10 migliori soluzioni software aziendali B2B SaaS per il 2024

Immaginate di gestire un'azienda alla fine degli anni '90 con dischi rigidi da 15 MB dal prezzo esorbitante e un mucchio di applicazioni software che ci stavano a malapena!

Allo stesso tempo, mentre Internet diventava onnipresente, la soluzione divenne ovvia per alcuni visionari: che ne dite di ospitare il software su un computer remoto e di far pagare i clienti per utilizzarlo?

Questa si è rivelata la direzione giusta! Da allora il software come servizio (SaaS) è diventato indispensabile, offrendo un hub centralizzato per le applicazioni e lo spazio di archiviazione dei dati senza spendere una fortuna.

Oggi il SaaS non è solo una tendenza tecnologica, ma è il migliore della vostra azienda! Quindi, allacciate le cinture mentre vi accompagniamo in un viaggio attraverso le 10 migliori soluzioni software aziendali B2B SaaS che portano efficienza e innovazione nel mondo aziendale!

Cos'è il software B2B SaaS per le aziende?

B2B (business-to-business) SaaS (Software come servizio) si riferisce a soluzioni software basate su cloud fornite da un'azienda ad altre aziende tramite Internet. A differenza del software tradizionale, che richiede alle aziende di acquistare, installare e investire in hardware o aggiornare il software sui propri sistemi, le soluzioni SaaS sono mantenute e messe in sicurezza dal provider. ☁️

I vantaggi dell'utilizzo di un software business-to-business per le aziende

Le soluzioni B2B SaaS di livello aziendale sono studiate per gestire attività complesse e fornire grandi volumi di dati attraverso i servizi di ricerca di mercato, spesso adatti a grandi organizzazioni o aziende.

Possono offrire funzionalità/funzione per diverse aree, tra cui la produttività d'ufficio, gestione delle relazioni con i clienti (CRM) gestione delle risorse umane (HRM), account e project management dell'azienda . Il software Business-to-Business può assistere in modo specifico i lavori di marketing digitale per creare automazioni campagne di marketing o per la gestione delle performance commerciali (costo di acquisizione dei clienti).

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

Poiché le aziende SaaS sono tipicamente soluzioni in sottoscrizione e basate su cloud, offrono una maggiore flessibilità e sono più facili da scalare in base alle esigenze aziendali. Altri vantaggi del SaaS B2B per le aziende sono:

Costi iniziali più bassi 💰

Tempi di implementazione più rapidi ⏱️

Aggiornamenti regolari 🆕

Possibilità di lavorare da qualsiasi luogo con una connessione a Internet 🌍

Cosa cercare nel software B2B SaaS per aziende?

Considerate questi fattori chiave per assicurarvi di selezionare il software giusto per le esigenze della vostra azienda:

Caratteristiche principali: Assicuratevi che il software abbia una serie di funzionalità/funzione specifiche, sia che si tratti di CRM, project management o altro Personalizzazione: Valutate la facilità con cui il software può adattarsi ai vostri processi aziendali **A prova di futuro: la soluzione SaaS crescerà con voi? È in grado di gestire un numero maggiore di utenti o di dati man mano che la vostra azienda decolla? Integrazioni: Verificate la facilità di integrazione con lo stack di software esistente Privacy e sicurezza: Valutate la possibilità diquanto il provider SaaS sia in grado di proteggere i dati sensibili dell'azienda 🔒

I 10 migliori software aziendali SaaS B2B da utilizzare nel 2024

Ora che avete un'idea del potere di trasformazione delle applicazioni basate sul cloud, passiamo al sodo ed esploriamo le 10 migliori piattaforme B2B SaaS del 2024! 🏆

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp consentono di personalizzare il flusso di lavoro in base alle proprie esigenze

ClickUp è una collaborazione versatile e un ufficio strumento di produttività adatto a organizzazioni di qualsiasi dimensione. La sua interfaccia personalizzabile e scalabile e le funzionalità/funzione all-in-one dell'azienda lo rendono perfetto per supportare qualsiasi operazione aziendale, sia essa di CRM o di project management.

Gestite le vostre iniziative in corso utilizzando ClickUp Dashboard con monitoraggio del tempo nativo, widget, analisi in tempo reale e altro ancora. I team possono rimanere allineati grazie a Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato di avanzamento degli obiettivi condivisi Reportistica KPI un gioco da ragazzi. 🍃

Con Funzioni di ClickUp CRM il CRM di ClickUp vi permette di organizzare tutto, dalle pipeline commerciali agli ordini. Monitorate i vostri contatti e seguite i vostri account con oltre 15 visualizzazioni flessibili, tra cui la vista Gantt, Bacheca Kanban le visualizzazioni Kanban Board, Sequenza e Tabella. Inoltre, è possibile accedere a diverse modelli gratuiti di CRM per aggiungere struttura ai vostri flussi di lavoro!

