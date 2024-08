10 Migliori software e strumenti per la gestione del cambiamento nel 2024

Per avere successo, un'azienda deve evolversi al passo con i tempi. Ciò può significare un cambiamento organizzativo, una modifica dei processi aziendali o una trasformazione digitale. Qualunque sia il tipo di cambiamento, una gestione efficace del cambiamento è fondamentale per l'esito positivo.

La gestione del cambiamento significa che un'organizzazione deve decidere un piano e poi attuarlo, portando a una trasformazione di qualche tipo.

Mentre il regolare project management può occuparsi della messa in opera di sistemi, processi e nuove soluzioni software, ma è solo una parte dell'equazione.

Una gestione del cambiamento veramente positiva implica anche il coinvolgimento di tutte le parti interessate, compreso l'intero gruppo di lavoro struttura di project management e gestire il coinvolgimento dei dipendenti durante l'intero processo. Senza questo coinvolgimento, potreste ritrovarvi al punto di partenza. 👀

In modo efficace la gestione del team , le vostre risorse e il processo non deve necessariamente significare reinventare la ruota. I modelli originali di gestione del cambiamento sono stati sviluppati in un software di gestione del cambiamento personalizzabile che può aiutare a semplificare il processo di gestione del cambiamento, facendo risparmiare tempo, lavoro richiesto e denaro.

Da fare per sapere quale sistema di gestione del cambiamento scegliere? Quello ideale per voi dipenderà dalle circostanze specifiche, ma ci sono alcune funzionalità/funzioni chiave da considerare.

Che cos'è il software di gestione del cambiamento?

Il software di gestione del cambiamento si riferisce a uno strumento o a un sistema specializzato che aiuta le organizzazioni a gestire e gestire efficacemente i cambiamenti all'interno dei loro processi, sistemi o tecnologie. Aiuta a semplificare il processo di gestione dei cambiamenti, assicurando transizioni fluide e riducendo al minimo le interruzioni. Questo software include tipicamente funzionalità/funzione quali il monitoraggio delle richieste di modifica, il piano, l'implementazione e la valutazione delle modifiche.

Che cosa si deve cercare in un software di gestione dei cambiamenti?

Gli strumenti di gestione del cambiamento aiutano a creare una struttura per il processo di cambiamento. Sia che si tratti di gestione del cambiamento organizzativo o informatico, il software di gestione del cambiamento deve combinare alcune o tutte queste funzionalità/funzioni chiave:

Un'interfaccia utente intuitiva che non richiede molto tempo per essere appresa; questo, a sua volta, ne aumenta l'adozione

Integrazione perfetta con altri strumenti correlati, come il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e i canali di collaborazione

Astrumento per la mappatura dei processi che vi fornisca un quadro chiaro di dove siete ora, dove state andando e perché, oltre a tutti i passaggi necessari per arrivarci

Una struttura che chiarisca i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate, compresi i project manager, gli sponsor del progetto, il comitato di controllo o di consulenza sulle modifiche e gli utenti finali

Una Sequenza che mostri le attività, le attività cardine importanti e tutte le dipendenze che potrebbero causare colli di bottiglia, specialmente se si lavora conteam interfunzionali (Suggerimento utile: unacarta del team-un documento che definisce chiaramente obiettivi, ruoli, responsabilità e aspettative, può funzionare bene per assicurarsi che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina.)

Una strategia di comunicazione chiara che delinei i messaggi chiave e il modo in cui saranno trasmessi

Un piano di formazione e sviluppo per assicurarsi che tutti abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare il cambiamento

Una valutazione e un piano di gestione dei rischi per evidenziare tutti i rischi potenziali e le strategie per affrontarli

Metriche chiare per misurare l'esito positivo dell'iniziativa di gestione del cambiamento, ad esempio indicatori chiave di prestazione (KPI) o obiettivi e risultati chiave (OKR), oltre a un piano per raccogliere il feedback necessario a misurare l'efficacia dei membri del team

I 10 migliori software di gestione del cambiamento da utilizzare nel 2024

Al momento di scegliere la migliore soluzione di change management per la vostra azienda, considerate il tipo di cambiamento che volete apportare, se è solo interno o coinvolge anche i clienti, e che tipo di reportistica dovete fornire ai vostri stakeholder. 📚

Ciascuna di queste opzioni di software per la gestione del cambiamento ha funzionalità/funzioni specifiche che potrebbero essere utili per la vostra iniziativa di gestione del cambiamento.

