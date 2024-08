10 Alternative e concorrenti di Any.do 2024

Nell'attuale mondo iperconnesso, il giusto strumento di gestione delle attività può fare la differenza nell'organizzazione della giornata, nello snellimento delle attività e nell'aumento della produttività.

Con le numerose opzioni di software per la gestione delle attività che invadono il mercato, la scelta del giusto strumento può fare la differenza elenco online di Da fare è fondamentale.

Any.do è stato uno dei software di gestione delle attività preferiti da molti, grazie alla sua interfaccia user-friendly e a una serie di funzionalità/funzione che aiutano il project management. Tuttavia, non è l'unico attore in gioco.

Forse state cercando altre funzionalità/funzione, un'interfaccia diversa o siete semplicemente curiosi di sapere cos'altro c'è nel mondo del project management.

Questo articolo analizza alcune delle migliori alternative a Da fare per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze nel 2024.

Cosa cercare nelle alternative a Any.do?

Quando si cercano concorrenti di Any.do, non si tratta solo di trovare un altro strumento di gestione delle attività. Si tratta di individuarne uno che si allinei alle vostre esigenze e al vostro stile di lavoro nella gestione dei progetti. Ecco alcuni fattori cruciali da considerare:

Usabilità e interfaccia: Il design deve includere un'interfaccia semplice, che riduca al minimo la curva di apprendimento. Sia che siate esperti di tecnologia o principianti, vorrete un'app facile da navigare quando assegnate le attività

Funzionalità/funzione: Lo strumento offre monitoraggio del tempo, integrazione del calendario o funzioni di collaborazione? E l'integrazione con le altre app di project management che utilizzate di frequente?

Disponibilità della piattaforma: Assicuratevi che lo strumento sia disponibile sulle piattaforme che utilizzate, che si tratti di iOS, Android, Web, app per dispositivi mobili o desktop

Prezzo: Mentre alcuni possono essere gratis con funzionalità/funzione di base, altri possono avere un tag di prezzo. Considerate il vostro budget e il ritorno sull'investimento

Scalabilità: Sia che siate un singolo individuo o un team in crescita, scegliete uno strumento di project management che possa scalare con voi

Personalizzazione: Le vostre attività e i vostri progetti sono unici. Un ottimo task manager vi permetterà di personalizzare l'area di lavoro in base alle vostre preferenze

Sicurezza e privacy: Assicuratevi che i vostri dati siano protetti. Verificate i metodi di crittografia, le politiche sulla privacy e il curriculum dell'azienda

**Recensioni e valutazioni: il feedback di utenti reali può fornire informazioni preziose sui pro e i contro di ciascun provider

Assistenza e risorse: Un supporto clienti reattivo e un'ampia gamma di risorse (come tutorial e FAQ) possono rendere più agevole la vostra esperienza di project management

**Strumenti di collaborazione: se lavorate con un team, funzionalità come la collaborazione in tempo reale, la chat e la condivisione di file possono essere indispensabili

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

Tenendo a mente questi fattori, sarete meglio attrezzati per trovare uno strumento di project management che sostituisce Qualsiasi.Da fare e forse lo supera.

Le 10 migliori alternative a Any.do da fare nel 2024

Nel panorama in continua evoluzione degli strumenti di gestione delle attività, il 2024 presenta una selezione di piattaforme che sfidano lo stato.

Dalla perfetta integrazione all'esperienza utente di altissimo livello, queste 10 alternative a Any.do sono pronte a ridefinire la produttività di singoli e team.

La funzionalità TIML (Tasks in Multiple List) di ClickUp consente agli sviluppatori di connettere le attività con altri team all'interno dell'organizzazione

ClickUp non è solo un'app per la gestione delle attività, ma una vera e propria centrale di produttività. Progettata per singoli e team, ClickUp adatta le sue funzionalità a progetti di qualsiasi entità, dalle faccende personali alle imprese.

