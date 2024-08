10 migliori software di feedback 360 per il feedback dei dipendenti

il software di feedback a 360 svolge un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura del lavoro positiva. 🏅

Questa strategia di feedback si concentra sullo sviluppo dei dipendenti attraverso continui input costruttivi da parte di colleghi e supervisori, portando in ultima analisi a una forza lavoro più impegnata, produttiva e con un esito positivo.

Grazie a interfacce di facile utilizzo, funzionalità/funzione dinamiche e analisi avanzate, gli strumenti di feedback a 360 sono progettati per ridurre i costi di gestione l'attrito degli esercizi manuali di feedback 360 . La produttività giusta vi aiuterà a stabilire un ambiente di comunicazione equo e trasparente. 🧑‍🤝‍🧑

Non sapete quale strumento scegliere? Abbiamo terminato il lavoro su questo fronte per proporvi le 10 soluzioni software per il feedback a 360 più valide disponibili oggi. Usatele per potenziare la vostra organizzazione con intuizioni attuabili, valutazioni delle prestazioni dei dipendenti senza soluzione di continuità e una comprensione più profonda del potenziale del vostro team.

Cosa cercare in un software di feedback a 360?

Creare obiettivi SMART in ClickUp con diversi modi per monitorare lo stato e raggiungere i propri traguardi

Prima di investire in una piattaforma di feedback qualsiasi, cercate un software che supporti queste chiavi di lettura:

Facilità d'uso : Il software deve avere un'interfaccia utente intuitiva che vi permetta di personalizzarlo in base alle esigenze specifiche della vostra organizzazione

: Il software deve avere un'interfaccia utente intuitiva che vi permetta di personalizzarlo in base alle esigenze specifiche della vostra organizzazione Opzioni di reportistica cancellate e attuabili : I manager e i dipendenti devono essere in grado di comprendere la prospettiva del feedback e di navigare tra le funzionalità/funzione della reportistica senza intoppi

: I manager e i dipendenti devono essere in grado di comprendere la prospettiva del feedback e di navigare tra le funzionalità/funzione della reportistica senza intoppi Funzionalità di integrazione : La perfetta integrazione con i sistemi HR esistenti è essenziale per mantenere un flusso di lavoro fluido che si armonizzi con i vostri processi consolidati

Misure di sicurezza : Il software deve dare priorità alla sicurezza con la crittografia dei dati e l'accesso basato sui ruoli. Deve proteggere le informazioni sensibili dei dipendenti e mantenere la riservatezza nel caso di un ciclo di feedback anonimo e costruttivo

: Il software deve dare priorità alla sicurezza con la crittografia dei dati e l'accesso basato sui ruoli. Deve proteggere le informazioni sensibili dei dipendenti e mantenere la riservatezza nel caso di un ciclo di feedback anonimo e costruttivo Strumenti di analisi approfonditi: Lo strumento deve offrire una visualizzazione significativa dei dati e analisi per aiutarvi a prendere decisioni informate per lo sviluppo e la fidelizzazione del team

I 10 migliori software di feedback a 360 da utilizzare nel 2024

Queste 10 piattaforme di feedback 360 all'avanguardia offrono funzionalità/funzione per una valutazione delle prestazioni senza interruzioni, ognuna delle quali porta qualcosa di unico in tabella. Date un'occhiata più da vicino e trovate il vostro preferito!

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è uno strumento di produttività incredibilmente versatile progettato per centralizzare il lavoro tra le varie app e semplificare le varie attività Processi del team HR -comprese le revisioni delle prestazioni e le valutazioni. Questa potente piattaforma è ricca di centinaia di funzionalità/funzione dinamiche per ottimizzare il ciclo di feedback interno e migliorare il coinvolgimento del team. È possibile persino impostare standard di performance e sequenze misurabili per ciascun dipendente, utilizzando le seguenti funzionalità ClickUp Obiettivi e monitorare il loro stato attraverso scorecard settimanali e altre metriche. 📈

Con ClickUp Visualizzazione del modulo potete dire addio a sistemi di raccolta delle recensioni poco funzionali. Create sondaggi completi per catturare i contributi di tutti i membri del team coinvolti nel processo di feedback a 360 gradi. Anche i nuovi utenti possono creare facilmente moduli personalizzabili sulla piattaforma in pochi clic. Aggiungete Campi personalizzati per strutturare e organizzare le vostre risposte, quindi utilizzate Automazioni in ClickUp per distribuire automaticamente i Moduli ai giusti compagni di squadra in pochissimo tempo.