1. ClickUp

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è una soluzione all-in-one e strumento di project management che supporta ogni aspetto della vostra attività aziendale, da alla gestione aziendale alla gestione del cambiamento e oltre. ClickUp può essere una risorsa preziosa nella gestione del cambiamento, in quanto fornisce una piattaforma centralizzata per l'organizzazione e il monitoraggio di tutte le attività legate al cambiamento.

Le sue funzionalità, come l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio del tempo, l'assegnazione delle attività e gli strumenti di collaborazione, aiutano a garantire una transizione senza intoppi. Inoltre, le funzionalità di reportistica di ClickUp consentono di monitorare lo stato di avanzamento e di adeguare le strategie in base alle necessità, facilitando un processo di cambiamento più efficiente ed efficace.

Con il nostro software di change management, che include modelli di facile utilizzo per aiutarvi a pianificare, monitorare e lanciare il vostro progetto, gestire il cambiamento non è mai stato così facile. 🤩

Aumentate l'efficienza e l'efficacia pianificando il progetto di cambiamento dall'inizio alla fine con ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Offre un sistema dipiano di gestione del cambiamento con il monitoraggio del tempo del flusso di lavoro, gli stati e quattro diversi tipi di visualizzazione per aiutarvi a iniziare il vostro piano di cambiamento

UtilizzareMappe mentali di ClickUp per facilitare una chiara visualizzazione di come tutto lavora insieme

Scegliete tra 10 diversimodelli di gestione del cambiamentoche includono liste di controllo e grafici di Gantt per diversi scenari di utilizzo, come la gestione dei servizi IT (ITSM), i progetti SaaS e i piani di lavoro da casa

Creare processi di gestione del cambiamento che vi guidino attraverso i vostri passaggi d'azione, rendendogestione delle attività facile per tutto il ciclo di vita del progetto

Identificare facilmente le priorità e le dipendenze che potrebbero richiedere un intervento

Gestire il team IT e l'infrastruttura IT in modo da far progredire sempre il progetto

Creare un dashboard di alto livello per vedere rapidamente cosa succede in ogni aspetto del progetto

Collaborare facilmente con il team grazie alla chat in tempo reale, ai commenti assegnati e ai processi documentati

Limiti di ClickUp:

Con la moltitudine di funzionalità/funzione disponibili, c'è una curva di apprendimento per conoscerle tutte

I tempi di risposta del sistema possono essere talvolta un po' lenti

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4.7/5 (8000+ recensioni)

4.7/5 (8000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Servizio fresco

Via Servizio fresco Il software di gestione del cambiamento Freshservice fa parte della più ampia piattaforma Freshworks. È destinato alla gestione dei servizi IT e del cambiamento in tutte le operazioni IT. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di Freshservice:

Utilizza i dati del service desk per informare sulle modifiche necessarie

Creare modelli per nuovi progetti a partire da ticket o problemi esistenti, o iniziare da zero

Usare il flusso di lavoro Automazioni per creare un progetto o un'attività quando vengono triggerate determinate condizioni

Scegliete se utilizzare un modello a cascata, agile o ibrido

Molteplici opzioni di visualizzazione consentono di visualizzare facilmente ogni fase del progetto di change management

Personalizzate la reportistica per ottenere le informazioni necessarie a prendere decisioni corrette

Limiti di Freshservice:

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente sia un po' datata e potrebbe essere migliorata

I limiti della funzionalità di reportistica possono risultare frustranti

Prezzi di Freshservice:

Versione di prova gratuita: Per 21 giorni

Per 21 giorni Starter: $15/mese per agente

$15/mese per agente Crescita: $40/mese per agente

$40/mese per agente Pro: $80/mese per agente

$80/mese per agente Azienda: $105/mese per agente

Valutazioni e recensioni su Freshservice:

G2: 4.6/5 (900+ recensioni)

4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

3. Che cosa

Via Prefisso Whatfix è una piattaforma di adozione digitale (DAP) che aiuta il team ad adottare una nuova tecnologia e lo istruisce su come utilizzarla. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Whatfix:

