15 migliori strumenti software di service desk per l'assistenza IT nel 2024

Gestire un'azienda significa anche dover gestire le domande e i problemi dei clienti. Sì, il supporto via e-mail e le caselle di posta condivise sono ottime per questo! Permettono a tutti di essere informati e rendono la comunicazione un gioco da ragazzi.

Ma il problema è che, con la crescita dell'azienda, questi metodi potrebbero non essere sufficienti. Potreste iniziare a perdere le e-mail, a faticare a tenere traccia delle attività e persino a rendere insoddisfatti i clienti.

Se questi problemi vi riguardano, è probabile che la vostra azienda abbia superato l'attuale sistema di assistenza via e-mail e che dobbiate iniziare a cercare un software di service desk.

Per essere chiari, il software di service desk è un centro centralizzato per la gestione e la risoluzione dei ticket di assistenza clienti. Esistono molti tipi di software di service desk sul mercato, da strumenti semplici che offrono funzionalità di base per la gestione dei ticket a strumenti con funzionalità avanzate come l'automazione e la reportistica analitica. 📈

In questo articolo vi presenteremo i 15 migliori software di service desk per l'assistenza IT. Abbiamo ricercato attentamente e selezionato questi strumenti in base alle loro caratteristiche, alle recensioni dei clienti e ai prezzi.

Cosa cercare in un software di service desk?

Mentre cercate di trovare il software di service desk più adatto alla vostra azienda, ponetevi queste domande chiave su ogni opzione:

Il software è facile da configurare e da usare?

Posso personalizzarlo in base alle esigenze specifiche della mia azienda?

Il software offreautomazione per le attività di routine?

Fornisce analisi e report dettagliati?

Il software può integrarsi con altri strumenti che già utilizzo?

È accessibile via web e tramite applicazioni desktop e mobili?

Il software è in grado di gestirela gestione delle attività come l'assegnazione, il monitoraggio e la definizione delle priorità dei ticket?

Fornisce canali di comunicazione e funzioni di collaborazione per la condivisione immediata delle informazioni?

I 15 migliori software di service desk da utilizzare nel 2024

Ecco la nostra top 15 dei migliori software di service desk che possono trasformare le operazioni di supporto IT , aumentare la produttività del vostro team e incrementare la soddisfazione dei vostri clienti.

ClickUp è un sistema completo di piattaforma per la gestione dei progetti e la produttività che può fungere anche da soluzione flessibile ed efficace per l'assistenza e l'help desk. Le sue potenti funzionalità offrono un'ampia flessibilità per la gestione di processi di assistenza ai clienti assicurando che il vostro IT e di supporto di assistenza, per non perdere il controllo dei loro compiti. Moduli ClickUp sono la base del vostro flusso di lavoro IT. Utilizzateli per raccogliere le richieste, i problemi e le feedback dei vostri clienti . I dettagli acquisiti in questi moduli vengono convertiti in ticket all'interno dell'interfaccia di gestione dei progetti di ClickUp, facilitando la definizione delle priorità, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi. ✨

Con oltre 15 diverse opzioni di visualizzazione, tra cui le viste Elenco e Kanban, ClickUp consente di visualizzare le attività nel modo più adatto al proprio flusso di lavoro. La vista Elenco fornisce un elenco semplice e dettagliato delle attività, mentre la vista Kanban consente un flusso di lavoro visivo in cui le attività vengono spostate sulle colonne man mano che avanzano.

E se non volete costruire questi sistemi da zero, ClickUp offre più di 50 modelli precostituiti come il modello Modello di biglietto per l'help desk di ClickUp progettato specificamente come soluzione di gestione dei servizi IT per supportare i flussi di lavoro. Questi possono aiutare il vostro team a impostare rapidamente i processi per la gestione degli incidenti, dei problemi, delle modifiche e altro ancora. 🤩

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Sbloccate le caratteristiche principali con il piano gratuito

Creare moduli dinamici e interattivi conlogica condizionale in ClickUp Forms

Utilizzate campi personalizzati per acquisire i dettagli del ticket, come il tipo di incidente, la descrizione e la gravità, e persino per includere file come screenshot per un contesto aggiuntivo

Creare stati personalizzati per snellire e tracciare l'avanzamento dei ticket dall'inizio alla fine