Funzionalità esclusive come le lavagne online e i documenti di ClickUp offrono un campo di gioco per le vostre idee, mentre le liste di controllo annidate rendono facile creare attività, organizzarle e persino delegarle al vostro team. La funzionalità drag-and-drop e la miriade di strumenti dinamici come tag, liste di controllo e campi personalizzati evidenziano l'adattabilità della piattaforma.

La sua intuitività assicura che il flusso di lavoro rimanga ordinato e adattato alle vostre preferenze.

Inoltre, grazie alle app per desktop, web, iOS e Android, ClickUp garantisce la connessione alle attività di ClickUp indipendentemente dalla posizione dell'attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

L'estesa libreria di modelli di ClickUp vanta oltre 1.000 risorse, tra cui la Gestione delle attività,Calendario dei contenutie i modelli Da fare, che semplificano il processo di configurazione

I documenti di ClickUp fungono da hub per il brainstorming, perfetti per organizzare le attività e preziosi per chi adotta il metodo GTD

È possibile caricare file supplementari, assegnare responsabilità, annidare attività secondarie annidate e collegare i to-dos ad altri documenti utilizzando i seguenti linkAttività di ClickUp* La sua suite collaborativa consente di delegare, discutere e coeditare, favorendo il lavoro di squadra

Il monitoraggio del tempo integrato offre informazioni sulla durata delle attività, ottimizzando il piano futuro

Pianificate il vostro mese con l'intuitiva funzione diVisualizzazione del calendario ClickUp* L'integrazione perfetta con i calendari di Apple, Outlook e Google Calendar assicura che il vostro calendariocalendario del project management è sempre sincronizzato

Limiti di ClickUp

Questo è molto di più di unelenco di cose da fareche può risultare eccessiva per i nuovi arrivati, introducendo una curva di apprendimento

Non tutte le funzionalità avanzate e premium del piano Free di ClickUp sono accessibili nella versione gratuita

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.350+ recensioni)

: 4.7/5 (8.350+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.720+ recensioni)

2. TickTick

via TickTick TickTick è un'app per la gestione delle attività che soddisfa le esigenze individuali e dei team. Questa app di pianificazione digitale consente di creare facilmente attività, elenchi di cose da fare e altro ancora, da soli o in team.

Ciò che distingue TickTick sono gli strumenti di produttività incorporati, che semplificano la gestione del tempo e assicurano che le attività vengano affrontate con tempestività.

Le migliori funzionalità di TickTick

Il Pomodoro timer incorporato migliora la concentrazione e la produttività mentre si lavora al proprio elenco di cose da fare

I promemoria avanzati offrono prompt programmati e persino avvisi basati sulla posizione dell'utentecalendario di marketing* Disponibilità completa per le piattaforme iOS (iPhone e iPad) e Android

Limiti di TickTick

La funzionalità/funzione di sincronizzazione diretta del calendario non è in grado di renderegestione del carico di lavoro difficile

Integrazioni limitate con app di terze parti

Il livello gratuito limita il numero di attività che è possibile inserire nell'elenco delle cose da fare

Prezzi di TickTick

Basic: Free

Free Premium: $27,99 per utente all'anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

Capterra : 4.8/5 (80+ recensioni)

: 4.8/5 (80+ recensioni) G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

3. Microsoft Da Fare

via Microsoft Da Fare Questa app per la gestione delle attività serve a chi ha radici profonde nell'ecosistema Microsoft. Non si tratta solo di elenchi di cose da fare o di attività, ma anche di integrazione, con Planner e Outlook che diventano parte integrante del vostro piano giornaliero come assegnare le priorità al proprio lavoro .

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Da Fare

Considerato uno deimigliori app di calendario perché il design imita un'agenda fisica, rendendo intuitiva la visualizzazione del giorno e della settimana

Le attività ricorrenti nell'elenco delle cose da fare, anche su orari personalizzati, possono essere impostate senza sforzo

La collaborazione avanzata consente di delegare e discutere le attività del proprio elenco di cose da fare all'interno di Da fare e Microsoft Planner

Limiti di Microsoft Da Fare

La personalizzazione della visualizzazione è piuttosto limitata e gli utenti desiderano formattare in modo più avanzato i loro elenchi di cose da fare

L'app non dispone di una vista diretta del calendario, con il limite di formattare gli elenchi

Prezzi di Microsoft Da fare

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Microsoft Da Fare

G2: 4,4/5 (60+ recensioni)

4,4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.750 recensioni)

4. OmniFocus

via OmniFocus Pensato per i professionisti che si destreggiano tra attività complesse, OmniFocus offre un'esperienza raffinata in un semplice strumento di gestione delle attività, specialmente per gli utenti Mac.

