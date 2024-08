L'arte delle epopee agili: Creare, tracciare e misurare il successo

Gestire un'epica agile è come destreggiarsi tra gli elementi fissati del bowling. Se si distoglie lo sguardo da loro, si rischia di rovinare l'intera operazione. Ma con sufficiente pratica e un solido set di strumenti, i project manager possono facilmente padroneggiare l'arte di completare le epiche nelle più brevi iterazioni agili. 🤹

Se siete già in procinto di farlo, non temete: siamo qui per decodificare la chiave segreta per armonizzare le vostre epiche agili con un project management efficiente!

Questo articolo fornisce una panoramica completa sulla natura delle epiche agili, sulla loro collocazione all'interno della più ampia metodologia agile e sulla loro relazione con le storie utente e le attività. Elencheremo inoltre i diversi approcci e i loro vantaggi, insieme ad esempi di epiche agili reali per illustrarne l'applicazione pratica.

Approfondiamo la struttura delle epiche agili!

Cos'è un'epica agile?

Un'epica agile è una raccolta di attività più piccole e reciprocamente connesse, note anche come user stories, formattate come requisiti che soddisfano le esigenze dell'utente finale. **Queste raccolte aiutano i team di sviluppo a creare una gerarchia di attività in sospeso e a fornire costantemente qualità ai loro clienti

Nella maggior parte dei casi, le epiche agili non sono composte da attività di basso livello che si possono completare in un'iterazione. Pensate alle epiche come ai rami di un albero, con ogni foglia che rappresenta una storia dell'utente: si staccheranno una alla volta anziché tutte nello stesso momento. 🍂

Tuttavia, è necessario mantenere la coerenza in tutte le epiche: è qui che entrano in gioco i temi agili. I temi sono il tronco dell'albero agile e rappresentano le direzioni generali del processo di sviluppo senza entrare troppo nei dettagli. Aiutano i team agili a dare priorità al lavoro e ad assicurarsi che sia in linea con gli oggetti del progetto.

Con le epiche, è possibile dettagliare l'impostazione iniziale del tema e trasformare un obiettivo in una stringa di attività.

Il ruolo delle epiche agili nel project management

Le epiche Agile sono essenziali per dettagliare l'oggetto generale del progetto e spianare la strada verso la realizzazione dei requisiti del client. Con una chiara comprensione del contesto di un tema, i team riducono il rischio di essere sopraffatti e di allontanarsi dall'obiettivo.

Con queste premesse, ecco come le epiche agili aiutano a garantire una consegna regolare del progetto:

Forniscono una visualizzazione olistica: Le epiche suddividono i requisiti generali iniziali e consentono di creare storie utente specifiche basate su di essi. Forniscono una roadmap strategica per lo sviluppo del prodotto e guidano la prioritizzazione del lavoro

Le epiche suddividono i requisiti generali iniziali e consentono di creare storie utente specifiche basate su di essi. Forniscono una roadmap strategica per lo sviluppo del prodotto e guidano la prioritizzazione del lavoro Semplificare l'allocazione delle risorse: la comprensione dell'ambito e delle dimensioni delle epiche aiuta i project manager a prendere decisioni informate nell'allocazione delle risorseassicurare che tutte le attività siano completate entro le scadenze* Gestione del backlog: Le epiche sono fondamentali per stabilire le priorità del lavoro e gestire il backlog del prodotto. I project manager, insieme ai titolari e agli sviluppatori, danno priorità alle epiche in base a fattori quali l'urgenza e le esigenze dei clienti

Gestione del backlog: Le epiche sono fondamentali per stabilire le priorità del lavoro e gestire il backlog del prodotto. I project manager, insieme ai titolari e agli sviluppatori, danno priorità alle epiche in base a fattori quali l'urgenza e le esigenze dei clienti **Promozione della collaborazione: i team interfunzionali con attività diverse possono far parte della stessa epica, promuovendo la cooperazione e rafforzando le dinamiche interne. L'ulteriore suddivisione delle epiche in storie più piccole garantisce una gestione efficace delle dipendenze

Monitoraggio dello stato di avanzamento: Le epiche forniscono un quadro per il monitoraggio dello stato di avanzamento e delle attività cardine. I project manager usano le epiche per valutare la traiettoria del progetto, identificare rischi e problemi e apportare le modifiche necessarie

Mantenere la gerarchia impostata può diventare impegnativo man mano che le epiche agili crescono di numero e di dimensione. In questo caso, è possibile sfruttare modelli per il project management -forniscono strutture precostituite e assicurano la coerenza dell'intero team Scrum.

