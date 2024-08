10 Migliori software per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti nel 2024

Le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti sono importanti sia per le aziende che per il personale. Il feedback offre ai manager l'opportunità di fornire un feedback costruttivo ai dipendenti, mostrando loro come il loro lavoro contribuisca agli obiettivi aziendali e aiutandoli a crescere e a svilupparsi professionalmente.

Le valutazioni delle prestazioni consentono inoltre alle aziende di stabilire chiare aspettative di rendimento e di riconoscere i risultati ottenuti dai dipendenti per rafforzare una cultura di apprezzamento.

Volete migliorare i processi di valutazione delle prestazioni della vostra azienda? Prendete in considerazione l'idea di provare un software per la valutazione delle prestazioni. Elenco delle migliori opzioni software per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti disponibili per i team nel 2024.

Cosa cercare in un software di valutazione delle prestazioni?

Quando si cerca il giusto software di valutazione delle prestazioni, si deve pensare a fattori quali:

facilità per l'utente : Si vuole una piattaforma che sia i manager che i dipendenti possano navigare facilmente

: Si vuole una piattaforma che sia i manager che i dipendenti possano navigare facilmente Opzioni personalizzate : Cercate un software di valutazione delle prestazioni che possa essere adattato alle metriche e agli obiettivi specifici della vostra organizzazione

: Cercate un software di valutazione delle prestazioni che possa essere adattato alle metriche e agli obiettivi specifici della vostra organizzazione Capacità di integrazione : Cercate un software che si integri perfettamente con altri strumenti utilizzati dall'organizzazione, come i sistemi di project management o HR, per eliminare la necessità di trasferire manualmente i dati

: Cercate un software che si integri perfettamente con altri strumenti utilizzati dall'organizzazione, come i sistemi di project management o HR, per eliminare la necessità di trasferire manualmente i dati Robuste funzionalità di reportistica e analisi: Harvest, i dati che rivelano le tendenze, i punti di forza e le aree in cui è necessario interveniremiglioramento all'interno della vostra forza lavoro ## I 10 migliori software di valutazione delle prestazioni da utilizzare nel 2024

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è una soluzione unica perché incredibilmente versatile. Non è un software specifico per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti, ma è abbastanza potente e versatile da poter essere utilizzato come software per la valutazione delle prestazioni dai professionisti delle risorse umane (HR) in aziende di qualsiasi dimensione e tipo.

ClickUp può essere utilizzato come un potente software di valutazione delle prestazioni dei dipendenti Software HR che aiuta a condurre, analizzare e implementare migliori valutazioni delle prestazioni dei dipendenti. Molte aziende utilizzano ClickUp come software di gestione delle prestazioni modello di valutazione delle prestazioni è uno dei modelli più scaricati dalla piattaforma.

ClickUp offre numerosi modelli di modelli gratuiti per la valutazione delle prestazioni che consentono di iniziare facilmente l'impostazione dei processi di valutazione delle prestazioni e di personalizzarli in base alle esigenze del team.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni e la profonda versatilità del provider possono comportare una certa curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Esegui Cantiere

via Esegui cantiere PerformYard è un popolare strumento per le prestazioni dei dipendenti che consente alle aziende di creare e amministrare le valutazioni delle prestazioni. Offre anche la gestione degli obiettivi, feedback regolari e sondaggi sul coinvolgimento.

Il software si concentra sulla valutazione delle prestazioni, ma offre funzionalità/funzione aggiuntive volte a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti. È una piattaforma flessibile e semplice da usare per i professionisti delle risorse umane.

