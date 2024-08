Le 7 principali alternative e concorrenti di LiquidPlanner nel 2024

Che si tratti di pianificare le attività, gestire le risorse del progetto o monitorare le scadenze, il project management non è una passeggiata.

Fortunatamente, app di project management come LiquidPlanner sono disponibili per aiutarvi in ogni passaggio.

LiquidPlanner è uno strumento di project management e di collaborazione facile da usare che consente di pianificare gli scenari migliori e peggiori del progetto per il proprio team.

Tuttavia, non è perfetto.

Ecco perché state cercando le migliori alternative a LiquidPlanner disponibili oggi.

Non preoccupatevi. La vostra ricerca termina qui!

In questo articolo, metteremo in evidenza le sette migliori alternative a LiquidPlanner per aiutarvi a trovare quella più adatta alle vostre esigenze.

Andiamo!

Perché Da fare un'alternativa a LiquidPlanner?

LiquidPlanner è un'app SaaS per il project management che offre funzionalità/funzione come la programmazione automatica delle attività, la definizione delle priorità, il monitoraggio del tempo stimato e altro ancora.

Ma i team di progetto hanno bisogno di strumenti robusti che possano scalare con loro.

E questo è un aspetto che LiquidPlanner non aveva previsto. 🤷‍♂️

Da fare?

Per cominciare, le integrazioni di LiquidPlanner sono limitate, poiché non si integra con app di terze parti come Slack, GitHub o Bitbucket. Inoltre, l'app non è liquida in termini di curva di apprendimento.

Ecco alcuni altri motivi per cui avete bisogno di un'alternativa a LiquidPlanner:

1. Piano Free limitato e opzioni di prezzo costose

Sebbene LiquidPlanner offra un piano gratuito, limita l'utilizzo a tre progetti e dieci utenti.

Se decidete di optare per un piano a pagamento, il più conveniente parte da $$$a persona al mese.

Per questo motivo, LiquidPlanner non è una soluzione di project management adatta alla maggior parte delle startup e delle piccole aziende.

2. Non è possibile aggiungere sottoattività alle proprie attività

È facile complicare eccessivamente un'attività. Ma con le liste di controllo e le attività secondarie, è possibile suddividere le attività più grandi in attività più piccole e semplificare il flusso di lavoro.

Il problema?

LiquidPlanner non permette di aggiungere attività secondarie alle attività.

Senza sottoattività, il team del progetto si ritrova con un elenco di attività secondarie senza alcuna guida!

Un po' come una boy band senza direzione... 😜

3. Non adatto alla gestione delle idee

LiquidPlanner non offre mappe mentali oppure mappe concettuali uno strumento che consente di visualizzare, pianificare e organizzare idee e concetti importanti per il progetto.

Questo significa che se siete sommersi da idee fantastiche, non sarete in grado di visualizzarle per un brainstorming efficace e per la collaborazione del team.

Perché non esplorare un'alternativa a LiquidPlanner che sia più adatta a voi e al vostro team di progetto?

Le 7 migliori alternative a LiquidPlanner

Ecco le sette migliori alternative a LiquidPlanner disponibili oggi:

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenti, chat e vista Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate lo stato di avanzamento, gestite le attività e lavorate con il team, tutto dall'area di lavoro di ClickUp

ClickUp è uno dei più importanti strumenti di lavoro al mondo valutazione più alta software per la produttività, la collaborazione e il project management utilizzato dai team più produttivi in piccole e grandi organizzazioni.

Con ClickUp è possibile inviare e ricevere email direttamente dalle attività di ClickUp e snellire i processi di lavoro grazie a integrando ClickUp con app come Slack , Outlook e altro ancora.

in questo modo, potrete smettere di annegare nelle app e galleggiare con una sola!

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Ecco un rapido sguardo ad alcune utili funzionalità Funzionalità/funzione di ClickUp :

Controlla La tabella di marcia di ClickUp per vedere come lavoriamo costantemente per risolvere gli inconvenienti minori.

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre quattro prezzi convenienti prezzi piani:

Piano Free Forever 100MB di spazio di archiviazione Attività illimitate Utenti illimitati Autenticazione a due fattori

Piano Unlimited (5$ membro/mese) Elenco, Bacheca e Calendario illimitati visualizzazioni Integrazioni e spazi di archiviazione illimitati Unlimited Dashboard Ospiti e autorizzazioni

Piano Business ($9 membro/mese) Sequenza di visualizzazioni e campi personalizzati Tutti i widget della dashboard Dipendenze Mappe mentali

Business Plus ($19 membro/mese) Condivisione del team Attività secondarie in più elenchi Creazione di ruoli personalizzati Autorizzazioni personalizzate



Valutazioni personalizzate dei clienti ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image11-2.png Pagina iniziale di Asana /$$$img/

via Asana Asana è un programma di collaborazione e project management che consente di pianificare, gestire e organizzare le attività e i progetti in un unico luogo.