Questa app dà priorità all'accessibilità, in modo da poter gestire le attività in movimento su Mac, iPhone o persino Apple Watch. La sua funzione offline la distingue da molte altre, garantendo la produttività anche senza connessione a Internet.

Le migliori funzionalità/funzione di OmniFocus

Sincronizzazione perfetta in tempo reale tra tutti i vostri gadget Apple

Interfaccia utente intuitiva

Offre modifiche in batch per le attività in blocco

L'adattabilità a Siri permette di gestire le attività tramite comandi vocali

Il menu di condivisione permette di importare elementi di azione da qualsiasi app sul dispositivo

Limiti di OmniFocus

OmniFocus non offre un piano gratuito

Il software è incentrato su Apple, il che può limitare la base di utenti

Prezzi di OmniFocus

Per il web: 4,99 dollari per utente al mese

4,99 dollari per utente al mese Pro : $9,99 per utente al mese

: $9,99 per utente al mese Licenza standard V3: Pagamento una tantum di $49,99

Pagamento una tantum di $49,99 Licenza V3 Pro: Pagamento una tantum di $99,99

Valutazioni e recensioni su OmniFocus

G2 : 4.6/5 (50+ recensioni)

: 4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

5. Todoist

via Todoist Per coloro che amano la semplicità senza sacrificare la funzione di app per l'agenda giornaliera todoist emerge come la scelta migliore. Questa piattaforma, compatibile con diverse metodologie di produttività personale, consente di segmentare le attività in progetti, assicurando l'organizzazione di ogni aspetto della vita.

Sebbene il suo punto di forza principale sia la gestione del team, non esita a facilitare i progetti di gruppo. Grazie alla sua disponibilità multipiattaforma, Todoist permette di tenere sotto controllo le attività indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

I prompt in linguaggio naturale offrono una creazione e una pianificazione intuitiva delle attività

La funzionalità/funzione Progetti fa chiarezza sulla categorizzazione delle attività, siano esse di lavoro o personali

Il sistema Karma offre informazioni visive sulla produttività, incoraggiando il completamento delle attività in modo coerente

Si integra perfettamente con Google Calendar

Limiti di Todoist

I promemoria delle attività sono esclusivi per gli utenti premium

L'integrazione con i punti fermi della produttività, come email e calendari, è alquanto limitata

Prezzi di Todoist

**Piano Free: gratis

Piano Pro: $4 per utente al mese

$4 per utente al mese Piano Business: $6 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2 : 4.4/5 (760+ recensioni)

: 4.4/5 (760+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.250 recensioni)

6. Cose 3

via Cose 3 Una soluzione digitale per combattere il caos delle attività, Things 3 offre funzionalità/funzione che consentono di organizzare meticolosamente le attività. Oltre alla semplice organizzazione, garantisce che le scadenze non vengano mai disattese.

Che siate fan del sistema dei tag, delle promemoria personalizzate o che abbiate bisogno di integrarvi con strumenti come Slack, Things 3 vi copre. Inoltre, grazie alle versioni iOS e Web, l'accessibilità non è mai un problema.