UtilizzareCruscotti ClickUp con widget personalizzabili per monitorare i ticket in corso, il carico di lavoro del team e le metriche degli obiettivi aziendali 🧰

Approfondite le prestazioni del team con la funzione di reporting completa

Con circa100 integrazioni, tra cui Zapier e l'accesso alle API, ClickUp può essere facilmente integrato in quasi tutti gli stack tecnologici

Collaborate con il vostro team tramite commenti sulle attività, chat eDocumenti ClickUp* Utilizzate il sistema di notifiche di ClickUp per avvisare gli utenti di aggiornamenti, scadenze, commenti e altro ancora, per tenere tutti sempre informati

Eseguite automazioni per eliminare attività ripetitive come l'assegnazione di ticket, l'impostazione di scadenze, l'aggiornamento dello stato dei ticket e l'aggiunta di osservatori a un ticket

Riassumere le conversazioni e generare risposte conClickUp AI Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di utilizzare il sito di ClickUpvideo tutorial per familiarizzare con tutte le sue funzioni

Alcune funzioni potrebbero mancare nell'applicazione mobile rispetto alle versioni web e desktop

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Servizio fresco

via Lavori freschi Freshservice (sviluppato da Freshworks) è una soluzione di gestione dei servizi IT (ITSM) basata sul cloud che offre funzionalità di gestione degli incidenti, dei problemi e delle modifiche per aiutare le aziende a gestire e risolvere rapidamente i problemi IT e di gestione degli incidenti.

Grazie alla sua funzione di automazione del flusso di lavoro, è possibile assegnare automaticamente i ticket ai membri del team appropriati, in base a criteri predefiniti, migliorando l'efficienza e i tempi di risposta delle richieste di assistenza ai clienti e di servizio.

Le migliori caratteristiche di Freshservice

Ha un'interfaccia facile da usare e un sistema di gestione dei ticket che funziona bene con le applicazioni mobili Android e iOS

Include un portale self-service in cui gli utenti possono trovare soluzioni a problemi comuni, monitorare lo stato dei loro ticket o crearne di nuovi

Consente di creare un servizio organizzato,database dei clienti organizzato e consultabile di articoli utili e soluzioni ai problemi più comuni, a disposizione degli utenti 🔎

Fornisce analisi e report dettagliati, aiutando i team a comprendere la produttività del service desk e a monitorare le prestazioni IT complessive

Limitazioni di Freshservice

Nessun piano gratuito

Lentezza e a volte problemi di funzionamento

Funzionalità di gestione dei progetti limitate

Prezzi di Freshservice

Starter: $29/mese per agente

$29/mese per agente Crescita: $59/mese per agente

$59/mese per agente Pro: $115/mese per agente

$115/mese per agente Impresa: $145/mese per agente

Valutazioni e recensioni di Freshservice

G2: 4.6/5 (950+ recensioni)

4.6/5 (950+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (530+ recensioni)

3. Helpdesk Vision

via Helpdesk Vision Vision Helpdesk è un software di help desk e sistema di gestione dei ticket per le piccole imprese che desiderano organizzare le attività di assistenza. È possibile tenere traccia delle domande, dei reclami e delle richieste di assistenza dei clienti provenienti da vari canali, tra cui le telefonate, i messaggi sui social media e le chat dal vivo del vostro servizio clienti.

Vision Helpdesk crea "biglietti" per ogni richiesta dei clienti, consentendo al team di assistenza di seguire e risolvere i problemi in modo sistematico.

Le migliori caratteristiche di Vision Helpdesk

Gestione di tutte le richieste dei clienti in una posizione centrale

Utilizzare lo strumento di live chat per comunicare in tempo reale con i clienti

Consentire ai clienti di inviare e monitorare lo stato dei loro ticket e di effettuare ricerchebase di conoscenza con il servizio self-serviceportale clienti caratteristica

Supporto multilingue per i modelli di e-mail, il portale e il sito web digestione della conoscenza* Utilizzate la funzione di automazione per l'assegnazione automatica dei ticket ai membri del team e per la chiusura dei ticket

Limitazioni di Vision Helpdesk

Non esiste un piano gratuito

Alcuni utenti hanno dichiarato che l'app mobile è instabile

È necessario pagare una tassa di 500 dollari per rimuovere il marchio Vision Helpdesk nella parte inferiore del portale clienti (anche se si ha il piano più costoso)