Avete bisogno di aiuto per iniziare? Utilizzate il ClickUp Revisione delle prestazioni o Modello di modulo di feedback per progettare un sondaggio che funzioni per il vostro team. Il modello di Modulo è precaricato con campi personalizzati versatili per il tipo di servizio e l'ambito di miglioramento, per adattarsi a qualsiasi processo di feedback, interno o esterno.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

La visualizzazione Modulo funge da costruttore di moduli per feedback e sondaggi

15+ tipi di visualizzazione per gestire il vostro lavoro da ogni angolazione

Monitoraggio dei dipendenti e strumenti di coinvolgimento

Modelli per le risorse umane per risparmiare tempo (come ilModello di avvio-arresto-continua)

Reportistica dettagliata sulla produttività e sulle prestazioni

Integrazioni con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro

ClickUp Documenti per la creazione di report dettagliatimanuali per i dipendenti* La versione gratis di ClickUp è superiore alle versioni a pagamento di altri software simili

Limiti di ClickUp

Potrebbe essere necessario un po' di tempo per imparare tutte le funzionalità/funzione offerte da ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora supportate dall'app ClickUp per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

Versione Free

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.400+ recensioni)

: 4.7/5 (8.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Lattice

Via: Lattice Lattice è il massimo delle prestazioni sistema di gestione progettato per rivoluzionare il monitoraggio, il coinvolgimento, l'esito positivo e lo sviluppo dei dipendenti. Combina la gestione continua delle prestazioni, i sondaggi, la retribuzione e la carriera strumenti di sviluppo in un'unica soluzione connessa.

Come piattaforma di gestione delle persone completa, riunisce potenti analisi per coltivare una cultura vincente con dipendenti impegnati e di alto livello. Grazie alle sue capacità scalabili di reportistica, lavora perfettamente per aziende e team HR in espansione

Utilizzate lo strumento per identificare i top performer, monitorare i contributi dei dipendenti e preparare ogni persona all'esito positivo. Dalle valutazioni a 360 gradi a quelle basate sui progetti, è possibile impostare e gestire senza sforzo cicli di feedback che piacciono sia ai dipendenti che ai manager 😊

Le migliori funzionalità/funzione di Lattice

Regole automatiche, note in linea e tag

Modelli pronti per l'uso

Integrazione con oltre 20 app per le risorse umane e la produttività

Opzione per premiare i dipendenti con messaggi pubblici di ringraziamento

Supporta un piano orientato all'azione e all'obiettivo

Monitoraggio del tempo

Limiti di Lattice

Alcuni utenti trovano il software a volte confuso e difficile da navigare

Il supporto clienti potrebbe essere migliore

Prezzi di Lattice

Gestione delle prestazioni & OKR & Obiettivi : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Gestione : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Crescita : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Compensazione: $6/mese per utente

Lattice valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (3.700+ recensioni)

: 4.7/5 (3.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (110+ recensioni)

3. 360 Sviluppare

Via: 360 Sviluppare 360 Develop è uno strumento che si occupa di perfezionare la struttura del feedback 360! Questa soluzione altamente personalizzata ha funzionalità di progettazione, consegna e reportistica incentrate sulla creazione di un solido processo di revisione tra pari.

Questo potente strumento porta il vostro esercizio di revisione interna a un livello superiore, offrendo vantaggi rispetto alla tradizionale comunicazione da un'unica fonte. Potete aspettarvi input accurati e tempestivi da varie fonti, tra cui manager, clienti e colleghi, senza interrompere le attività quotidiane di nessuno.

Per quanto riguarda la reportistica, 360 Develop fornisce punteggi riepilogo/riassunto per i vostri dipendenti, evidenziando i comportamenti e le competenze con valutazioni alte e basse. Il valutatore può anche aggiungere un feedback qualitativo per aiutare il dipendente a crescere nel lungo periodo 💡

Le migliori funzionalità/funzioni di 360 Develop

Strumento di feedback 360 dedicato

Permette la creazione di domande di sondaggio, scale di valutazione e domande aperte distintive

Combina feedback quantitativi e qualitativi

Offre opzioni versatili di reportistica

Sviluppa i limiti di 360

Da fare non supporta modelli di feedback versatili

Limitata trasparenza dei prezzi

360 Develop prezzi

360 Direct : $380/anno per utente (prezzo iniziale)

: $380/anno per utente (prezzo iniziale) 360 Create: $500/anno per utente (prezzo di partenza)

360 Develop valutazioni e recensioni

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

4. Trakstar

Via: Trakstar Integrando perfettamente quattro prodotti tra i migliori della categoria in un'unica, potente soluzione, Trakstar potenzia i team HR lungo tutto il percorso dei dipendenti.