Volete acquisire i dati dei clienti e migliorarne le relazioni? Affidatevi al marchio Moduli ClickUp e raccogliere input da lead, client e membri del team interno.

I team con funzioni trasversali amano Documenti di ClickUp . È un repository centrale che consente di creare, modificare e archiviare tutti i documenti aziendali, come procedure operative standard, contratti e materiale di onboarding.

Perfezionate il vostro lavoro con ClickUp AI , l'assistente IA nativo della piattaforma. Offre prompt preconfezionati per creare e modificare i documenti come brief di progetto, email dei client, resoconti di riunioni, sequenze e reportistica.

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante grazie a ClickUp AI

Liberate il vostro tempo con Le robuste funzionalità di automazione di ClickUp e di mettere il pilota automatico ad attività ripetitive come la scrittura di email per i lead e la modifica degli aggiornamenti di stato.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Dashboard e visualizzazioni per monitorare progetti e flussi di lavoro

Gestione unica dei documenti

Oltre 1.000 modelli per numerosi casi d'uso

Moduli per catturare segnalazioni di bug, richieste di funzionalità/funzione e feedback

ClickUp AI per migliorare la scrittura e la gestione delle attività

Visualizzazioni per obiettivi e KPI in condivisione

oltre 50 azioni di automazione per eliminare le attività ripetitive

oltre 1.000 integrazioni di app di terze parti, oltre a opzioni personalizzate viaClickUp API Collaborazione interfunzionale tramite commenti, chattare eLavagne online di ClickUp I migliori standard di sicurezza e privacy del settore

Limiti di ClickUp

Le sue soluzioni SaaS sono ricche di funzionalità/funzione, quindi è necessaria una curva di apprendimento

L'app mobile potrebbe essere migliorata con un maggior numero di funzionalità/funzione di base

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.500+ recensioni)

2. Forza vendita

Via: Forza vendita Nel 1999, Salesforce ha sconvolto l'industria del software lanciando un sistema interamente basato su cloud Piattaforma CRM . Questo evento ha posto le basi per il moderno modello aziendale SaaS e ha trasformato l'azienda in un gigante del settore, stato che mantiene tuttora.

Noto per la sua personalizzazione, Salesforce CRM è la soluzione ideale per le aziende di grandi dimensioni o in rapida espansione. Consente di tracciare e gestire i contatti durante l'intero ciclo di vendita, automatizzando il processo di indirizzamento dei contatti ai rappresentanti commerciali appropriati. 🛒

Salesforce offre soluzioni cloud-based non solo per il settore commerciale, ma anche per i servizi, il marketing e il commercio. La sua suite di prodotti complementari comprende Tableau, un software per la gestione delle vendite piattaforma di analisi visiva e Slack, la popolarissima app di messaggistica di lavoro acquisita da Salesforce nel 2021.

Nell'insieme, il gigante della gestione delle relazioni con i clienti ha una marcia in più per quanto riguarda le soluzioni SaaS B2B per le aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti altamente personalizzate

Funzionalità avanzate di reportistica e analisi web

Gestione e instradamento dei lead che aiuta le aziende a catturarli

Previsioni collaborative per progetti commerciali basati sul team

oltre 3.000 integrazioni di terze parti

Limiti di Salesforce

Può essere complicato da impostare e utilizzare

Si possono prevedere occasionali rallentamenti con impostazioni di dati di grandi dimensioni

Prezzi di Salesforce (cloud commerciale)

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professionale: $80/mese per utente

$80/mese per utente Enterprise: $165/mese per utente

$165/mese per utente Unlimitato: $330/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2 : 4.3/5 (15.000+ recensioni)

: 4.3/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (17.000+ recensioni)

3. Deel

Via: Deel Deel si rivolge alle esigenze uniche delle aziende con dipendenti e appaltatori in più Paesi . Consente di gestire le buste paga in oltre 100 paesi e valute e semplifica le attività delle risorse umane, come la gestione delle ferie, la supervisione delle spese e la tenuta sotto controllo dei documenti vitali, il tutto da un'unica dashboard.

L'inserimento di nuovi membri del team è gratis grazie alla piattaforma self-service di Deel, che consente personalizzazioni personalizzate in base ai tipi di contratto. Il funzionalità/funzione dell'organigramma fornisce un'istantanea dell'organizzazione, favorendo il coordinamento del team.

