10 modelli di Value Stream Mapping (VSM) per migliorare i processi di gruppo

Ci possono essere centinaia di processi coinvolti nel preparare un prodotto o un servizio per il cliente: alcuni sono essenziali, mentre altri sono totalmente evitabili. La domanda fondamentale è: "Da fare per distinguere i processi che aggiungono valore da quelli che non lo fanno"

La mappatura dei flussi di valore può aiutarvi a scavare sotto la superficie e a dare un'occhiata al vostro ciclo di consegna. Implementata per la prima volta da Toyota questo strumento aiuta a creare un diagramma che rappresenta i flussi di materiali, informazioni e processi per individuare le aree non ottimizzate.

È un esercizio faticoso e complicato, soprattutto se il ciclo di produttività è lungo e con molti componenti in movimento. Ecco perché i top manager si affidano a modelli per visualizzare facilmente i flussi di processo.

In questo articolo vi presenteremo i migliori modelli di mappatura del flusso di valore per migliorare l'efficienza, ridurre gli sprechi e ottenere risultati un valore migliore ai vostri personalizzati . 💛

Cos'è un modello di mappatura del flusso di valore?

La mappatura del flusso del valore (VSM) è uno strumento visivo per analizzare gli attuali flussi di lavoro che portano dall'ordine alla consegna del prodotto. Si tratta di rappresentare il movimento delle informazioni, dei materiali e dei processi all'interno dell'azienda utilizzando tecniche complesse di flowcharting.

Un modello di mappatura dei flussi di valore semplifica l'esercizio di diagramma, fornendo un quadro preimpostato per illustrare, esaminare e migliorare i processi di produttività. L'idea è quella di identificare e minimizzare i passaggi inefficienti o che comportano uno spreco di risorse e di ottimizzare la logistica della produttività per raggiungere obiettivi quali una migliore resa, una riduzione dei tempi di commercializzazione o una maggiore soddisfazione dei clienti.

Le mappe dei flussi di valore sono adatte a visualizzare i processi su qualsiasi scala, sia per la prototipazione che per la produttività di massa. Oltre a mettere a punto il sistema di produttività, possono incoraggiare:

La funzione trasversale

La riduzione dei costi

Processo decisionale basato sui dati

Misure di soddisfazione del cliente

Cosa rende un buon modello di Mappa del flusso di valore?

Poiché esistono migliaia di modelli di mappatura del flusso di valore, trovare quello giusto non è un gioco da ragazzi. Ecco alcune caratteristiche che un buon modello dovrebbe avere:

Interfaccia facile per l'utente: Un modello di qualità deve offrire un'interfaccia semplice che consenta a persone con livelli di istruzione e competenze diversi (product manager, tecnici, operatori, ecc.) di utilizzarlo Opzioni di collaborazione : La mappatura del flusso di valore coinvolge in genere persone di diversi team che lavorano insieme. Il modello giusto dovrebbe offrire funzionalità/funzione di collaborazione che lo rendano possibile, come ad esempiolavagne onlinemodifica in tempo reale, strumenti per prendere appunti e commenti Strumenti visivi: Il modello dovrebbe consentire di utilizzare forme specifiche per la mappa del valore per visualizzare i processi e i flussi (come l'icona di una fabbrica per i fornitori o i clienti e le strisce per i processi condivisi) Progettazione drag-and-drop: Dovrebbe essere dotato di connettori e di un editor drag-and-drop per stabilire relazioni tra diversi elementielementi del diagramma di flusso5. Supporto per l'allocazione delle risorse: Il modello deve visualizzare chiaramente le restrizioni di tempo, personale e budget per facilitare le decisioni di allocazione delle risorse basate sui dati

Ordinate le attività per stato e per assegnatari e comprendete i carichi di lavoro settimanali in questa vista Carico di lavoro

10 Modelli di Mappa del flusso di valore da usare nel 2024

Abbiamo passato al setaccio centinaia di modelli di mappatura del flusso di valore e abbiamo selezionato i 10 migliori tra i seguenti ClickUp 24Slides e VisualParadigm, che offrono la maggior parte delle funzioni. Consultateli e trovate quello che più si adatta alle vostre preferenze di mappatura del flusso di valore! 😍

1. Modello di mappatura del flusso di valore di ClickUp

Modello per la mappatura del flusso di valore di ClickUp

È difficile non essere soggettivi quando si identificano gli sprechi nella propria azienda: si è abituati ai processi attuali e si può non vedere spazio per le modifiche. Il Modello di Mappa del flusso di valore di ClickUp consente di ottenere una prospettiva oggettiva dei flussi di lavoro riunendo persone di diversi team e utilizzando supporti visivi.