Gestite e monitorate le vostre attività in modo efficiente con la vista Bacheca di ClickUp, simile a un Kanban

Vantaggi dell'utilizzo di Agile Epica

Uno dei vantaggi più evidenti dell'utilizzo di epiche agili è il perfezionamento di Scrum project management . Le epiche forniscono un quadro di riferimento per la gestione dell'ambito del progetto, suddividendo i requisiti complessi e di grandi dimensioni in componenti più piccoli e gestibili. Ciò consente ai team di dare priorità al lavoro in modo efficace e garantisce che i lavori di sviluppo siano concentrati sulla fornitura di valore.

Questo è solo uno dei motivi per cui dovreste implementarli nei vostri processi. Esploriamone altri! ⚙️

Risultati incentrati sul cliente

Suddividendo l'epica in storie dell'utente, agile project management non solo stabilisce chiare dipendenze, ma assicura che un'epica risponda a tutte le esigenze specifiche del cliente.

Questo aiuta la vostra azienda a dare priorità al feedback dei clienti e ad apportare modifiche che siano in linea con gli obiettivi aziendali attuali, giustificando le risorse degli stakeholder. Una volta stabilito un quadro delle reali esigenze dell'utente finale del prodotto, tutti i team saranno in grado di soddisfarle in modo efficace.

Flessibilità

Con l'evoluzione della vostra base clienti, si evolvono anche le dinamiche di mercato e, con esse, i requisiti generali del progetto. È qui che il framework agile fa la differenza: le epiche promuovono la flessibilità e l'adattabilità

Suddividendo strategicamente il carico di lavoro, si consente agli sviluppatori e all'intero team Scrum o agile di tornare a una specifica storia utente di qualsiasi epica e di adattarla, raffinare, riprioritizzare o persino di scartarla completamente.

Migliore gestione del tempo

Le epiche sono definite in base al tempo e hanno naturalmente delle date di inizio e di fine. Questo significa che è possibile:

Gestire le epiche in più sprint, invece di sovraccaricare gli sviluppatori

Fare stime chiare su quando si completerà un'epica

Rivedere gli sprint precedenti per creare previsioni più accurate per le epiche future

Sebbene all'inizio questo processo possa richiedere molto tempo, una volta presa l'abitudine di monitorare tutte le epiche contemporaneamente, sarete in grado di ottimizzare i processi attuali e fare stime più accurate.

Esempi pratici di Epica Agile

Sebbene il termine epica sia nato nelle impostazioni dello sviluppo agile del software, è facilmente applicabile a qualsiasi processo che possa essere suddiviso in parti più gestibili. Per spiegare meglio il termine, tracciamo un'analogia e vediamo un esempio reale di epica agile. ⏸️

Esempio: Costruzione di un giardino chiuso

Immaginate di costruire un giardino recintato, un'oasi di tranquillità dove le persone possono rilassarsi e riconnettersi con la natura. Scomponiamo questo progetto utilizzando i principi dell'agilità.

Nel contesto del nostro giardino, le epiche rappresentano ampie categorie di lavoro che si allineano agli oggetti del progetto. Ecco alcune potenziali epiche:

Paesaggio: Progettazione del layout, selezione delle piante e creazione di percorsi

Progettazione del layout, selezione delle piante e creazione di percorsi Infrastrutture: Costruzione di una recinzione, installazione di un cancello e impostazione di un sistema di irrigazione

Costruzione di una recinzione, installazione di un cancello e impostazione di un sistema di irrigazione Comfort: Aggiunta di panchine, installazione di illuminazione e inserimento di funzionalità/funzioni decorative

Le storie dell'utente rappresentano funzionalità/funzione specifiche del giardino dal punto di vista dell'utente finale. Aiutano a scomporre le epiche in attività realizzabili. Se prendiamo come esempio l'epica delle infrastrutture, una storia utente potrebbe essere:

come giardiniere, voglio una recinzione robusta per proteggere il giardino dalla fauna selvatica e mantenere la privacy"

Ogni punto della storia dell'utente comprende varie attività con una tempistica definita per il completamento. Ad esempio, per completare la storia dell'utente di cui sopra, dovremo portare a termine attività come l'acquisto dei materiali per la costruzione della recinzione e del cancello, l'installazione dei tubi per l'irrigazione e la verifica dell'efficienza del sistema.