Funzionalità/funzione migliori di PerformYard

Facile stabilire la gerarchia e assegnare i valutatori

Modulo per l'impostazione degli obiettivi potente e versatile

Interfaccia utente moderna

Facilmente personalizzabile

Limiti di PerformYard

Potrebbe offrire migliori integrazioni con i più diffusi strumenti di gestione del team e delle risorse umane

Prezzi di PerformYard

Contattare per un preventivo

Valutazioni e recensioni di PerformYard

G2 : 4.7/5 (660+ recensioni)

: 4.7/5 (660+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (90 recensioni)

3. Squadra di collegamento

via Connecteam Ideale per team piccoli e remoti, Connecteam si occupa di gestione delle prestazioni, ma il suo obiettivo principale è il coinvolgimento dei dipendenti.

È un'applicazione mobile-first che aiuta i team a migliorare la comunicazione, a rendere i processi più efficienti e ad aumentare il coinvolgimento dei dipendenti risparmiare tempo .

Funzionalità/funzione migliori di Connecteam

Software di valutazione delle prestazioni efficiente e conveniente

I materiali per la comunicazione e la formazione del team sono abbondanti e facili da trovare

Il servizio clienti è molto reattivo

Limiti di Connecteam

Il modulo di pianificazione dell'app è un po' difficile da usare e da integrare con le altre app di calendario più diffuse, rispetto ad altri software di valutazione delle prestazioni

Prezzi di Connecteam

Free

Basic: $29/mese per utente

$29/mese per utente Avanzato: $49/mese per utente

$49/mese per utente Esperto: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2 : 4.3/5 (39 recensioni)

: 4.3/5 (39 recensioni) Capterra: 4.8/5 (290 recensioni)

4. BambooHR

Via BambooHR BambooHR è uno dei più noti ed estesi sistemi HR utilizzati dalle piccole e medie imprese per le assunzioni, le valutazioni delle prestazioni e molto altro ancora. Ha funzionalità/funzione di gestione delle prestazioni, ma include anche importanti funzioni HR come il libro paga integrato, monitoraggio dei candidati strumenti di onboarding, monitoraggio delle ferie e altro ancora.

È uno degli strumenti più popolari per le aziende che vogliono dotare i loro team di una soluzione HR all-in-one.

Le migliori funzionalità di BambooHR

Ottime funzionalità di monitoraggio del tempo e delle ferie

Moduli di onboarding dei dipendenti potenti e personalizzabili

Grafici organizzativi facili da creare

Funzionalità/funzione per le prestazioni dei dipendenti, tra cui un processo di revisione delle performance

Limiti di BambooHR

Dato che la piattaforma è una soluzione HR all-in-one, non ci si concentra molto sulle funzionalità di valutazione delle prestazioni, anche se queste esistono.

Prezzi di BambooHR

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su BambooHR

G2: 4,5/5 1.440+ recensioni)

4,5/5 1.440+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (2.500+ recensioni)

5. Eloomi

via Eloomi Eloomi è una piattaforma di gestione dell'apprendimento e dell'esperienza formativa che funge anche da sistema di gestione delle prestazioni. Sebbene sia stata progettata principalmente per formazione e sviluppo delle competenze dei dipendenti può anche servire come software per la valutazione delle prestazioni.

Aiuta i manager a creare percorsi di sviluppo automatizzati e ottimizza gli 1-1 suggerendo elementi di discussione e di azione. Questo lo rende un'ottima soluzione per il processo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Eloomi

Robusto e molto intuitivo

feedback a 360

Analisi del gap di competenze e corsi consigliati

Analisi avanzata delle persone e dei dati

Limiti di Eloomi

Opzioni di integrazione piuttosto limitate rispetto ad altri software di gestione delle prestazioni dei dipendenti

Alcuni utenti segnalano problemi con i flussi di lavoro personalizzati

Prezzi di Eloomi

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Eloomi

G2: 4.7/5 (31 recensioni)

4.7/5 (31 recensioni) Capterra: 4.4/5 (90 recensioni)

6. Cultura Amp

via Cultura Amp Culture Amp è una nuova e solida piattaforma per l'esperienza dei dipendenti con un approccio incentrato sulla cultura. Grazie a funzionalità/funzione come la previsione del turnover, i sondaggi già pronti, il coinvolgimento dei dipendenti e le potenti analisi, permette ai datori di lavoro di costruire una comprensione profonda e sostanziale dei propri dipendenti.

