcuni progetti si baseranno maggiormente su alcune sezioni del brief creativo rispetto ad altre. Ecco alcuni esempi di brief creativi per aiutarvi a valutare le differenze tra i progetti.

Bonus:_ **Generatori di contorni AI !

Brief creativi per campagne pubblicitarie

I brief per le campagne pubblicitarie e di marketing hanno intervalli che vanno dalla semplicità all'estrema complessità, a seconda della portata del lavoro. In questo esempio di brief creativo, potreste voler includere ulteriori ricerche, molteplici riferimenti visivi e diverse revisioni di bozze per garantire che la produttività e la consegna avvengano senza intoppi.

Questo è anche un ottimo esempio del tipo di progetto che può includere più di una CTA. Sebbene ci sia sempre uno scopo primario dietro la campagna, è importante che il team creativo e gli stakeholder si allineino sulla CTA da utilizzare kPI di marketing , i deliverable e il processo di consegna nel più breve tempo possibile.

Siete alle prime armi con la stesura dei brief di campagna? Il punto di partenza migliore è un modello personalizzabile come quello di $$$a Modello di Brief di campagna di ClickUp !

brief creativi per il marketing dei contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit\_V1.gif Incorporazione di schede documento nelle lavagne online di ClickUp /$$$img/

Incorporare i documenti ClickUp dal vivo direttamente nelle lavagne online per accedere ai documenti importanti del progetto, alle ricerche e al contesto senza mai lasciare la lavagna

Un brief creativo per il marketing dei contenuti guida i team del blog e del SEO nello sviluppo di articoli, testi e materiali in grado di comunicare con l'azienda, i suoi clienti e non solo! L'audience, gli oggetti, la strategia di messaggistica e la Sequenza sono cruciali per progetti di marketing dei contenuti soprattutto se si sta seguendo un programma di calendario dei contenuti .

Gli oggetti del marketing dei contenuti vanno dall'aumento della notorietà del marchio alla generazione di potenziali contatti commerciali. Spesso vengono creati per il sito web del marchio, per le piattaforme dei social media, per le newsletter o per il sito web di un'azienda database dei contenuti .

L'esito positivo del progetto è generalmente determinato dal traffico del sito web, dai tassi di coinvolgimento, dalle conversioni e da varie metriche relative ai social media che si ricollegano agli obiettivi più ampi dell'azienda.

Molte aziende utilizzano questi progetti per affermare la propria leadership di pensiero collaborando con pubblicazioni di terzi, il che richiede un brief dettagliato per seguire correttamente il tono di voce e le linee guida di stile specifiche del marchio.

Brief di riprogettazione del sito web Flussi di lavoro per il web design non sono un'impresa da poco e aprono la porta a tonnellate di elementi creativi unici, tra cui considerazioni UX, requisiti funzionali, esigenze di processo creativo e altro ancora! I brief creativi per la riprogettazione di un sito web seguono ancora gli stessi passaggi e la stessa struttura di base, ma devono essere esaminati attraverso altre lenti:

La grafica, la tipografia e i messaggi sono coerenti con il marchio?

Gli utenti possono navigare facilmente nel sito e raggiungere i prodotti o i servizi con facilità?

Il design supporta le funzioni necessarie?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image3-1-1400x737.png Linee guida del marchio per i social media di ClickUp /$$$img/

Create un libro del marchio altamente visivo e di colore con il modello di linee guida del marchio di ClickUp

Con così tanti elementi che compongono un sito web, ci possono essere molti tira e molla tra i designer e il client. Per evitare di stancare il team con continue sessioni di modifica e piccoli ritocchi, assicuratevi che il vostro gestore del progetto creativo fissi dei limiti chiari sul numero di modifiche che permetterete al progetto prima della scadenza finale.

Non è necessario superare i due cicli.

Come scrivere un brief creativo

Anche se la bozza è già pronta, esiste un approccio strategico per completare il brief nel modo più efficiente possibile. Seguite questi passaggi per assicurarvi che il team e gli stakeholder siano sulla stessa pagina durante il processo di briefing creativo, in modo da non lasciare nulla di intentato!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Più di 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizza il tuo piani di progetto con oltre 15 viste Bacheca, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

$$$a Passaggio 1: dare al progetto un nome appropriato

Iniziate bene con uno degli elementi più cruciali del progetto: il suo nome! Il nome del progetto deve essere chiaro e conciso e comunicare l'intento. Non deve essere per forza appariscente o divertente, ma deve risuonare con il pubblico di riferimento ed essere abbastanza convincente da spingerlo a saperne di più. In un certo senso, il nome è la prima impressione del progetto o dell'azienda.