Visualizzare le attività cardine del progetto con la vista Gantt in ClickUp

Come creare e monitorare le epiche Agile

Per creare correttamente le epiche, assicuratevi che ognuna di esse sia in linea con gli obiettivi aziendali correnti o con gli Obiettivi e risultati chiave (OKR). Il brainstorming, la scrittura e il monitoraggio delle epiche possono essere un processo elaborato, ma con lo strumento giusto è possibile padroneggiarlo in poco tempo. 🛠️

Da fare, utilizzare uno strumento olistico software per il project management come ClickUp ! Il ClickUp Agile Suite vi aiuta a velocizzare la creazione di epiche con prompt IA specifici per il settore, a monitorare ogni epica con grafici di burndown e obiettivi SMART e a collaborare simultaneamente con l'intero team agile!

Passaggio 1: Definire l'utente persona per l'epica

Prima di lanciarsi nelle epiche, delineate il traguardo del progetto. Chiedetevi:

a chi si rivolgeranno le storie degli utenti?

da cosa dipende il vero interesse del traguardo?

come il prodotto può migliorare la loro esperienza?

Le risposte a queste domande costituiranno la base per la stesura di storie utente che soddisfino i requisiti personalizzati. Che si tratti di attirare nuovi clienti o di migliorare l'esperienza attuale, assicuratevi di traguardo i punti dolenti del cliente e di creare storie utente pertinenti che guideranno il team di sviluppo.

Per avere un vantaggio sul processo, utilizzare Modello di Persona dell'utente di ClickUp . I titolari dei prodotti possono facilmente creare diverse personas in base a sesso, età e interessi utilizzando i campi personalizzati. Le visualizzazioni multiple consentono inoltre di raggruppare queste personas per ottenere un quadro più ampio e visualizzare il modo in cui ciascuna interagisce con il prodotto, identificando modelli di comportamento comuni.

Visualizzate le informazioni chiave sul vostro traguardo, comprese le motivazioni, i dati demografici e la storia professionale, utilizzando il modello User Persona di ClickUp

Per apportare modifiche specifiche all'utente persona definito, usare ClickUp Lavagne online . Queste tele virtuali consentono di connettere le idee e di collaborare con il team Scrum per riconoscere i diversi modelli di comportamento in tempo reale.

Collaborate visivamente con i membri del team all'interno delle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e trasformare le idee in elementi attuabili

Passaggio 2: Impostazione degli obiettivi e definizione delle epiche

Una volta stabiliti i requisiti del progetto, è il momento di definire obiettivi chiari per le diverse epiche. Le epiche devono essere abbastanza ampie da racchiudere aree di lavoro significative, ma sufficientemente specifiche da fornire al team indicazioni praticabili.

Per stabilire facilmente ogni epica agile, provate a fare una prova con Obiettivi di ClickUp . Create traguardi precisi e assegnateli alla persona responsabile. Man mano che lo sviluppo prende piede, è possibile visualizzare lo stato di avanzamento a colpo d'occhio grazie al monitoraggio delle percentuali: si saprà immediatamente quanto si è vicini al raggiungimento dell'obiettivo. 🎯

Utilizzo Visualizzazione della chat di ClickUp per discutere gli obiettivi e le modifiche che i membri agili devono apportare dietro le quinte. Creare gruppi di riunione e dare ai membri accesso o assegnare commenti per delegare rapidamente le attività.

Rollup Obiettivi in corso

Per una chiarezza totale sugli oggetti, accertarsi che ogni epica sia SMART :

S specifico

specifico M easurable

easurable $$$a realizzabile

R ealistico

ealistico **Temporale

Questo approccio elimina l'ambiguità e garantisce che ogni membro del team comprenda le aspettative predefinite. Il Modello di Scorecard settimanale di ClickUp facilita la configurazione di schede di valutazione chiare e cancellate obiettivi settimanali che contribuiscono direttamente agli oggetti primari.