Si tratta di un modello di Modello di lavagna online -Consideratela come una tela digitale dove i vostri compagni di squadra possono condividere le loro prospettive e lavorare insieme per visualizzare e risolvere i problemi. Lavagne online ClickUp sono dotate di strumenti integrati per la connessione delle idee e il collegamento con attività, documenti e file per centralizzare il lavoro.

Con questo modello, si ottiene una mappa già pronta per analizzare lo stato attuale dei processi. La visualizzazione della lavagna online offre quattro sezioni codificate in base al colore: Definizione della famiglia di prodotti, Documentazione dello stato attuale, Progettazione dello stato futuro e Piano di implementazione. Personalizzate i nodi di inizio e fine del processo (i diamanti gialli indicano i punti finali del fornitore e del cliente) e definite la Sequenza delle fasi.

Lo strumento consente di lasciare note, allegare file e definire oggetti per delineare la logistica di fornitura e consegna. È possibile creare e assegnare attività di miglioramento direttamente all'interno del modello.

Le lavagne online di ClickUp sono dotate di funzionalità di monitoraggio e reportistica, che consentono di stabilire facilmente la responsabilità per la risoluzione di una determinata inefficienza del processo della Mappa dei flussi di valore. 🔧

2. Modello di lavagna online della Mappa del flusso di valore automatizzata di ClickUp

ClickUp Automated Value Stream Map Modello di lavagna online

Volete identificare con precisione le opportunità di miglioramento ed eliminare le congetture dall'equazione della mappa del flusso del valore? Affidatevi al modello Modello di lavagna online per la mappa del flusso di valore automatizzata di ClickUp per dare una mano!

Trattandosi di un modello di analisi per la mappatura del flusso di valore come l'opzione precedente, è ricco di vantaggi che incoraggiano la collaborazione e il lavoro di squadra. Opzioni come la modifica in tempo reale, la possibilità di lasciare note e la connessione alle attività e ai documenti lasciano molto spazio al brainstorming sui colli di bottiglia del processo.

Si tratta di un modello standard del settore, con i simboli di fabbrica della mappatura del valore, i blocchi di dati e i connettori della Sequenza e del flusso di informazioni per posizionare i processi da un capo all'altro. Fate in modo che i vostri responsabili delle operazioni si uniscano al modello per visualizzare e discutere gli ultimi elementi del vostro ciclo di lavorazione.

Per impostazione predefinita, il modello presenta nove Campi personalizzati per aggiungere attributi ai processi:

Secondi disponibili Reparto Durata ciclo (min) Tempo di elaborazione (giorni) Tempo di valore aggiunto (minuti) Tempo di attività (%) Lavoratore Turni Variazione Straordinari (minuti)

Il modello ha due visualizzazioni: la lavagna online per il brainstorming e la vista Processi per registrare e monitorare tutti i processi in corso in un unico posto.

3. Modello di lavagna online della catena del valore ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Value-Chain-Whiteboard-Template.png Modello di lavagna online per la catena del valore di ClickUp https://clickup.com/templates/value-chain-whiteboard-t-381102045 Scarica questo modello /$$$cta/

La rete della catena del valore rappresenta lo stato delle attività primarie e di supporto che apportano valore a un prodotto. Da fare con il modello Modello di lavagna online della catena del valore di ClickUp che permette di analizzare in modo microscopico processi come l'approvvigionamento, il magazzino, le attività delle risorse umane e persino l'assistenza post-vendita.

Il modello, opportunamente codificato per colore, fornisce un quadro per la costruzione di una catena del valore completa. Utilizzate i Box per definire le attività primarie e le piastrelle rettangolari per quelle secondarie.

