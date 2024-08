10 modelli gratuiti di panoramica del progetto per l'allineamento del team

Creare un piano di progetto chiaro e conciso è spesso il primo passaggio del project management, indipendentemente dal fatto che si lavori su un progetto di una settimana o di un anno.

I project manager sono responsabili di attività critiche come la definizione dell'ambito del progetto, degli oggetti, del budget, della programmazione, dell'allocazione delle risorse e della gestione complessiva del progetto gestione delle attività .

Il fulcro di tutte queste attività critiche è la creazione di un piano di progetto. Un buon piano di progetto piano di progetto è molto utile per garantire che il progetto si svolga senza inutili colli di bottiglia e interruzioni.

Non importa quanto siate organizzati, c'è sempre la possibilità che vi sfugga un elemento dell'elenco della spesa. Lo stesso vale per la creazione di un piano di progetto.

Con così tante parti in movimento, è probabile che vi sfuggano alcuni componenti mentre costruite il piano di progetto da zero. È qui che i modelli di panoramica del progetto si rivelano utili.

Che cos'è un modello di panoramica del progetto?

Un modello di panoramica del progetto è un documento pre-progettato e personalizzabile con tutte le informazioni essenziali del progetto. Queste includono lo scopo e gli oggetti, i ruoli degli stakeholder, le sequenze, i programmi, i budget, i rischi, i deliverable e le dipendenze.

Naturalmente, le esigenze di ogni progetto sono uniche. Che si tratti della costruzione di un ponte o della pianificazione del go-to-market della vostra app, un piano di progetto meticolosamente realizzato assicura che questi fattori unici siano sempre visualizzati.

Questi modelli vi aiutano a combinare il piano in modo sistematico e strutturato

Ilpiano del progetto o panoramica sarà alla fine un riferimento per tutti i soggetti coinvolti. In questo modo, potrete assicurarvi che tutti gli stakeholder condividano una comprensione comune del progetto del progettoesecuzione e delle attività cardine del progetto

Se un progetto va fuori rotta, un buon piano di progetto aiuta a rimetterlo in carreggiata

$$$a **Cosa rende un buon modello di panoramica del progetto?

Quando si sceglie un modello di panoramica del progetto, si devono considerare due caratteristiche principali: la capacità di personalizzazione e la completezza del modello. Il modello deve contenere tutti gli aspetti significativi di un piano di progetto. E deve essere abbastanza personalizzabile da soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Esistono molti modelli di modelli di piano di progetto ma scegliete un modello ben progettato e facile da usare. I modelli devono essere dotati di integrazioni, versioni e funzionalità di collaborazione per coprire tutte le basi.

La maggior parte dei modelli avrà una versione di questi componenti in dipendenza del loro formato e del loro scopo:

Titolo e oggetti del progetto

Ambito e Sequenza del progetto

Soggetti interessati

Elementi chiave del progetto

Calendario delle fasi

Elenco delle attività

Elementi di costo e di budget

Assegnazione delle risorse

Valutazione dei rischi

Documentazione di supporto

Parametri di controllo della qualità

Piano di comunicazione

Avanzamenti e stati di avanzamento

10 modelli gratuiti di panoramica del progetto

Abbiamo messo insieme un elenco che può servire per diversi progetti. Ecco i modelli gratuiti di panoramica di progetto più popolari per aiutarvi a iniziare il vostro piano di progetto.

1. Modello di schema del progetto ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Project-Outline-Template.png Modello di schema del progetto ClickUp /$$$img/

Sviluppate un piano di progetto completo e mantenete tutti sulla stessa pagina con il modello ClickUp Project Outline

Il Modello di schema del progetto ClickUp offre un modo efficiente per pianificare e organizzare i progetti con una serie di passaggi. Vi aiuta a iniziare rapidamente il piano e a elencare tutti gli elementi necessari. Quando si intraprende un progetto, la visibilità è una preoccupazione chiave; questo format è stato progettato per risolvere questo problema.

Il modello consente di creare attività, assegnarle ai rispettivi stakeholder e creare stati personalizzati per tali attività

È inoltre possibile creare campi personalizzati per categorizzare e aggiungere attributi per visualizzare lo stato del progetto in ogni fase

Gli stakeholder possono aggiungere etichette di priorità, lasciare commenti e fissare scadenze precise

In questo modo il team può pianificare le attività e navigare nel progetto in modo efficiente. Inoltre, ClickUp offre numerose viste, come elenchi, grafici Gantt, calendari e carichi di lavoro.

Si consiglia di utilizzare questo modello per progetti con più livelli di attività e attività secondarie.

2. Modello di pianificazione del progetto ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Planner-Template.png Modello di pianificazione del progetto di ClickUp /$$$img/

Il modello di pianificazione del progetto di ClickUp consente di gestire le comunicazioni, lo stato di avanzamento e la consegna per raggiungere gli obiettivi

Il Modello di pianificatore di progetti ClickUp vi permette di affrontare la complessità del piano di progetto. È possibile mantenere tutti i piani di progetto in un unico posto, indipendentemente dalla dimensione del progetto.