Le migliori funzionalità/funzione di Things 3

Le liste di controllo giornaliere offrono una visualizzazione strutturata delle attività più immediate

La funzionalità/funzione "Titoli" facilita la segmentazione delle attività in categorie rilevanti

L'elaborazione avanzata del linguaggio naturale assicura che le attività siano interpretate e pianificate con precisione

limiti di #### Things 3

Manca di app dedicate per gli utenti Android

La collaborazione su attività o elenchi non è una funzionalità/funzione

Non è disponibile una versione freemium

Prezzi di Things 3

Per Mac: Pagamento una tantum di $49,99

Pagamento una tantum di $49,99 Per iPhone e Apple Watch: Pagamento una tantum di $9,99

Pagamento una tantum di $9,99 Per iPad: Pagamento una tantum di $19,99

Things 3 valutazioni e recensioni

Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

4.9/5 (100+ recensioni) G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

7. TeuxDeux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Group\_303-1400x808.png Dashboard di TeuxDeux /%img/

via TeuxDeux Esteticamente gradevole e incredibilmente pratico, TeuxDeux fonde senza soluzione di continuità modulo e funzione. La sua piattaforma organizza le attività in una chiara visualizzazione settimanale, consentendo agli utenti di identificare immediatamente le responsabilità a maggiore priorità.

Oltre a essere un semplice task manager, l'app presenta funzionalità/funzione come le attività ricorrenti, che consentono agli utenti di non dover più reinserire attività ripetitive. Il design è fresco, con font in grassetto, ma mantiene una visualizzazione ordinata.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeuxDeux

Consente di visualizzare e pianificare facilmente le attività ricorrenti, eliminando la ridondanza del piano

Le funzionalità personalizzabili degli elenchi intelligenti migliorano l'organizzazione e la definizione delle priorità

Le attività vengono automaticamente trasferite al giorno successivo se completate, assicurando che tutto si svolga senza problemi

Il supporto di Markdown migliora la chiarezza delle descrizioni delle attività

Ricevere regolarmente email che vi aggiornano sulle vostre responsabilità quotidiane

Personalizzazione dell'estetica con una ruota di colori personalizzabile

Funzioni sincronizzate tra l'app per iPhone e la piattaforma web

Limiti di TeuxDeux

L'app non è disponibile in versione gratuita

Gli utenti Android sono esclusi, senza un'app dedicata

Le funzionalità/funzione di collaborazione sono limitate; le attività del team non possono essere gestite facilmente

Prezzi di TeuxDeux

3 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TeuxDeux

G2 : 4.5/5 (21+ recensioni)

: 4.5/5 (21+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7+ recensioni)

8. Toodledo

via Toodledo Dopo essersi affermato nel settore della produttività, Toodledo ha dimostrato prestazioni e adattabilità costanti. Più che un semplice elenco di cose da fare, racchiude in sé un'ampia gamma di funzionalità avanzate di gestione delle attività. Nel corso degli anni, ha incorporato il feedback degli utenti in tempo reale e si è mantenuto al passo con le moderne metodologie di produttività. È una testimonianza della sintesi tra durata ed efficacia moderna.

Le migliori funzionalità/funzione di Toodledo

L'elevata personalizzazione garantisce un'esperienza utente su misura

Una piattaforma olistica per annotare idee, ordinare elenchi e pianificare strategie

Habit Tracker aiuta a inculcare abitudini positive e garantisce la responsabilità dell'utente

Promuove la sinergia del team con la condivisione delle attività, le assegnazioni e gli strumenti di collaborazione

Rimanere in cima alle priorità con allarmi tempestivi

L'accesso offline garantisce un flusso di lavoro ininterrotto

Estensione rapida delle attività grazie all'estensione di Toodledo per il browser

Limiti di Toodledo

Il design e l'interfaccia possono sembrare antiquati per alcuni

La fase iniziale di apprendimento potrebbe essere impegnativa per alcuni nuovi arrivati

Le funzionalità/funzione premium richiedono una sottoscrizione

Prezzi di Toodledo

**Gratuito

Standard : $3,99 per utente al mese

: $3,99 per utente al mese Plus : $5,99 per utente al mese

: $5,99 per utente al mese Aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Toodledo

G2 : 4.4/5 (49+ recensioni)

: 4.4/5 (49+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

9. Memorigi

via Memorigi Memorigi è un'applicazione dinamica per la gestione delle attività, pensata per l'utente moderno.

Con la sua interfaccia intuitiva, promette un'esperienza senza soluzione di continuità nell'organizzazione delle attività, nell'impostazione di promemoria e nella collaborazione con i team.

