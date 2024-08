In che modo il Backlog Grooming può aiutare il team di prodotto?

Molte best practice per lo sviluppo del software si concentrano su ciò che deve essere fatto nel presente, al massimo nello sprint in corso. Sebbene ciò sia necessario, è anche miope.

I buoni team di prodotto tengono d'occhio anche il futuro. Un processo essenziale in questo piano incentrato sul futuro è la preparazione del backlog.

Un'accurata preparazione del backlog può trasformare la produttività del team, snellire i processi e portare a un esito positivo delle consegne. Ecco come fare.

Cos'è il Backlog Grooming?

Il backlog grooming, noto anche come backlog refinement, è la valutazione collaborativa, il miglioramento, la prioritizzazione e l'aggiornamento degli elementi del backlog del prodotto.

Non va confuso con il backlog dello sprint , cioè gli elementi dello sprint corrente ancora da completare, che vengono ripresi solo dopo che è stato perfezionato e ritenuto pronto per lo sviluppo.

In genere, il processo di elaborazione del backlog prevede sessioni iterative, durante le quali l'intero team interfunzionale discute gli elementi per assicurarsi che siano in linea con la direzione strategica del progetto e con le risorse disponibili.

Vantaggi del Backlog Grooming

Durante ogni riunione di piano dello sprint, i team scelgono e danno priorità agli elementi del backlog da sviluppare. A questo punto, valutano ed espandono le funzionalità/funzioni scelte dagli utenti.

Perché i team di prodotto dovrebbero esaminare gli elementi del backlog che potrebbero o non potrebbero essere presi in considerazione in futuro e procedere al grooming? Vediamo.

Rende più facile il piano degli sprint: Un backlog ben curato dà priorità alle attività in base al valore, alla complessità e all'urgenza. Durante il piano di sprint, è possibile concentrarsi sulla rilevanza immediata per le esigenze di mercato/aziendali e procedere in modo efficace.

Migliora la produttività: Una parte essenziale del perfezionamento del backlog è l'aggiunta di informazioni alla storia dell'utente attraverso la definizione, i risultati attesi e i criteri di accettazione. Quando gli sviluppatori iniziano il lavoro, hanno già tutto ciò di cui hanno bisogno per costruire grandi prodotti.

Porta prevedibilità: Suddividendo le attività più grandi in parti gestibili, il backlog grooming porta un senso di ripetibilità e prevedibilità nel processo. Come risultato, i team possono affrontare il lavoro in modo più efficiente, evitando la paralisi che spesso si verifica con progetti troppo impegnativi.

Supporta l'allocazione delle risorse: Il backlog grooming assicura che le risorse siano assegnate alle attività che offrono il massimo valore. Impedisce che il backlog diventi una discarica per ogni idea o richiesta, il che può diluire la concentrazione e impedire lo stato.

Miglioramento della collaborazione del team: Attraverso sessioni regolari di grooming, i membri del team possono discutere e allinearsi sulla direzione e sulle priorità del progetto. Possono visualizzare lo stato futuro di alcune delle attività del progetto miglior software per lavagne online . Queste discussioni assicurano che tutti abbiano un contesto condiviso e lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi.

Potenziali svantaggi del backlog grooming e come superarli

Sebbene sia molto vantaggioso, il backlog grooming, se terminato male, può presentare svantaggi significativi. Ecco alcuni potenziali svantaggi del backlog grooming e come evitarli.

Sessioni di grooming in Box: I team possono impiegare troppo tempo per la preparazione di attività che non rientrano nemmeno nello sprint in corso, sprecando risorse critiche. Quindi, stabilite dei limiti di tempo per le sessioni di grooming e indirizzate le conversazioni in modo che siano focalizzate e produttive.

Sapere quando fermarsi: Senza un processo chiaro, i team di consegna assegnano e ridefiniscono le priorità alle stesse attività, portando alla paralisi dell'analisi. Per evitare questo problema, è necessario sapere quando fermarsi e accettare la possibilità di apportare modifiche man mano che si rendono disponibili nuove informazioni.

Concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine: Quando si controlla regolarmente il backlog, si può perdere di vista gli obiettivi a lungo termine e ottimizzare in base alla disponibilità o alle esigenze immediate delle risorse.

Evitate questo inconveniente e guidate l'elaborazione del backlog verso la visione generale del progetto. Incorporare le revisioni delle attività cardine nel processo di elaborazione assicura l'allineamento delle attività a breve termine e degli obiettivi a lungo termine.

Ricordatevi di essere creativi: La natura strutturata di queste sessioni potrebbe soffocare la creatività, poiché l'attenzione tende a concentrarsi sul perfezionamento e sulla stima piuttosto che sull'ideazione. Incoraggiate il brainstorming aperto al di fuori del processo di grooming per bilanciare creatività e produttività.

Se in teoria abbiamo capito Da cosa può essere fatto il backlog grooming, approfondiamo l'aspetto pratico.

Backlog Grooming o Refinement nel Project Management

Se il project management è il processo di pianificazione, programmazione e implementazione di una serie di attività verso un obiettivo comune, il backlog grooming sarà una delle decisioni più importanti da prendere.

A differenza dei metodi tradizionali di sviluppo del software, come il metodo a cascata o il metodo del percorso critico, che offrono poca flessibilità per adattarsi ai cambiamenti del mercato, l'ingegneria agile - e il backlog grooming - vi permette di rimanere sempre in linea con le esigenze degli utenti e la domanda del mercato.

Nel project management, in particolare nello sviluppo agile del software, il grooming è fondamentale nelle seguenti aree.

Ambito di lavoro

L'elaborazione del backlog chiarisce l'ambito del lavoro. Aiuta a valutare il lavoro da fare e a stimare il lavoro richiesto e la durata stimata. Consente al project manager di identificare le dipendenze e di apportare modifiche proattive.

Pianificazione degli sprint

La preparazione del backlog agile è un prerequisito per un buon piano di sprint. Un buon grooming assicura che i backlog e gli sprint siano popolati da elementi di lavoro ben compresi e di dimensioni precise, riducendo al minimo le sorprese e gli ostacoli.

pianificazione degli sprint e del backlog con ClickUp

Non sapete da dove iniziare? Modello di Backlog e Sprint di ClickUp è il punto di partenza giusto per voi.

Produttività e velocità del team

Un backlog curato:

Offre una vista a 360 gradi del carico di lavoro del progetto, comprendendo tutte le funzionalità/funzioni previste, i miglioramenti e le correzioni di bug

Dà la priorità alle attività in base al loro contributo agli obiettivi del progetto

Supporta l'allocazione delle risorse con stime specifiche di lavoro/tempo

Agilità

Il backlog grooming fornisce la flessibilità necessaria a un team agile. Migliora l'organizzazione delle attività per incarnare l'etica agile del miglioramento continuo e della reattività al cambiamento.

Collaborazione con gli stakeholder

Quando si coinvolgono gli stakeholder aziendali e i team dei clienti nella sessione di grooming, li si trasforma in partecipanti attivi del percorso del progetto, favorendo un senso di titolarità e una visione condivisa. Questo aiuta anche a mitigare i rischi attraverso l'identificazione e la discussione tempestiva di potenziali problemi o impedimenti.

Una domanda importante in un processo critico per un project management efficace è chi debba partecipare alle sessioni di backlog grooming. Rispondiamo a questa domanda.

Chi deve partecipare alle sessioni di Backlog Grooming?

L'efficacia del processo di backlog grooming del prodotto nelle metodologie agili e scrum dipende dalla partecipazione attiva e dalla collaborazione dei principali stakeholder. Le persone che dovrebbero partecipare a ogni sessione di backlog grooming sono le seguenti.