Trakstar Hire semplifica le procedure di assunzione, mentre Trakstar Learn favorisce la crescita e lo sviluppo professionale.

Trakstar Perform è una soluzione completa per le risorse umane strumento di gestione delle prestazioni che fornisce recensioni online illimitate, un flusso di lavoro automatizzato e reportistica approfondita. Può dare ai vostri dipendenti la possibilità di perfezionare le competenze esistenti e di svilupparne di nuove. Motivateli e coinvolgeteli con feedback in tempo reale o a 360 gradi, se necessario. 🤝

Sfruttare il il potere delle decisioni basate sui dati con Trakstar Insights, analizzando i dati dei dipendenti per ottimizzare la vostra strategia di forza lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trakstar

Funzionalità/funzione SMART per l'impostazione degli obiettivi, la verifica dello stato e la valutazione dei risultati ottenuti dai dipendenti

Monitoraggio personalizzato degli obiettivi, valutazioni delle prestazioni, cicli di revisione infiniti e feedback continuo

il feedback a 360 incoraggia l'impegno, la responsabilità e lo sviluppo dei dipendenti attraverso un ciclo di feedback in tempo reale

Promemoria automatici via email

Limiti di Trakstar

Nessun tracker dello stato di avanzamento degli obiettivi

Difficile sapere se un dipendente ha preso atto della sua valutazione

Prezzi di Trakstar

Su richiesta

Valutazioni e recensioni di Trakstar

G2 : 4.4/5 (640+ recensioni)

: 4.4/5 (640+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (280+ recensioni)

5. Esperienza dei dipendenti di Qualtrics

Via: Qualtrics EmployeeXM Qualtrics EmployeeXM (EX) visualizza l'intero ciclo di vita dei dipendenti, con un focus sulla priorità dei fattori chiave del coinvolgimento e dell'esperienza dei dipendenti. Consente di costruire team coesi, migliorare la produttività e ridurre efficacemente le valutazioni di abbandono.

Con Qualtrics è possibile personalizzare i programmi di coinvolgimento in base alle proprie esigenze specifiche, con intervalli che vanno dai sondaggi di feedback regolari sui dipendenti a quelli ad hoc. 📊

Qualtrics 360 Development lavora sia per i singoli manager che per i dipendenti a tutti i livelli, fornendo loro gli strumenti, le valutazioni e le reportistiche di cui hanno bisogno per avanzare di carriera. Questo software di feedback a 360 gradi aiuta i diretti interessati a sviluppare le loro capacità di leadership e a massimizzare il loro contributo all'azienda, raccogliendo informazioni personalizzate, basate sui dati e utilizzabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Qualtrics Employee Experience

Eccellente per i dirigenti del marketing e delle risorse umane

Supporta lo sviluppo manageriale

Ottimo supporto clienti

I preset hanno un bell'aspetto, con opzioni di personalizzazione avanzate

Limiti dell'esperienza dei dipendenti di Qualtrics

Il processo di esportazione dei dati può essere difficile

L'interfaccia utente può apparire goffa, soprattutto durante la creazione di moduli

Prezzi di Qualtrics Employee Experience

Richiedi un preventivo per Qualtrics Employee Experience

Valutazioni e recensioni su Qualtrics Employee Experience:

G2 : 4.4/5 (440+ recensioni)

: 4.4/5 (440+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

6. 15Cinque

Via: 15Cinque 15Five è un software di gestione delle prestazioni a servizio completo che offre ai team delle risorse umane una piattaforma completa per migliorare l'efficacia dei manager, promuovere prestazioni e impegno elevati e aumentare la retention.