Accelerazione dell'onboarding dei clienti e dei dipendenti, in quanto gli utenti imparano rapidamente a conoscere il nuovo sistema grazie a suggerimenti, tour dei prodotti, pop-up, menu di auto-aiuto e walkthrough

Utilizza i flussi di lavoro esistenti per migliorare le conoscenze e sviluppare l'expertise

Incoraggia l'auto-assistenza quando gli utenti riscontrano un problema, riducendo la domanda dell'help desk IT

Non è richiesta alcuna codifica per creare contenuti come le guide interattive, quindi chiunque può utilizzare il sistema

Compatibile con diversi browser

Questo strumento di gestione del cambiamento offre una tecnologia accessibile per soddisfare le esigenze dei disabili

Limiti di Whatfix:

L'integrazione con il CRM non è ancora perfetta e necessita di ulteriori lavori

Alcuni utenti preferiscono un po' più di flessibilità nel modo in cui le attività vengono completate

Prezzi di Whatfix:

**Versione di prova gratuita

Web-Standard, Premium o Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Desktop-Premium: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Mobile-Standard o Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda-Standard o Premium: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Whatfix:

G2: 4.6/5 (250+ recensioni)

4.6/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

4. Gensuite

Via Gensuite Il software Gensuite Management of Change (MOC) fa parte della più ampia Gensuite di Benchmark, una soluzione basata su cloud che ha lo scopo di snellire i processi aziendali e migliorare il coinvolgimento, l'account e il processo decisionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Gensuite:

Progettato per gestire al meglio le modifiche ai processi, alle attrezzature e alle strutture

Registra, monitora e valuta le richieste di modifica

Considera i rischi di sicurezza, funzione e conformità

Facilita la revisione e l'approvazione delle modifiche suggerite

Ti aiuta a gestire l'esecuzione e il follower, tenendo informato il tuo team lungo tutto il percorso

Limiti di Gensuite:

Alcuni utenti hanno segnalato che il sistema non è abbastanza flessibile e vorrebbero poterlo personalizzare maggiormente

La curva di apprendimento può essere ripida, soprattutto per capire come interagiscono i diversi moduli

Prezzi di Gensuite:

Tutti i piani: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Gensuite (non specifiche per il software MOC):

G2: 4.2/5 (11+ recensioni)

4.2/5 (11+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

5. CamminaMi

Via WalkMe Lo strumento di gestione del cambiamento WalkMe è progettato per gestire il cambiamento sia per i vostri clienti che per il vostro team, guidando gli utenti attraverso i flussi di lavoro aziendali. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di WalkMe:

Semplifica l'onboarding grazie a un elenco di auto-apprendimento

Aiuta gli utenti a raggiungere gli obiettivi incoraggiando i comportamenti desiderati, utilizzando gli insight sul comportamento digitale e notifiche personalizzate sul desktop

Riduce i ticket di supporto clienti e dipendenti, migliorando la soddisfazione dei clienti e facendo risparmiare ore di tempo al service desk

Offre l'onboarding per un intervallo di software, tra cui Salesforce, Talentsoft, Workday e Jira

Limiti di WalkMe:

Se la vostra azienda è piuttosto complessa, può essere necessario un po' di tempo per conoscere il sistema e impostarlo in base alle vostre esigenze

Il desk di supporto clienti può essere lento nel rispondere alle query

Prezzi di WalkMe:

Tutti i piani: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WalkMe:

G2: 4.5/5 (250+ recensioni)

4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

6. SysAid

Via SysAid SysAid è uno strumento di IT Service Management (ITSM) che aiuta a gestire le richieste di modifica dall'avvio alla messa in opera. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di SysAid:

Offre automazioni diservice desk per migliorare l'efficienza dalla richiesta iniziale fino al lavoro terminato dal team di sviluppo

Basato sulle best practice della libreria delle infrastrutture IT (ITIL)

Include un database di gestione delle configurazioni (CMDB), che assicura che tutti gli asset IT siano configurati correttamente per fornire i vostri servizi

I modelli di flusso di lavoro sono preconfigurati per diversi scenari di cambiamento o possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'utente