Le sue solide funzionalità/funzioni, unite a un design di facile utilizzo, ne fanno un'applicazione ideale sia per uso personale che professionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Memorigi

Interfaccia interattiva che garantisce un facile inserimento e gestione delle attività

La sincronizzazione senza soluzione di continuità tra i dispositivi garantisce uno stato aggiornato delle attività

Gli strumenti di collaborazione favoriscono la sinergia del team

Visualizzazione integrata del calendario per una sequenza completa di attività e promemoria

Impostazioni di notifica avanzate per garantire l'esecuzione tempestiva delle attività

Funzionalità di integrazione con altre app e software popolari

Modalità di visualizzazione versatili, tra cui le viste Elenco, Mattonelle e Kanban

Limiti di Memorigi

La versione gratuita potrebbe limitare alcune funzioni avanzate

L'integrazione con software esterni potrebbe essere limitata

Le opzioni di personalizzazione potrebbero essere limitate rispetto alla concorrenza

Prezzi di Memorigi

Free

Premium: $49,99 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Memorigi

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Quire

via Quire Quire si distingue per la sua attenzione alla microgestione. Grazie all'esclusivo "nesting" e all'incorporazione di schede Kanban, le attività sono delineate con un dettaglio senza precedenti.

Quire garantisce che i passaggi successivi e attuabili siano chiaramente definiti all'interno di ciascuna scheda di attività. È possibile assegnare priorità alle attività, assegnare compiti e gestire progetti a livello granulare. Inoltre, le sue opzioni di filtraggio avanzato sono un vantaggio per gli utenti che cercano di dare priorità alle proprie responsabilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quire

La divisione perfetta tra attività principali e attività secondarie favorisce un piano dettagliato

Rapporti completati sullo stato di avanzamento consentono agli utenti di monitorare le percentuali di completamento delle attività

Pianificazione di attività ricorrenti per garantire coerenza e tempestività di esecuzione

App mobile completa per utenti iOS e Android

Il calendario integrato offre una visualizzazione olistica delle attività e delle scadenze

L'uso innovativo delle tavole Kanban aggiunge una dimensione visiva alla gestione delle attività

Limiti di Quire

Alcuni utenti hanno trovato il processo di onboarding leggermente complesso

L'integrazione con strumenti e applicazioni di terze parti potrebbe non avere la stessa estensione dei concorrenti

L'assenza di una funzionalità/funzione integrata può limitare la comunicazione in tempo reale tra i team

Prezzi di Quire

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Quire

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Perché ClickUp è in cima all'elenco delle alternative a Any.do

Nel vasto panorama degli strumenti di gestione delle attività, ClickUp si distingue costantemente. Mentre il mercato vanta una moltitudine di contendenti degni di nota, ClickUp si distingue per la sua adattabilità sia agli sforzi individuali che a quelli collaborativi.

La vera forza di ClickUp sta nella sua miscela unica di versatilità e facilità d'uso. Che siate singoli individui che cercano di snellire le attività quotidiane o team che mirano a ottimizzare il flusso di lavoro, la ricca serie di funzionalità/funzione di ClickUp vi soddisfa. La versione gratuita della piattaforma offre di per sé uno sguardo sostanziale alle sue capacità, anche senza usufruire di tutte le sue funzioni. Unitamente a un'estesa libreria di modelli con oltre 1.000 risorse precostituite, ClickUp è molto più di un semplice strumento di gestione delle attività: è un intero ecosistema di produttività.

La partecipazione alla solida comunità di ClickUp può migliorare la vostra esperienza. Qui è possibile raccogliere informazioni, scoprire consigli pratici sull'uso e persino scoprire modi innovativi per sfruttare il potenziale della piattaforma. In caso di dubbi, il supporto clienti di ClickUp è sempre pronto a guidarvi.

In sostanza, avventurarsi in ClickUp non significa semplicemente adottare un altro strumento, ma collaborare con una soluzione progettata per elevare la vostra capacità organizzativa. Immergetevi e lasciate che ClickUp ridefinisca la vostra produttività.