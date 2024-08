10 modelli di casi di test essenziali per il test di software e prodotti

Nel frenetico mondo dello sviluppo del software, nuovi prodotti, funzionalità, test e aggiornamenti fanno parte della norma quotidiana. Lo sviluppo di un processo di test affidabile per il vostro software e i vostri prodotti può migliorare l'efficienza dei test e la loro esecuzione.

In questo modo, gli scenari di test possono essere eseguiti senza problemi ed essere sempre pronti per il prossimo ciclo di test manuali.

Tuttavia, con tutte le fasi coinvolte negli scenari di test, lo sviluppo del processo e della politica di test migliori può essere costoso e richiedere molto tempo. A meno che non si stia lavorando con modelli di test di prim'ordine e già collaudati.

In questa guida, esaminiamo 10 tra i migliori di oggi, per aiutarvi a scegliere i modelli di casi di test più adatti al vostro software testing.

Che cos'è un modello di caso di test?

Un modello di caso di test è un modulo o un documento standardizzato utilizzato dai tester di software e prodotti per tenere traccia dello stato di test di casi di test singoli o multipli per applicazioni software.

Esistono molti tipi di modelli per vari scenari di test e diverse versioni, per aiutare a gestire diversi tipi di casi di test in varie fasi.

In questa guida ne troverete di tutti i tipi, dai documenti per i casi di test che contengono liste di controllo e note a quelli progettati per la rendicontazione dei risultati o per la gestione di più progetti di test.

Un modello generale per i casi di test contiene aree per registrare le fasi del test, le precondizioni, i dati del test, i risultati attesi rispetto al test eseguito, i risultati effettivi e (naturalmente) lo stato di superamento o fallimento. Qui di seguito vi mostreremo un esempio di tutti i diversi tipi, da quelli per principianti a quelli avanzati, in modo che possiate scegliere il caso di test più adatto al vostro team.

Combinate il vostro modello di casi di test con strumenti di gestione del prodotto , modelli di documenti sui requisiti di prodotto e il i migliori strumenti moderni di test QA per una potente suite di strumenti per portare i vostri ultimi rilasci al livello successivo.

Cosa rende un buon modello di caso di test?

Un buon modello per la descrizione di un caso di test è semplice da usare e copre tutte le basi necessarie per seguire il progetto dall'inizio alla fine.

I buoni modelli di gestione dei casi di test sono quelli che vi guidano verso processi efficienti di scenari di test, vi aiutano a registrare e analizzare i dati critici dei test e a produrre e condividere facilmente i rapporti con i membri del team e gli stakeholder.

Inoltre, cercate modelli che si adattino alle dimensioni e alle esigenze del vostro team. Se siete alle prime armi con i test del software e dovete testare solo un prodotto all'anno, probabilmente vi basterà un semplice modello di foglio di calcolo.

Raccogliete i vostri compiti in ClickUp per visualizzare facilmente il lavoro o per personalizzare l'elenco a vostro piacimento

Se fate parte di un team numeroso che gestisce più prodotti e volete ottimizzare il vostro flusso di lavoro, dovrete cercare modelli più complessi e facili da usare, in grado di tenere il passo con le esigenze più elevate in modo superorganizzato e dettagliato.

Se voi e il vostro team di software avete un approccio agile , strumenti no-code per i product manager sarà un bel complemento al modello di caso di test.

I modelli migliori sono quelli che si adattano perfettamente alle esigenze del vostro team, con viste che vi permettono di fare valutazioni rapide e opzioni di personalizzazione che vi consentono di adattare il processo.

10 Modelli di casi di test da usare nel 2024

In questa sezione, daremo un'occhiata a 10 dei modelli di casi di test più popolari che potete utilizzare in 2024. Molti di questi modelli sono personalizzabili e flessibili e possono essere adattati alle esigenze del vostro progetto specifico.

1. Modello di gestione dei test di ClickUp

Modello di gestione dei test ClickUp

Se il vostro team di Quality Assurance è alla ricerca di un modello di gestione dei casi di test che possa aiutarvi a gestire l'intero processo di test dall'inizio alla fine, vi consigliamo di dare un'occhiata al modello di gestione dei casi di test di ClickUp Modello di gestione dei test di ClickUp .

Questo modello di esempio di caso di test vi aiuta a gestire tutti i vostri casi di test dall'inizio alla fine. Dallo sviluppo di una strategia alla creazione di casi di test, all'assegnazione ai tester, alla registrazione del feedback degli utenti, tracciare gli obiettivi del progetto questo modello vi aiuta a tenere traccia e a registrare tutto ciò che è importante in ogni fase del progetto, a utilizzare gli strumenti di gestione dei test e a generare rapporti.