Questo software di facile utilizzo per la formazione dei manager aiuta i responsabili delle risorse umane a misurare costantemente l'impegno e le prestazioni, consentendo ai leader di guidare un cambiamento positivo. 💼

15Five è facile da impostare e gestire. Offre quattro produttività uniche:

Engage: Contiene sondaggi di coinvolgimento per raccogliere feedback Performance: Aiuta a valutare le prestazioni nel contesto del ruolo, del reparto e dei dati demografici Transform: Offre funzionalità/funzione per aiutare i datori di lavoro a creare un programma di sviluppo dei dipendenti **Dashboard dei risultati: aiuta a tenere traccia delle metriche delle prestazioni del team

15Cinque migliori funzionalità/funzione

Possibilità di creare campi personalizzati, oggetti, regole e visualizzazioni

Accesso a dati, funzionalità/funzione o oggetti specifici

Opzioni per la revisione degli obiettivi personali e feedback in tempo reale

Monitoraggio dello sviluppo in tempo reale

limiti di #### 15Five

Non c'è una funzionalità/funzione statistica per il monitoraggio degli obiettivi

Non è adatto allo sviluppo di abilità personali

Prezzi di 15Five

Engage: $4/mese per utente

$4/mese per utente Perform: $10/mese per utente

$10/mese per utente Total Platform: $16/mese per utente

$16/mese per utente Transform: $99/mese per utente

15Five valutazioni e recensioni:

G2 : 4.6/5 (1.750+ recensioni)

: 4.6/5 (1.750+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (880+ recensioni)

7. Cultura Amp

Via: Cultura Amp Con questa piattaforma intuitiva, è possibile implementare programmi d'impatto per il coinvolgimento dei dipendenti gestione delle prestazioni e sviluppo delle competenze, tutto in un unico luogo. Date potere ai gestori del team, ai singoli e ai team con un 360 feedback orientato all'azione per aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale. Culture Amp semplifica il processo di costruzione di una strategia per le persone sicura e guidata dai dati, a vantaggio dei dipendenti e a garanzia dell'esito positivo dell'azienda. 📈

L'interfaccia è facile per l'utente, che può ottenere feedback in qualsiasi momento e confrontare i propri obiettivi con quelli del proprio reparto e dell'intera azienda. Il laboratorio delle competenze consente di seguire vari corsi che richiedono cinque minuti al giorno, rendendo incredibilmente conveniente inserirli in una settimana piena di impegni.

Funzionalità/funzione migliori di Culture Amp

Permette la personalizzazione per adattarsi a esigenze specifiche

Permette ai dipendenti o ai managerdi richiedere un feedback dai colleghi

Offre strumenti analitici che mostrano le metriche aziendali cruciali e tengono traccia dello sviluppo

Limiti della cultura Amp

La configurazione iniziale può essere impegnativa

La dimensione fissa per l'apprendimento giornaliero non è ottimale per alcuni utenti

Prezzi di Culture Amp

Sviluppo : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Engage : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Performare : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Piattaforma di esperienza per i dipendenti: $16/mese per persona

Cultura Amp valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (650+ recensioni)

: 4.6/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

8. Feedback Spidergap 360

Via: Spidergap Le funzionalità/funzione di Spidergap e i suoi prezzi soddisfano le vostre esigenze, sia che abbiate bisogno di un sistema a 360 gradi, sia che abbiate bisogno di un sistema a 360 gradi, sia che abbiate bisogno di un sistema a 360 gradi strumento di feedback pronto all'uso o preferite una procedura completamente personalizzata. Spidergap offre flessibilità e personalizzazione alle organizzazioni che desiderano una reportistica di feedback a 360 contemporanea, semplice da esaminare e utilizzabile per i propri leader. 💻

Per le aziende che desiderano raccogliere feedback significativi e creare report individuali aggregati per la crescita professionale, Spidergap è un'opzione eccellente. La piattaforma offre una lista di controllo end-to-end per garantire che il processo di feedback a 360 sia in linea con le best practice del settore.

Inoltre, gli esperti di feedback possono guidarvi con soluzioni personalizzate per la vostra azienda.

Funzionalità/funzione migliori di Spidergap 360 Feedback

Facile navigazione del processo di feedback su qualsiasi scala

Interfaccia accattivante, con eccellenti opzioni di reportistica e personalizzazione

Utile per lo sviluppo professionale e personale e per gli obiettivi a breve e lungo termine

Teams aiuta a misurare il ritorno sull'investimento del ciclo di feedback per il team

Limiti di Spidergap 360 Feedback

le reportistiche e i feedback 360 sono ancora in fase beta

Prezzi di Spidergap 360 Feedback

Versione gratuita

A partire da: $99/anno

Valutazioni e recensioni di Spidergap 360 Feedback:

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

9. Esegui Cantiere

Via: Esegui cantiere PerformYard è un kit completo di strumenti per migliorare le prestazioni dei dipendenti. La gestione degli obiettivi, le valutazioni delle prestazioni, i check-in, il feedback continuo e i sondaggi sul coinvolgimento sono comodamente disponibili in un'unica posizione, consentendo di creare una cultura ad alte prestazioni.

