10 modelli gratuiti di matrice di Eisenhower in Excel e ClickUp

Vi capita mai di sentire quella pressione opprimente dovuta al fatto di avere tante cose da fare ma di non sapere da dove iniziare?

La matrice di Eisenhower è la vostra amica. Resa popolare dal Presidente Dwight D. Eisenhower, essa fornisce un quadro chiaro per cosa dare priorità e cosa non fare .

Se si utilizza già il metodo Matrice di Eisenhower saprete che l'ordinamento e la gestione efficace delle attività sono una battaglia costante. Quando si cerca di stabilire le priorità delle attività senza problemi, spesso si desiderano gli strumenti perfetti, App GTD e modelli da abbinare al flusso di lavoro della Matrice Eisenhower.

Avete bisogno di una soluzione su misura per sfruttare il metodo della matrice Eisenhower e il suo pieno potenziale.

Esploriamo un viaggio trasformativo con gli esclusivi modelli di matrice di Eisenhower di ClickUp. Vi guideranno a un livello completamente nuovo di prioritizzazione delle attività, eliminando il caos con un design di precisione modelli a matrice .

Immergiamoci adesso.

Che cos'è una matrice di Eisenhower?

Il modello della matrice di Eisenhower è uno strumento utilizzato per la definizione delle priorità delle attività, ispirato al tempo gestione del tempo dell'ex presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower. Si tratta di una griglia divisa in quattro quadranti in base all'urgenza e all'importanza:

Urgente e importante: Le attività in questo quadrante sono urgenti e importanti, e richiedono attenzione e azione immediata

Le attività in questo quadrante sono urgenti e importanti, e richiedono attenzione e azione immediata **Importanti ma non urgenti: queste attività sono importanti ma non sensibili al tempo. Richiedono un piano e possono essere programmati per un'esecuzione successiva

Urgenti ma non importanti: Queste attività sono urgenti ma contribuiscono poco agli obiettivi a lungo termine. È consigliabile delegare o ridurre al minimo il tempo dedicato a queste attività

Queste attività sono urgenti ma contribuiscono poco agli obiettivi a lungo termine. È consigliabile delegare o ridurre al minimo il tempo dedicato a queste attività **Queste attività non sono né urgenti né importanti. Spesso rappresentano delle distrazioni e idealmente dovrebbero essere ridotte al minimo o eliminate

Un modello di matrice di Eisenhower ordina visivamente le attività in base all'urgenza e all'importanza, consentendo di stabilire le priorità in modo efficace. È un ottimo modo per gestire efficacemente il tempo, concentrandosi su ciò che è veramente importante e riducendo le attività meno cruciali e non necessarie.

Il modello della Matrice di Eisenhower offre diversi vantaggi come strumento di gestione delle attività :

Priorità cancellate : Concentratevi sulle vostre attività critichepriorità delle attività in base all'urgenza e all'importanza

: Concentratevi sulle vostre attività critichepriorità delle attività in base all'urgenza e all'importanza Migliora il processo decisionale : Usare saggiamente il tempo e le risorse ordinando le attività in quadranti ben definiti

: Usare saggiamente il tempo e le risorse ordinando le attività in quadranti ben definiti Gestione del tempo : Riordinare le attività e concentrarsi su quelle essenziali per rispettare le scadenze e raggiungere gli obiettivi generali

: Riordinare le attività e concentrarsi su quelle essenziali per rispettare le scadenze e raggiungere gli obiettivi generali Adattabilità: Lavora bene in situazioni diverse e si adatta a individui o team in vari settori

Cosa rende un buon modello di matrice Eisenhower?

Un modello di matrice di Eisenhower ben progettato dovrebbe avere le seguenti funzionalità/funzioni chiave per massimizzare la sua efficacia nella prioritizzazione delle attività e nella gestione del lavoro gestione del tempo :