La piattaforma è adatta per le attività personali e professionali gestione delle attività e offre soluzioni per aumentare la produttività e gestire le scadenze per una gestione efficace del lavoro.

Tuttavia, questo software di project management non offre funzionalità native di monitoraggio del tempo.

Senza il monitoraggio del tempo, non si può sapere quanto si è speso per un progetto e i project manager non possono creare stime accurate della durata stimata per i progetti futuri.

Funzionalità/funzione chiave di Asana

Assegnazione di scadenze alle attività per essere sempre al passo con i tempi del progetto

Creare dipendenze tra le attività per collegare tra loro attività importanti

Assegnazione di attività tramite commenti ai colleghi o ai compagni di squadra

Utilizzare il filedashboard personalizzabile del progetto per tenere traccia dello stato di avanzamento del progetto

I professionisti di Asana

Si integra con Slack, GitHub e Google Drive

Crea aree di lavoro in base al coinvolgimento del team nel progetto, al reparto o alla funzione lavorativa

Visualizza e gestisce le attività con la vista Elenco, Calendario e Tabellone kanban

Aggiungere dettagli alle attività con le attività secondarie

Limiti di Asana

Non è possibile assegnare più persone alla stessa attività

Il piano Free non offre una visualizzazione della sequenza temporale

Limite all'esportazione di file in formato JSON e CSV

Prezzi di Asana

Asana ha tre piani tariffari:

Piano base (Free) Attività illimitate Progetti illimitati Messaggi illimitati E altro ancora

Piano Premium ($13,49/mese) Sequenza Dashboard illimitati Reportistica su progetti illimitati E altro ancora

Piano Business ($30,49/mese) Portfolios Obiettivi Carico di lavoro E altro ancora



Valutazioni dei clienti di Asana

G2 : 4.3/5 (7.000+ recensioni)

: 4.3/5 (7.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9.000+ recensioni)

3. Progetto di lavoro di squadra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2-4.png Home page del progetto Teamwork /$$$img/

via Progetto Lavoro di Squadra

Teamwork Project è un software per il project management e la gestione delle risorse.

Questa alternativa a LiquidPlanner consente di assegnare attività, gestire più progetti di teamwork, e monitorare lo stato di avanzamento.

Ma nel momento in cui si perde la connessione a Internet, si dovrà dire addio a tutte queste funzionalità/funzione, poiché Teamwork non dispone di una modalità offline.

Inoltre, non è possibile collaborare con il team attraverso software come Discord, Timely o Zoom.

L'impossibilità di partecipare a una rapida chiamata Zoom o di ricevere risposte tempestive dai vostri Teams potrebbe causare molta discordia nel vostro team di progetto 😉

funzionalità/funzione chiave di #### Teamwork Project

Funzionalità nativa di monitoraggio del tempo per aiutare a rispettare le scadenze

Collaborazione via testo, chat o file

Le funzionalità di Carico di lavoro danno un rapido sguardo a ciò che stanno facendo i vostri compagni di squadra e vi permettono di gestire le risorse in modo efficace

Utilizzate le attività cardine per definire gli obiettivi e monitorare gli stati di avanzamento

I professionisti del progetto Teamwork

Filtrate il calendario in base agli utenti assegnati, ai tipi di eventi o anche ai progetti a cui state lavorando

Raggiungere i compagni di squadra in pochi secondi tramite la funzionalità/funzione di chat

Creare attività e sotto-attività secondarie per strutturare il carico di lavoro

Limiti dei progetti di lavoro in team

Non offre una modalità offline

I backup sono disponibili solo nel server MySQL e per accedervi è necessario familiarizzare con il loro formato

Un piano gratuito limitato che permette di gestire solo due progetti

Prezzi del progetto Teamwork

Teamwork Project offre tre piani tariffari:

Piano Free Forever Project management e attività di base Attività cardine Messaggi E altro ancora

piano Deliver ($12,5/utente/mese) Modelli di progetto Monitoraggio del tempo e fatturazione Visualizzazione agile con flussi di lavoro E altro ancora

Piano di crescita ($22,5/utente/mese) 50 modelli di progetto Campi personalizzati Gestione del portfolio dei progetti E altro ancora



Valutazioni dei clienti sul progetto Teamwork

G2: 4.4/5 (800+ recensioni)

4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

Controlla questi_

Hef/_Frequentazione CLICKUP Alternative al lavoro di squadra_ /%href/

!