Il vostro compito è quello di fare un brainstorming di tutti i processi necessari per la creazione del vostro prodotto e di classificarli nella categoria giusta utilizzando le note adesive. Personalizzate il flusso della catena del valore collegando i processi tra i vari reparti, come la progettazione, la produzione, la distribuzione, il marketing e il servizio clienti.

Da fare, esaminare la mappa e individuare le aree che non apportano valore all'azienda, come ad esempio una pubblicità di scarso successo, un programma obsoleto o costi di trasporto elevati. Documentate le vostre scoperte nella sezione Riepilogo/riassunto del modello.

Utilizzate la visualizzazione della Guida introduttiva per ottenere suggerimenti e consigli sull'uso del modello. Assicuratevi di aggiornare gli stati delle attività all'interno del modello per tenere informati i vostri stakeholder ogni volta che implementate un cambiamento di processo.

4. Modello di matrice del rischio di valore ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/c698fdcd-1000.png Modello di matrice del rischio di valore di ClickUp https://clickup.com/templates/value-risk-matrix-t-222094710 Scarica questo modello /$$$cta/

Quando si decide di intraprendere un nuovo progetto o di effettuare un cambiamento significativo nella propria azienda, è necessario considerare i rischi insieme al potenziale valore aggiunto. Sfruttare il Modello di matrice di rischio del valore ClickUp per prendere decisioni intelligenti e dare priorità a progetti e attività ad alto valore e a rischio relativamente basso.

Il modello vanta una matrice del rischio di valore per definire il nesso tra il valore e la complessità delle attività di produttività. È possibile passare dalla vista Elenco a quella Bacheca per organizzare le iniziative a basso e alto rischio.

La vista Elenco principale visualizza tutte le idee sotto forma di attività. Aggiungete un assegnatario a ogni attività utilizzando uno dei campi personalizzati delle categorie Dipendente, Prodotto, Amministratore, Azienda e Cliente. Determinare il valore, il rischio e la livelli di priorità per classificare le attività.

Utilizzate le altre due viste Elenco, Elenco a basso valore e Elenco ad alto valore, per ordinare le idee della visualizzazione precedente. Sono utili quando si lavora con decine di attività.

La vista Bacheca è una visualizzazione Bacheca Kanban visualizzare le attività come schede e ordinarle in base alla loro categoria. È possibile utilizzare altri criteri per raggruppare le schede selezionando il campo Raggruppa per nell'angolo in alto a destra della schermata.

Una volta delineate tutte le attività, tracciatele nella matrice per ottenere una panoramica chiara delle attività di priorità e dell'ordine preferibile in cui devono essere eseguite.

5. Modello di audit e miglioramento dei processi di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Process-Audit-and-Improvement-Template.jpg Modello per l'audit e il miglioramento dei processi di ClickUp https://clickup.com/templates/process-audit-and-improvement-t-121498319 Scarica questo modello /$$$cta/

Con l'evoluzione della vostra azienda, i flussi di lavoro che erano efficienti in passato possono diventare obsoleti. Se desiderate rivalutare i processi in termini di efficienza dei costi e produttività, iniziate a condurre audit con il modello Modello per l'audit e il miglioramento dei processi di ClickUp .

Con questo strumento è possibile condurre un'analisi accurata dei processi attuali, individuare gli inconvenienti e le ridondanze che riducono l'efficienza o la redditività e introdurre misure correttive.

Il modello suddivide il piano di audit in quattro sezioni:

Analisi CATWOE: Acronimo di Customer, Actor, Transformation, Worldview, Owner, and Environment analysis (analisi del cliente, dell'attore, della trasformazione, della visione del mondo, del titolare e dell'ambiente), è utilizzata per razionalizzare le prospettive degli stakeholder in scenari conflittuali Concezione del modello: Definisce il piano di audit Analisi dei processi: Elenco dei processi da sottoporre ad audit e dei criteri guida Gestione del cambiamento: Delinea gli approcci (metodi e maniere) da utilizzare per passare a processi migliori

Ogni sezione consente di creare attività, aggiungere assegnatari e impostare le date di scadenza e le priorità. Utilizzo Campi personalizzati di ClickUp per aggiungere categorie di processi o attività in base al proprio lavoro. È possibile monitorare le modifiche proposte attraverso nove tag di stato: non iniziato, In corso, Completato, Da fare, Approvato, Rifiutato, In attesa, Annullato e Archiviato.