Prezzi di Vision Helpdesk

Starter Help Desk: $15/mese per agente

$15/mese per agente Pro Help Desk: $25/mese per agente

$25/mese per agente Satellite Help Desk: $30/mese per agente

$30/mese per agente Pro Service Desk : $40/mese per agente

$40/mese per agente Ent Service Desk : $60/mese per agente

Vision Helpdesk valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (80+ recensioni)

4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

4. ServiceNow

via ServiceNowServizioNow è una soluzione di help desk IT progettata per le grandi aziende. Offre funzionalità complete come la gestione degli incidenti, la gestione proattiva dei problemi e l'allineamento dei servizi IT con gli obiettivi aziendali. Il software di help desk include anche gestione del servizio clienti per semplificare le interazioni tra cliente e agente.

Le migliori caratteristiche di ServiceNow

Il sistema di gestione dei problemi e degli incidenti consente di assegnare rapidamente le attività e di monitorare i progressi in tempo reale

Il modulo di gestione delle risorse IT consente di tenere traccia dell'inventario, di automatizzare le richieste di risorse e di eseguire controlli sulle risorse

Moduli, flussi di lavoro, dashboard e report completamente personalizzabili consentono di adattare la piattaforma alle specifiche esigenze aziendali

L'intelligenza artificiale integrata consente funzioni come la ricerca, il chatbot virtuale, l'analisi predittiva e l'automazione delle attività di routine

Il software di help desk si integra facilmente con le app esterne

Limitazioni di ServiceNow

Nessun piano gratuito o di prova

Piani tariffari nascosti

Curva di apprendimento ripida per il software di help desk

Velocità di caricamento a volte bassa

Prezzi di ServiceNow

Contattate il team di ServiceNow per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di ServiceNow

G2: 4,4/5 (oltre 360 recensioni)

4,4/5 (oltre 360 recensioni) Capterra: 4,5/5 (190+ recensioni)

5. Rezo

via Rezo Rezo è una soluzione di customer experience alimentata dall'intelligenza artificiale per le grandi aziende. Utilizza il riconoscimento e l'analisi del parlato, dell'intento e del sentiment per automatizzare le interazioni con i clienti su tutti i canali di assistenza vocale e non. Ciò consente di risolvere più rapidamente i problemi e di migliorare l'esperienza dei clienti.

Le migliori caratteristiche di Rezo

Supporta canali vocali e digitali come e-mail e social media

Conduce interazioni con i clienti in oltre 30 lingue

Raccoglie i punteggi di soddisfazione dei clienti e i feedback su tutti i canali di assistenza per ottenere informazioni utili al miglioramento

Raccoglie informazioni sulle prestazioni degli agenti in modo da poter identificare le opportunità di formazione

Utilizza una funzione di instradamento intelligente per analizzare i problemi di assistenza e indirizzarli al reparto competente

Limitazioni di Rezo

Nessun piano gratuito o di prova

Piani tariffari nascosti

Integrazioni limitate e funzioni avanzate di service desk

Prezzi di Rezo

Contattate il team Rezo per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Rezo

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Esaltare

via Esaltare Exalate è una piattaforma di sincronizzazione comunemente utilizzata per il tracciamento dei problemi e la gestione dei progetti. Il suo scopo principale è quello di facilitare la sincronizzazione dei dati senza soluzione di continuità e in modo sicuro tra vari sistemi come Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub e Salesforce.

È molto utile per team interfunzionali che richiedono lo scambio di dati in tempo reale tra piattaforme e sistemi diversi. 🌐

Le migliori caratteristiche di Exalate

Offre una modalità visuale (interfaccia drag-and-drop) o di script per configurare le integrazioni

Consente la sincronizzazione bidirezionale (a due vie) o unidirezionale (a una via), a seconda delle esigenze specifiche del vostro flusso di lavoro

Permette di controllare completamente quali dati devono essere sincronizzati, come e quando

Condivide solo i dati necessari, mantenendo alti livelli di privacy e sicurezza

Limitazioni di Exalate

Complesso da configurare, soprattutto per gli utenti non tecnologici

Occasionalmente si verificano tempi di inattività

Prezzi di Exalate

Piano gratuito

Exalate per Jira: $6/mese

$6/mese Exalate per GitHub: $115/mese

$115/mese Exalate per Zendesk : $115/mese

$115/mese Exalate per Salesforce : $335/mese

$335/mese Exalate per Azure DevOps: $335/mese

$335/mese Exalate per ServiceNow: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Exalate