Ad esempio, la visualizzazione Kanban del modello consente a più utenti di personalizzare le attività e di aggiornarne lo stato. Questo pianificatore può sostituire le chiamate giornaliere di standup e far risparmiare tempo al team, grazie a una visualizzazione chiara dello stato delle attività e dei progressi compiuti.

Grazie al controllo personalizzato degli accessi, le persone chiave possono seguire il percorso, essere informate delle modifiche e collaborare strettamente.

L'aspetto più interessante di questo pianificatore è che scompone la complessità dei progetti su larga scala in obiettivi gestibili e raggiungibili. Delegando le responsabilità, questo fornisce una struttura al team e rende il progetto meno travolgente.

3. Modello di piano di progetto ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Example-Project-Plan-Template-by-ClickUp.png Modello di esempio di piano di progetto di ClickUp /$$$img/

Pianificate il vostro progetto con sicurezza e assicuratevi che tutto sia organizzato e in monitoraggio in ogni momento

Il Modello di piano di progetto ClickUp vi aiuta a creare un piano di progetto sufficientemente dettagliato per progetti complessi. È perfetto se gestite più progetti interconnessi che richiedono un piano dettagliato e una strutturazione. Questo modello consente di creare sequenze di progetti dettagliate, oltre a chiare attività cardine e obiettivi.

Le dipendenze non pianificate possono far deragliare un progetto. Ma questo modello mappa tutte le dipendenze per evitare colli di bottiglia. È inoltre possibile stabilire le priorità, monitorare lo stato di avanzamento giornaliero e visualizzare a volo d'uccello tutte le attività.

Ogni volta che si ha un'attività da svolgere riunione di avvio del progetto utilizzate questo modello per delineare l'ambito, i requisiti e le dipendenze, in modo da poter incorporare questi dettagli nella Sequenza del progetto.

4. Modello di panoramica aziendale ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Company-Overview-Template-1400x516.png Modello di panoramica dell'azienda ClickUp /$$$img/

I team hanno a disposizione un unico hub di tutte le iniziative, accessibile in qualsiasi momento grazie al modello di panoramica aziendale ClickUp

Il Modello di panoramica dell'azienda ClickUp è un'opzione eccellente per creare una panoramica completa della vostra organizzazione, che può essere utilizzata da team interni o esterni. La vostra azienda ha spesso diversi progetti in corso che alla fine convergono verso un obiettivo a lungo termine.

In un'organizzazione in rapida crescita, è facile che i team perdano di vista il quadro generale a causa dei silos interni e della mancanza di visibilità sugli altri reparti.

Il modello di panoramica aziendale offre visibilità ai team su come i loro oggetti si collegano agli obiettivi dell'organizzazione. Inoltre, è più facile per i leader avere una panoramica completa di tutte le roadmap dei progetti in un unico posto, per garantire un allineamento stretto tra i team e non duplicare il lavoro richiesto.

5. Modello di documentazione del progetto ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Project-Documentation-Template-1400x887.png Modello di documentazione del progetto ClickUp /$$$img/

Documentate con facilità i dettagli del progetto, dal piano all'esecuzione e alla consegna, con il modello di documentazione di progetto di ClickUp

La documentazione è fondamentale durante tutto il progetto. Aiuta i team a tenere traccia delle informazioni più importanti, che si tratti di obiettivi e traguardi, decisioni prese nelle riunioni o modifiche alla strategia durante il progetto. È essenziale che tutto sia documentato.

L'ideale sarebbe avere una documentazione del progetto che copra l'intera durata del progetto l'intera Sequenza del progetto accessibile in un'unica posizione.

Il Modello di documentazione del progetto ClickUp offre proprio questo.

Il team può accedere, esplorare e vedere tutti i documenti necessari per il progetto. Con una struttura chiara, questo modello riduce i tempi della documentazione, fornendo una piattaforma centralizzata per le parti interessate e gli altri dipartimenti per collaborare meglio.

Con questo modello non perdete mai un file o una conversazione importante.

6. Modello di riepilogo del programma ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Program-Summary-Template.png Modello di riepilogo/riassunto del programma di ClickUp /$$$img/

Tenete il vostro team informato sui dettagli più importanti senza dover leggere un documento più lungo

Con tante parti in movimento in un progetto, avete bisogno di un modo rapido per riepilogare/riassumere lo stato di avanzamento e mantenere il team in sincronizzazione.

Il Modello di riepilogo del programma ClickUp è un ottimo strumento per creare una panoramica di alto livello del programma per gli stakeholder. Aiuta a visualizzare il quadro generale con grafici e diagrammi intuitivi. E a rispettare le scadenze con promemoria e avvisi.