1. Titolare del prodotto

Il titolare del prodotto ha l'attività di articolare la visione e di garantire che il backlog di produttività si allinea ad esso. I ruoli del titolare del prodotto nelle riunioni di preparazione del backlog sono:

Articolare il valore aziendale degli elementi del backlog

Provider di chiarezza sui requisiti

Portare la prospettiva aziendale nello sviluppo del software

Assicurare l'allineamento con gli obiettivi aziendali

2. Maestro di mischia

Lo scrum master, il leader della sessione di backlog grooming, deve garantire la produttività e la concentrazione delle riunioni. Le responsabilità dello scrum master in una sessione di grooming sono:

Chiarire i processi e i sistemi seguiti dal team

Evangelizzare un vocabolario comune ditermini agili di scrum* Mantenere le discussioni sul monitoraggio

Fare progressi attraverso le discussioni

Garantire l'aderenza ai principi agili

3. Team di sviluppo

In ultima analisi, gli sviluppatori e gli analisti della qualità costruiranno gli elementi del backlog, quindi devono essere presenti. Essi forniscono indicazioni preziose sulla fattibilità tecnica e sul lavoro richiesto. Si assicureranno che il backlog sia realistico, realizzabile e allineato alle capacità pratiche.

4. Rappresentanti aziendali

I rappresentanti del Business assicurano che il backlog rifletta le priorità aziendali. La loro partecipazione alle riunioni di rifinitura del backlog allinea i lavori di sviluppo agli obiettivi aziendali.

Il loro ruolo nella preparazione del backlog agile comprende:

Convalidare la rilevanza degli elementi

Valutare l'urgenza degli elementi

Misurare il valore degli elementi del backlog in termini aziendali

Ora, invitate tutte queste persone e fatele partecipare a una riunione. Vi mostreremo come Da fare nel modo giusto.

$$$a Come gestire una riunione di rifinitura del backlog

Nessun individuo affina il backlog in modo indipendente, anche se molti stakeholder aggiungono il loro contributo offline. Gran parte del perfezionamento del backlog di prodotto avviene nelle riunioni attraverso la discussione, la collaborazione e il miglioramento continuo.

Per organizzare una riunione produttiva sono necessari i giusti processi e strumenti di gestione del backlog di prodotto. In seguito tratteremo entrambi.

1. Raccogliere e analizzare i dati del backlog

Il primo passaggio, ancor prima della riunione, è la raccolta e l'analisi dei dati. In questa fase, si raccolgono tutti gli elementi esistenti, tra cui:

Storie dell'utente

Reportistica sui bug

Richieste di funzionalità/funzione

Attività di debito tecnico

Utilizzare uno strumento come ClickUp software gratuito per il project management per una panoramica completa e organizzata. Visualizzate il vostro backlog come un elenco, una tabella o una tavola Kanban.

Potreste anche rivolgervi al team per l'esito positivo dei clienti per ottenere qualsiasi feedback o input specifico ricevuto dagli utenti.

pianificate i vostri backlog e sprint con la vista elenco di ClickUp_

Se siete alle prime armi con la gestione del backlog, utilizzate una delle seguenti opzioni modelli di backlog di prodotto per iniziare.

2. Categorizzare gli elementi in arretrato

Non tutte le attività sono uguali, quindi classificatele di conseguenza. Identificate quali elementi sono:

Nuove funzionalità/funzione

Miglioramenti

Bug e correzioni

Aggiornamenti della documentazione

Aggiornamento del tipo di attività su ClickUp per facilitare l'accesso.

creare il database delle attività con le categorie su ClickUp

Questo passaggio semplifica la definizione delle priorità raggruppando attività simili, facilitando l'allocazione delle risorse e la stima della Sequenza.