Passaggio 3: suddividere l'epica in storie dell'utente

Una volta definite le epiche e definite le priorità, suddividetele in storie utente più piccole e dettagliate e in attività realizzabili. Le epiche con storie utente più dettagliate che richiedono più sprint possono essere strutturate visivamente utilizzando un grafico Gantt per una maggiore chiarezza.

Con Grafici di Gantt di ClickUp è possibile utilizzare colori diversi per riflettere tutte le storie e le attività dell'utente o ordinare tutte le attività in base alla loro dipendenza:

Scadenze Priorità Stato

Ottenete un aggiornamento istantaneo sullo stato di avanzamento di qualsiasi attività, passando il cursore su di essa per ricevere una percentuale visiva del tasso di completamento. Aggiungete le dipendenze per riprogrammare automaticamente le attività e utilizzate il monitoraggio intelligente dei percorsi di dipendenza per identificare le storie degli utenti che potenzialmente possono procedere a un ritmo più lento di quello previsto. Questo, a sua volta, aumenta il livello di soddisfazione del team project management capacità.

Se non vi piace assemblare le storie dell'utente alla vecchia maniera, potete crearle istantaneamente usando L'IA di ClickUp AI e sfruttare oltre 100 prompt specifici per il settore. È sufficiente istruire lo strumento per creare storie di utenti in base ai dati forniti e regolare il risultato se necessario.

Date sfogo alla creatività, create modelli o generate copie alla velocità della luce con ClickUp AI

Centralizzate tutte le storie dell'utente e condividetele con gli stakeholder interessati, modificandole in diretta con i vostri colleghi Documenti ClickUp -il project manager potrebbe aver bisogno di ulteriore assistenza da parte di altri membri agili!

Passaggio 4: Definire i tempi e monitorare ogni epica

Cercate di ottenere un limite di tempo equilibrato per le vostre epiche agili, né eccessivamente lunghe né eccessivamente brevi. In genere, servitevi di dedicare da 1 a 4 mesi per ogni epica, tenendo conto di più sprint

Date alle vostre epiche agili una chiara sequenza di tempi e una gestione delle risorse con Le stime di durata stimate di ClickUp . Quando si assegna un'attività, è sufficiente fare clic sull'opzione di stima del tempo per dare ai team di sviluppo agile una tempistica su cui basarsi. Una volta fornite stime ragionevoli, è possibile pianificare il tempo necessario per completare una storia utente.

Ciò consente anche di fornire agli stakeholder una stima migliore di quando possono aspettarsi l'aggiunta di una nuova funzionalità o un miglioramento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/Time-Estimate\_Adding-time-estimates-in-a-task-1400x788.gif Aggiunta della stima dei tempi a un'attività /$$$img/

Visualizzate e monitorate facilmente le stime di durata delle attività di ClickUp per una migliore gestione delle risorse

Suggerimento: Date al vostro team un aiuto per la riunione delle scadenze introducendoli a Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp funzionalità/funzione! In questo modo, potrete raccogliere informazioni preziose sui processi che ostacolano il vostro progetto.

Un modo semplice per affinare le vostre stime è quello di utilizzare Modello di grafico Sprint Burndown di ClickUp . Utilizzate il modello per posizionare istantaneamente:

Attività individuali completate delle storie dell'utente

Attività in stato di avanzamento

Attività che sono rimaste in sospeso per troppo tempo

Un efficace grafico delle bruciature tiene traccia del lavoro effettivo rispetto a quello stimato nel tempo, con l'asse delle ascisse che rappresenta il tempo e l'asse delle ordinate che riflette le storie o le battute d'arresto incontrate dal team.

Utilizzate il modello di Sprint Burndown Chart di ClickUp per visualizzare lo stato della vostra epica agile.

Insieme ai grafici di masterizzazione, Bacheche Kanban offrono una rappresentazione visiva delle attività e delle fasi in corso. Consentono a più team di monitorare l'avanzamento delle epiche e delle storie utente, di individuare le lacune e di regolare le soglie di lavoro in corso (WIP). Le Bacheche Kanban di ClickUp sono lo strumento perfetto per questo: potete sfogliare senza problemi le attività delle storie utente in base a date, assegnatari, stato, priorità e scadenza. Vi sembra che qualcosa sia fuori posto? Spostate rapidamente le schede con un'intuitiva funzionalità di trascinamento. 🖱️

Passaggio 5: integrare i cicli di feedback dei clienti

Nelle diverse fasi di una singola epica, ricercate attivamente i suggerimenti dei clienti e incorporateli nel progetto. Le modifiche aiutano a perfezionare le storie utente per allinearle meglio alle esigenze degli utenti e alle aspettative dei clienti.