4. Progetti Zoho /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image3-4.png Home page di Zoho Projects /$$$img/

via Zoho Progetti

Zoho Projects è uno dei principali concorrenti di LiquidPlanner perché è un ottimo strumento di project management!

L'interfaccia facile da usare, i prezzi efficienti e le applicazioni mobili (sia per iOS che per Android) rendono l'app un software di gestione del lavoro adatto alle piccole e medie imprese.

Purtroppo, con il piano gratuito è possibile gestire solo fino a due progetti. 😬

E poi è il momento di passare a un piano a pagamento..

Questa app aiuterà il vostro team a migliorare le proprie capacità di project management?

Vediamo:

Funzionalità/funzione chiave di Zoho Projects

Vedere come le attività si collegano l'una all'altra grazie alla dipendenza delle stesse

Utilizzo di promemoria delle attività per non perdere le scadenze

Registra il tempo speso da ciascun membro del team per le proprie attività

Tenere d'occhio lo stato di avanzamento del progetto con la dashboard delle attività

Professionisti di Zoho Projects

Monitoraggio e visualizzazione delle pianificazionilo stato di avanzamento con i grafici Gantt* Aggiungete stati personalizzati alle vostre attività per etichettare il loro stato di avanzamento

Identificare facilmente i progetti aggiungendo loro dei tag

Limiti di Zoho Projects

Il piano Free ha un limite di tre utenti

Manca l'integrazione con app di terze parti come Zoom, Timely o Discord

Non offre widget di priorità per aiutarvi a stabilire meglio le priorità del vostro lavoro

Prezzi di Zoho Projects

Zoho Projects offre due piani tariffari:

Piano Free Fino a due progetti Fino a tre utenti Semplice monitoraggio delle attività Visualizzatore di grafici di Gantt

Piano premium ($5/utente/mese) Fino a 50 utenti Progetti illimitati 20 modelli di progetto Possibilità di allegare file fino a 100 GB E altro ancora



Valutazioni dei clienti di Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (200+ recensioni)

: 4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (200+ recensioni)

5. Inseguitore Pivotal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image12-1.png Pagina iniziale di Pivotal Tracker /$$$img/

via Pivotal Tracker

Pivotal Tracker è una delle migliori alternative a LiquidPlanner con una moltitudine di funzionalità/funzione per la gestione del lavoro.

È un'ottima piattaforma per la gestione del lavoro lo sviluppo agile del software e offre tonnellate di integrazioni di terze parti con app come Gitlab, Slack e Timely.

Tuttavia, Da fare come app di tracciamento, presenta alcuni svantaggi. Ad esempio, l'app non offre funzionalità di monitoraggio del tempo.

Questa app può ancora svolgere un ruolo fondamentale per l'esito positivo del vostro team di progetto?

Scopriamolo:

Funzionalità/funzione chiave di Pivotal Tracker

Notifiche personalizzate per ricevere solo gli avvisi desiderati e filtrarli in base ai progetti

Organizzare le attività e le storie aggiungendo loro etichette ricercabili

Utilizzare liste di controllo per suddividere le attività in passaggi gestibili

Utilizzare le menzioni del team per notificare e assegnare azioni al team del progetto

I vantaggi di Pivotal Tracker

La durata stimata per ogni attività permette ai manager di pianificare e assegnare le attività con facilità

Traccia lo stato di avanzamento delle attività con liste di controllo

Adatto perproject management agile Limiti di Pivotal Tracker

Il piano Free ha un limite di cinque utenti

Non offreGantt charts* Impossibile assegnare attività a titolari specifici

Prezzi di Pivotal Tracker

Pivotal Tracker offre tre opzioni di prezzo:

Piano Free Fino a cinque collaboratori Funzionalità/funzione principali illimitate Unlimitato numero di postazioni di sola lettura limite di 5 progetti

Piano Startup ($10/mese) Fino a 10 collaboratori Valutazione a prezzo fisso Progetti illimitati E altro ancora

Piano standard ($6.50/collaboratore/mese) Utenti illimitati Gestione del backlog Assistenza per Scrum Visualizzazione agile con flusso di lavoro E altro ancora



Valutazioni dei clienti su Pivotal Tracker

G2 : 4.1/5 (90+ recensioni)

: 4.1/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

Controlla questi_

Hef/_Frequentazione CLICKUP Alternative a Pivotal Tracker /%href/

!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image5-1.png Pagina iniziale di Basecamp /$$$img/

via Basecamp

Se avete bisogno di uno strumento di collaborazione che aiuti i membri del vostro team remoto a gestire il project management online, questo è quello che fa per voi!

Tuttavia, Basecamp ha un prezzo flat-rate di $$$a/mese.

