Come migliorare il morale del team e allineare la squadra al lavoro

Dipendenti felici fanno bene all'azienda. Ma è difficile mantenere sempre tutti entusiasti.

Secondo un'indagine di Gallup il 59% dei dipendenti a livello globale è "quiet quitters", mentre il 18% è attivamente disimpegnato o "loud quitters"

I luoghi di lavoro di tutto il mondo stanno perdendo produttività a causa di questo fenomeno: la perdita di produttività dovuta a bassi livelli di impegno sul lavoro ammonta a 8,8 trilioni di dollari all'anno!

Quali sono le cause di questa crisi? Sono molti i fattori in gioco, come i cambiamenti nella cultura del lavoro dopo la pandemia, la mancanza di comunicazione, i licenziamenti di massa e l'aumento dei livelli di stress.

Entrano in gioco i professionisti delle risorse umane! Sono loro i veri MVP per far sentire voi e il vostro team supportati e impegnati sul lavoro. Il loro obiettivo è creare una cultura del lavoro ad alto rendimento e applicare politiche favorevoli ai dipendenti che contribuiscano ad aumentare la produttività.

Sapete di lavorare in un'azienda ad alto tasso di moralità quando:

Siete felici di far parte di un team

Trovate un significato e una soddisfazione nel vostro lavoro

Vi sforzate di raggiungere l'esito positivo individuale e organizzativo

Gestite un sano equilibrio tra lavoro e vita privata

Si sentono visti e ascoltati dal management superiore

Questo articolo è un buon punto di partenza per trovare la prospettiva necessaria. Vediamo come aumentare il morale dei dipendenti utilizzando la tecnologia e implementando strategie di leadership attuabili.

Cos'è il morale del team?

Il morale del team è l'ottimismo, l'entusiasmo e la fiducia collettiva di un gruppo di persone che lavorano insieme in un'organizzazione. Riflette l'atteggiamento generale dei membri del team nei confronti dei colleghi, del lavoro e dell'organizzazione.

Il morale dei dipendenti è importante perché è la chiave per un ambiente di lavoro più felice, in cui i colleghi rimangono più a lungo invece di abbandonare la nave al minimo inconveniente. Ecco perché un ambiente di lavoro inclusivo fa una grande differenza:

**Soddisfazione lavorativa: i dipendenti con un morale alto sono contenuti, motivati e trovano soddisfazione nel loro lavoro

**Ritenzione dei talenti: i dipendenti soddisfatti sentono un senso di appartenenza e danno il meglio di sé

**Cultura organizzativa: una cultura del lavoro positiva e inclusiva, in cui i leader fanno sentire i dipendenti di valore, aumenta il morale del team

Aumentare il morale dei dipendenti può fare miracoli per la cultura dell'azienda e per il suo benessere migliorare la produttività del personale creatività e collaborazione. Al contrario, un morale basso può danneggiare la soddisfazione dei dipendenti e portare a prestazioni scarse.

Cause del basso morale dei dipendenti

Il basso morale aziendale è un fattore di disturbo subdolo che può ostacolare la produttività dell'azienda. E questo accade per le seguenti ragioni:

**I dipendenti si affidano ai loro leader per ottenere guida, supporto e direzione. In assenza di queste qualità, i vostri collaboratori possono sentirsi demotivati. Quando mancano aspettative chiare e scarsa responsabilità, il team si sente disinteressato

**Il riconoscimento è un potente motivatore che premia i lavori richiesti dai dipendenti. Ma in sua assenza, le buone prestazioni passano inosservate e i vostri migliori collaboratori inizieranno a cercare altrove

Comunicazione inefficace: Quando manca una comunicazione aperta e trasparente, i vostri dipendenti ne risentiranno. Uno scenario del genere porterà a fraintendimenti degli oggetti, a consegne incoerenti e a scadenze non rispettate

**Opportunità di crescita insufficienti: i dipendenti si sentono spinti dai risultati e dalle attività cardine. Quando vedono poche o nessuna possibilità di crescita personale, la motivazione esce dalla finestra

Ma prima di iniziare a sviluppare strategie per migliorare le dinamiche del team e aumentare il morale del team, prendetevi un momento per identificare quali di questi fattori stanno influenzando la vostra forza lavoro.