G2: 4.7/5 (60 recensioni)

4.7/5 (60 recensioni) Capterra: N/A

7. Allentamento

via AllontanarsiAllontanarsi è una piattaforma di comunicazione e strumento di collaborazione aziendale che può essere utilizzato dai team di assistenza per gestire i flussi di informazioni interni. Utilizza chat room chiamate "canali" per la comunicazione in tempo reale e la condivisione di file. I canali possono essere organizzati in base a team, progetti, clienti o altri criteri rilevanti.

Per le conversazioni private o in piccoli gruppi, Slack offre anche la messaggistica diretta.

Le migliori caratteristiche di Slack

I team di assistenza possono collaborare in tempo reale utilizzando dispositivi web, desktop e mobili

I canali possono essere utilizzati per riunire persone di diversi dipartimenti quandocollaborazione interfunzionale è necessaria per risolvere un ticket 👥

Un'ampia integrazione semplifica la connessione con gli altri programmi del vostro stack tecnologico

La funzione Huddle consente di videochiamare e condividere lo schermo con il team

Se un membro del team è in riunione, fuori a pranzo o in vacanza, può aggiornare il suo stato per tenere tutti informati

Slack rileva e visualizza automaticamente l'ora locale di ogni membro del team nel suo profilo, rendendo più facile lavorare con team globali con fusi orari diversi

Limitazioni di Slack

La funzionalità di ricerca è limitata per le conversazioni e i file più vecchi

I prezzi possono essere costosi per i piccoli team con un budget limitato

Huddle non dispone di funzionalità avanzate, come sfondi virtuali e sale riunioni, presenti negli strumenti di videoconferenza dedicati

Prezzi di Slack

**Piano gratuito

Pro: $7,25/mese per utente

$7,25/mese per utente Business+: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Griglia aziendale: Contattare le vendite

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (oltre 31.500 recensioni)

4,5/5 (oltre 31.500 recensioni) Capterra: 4,7/5 (23.000+ recensioni)

8. Gestione dei servizi Jira

via Gestione dei servizi Jira da Atlassian Sulla base del successo di Software Jira atlassian ha sviluppato Jira Service Management (ex Jira Service Desk) come strumento specializzato per i team IT. Consente di gestire in modo efficiente attività quali incidenti, richieste di servizio e modifiche.

Le migliori caratteristiche di Jira Service Management

Dispone di un portale self-service personalizzabile in cui i clienti possono trovare risposte alle domande più comuni o chiedere aiuto al team di assistenza

Permette di impostare e gestire gli accordi sui livelli di servizio (SLA) con un monitoraggio in tempo reale, per garantire che vengano rispettati in modo coerente

Si integra perfettamente con Confluence per creare una base di conoscenza, consentendo agli utenti di trovare soluzioni a problemi comuni in modo indipendente 🧑‍💻

Offre processi di service desk certificati ITIL, che garantiscono l'allineamento delle pratiche IT agli standard internazionali di gestione dei servizi IT

Limitazioni di Jira Service Management

Eccessivamente complesso e difficile da navigare per i nuovi utenti

A volte lento e buggato

Interfaccia utente disordinata

Prezzi di Jira Service Management

**Piano gratuito

Standard: A partire da $21/mese per agente

A partire da $21/mese per agente Premium: A partire da $47/mese per agente

A partire da $47/mese per agente Impresa: Contattare per i prezzi

Jira Service Management valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

9. Aiuto Scout

via Aiuto Scout Help Scout è un sistema di help desk progettato per le piccole e medie imprese. Fornisce funzioni per gestire la documentazione di supporto, le interazioni con i clienti e la sistema di ticketing s.