Design intuitivo: Un modello dinamico con un layout facile per l'utente che consente di trascinare e rilasciare le attività e utilizza colori per i quadranti sarà più divertente e flessibile Personalizzabilità: Il modello deve corrispondere alle vostre diverse esigenze ed essere abbastanza flessibile da permettervi di modificarlo a vostro piacimento, aggiungendo, rimuovendo o cambiando le cose in base alle vostre necessità Integrazione: Collegarsi con i più popolari strumenti per il project management riunisce tutte le attività in un unico luogo, rendendo più fluido il flusso di lavoro. Sincronizzazione conapp per il calendario e promemoria assicura che le attività e le scadenze della matrice di gestione del tempo vengano inserite nella vostra agenda, aiutandovi a rimanere in linea con gli appuntamenti e le date di scadenza Analisi delle prestazioni: Modelli che mostrano lo stato di avanzamento e il completamento delle attività vi aiutano a capire quanto state facendo e a prendere decisioni più intelligenti in base ai dati

10 Modelli di matrice di Eisenhower gratis da usare nel 2024

1. Modello di matrice di Eisenhower di ClickUp

Utilizzare il Modello della matrice ClickUp Eisenhower per organizzare le attività in base all'urgenza e all'importanza. Offre una configurazione già pronta per ordinare e delegare le attività, una guida visiva per stabilire rapidamente le priorità e consente di entrare nello specifico delle attività.

Questo modello aiuta a prendere decisioni migliori classificando le attività in modo efficace. Include elementi critici quali:

Strumenti di visualizzazione : Priorità rapida e accurata delle attività in base alla loro urgenza e importanza utilizzando gli aiuti visivi del modello

Priorità rapida e accurata delle attività in base alla loro urgenza e importanza utilizzando gli aiuti visivi del modello Capacità di eseguire il drill-down: Approfondite ogni sezione della matrice per avere un'idea chiara delle attività su cui dovete concentrarvi

Approfondite ogni sezione della matrice per avere un'idea chiara delle attività su cui dovete concentrarvi Allineamento delle attività: Lavorare meglio su progetti di team o sullo sviluppo di prodotti, assicurandosi che tutti si concentrino sulle attività più importanti

Lavorare meglio su progetti di team o sullo sviluppo di prodotti, assicurandosi che tutti si concentrino sulle attività più importanti Individuazione dell'allocazione del tempo: Capire meglio su quali attività concentrarsi per prime per gestire il proprio tempo in base alla loro urgenza e importanza

Che siate manager o collaboratori individuali, saprete esattamente su cosa concentrarvi all'inizio di ogni giornata: tutte le priorità sono suddivise in Da fare, Pianifica, Delega o Elimina.

Da gestione dei progetti alla costruzione di prodotti, questo modello allinea il team, ne migliora la concentrazione e ne promuove la produttività. È il modello di matrice Eisenhower da utilizzare per massimizzare la gestione delle attività.

2. Modello di matrice di priorità di ClickUp

Utilizzare questo Modello di matrice di priorità di ClickUp per identificare le attività critiche in base all'urgenza, all'impatto e all'importanza

Il modello di matrice di priorità di ClickUp semplifica il processo decisionale del progetto aiutandovi a stabilire le priorità delle attività in modo efficace.

Questo strumento aiuta il team a vedere chiaramente le attività più urgenti e a determinare quali idee importanti affrontare per prime.

Questo modello è utile per pianificare progetti con risorse limitate o per gestire customer journey complessi. Inoltre, aiuta il team a concentrarsi sulle attività importanti, individuando l'urgenza e monitorando lo stato di avanzamento.

I componenti principali del modello di matrice delle priorità di ClickUp includono:

Allineamento dei Teams: Il team si trova sulla stessa pagina evidenziando ciò che è cruciale per l'esito positivo di tutti

Il team si trova sulla stessa pagina evidenziando ciò che è cruciale per l'esito positivo di tutti Decisioni visive: Usare strumenti visivi per trovare l'equilibrio perfetto tra le attività importanti e ciò che si può realisticamente gestire

Usare strumenti visivi per trovare l'equilibrio perfetto tra le attività importanti e ciò che si può realisticamente gestire Valutazione rapida delle attività: capire in modo rapido e accurato quanto sono urgenti e importanti le attività

capire in modo rapido e accurato quanto sono urgenti e importanti le attività Pianificazione di progetti con risorse limitate: Pianificare progetti in modo efficace, anche con risorse limitate, o affrontare percorsi complessi per i clienti senza problemi Impostazione degli obiettivi in ClickUp per monitorare lo stato delle attività. Utilizzate questa matrice di priorità per concentrarvi sulle attività cruciali per l'esito positivo del progetto.