Ruolo della trasparenza nell'aumentare il morale dei dipendenti

Il morale positivo dei dipendenti inizia con una comunicazione onesta e con indicazioni chiare sul ruolo e sulle responsabilità di ciascun membro del team.

Comunicazione chiara: La condivisione aperta degli obiettivi, delle sfide e delle azioni strategiche dell'azienda aiuta i dipendenti a sentirsi più connessi alla missione aziendale. Sapere a che titolo è l'azienda aiuta tutti a capire meglio i propri ruoli, creando un senso di appartenenza e aumentando il morale

Feedback costruttivo dei dipendenti: Fornendo informazioni specifiche e attuabili sulle prestazioni, incoraggiate i dipendenti a Da fare meglio e a imparare dai loro errori. Il feedback costruttivo dei dipendenti è la chiave per costruire la fiducia

Discussioni aperte: Discutere di sfide, esiti positivi e piani futuri crea una cultura di collaborazione e inclusione. Queste conversazioni creano una comprensione condivisa tra dipendenti e datori di lavoro, allineando tutti verso un obiettivo comune

Applicate queste pratiche a rendere più forte il ritorno al lavoro del vostro team . Sarete sorpresi di vederli più resilienti e motivati verso il loro lavoro!

Modi efficaci per aumentare il morale dei dipendenti

Il morale positivo dei dipendenti può non rimanere sempre costante. Che si tratti di un'area di lavoro remota, ibrida o in ufficio, è necessario disporre di strategie adeguate per motivare la forza lavoro, concentrandosi al contempo sulla loro salute fisica e mentale.

Ecco alcuni modi pratici Da fare:

1. Utilizzate gli strumenti di collaborazione

Nelle configurazioni remote o ibride, i dipendenti spesso faticano a comunicare e a collaborare con gli altri membri del team. Ciò influisce sulla qualità del loro lavoro e impedisce loro di costruire relazioni significative tra di loro.

Uno strumento di collaborazione come ClickUp può essere un'ottima soluzione per portare la vostra team interfunzionali ' progetti sotto una piattaforma unificata.

Grazie all'ecosistema trasparente di ClickUp, i membri del team possono visualizzare i loro progressi verso un obiettivo comune, rimanere in contatto con i loro colleghi e sentirsi ispirati a migliorarsi senza sentirsi minacciati dallo stato degli altri.

Dalla semplificazione della formazione dei dipendenti alla promozione della collaborazione in tempo reale, ClickUp può contribuire ad aumentare il morale del personale in molti modi:

I dipendenti possono taggare altri individui o interi team con la funzionalità/funzione @mentionmigliorare la comunicazione all'interno del team. È utile per fare domande rapide, per fare follower o per promemoria per tutti i membri del gruppoelementi di azione senza il tira e molla delle email

Comunicare con i membri del team con la funzionalità/funzione @ di ClickUp

Per discutere di elementi non legati alle attività,ClickUp offre la funzione di visualizzazione delle chat. I Teams possono utilizzare questa funzionalità per chiarire i loro dubbi, dare o chiedere feedback e comunicare prontamente con i membri del team, senza lasciare l'area di lavoro di ClickUp

Parlare di elementi d'azione non legati a specifiche attività e visualizzare tutti gli allegati incorporati in un unico posto utilizzando la vista chat di ClickUp

Permettete ai vostri dipendenti di collaborare in tempo reale conRilevamento della collaborazione di ClickUp. Chiunque può controllare chi altro sta visualizzando un'attività, modificandola o aggiungendo nuovi commenti. Questa funzionalità/funzione consente ai dipendenti remoti di rimanere sulla stessa pagina per quanto riguarda i progetti e di essere più produttivi