Gli utenti possono valutare il rischio di qualsiasi modifica proposta, coinvolgendo, se necessario, stakeholder esterni

Il processo di approvazione viene quindi eseguito a diversi livelli per assicurarsi che le soluzioni proposte siano in linea con le politiche aziendali prima di implementare le modifiche

Limiti di SysAid:

Alcuni utenti ritengono che il personalizzato sia più complesso del necessario e che non sempre lavori bene

L'interfaccia utente Da fare con un aggiornamento

Prezzi di SysAid:

**Versione di prova gratuita

Tutti i piani: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SysAid:

G2: 4.5/5 (600+ recensioni)

4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (400+ recensioni)

7. Cambiamento d'abito

Via ServizioAiuto ChangeGear è una piattaforma di intelligenza artificiale (IA) con un motore di apprendimento automatico che utilizza dati storici per consigliare soluzioni e accelerare il processo decisionale. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di ChangeGear:

Crea un repository centrale che memorizza tutte le modifiche apportate a livello aziendale dal team DevOps

Offre diverse visualizzazioni per l'utente in dipendenza delle sue esigenze

Automazione dei flussi di lavoro che riduce le attività ripetitive, minimizzando i rischi e snellendo i processi di gestione delle modifiche e dei rilasci

Impostazione di un portale self-service per l'azienda per gestire query e richieste di servizio comuni

Questi strumenti di gestione delle modifiche facilitano l'audit e la reportistica di conformità

Limiti di ChangeGear:

Alcuni utenti hanno lamentato la mancanza di un supporto formativo sufficiente durante l'apprendimento dell'uso del sistema

La configurazione del backend non è così utente come potrebbe essere

Prezzi di ChangeGear:

Tutti i piani: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ChangeGear:

G2: 3.8/5 (80+ recensioni)

3.8/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50 recensioni)

8. Il negozio del cambiamento

Via Il negozio del cambiamento Dicono di essere "la piattaforma di gestione del cambiamento sul posto di lavoro più utilizzabile del pianeta" Questo software di gestione del cambiamento è composto da sei diversi strumenti progettati per raccogliere feedback, valutare la disponibilità al cambiamento e quindi mettere in atto le azioni necessarie.

Le migliori funzionalità/funzione di The Change Shop:

Lo strumento Organizzazione aiuta a valutare se l'azienda è pronta per il prossimo cambiamento e promemoria delle best practice per la gestione del cambiamento

Lo strumento Teams facilita il feedback tra i team

Il Simulatore di cambiamento vi aiuta ad analizzare diversi scenari e a valutare i possibili rischi

Il Change Leader raccoglie i feedback dei manager sull'andamento del cambiamento e genera reportistica personalizzata

Lo strumento Personal consente al responsabile del progetto di cambiamento di valutare lo stato di avanzamento del cambiamento

Il Change Commitment Dashboard offre una panoramica del processo di gestione del cambiamento e del suo andamento

Limiti del Change Shop:

Non ancora determinati

Prezzi di The Change Shop:

Change Leader: Free per un massimo di 2.500 membri del team

Free per un massimo di 2.500 membri del team Enterprise: $180/mese per un massimo di 10.000 membri del team

$180/mese per un massimo di 10.000 membri del team Grande azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su The Change Shop:

G2: Nessuna recensione ancora

Nessuna recensione ancora Capterra: Ancora nessuna recensione

9. ServiceDesk Plus

Via ServiceDesk Plus ServiceDesk Plus è una piattaforma di gestione dei servizi IT che aiuta a visualizzare il processo di gestione delle modifiche. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di ServiceDesk Plus:

Il database integrato di gestione delle risorse IT (ITAM) e di gestione della configurazione (CMDB) valuta il rischio e aiuta a pianificare il cambiamento

Utilizza un designer di flussi di lavoro visuale per aiutarvi a progettare i processi di modifica, automatizzare i flussi di lavoro e configurare le notifiche in modo che tutti siano informati

Automazioni per la revisione e l'approvazione dei processi di gestione dei servizi IT

Ruoli e stati personalizzabili per progettare il processo in base alle esigenze aziendali

Registra e monitora le modifiche, ottenendo input e approvazione sui piani

Raccoglie feedback sulla soddisfazione dei clienti e aiuta a identificare le aree di formazione e le modalità di miglioramento del supporto