Sono inoltre disponibili migliori funzionalità di 1-1, monitoraggio degli obiettivi e feedback da più fonti. Grazie alle eccellenti funzionalità di monitoraggio degli obiettivi, la gestione delle prestazioni è resa semplice, facile e continua in tutti i team.

Funzionalità/funzione migliori di Culture Amp

Auto-riflessioni e feedback tra pari per migliorare le valutazioni delle prestazioni

Sincronizzazione automatica con il software HR e i sistemi di registrazione (BambooHR, Workday, Personio, Namely, ecc.)

Ricca libreria di modelli di sondaggio per il coinvolgimento dei dipendenti o per il monitoraggio delle loro prestazioni

Limiti di Culture Amp

Curva di apprendimento un po' più ripida rispetto ad altri software di gestione delle prestazioni presenti in questo elenco

Non ci sono abbastanza opzioni di compatibilità e personalizzazione

Nessuna versione di prova gratuita

Prezzi di Culture Amp

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Culture Amp

G2: 4.6/5 (576 recensioni)

4.6/5 (576 recensioni) Capterra: 4.7/5 (74 recensioni)

7. Uomo del lavoro

via Workhuman

Workhuman è una società di gestione del capitale umano con oltre 20 anni di esperienza nel campo. Le sue soluzioni si basano su soluzioni di riconoscimento sociale, che consentono ai dipendenti di valutarsi e premiarsi a vicenda per contribuire a creare una cultura più forte e migliorare la fidelizzazione.

Le funzionalità di valutazione delle prestazioni sono interculturali e quindi scalabili, con opzioni per oltre 30 lingue diverse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workhuman

Soluzione di social analytics con IA nel sistema di gestione delle prestazioni

Si integra con i più diffusi strumenti aziendali come Teams, Slack e Yammer di Microsoft

L'API aperta consente un'integrazione perfetta con più sistemi

Limiti di Workhuman

Nessuna funzione HR o payrollintegrazioni software* Costoso per le piccole aziende

Prezzi di Workhuman

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Workhuman

G2: 4.3/5 (68 recensioni)

4.3/5 (68 recensioni) Capterra: 4.2/5 (4 recensioni)

8. Pietra angolare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Dashboards_Viewing\_Pane\_2014-05-23.png Dashboard di Cornerstone /%img/

via Pietra angolare Cornerstone è una piattaforma orientata alle competenze per promuovere nuovi modi di lavorare. Questa strumento di gestione delle prestazioni include la gestione delle prestazioni, la gestione dell'apprendimento, il reclutamento, l'onboarding, lo sviluppo dei dipendenti e altro ancora.

Come software per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti, Cornerstone è dotato di funzionalità altamente configurabili ed è un'ottima soluzione per conversazioni, sondaggi e revisioni frequenti. Il processo di revisione può essere automatizzato e integrato con obiettivi e valutazioni delle competenze.

I datori di lavoro possono facilmente identificare le lacune nelle competenze utilizzando feedback e autovalutazioni a 180 e 360 gradi. Gestione dell'esito positivo sono disponibili anche strumenti di gestione della successione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cornerstone

Interfaccia amministratore intuitiva

Comode liste di controllo

Sondaggi sul coinvolgimento di Pulse

limiti di #### Cornerstone

L'onboarding è complesso

Alcuni recensori si lamentano del supporto clienti

Prezzi di Cornerstone

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Cornerstone

G2: 3.9/5 (115 recensioni)

3.9/5 (115 recensioni) Capterra: 4.1/5 (35 recensioni)

9. Azienda chiara

via Azienda chiara ClearCompany è una soluzione HR a servizio completo con solidi strumenti di valutazione delle prestazioni. È stata progettata per automatizzare, migliorare e snellire il processo di revisione, consentendo di condurre revisioni migliori, semplificare il ciclo di revisione, migliorare lo sviluppo dei dipendenti e ottenere un feedback migliore.

