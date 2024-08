Cos'è la gestione del marchio: Una guida completa

Si è scritto e parlato molto di gestione del marchio.

Ma questa è la definizione di brand management più comprensibile che ho trovato: il brand management è la storia del vostro marchio che si sviluppa all'infinito.

Come brand manager, siete il "regista" dell'immagine del vostro marchio.

Dovete tracciare la trama. Mettere a punto tutte le risorse del marchio. E persino ingaggiare ambasciatori strategici del marchio per fare della vostra storia un esito positivo!

Ci sono molte cose dietro un esito positivo del marketing del marchio.

Abbiamo messo insieme questa guida come introduzione al processo e ai principi della gestione del marchio.

Che cos'è il Brand Management?

La gestione del marchio è il processo in cui un brand manager utilizza varie tecniche di marketing per:

Aumentare il valore percepito del marchio e aumentare la consapevolezza del marchio

Aumentare il valore del prezzo della produttività

Fidelizzare il proprio target di mercato con associazioni positive

Il ruolo di un brand manager è quello di allineare ciò che la gente pensa del marchio con ciò che l'azienda vuole che la gente pensi (e viceversa).

Da qui nasce il concetto di brand equity nella gestione del marchio.

Come lavora il Brand Management?

Non sarebbe esagerato dire che la gestione del marchio è sia un'arte che una scienza.

Se terminato nel modo giusto, il lavoro richiesto per la gestione del marchio può:

Influenzare positivamente l'esperienza del cliente

Migliorare la considerazione del marchio e il suo riconoscimento nel processo

Costruire, misurare e gestire la brand equity, soprattutto su canali data-first come i social handle e l'email marketing

Creare fiducia e incrementare il valore della vita del cliente

Mantenere l'immagine del marchio grazie a un lavoro continuo

Se la vostra strategia di marchio è accurata, può anche darvi un vantaggio competitivo.

Tuttavia, il processo di costruzione di un marchio positivo e influente richiede anni. Alcuni dei marchi più iconici e indimenticabili che hanno creato la loro impronta con una solida strategia di gestione del marchio tra cui Coca-Cola, Apple, Microsoft, Spotify, Netflix, Nike e altri ancora.

Con una forte presenza del marchio, potete comandare prezzi più alti per i vostri prodotti, differenziare la vostra offerta e costruire l'affinità del marchio in modo organico senza spendere migliaia di dollari in marketing a pagamento.

Elementi di gestione efficace del marchio per prestazioni stellari del marchio

clickUp 3.0 semplifica la correzione di bozze e annotazioni per una gestione del marchio senza attriti

Tre elementi di gestione del marchio formano le prestazioni del vostro marchio. Considerateli quando create la vostra strategia di marchio:

Equità del marchio

Il valore commerciale del vostro prodotto è estremamente cruciale per costruire la consapevolezza del marchio. Un'elevata brand equity si traduce in un aumento delle vendite (e viceversa).

Riconoscimento del marchio

La reputazione del vostro marchio è fondamentale per capire se è in grado di suscitare o meno un'emozione positiva nel cliente. Se i clienti rispondono positivamente ai vostri lavori richiesti dal marketing digitale, siete sulla strada giusta. Utilizzo modelli di branding e modelli di guida di stile per dare uniformità ai vostri materiali di branding e aumentare il fattore di richiamo del vostro marchio.

Fedeltà al marchio

Se il cliente si associa positivamente al vostro marchio, gli rimarrà fedele anche in tempi difficili. L'obiettivo finale è quello di far sì che i clienti si fidino del vostro marchio, in modo da favorire un passaparola positivo e far entrare in azienda un maggior numero di potenziali clienti.

Benefici della gestione strategica del marchio per la Brand Equity

Vediamo ora cosa rende importante una buona gestione del marchio.