Gestite compensi, titoli di lavoro e documenti critici con un registro delle modifiche integrato per ogni modifica. Con Deel è possibile gestire le complessità della gestione di una forza lavoro internazionale, garantendo la conformità alle leggi internazionali sul lavoro in ogni passaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di Deel

Supporto per buste paga multinazionali

Conformità alle leggi internazionali sul lavoro

Strumenti di reportistica nativi per il monitoraggio del tempo, la distribuzione dei bonus e i benefici azionari

Inserimento in autonomia

Dashboard HR consolidato per la gestione dei feedback in azienda

Limiti di Deel

Commissioni elevate per i prelievi internazionali

Nessuna app mobile

Prezzi di Deel

Deel HR : Free per le aziende fino a 200 persone

: Free per le aziende fino a 200 persone Contrattisti : A partire da $49/mese

: A partire da $49/mese EOR : A partire da $599/mese

: A partire da $599/mese Pagamenti globali : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Immigrazione: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Deel

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 300 recensioni)

4. Gusto

Via: Gusto Progettato pensando alle piccole imprese e alle startup, Gusto è un sportello unico per le vostre esigenze in materia di paghe e risorse umane .

Che si tratti di pagare dipendenti a tempo pieno, lavoratori part-time o appaltatori internazionali, la piattaforma può adattarsi a diverse strutture e orari di pagamento. L'app Wallet di Gusto offre ai dipendenti una visione dettagliata delle loro finanze, dalla suddivisione delle buste paga all'impostazione di account di risparmio ad alto rendimento.

Per le organizzazioni con un piano premium, i dipendenti possono gestire le richieste di ferie e timbrare il cartellino a loro piacimento.

Dall'amministrazione completa dei benefit alla conformità e alla reportistica, Gusto consolida le funzioni HR più importanti in un'unica piattaforma di facile utilizzo. Offre anche funzionalità/funzione come controlli di background, firme elettroniche e registrazione delle tasse statali, rendendo facile l'avvio di nuovi membri del team. 🙋

Le migliori funzionalità/funzione di Gusto

Automazioni e opzioni di busta paga manuali per una maggiore flessibilità

Assistenza per il benessere finanziario attraverso l'app Gusto Wallet

Conformità alle normative fiscali e del lavoro senza problemi

Robuste funzionalità di reportistica per un processo decisionale informato

Limiti di Gusto

La gestione delle buste paga orarie può essere impegnativa

Limitato supporto per i pagamenti internazionali

Prezzi di Gusto

Semplice: $40/mese + $6/mese per persona

$40/mese + $6/mese per persona Plus: $80/mese + $12/mese per persona

$80/mese + $12/mese per persona Premium: Prezzi disponibili al momento del contatto

Prezzi disponibili al momento del contatto Solo appaltatore: $35/mese + $6/mese per appaltatore

Gusto valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (1.300+ recensioni)

: 4.4/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.700 recensioni)

5. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/reporting-dashboards-hero.webp Dashboard di HubSpot /%img/

Via: HubSpot HubSpot è una soluzione all-in-one per le aziende che desiderano ottimizzare i processi di vendita, marketing e assistenza clienti. Offre cinque prodotti principali: Hub di marketing, Hub commerciale, Hub di assistenza, Hub CMS e Hub di marketing Hub Operazioni . 🛠️

Il piano Free prevede una singola pipeline di trattative per un team o un dipartimento. Il dashboard può essere personalizzato in base alle funzionalità/funzioni più rilevanti per l'imbuto commerciale. Se le vostre esigenze dovessero crescere oltre il piano Free, HubSpot offre componenti aggiuntivi a pagamento oltre ai piani di sottoscrizione, aiutandovi a controllare i costi di scalata.

HubSpot CRM offre una configurazione semplice ed è incredibilmente facile da usare. La sua integrazione con le email è un altro vantaggio, in quanto consente di gestire le attività di comunicazione legate al CRM da un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Il piano Free supporta fino a un milione di contatti

Automazioni di email marketing per coinvolgere e coltivare i contatti

Integrazioni estese con le app tra cui ClickUp, l'area di lavoro di ClickUp e Salesforce

Analisi in tempo reale su misura

Integrazione efficiente delle email

Limiti di HubSpot

Occasionali problemi di prestazioni possono ostacolare il flusso di lavoro

Non c'è una funzionalità/funzione di tag all'interno del social planner

Prezzi di HubSpot

**Gratuito

Starter: $20/mese (solo per i nuovi clienti HubSpot)

$20/mese (solo per i nuovi clienti HubSpot) Professionale: $1.600/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2 : 4.4/5 (10.000+ recensioni)

: 4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (5.600+ recensioni)

6. Mailchimp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/9ecdf068-eda7-40a6-bcd1-2e3aadee6a55.png Dashboard di MailChimp /%img/

Via: Mailchimp Sin dalla sua nascita nel 2001, Mailchimp è diventata una risorsa indispensabile per le aziende che creano campagne di email marketing automatizzate per convertire i lead in clienti fedeli. 💌

Una funzionalità/funzione distintiva di Mailchimp è il suo Campaign Builder di facile utilizzo. Unitamente a un'estesa libreria di modelli precostituiti e a un intuitivo editor drag-and-drop, consente di creare campagne email di alta qualità senza avere competenze di codifica.

