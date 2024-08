Come evitare il micromanaging sul posto di lavoro

La gestione è proprio come l'oceano. Da fare con cautela, e si otterrà un ottimo risultato. Nuotate troppo in profondità e vi consumerà subito. 🌊

Il micromanaging è un chiaro segno che state nuotando contro le onde. Negli ultimi tempi questo stile di leadership ha assunto una connotazione negativa per la misura in cui può danneggiare la salute delle persone e portare disarmonia sul posto di lavoro.

Un capo micromanager direbbe di avere buone intenzioni dietro l'eccessiva supervisione dei dipendenti. Eppure, Harvard Business Review mostra che questa tecnica di gestione è solo un biglietto di sola andata per ansia come leader .

Se temete di trasformarvi in un monster micromanager o se volete semplicemente imparare qualcosa su questo tema come misura preventiva, questo è il posto giusto. Parleremo di:

Il concetto di micromanagement

Impatto del micromanaging sulla cultura del luogo di lavoro e sul project management

10 strategie per costruire la fiducia ed evitare il micromanagement dei team

Che cos'è il micromanaging e che cosa lo rende una "parola sporca"?

Il micromanaging può essere meglio descritto come uno stile di gestione in cui ci si mette in competizione con il team fino al punto in cui quest'ultimo si sente troppo soffocato da fare il proprio lavoro. Un capo micromanager interferisce con ogni minimo dettaglio di un progetto, richiede aggiornamenti frequenti e reportistica sullo stato di avanzamento e finisce per essere la causa di un risultato insufficiente.

È chiaro che non si tratta di uno stile di leadership sano, poiché stiamo parlando di un manager che ama tenere tutto sotto controllo. Le ricerche dimostrano che qualsiasi tipo di comportamento di controllo può danneggiare la salute mentale .

Il micromanagement non è dannoso solo per la salute del team; anche l'ambiente generale dell'area di lavoro ne risente. Il motivo è che molti micromanager mettono sotto pressione i lavoratori al punto che ogni attività diventa una priorità e nessun risultato è mai abbastanza buono. Tutti rischiano di bruciarsi nel tentativo di impressionare il manager, senza lasciare spazio alla crescita di nuove idee.

Ma aspettate! C'è un altro micromanager che spesso passa inosservato. Se state dando al vostro team una dose di... $$$a non va bene! Sapete cosa? Lascia che me ne occupi io_ in ogni progetto o attività, probabilmente siete entrati nel tunnel del micromanaging. Forse non state torturando i vostri dipendenti, per così dire, ma state limitando il processo decisionale indipendente e mostrando una percepita mancanza di fiducia nelle loro capacità.

5 effetti del micromanagement su team e organizzazioni

Un team sottoposto a micromanagement mostra chiari segni che qualcosa non va, ma Da fare per individuarlo? Date un'occhiata a questi cinque effetti negativi. 🤢

1. Lavoratori demotivati

L'effetto più brutto della microgestione è evidente: il fatto che il lavoro del dipendente venga sempre esaminato toglie emozione al lavoro e riduce la soddisfazione lavorativa. Quando si fa da babysitter ai dipendenti ogni secondo, si soffoca la loro creatività, li si stanca e si sentono troppo demotivati per prendere sul serio qualsiasi cosa.

2. Team leader e dipendenti stressati

Come se non bastasse un lavoro faticoso, l'ultima cosa che un dipendente vuole affrontare è un capo troppo coinvolto che gli sta con il fiato sul collo, in attesa di fargliela pagare con costanti lamentele e critiche mascherate da feedback.

Se cercate di imporre con forza le vostre opinioni su ogni processo aziendale, farete sentire il vostro team inadeguato al proprio lavoro. State seminando i semi del dubbio e dell'esaurimento, sia per voi che per il vostro team.

Sì, il micromanaging è dannoso anche per la salute del leader. Come manager, discutere i dettagli di ogni attività è davvero estenuante, sia mentalmente che fisicamente. Inizierete a odiare il vostro lavoro prima ancora di accorgervene. 😅

3. Bassa produttività aziendale

Non è subito evidente, ma i micromanager rubano ai dipendenti l'autonomia necessaria per ottimizzare i processi e le attività produrre lavoro più rapidamente creando linee guida troppo dettagliate. I dipendenti devono continuare a ricontrollare le procedure eccessivamente prescrittive e passano ore e ore in lavoro improduttivo .

