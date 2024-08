Le 12 migliori integrazioni frontali del 2024

Front è stato creato come una finestra In arrivo condivisa per i team, per contribuire ad aumentare la la comunicazione con i clienti e ridurre la frustrazione e le inefficienze causate dal servizio clienti nativo strumenti . Ora ci sono molti utenti che beneficiano dell'app e che stanno esplorando le varie opzioni di integrazione con Front.

Con l'app Front, i team si concentrano sul cliente e non sul processo. Consideratela come una receptionist online che svolge tutto il lavoro per il vostro team rivolto ai clienti e che si concentra su ciò che sa fare meglio: coltivare relazioni solide e durature!

D'altra parte, la sua funzionalità/funzione di comunicazione in app non è sufficiente per spingere il team a un livello superiore di produttività. Fortunatamente, è possibile utilizzare Front per connettersi a un'app di terze parti per il project management, la comunicazione, la gestione dell'esito positivo dei clienti e altro ancora.

Questo rende la collaborazione molto più fluida, poiché non dovrete aprire innumerevoli schede o finestre per gestire le vostre attività. Discutiamo le diverse integrazioni di Front ed evidenziamo le 12 migliori opzioni, comprese le loro funzionalità/funzioni chiave e i prezzi.

Pronti? Partiamo! ⚽️

**Che cosa sono le integrazioni di Front?

Le integrazioni di Front sono strumenti che vengono incorporati nella piattaforma per espandere le capacità di comunicazione e collaborazione con i clienti. Consentono di accedere a più funzioni da un'unica interfaccia. Ecco la parte migliore: Front si integra gratis con 67 app diverse!

La connessione di Front ad altre app può essere utile:

Aumentare la comunicazione del team, poiché le informazioni sono presenti in una piattaforma centralizzata accessibile a tutti

Promuovere una facile usabilità, in quanto i vostri collaboratori non dovranno seguire una formazione separata sul software

Ridurre gli errori che si commettono quando si inseriscono manualmente i dati in più sistemi disparati

Facilitare il flusso di informazioni tra le diverse piattaforme

Vediamo le migliori integrazioni di Front che possono migliorare la comunicazione del vostro team e garantire che raggiungano i loro obiettivi obiettivi di produttività !

12 delle migliori integrazioni di Front per il 2022

1. ClickUp

Accesso a ClickUp su qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che consente a ogni team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app per il project management o che siate dei veri e propri utenti, la personalizzazione di ClickUp è in grado di adattarsi a qualsiasi dimensione del team, in remoto o in ufficio, per la migliore produttività della vostra vita.

Il Integrazione del Front con ClickUp offre molto di più di qualsiasi strumento di comunicazione standard. Ad esempio, è possibile aggiungere informazioni sui biglietti alle attività di ClickUp, assegnare membri e impostare date di scadenza all'interno di Front.

È anche possibile visualizzare le attività collegate in ClickUp, esaminare tutti i dettagli e agire immediatamente! Connessione a Front con ClickUp

🔑 Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Email in ClickUp **Chi ha detto che la creazione e l'invio di email debba essere un'attività faticosa e dispendiosa? Inviate email automaticamente in base all'invio di moduli, campi personalizzati o eventi di attività

Dashboard : visualizzano a 360 gradi le vostre attività Area di lavoro e tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto

visualizzano a 360 gradi le vostre attività Area di lavoro e tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto Modelli : conservano la struttura dei progetti, degli Spazi, delle liste di controllo e degli elenchi preferiti per un uso successivo

✅ ClickUp pro

Registrate il tempo dal vostro browser, dal desktop o da un dispositivo mobile attraverso la funzione di registrazione del tempo l'estensione gratuita per Chrome di ClickUp per un facile monitoraggio del tempo

Scegli tra 100 integrazioni native oltre a migliaia di integrazioni disponibili tramite Zapier e Make per una gestione completa del flusso di lavoro

Godetevi il project management delle email senza soluzione di continuità direttamente dall'interno di ClickUp

❌ I vantaggi di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora!