Limiti di ServiceDesk Plus:

Non è molto flessibile e alcuni utenti vorrebbero poterlo personalizzare maggiormente

Il supporto clienti può essere lento quando si ha bisogno di aiuto

Prezzi di ServiceDesk Plus:

Standard: A partire da $10/mese per tecnico

A partire da $10/mese per tecnico Professional: A partire da $21/mese per tecnico

A partire da $21/mese per tecnico Enterprise: A partire da $50/mese per tecnico

Valutazioni e recensioni di ServiceDesk Plus:

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (190+ recensioni)

10. Come spazio

Via Come spazio Howspace è uno strumento che aiuta i team a collaborare attraverso i processi di gestione del cambiamento, con il supporto di funzioni IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Howspace:

Utilizza l'area di lavoro perottenere il contributo di tutte le parti interessate prima di avviare il processo di gestione del cambiamento

Super Chattare permette a molti partecipanti di discutere le idee contemporaneamente, in qualsiasi parte del mondo si trovino

Utilizzate modelli per processi come il brainstorming, il piano e la gestione del flusso di lavoro

Tutte le idee degli stakeholder sono centralizzate in un unico luogo a disposizione di tutti

Integrazione con altri strumenti come MS Teams, Zapier, lavagne Miro e Fogli Google

Limiti di Howspace:

Lo strumento per le riunioni virtuali non funziona ancora perfettamente

Non c'è un catalogo di modelli che permetta di vedere facilmente ciò che è disponibile

Prezzi di Howspace:

Free Forever: per 20 utenti e tre aree di lavoro

per 20 utenti e tre aree di lavoro Unlimited: $13/mese per utente per aree di lavoro illimitate

$13/mese per utente per aree di lavoro illimitate Team: $400/mese per 50 utenti

$400/mese per 50 utenti Business: $700/mese per 100 utenti

$700/mese per 100 utenti Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Howspace:

G2: 4.9/5 (5 recensioni)

4.9/5 (5 recensioni) Capterra: 4.8/5 (9 recensioni)

FAQ sul software di gestione del cambiamento

Quali sono i vantaggi chiave dell'utilizzo di un software di gestione del cambiamento?

Il software di gestione delle modifiche offre vantaggi quali la semplificazione dei processi di modifica, una migliore collaborazione, una maggiore visibilità delle modifiche, la riduzione delle interruzioni e la conformità agli standard normativi.

In che modo il software di gestione del cambiamento facilita la comunicazione durante il processo di gestione del cambiamento?

Il software di gestione delle modifiche facilita la comunicazione attraverso strumenti di collaborazione, notifiche e avvisi, aggiornamenti in tempo reale, assegnazione e monitoraggio delle attività e funzionalità di reportistica e analisi.

Il software di gestione del cambiamento è adatto a tutti i tipi di organizzazioni?

Sì, il software di gestione del cambiamento è adatto a organizzazioni di ogni dimensione e settore. Semplifica i processi complessi, aumenta la collaborazione, migliora l'efficienza, garantisce la conformità ed è scalabile e personalizzabile per soddisfare le diverse esigenze organizzative.

I migliori strumenti di gestione del cambiamento per il successo del cambiamento organizzativo

Con un mondo che si muove così velocemente, le aziende devono evolversi continuamente se vogliono rimanere rilevanti, il che significa affrontare la gestione del cambiamento continuo.

Mentre il project management può occuparsi dell'aspetto pratico della gestione del cambiamento, c'è anche un elemento umano. Dovete considerare come coinvolgere il vostro team e i vostri clienti nel viaggio del cambiamento.

Sfruttare una soluzione software di gestione del cambiamento già pronta può farvi risparmiare molto tempo e lavoro richiesto. Potreste trovarne uno che Da fare subito quello che vi serve, ma in caso contrario molti di essi sono altamente personalizzabili.

ClickUp offre diversi modelli personalizzabili per soddisfare ogni esigenza, tutti facili da usare e altamente efficaci. 🙌

Da fare una ricerca per identificare il miglior software di gestione del cambiamento per voi, poi usatelo per gestire il cambiamento senza problemi, ovunque sia necessario. I vostri profitti vi ringrazieranno.