Sia che dobbiate integrare un processo di revisione a 360 gradi esistente o svilupparne uno nuovo, PerformYard è abbastanza flessibile da soddisfare le vostre esigenze. Gestite il feedback continuo, l'impostazione degli obiettivi, le revisioni annuali, le valutazioni a progetto, i riconoscimenti e il feedback dei client su un'unica piattaforma! 🎯

Le migliori funzionalità di PerformYard

Assistenza gratuita e illimitata

Numerose funzionalità/funzione che vi aiutano a creare unfeedback sulle prestazioni ciclo

Notifiche e dati sulle prestazioni per una reportistica dettagliata

Limiti di PerformYard

Non invia promemoria ai dipendenti

Prezzi di PerformYard

Engagement: $1-$3/mese per utente

$1-$3/mese per utente Professionale: $5-$10/mese per utente

$5-$10/mese per utente Azienda: Richiedi un preventivo a PerformYard

Valutazioni e recensioni di PerformYard:

G2 : 4.7/5 (690+ recensioni)

: 4.7/5 (690+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

10. Settimanale10

Via: Settimanale10 Il check-in Weekly10 offre lo spazio perfetto per riflettere sullo stato, ricevere feedback e allineare gli obiettivi, il tutto in soli 10 minuti. I manager hanno gli strumenti per offrire un supporto immediato e i dipendenti possono monitorare le loro prestazioni rispetto alle aspettative.

Integrato con Teams di Microsoft e Outlook, Weekly10 assicura che il team mantenga un flusso di lavoro ininterrotto, con un facile accesso ai check-in, agli incontri 1 a 1 e agli obiettivi.

Questo software è semplice da usare e da capire. I dipendenti possono inserire senza sforzo le loro riunioni in agenda attingendo alle loro riflessioni sui check-in e ricevendo un feedback. Questo ingegnoso processo riduce del 90% il tempo dedicato alla preparazione delle riunioni. 🌞

Weekly10 mostra il vostro programma dinamico direttamente all'interno della riunione di Microsoft Teams, concentrandosi sui risultati e sui passaggi praticabili per manager e dipendenti.

E c'è un ulteriore vantaggio: i check-in sono guidati da analisi alimentate dall'IA che permettono di comprendere a fondo i sentimenti dei dipendenti e i loro livelli di coinvolgimento. Ciò è possibile grazie a dashboard in tempo reale, che offrono preziose informazioni.

Weekly10 migliori funzionalità/funzione

Monitoraggio di feedback, sviluppo e morale in un unico luogo

Impostazione di obiettivi chiari e ragionevoli

Creare gli OKR per specifici membri del team

Limiti settimanali10

Capire quali domande fare può essere difficile

Alcuni utenti segnalano che la risoluzione dei problemi è insufficiente

Prezzi di Weekly10

Connect2 : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Momentum: $12,5/mese per utente

Weekly10 valutazioni e recensioni:

G2 : 4.5/5 (120 recensioni)

: 4.5/5 (120 recensioni) Capterra: 4.6/5 (15 recensioni)

Perché dovreste adottare un software di feedback a 360 per il feedback dei dipendenti?

Grazie alla riduzione dei pregiudizi e all'aumento dell'oggetto, il feedback a 360 garantisce una valutazione equa da parte di persone che lavorano a stretto contatto con determinati dipendenti. Da incoraggiando una comunicazione aperta e la collaborazione, coltiva una cultura di miglioramento continuo all'interno del team. 🤝

Creare moduli più intelligenti in ClickUp con la logica delle condizioni per semplificare il processo, indipendentemente dalla sua complessità

I manager possono identificare i punti di forza e di debolezza essenziali, mentre gli approfondimenti basati sui dati supportano le decisioni strategiche di gestione dei talenti. I dipendenti coinvolti si sentono valorizzati grazie a un feedback regolare e onesto, che aumenta la soddisfazione sul lavoro e le percentuali di fidelizzazione. Poiché il lavoro da remoto è sempre più diffuso, il software di feedback 360 consente di raccogliere feedback senza soluzione di continuità da team dispersi.

Se volete provare diversi modelli di feedback, iniziate dalla cima del nostro elenco e iscrivetevi a ClickUp per portare le vostre pratiche di feedback a nuovi livelli! ⭐️