Tutto questo non fa che ostacolare il lavoro a lungo termine obiettivi di leadership a lungo termine poiché i flussi di lavoro a livello di base non sono razionalizzati, il che rende difficile ottimizzare i processi aziendali a lungo termine.

4. Elevato turnover dei dipendenti

Il problema è che un dipendente non può sopportare più di tanto. Il più delle volte, i dipendenti che odiano essere sottoposti a microgestione iniziano a cercare un altro lavoro.

Non ci credete? Fidatevi dei numeri. Un'azienda che ha incollato studio di Trinity Solutions. Inc. ha rivelato che in un gruppo di dipendenti (che non erano manager), quasi il 70% degli intervistati ha dichiarato di essere alla ricerca di un altro lavoro.

Il motivo? Avete indovinato, il micromanagement.

In effetti, lo stesso studio ha anche dimostrato che l'85% degli intervistati ha avuto un forte impatto sul morale solo a causa del micromanaging. È triste, vero? 😣

Monitorare in modo ossessivo i vostri lavoratori aumenterà solo una cosa - e non è certo il profitto o la produttività - ma il tasso di turnover dei vostri dipendenti.

5. Area di lavoro robotizzata: attenzione a questo killer della creatività

Siete mai entrati in una di quelle fabbriche di bevande dove tutto è automatizzato? Dalla manipolazione delle materie prime al confezionamento finale, non si vede quasi mai l'uomo Da fare.

Ora immaginate che il vostro ufficio faccia la stessa cosa. I lavoratori si limitano a svolgere ogni giorno attività sempre più noiose senza un briciolo di passione. Timbrano il cartellino, si siedono nei loro cubicoli, aspettano il momento giusto e timbrano il cartellino. 🫡

Sembra piuttosto deprimente, vero? Perché è così. Un'area di lavoro monotona, senza lavoratori appassionati, non è un ambiente creativo in cui si realizzano lavori innovativi.

3 motivi per evitare il micromanagement come stile di gestione

Ora che vi siete fatti un'idea di cosa può fare il micromanagement in un'area di lavoro, ecco tre motivi per cui dovreste evitarlo ad ogni costo.

1. Non fa bene all'azienda

Ogni decisione presa in un'azienda dovrebbe portare benefici a lungo termine. I dirigenti di alto livello cercano di trovare ciò che è meglio per l'azienda. Questo può avvenire sotto forma di investimenti, assunzione di talenti di alto livello e follow-up delle migliori pratiche di lavoro per massimizzare la produttività.

Quest'ultimo aspetto è quello che uccide il micromanagement. Quando iniziate a fare i pignoli con i vostri dipendenti, create la fase di un ambiente di gestione temporanea. Le persone si sentiranno frustrate e se ne andranno. Inoltre, l'aumento del tasso di turnover crea una cattiva reputazione per la vostra azienda, costringendo i dirigenti a a passare a costosi freelance o contraenti interrompendo l'attività di flusso di cassa generale .

Da fare, in qualità di manager, non è possibile ridurre i profitti o le prestazioni dell'azienda. Naturalmente, il micromanagement deve essere eliminato perché è contrario alla crescita! ↘️

2. Dipendenza dai dipendenti

L'ultima cosa di cui ha bisogno un'area di lavoro moderna sono i dipendenti che dipendono dai loro manager. Se si controlla costantemente il personale e lo si imbocca con il cucchiaio, è naturale che i dipendenti diventino dipendenti da voi.

Uno stile di gestione di questo tipo non permette ai dipendenti di sviluppare le proprie capacità professionali e il talento che portano in tabella può passare inosservato. Il risultato? Voi vi stancate ogni giorno di più e i dipendenti non imparano abbastanza per produrre un lavoro di qualità.

Tuttavia, una gestione regolare miglioramento dei processi aziendali le riunioni possono aiutare i superiori a riconoscere un modello di microgestione e a prendere in considerazione eventuali soluzioni.

3. Scarsa innovazione dei processi

In aggiunta al punto precedente, il micromanagement tende a eliminare la necessità di pensare in modo creativo. Sapere che il capo è presente per controllare che ogni progetto sia a punto stabilisce una mentalità rilassata tra i lavoratori. Senza innovazione in vista, l'azienda può perdere l'opportunità di crescere.

