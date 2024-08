I 15 migliori software di helpdesk per i team IT nel 2024

Rispondere alle domande e ai dubbi dei clienti è una parte importante della gestione di un'azienda di successo. Dalla gestione delle domande sui prodotti come rappresentante commerciale alla fornitura di soluzioni come case manager IT, esistono decine di modi diversi per supportare i clienti. Una delle opzioni più efficaci è l'implementazione di un software di helpdesk.

In questa sede, approfondiremo gli aspetti da ricercare in un software di helpdesk e metteremo in evidenza 15 tra le migliori soluzioni. Sia che stiate cercando un software di helpdesk a pagamento o gratuito, troverete lo strumento perfetto per supportare i vostri clienti e creare un'esperienza utente memorabile. ✨

Cosa cercare in un software di helpdesk?

Il software di helpdesk è essenziale per i reparti IT, team di assistenza clienti e i project management che gestiscono progetti con feedback degli utenti. Ma non tutti gli strumenti sono uguali, soprattutto se si gestisce una grande azienda che ha bisogno di funzioni personalizzate o un piccolo team che deve bilanciare il budget con le esigenze del software. 🛠️

Ecco alcuni elementi che rendono un software di helpdesk eccellente:

Reportistica e monitoraggio dei ticket automazione per ridurre il tempo necessario al team per svolgere attività ricorrenti e approfondimenti sulla gestione delle risorse IT. Così potrete concentrarvi sul servizio ai vostri clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di ServiceNow

Reportistica e dashboard in tempo reale per gestire l'inventario, rispondere alle domande dei clienti e ottimizzare il sistema di ticketing tra i vari reparti per aumentare il supporto clienti

L'assegnazione automatica delle priorità e delle attività riduce il numero di passaggi nel flusso di lavoro per accelerare i tempi di risposta

Il dashboard della piattaforma IT archivia tutti i dati e le informazioni in un unico luogo per incrementare la collaborazione e la promozionel'impegno dei dipendenti* Utilizzate le pratiche promemoria e notifiche per la gestione degli accordi sul livello di servizio (SLA) per tenere sotto controllo la soddisfazione dei clienti

Limiti di ServiceNow

Non è un'applicazione completaStrumento di CRM e project managementquindi è necessario utilizzarlo in combinazione con altri strumenti

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di reportistica potrebbero essere più robuste per il supporto clienti

Prezzi di ServiceNow

Contattate per ottenere prezzi personalizzati in base alle vostre esigenze aziendali

Valutazioni e recensioni su ServiceNow

G2: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (190+ recensioni)

8. Zendesk

via Zendesk Zendesk è uno dei nomi più importanti per quanto riguarda il supporto clienti. Progettata per personalizzare le interazioni con i clienti, questa piattaforma combina funzioni di IA, messaggistica umana reale e strumenti di produttività per aiutarvi a gestire la vostra forza lavoro e coinvolgere i personalizzati. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

L'instradamento intelligente automatizza le attività, inviando gli utenti all'agente del servizio clienti appropriato del vostro team o guidandoli a un portale self-service dove ottengono risposte rapide alle domande più comuni

Ottenere informazioni dal sistema di gestione della conoscenza con strumenti integrati di reportistica e analisi

Le integrazioni con le app mobili su iOS e Android e con gli strumenti basati sul web consentono di utilizzare il portale self-service ovunque e con gli altri strumenti di produttività

Utilizzate il widget web per incorporare la messaggistica negli strumenti direttamente sulle vostre pagine di destinazione, oppure utilizzate l'area di lavoro degli agenti per gestire un singolo ticket su tutti i canali

Il sistema di spunte ampiamente utilizzato rende facile la formazione

Limiti di Zendesk

Le visualizzazioni personalizzate non possono essere esportate da un utente all'altro, il che significa che dovrete ricrearle manualmente per ogni utente

Alcuni utenti hanno riscontrato che ottenere assistenza richiedeva più tempo o era più complicato di quanto si aspettassero rispetto ad altri software di desk

Prezzi di Zendesk

Suite Teams: $49/mese per agente

$49/mese per agente Suite Growth: $79/mese per agente

$79/mese per agente Suite Professional: $99/mese per agente

$99/mese per agente Suite Enterprise: Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2: 4,3/5 (5.600+ recensioni)

4,3/5 (5.600+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 3.600 recensioni)

9. Spiceworks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Spiceworks.jpg Spiceworks /%img/

via Spiceworks Spiceworks offre una soluzione di help desk ospitata nel cloud, il che significa che non è necessario dedicare tempo alla costruzione o alla manutenzione dei server. Utilizzate i monitor, le notifiche e le opzioni di ticket personalizzati per adattare questa soluzione agli obiettivi di gestione dei clienti.

Aumentate la soddisfazione dei vostri clienti con un sistema di ticketing intuitivo e una soluzione di help desk in Spiceworks.