Collaborazione simultanea a progetti grazie al Rilevamento della collaborazione di ClickUp

Semplificate la comunicazione tra i team interni e gli stakeholder esterni con le numerose funzioni dimodelli di piano di comunicazione in ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-491.png Tenete aggiornati i membri del team su attività, responsabilità, scadenze e altro ancora con il modello di reportistica della matrice di comunicazione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6062728&\_gl=1\*r5donp\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MDgxNTU1NTEuQ2p3S0NBaUFyTHl1QmhBN0Vpd0EtcW84MEFEMHVGZHhrZV8xZlpfTF9MTnRJc3lfQ3ZcGphYkxnX3ZIeVsU3dQLXludGtwZmw3U0VSb0NDemdRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*NzAxOTYyNzk0LjE3MDU1NTM5Mjk.

Scaricare il modello /%cta/

Rendete il processo di riqualificazione meno opprimente con il modelloClickUp Project Management strumento. Suddividete i programmi di formazione dei dipendenti o i materiali didattici in piccoli moduli utilizzando le attività, aggiungete le sequenze di tempo per ciascun modulo e aiutate il vostro personale a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento

Dividete i progetti più grandi in piccoli elementi da eseguire con facilità grazie alle attività di ClickUp Tasks

Collegate attività di formazione, documenti, integrazioni e altre risorse all'interno di un'unica area di lavoro di ClickUp utilizzando le Relazioni, in modo che voi e il vostro team possiate accedervi quando volete

Create collegamenti tra le attività e organizzate documenti, integrazioni e risorse rilevanti nello stesso spazio con ClickUp Relazioni

Che si tratti di un programma di formazione o di un progetto client, i team possono avere una panoramica di tutte le attività di ClickUp con l'agile dashboard. Possono visualizzare lo stato di avanzamento con grafici a torta, a barra e a linee e gestire efficacemente i carichi di lavoro

Visualizzare lo stato di avanzamento utilizzando l'Agile Dashboard di ClickUp

Pianificate e gestite i progetti con chiarezza, comunicate le responsabilità, ottenete aggiornamenti sullo stato di avanzamento e mantenete i team remoti concentrati sugli obiettivi condivisi con la dashboard completamente personalizzabile di ClickUpModello di piano per la gestione del team di ClickUp /$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-492.png Il modello di gestione dei team di ClickUp unifica i team interfunzionali con un obiettivo collettivo https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139 Scaricate il modello /$$$cta/

2. Allineare i dipendenti ai valori dell'azienda

Coltivare una cultura coesa sul posto di lavoro è l'obiettivo di qualsiasi organizzazione. Iniziate integrando i valori aziendali nelle operazioni quotidiane. Chiarite come ogni membro del team può contribuire a questi valori e stabilite un senso collettivo di scopo e unità.

Questo allineamento è particolarmente importante per i membri dei team remoti, che altrimenti potrebbero avere difficoltà a comprendere la visione, la missione e i valori dell'azienda.

3. Incoraggiare pause regolari

Promuovete il benessere mentale e fisico dei dipendenti incoraggiandoli a fare delle piccole pause durante la giornata lavorativa. Le brevi pause prevengono il burnout, migliorano la concentrazione e aumentano la produttività.

Durante queste pause, i dipendenti possono fare uno spuntino, una passeggiata, guardare fuori dalla finestra, sgranchirsi le gambe, accarezzare un amico peloso o fare qualsiasi cosa per rilassarsi.

4. Promozione dell'equilibrio tra lavoro e vita privata

Fate in modo che i vostri dipendenti siano consapevoli dell'equilibrio tra lavoro e vita privata e promuovete una gestione efficace del tempo. Semplificate i processi di lavoro complessi con modelli personalizzabili, come ad esempio modelli di project management o Modelli HR e far sì che i team gestiscano meglio il loro tempo, riducano il carico di lavoro e mantengano un Outlook positivo.