3. Definire le priorità, sciacquare, ripetere

Date priorità agli elementi in base a fattori chiave, come il valore aziendale, l'impatto sul cliente e la fattibilità tecnica. Ricordate che il lavoro non è terminato quando si definiscono le priorità una volta sola. In ogni sessione di backlog, rivedete, almeno in modo sommario, tutte le attività precedentemente prioritarie e assicuratevi che siano ancora nello stesso stato.

4. Stimare il lavoro richiesto e le risorse

Per ogni attività ad alta priorità, stimate il lavoro richiesto e le risorse. In questa fase, è necessario ottenere il consenso di tutto il team, compresi gli sviluppatori, i tester e gli specialisti DevOps.

aggiungere stime di durata stimata a ClickUp per vedere come si confrontano con i dati effettivi_

Aggiungete storie e casi d'uso completi per garantire l'accuratezza delle stime. Assicuratevi che ogni attività abbia una spiegazione della funzionalità/funzione dal punto di vista dell'utente finale.

Impostare criteri di accettazione chiari e misurabili. Questo assicura che tutti abbiano una comprensione condivisa di ciò che deve essere raggiunto perché un'attività sia considerata completa.

Mappare le dipendenze tra le attività. Identificate i potenziali colli di bottiglia o i rischi associati a ciascun elemento ad alta priorità, come le sfide tecniche o i vincoli di risorse.

5. Programmare sessioni di revisione e perfezionamento

Organizzate sessioni periodiche di perfezionamento del backlog con il team del progetto per esaminare lo stato di avanzamento, rivalutare le priorità e aggiornare il backlog. Ciò consente di mantenere il backlog pertinente e allineato agli oggetti del progetto e alle aspettative degli stakeholder.

Mantenere linee di comunicazione aperte con tutti gli stakeholder, consentendo un ciclo di feedback attivo. Incorporare gli insegnamenti tratti dalle attività completate per perfezionare e modificare il backlog.

6. Documentare e condividere gli aggiornamenti

Tenete un registro dettagliato di tutte le modifiche apportate durante il processo di affinamento del backlog e condividete gli aggiornamenti con le parti interessate. In questo modo si promuoverà la trasparenza e si manterranno tutti informati sullo stato e sulla direzione del progetto. Documenti ClickUp sono un ottimo modo per registrare le sessioni di toelettatura. ClickUp Brain può anche aiutarvi a riepilogare/riassumere, correggere e migliorare le vostre note!

Strumenti e tecniche per una gestione efficace del backlog

Una volta definito il processo, analizziamo alcuni aspetti specifici strumenti agili e le best practice per l'elaborazione del backlog che possono essere d'aiuto, tra cui la Il software di gestione dei prodotti ClickUp .

Riunioni per il perfezionamento del backlog in base al tempo

La durata delle riunioni di rifinitura del backlog può variare in base alla complessità del progetto e alla maturità del team. Tuttavia, come linea guida generale, queste sessioni dovrebbero durare da 1 a 2 ore.

Sentitevi liberi di usare Il monitoraggio del tempo di ClickUp per misurare il tempo trascorso nelle sessioni di toelettatura.

il potente tracciatore di tempo di ClickUp

Siate concisi e mirati

È facile discutere di ogni piccola idea e perdere il monitoraggio del tempo. Per questo motivo, è bene presentarsi alla riunione con un Programma che delinei chiaramente il risultato atteso. Mantenete la discussione focalizzata su questo punto. Documentate la conversazione e i punti che non avete potuto discutere.

ClickUp Documenti è un ottimo modo per fare questo. È inoltre possibile collegare ClickUp Docs a varie attività/sottoattività, assegnare utenti, condividere, ecc. per guidare le sessioni di grooming.

pagine annidate, opzioni di stile, tabelle, incorporamenti e altro ancora su ClickUp Docs

Programmare in anticipo

A nessuno piace una telefonata ad hoc per una sessione di toelettatura di 2 ore. Programmate riunioni ricorrenti come parte del progetto.