Quando lavorate con i modelli di ClickUp, potrete sempre contare su una collaborazione eccellente e su un'ottima qualità del lavoro strumenti di gestione del progetto a portata di mano, oltre alla possibilità di personalizzare i modelli e adattarli ai propri progetti.

Le visualizzazioni che consentono di esaminare facilmente il set di dati di test di cui si ha bisogno, come Elenco, Lavagna, Mappa mentale e molte altre.

ClickUp Test Management Template aiuta a garantire che i vostri prodotti siano affidabili e pronti per il rilascio, grazie a un sistema semplice per gestire l'intero processo. Scarica questo modello

2. Modello di caso di test ClickUp

Modello di caso di test ClickUp

Modello di caso di test di ClickUp è un modello facile da usare per i principianti che consente di seguire da vicino i progressi dei singoli casi di test.

Volete sviluppare, organizzare e dare priorità ai vostri progetti in modo da poter facilmente esaminare i risultati e prendere decisioni informate in ogni fase del processo? Questo modello vi aiuta a farlo.

Il modello di esempio di caso di test fornisce strumenti di gestione dei test che includono campi essenziali per un caso di test agile, come l'ID del caso di test, il nome della descrizione del caso di test, le fasi del test, i risultati attesi e i risultati effettivi. È anche personalizzabile per adattarsi alle vostre esigenze specifiche.

L'ampia scelta di viste, la personalizzazione e la scalabilità fanno di ClickUp una delle scelte migliori per qualsiasi tipo di gestione del progetto.

Questo modello vi aiuterà:

Pianificare ed eseguire efficacemente : fornisce un quadro strutturato per lo sviluppo e l'esecuzione dei casi di test

: fornisce un quadro strutturato per lo sviluppo e l'esecuzione dei casi di test Tracciare e visualizzare i progressi : Offre una serie di visualizzazioni da utilizzare per monitorare l'avanzamento dei risultati dei test e identificare tempestivamente i potenziali problemi

: Offre una serie di visualizzazioni da utilizzare per monitorare l'avanzamento dei risultati dei test e identificare tempestivamente i potenziali problemi Collaborare con il team : Offre una posizione centrale da cui collaborare con il team

: Offre una posizione centrale da cui collaborare con il team **Include una serie di rapporti che possono essere utilizzati per monitorare i risultati e identificare i punti di forza e di debolezza.

Vi piacerà la semplicità del Test Case Template di ClickUp, che consente a tutto il team di essere rapidamente operativo! Scarica questo modello

3. Modello di rapporto di prova ClickUp

Modello di rapporto di prova ClickUp

Create rapporti di test completi con questo modello Modello di rapporto di test ClickUp che aiuta a scrivere casi di test e difetti, organizzando e analizzando rapidamente i risultati.

Questo modello di rapporto di test consente di risparmiare tempo fornendo un quadro di comunicazione semplice e standardizzato, adatto sia ai tester che alle parti interessate. Consente di creare più rapidamente i rapporti, garantendo al contempo l'identificazione e la risoluzione dei problemi da migliorare.

Il modello di rapporto di test, come gli altri modelli di test di ClickUp, consente di personalizzare viste, stati e campi.

Inoltre, è possibile migliorare il tracciamento con funzioni quali:

Registrazione dello schermo

Notifiche automatiche

Intelligenza artificiale

Per ottenere il massimo da ClickUp Test Report Template, è possibile:

Creare un progetto, assegnare compiti e collaborare con le parti interessate.

Impostare notifiche per essere sempre aggiornati sugli ultimi progressi

Tracciare i progressi con categorie organizzate

Organizzare riunioni regolari e monitorare i progressi

Che siate tester di software, sviluppatori o project manager, il modello di rapporto di test di ClickUp può aiutarvi a creare rapporti di test chiari e concisi che vi aiuteranno a migliorare la qualità del vostro software. Scarica questo modello

4. Modello di test di usabilità ClickUp

Modello di test di usabilità ClickUp

Il Modello di test di usabilità ClickUp è uno strumento completo che può aiutarvi a pianificare, organizzare ed eseguire test di usabilità per il vostro prodotto, sito web o applicazione. Il modello include una serie di funzioni per aiutarvi:

Questo documento per i casi di test ottimizza il processo di test di usabilità con un approccio standardizzato, ma personalizzabile, che consente di:

Pianificare e organizzare le sessioni di test dell'utente : fornisce un quadro strutturato per la pianificazione e l'organizzazione delle sessioni di test dell'utente che assicurano il completamento di tutti i compiti necessari

: fornisce un quadro strutturato per la pianificazione e l'organizzazione delle sessioni di test dell'utente che assicurano il completamento di tutti i compiti necessari Raccogliere feedback importanti : Fornisce sondaggi, interviste e sessioni di test di usabilità che possono essere utilizzati per migliorare il prodotto.