Il software di help desk è dotato di un'interfaccia intuitiva che consente ai team di delegare rapidamente i ticket e di monitorarne l'avanzamento per garantire la risoluzione tempestiva delle richieste dei clienti. ⏰

Le migliori caratteristiche di Help Scout

Consente di fornire assistenza ai clienti tramite e-mail, chat dal vivo e una base di conoscenze

Promuovela collaborazione tra team all'interno dei team di supporto attraverso la funzione di casella di posta elettronica collaborativa 📧

Offre automazioni per gestire attività ripetitive come l'assegnazione di ticket e l'invio di risposte in blocco

Dispone di oltre 50 integrazioni conStrumenti SaaS come Slack, Trello e Salesforce

Limitazioni di Help Scout

Non è possibile assegnare più membri di un team a un ticket

Ha solo funzioni di base per l'app mobile

Ha un supporto linguistico limitato

Prezzi di Help Scout

Standard: $25/mese per utente

$25/mese per utente Plus: $50/mese per utente

$50/mese per utente Pro: Contattare per i prezzi

Help Scout valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (390+ recensioni)

4.4/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

10. Risolvi GoTo

tramite Vai a risolvere GoTo Resolve (precedentemente GoToAssist) è un programma specializzato in Software di gestione IT che consente ai team di assistenza di risolvere in remoto i problemi degli utenti, di configurare un nuovo software o di spiegare come utilizzare un'applicazione. Le sue connessioni forti, affidabili e sicure lo hanno reso uno strumento prezioso, soprattutto per i team remoti che gestiscono dati sensibili.

Le migliori caratteristiche di GoTo Resolve

Fornisce assistenza remota ai clienti via e-mail o tramite un link, senza far scaricare loro alcun software aggiuntivo 🙌

Consente ad altro personale IT di unirsi alle sessioni remote quando necessario per fornire ulteriore supporto

Registra le sessioni di supporto remoto per riferimenti futuri

Si integra con strumenti popolari come Slack, Microsoft Teams e Zendesk

Limitazioni di GoTo Resolve

Occasionalmente presenta problemi di funzionamento

Reporting e analisi limitati

Mancanza di integrazioni estese

Prezzi di GoTo Resolve

**Piano gratuito

Supporto remoto: a partire da $50/mese

a partire da $50/mese Standard: A partire da $70/mese

A partire da $70/mese Prezzo premium: Contattare per informazioni sui prezzi

GoTo Resolve valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

4,4/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 190 recensioni)

11. Zoho Desk

via Zoho Desk Zoho Desk è un software di service desk che dà priorità alla soddisfazione degli utenti. Semplifica il processo di assistenza ai clienti, rendendo più facile per gli agenti di supporto fornire assistenza e per i clienti trovare soluzioni ai loro problemi.

Le migliori caratteristiche di Zoho Desk

Il sistema di ticketing multicanale consente ai clienti di contattarvi via e-mail, telefono, chat, social media e portali self-service

Le funzioni di produttività degli agenti includono la condivisione dei ticket, il rilevamento delle collisioni e l'automazione per snellire i processi di assistenza

Analisi e reportistica complete per monitorare le prestazioni del team di supporto e identificare le aree di miglioramento

Le integrazioni con altri prodotti Zoho e con app di terze parti migliorano la comunicazione e il flusso di lavoro

Limitazioni di Zoho Desk

Curva di apprendimento ripida al primo utilizzo del software

I limiti al numero di visualizzazioni dei ticket nel piano gratuito possono limitare l'utilità del software.

Prezzi di Zoho Desk

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professionale: $35/mese per utente Enterprise: $50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4,4/5 (4.700+ recensioni)

4,4/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

12. Spiceworks

via Spiceworks Spiceworks è una soluzione software di service desk progettata specificamente per i professionisti IT. È un sistema di ticketing IT che aiuta a gestire e rispondere alle richieste degli utenti.

Le migliori caratteristiche di Spiceworks

Il software di help desk offre servizi di ticketing, inventario e un portale per gli utenti per coprire tutte le esigenze di assistenza IT

Gli strumenti di monitoraggio della rete tengono sotto controllo server, stampanti, switch e altro ancora

Un hub di apprendimento con contenuti didattici aiuta i professionisti IT a rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e tecnologie

Un vivace forum della comunità di utenti che consente ai professionisti IT di condividere consigli, risolvere problemi e discutere le ultime novità in ambito IT

Limitazioni di Spiceworks

Manca un sistema di reporting completo per un'analisi dettagliata dei problemi IT

Occasionali problemi di prestazioni con il software

Prezzi di Spiceworks

Gratuito per tutti gli utenti

Valutazioni e recensioni di Spiceworks

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (540+ recensioni)

13. LiveAgent

via LiveAgent LiveAgent è una potente piattaforma di assistenza clienti all-in-one che funge da soluzione di help desk per aziende di tutte le dimensioni. Combina molti canali in un'unica piattaforma, rendendo la comunicazione con i clienti più efficiente.