È possibile incorporare il metodo agile metodologie di miglioramento dei processi e registrare il feedback del cliente. Iniziate utilizzando La visualizzazione del Modulo di ClickUp per creare moduli personalizzabili: potete convertire qualsiasi risposta in un'attività tracciabile per far sì che il vostro team lavori immediatamente ed evitare il backlogging. Inoltre, è possibile

Aggiungere domande obbligatorie o facoltative

Cambiare la priorità di ogni risposta

Impostare regole attivate da trigger per automatizzare i processi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-294.png Immagine del dashboard di ClickUp Modulo visualizzato /$$$img/

Avviate un sondaggio per raccogliere feedback con i moduli altamente personalizzabili di ClickUp

Per visualizzare una panoramica completa di ogni feedback convertito, dare La visualizzazione della Tabella di ClickUp un tentativo di modifica 15+ Campo personalizzato che consentono di organizzare tutti i dati.

Best Practices per padroneggiare le epiche Agile

La padronanza di un'epica agile richiede una combinazione di pensiero strategico, comunicazione efficace e adattabilità. Ecco alcune best practice per aiutare il vostro team a team agile eccellere nella loro gestione:

Fornire un contesto sufficiente: Assicurarsi che il team comprenda chiaramente le storie degli utenti dietro le loro attività e il quadro generale del tema. Questo li aiuterà a creare soluzioni in linea con gli oggetti più ampi

Assicurarsi che il team comprenda chiaramente le storie degli utenti dietro le loro attività e il quadro generale del tema. Questo li aiuterà a creare soluzioni in linea con gli oggetti più ampi Assicurare il coinvolgimento del team: Collaborare attivamente con gli stakeholder, i titolari dei prodotti e i membri del team durante la definizione e il perfezionamento delle epiche. Questo assicura che si prendano in considerazione diversi punti di vista 👫

Collaborare attivamente con gli stakeholder, i titolari dei prodotti e i membri del team durante la definizione e il perfezionamento delle epiche. Questo assicura che si prendano in considerazione diversi punti di vista 👫 Adattare le stime di tempo e impegno: Rivedere le stime iniziali e confrontarle con il tempo e l'impegno necessari per completare un'epica. Una volta perfezionati i processi, sarete in grado di stabilire le priorità con maggiore precisione

Rivedere le stime iniziali e confrontarle con il tempo e l'impegno necessari per completare un'epica. Una volta perfezionati i processi, sarete in grado di stabilire le priorità con maggiore precisione Gestire efficacemente le dipendenze: Identificare e gestire le dipendenze tra le epiche e gli altri elementi del progetto. Questo vi aiuterà a prevenire colli di bottiglia e ritardi. Per garantire una collaborazione senza intoppi, comunicate regolarmente con i team interessati

Identificare e gestire le dipendenze tra le epiche e gli altri elementi del progetto. Questo vi aiuterà a prevenire colli di bottiglia e ritardi. Per garantire una collaborazione senza intoppi, comunicate regolarmente con i team interessati Iterare e adattarsi: Rivedere e riflettere regolarmente sullo stato delle epiche, ricevere feedback dagli stakeholder e adattare il proprio approccio in base alle lezioni apprese

Dominare le vostre epiche Agile con ClickUp

Ora che sapete come creare epiche agili in modo efficace, potete dare priorità al lavoro, gestire le dipendenze e fornire valore per tutto il ciclo di vita del progetto.

Fortunatamente, non dovete sviluppare questi processi manualmente: ClickUp vi copre le spalle. Sfruttate l'agilità della piattaforma strumenti per il project management come IA, campi personalizzati, lavagne online, dashboard e moduli di feedback per creare, misurare e monitorare le vostre epiche agili senza soluzione di continuità. Iscrivetevi a ClickUp e lasciate che il vostro team si concentri su ciò che conta davvero: lo sviluppo di progetti con esito positivo. 🥇