: Fornisce sondaggi, interviste e sessioni di test di usabilità che possono essere utilizzati per migliorare il prodotto. Traccia i progressi e i risultati: Offre una serie di modi per monitorare i progressi e i risultati dei test di usabilità, in modo da poter identificare le aree da migliorare

Che siate designer UX/UI, sviluppatori o marketer, il modello di test di usabilità di ClickUp può aiutarvi a migliorare l'esperienza utente del vostro prodotto. Scarica questo modello

5. Modello di test A/B ClickUp

Modello di test ClickUp A/B

Se siete un marketer, un product manager o uno sviluppatore, il template Modello di test A/B di ClickUp vi aiuterà a progettare, eseguire e analizzare tutti i vostri progetti di A/B testing.

State lanciando una nuova campagna? Che si tratti di social media, pubblicità, landing page o qualsiasi altro tipo di campagna digitale, questo modello vi aiuterà a registrare e analizzare i risultati in modo da sfruttare al meglio i vostri sforzi.

L'A/B Testing Template di ClickUp vi offre una panoramica di alto livello di tutte le vostre campagne A/B con opzioni di visualizzazione e personalizzazione ineguagliabili. Potrete usufruire delle viste Elenco, Scheda, Calendario e Timeline con campi, tag, stati e altro ancora personalizzabili.

Il modello A/B Testing Template fornisce anche:

Un quadro strutturato per aiutarvi a identificare le variabili giuste da testare

Assistenza per impostare il test in modo statisticamente valido

Guida all'esecuzione efficiente dei test A/B

Analisi dei test A/B (e risultati attesi) per aiutarvi a identificare la variante vincente e a prendere decisioni informate sul vostro sito web, sulla vostra app o sulla vostra campagna di marketing

Per qualsiasi campagna di marketing, il modello di test A/B di ClickUp è un modo eccellente per tenere tutto il team sulla stessa pagina e ottimizzare i risultati dei test. Scarica questo modello

6. Modello di test della matrice di tracciabilità di ClickUp

Modello di test della matrice di rintracciabilità di ClickUp

Quando avete bisogno di un modello in stile foglio di calcolo che vi aiuti a tenere traccia dell'avanzamento dei vostri sforzi di test e dei tipi di test e ad assicurarvi che tutti i requisiti siano stati testati, il modello Modello di test della matrice di tracciabilità di ClickUp è pronto per voi!

Alcune delle colonne incluse in questo modello sono:

Requisito

ID del caso di test

Stato

Bloccante

Criteri di successo

Totale test completati

Tasso di superamento

Approvatore

Include anche diversi campi personalizzati che possono essere utilizzati per tenere traccia dei casi di test, come la priorità del requisito o la data di creazione del risultato del test o del caso.

Il modello di test ClickUp Traceability Matrix può essere utilizzato da chiunque sia coinvolto nel processo di test, compresi tester, sviluppatori e project manager. È uno strumento prezioso che aiuta a garantire che tutti i requisiti di test siano soddisfatti e tracciati correttamente.

Se state cercando un modo per migliorare il vostro processo di test, il modello di test con matrice di tracciabilità di ClickUp è un'ottima opzione. Si tratta di uno strumento di gestione dei test semplice ed efficace, che può aiutarvi a garantire che i requisiti del vostro software siano testati a fondo. Scarica questo modello

7. Modello di lista di controllo per il test di accettazione utente di ClickUp

Modello di lista di controllo per il test di accettazione dell'utente di ClickUp

Siete pronti a mettere tutto in pratica e a vedere cosa ne pensa l'utente finale? Il Modello di lista di controllo per il test di accettazione dell'utente di ClickUp vi aiuta a testare e valutare l'esperienza dell'utente sia prima che dopo il lancio.

Il modello in stile lista offre la vista Gantt UAT per aiutarvi a organizzare, monitorare e analizzare tutti i vostri compiti in ogni fase (Completato, In corso, In attesa, Da fare).

È uno strumento inestimabile che vi aiuta ad assicurarvi che tutte le fasi del processo UAT siano completate, in modo che il vostro software sia pronto per il rilascio.