Le migliori funzionalità/funzione di Spiceworks

Lo stack tecnico IT personalizzato suddivide la vostra organizzazione in un sistema di ticket helpdesk facile da gestire, sia che abbiate due agenti del servizio clienti sia che ne abbiate centinaia

La semplice interfaccia del supporto clienti consente di aiutare i clienti senza una curva di apprendimento ripida

Utilizzate lo strumento di monitoraggio per ottenere informazioni e incorporarle nell'esperienza di assistenza per un sistema di supporto clienti più agevole

Limiti di Spiceworks

Alcuni utenti di aziende più grandi ritengono che lo strumento sia sottosviluppato e che beneficerebbe di funzionalità/funzioni aggiuntive

L'area di lavoro offre ruoli limitati, rendendo difficile l'utilizzo da parte di team più grandi e dispersi

Prezzi di Spiceworks

Free per tutti gli utenti

Valutazioni e recensioni su Spiceworks

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (540+ recensioni)

10. LiveAgent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/LiveAgent.jpg LiveAgent /%img/

via LiveAgent LiveAgent è un software di helpdesk che mira a rendere le interazioni con i clienti semplici. Grazie alle numerose funzionalità/funzione e alle capacità di monitoraggio, è facile rispondere alle richieste dei clienti, risolvere i problemi e fornire soluzioni.

Il sistema avanzato di ticketing invia tutte le richieste a una finestra In arrivo universale, in modo da poter visualizzare e rispondere senza dover cambiare piattaforma. 📥

Le migliori funzionalità/funzioni di LiveAgent

Più di 200 integrazioni, tra cui Zapier, Magento, WordPress e Mailchimp

Dispone di 130 funzionalità/funzione di ticketing, come forum, chattare dal vivo e articoli della knowledge-base

L'interfaccia utente è adattabile, quindi è possibile personalizzarla per adattarla alla propria azienda aggiungendo campi personalizzati per le risposte o filtrando in base allo stato, alla fonte, ai tag o alle assegnazioni

Limiti di LiveAgent

Alcuni utenti ritengono che le risposte automatiche possano essere sviluppate ulteriormente nel loro sistema di ticketing

Altri utenti ritengono che sarebbe utile un tutorial che illustri le funzionalità/funzione estese, dato che sono davvero tante

Prezzi di LiveAgent

Piccolo: $9/mese per agente (fatturati annualmente)

$9/mese per agente (fatturati annualmente) Medium: $29/mese per agente (fatturati annualmente)

$29/mese per agente (fatturati annualmente) Large: $49/mese per agente (fatturati annualmente)

$49/mese per agente (fatturati annualmente) Azienda: $69/mese per agente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su LiveAgent

G2: 4,5/5 (1.400+ recensioni)

4,5/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

11. Jira

via Jira Jira è popolare software per il project management utilizzato principalmente per il bug tracking, il monitoraggio dei problemi e il project management agile. Nel corso del tempo, molte aziende hanno iniziato a utilizzare Jira come strumento di supporto clienti, grazie alla sua flessibilità e alla facilità di integrazione con altre applicazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Flussi di lavoro personalizzabili per adattare il software alle esigenze del team

Potente funzione di ricerca che permette agli utenti di trovare rapidamente e facilmente qualsiasi ticket recente o storico

Numerosi componenti aggiuntivi sono disponibili per migliorare le funzioni del service desk di Jira

Si integra facilmente con altri prodotti Atlassian per una produttività senza interruzioni

Limiti di Jira

La complessità dello strumento può richiedere un certo tempo di apprendimento e di adattamento

Più costoso di altre alternative se si considerano i plugin aggiuntivi

Prezzi di Jira

**Gratuito

Standard: $7,75/mese per utente

$7,75/mese per utente Premium: $15,25/mese per utente

$15,25/mese per utente Azienda: Chiama Jira per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (5.270+ recensioni)

4,3/5 (5.270+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.200+ recensioni)

12. Helpdesk ProProfs

via ProProfs ProProfs Help Desk è uno strumento di supporto clienti ricco di funzionalità che è diventato una soluzione completa per l'assistenza clienti. È dotato di una finestra In arrivo condivisa che riunisce le query dei clienti provenienti da vari canali in un unico posto, semplificando il processo di supporto.