Fate un ulteriore passaggio e incoraggiateli a non portare il lavoro a casa, a non utilizzare le ferie pagate (PTO) e a non comunicare durante le vacanze.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-493.png Assegnate, gestite, date priorità e monitorate lo stato delle attività di progetto utilizzando il modello di Project Management di ClickUp e risparmiate tempo prezioso https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&\_gl=1\*19dw9i8\*\_gcl\au\*NDM1MTQ2MDIxLjE3MDcwMzMwOTg.

Scaricare il modello /%cta/

5. Organizzare attività di team-building

Organizzate attività di team building per il vostro team per incoraggiare la collaborazione e la comunicazione. Impegnarsi in esperienze di condivisione, come sfide di problem solving o avventure all'aperto, sviluppa unità e cameratismo tra i colleghi.

Queste esperienze possono avere un impatto diretto e positivo sulla produttività, la creatività e la soddisfazione del personale.

6. Riconoscere i risultati e le attività cardine dei dipendenti

Riconoscete e celebrate i risultati individuali e del team, piccoli o grandi che siano. Una cultura dell'apprezzamento migliora il coinvolgimento dei dipendenti, spinge il team a raggiungere attività cardine più importanti, li mantiene motivati e rafforza il loro senso di orientamento.

Ispira gli altri membri del team a dare il meglio di sé e a puntare in alto.

7. Incentivi e premi per i dipendenti

A chi non piace essere premiato per un lavoro ben terminato? Create un sistema di ricompense trasparente per riconoscere le prestazioni eccellenti. Da fare offrendo bonus, schede regalo, buoni viaggio o altri benefici tangibili.

Gli incentivi convalidano il duro lavoro di un dipendente. Questi premi creano un circuito di rinforzo positivo, spingendo tutti a puntare all'eccellenza e a mantenere alto il morale.

8. Effettuare controlli regolari uno a uno

Programmate riunioni periodiche con i membri del team per capire il loro carico di lavoro, le sfide, gli obiettivi di carriera e le aspettative. Cercate di organizzare una sessione significativa di 15-30 minuti ogni settimana.

Ad istanza, i manager possono assegnare dei compagni per completare le attività più velocemente se un membro del team fatica a rispettare le scadenze. Questo approccio personalizzato fa sentire i dipendenti supportati, risponde alle loro preoccupazioni e offre una rapida risoluzione.

Impatto dell'ambiente di lavoro sul morale dei dipendenti

Una forza lavoro fiorente riflette un ambiente di lavoro di supporto e viceversa. Vediamo come:

Implementare un ambiente di lavoro salutare

Un ambiente di lavoro positivo comprende una leadership di supporto, una comunicazione aperta e un'attenzione al coinvolgimento dei dipendenti. Fate fluire le opportunità di crescita professionale e raccogliete i frutti di una forza lavoro altamente coinvolta.

Promuovere la diversità sul posto di lavoro

Indipendentemente dalla provenienza, tutti amano sentirsi supportati e rispettati quando vengono a lavorare. Questo senso di appartenenza è un vero e proprio fattore di cambiamento per i team: mantiene alto il morale di tutti.

Il ruolo della cultura aziendale nella formazione del morale dei dipendenti

Anche una cultura positiva indica un morale alto. Si tratta di valori condivisi, di uno scopo e di un'unità con il gruppo di lavoro.

Il ruolo dei leader

Un plauso a tutti i team leader e ai gestori del team che prestano particolare attenzione alle esigenze dei loro dipendenti!

Si crea una cultura con un morale alle stelle quando si mantengono aperte tutte le linee di comunicazione, si favorisce la trasparenza del feedback e si allineano gli obiettivi aziendali con le aspirazioni individuali.

Detto questo, la relazione tra il morale dei dipendenti e l'ambiente di lavoro può talvolta rivelarsi difficile nelle configurazioni ibride o in ufficio.