3. Modello di matrice di priorità di ClickUp

Utilizzare la matrice 3×3 Modello di matrice di priorità ClickUp per valutare le attività in base all'impatto e al lavoro richiesto

Mentre il modello precedente ordinava le attività in base all'importanza e all'urgenza, la matrice di prioritizzazione di ClickUp aiuta voi e il vostro team a valutare le attività in base al loro impatto e al lavoro richiesto.

Sia che stiate gestendo un progetto su larga scala o che siate alle prime armi, questo modello semplifica l'organizzazione delle attività e la definizione delle priorità. I suoi elementi principali sono:

Concentrarsi sulle attività importanti: Concentrarsi sulle attività cruciali ed evitare di perdere tempo su quelle non importanti

Concentrarsi sulle attività cruciali ed evitare di perdere tempo su quelle non importanti Priorità visiva: Usate la guida visiva per assegnare le priorità alle attività in modo più efficace

Usate la guida visiva per assegnare le priorità alle attività in modo più efficace **Allocazione efficiente delle risorse **Allocare le risorse del team in modo più efficiente

**Allocare le risorse del team in modo più efficiente Comprendere i lavori richiesti con impatto: Ottenere informazioni sul modo in cui i lavori del team possono avere un impatto maggiore

4. Modello di matrice di priorità delle azioni di ClickUp

via ClickUp La gestione delle attività quotidiane può sembrare opprimente, ma la Modello di matrice di priorità delle azioni ClickUp rende tutto più semplice. Vi aiuta a individuare le azioni cruciali, a vedere quali sono le più importanti e aumenta la collaborazione del team per un esito positivo insieme.

Questa matrice aiuta a distinguere tra le attività che richiedono un'azione immediata e quelle che contribuiscono agli obiettivi a lungo termine.

Incorporate alcuni degli elementi chiave di questo modello per ottimizzare il vostro flusso di lavoro.

Tracciamento visivo dello stato di avanzamento: Utilizzate il semplice strumento visivo per monitorare lo stato di avanzamento e rimanere concentrati sulle attività

Utilizzate il semplice strumento visivo per monitorare lo stato di avanzamento e rimanere concentrati sulle attività Valutazione e visualizzazione rapide: Velocizzare il processo di identificazione e prioritizzazione delle attività ad alto valore

Velocizzare il processo di identificazione e prioritizzazione delle attività ad alto valore Identificazione delle azioni cruciali: Identificazione delle azioni più importanti che necessitano di attenzione immediata

Identificazione delle azioni più importanti che necessitano di attenzione immediata Clarità sulle attività ad alta priorità: Ottenere chiarezza sulle attività con l'opzionepriorità più alta per andare avanti

5. Modello di matrice di priorità ClickUp 2×2

Utilizzare la Matrice di priorità ClickUp 2×2 Lavagna online che vi aiuta a organizzare le attività in base alla loro importanza e livello di priorità Il modello di matrice di priorità ClickUp 2×2 è perfetto per stabilire le priorità delle attività urgenti e importanti, per mostrare l'impatto rispetto al lavoro richiesto e per individuare in un attimo le attività a massima priorità.

Questo modello è ideale per prendere rapidamente decisioni e ottimizzare la comunicazione e l'efficienza del team. Il modello si rivolge alla gestione personalizzata delle attività con funzionalità/funzioni quali stati, campi personalizzati e visualizzazioni.

Funzionalità/funzioni chiave del modello di lavagna online 2×2 a matrice di priorità di ClickUp:

**Visualizzazione dell'impatto di ogni attività o progetto e del lavoro richiesto

Tempo e tempo efficienti Utilizzo delle risorse : Utilizzare nel modo più efficiente possibile il tempo e le risorse del team

: Utilizzare nel modo più efficiente possibile il tempo e le risorse del team **Comunicazione e collaborazione migliorate: migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i diversi reparti o membri del team

Opzioni di visualizzazione diversificate: Iniziare con l'opzioneModello di lavagna online ed espandete il vostro flusso di lavoro ClickUp, incorporando Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e molto altro ancora

6. Modello di matrice di urgenza e importanza di ClickUp

via ClickUp Vai avanti con Modello di matrice Importante e Urgente di ClickUp e dare priorità alle attività urgenti e importanti.

Che si tratti di project management o di attività quotidiane, questo strumento vi aiuta a valutare rapidamente le attività in base all'urgenza e all'importanza, garantendo il massimo impatto e la concentrazione immediata dove necessario!