Oltre alle email, le funzionalità/funzione della piattaforma spaziano dalla creazione di post e annunci sui social media alla reportistica personalizzata e alla progettazione di contenuti di marca. La suite include una solida segmentazione del pubblico e analisi, rendendo Mailchimp non solo uno strumento, ma una piattaforma completa per lanciare, analizzare e ottimizzare le campagne di marketing .

Le migliori funzionalità/funzione di Mailchimp

Campaign Builder di facile utilizzo per email professionali

Modelli pre-costruiti

Robuste capacità di segmentazione del pubblico per campagne a traguardo

Analisi completa

Strumento Creative Assistant per la progettazione di contenuti di marca

Limiti di Mailchimp

Le funzionalità/funzione di reportistica potrebbero essere più intuitive

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Mailchimp

**Gratis

Essenziale: $13/mese

$13/mese Standard: $20/mese

$20/mese Premium: $350/mese

Valutazioni e recensioni su Mailchimp

G2 : 4.3/5 (12.000+ recensioni)

: 4.3/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (16.000+ recensioni)

7. Atlassian

Via: Atlassico Fondata nel 2001, Atlassian è stata davvero all'altezza del suo nome, ispirato al possente Titano Atlante della mitologia greca. Proprio come Atlante sostiene il cielo, Atlassian fornisce un supporto essenziale nello sviluppo software, nel project management e nella collaborazione tra team a oltre 260.000 clienti.

Il primo prodotto di Atlassian è stato Jira, un software per la gestione dei progetti strumento di project management per il monitoraggio dei problemi e sviluppo agile . È ampiamente considerato uno strumento fondamentale per lo sviluppo del software e non solo. subito dopo il rilascio di Jira è arrivato Confluence. Si tratta di un'applicazione di piattaforma di collaborazione dove i team possono creare, condividere e organizzare contenuti, dalle nuove idee ai dettagli dei progetti e alla documentazione essenziale. 📃

Trello è stato acquisito da Atlassian nel 2017, fornendo ai propri clienti un modo rilassato di gestire i progetti senza le rigide strutture del flusso di lavoro di Jira o la natura incentrata sui documenti di Confluence.

Oltre a questi strumenti gemelli, Atlassian offre servizi di gestione del lavoro su misura per i team delle aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di Atlassian

L'ombrello di Atlassian vanta una ricca suite di strumenti per le aziende

Offre soluzioni scalabili per la gestione del lavoro

Collaborazione e flussi di lavoro intelligenti per i team Agile

Integrazione perfetta degli strumenti in un ecosistema completo

Limiti di Atlassian

I principianti potrebbero trovarlo difficile da usare

Può essere costoso per i team di grandi dimensioni

Atlassian (Servizi Enterprise)

Contattare per i prezzi

Atlassian (Servizi per le aziende)

G2 : 4.4/5 (30+ recensioni)

: 4.4/5 (30+ recensioni) Gartner: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

8. Giorno lavorativo

Via: Giorno lavorativo Workday è una soluzione leader nel cloud per la gestione del capitale umano. La sua interfaccia consolida le funzioni di piano, paghe e analisi.

Nel suo nucleo, Workday è progettato per mettere le persone al primo posto, con servizi HR personalizzati per ogni dipendente. Quando si tratta di trovare i talenti giusti, è possibile monitorare i candidati, condurre colloqui e assumerli senza problemi.

Uno dei punti di forza di Workday sono i suoi strumenti di reportistica e analisi all'avanguardia. L'utente ha a disposizione un intervallo di funzionalità/funzione per valutare i dati sulle prestazioni, analizzare le metriche della concorrenza e prendere decisioni aziendali informate. 📊

Le migliori funzionalità/funzioni di Workday

Servizi HR personalizzati

Funzionalità integrate per le risorse umane, la finanza, il piano e le buste paga

Acquisizione e gestione dei talenti

Strumenti di reportistica di facile utilizzo

Limiti di Workday

Le funzioni dell'ATS non sono del tutto intuitive

Alcuni utenti desiderano maggiori opzioni di personalizzazione

Prezzi di Workday

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Workday

G2 : 4.0/5 (1.000+ recensioni)

: 4.0/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

9. Ahrefs

Via: Ahrefs Gestendo uno dei più potenti web crawler che elabora fino a otto miliardi di pagine al giorno, Ahrefs raccoglie instancabilmente dati per mantenervi in vantaggio nel gioco SEO .