Strategie efficaci di marketing del marchio apportano molteplici benefici alla tabella, quali:

Miglioramento della brand equity grazie a un'esperienza senza soluzione di continuità che lascia un impatto positivo sui clienti

Crescita organica del marchio sui social media, sul web e così via, grazie a una messaggistica coerente che risuona con il pubblico

Miglioramento della riconoscibilità e della consapevolezza del marchio grazie alle associazioni positive con il marchio da parte dei personalizzati

Miglioramento della percezione del marchio che può contribuire a differenziare il prodotto o il servizio dell'azienda da quelli della concorrenza

Aumento della fedeltà dei clienti e del marchio, con conseguente ripetizione degli acquisti, possibilità di prezzi maggiorati, aumento delle vendite e ricavi redditizi

Maggiore coinvolgimento interno dei dipendenti sui valori, le convinzioni e i principi del marchio

Maggiore valore del ciclo di vita del cliente grazie a una base di clienti fedeli che continuano a tornare per ottenere di più

Stabilità finanziaria durante i periodi di crisi e un'immagine affidabile agli occhi del cliente

Sfide comuni nella gestione del marchio

La gestione del marchio richiede agli addetti al marketing di mantenere un equilibrio su più fronti. Al centro di ogni marchio di successo c'è un team che riesce a destreggiarsi tra le varie risorse, assicurandosi che ogni elemento contribuisca positivamente a costruire la brand equity e a coltivare una base di clienti fedeli.

Le sfide che i brand manager si trovano ad affrontare sono molteplici, dal garantire la coerenza del marchio su tutti i canali alla gestione del processo creativo, fino a tenere il passo con il frenetico panorama digitale.

I brand manager sono spesso alle prese con queste sfide:

Mantenere la coerenza: Assicurare che ogni contenuto, pubblicità o comunicazione sia in linea con la voce, i valori e l'identità visiva del marchio

Assicurare che ogni contenuto, pubblicità o comunicazione sia in linea con la voce, i valori e l'identità visiva del marchio Gestire i risultati: Tenere traccia di numerosi progetti, scadenze e collaborazioni interdipartimentali senza perdere di vista la strategia generale del marchio

Tenere traccia di numerosi progetti, scadenze e collaborazioni interdipartimentali senza perdere di vista la strategia generale del marchio **Raccogliere e incorporare il feedback: raccogliere in modo efficiente il feedback degli stakeholder e dei clienti e incorporarlo nella strategia e nelle creazioni del marchio

Misurare l'esito positivo: Impostazione di oggetti chiari e misurazione accurata dell'esito positivo delle iniziative del marchio rispetto a questi traguardi

Consigli per una gestione efficace del marchio per le aziende

Definire la strategia del marchio

È la pietra angolare di tutti i lavori richiesti per la gestione del marchio. Si tratta di capire cosa contraddistingue il vostro marchio e come sfruttare questa unicità nelle vostre comunicazioni. La strategia del marchio deve essere la base che guida tutti i lavori richiesti dal marketing, dal design visivo alla creazione di contenuti. Da fare, gli addetti al marketing devono avere un'idea chiara della posizione e della narrazione complessiva del marchio.

Affidarsi alla narrazione

La storia del vostro marchio è ciò che lo rende relazionabile al vostro pubblico. Concentratevi sulla creazione di narrazioni che risuonino a livello umano, mettendo in evidenza il viaggio del vostro marchio, i valori e le persone che ci sono dietro. Uno storytelling autentico può creare una connessione profonda con il pubblico, trasformando i clienti in sostenitori del marchio

Interagire attivamente con il pubblico

Utilizzate i social media e le altre piattaforme online non solo per trasmettere i vostri messaggi, ma anche per partecipare alle conversazioni. Ascoltare il vostro pubblico e rispondere ai suoi feedback rende il vostro marchio più avvicinabile e relazionabile

Potenziare i dipendenti

I vostri dipendenti sono gli ambasciatori del vostro marchio. Incoraggiarli a incarnare ed esprimere i valori del marchio nelle loro interazioni quotidiane può amplificare la presenza e l'autenticazione del marchio

La coerenza è la chiave

Assicuratevi che l'identità visiva e verbale del vostro marchio sia coerente in tutti i canali. Questa coerenza aiuta a rafforzare il vostro identità del marchio e contribuisce a creare fiducia nel pubblico. Potete rendere tutto questo più facile per tutti i vostri collaboratori centralizzando tutte le risorse del marchio in un unico luogo, con accesso basato sui ruoli per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Adattarsi al cambiamento

Una gestione efficace del marchio implica anche l'aggiornamento sui cambiamenti delle preferenze dei clienti e sulle alterazioni del panorama competitivo e la ricerca di modi per adattarsi a questi cambiamenti in modo da avere un impatto positivo sul marchio.