Niente corsie nella vista Bacheca (in arrivo)

💸 Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever (migliore per uso personale) Bacheche Kanban Attività e membri illimitati Documenti collaborativi assistenza 24/7 e altro ancora

(migliore per uso personale) Piano Unlimited (migliore per i piccoli team (5$/membro al mese) Tutto ciò che è presente nel piano Free Forever Gestione delle risorse Spazio di archiviazione illimitato, dashboard, campi personalizzati Reportistica agile e altro ancora

(migliore per i piccoli team (5$/membro al mese) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni (12 dollari/membro al mese) Tutto ciò che è presente nel piano Unlimited Reportistica personalizzata Automazioni avanzate, monitoraggio del tempo e funzionalità di dashboard Sequenze, mappe mentali e altro ancora

(migliore per i team di medie dimensioni (12 dollari/membro al mese) Piano Business Plus (migliore per team multipli ($19/membro al mese)) Tutto quello che c'è nel piano Business Attività secondarie in più elenchi Autorizzazioni personalizzate Capacità personalizzata nel carico di lavoro Formazione personalizzata per gli amministratori e molto altro ancora

(migliore per team multipli ($19/membro al mese))

se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra Enterprise, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! Per favore contattare il reparto commerciale quando siete pronti.

💬 Valutazioni dei clienti ClickUp "Ci piace molto la versione gratis e stiamo seriamente pensando di fare l'upgrade. Siamo un team relativamente piccolo, ma stiamo crescendo, e ClickUp finora si sta rivelando ottimo per la nostra organizzazione." -

Capterra "Adoro il fatto che ClickUp sostituisca tante app diverse che utilizzavo per gestire la mia azienda online! Avevo costruito un mostro di Frankenstein di app e integrazioni per far fluire le cose, e ClickUp ne ha eliminate molte e ha consolidato il mio lavoro, le attività, i documenti e i moduli in un unico posto per un facile accesso. Adoro il fatto di non dover più avere 100 schede aperte" - G2Crowd

2. Twilio

via Twilio Twilio è una piattaforma di customer engagement leader nel settore, creata per creare esperienze uniche e personalizzate per i clienti.

Vi aiuta a semplificare le comunicazioni con i clienti colmando il divario tra le applicazioni basate sul Web e i telefoni. In questo modo, è possibile costruire campagne di marketing che sono infinitamente flessibili e immediatamente reattive.

Ciò che rende Twilio particolarmente unico è che non si tratta semplicemente di un software di messaggistica o di un'app per le comunicazioni di team. Si tratta invece di una piattaforma per sviluppatori che offre soluzioni di comunicazione flessibili per aziende di ogni forma e dimensione.

🔑 Funzionalità/funzione chiave di Twilio

Inviare, ricevere e rispondere a messaggi SMS direttamente dalla finestra In arrivo

Mantenere le comunicazioni con i clienti in un unico posto

Creare un canale SMS Twilio in Front

✅ I vantaggi di Twilio

Tante funzionalità/funzione di messaggistica e API rendono Twilio versatile per i team di tutti i settori

Si integra con innumerevoli altri strumenti, tra cui ClickUp

❌ I contro di Twilio

L'abbondanza di funzionalità/funzione può rendere l'esperienza eccessiva

Manca un'interfaccia utente per i progetti una tantum

Funzionalità/funzione limitate nella versione gratis

💸 Prezzi Twilio

Twilio ha un piano gratuito e piani a pagamento a partire da 15 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Twilio

"Twilio è una delle API per SMS e messaggi più affidabili sul mercato, inoltre i prezzi sono piuttosto competitivi e consente di eseguire la convalida del codice tramite SMS e chiamate e per Whatsapp ha già un'API completa." - G2Crowd "Le nuove funzionalità/funzione aprono la strada a molte cose in futuro. Flex sembra che possa essere piuttosto buono e la funzione di pagamento introdotta oggi sembra promettente. Il trunking SIP in sicurezza funziona abbastanza bene e finora ho avuto solo qualche problema minore" - G2Crowd

3. Forza vendita

via Forza vendita Essendo uno dei principali software CRM al mondo, i casi d'uso di Salesforce sono molti e vari. Più specificamente, però, Salesforce è una delle integrazioni Front più ideali perché vi aiuta ad aumentare la portata del vostro marketing, a incrementare i ricavi commerciali e a fornire con esito positivo tutti i vostri servizi principali.