La visualizzazione Calendario di ClickUp è un ottimo modo per integrare sessioni regolari di backlog grooming all'interno delle attività e delle sequenze del progetto. Impostate promemoria automatici per assicurarvi che tutti gli stakeholder partecipino alla riunione. Per ogni riunione, includete i dettagli sul risultato ideale, in modo che gli stakeholder possano arrivare preparati.

Rendere la riunione collaborativa

Utilizzate strumenti visivi nelle riunioni di grooming per incoraggiare la partecipazione di tutti. Invitate a dare un contributo e a ispirare idee.

ClickUp Whiteboard è un ottimo modo per annotare visivamente le nuove storie degli utenti, dare priorità alle attività e collegarle in una mappa mentale.

gestire i flussi di lavoro agili con ClickUp

Utilizzare le tecniche di stima agile

La stima può essere noiosa, quindi le persone tirano a indovinare o fanno finta di niente. Per evitare che ciò accada, rendetela contestuale e, forse, anche divertente. Alcune tecniche di stima agile comunemente utilizzate sono:

Piano poker : Un modo gamificato per stimare il lavoro richiesto discutendo e assegnandopunti storia agili alle storie degli utenti

: Un modo gamificato per stimare il lavoro richiesto discutendo e assegnandopunti storia agili alle storie degli utenti Dimensione delle magliette: Utilizzare le dimensioni relative (ad esempio, XS, S, M, L, XL) per stimare il lavoro richiesto per ogni elemento del backlog

Provare i framework di prioritizzazione

La definizione delle priorità è una parte importante della preparazione del backlog di prodotto. Utilizzate le tecniche migliori per ottenere questa parte. Due metodi comunemente usati sono:

Metodo MoSCoW : Categorizzare le storie degli utenti in "Must have", "Should have", "Could have" e "Won't have"

: Categorizzare le storie degli utenti in "Must have", "Should have", "Could have" e "Won't have" Matrice valore/lavoro richiesto: Tracciare le attività su una matrice in base al loro valore per il progetto e al lavoro richiesto per completarle

Migliorate la vostra prossima sessione di Backlog Grooming con ClickUp

Uno dei principi fondamentali dello sviluppo agile del software è la semplicità: l'arte di massimizzare la quantità di lavoro non terminato è essenziale.

Questo principio enfatizza la necessità di dare priorità al lavoro con attenzione e deliberatamente, in modo da fare solo ciò che crea il massimo valore. Il backlog grooming è un ottimo strumento per raggiungere questo obiettivo.

L'elaborazione del backlog aiuta il responsabile di un progetto/prodotto a visualizzare più chiaramente il futuro. Aiuta a formare la roadmap del prodotto a medio e lungo termine mentre si lavora allo sprint in corso.

I team di prodotto possono migliorare notevolmente l'efficacia del backlog grooming con il giusto strumento di project management.

Con descrizioni dettagliate delle funzionalità/funzione (storie utente), criteri di accettazione (liste di controllo), monitoraggio del tempo, pianificazione, promemoria, commenti e funzioni di collaborazione, Il software agile per il project management di ClickUp è stato progettato appositamente per lo sviluppo agile del software, compresa la preparazione del backlog.

Scoprite come ClickUp supporta l'elaborazione del backlog. Provate gratis ClickUp oggi stesso .

FAQs About Backlog Grooming

1. Qual è la parola migliore per definire il backlog grooming?

Il backlog grooming è chiamato anche backlog refinement o story grooming.

2. Qual è lo scopo del grooming in Scrum?

Lo scopo del grooming in Scrum project management è quello di rivedere, dare priorità e perfezionare gli elementi del backlog del prodotto per garantire chiarezza, rilevanza e allineamento con gli obiettivi del progetto.

3. Qual è il ruolo del backlog grooming?

Il ruolo del backlog grooming è quello di garantire che il backlog di prodotto del team di sviluppo software rimanga organizzato, prioritizzato, aggiornato e pronto all'uso.