Le migliori funzionalità di ProProfs Help Desk

Finestra In arrivo condivisa che consente ai team di collaborare e risolvere le query dei clienti senza soluzione di continuità

Base di conoscenze integrata che riduce i ticket in arrivo e migliora il self-service dei clienti

Facile reportistica e monitoraggio che aiuta i supervisori a monitorare le prestazioni del team

Si integra con un ampio intervallo di altri strumenti software per un facile utilizzo in diversi flussi di lavoro

Limiti di ProProfs Help Desk

Le applicazioni mobili non sono così robuste come le versioni desktop

Gli utenti possono aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con l'interfaccia

Prezzi di ProProfs Help Desk

**Gratis

Pagato: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ProProfs Help Desk

G2: 4.7/5 (15+ recensioni)

4.7/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

13. SAP

via SAP SAP Customer Experience (ex SAP C/4HANA) è un software che integra diverse soluzioni di customer experience, rendendolo adatto alla gestione del servizio clienti. SAP offre opzioni personalizzabili per diversi settori e dimensioni aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP

Fornisce informazioni sui clienti in tempo reale per comprendere meglio i clienti e fornire un servizio personalizzato

Offre una piattaforma CRM (Customer Relationship Management) completa che integra soluzioni commerciali, di assistenza e di marketing

Fornisce un'esperienza di assistenza clienti omnichannel che include e-mail, telefono, chat e social media

Si integra facilmente con altri strumenti della suite SAP

limiti di SAP

Piuttosto costoso rispetto ad altre soluzioni di helpdesk

L'implementazione e la padronanza del sistema richiedono una certa competenza tecnica e tempo di apprendimento

Prezzi di SAP

Contattare SAP per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su SAP

G2: 4,2/5 (oltre 800 recensioni)

4,2/5 (oltre 800 recensioni) Capterra: 4,3/5 (1.840+ recensioni)

14. Ape Suuport

via SupportoBee SupportBee è un software di helpdesk semplificato basato sulle email che aiuta le aziende a gestire in modo più efficace le email di supporto. Si basa su un sistema di finestre In arrivo condivise, in cui tutti i membri del team possono accedere e rispondere alle query dei clienti.

Le migliori funzionalità di SupportBee

Il sistema di ticketing permette di organizzare e assegnare facilmente le richieste dei clienti

Integrazione con sistemi CRM e strumenti di project management migliorare il flusso di lavoro dell'assistenza

Ordinamento automatico delle email in base ai trigger specificati, dal mittente all'argomento

Le funzionalità/funzione di collaborazione consentono a più membri del team di lavorare sulla stessa richiesta del cliente

Limiti di SupportBee

Alcuni utenti segnalano che la funzionalità/funzione di ricerca può essere lenta e a volte poco intuitiva

Sebbene vengano fornite statistiche di base, mancano funzionalità di reportistica più robuste per l'analisi dei dati

Prezzi di SupportBee

Startup: $13/mese per utente

$13/mese per utente Azienda: $17/mese per utente

Valutazioni e recensioni di SupportBee

G2: 4.1/5 (5+ recensioni)

4.1/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (25+)

15. HiverHQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/HiverHQ-Dashboard.png HiverHQ dashboard /%img/

via Hiver HiverHQ è un solido strumento di assistenza clienti che opera direttamente dal vostro account Gmail. Funziona come un servizio di assistenza clienti senza sforzo gestione delle email soluzione che semplifica il modo in cui i team gestiscono e tengono traccia delle email di supporto. HiverHQ consente agli utenti di delegare, tracciare e dare priorità alle email dei clienti senza mai lasciare l'interfaccia di Gmail.

Le migliori funzionalità/funzioni di HiverHQ

Tag e categorizzazione delle email per una migliore organizzazione e follow-up delle query dei clienti

Funzionalità di rilevamento delle collisioni per evitare che più membri rispondano alla stessa query

Flussi di lavoro automatizzati per una gestione efficiente delle email

Funzioni di analisi e reportistica dettagliate per monitorare le prestazioni del team

Si integra con altri strumenti popolari come Slack, Trello e l'area di lavoro di Google

Limiti di HiverHQ

Limitato all'uso di Gmail, quindi potrebbe non essere ideale per i team che utilizzano client email diversi.

Manca di funzionalità native di chattare dal vivo o di telefonare

Prezzi di HiverHQ

Versione di prova gratuita disponibile

disponibile Lite: $15 al mese

$15 al mese Pro: $39 al mese

$39 al mese Elite: $59 al mese

$59 al mese Prezzi personalizzati disponibili su richiesta per aziende con più di 50 utenti

Valutazioni e recensioni di HiverHQ

G2: 4.6/5(800+ recensioni)

4.6/5(800+ recensioni) Capterra: 4.6/5(150+ recensioni)

Rispondere alle richieste dei clienti e aiutare i team del supporto con ClickUp

Il software di helpdesk è uno dei migliori strumenti per semplificare il processo di risposta alle domande dei clienti e per aiutarli a risolvere i problemi. Dall'automazione della creazione di attività per le richieste di ticket dei clienti al monitoraggio dell'esperienza di un utente specifico, fino alla comprensione dell'approccio complessivo al supporto clienti, questi strumenti sono preziosi. Provate ClickUp oggi stesso per aiutare meglio i vostri clienti e per creare flussi di lavoro che permettano ai membri del vostro team di seguire al meglio le loro attività.

Dalla riduzione del tempo necessario per sottoporre i problemi al membro giusto del team alla creazione di un'esperienza utente personalizzata, i nostri strumenti vi aiuteranno sicuramente a costruire relazioni migliori con i clienti. 🙌