La Matrice Urgente e Importante si dimostra un potente strumento di strumento di gestione del tempo perché si concentra sulle attività incentrate sugli obiettivi, fornisce una panoramica chiara di tutte le attività e evita di affidarsi al sovraccarico di memoria.

Componenti essenziali del modello di matrice Urgente e Importante di ClickUp:

**Concentrarsi sulle attività essenziali per il raggiungimento degli obiettivi

Identificazione rapida di attività urgenti e d'impatto: Identificazione rapida di attività urgenti che possono avere un impatto sul lavoro, distinguendole da quelle che possono aspettare

Identificazione rapida di attività urgenti che possono avere un impatto sul lavoro, distinguendole da quelle che possono aspettare Panoramica e pianificazione delle attività migliorate: Visualizzazione completa delle attività, per semplificare la pianificazione quotidiana

Visualizzazione completa delle attività, per semplificare la pianificazione quotidiana Assistenza organizzativa: Elimina la necessità di ricordare tutto per rimanere organizzati e strutturati

7. Modello semplice di ClickUp per i compiti da svolgere

Utilizzare il Modello di piano di lavoro semplice da fare di ClickUp per organizzare le attività e tenere unito il team

Organizzate le vostre attività senza fatica utilizzando il modello di ClickUp Simple To-Dos per completare prontamente le attività in ogni passaggio!

Questo modello consente di creare una panoramica chiara delle attività, organizzarli per facilitarne il monitoraggio e assicurarsi di rimanere concentrati sulle attività da completare, affrontando prima quelle più importanti. È la chiave per gestire efficacemente il vostro elenco di cose da fare!

Il modello Simple To-Dos di ClickUp include:

Elenchi di attività cancellati: Creazione facile di elenchi di attività semplici da seguire

Creazione facile di elenchi di attività semplici da seguire Impostazione delle priorità e monitoraggio del tempo: Impostazione delle priorità per le attività e monitoraggio del tempo

Impostazione delle priorità per le attività e monitoraggio del tempo Organizzazione delle attività: Categorizzazione delle attività o assegnazione a membri specifici del team per una migliore organizzazione

Categorizzazione delle attività o assegnazione a membri specifici del team per una migliore organizzazione Concentrarsi sul completamento delle attività: Mantenere la concentrazione su ciò che deve essere terminato per stabilire le priorità e completare le attività importanti in tempo

8. Modello di matrice dell'impatto del lavoro richiesto da ClickUp

Date la priorità ai vostri progetti in base al valore più alto per il minor lavoro richiesto con la matrice di impatto di ClickUp Modello di matrice dell'impatto del lavoro richiesto di ClickUp Il modello di matrice dell'impatto degli sforzi di ClickUp offre ai team una soluzione facile da usare e senza codice per valutare e visualizzare rapidamente i lavori richiesti, identificare i rischi associati a ciascuna attività e allineare le priorità cruciali per un esito positivo collettivo.

Con questo strumento di gestione dei prodotti, è possibile completare attività ad alto impatto con il minimo lavoro richiesto, sfruttando alcuni dei suoi elementi chiave:

Valutazione del lavoro richiesto e dell'impatto: Visualizzazione e valutazione del lavoro richiesto rispetto all'impatto ottenuto

Visualizzazione e valutazione del lavoro richiesto rispetto all'impatto ottenuto Maggiore chiarezza del progetto: Maggiore chiarezza sul progetto e sulle attività ad esso associate

Maggiore chiarezza sul progetto e sulle attività ad esso associate Panoramica completa del progetto: Visualizzare in modo esaustivo il progetto e le sue attivitàsequenza del progetto erisultati del progetto *Identificazione delle priorità: Identificare le idee ad alta priorità per l'avanzamento in base al loro impatto

Visualizzare in modo esaustivo il progetto e le sue attivitàsequenza del progetto erisultati del progetto *Identificazione delle priorità: Identificare le idee ad alta priorità per l'avanzamento in base al loro impatto Visibilità dei rischi: Migliorare la comprensione dei possibili rischi e dei costi per gestire e valutare i rischi in modo più efficace

9. Modello di matrice Eisenhower in Excel di Vertex42

Via Vertice42 Excel Eisenhower Matrice Modello di Vertex42 è uno strumento che aiuta a districarsi nella complessità delle attività quotidiane e a stabilire le priorità in modo efficace.