Le migliori caratteristiche di LiveAgent

Fornisce una casella di posta universale per tutte le richieste dei clienti provenienti da diversi canali, come e-mail, social media, chat e telefonate

Strumenti di automazione avanzati che aiutano a semplificare i processi di assistenza

Sistema completo di gestione dei ticket di assistenza con CRM integrato

Un portale per l'auto-aiuto dei clienti, che include una base di conoscenze, forum e un sistema di feedback

Limitazioni di LiveAgent

L'interfaccia del software, pur essendo altamente funzionale, a volte manca di un aspetto moderno. Alcuni utenti segnalano anche difficoltà di risposta del software sui dispositivi mobili.

Prezzi di LiveAgent

Piccolo: $9/mese per agente (fatturati annualmente)

$9/mese per agente (fatturati annualmente) Medium: $29/mese per agente (fatturati annualmente)

$29/mese per agente (fatturati annualmente) Grande: $49/mese per agente (fatturati annualmente)

$49/mese per agente (fatturati annualmente) Enterprise: $69/mese per agente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di LiveAgent

G2: 4,5/5 (1.400+ recensioni)

4,5/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

14. Salesforce Service Cloud

Via Forza vendita Salesforce Service Cloud è un software di service desk dotato di soluzioni per il servizio clienti che migliorano le relazioni con i clienti unificando tutte le richieste dei clienti provenienti da diversi canali in un'unica interfaccia intuitiva. È noto per la sua ampia gamma di funzionalità, come l'instradamento intelligente dei casi, le interazioni omnicanale e i portali self-service.

Le migliori caratteristiche di Salesforce Service Cloud

Funzionalità CRM estese con mappatura del percorso del cliente, tracciamento delle comunicazioni e cronologia dei contatti

Comunicazione omnicanale con i clienti, integrando social media, e-mail, messaggi o chiamate

Gestione avanzata dei casi con instradamento intelligente, prioritizzazione e assegnazione automatica dei casi in base ai dati del caso e alle competenze dell'agente

Integrazione con l'ecosistema software completo di Salesforce per un funzionamento senza soluzione di continuità in tutti i reparti aziendali

Limitazioni di Salesforce Service Cloud

Gli utenti hanno riferito di una curva di apprendimento ripida e di un'interfaccia utente complessa

Mancanza di chiarezza sui prezzi, con molte funzionalità che richiedono costi aggiuntivi

Prezzi di Salesforce Service Cloud

Starter: $25/mese per utente (fatturati annualmente)

$25/mese per utente (fatturati annualmente) Professional: $75/mese per utente (fatturati annualmente)

$75/mese per utente (fatturati annualmente) Enterprise: $150/mese per utente (fatturati annualmente)

$150/mese per utente (fatturati annualmente) Unlimited: $300/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Service Cloud

G2: 4,2/5 (oltre 2.200 recensioni)

4,2/5 (oltre 2.200 recensioni) Capterra: 4,4/5 (700+ recensioni)

15. Ape Suuport

via SupportoBee SupportBee è un software di help desk semplicistico basato sul cloud che consente ai team di gestire le e-mail, i ticket e i commenti dell'assistenza clienti da un'unica piattaforma. L'obiettivo è quello di snellire i flussi di lavoro del servizio clienti agendo come una casella di posta unificata, consegnando ogni interazione del cliente direttamente ai team.

Le migliori caratteristiche di SupportBee

Sistema di ticketing semplice che converte in ticket tutte le e-mail dei clienti in arrivo

Posta in arrivo collaborativa, che consente ai membri del team di commentare e collaborare alle soluzioni dei clienti

Capacità di integrazione con strumenti popolari come Slack, Asana e Trello

Applicazioni mobili per tenere traccia delle richieste dei clienti in movimento

Limitazioni di SupportBee

Funzionalità limitate rispetto ad altri software di help desk

Nessuna funzione nativa di live chat o assistenza telefonica

Prezzi di SupportBee

Startup: $13/mese per utente

$13/mese per utente Impresa: $17/mese per utente

Valutazioni e recensioni di SupportBee

G2: 4.1/5 (5+ recensioni)

4.1/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (25+)