L'importanza del morale dei dipendenti nel lavoro da remoto

Il morale dei dipendenti ha un ruolo cruciale nel mantenere i dipendenti remoti impegnati e produttivi . Da fare è tenere a mente questi aspetti:

**La probabilità che i vostri dipendenti non abbandonino la nave aumenta quando si sentono in connessione, supportati e impegnati. Potete quindi dire addio agli alti tassi di turnover e concentrarvi sulla costruzione di un team dalle elevate prestazioni

**Assenteismo: la gestione dell'isolamento sul posto di lavoro e dell'assenteismo diventa facile anche nelle configurazioni remote, se si mantiene il team impegnato e ben informato. Frequenti incontri virtuali possono aiutarvi a creare il tanto necessario cameratismo con il vostro team

Motivazione e produttività: Le aziende possono offrire assistenza investendo insoftware per la postazione di lavoro digitaleformazione e risorse che consentano di potenziare la forza lavoro remota. Il team si sentirà completamente equipaggiato per affrontare le proprie attività in modo efficiente. Inoltre, il feedback costruttivo e il riconoscimento tempestivo dei lavori richiesti contribuiranno notevolmente ad aumentare la motivazione e la produttività

Utilizzate gli strumenti e le strategie giuste per far sentire la vostra forza lavoro remota come un gruppo affiatato, anche se si trova in parti diverse del mondo.

I vantaggi e le sfide di maintainer alto il morale dei dipendenti

Una vibrazione di positività ed entusiasmo distinguerà il vostro posto di lavoro da uno mediocre. Quando il morale dei dipendenti migliora, lo fa anche la cultura del lavoro della vostra azienda, perché,

Motiva i dipendenti a dare il meglio di sé

Li aiuta a rimanere concentrati e produttivi

Aumenta la soddisfazione sul lavoro e riduce la valutazione del turnover

Favorisce la comunicazione e la collaborazione

Aumenta la presenza e l'impegno dei dipendenti

Ispira i team a innovare e a rimanere impegnati nei loro ruoli

Riduce i livelli di stress e tiene lontano l'affaticamento mentale

Costruisce una posizione positiva sul posto di lavoro

Contribuisce a migliorare l'esperienza del cliente

Ma il lavoro non è sempre rose e fiori. Mantenere costantemente alto il morale può essere una vera sfida quando le cose si fanno stressanti, come scadenze strette, tagli al budget o grandi cambiamenti nell'azienda.

In queste situazioni è necessario essere più proattivi. Discutere apertamente con i membri del team, dare loro una mano di supporto e offrire strumenti di gestione dello stress vi aiuterà a farcela!

Tutto ha inizio con il giusto strumento per l'area di lavoro

I dipendenti sono la forza trainante di un'organizzazione. Se capite l'importanza di un alto morale del team e siete disposti a fare il possibile, avrete un ambiente di lavoro fiorente in pochissimo tempo!

Iniziate la vostra iniziativa con uno strumento strumento di gestione del lavoro come $$$a. Semplifica la comunicazione e la collaborazione, consente di visualizzare come il lavoro richiesto dai singoli sposta l'ago della bilancia in una grande organizzazione e semplifica i processi aziendali per migliorare l'efficienza.

Fate in modo che il vostro team senta di lavorare per qualcosa di più di uno stipendio. Iniziare a lavorare con ClickUp oggi stesso!

FAQ comuni

1. Da fare per migliorare il morale di un team?

Se si incoraggia la comunicazione aperta, si festeggiano i successi dei dipendenti e si dà valore alla collaborazione, non ci vuole molto per migliorare il morale del team.

2. Da fare per motivare un team con il morale basso?

Se il vostro team si sente demotivato, offritegli il vostro supporto. Riconoscete i loro lavori richiesti e coinvolgeteli nel processo decisionale per dare una motivazione in più.

3. Da fare per ricostruire il morale del team?

Potete ricostruire il morale del team impostando chiare aspettative, comunicando obiettivi e offrendo la vostra guida.