ClearCompany è dotato di modelli di revisione che spostano l'attenzione dalla classifica e dalla valutazione conservativa alla crescita e al potenziale dei dipendenti. I flussi di lavoro, i formati e le scale del ciclo di revisione sono facilmente personalizzati e i modelli predefiniti rendono il processo più rapido ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClearCompany

Modelli per tutti i formati di revisione standard

Software di valutazione delle prestazioni mobile-friendly e multilingue

Eccellenti strumenti per la pianificazione degli obiettivi

Reportistica predefinita

Limiti di ClearCompany

La reportistica è limitata e richiede un certo lavoro di ripulitura

Supporto clienti lento

Integrazione e onboarding un po' lenti

Prezzi di ClearCompany

Contattate ClearCompany per un'offerta di prezzi

Valutazioni e recensioni di ClearCompany

G2: 4.6/5 (286 recensioni)

4.6/5 (286 recensioni) Capterra: 4.4/5 (311 recensioni)

10. Lattice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/617966e7ba681d83cfe1dfb6\_617728d1b58c61697ca76144\_jhIwceVUbjI1LlsFimb0qbp4Jjyw1zsR1yyGAz1jYTOc7UkDNpi9fr27UrWg6bGiCX04tel1kcNV-rFy5mK6FIMct-CoMe7bW8CiAEDZJk64RW8c5soRP4zLqkLZcMYTFIDD4c3Ds1600.jpeg Dashboard di Lattice /$$img/

via Lattice Lattice è una solida piattaforma per l'esito positivo delle persone che aiuta i datori di lavoro a eseguire revisioni delle prestazioni, impostare obiettivi e condurre sondaggi. Le sue funzionalità/funzioni permettono a tutte le parti coinvolte di creare e partecipare a tutti i formati di revisione standard, con cicli rapidi e senza interruzioni, dalle revisioni a progetto a quelle a 360 gradi.

Questo software di valutazione delle prestazioni aiuta a velocizzare il processo evidenziando il contesto dagli aggiornamenti e dai feedback dei colleghi e consente anche di apportare modifiche a metà ciclo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Regole automatiche, note e tag in linea e modelli pronti per la lettura

Integrazione perfetta con oltre 20 strumenti per le risorse umane e la produttività

Prezzi trasparenti

Una delle migliori opzioni di software di gestione delle prestazioni per le aziende in crescita e i team HR

Limiti di Lattice

Navigazione complessa e UX migliorabile

Prezzi di Lattice

Gestione delle prestazioni + OKR e Obiettivi : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Engagement : +$4/mese per utente

: +$4/mese per utente Crescita : +$4/mese per utente

: +$4/mese per utente Compensazione: +$6/mese per utente

Lattice valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (3.701+ recensioni)

4,7/5 (3.701+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (108 recensioni)

Trova la migliore piattaforma di gestione delle prestazioni per il tuo team

Ogni azienda ha un processo di valutazione delle prestazioni unico. Ecco perché è importante trovare il software più adatto alle esigenze del team. Il miglior software di gestione delle prestazioni automatizza le attività più importanti per far risparmiare tempo e lavoro richiesto sia ai dipendenti che ai datori di lavoro.

ClickUp è una delle soluzioni di gestione delle prestazioni più consigliate sul mercato. Consente di automatizzare i processi di sviluppo dei dipendenti, le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti e di assicurarsi che il processo di revisione dei dipendenti si svolga sempre senza problemi.

Se siete ancora alla ricerca dello strumento di gestione delle prestazioni e della soluzione di gestione dei talenti più adatta alla vostra azienda, provate ClickUp. È gratis, è facile da automatizzare e offre decine di modelli già pronti per migliorare il processo di gestione delle prestazioni. Registratevi oggi stesso per ottenere un account gratuito su ClickUp se desiderate valutare le prestazioni dei dipendenti in modo semplice e trasparente.