La panoramica è il punto in cui si può analizzare meglio il nome del progetto per il bene del team. In una frase o poco più, usate la panoramica per rispondere a tutte le domande che potrebbero rimanere dal nome del progetto, per evitare errori di comunicazione o un tira e molla tra gli stakeholder e il team creativo. Potrebbe trattarsi di una breve spiegazione di cosa sarà il progetto e del suo messaggio principale.

Passaggio 2: coordinare gli oggetti con gli obiettivi a lungo termine

Con il nome e la descrizione del progetto in mano, siete pronti a delineare gli obiettivi principali. Gli oggetti sono dettagliati e specifici per il progetto. È l'occasione per allineare il team su potenziali contrattempi prima che si verifichino, sulle CTA e per dimostrare il valore del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png ClickUp Monitoraggio degli obiettivi /$$$img/

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Tutto questo inizia con la definizione di questi punti chiave:

Il problema che state affrontando

Come il progetto lo risolverà

Perché deve essere realizzato

Stabilendo il "cosa", il "come" e il "perché" del progetto, si creeranno le aspettative per l'esito positivo che si otterrà una volta terminato l'iter. Da qui, si possono tracciare connessioni tra gli oggetti del progetto e gli obiettivi o la missione dell'azienda.

Passaggio 3: Identificare il traguardo del progetto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-16-at-11.17.40-AM-1400x540.png Modello di persona utente di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le informazioni chiave sul vostro traguardo, tra cui le motivazioni, i dati demografici e la storia professionale, utilizzando il modello Modello di Persona dell'utente da ClickUp

Il vostro traguardo è il gruppo che beneficerà maggiormente del vostro progetto o della vostra campagna e indica al team creativo con chi si sta connettendo. Se avete già creato i profili degli utenti per la vostra azienda, utilizzate queste risorse e le ricerche di mercato per costruire questa sezione! Non è necessario raccontare la storia della vita dell'utente, ma assicuratevi di includere le informazioni di base, tra cui:

Demografia : Età, titolo di studio, istruzione, stato civile ed etnia

: Età, titolo di studio, istruzione, stato civile ed etnia Comportamenti : Tendenze e storie di acquisto

: Tendenze e storie di acquisto Psicografia : Interessi generali, opinioni e atteggiamenti)

: Interessi generali, opinioni e atteggiamenti) La posizione: Non solo fisica! Pensate a dove trovare il vostro cliente in modo digitale

Passaggio 4: consolidare la strategia di messaggistica

Ora che sapete a chi state facendo marketing, potete studiare il modo migliore per entrare in connessione con loro. La strategia di messaggistica consiste nell'essere nel posto giusto al momento giusto e nel parlare al pubblico nel modo in cui vuole essere parlato.

Ovvero, come distribuire il vostro progetto creativo alle persone a cui è destinato?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screen-Shot-2023-04-28-at-6.19.51-PM.png Modello di lavagna online per la mappatura delle storie degli utenti in ClickUp /$$$img/

Costruite e personalizzate la vostra mappa delle storie degli utenti con un modello di lavagna online flessibile e preformattato in ClickUp

Considerate i social media e le piattaforme online più utilizzate dal vostro traguardo e create contenuti su misura per questi canali. Questa premessa vi aiuterà a prendere decisioni importanti come la creazione di un video, di un post scritto o di una serie di foto per attirare il pubblico verso il vostro prodotto o servizio.

Ma non finisce qui. Una volta che il membro del pubblico visita il vostro sito web, raggiunge la vostra CTA o clicca sul vostro link, assicuratevi di accoglierlo con una messaggistica coerente e familiare per guidarlo lungo tutto l'imbuto.

Passaggio 5: Determinazione dei prodotti finali

Ora viene il bello: il progetto vero e proprio.

Le sezioni precedenti del brief creativo sono essenziali per giustificare, impostare e inquadrare le risorse per un lancio di esito positivo. Ma ci sono molti modi per interpretare la strategia e la visione del progetto fino a questo punto. Utilizzate questa sezione per eliminare qualsiasi zona grigia e potenziali errori di comunicazione, specificando esattamente cosa fornirà il team creativo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-adding-Docs-and-visual-cues-for-team-collaboration.gif Lavagne online ClickUp per aggiungere documenti e spunti visivi per la collaborazione del team /$$$img/

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online con l'aggiunta di documenti, attività e altro ancora

Le consegne creative finali includono tutti i supporti digitali o fisici richiesti, elementi di design specifici, riferimenti a lavori simili, requisiti di dimensione o formato, mockup e altro ancora. Per garantire che il vostro cliente o stakeholder sia completamente soddisfatto del prodotto finale, è meglio concentrarsi sui dettagli piuttosto che lasciare troppo all'immaginazione.