10 Strategie per dire addio alla micromanagement e dare il benvenuto a un'area di lavoro equilibrata

Dopo aver capito perché è meglio smettere di fare il micromanager, esploriamo i 10 modi approvati dagli esperti per evitare questo male sul posto di lavoro e migliorare la produttività del team! ❤️

Suggerimento: È necessario uno strumento di project management di qualità per ridurre il bisogno costante di micromanagement. Abbiamo incluso alcune funzioni all'interno di ClickUp , uno strumento di fiducia per i manager, per attuare queste strategie in modo efficace.

1. Stabilire la trasparenza delle attività

Non parliamo poi di quante volte una particolare attività è andata male perché le istruzioni non erano trasparenti. Non stiamo parlando di manuali difficili da seguire, ma di un'adeguata rete di attività in cui il processo e gli elementi di responsabilità sono cancellati. Non c'è bisogno di fare micromanagement se i vostri dipendenti:

Sanno cosa ci si aspetta da loro

Hanno una conoscenza approfondita del sistema di gestione del lavoro obiettivi del progetto e dei requisiti di consegna

Sono consapevoli delle scadenze

Per fortuna, con ClickUp potete costruire facilmente una rete trasparente di attività per il vostro team. Con la sua struttura olistica Suite per il project management clickUp aiuta a creare flussi di lavoro complessi con tutti i dettagli contestuali incorporati, in modo che i membri del team godano del giusto equilibrio tra supporto alle attività e autonomia decisionale!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/multiple-assignees-in-clickup.png Assegnatari multipli in ClickUp /$$$img/

Aggiungere assegnatari multipli, delegare commenti e creare calcoli utilizzando campi personalizzati, il tutto dalle attività di ClickUp

Fare gestione delle attività un gioco da ragazzi con Attività di ClickUp . Create flussi di lavoro personalizzabili per il vostro team, stabilite la responsabilità e guardate come le attività vengono terminate, senza bisogno di fare da micromanager. Grazie all'interfaccia facile da usare della piattaforma, potete assegnare le attività a uno o più assegnatari con un solo clic!

Impostazione date di scadenza all'interno delle attività e di personalizzare le notifiche per garantire che i membri del team pianifichino i loro impegni di conseguenza. Per una maggiore trasparenza, la piattaforma consente anche di creare liste di controllo delle attività in cui si elencano le attività secondarie all'interno di quelle più grandi e si continua a spuntare gli elementi da fare. Si può iniziare subito con una delle liste di ClickUp modelli di elenco delle attività di ClickUp per risparmiare tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Work-To-Do-Template-1400x783.png Modello ClickUp per il mio lavoro da fare /$$$img/

Create un elenco dettagliato di tutti i prossimi impegni del team con il modello ClickUp Work To Do

2. Conoscere gli stili di lavoro individuali dei membri del team

Conoscere il modo in cui lavorano i vostri dipendenti è uno dei migliori metodi di lavoro tecniche di project management per ridurre la necessità di micromanaging e di pignoleria. È necessario gestire la comunicazione con i collaboratori che hanno stili di lavoro differenti . Per istanza, alcuni lavorano meglio da soli, mentre altri si esaltano quando hanno a fianco più collaboratori.

ClickUp offre diversi strumenti per gestire tutti i tipi di stili di lavoro. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione strumento nativo di monitoraggio del tempo del progetto per valutare quando i diversi lavoratori si sentono produttivi o quanto tempo impiegano a terminare qualcosa. In questo modo, è possibile assegnare strategicamente le attività in base alla loro convenienza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Time-tracking-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Monitoraggio del tempo semplificato /$$$img/

Visualizzate il tempo tracciato tra le attività e le posizioni dell'attività per avere una visione semplificata dello stato complessivo del team

Allo stesso modo, è possibile utilizzare strumenti di collaborazione come ClickUp Lavagne online e Mappe mentali se i vostri dipendenti preferiscono conversazioni vivaci e possibilità di generare idee.

Volete creare fiducia all'interno dei team? Potreste voler abbandonare le email per ogni piccolo aggiornamento e utilizzare il metodo Visualizzazione della chat per partecipare a conversazioni informali di lavoro (o non di lavoro). È anche possibile utilizzare la vista Assegnare commenti per suggerire correzioni generali alle attività senza preoccuparsi delle piccole cose.

3. La definizione delle priorità è fondamentale

Quando un team si rende conto dell'importanza di un'attività, le darà la priorità e si assicurerà che si formi nel miglior modo possibile. Ma aiutarli a raggiungere questa consapevolezza dipende da voi.