6. Modello di Carta del progetto di miglioramento dei processi aziendali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Process-Improvement-Project-Charter-Template.jpg Modello di Carta del progetto di miglioramento dei processi aziendali di ClickUp https://clickup.com/templates/project-charter/business-process-improvement Scarica questo modello /$$$cta/

Per i project manager, il miglioramento continuo miglioramento del processo è fondamentale per rimanere al passo con la concorrenza e migliorare l'esito positivo dei clienti strategie. Il Modello di Carta del progetto di miglioramento dei processi aziendali di ClickUp imposta un documento organizzato per pianificare e implementare flussi di lavoro perfezionati.

Questo modello ha un formato tabellare senza fronzoli. Iniziate una nuova iniziativa fornendo dettagli sull'organizzazione, sul progetto e sui provider. Sono disponibili tabelle dedicate per la definizione dei flussi di lavoro ruoli e responsabilità degli stakeholder e del team del progetto.

Il nucleo di questo modello di carta del progetto è la sezione panoramica. In questa sezione si inseriscono l'ambito del progetto, i rischi e i problemi del processo, le metriche di stato, i deliverable e le attività cardine.

Per l'ottimizzazione dei processi, è possibile entrare nei dettagli della durata ciclo, della valutazione degli errori o del feedback dei clienti per identificare i punti critici che ostacolano l'efficienza. Documentando queste complessità, il team decisionale potrà facilmente suggerire miglioramenti realistici.

Se gestite attività complesse dipendenze del progetto si consiglia di utilizzare l'opzione Calendario o Viste Gantt Chart in ClickUp per disegnare una sequenza strutturata di iniziative di miglioramento nelle mappe dei flussi di valore.

7. Modello di mappa dei processi di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Process-Mapping-Template.png Modello per la mappatura dei processi di ClickUp https://clickup.com/templates/process-mapping-t-2z5h1ee Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di mappatura dei processi ClickUp è lo scorciatoia per tagliare i costi, migliorare l'efficienza e ridurre gli sprechi. Questo modello fornisce informazioni dettagliate sulle relazioni tra i diversi passaggi che compongono i processi, aiutandovi a individuare e risolvere i colli di bottiglia. ✔️

Questo modello di attività è essenzialmente una elenco di Da fare ciascuno di essi rappresenta un obiettivo di mappatura del processo e fornisce brevi istruzioni su come realizzarlo. Ad esempio, la prima attività secondaria seleziona il processo da migliorare, mentre la seconda richiede l'identificazione dei lavoratori coinvolti nella consegna.

È possibile lasciare note sulle modalità di esecuzione, aggiungere allegati e creare un elenco di azioni per voi e il vostro team. Sfruttate i seguenti cinque campi personalizzati per aggiungere struttura ai vostri processi e alle mappe dei flussi di valore:

Tasso di completamento Tipo di mappa dei processi Programma del processo Link alla Mappa del processo Persona/e responsabile/i

Il bello di questo modello è che supporta le dipendenze tra attività: con pochi clic, si può garantire che un'attività specifica non possa essere iniziata o completata prima di un'altra.

Qualsiasi tipo di processo o mappa dei concetti è impegnativa senza una struttura visiva. Provate con il Vista Bacheca in ClickUp per creare ricche rappresentazioni visive delle relazioni tra concetti, processi e idee.

8. Modello di Carta del progetto di miglioramento dei processi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Process-Improvement-Project-Charter-Template.png Modello di Carta del progetto di miglioramento dei processi ClickUp https://clickup.com/templates/project-charter/process-improvement Scarica questo modello /$$$cta/

I progetti di mappatura dei flussi di valore operativi e produttivi possono rapidamente cadere nel caos senza un'adeguata documentazione. Ma non quando si ha a disposizione il Modello di Carta del progetto di miglioramento dei processi di ClickUp per sostenervi! 🫡

Questo semplice modello serve a dettagliare chi deve fare cosa e a misurare l'esito positivo attraverso metriche stabilite. Vediamo come.