Con Ahrefs, potete raccogliere informazioni sul posizionamento dei vostri concorrenti sui motori di ricerca o sulle parole chiave che generano più traffico. Grazie alle sue funzionalità/funzione di auditing, Ahrefs funge anche da ispettore della salute del vostro sito web, consentendovi di individuare e risolvere i problemi che potrebbero ostacolare le vostre prestazioni di ricerca. 🔍

Oltre a facilitare le decisioni basate sui dati, la piattaforma aiuta a trovare l'ispirazione per contenuti interessanti e a identificare preziose opportunità di creazione di collegamenti. Inoltre, la capacità di monitorare lo stato del posizionamento nel tempo offre una prova quantificabile dei risultati dei vostri lavori SEO.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ahrefs

Potente web crawler per una raccolta esaustiva di dati

Analisi dei concorrenti SEO

Audit del sito web per identificare e risolvere i problemi SEO

Scoperta delle parole chiave per un coinvolgimento mirato

Monitoraggio dello stato del ranking

Limiti di Ahrefs

L'interfaccia utente può essere talvolta confusa

Funzionalità SEO locali al limite

Prezzi di Ahrefs

Lite: A partire da $99/mese (si applicano costi aggiuntivi se si superano i limiti del piano)

A partire da $99/mese (si applicano costi aggiuntivi se si superano i limiti del piano) Standard: A partire da $199/mese

A partire da $199/mese Avanzato: A partire da $399/mese

A partire da $399/mese Enterprise: A partire da $999/mese

Valutazioni e recensioni di Ahrefs

G2 : 4.6/5 (400+ recensioni)

: 4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

10. Zendesk

Via: Zendesk Votato il miglior help desk per il servizio clienti per il 2024 da Forbes, Zendesk ha aiutato oltre 100.000 marchi a entrare in connessione con i loro clienti sistema di ticketing consolida in un'unica dashboard le richieste provenienti da vari canali, come email, social media e telefono. Nel frattempo, lo strumento di live chattare consente di interagire in tempo reale con i clienti.

Migliorate le opzioni di self-service con la base di conoscenza ben costruita di Zendesk. Aiuterà i vostri client a risolvere i problemi in modo indipendente e a ridurre il numero di ticket o chiamate di supporto.

Sebbene sia ampiamente apprezzato per le sue funzionalità di supporto clienti, Zendesk non è un prodotto unico. 🦄

Offre anche un CRM commerciale per aiutare i team di vendita a gestire i contatti, monitorare le interazioni con i clienti e chiudere gli affari più velocemente. E la ciliegina sulla torta? È possibile integrare il CRM con la suite di assistenza, consentendo agli agenti di accedere ai ticket di supporto e di identificare le opportunità di cross-selling o upselling.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Sistema di ticketing multicanale

Chattare in tempo reale

Robusta base di conoscenze per il self-service

Integrazione tra CRM e Suite di assistenza

Scalabile

Limiti di Zendesk

Diversi utenti hanno riscontrato problemi con il supporto clienti

La configurazione può essere complicata

Prezzi di Zendesk (Suite di assistenza)

Suite Teams: $55 per agente/mese

$55 per agente/mese Suite Growth: $89 per agente/mese

$89 per agente/mese Suite Professional: $115 per agente/mese

$115 per agente/mese Suite Enterprise: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Suite Enterprise Plus: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Componente aggiuntivo IA avanzato: $50 per agente/mese (piano Suite Professional o superiore)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zendesk (Suite di assistenza)

G2 : 4.3/5 (oltre 5.500 recensioni)

: 4.3/5 (oltre 5.500 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 3.500 recensioni)

Esplorare l'universo SaaS B2B: Considerazioni finali

Il mondo del software B2B SaaS per le aziende è cresciuto in maniera incredibilmente diversificata dai suoi umili inizi alla fine degli anni '90. Dallo snellimento dei processi di sviluppo del software alla semplificazione della complessità delle buste paga, ogni piattaforma offre una serie di punti di forza unici.

In questa matrice di strumenti specializzati, ClickUp si distingue per la sua versatilità. Creare un account gratuito per iniziare, e guardate i membri del vostro team che distruggono le loro attività come se fossero delle rockstar. 🤘