Questo modello consente di semplificare le operazioni con etichette, tag e categorie in base ai colori. Per i team che gestiscono più progetti, questo modello semplifica la visualizzazione di tutte le attività in corso su tutti i progetti.

Allo stesso tempo, è possibile ottenere una rapida istantanea di ogni progetto e del suo stato sulla dashboard.

7. Modello di lavagna online per progetti ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/ClickUp-Project-Scope-Whiteboard-Template.png Modello di lavagna online per l'ambito del progetto ClickUp /$$$img/

Costruite visivamente un percorso chiaro per l'esito positivo del progetto, dal calcio d'inizio fino alla consegna

Quando si avvia un progetto, l'ideazione e il piano sono in genere le prime due fasi. Formano le fondamenta del progetto.

Gran parte del piano consiste nell'impostazione dell'ambito del progetto. L'ambito del progetto guida la narrazione del piano.

Per questo motivo è essenziale avere una che imposti un chiaro campo di applicazione per il progetto.

Il Modello di lavagna online per l'ambito del progetto ClickUp fornisce un modo visivo e collaborativo per ideare e impostare la Sequenza. Questo modello consente di ideare liberamente e di essere strutturati. È possibile impostare facilmente l'ambito del progetto suddividendolo in traguardi e obiettivi più piccoli.

Combinate questo modello con Lavagne online ClickUp per guidare il vostro processo di pianificazione e ideazione.

Allineatevi su un ambito preciso e condividetelo con gli stakeholder e i membri del team, in modo che tutti possano farvi riferimento in ogni momento per rimanere sulla stessa pagina.

8. Modello di Sequenza di progetto in Excel di Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Excel-Project-Sequenza-Template-by-Vertex42.png Modello di Sequenza del progetto in Excel di Vertex42 /$$$img/

via Vertex42

Anche se non sono i più facili da usare o intuitivi, i fogli di calcolo sono stati utilizzati di fatto per la pianificazione dei progetti. Il modello Excel Project Sequenza di Vertex42 è un modo semplice per creare una sequenza temporale di progetti su un foglio di calcolo.

Il modello include sezioni per le attività, le date di inizio, le date di fine, le durate e le dipendenze. Utilizza la tecnica del grafico a barre sovrapposte per rappresentare le attività cardine e lo stato di avanzamento. Poiché il modello è su un foglio di calcolo, è accessibile a tutti i membri del team e alle parti interessate, promuovendo una collaborazione efficace.

9. Modello di panoramica della linea temporale del progetto di OfficeTimeline

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-10-12-at-5.56.49-PM-1400x682.png Modello di panoramica del progetto di Sequenza di OfficeTimeline /$$$img/

via OfficeTimeline

Il modello Project Sequenza Overview fornisce una panoramica visiva della sequenza temporale e degli obiettivi del progetto. Include funzionalità/funzione come il codice colore, il raggruppamento delle attività e le dipendenze. Aiuta a comunicare efficacemente il valore del progetto a leader, stakeholder e membri del team.

È possibile utilizzare questo modello come parte del vostro ascensore alla dirigenza. Evidenzia i punti chiave del progetto, come obiettivi, finalità, dipendenze e rischi potenziali.

Nel corso del tempo, questo progetto riepilogo/riassunto servirà anche come documentazione per l'analisi retrospettiva.

10. Modello di presentazione panoramica per progetti in PowerPoint di SlideEgg

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-10-12-at-6.01.19-PM-1400x779.png Modello di presentazione panoramica del progetto in PowerPoint di SlideEgg /%img/

tramite SlideEgg

Una presentazione è un modo visivamente convincente per presentare la vostra idea di progetto. Il pitch deck è l'esempio perfetto dell'efficacia delle presentazioni. I miliardi di dollari di investimenti raccolti ne testimoniano l'esito positivo.

Il modello di presentazione panoramica di SlideEgg PowerPoint è un buon punto di partenza per creare una presentazione PowerPoint sul vostro progetto.

Questo modello di piano di progetto include diapositive che introducono il progetto e ne discutono gli obiettivi, i risultati e la sequenza temporale. Con una solida presentazione panoramica del progetto, sarete fiduciosi in una proposta di progetto riunione per mostrare il valore del progetto.

Prima di dire "sì "

I modelli di piano di progetto sono fondamentali nel project management. Un buon modello è chiaro, conciso, adattabile e regolarmente aggiornato per riflettere i cambiamenti.

È buona norma che i modelli per la panoramica del progetto siano integrati con il vostro software per il project management . Questo facilita l'aggiornamento e la condivisione delle informazioni e mantiene il modello allineato con lo stato del team.

Considerate le vostre esigenze più importanti prima di sceglierne uno e mettete il vostro team in condizione di iniziare il viaggio del progetto con completa chiarezza. 🎉