Per istanza, consideriamo un produttore di cibo per cani che ha a che fare con frequenti contaminazioni della carne. Il miglioramento del processo consiste nell'installare una stazione di lavaggio delle mani per gli addetti alla carne e nel lavorare per migliorare il flusso d'aria.

In questo caso, il manager (chiamiamolo Tim) userà il modello per definire innanzitutto le parti interessate, come gli investitori, i fornitori, gli operatori delle macchine, gli ingegneri della qualità alimentare e gli autisti delle consegne. Tim proporrà quindi la soluzione, descrivendo le metriche di esito positivo, l'ambito di lavoro e gli obiettivi da raggiungere.

Il modello aiuta a elencare le attività cardine per il raggiungimento progressivo dei risultati. Nel nostro esempio, la prima attività cardine può essere l'ottimizzazione dei tempi di fornitura della carne per ridurre al minimo l'esposizione ambientale. Teams può stabilire chi è responsabile del processo all'interno del modello per mantenere la trasparenza del team.

Indipendentemente dal vostro settore, prendete in considerazione la possibilità di includere nella carta gli scenari "what-if" e i potenziali rischi di implementazione. Attivazione di ClickUp Attività ricorrenti funzionalità/funzione per controllare regolarmente che i processi proposti abbiano la forma prevista.

9. Modello di mappatura del flusso di valore di 24Slides

Il modello di Mappa del flusso di valore di 24Slides aiuta a visualizzare i processi e a identificare i colli di bottiglia

Siete alla ricerca di una struttura semplice che vi permetta di visualizzare i processi necessari per portare il vostro prodotto al cliente finale? Questo modello per la mappatura dei flussi di 24Slides è proprio quello che vi serve.

Questo modello di PowerPoint non vanta una collaborazione avanzata e una strumenti di comunicazione ma può essere più che sufficiente per visualizzare i flussi e identificare i colli di bottiglia durante una presentazione.

Il modello è composto da otto diapositive, ognuna delle quali presenta una mappa del flusso di valore per rappresentare diversi aspetti dei vostri processi. È possibile creare sequenze di tempo per definire il tempo necessario a consegnare il prodotto, visualizzare i miglioramenti in percentuale e determinare quali sono i processi con il maggior valore.

Questo modello è tutto personalizzabile. Cambiate l'ordine delle diapositive, modificate la tavolozza dei colori, cambiate il font e aggiungete componenti visivi coinvolgenti per adattare la presentazione al vostro pubblico.

10. Modello di Mappa del flusso di valore di VisualParadigm

Utilizzate il modello di analisi della mappa del flusso di valore di VisualParadigm per i vostri processi e scoprite come migliorarli

Migliorare il l'efficienza dei vostri processi non è un'impresa facile: è necessario esaminare bene i flussi di lavoro e monitorare i minimi dettagli di ogni cosa, che si tratti di ordini o della posizione della struttura. Il modello di VisualParadigm per creare una mappa dei flussi di valore vi permette di fare questo senza partire da zero.

Il modello è dotato di mappature dei flussi di valore preconfezionate e di colore che consentono di visualizzare i processi aggiungendo semplicemente le informazioni corrette nella casella giusta. Si ottiene una panoramica su un unico foglio dei processi critici, delle aree di risorse e delle stime di produttività.

Questo modello è abbastanza versatile da adattarsi a tutti i settori. L'editor online offre numerose opzioni di personalizzazione: modificate le forme, i colori, i font e le frecce per far sì che il layout lavori per voi.

Da fare, è possibile salvare il modello in vari formati, tra cui JPG, PDF, PNG e SVG.

Modelli di Mappa del flusso di valore: Il diavolo è nei dettagli

Pensate alla mappatura dei flussi di valore come a un'analisi al microscopio dei vostri processi: osservate ogni minimo dettaglio per cogliere irregolarità e inefficienze e vedere come sistemarle. I modelli di cui abbiamo parlato offrono un solido terreno di gioco per regolare e migliorare i vostri processi con un approccio realistico.

L'analisi dei processi richiede altri strumenti, come diagrammi di flusso e modelli di piani di lavoro trovarli su ClickUp che offre oltre 1.000 modelli per vari dipartimenti! 🌹