🔑 Funzionalità/funzione chiave di Salesforce

Aggiungete o rimuovete persone in Front per decidere chi può vedere i record del CRM

Creare, visualizzare e aggiornare i record CRM direttamente dalla finestra In arrivo

Dare al team visibilità completa ai record di Salesforce

✅ Professionisti di Salesforce

Scaricare una dashboard come file PNG

Ottenere informazioni aziendali di alto livello che aiutano ad usufruire di vendite complicate

❌ Contro di Salesforce

La curva di apprendimento sembra non finire mai

È necessario pagare per componenti aggiuntivi per ottenere il massimo dal software

L'interfaccia disordinata rende inutilmente complessa la navigazione e le attività più semplici

💸 Prezzi di Salesforce

Richiedi un preventivo personalizzato a Salesforce

💬 Valutazioni personalizzate di Salesforce

"I punti a sfavore che ho riscontrato sono pochi. Se dovessi sceglierne uno, sarebbe il Calendario e la sua funzione. Mi piacerebbe che venissero apportate alcune modifiche ma, a parte questo, ho più pro che contro" - Capterra "Salesforce è uno strumento completo. Sebbene sia difficile da comprendere per i non amministratori, se facciamo bene il nostro lavoro è un buon modo per togliere pressione allo sviluppo in termini di nuove automazioni e di gestione aziendale" - G2Crowd Vedi questi_ **Alternative a Salesforce !

4. HubSpot

via HubSpot HubSpot è una delle più potenti integrazioni di Front con la sua piattaforma di marketing, commerciale e di assistenza che aiuta ad attrarre visitatori, convertire lead e chiudere e mantenere i clienti. Da fare grazie a un'unica fonte di verità, a un'interfaccia utente intuitiva e a una base di codice unificata.

Con oltre cinque hub diversi, HubSpot vi permette di introdurre l'automazione nei vostri flussi di lavoro e di ottenere una conoscenza più approfondita dei vostri potenziali clienti in un modo mai terminato prima.

🔑 Funzionalità/funzione chiave di HubSpot

Sincronizzazione dei dati del servizio clienti -Pensate all'identità, all'impegno o ai dati comportamentali tra Front e HubSpot senza sforzo e in tempo reale

Creare nuovi contatti, aziende, accordi o attività direttamente da Front

Modifica dei dati del CRM senza mai lasciare Front

✅ I professionisti di HubSpot

La funzionalità predefinita di mappatura dei campi rende l'impostazione rapida e mantiene i dati puliti e organizzati

Gli utenti possono attivare mappature di campo personalizzate per una maggiore flessibilità

Possibilità di sincronizzare solo i dati desiderati

❌ HubSpot contro

È necessario pagare per un supporto tecnico aggiuntivo

I modelli sono difficili da modificare

💸 Prezzi di HubSpot

HubSpot ha un piano gratuito e piani a pagamento a partire da 45 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti HubSpot

"Le automazioni e la creazione di elenchi in base alle attività, alle proprietà dell'utente e al profilo del lead sono molto buone. Mi piace molto anche la creazione di gruppi, che rende più facile la gestione del team. Infine, la possibilità di creare cartelle aiuta molto a organizzare le cose" - G2Crowd "HubSpot ha tutte le funzionalità/funzione sotto il sole, a patto che si paghi. La versione gratis è ottima per iniziare, ma la supererete rapidamente. Soprattutto se si ha intenzione di utilizzare le funzionalità di marketing o CMS di HubSpot, che non sono disponibili nella versione gratis" G2Crowd Vedi questi_

[Integrazioni di Hubspot](https://clickup.com/it/blog/55273/le-migliori-integrazioni-di-hubspot/) e preparatevi a sperimentare tutta la magia della vostra app Front!