Utilizzatelo per:

Tracciare il processo UAT in tutte le sue fasi

Assicurarsi di non perdere nessun passaggio importante

Identificare i difetti nelle prime fasi del processo

Fornire trasparenza alle parti interessate

Migliorare la qualità complessiva del prodotto

Il modello di lista di controllo ClickUp User Acceptance Testing può essere utilizzato da chiunque sia coinvolto nella fase di test del processo UAT, compresi tester, sviluppatori e project manager. Scarica questo modello

8. Modello di gestione e test dei contenuti ClickUp A/B

Modello di gestione e test dei contenuti ClickUp A/B

La pubblicazione di contenuti richiede molti test. Non sarebbe quindi più facile gestire i contenuti dallo stesso posto? Con il Modello di gestione e test dei contenuti A/B di ClickUp è possibile fare proprio questo!

Questo modello migliora il già citato A/B Testing Template di ClickUp aggiungendo funzionalità di gestione dei contenuti.

Il template vi aiuta a gestire le campagne di A/B testing con strumenti e funzioni che rendono facile (e divertente!) la creazione, l'esecuzione e l'analisi dei test A/B, tra cui:

Una vista a elenco per tenere traccia di tutti i vostri test A/B

Una vista a tabellone per visualizzare i flussi di lavoro e le priorità dei test

Una vista calendario per pianificare le attività di test

Una vista a linea temporale per tenere traccia della durata dei test automatizzati

Campi personalizzati per tenere traccia di informazioni aggiuntive sui vostri test, come l'obiettivo del test, il pubblico di destinazione e le metriche che state monitorando

Con le viste Elenco, Scheda, Timeline e Calendario, non avrete problemi a organizzare i vostri contenuti e a eseguire test A/B senza problemi. Se state cercando di integrare la gestione dei contenuti con i test A/B, provate oggi stesso il template ClickUp A/B Content Management & Testing! Scarica questo modello

9. Modello di caso di test in Excel di Guru99

Un modello di caso di prova è un documento ben progettato per sviluppare e comprendere meglio i dati del caso di prova per un particolare scenario di caso di prova

Il Modello di caso di test in Excel di Guru99 è un documento di scenario di test ben progettato (per Excel e Word) che aiuta a pianificare i test e consente di organizzare gli sforzi di test del software per una migliore comprensione del processo durante il suo svolgimento.

Questo strumento di gestione dei test include i campi essenziali per uno scenario di test, come l'ID del caso di test, la descrizione del caso di test, le fasi del test, i risultati attesi e i risultati effettivi. Questo modello è personalizzabile per adattarsi alle vostre esigenze specifiche. Se siete alla ricerca di un foglio di calcolo super-semplice che potete scaricare e utilizzare offline, il modello di casi di test in Excel di Guru99 può essere una soluzione eccellente! Scarica questo modello

10. Modello di caso di test in Excel di Artoftesting

Un Test Case è un documento contenente una serie di azioni eseguite per verificare le diverse funzionalità di un'applicazione

Cercate un modello di test case per un progetto più piccolo? Il Modello di caso di test in Excel di Artoftesting consente di tenere traccia dei test senza dover configurare o mantenere un database o scaricare un software di modelli di casi di test.

Questo modello di documento per casi di test è un modo semplice e facile per scrivere casi di test utilizzando fogli Excel. Include i campi essenziali per un caso di test, quali:

ID del caso di test

Descrizione dettagliata del caso di test

Fasi del test

Risultato previsto e risultato effettivo dello scenario di test Scarica questo modello ## Migliorare il test del software con il modello ideale

Lo sviluppo del software è un campo dinamico che richiede una procedura di test automatizzata accurata ed efficiente.

In questa guida, abbiamo trattato dieci modelli eccellenti, in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze. La scelta del modello migliore per la vostra situazione può avere un impatto significativo sulla fluidità di tutte le fasi di test. Molti sono adatti come modelli agili per i casi di test, tra cui ClickUp, Excel e i documenti dei casi di test di ArtofTesting.

Con questi strumenti è possibile tracciare e scrivere un caso di test, impostare una priorità di test, soddisfare tutti i requisiti di test, modificare il formato del caso di test e condividere i risultati attesi dello scenario di test.

Che preferiate piattaforme complete come il Test Management Template di ClickUp o strumenti di gestione dei casi di test più semplici come il Microsoft Excel Test Case Template di Guru99, c'è qualcosa che si adatta agli obiettivi e al livello di competenza di ogni team.

Volete portare i vostri prodotti a un livello superiore? Considerate software di gestione delle operazioni , strumenti di gestione del backlog di prodotto e software di programmazione della produzione per mettere insieme il tutto.

Volete perfezionare il vostro approccio? Scoprite la flessibilità dei modelli di ClickUp e aprite la strada all'efficienza dei dati di test del software. Immergetevi nei modelli di ClickUp oggi stesso!