Quindi, anche se siete un piccolo team o una startup, pagherete $$$a al mese per funzionalità che potreste anche non usare!

**Siete un piccolo team che non è convinto di Basecamp?

Ecco i problemi i sei migliori strumenti per le startup Potreste invece considerare..

Funzionalità/funzione chiave di Basecamp

Utilizzate gli elenchi di attività, le roadmap dei progetti e le tavole kanban per pianificare e dare priorità alle vostre attività

Utilizzate i check-in automatici per creare domande ricorrenti per il monitoraggio dello stato del team

Usate il calendario del team per tenere traccia dei ruoli e delle scadenze condivise

Proteggete la privacy del progetto assegnando ai singoli utenti autorizzazioni basate su attività, team e progetti

I professionisti di Basecamp

Create elenchi di cose da fare e fissate scadenze per gestire meglio il vostro flusso di lavoro

Concentratevi solo sui vostri incarichi personali utilizzando il menu "Le mie cose"

La visualizzazione del calendario rende facile tenere traccia delle scadenze

Limiti di Basecamp

Nessuna funzionalità nativa di monitoraggio del tempo

Nessuna funzionalità/funzione di prioritizzazione delle attività

Nessuna vista Gantt nativa e impossibilità di creare dipendenze tra le attività e le scadenze

Prezzi di Basecamp

Basecamp offre due piani tariffari:

Basecamp piano personale Fino a tre progetti Fino a 20 utenti 1GB di spazio di archiviazione

Basecamp piano aziendale ($99/mese) 500GB di spazio di archiviazione Progetti del team Accesso avanzato ai client Modelli di progetto E altro ancora



Valutazioni dei clienti Basecamp

G2 : 4.1/5 (4.000+ recensioni)

: 4.1/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10.000+ recensioni)

7. Progetto Microsoft /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image7-2.png Home page di Microsoft Project /$$$img/

via Microsoft Progetto

Microsoft Project è un software di project management che consente di pianificare e analizzare i progetti.

Non ha un piano gratuito, ma MS Project offre una versione di prova di 30 giorni.

e i piani a pagamento?

Il piano a pagamento più economico non offre una soluzione client desktop, il che significa che non sarete in grado di accedere ai vostri progetti senza una connessione a Internet. 😅

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image8-1.gif Una donna dice che non c'è il wifi qui?

/$$$img/

IFC via GIPHY

Funzionalità/funzione chiave di Microsoft Project

Utilizzo dell'integrazione con Microsoft Teams per la collaborazione in team

Funzionalità di pianificazione e programmazione del progetto

Reportistica predefinita per monitorare gli stati di avanzamento

Co-autori di attività e progetti con i compagni di squadra

Professionisti di Microsoft Project

Pianificate e gestite progetti complessi utilizzando le dipendenze delle attività

Tenete traccia di tutte le risorse e monitorate il loro stato con la visualizzazione della sequenza temporale del progetto

Creazione di dashboard personalizzati con reportistica approfondita

limiti di Microsoft Project

Non dispone di una versione gratuita

Non è compatibile con i PC che non hanno installato il software a pagamento

Limita le integrazioni con Skype, Outlook o altre applicazioni di MS Project

Prezzi di Microsoft Project

Microsoft Project offre tre piani di prezzo:

Piano di progetto 1 ($10/utente al mese) Home del progetto Visualizzazione griglia Visualizzazione Bacheca Vista Gantt (sequenza temporale)

Piano del progetto 3 ($30/utente al mese)

Client desktop (fino a cinque PC)

Gestione delle risorse

Invio di tabelle orarie

E altro ancora

Piano progetti 5 ($55/utente al mese) Selezione e ottimizzazione del portfolio Gestione della domanda Pianificazione e gestione delle risorse dell'azienda E altro ancora



Valutazioni dei clienti di Microsoft Project

G2 : 4/5 (oltre 1.500 recensioni)

: 4/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 1.200 recensioni)

Non ti sembra che Microsoft_ Project **_sta facendo qualche punto di forza?

Scopri la top 15 Alternative di Microsoft Project .

È ora di passare a un'alternativa a LiquidPlanner!

Sebbene LiquidPlanner sia un buon strumento di project management online, Da fare ha i suoi svantaggi.

Fortunatamente, ci sono tonnellate di strumenti software gratuiti per il project management disponibili che offrono più funzionalità/funzione per meno soldi!

Da fare anche se abbiamo menzionato alcune alternative decenti a LiquidPlanner, ClickUp è di gran lunga la soluzione software di project management più completa

Quindi perché accontentarsi di una versione annacquata quando si può avere il vero affare? Provate gratis ClickUp oggi stesso per sperimentare una piattaforma per il project management e il lavoro che è davvero unica!