Con Priorità delle attività di ClickUp definisce le attività create con codici multipli di colore livelli di priorità come Urgente, Alto, Normale e Basso. È possibile informare un assegnatario dell'importanza di un'attività senza pronunciare una parola! 🤫

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png ClickUp 3.0 Impostazione della priorità delle attività /$$$img/

Impostazione rapida della priorità delle attività all'interno di un'attività per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo

Ora non dovrete più fare promemoria quotidiani sull'importanza di un'attività e, potenzialmente, gestire tutto il processo in modo micromanuale.

Suggerimento: Provate a dare il ben noto Matrice di Eisenhower se volete migliorare il modo in cui assegnate le priorità alle attività in modo visivo.

4. Prendete fiato e delegate le attività

Jennifer Chatman, docente presso la Haas School of Business della UC Berkeley, consiglia saggiamente di Il test acido della leadership è il modo in cui il team fa bene quando non ci sei più .

Non avete la larghezza di banda per fare tutto. Quindi, fate un passaggio indietro, sia che si tratti di follow-up, di ideazione o di finalizzare le date di invio: lasciate perdere e delegate . Lasciate che il vostro team prenda il comando per una volta e vedete come vanno le cose. Cercate di non chiedere ai vostri colleghi aggiornamenti frequenti e spingete tutti ad acquisire fiducia nelle proprie capacità.

Se state utilizzando ClickUp, saltate sul sito di Vista Team per delegare le attività in base alle capacità dei dipendenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Team-View-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vista Team semplificata /$$$img/

ClickUp 3.0 offre una vista semplificata per visualizzare il carico di lavoro dell'intero team o di un singolo individuo, in modo da mantenere il lavoro in movimento

Considerate l'utilizzo di software di automazione del flusso di lavoro e strumenti per ridurre ulteriormente l'intervento manuale nei processi di lavoro quotidiani. Automazioni ClickUp , ad esempio, può automatizzare le attività regolari degli amministratori, far sì che le attività si svolgano senza eccessivi commenti e prevenire l'esaurimento dei dirigenti.

5. Monitorare il lavoro dei dipendenti, ma da lontano

Non potete smettere di gestire! Se vi lasciate andare completamente, rischiate di creare un'anarchia nell'area di lavoro, dove nessuno ascolta gli altri e si limita a dare la colpa alle riunioni.

Non dovete sorvegliare il vostro team e continuare a chiedergli come vanno le cose ogni due secondi. Basta dare un'occhiata a quello che stanno facendo, chiedere ogni tanto qualche aggiornamento e andare avanti. Da fare con sicurezza, però, è necessario strumenti di monitoraggio dei progetti .

Semplificate questo processo con Osservatori di ClickUp . Questa funzionalità/funzione consente ai gestori di aggiungere un membro del team watcher a qualsiasi attività: può fare il monitoraggio al posto vostro, in modo che non siate voi a fare da micromanager. Gli osservatori vengono aggiornati automaticamente quando un'attività ha delle attività correlate:

Assegnazione

Modifica del nome o della descrizione dell'attività

Commento

Modifica della data di scadenza

Modifica dello stato/livello di priorità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/AssigneesAndWatchersAutomations.png Gestione degli osservatori in ClickUp /$$$img/

Automazioni per assegnatari e osservatori in ClickUp

Per monitorare veramente a distanza, è possibile sfruttare le funzioni di ClickUp Dashboard e tenere traccia di ogni progetto utilizzando grafici e reportistica sullo stato visualizzati come Schede . Perché chiedere aggiornamenti a qualcuno e rischiare di essere chiamati micromanager quando si possono visualizzare i lavori completati dalla propria dashboard?

Vi piacerà anche Visualizzazioni ClickUp che consentono di visualizzare lo stato di tutti i lavori in una volta sola. Ad esempio, la vista Vista Bacheca aiuta a monitorare lo stato delle attività. Il Vista Elenco offre una visualizzazione dettagliata più simile a quella di un foglio di calcolo, mentre l'opzione Calendario aiuta a visualizzare con precisione orari e scadenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views-1.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

6. Promuovere un ambiente di fiducia e integrità

Se in passato avete gestito in modo irregolare, i membri del team potrebbero volervi chiedere l'approvazione per ogni attività. In questo caso tirate fuori la scheda della fiducia e lasciate che siano loro a decidere.