Passaggio 6: Budget di tempo e risorse

Il budget non è un limite, ma aiuta il team creativo a determinare il livello di creatività che può raggiungere con la richiesta.

Assicuratevi di notare se c'è un po' di margine nel budget e quando il progetto ha raggiunto l'importo massimo. Pensate al vostro budget come ai paracolpi di una pista da bowling. Questi limiti danno al team creativo delle linee guida chiare entro cui lavorare.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-28-at-3.57.27-PM.png Modello di project management per il budget di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-211293325&\_gl=1\*7sn2cb\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUktODdJMFJyU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxmqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scarica questo modello /$$$cta/

Se avete bisogno di aiuto per la definizione del budget del vostro progetto, provate il modello Modello di project management per il budget di ClickUp per analizzare ogni dettaglio e costo.

E non dimentichiamo che i membri del team creativo sono esperti in questo! La sfida di creare progetti all'interno di una serie di requisiti predeterminati non è una novità per loro.

Con un budget cristallino per iniziare il progetto con il piede giusto, nessuno rimarrà deluso o avrà una sorpresa indesiderata.

Passaggio 7: Impostazione delle attività cardine, quindi della Sequenza

Quando si mappano le tempistiche, è più facile iniziare con le date significative del progetto, note anche come attività cardine! Questi eventi di riferimento includono:

L'avvio del progetto

Approvazione del brief creativo

Revisione delle bozze

Completamento della produttività

Rotazione finale delle risorse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-chart-with-milestones-in-clickup.png Attività cardine in vista Gantt /$$$img/

Visualizzare le attività cardine del progetto con la vista Gantt in ClickUp

Con queste date, è possibile definire le attività tra ogni milestone, le attività secondarie, le dipendenze, le riunioni ricorrenti e altro ancora.

La Sequenza e le attività cardine approvate saranno la risorsa centrale per costruire una roadmap dettagliata del progetto e per delegare correttamente i carichi di lavoro individuali dei team.

Passaggio 8: nominare le persone chiave

Per stabilire una completa trasparenza con tutti i soggetti coinvolti, assicuratevi di identificare tutti i principali attori del progetto creativo.

Per il project manager, questo chiarisce tutti i punti di contatto, i loro titoli e le firme finali. Per quanto riguarda il progetto stesso, questa parte del brief creativo funge anche da traccia cartacea per documentare se alcuni aspetti del progetto sono stati approvati e quando.

Passaggio 9: bloccare il brief

Dopo aver fatto un primo passo nella costruzione del brief creativo, inviatelo al vostro client e agli stakeholder per l'approvazione finale: è ora di metterlo in pratica!

Dopo che il brief creativo è stato rivisto e accettato, non si dovrebbero apportare ulteriori modifiche. Ma naturalmente tutti i progetti sono diversi! Se in qualsiasi momento vengono apportate modifiche al brief, assicuratevi di documentare accuratamente, datare e condividere gli aggiornamenti con tutti i soggetti coinvolti in una vera e propria riunione di progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CleanShot-2022-08-26-at-09.28.46.png Flusso di lavoro per l'approvazione del progetto nelle mappe mentali di ClickUp /$$$img/

Flusso di lavoro per l'approvazione del progetto in ClickUp Mind Maps

Modelli di brief creativo

Anche con uno schema chiaro e un flusso di lavoro per passaggi, non c'è niente di meglio di un modello precostituito e personalizzabile per snellire il processo del brief creativo.

Questi strumenti sono stati progettati per includere tutti gli elementi critici, in modo da evitare errori che potrebbero perseguitarvi in futuro. Il modello ideale per i brief creativi si integra perfettamente con i vostri software di project management creativo ed essere facilmente adattato alle esigenze di ogni progetto.

ClickUp è il leader quando si tratta di modelli per team creativi e di design con la sua vasta gamma di Libreria di modelli . Con oltre 1.000 modelli e nuovi modelli creati ogni settimana, ClickUp vi copre, qualunque sia il vostro caso d'uso! Ecco alcuni dei nostri modelli di brief creativi preferiti per dare il via al vostro prossimo progetto.

1. Modello di documento di brief creativo

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-24-at-3.10.06-PM.png Modello di Brief creativo di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-5203880&\_gl=1\*a67uyx\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFYTXZGUktODdJMFJyU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRmqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scarica questo modello /$$$cta/

Se state cercando un modello di brief creativo curato, facile da usare per i principianti e collaborativo, questo è il modello giusto! Il Modello di documento di brief creativo di ClickUp è il segreto per allineare il team di marketing, gli stakeholder e i client su tutti gli elementi del progetto creativo ben prima dell'inizio del progetto.