Fortunatamente, sono disponibili strumenti per alleviare questi problemi e semplificare il processo di gestione del marchio. Tra questi, ClickUp Marketing Project Management Software si distingue per le sue funzionalità di facile utilizzo per i professionisti del marketing, studiate per migliorare i lavori richiesti dalla gestione del marchio.

visualizzate gli obiettivi del team e lo stato dei progetti con ClickUp 3.0 Dashboard

Lavorare ClickUp per la gestione del marchio

Sebbene le tecniche tradizionali di gestione del marchio rimangano fondamentali, l'integrazione della tecnologia può migliorare significativamente l'efficienza e l'efficacia. La suite di strumenti ClickUp offre soluzioni su misura per la gestione del marchio.

Ecco come il Software di gestione del marchio ClickUp è in grado di supportare le vostre strategie di gestione del marchio:

ClickUp Obiettivi per tracciare le metriche del marchio Obiettivi di ClickUp consente di creare obiettivi tracciabili.

Nel contesto della gestione del marchio, ciò consente di:

Rimanere in linea con i vostri oggetti e fissare chiare sequenze temporali

Misurare i traguardi con valori numerici, vero/falso e monetari

Automatizzare il processo di monitoraggio dello stato di avanzamento

Creare traguardi aggiungendo attività di team diversi a un obiettivo

imposta traguardi e sequenze nel tuo piano di contenuti con ClickUp Goals_

Visualizzazione del modulo ClickUp per valutare e raccogliere facilmente i feedback

Il lavoro di raccolta dei feedback inizia con la creazione del modulo. Visualizzazione del modulo ClickUp rende questo processo meno impegnativo, grazie al suo costruttore drag-and-drop.

la funzionalità di trascinamento di ClickUp Modulo è intuitiva e facile da usare

Supponiamo che vogliate raccogliere il feedback di un prodotto.

Ecco come funziona la funzionalità/funzione di logica condizionale di ClickUp Modulo se volete raccogliere un feedback autentico dei clienti sul vostro prodotto.

come funziona la logica condizionale nei moduli ClickUp per ottenere un feedback sul prodotto

Modello delle linee guida del marchio ClickUp per allineare le strategie e le iniziative del marchio

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Brand-Guidelines-Doc-Templates.png Utilizzate il modello delle linee guida del marchio ClickUp per allineare le strategie e le iniziative del marchio https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6057547&\_gl=1\*6k07ta\*\_gcl\au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scaricare questo modello /$$$cta/

L'allineamento delle strategie di marca per i team non ha mai priorità, ma dovrebbe.

E se aveste un documento che descrive in dettaglio tutti gli elementi (leggi: logo, colori, font, voce del marchio, tagline, ecc.) che compongono il marchio della vostra azienda? Un documento condivisibile come questo può essere il primo passaggio per garantire la coerenza del marchio in tutti i punti di contatto con i clienti.

Entrare Modello di linee guida del marchio ClickUp. Dalla comprensione del look and feel all'apprendimento di come presentare il proprio marchio al mondo, questo modello di linea guida del marchio sarà il vostro documento di riferimento per tutto ciò che riguarda le immagini.

Lavagne online per creare e visualizzare elementi di design del marchio Lavagne online ClickUp sono divertenti.

Si può giocare con le forme e i layout mentre si collabora con il proprio team.

Utilizzate l'unica lavagna online al mondo per convertire le idee del team in azioni coordinate, il tutto in un unico luogo.

Se volete creare un'eccitante tela per il vostro team per fare brainstorming, strategie o mappe mentali, usate le lavagne online di ClickUp a vostro vantaggio:

Apple significa fare impresa con le sue iniziative di tutela ambientale

Nel 2020, Apple ha promesso di portare la sua impronta di carbonio a zero entro il 2030.

Invece di annoiare i clienti con numeri e dati infiniti, il marchio ha lanciato uno spot altamente coinvolgente in cui Madre Natura (alias Octavia Spencer) fa il punto sulla promessa del marchio.

L'esito positivo del marchio è radicato nella sua strategia di marketing creativo.

Il messaggio del marchio è diretto e divertente e lo spot è un capolavoro visivo.

Il risultato

Il vostro marchio si basa su solide basi etiche? Fate tutto il possibile per trasmettere i valori fondamentali del marchio attraverso il vostro marketing digitale e i vostri lavori richiesti, come fa Apple con grande abilità.