Non esagerate, però. Cercate di mantenere la linea sottile tra il delegare il processo decisionale e il garantire che il lavoro sia terminato correttamente. Per i principianti, provate a chiedere di non essere inseriti come CC in tutte le email e di non essere pingati in tutte le conversazioni in chat.

Provate a organizzare riunioni regolari tra i dipendenti per ricostruire la fiducia e la connessione umana. Il Modello ClickUp per dipendenti e manager 1 contro 1 offre un layout eccellente per sfruttare al meglio le sessioni tra supervisore e dipendente.

7. Riflettere sulle proprie abitudini di produttività personale

Il micromanaging è uno stile di gestione sbagliato che riduce la produttività non solo degli altri, ma anche vostra. Impegnarsi in attività amministrative è un vero e proprio spreco di tempo.

Non sprecate ogni minuto del vostro tempo a guardare lo stato delle attività o i commenti sul flusso di lavoro. Dedicate solo una certa quantità di tempo al giorno o alla settimana per controllare un progetto. Un ottimo modo per fare questo è con Promemoria di ClickUp . Impostate dei timer per seguire le attività necessarie e lasciate che gli altri dipendenti siano responsabili del resto.

8. Consentire gli errori e gestirli con tatto

I micromanager tendono a essere dei pazzi perfezionisti, ma nessuno è perfetto. Non aspettatevi che le cose vadano sempre secondo il piano. Permettete agli altri di sbagliare e cercate di capire come evitarlo la prossima volta con una guida attenta o una formazione supplementare.

È possibile creare video tutorial con Clip , lo screen recorder gratuito di ClickUp, per aiutare i dipendenti a tenere sotto controllo l'esecuzione dei processi. In questo modo si elimina la seccatura di essere chiamati in Slack più volte al giorno!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Record-Screen-share-from-Task-view.png ClickUp 3.0 Registrazione della condivisione dello schermo dall'attività di ClickUp /$$$img/

All'interno di un'attività di ClickUp, condividete facilmente lo schermo e registratelo per comunicare più velocemente con gli altri utenti senza dover ricorrere ad altri strumenti di registrazione dello schermo

È inoltre possibile utilizzare modelli di miglioramento dei processi per studiare i modi per migliorare i processi attuali. Oppure, se un particolare dipendente è incline a commettere determinati errori, la Modello di piano d'azione correttivo di ClickUp possono guidarli in modo oggettivo.

9. Mantenere le informazioni facilmente accessibili

I manager spesso sprecano ore interminabili per informarsi sulle caratteristiche di un progetto. Non si tratta di micromanagement, ma di uno stile di gestione debole in generale. Assicuratevi di tenere tutti i documenti del progetto facilmente accessibili per poterli consultare ogni volta che avete bisogno di ricontrollare le cose.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif Modifica collaborativa dal vivo in ClickUp Documenti /$$$img/

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

Da oggi è possibile iniziare a fare tutto questo utilizzando Documenti ClickUp che consente di creare un'ampia documentazione base di conoscenza di dati, processi e manuali del progetto. Con il co-editing in tempo reale, potete vedere chi sta modificando cosa e apportare modifiche insieme agli altri manager. È anche possibile generare documenti di progetto da zero con Supporto per l'IA .

10. Organizzare sessioni di team building

Il sentimento di soffocamento è un tema comune nei team gestiti da microgestione. Se desiderate creare un'area di lavoro più rilassata, esplorate opportunità di team building dove i vostri dipendenti possono riunirsi e interagire senza la pressione del lavoro quotidiano.

Le sessioni di team building aiutano a costruire la fiducia all'interno dei team e a rendere la collaborazione più naturale, motivando tutti a lavorare con passione anziché in modo robotico. ❤️‍🔥

Smettere di fare il micromanager e adottare uno stile di leadership equilibrato con ClickUp

Il micromanaging danneggia i dipendenti, le aziende e i manager: è un gioco a perdere. È dannoso per la produttività e crea più problemi di quanti ne risolva. Provate ad adottare una o più delle strategie che abbiamo discusso per trasformare le piccole cose che fate da mentre gestite i progetti . ClickUp può essere una fonte affidabile di supporto in questo viaggio, aiutandovi a trovare il vostro ritmo di gestione.

Per favorire un'area di lavoro produttiva in cui non si debba tenere tutto sotto controllo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, iscrivetevi a ClickUp e sfrutta gli strumenti moderni per evitare per sempre il micromanagement! 🥳