Dalla definizione dello scopo del progetto alla definizione del budget, questo modello suddivide ogni elemento essenziale del brief creativo in un formato facile da usare, con tabelle, liste di controllo e prompt precostituiti per guidarvi.

Questo modello pronto ClickUp Documento è inoltre dotato di tutte le potenti funzionalità/funzione per cui ClickUp è noto, tra cui:

Thread ecommenti assegnati per snellire il processo di modifica

Comandi slash per incorporare attività, siti web di terze parti, stili ricchi e media per aggiungere contesto al modello

Pagine annidate per espandere il brief creativo nel processo di produttività e costruire una gerarchia visiva

Semplici menzioni @ per richiamare i membri del documento

Impostazioni personalizzate per la condivisione e le autorizzazioni per controllare chi può modificare o visualizzare il vostro documento

E molto altro ancora! Accedete a questo modello in tutto il suo splendore senza alcun costo

2. Modello di brief creativo per la pianificazione della domanda

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-24-at-3.16.14-PM.png Modello di brief creativo per la pianificazione della domanda di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205427714&\_gl=1\*1xo5n91\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUktODdJMFJyU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxmqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzare il Modello di Brief creativo per il piano della domanda di ClickUp questo modello può essere utilizzato da solo o abbinato a quello menzionato in precedenza per fissare obiettivi chiari prima del vostro progetto creativo. Questo modello porta il tradizionale esempio di brief creativo un passo avanti, con funzionalità/funzione che vi aiutano ad agire sulle vostre idee nel momento in cui l'ispirazione vi colpisce.

Questo modello intuitivo Elenco il modello è il sogno di ogni project manager creativo con cinque stati personalizzati per comunicare visivamente lo stato, 20 Campi personalizzati per filtrare e ordinare le attività in pochi secondi, e sette visualizzazioni personalizzate per gestire i progetti da ogni punto di vista. Tra queste numerose visualizzazioni, troverete:

Un Elenco precostituito per organizzare tutti i vostri lavori creativi

Un brief creativoModulo per raccogliere tutte le informazioni necessarie dal client

Tutti i progetti accettati vengono organizzati in un modulo pulitoVista Tabella* Un calendario dettagliato dei progetti per tenere sotto controllo le scadenze e il progettoAttività cardine E molto altro ancora. Soprattutto se la vostra agenzia si destreggia tra più di un progetto creativo alla volta, questo modello fa al caso vostro.

3. Modello di brief creativo per la lavagna online

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-24-at-3.13.58-PM.png Modello di lavagna online Creative Brief di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-188470786&\_gl=1\*1xo5n91\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUktODdJMFJyU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxmqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scarica questo modello /$$$cta/

Non stiamo dicendo che abbiamo lasciato il meglio per ultimo, ma sicuramente è il più interattivo! Il Modello di brief creativo per lavagna online di ClickUp colma il divario tra azienda e design per comunicare efficacemente idee e requisiti dalla stessa tela altamente visiva.

A differenza del tipico software di lavagna online , ClickUp Lavagne online si connettono istantaneamente al flusso di lavoro con la possibilità di convertire qualsiasi testo in attività da svolgere. Non si tratta di una semplice lavagna diagramma pre-strutturato .

Questo modello rimane con voi anche dopo che il vostro brief creativo è stato approvato con il flusso di lavoro Automazioni sette stati personalizzati e nove campi personalizzati per semplificare il processo creativo. Inoltre, ci sono quattro visualizzazioni del progetto pronte per l'uso che aiutano a creare la Sequenza e i flussi di lavoro.

Porta avanti i tuoi progetti con i brief creativi

OK, abbiamo trattato molto materiale. Riorganizziamoci, d'accordo? Ormai avete:

Gli elementi indispensabili di ogni brief creativo

Uno schema dettagliato per creare il vostro

Un flusso di lavoro passo dopo passo

Tre esempi di brief creativo

Diversi modelli di brief creativo

Da fare è solo accedere a ClickUp e vedere il vostro brief creativo trasformarsi sotto i vostri occhi!

ClickUp è l'unico software di produttività abbastanza potente da centralizzare tutti i vostri lavori creativi in un'unica piattaforma collaborativa. Con oltre 1.000 integrazioni , una vasta libreria di modelli, centinaia di funzionalità/funzione di project management e prezzi flessibili clickUp è la soluzione unica per i team di tutti i settori.

Cosa c'è da non amare?