L'impatto dei social media sulla gestione del marchio

Vi state chiedendo quale sia l'impatto dei social media nell'era del brand management?

Gli esperti sostengono che il branding guidato dai social media sia un'alternativa migliore ai contenuti di marca.

Ecco cosa dicono i recenti dati sui social media ci dicono che:

il 94% degli intervistati ritiene che i social media abbiano un impatto positivo sulla fedeltà al marchio

il 92% dei leader aziendali ritiene che i social insight abbiano un impatto positivo sulla posizione competitiva del brand e l'88% sostiene che siano fondamentali per offrire un'esperienza cliente eccezionale

il 91% dei leader afferma che i dati sociali consentono di avere un miglior polso del mercato di riferimento

il 68% dei clienti segue un marchio sui social handle per essere informato sulle ultime novità di prodotti/servizi

In origine, gli esperti di marketing volevano sfruttare piattaforme come Meta, YouTube e Twitter per entrare in contatto diretto con i clienti e bypassare i canali tradizionali, e ci sono riusciti in larga misura.

Il fatto che ci fossero 100 milioni utenti attivi su Instagram Threads è tutta la prova di cui avete bisogno.

Treads sono il nuovo modo per condividere aggiornamenti di testo e partecipare a conversazioni pubbliche

I clienti non hanno paura di utilizzare nuovi canali per riconnettersi con i marchi e far fluire le conversazioni.

Tuttavia, con l'afflusso di canali sociali innovativi, i brand manager devono gestire flussi di lavoro di social media marketing sempre più complessi

I manager devono considerare l'utilizzo di strumenti di mappatura dei processi per ridurre i colli di bottiglia e ottimizzare le operazioni.

Il vostro software di gestione del marchio è il vostro alleato

È difficile essere un brand manager nell'attuale mondo in rapida evoluzione dei meme e del moment marketing. Da fare non solo per gestire le aspettative dei clienti e degli stakeholder interni, ma anche per assicurarsi di essere al comando di processi multipli con diverse parti in movimento. Per finire, c'è l'incessante pressione di essere innovativi e freschi e di mantenere tutti sulla stessa pagina, anche se ci si muove velocemente.

Avete bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Se non avete ancora preso in considerazione l'ipotesi di investire in un software di gestione degli asset del marchio come ClickUp, vi siete persi un trucco.

Con ClickUp come alleato, non solo avete un'area di lavoro condivisa per gestire e condividere tutte le risorse del vostro marchio, ma avete anche un assistente che si occupa di lavori banali come la reportistica e il monitoraggio dello stato di avanzamento di attività e obiettivi. Lavorate in collaborazione tra team e risparmiate ore alla settimana con ClickUp. Fate un giro su ClickUp oggi.

Frequenze comuni

1. Qual è l'obiettivo della gestione del marchio?

L'obiettivo della gestione del marchio è creare, rafforzare e mantenere una posizione differenziata per un marchio nella mente del pubblico di riferimento. I brand manager raggiungono questo obiettivo con l'uso strategico di elementi del marchio come il tono di voce, le immagini, il linguaggio, il font, ecc.

2. Da fare: come funziona la gestione del marchio?

La gestione del marchio inizia con il rafforzamento dei valori fondamentali del marchio.

Sottoinsieme del marketing, la gestione del marchio si avvale di tecniche per:

Aumentare il valore percepito di un prodotto/marchio nel corso del tempo

Aumentare il prezzo dei prodotti con una migliore reputazione del marchio

Aumentare la fedeltà dei clienti grazie alla fiducia nel marchio

3. Quali sono le tecniche efficaci di gestione del marchio?

Una strategia efficace di gestione del marchio comprende le seguenti tecniche:

Comprensione del target ideale in termini di motivazioni che lo spingono a privilegiare il vostro prodotto/servizio rispetto alla concorrenza

Studiare il panorama della concorrenza per capire quali sono le impostazioni che distinguono il vostro marchio

Assicurarsi che i valori del marchio siano ben definiti e in linea con le aspettative del pubblico di riferimento

4. Quali sono le differenze tra brand management e marketing?

Quando si parla di gestione del marchio e di marketing nella percezione comune, i confini si confondono.

La strategia di gestione del marchio aiuta a costruire l'identità del marchio, mentre il marketing promuove campagne per migliorare la reputazione, il coinvolgimento e i ricavi del marchio.