Questo strumento aumenta la produttività personale e il project management. Inoltre, offre un modello di matrice decisionale di Eisenhower da scaricare gratis per Excel e Fogli Google.

Distribuite le attività in base all'urgenza e all'importanza nelle quattro categorie seguenti:

Quadrante I (Da fare immediatamente) - Importante, urgente: Include le attività con scadenze prossime o che richiedono attenzione immediata

Include le attività con scadenze prossime o che richiedono attenzione immediata Quadrante II (Pianificare e dare priorità) - Non urgente, importante: Concentrarsi su attività vitali per obiettivi a lungo termine e per l'esito positivo generale. Queste attività sono la pietra miliare di una gestione personale efficace. Stephen Covey sottolinea l'importanza di dedicare la maggior parte del nostro tempo alle attività che rientrano in questo quadrante per ottenere una produttività e un esito positivo ottimali

Concentrarsi su attività vitali per obiettivi a lungo termine e per l'esito positivo generale. Queste attività sono la pietra miliare di una gestione personale efficace. Stephen Covey sottolinea l'importanza di dedicare la maggior parte del nostro tempo alle attività che rientrano in questo quadrante per ottenere una produttività e un esito positivo ottimali Quadrante III (DELEGARE per completare)-Non importante, urgente: Assegnare attività sensibili al tempo, come l'invio di email o la risposta a telefonate, ad altri membri del team, delegando i compiti

Assegnare attività sensibili al tempo, come l'invio di email o la risposta a telefonate, ad altri membri del team, delegando i compiti Quadrante IV (ELIMINARE) - Non importante, non urgente: Eliminare le attività che contribuiscono minimamente agli obiettivi o che possono essere rimandate

10. Modello di formazione sulla tecnica di prioritizzazione della matrice di Eisenhower da SlideTeam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/eisenhower_matrice_a_prioritizzazione_tecnica_di_formazione_apprendimento_ppt\_slide01.jpg Matrice delle priorità /$$$img/

tramite SlideTeam Questa formazione sulle tecniche di prioritizzazione è una guida completa alla comprensione e all'implementazione della Matrice di Eisenhower.

Che siate manager, dipendenti, membri di un'organizzazione o impegnati in attività personali, questo corso vi fornisce il know-how necessario per aumentare la produttività!

Alcune funzionalità/funzione chiave di questa presentazione formativa sono:

Impostazione completa di diapositive: Comprendete il concetto con queste 18 diapositive informative che coprono l'intero spettro della Matrice di Eisenhower

Comprendete il concetto con queste 18 diapositive informative che coprono l'intero spettro della Matrice di Eisenhower Panoramica dei quadranti: Esplorate ogni quadrante in dettaglio e comprendete le caratteristiche delle attività che rientrano in ciascuno di essi

Esplorate ogni quadrante in dettaglio e comprendete le caratteristiche delle attività che rientrano in ciascuno di essi Compatibilità con Google: Si integra perfettamente con Google Slides, garantendo la flessibilità su diverse piattaforme

Si integra perfettamente con Google Slides, garantendo la flessibilità su diverse piattaforme Personalizzabile: Modifica le diapositive, compresi testi, icone, grafici e altri elementi per adattamenti personalizzati

Modifica le diapositive, compresi testi, icone, grafici e altri elementi per adattamenti personalizzati Scaricabile: Salva l'intera diapositiva di formazione con un solo clic e accedi al supporto clienti premium per l'assistenza e la guida

Bonus:_ Modelli di mappe percettive_ !

Dalla matrice all'azione con i modelli di matrice di Eisenhower

Dwight D. Eisenhower disse una volta: "Nel caos delle attività quotidiane, ricordate che ciò che è importante è raramente urgente, e ciò che è urgente è raramente importante"

Quindi, mentre intraprendete un viaggio con questi modelli, ricordate che un'efficace definizione delle priorità delle attività non è solo una strategia, ma anche un mezzo per gestire il tempo e prendere decisioni in modo efficiente.

Il vantaggio di ClickUp sta nei modelli e in un approccio olistico alla gestione delle attività che allinea, coinvolge e spinge i team verso una produttività senza precedenti.

Trasformate il vostro flusso di lavoro con Modelli della matrice Eisenhower di ClickUp .