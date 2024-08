Diagramma di Gantt vs. Roadmap: Guida dei project manager alle somiglianze e alle differenze

Un project management efficiente richiede un piano meticoloso, un monitoraggio dello stato di avanzamento, tenendo sempre d'occhio gli obiettivi delineati e le scadenze impegnate. Questo è facile quando si tratta di un progetto di piccole dimensioni. Ma se state gestendo un'iniziativa su larga scala, avete una bestia da progetto che deve essere domata con le armi più sofisticate.

Ecco a cosa servono strumenti come i grafici di Gantt e le roadmap! Possono fornirvi informazioni preziose sul progetto, aiutandovi a guidare tutte le sue parti mobili nella giusta direzione e a sconfiggere la bestia senza un graffio. 😏

Un'idea sbagliata comune (e, osiamo dire, del tutto ingiusta) è che i grafici di Gantt e le roadmap siano la stessa cosa, principalmente perché hanno un aspetto simile e vengono utilizzati come strumenti di pianificazione del progetto. Ma la verità è che ogni strumento aiuta a visualizzare gli elementi strategici di un piano in modi unici.

In questo articolo, analizzeremo le similitudini e le differenze tra il grafico di Gantt e la roadmap e spiegheremo i loro principali casi d'uso, nonché il modo in cui si inseriscono nella metodologia agile. Suggeriamo anche diversi strumenti e modelli per sfruttare entrambe le tecniche di visualizzazione.

Cos'è un grafico Gantt?

Il grafico di Gantt è un popolare strumento di visualizzazione dei grafico per il project management che visualizza le attività relative a un particolare progetto sotto forma di un pratico diagramma a barre, tipicamente orizzontale. Si concentra sulle seguenze delle attività e sulle dipendenze in un periodo, rappresentando un programma lineare con scadenze precise e un flusso ordinato di particolari attività.

Visualizzare e gestire qualsiasi progetto con i grafici Gantt di ClickUp

Potreste chiedervi perché avete bisogno di un grafico di Gantt quando potete tenere tutte le attività e le scadenze in un elenco o in una tabella. Anche se questo è fattibile, il vero scopo di un grafico Gantt è quello di servire come strumento di pensiero strategico e di piano nel project management professionale.

Il fatto che il lavoro del progetto sia presentato in un grafico a barre vi rende visivamente ricettivi. Il risultato è che potete mettere a punto il vostro piano strategico in modo più efficiente, identificare le priorità, i rischi e gli ostacoli e rimanere sulla giusta rotta verso gli oggetti.

Ecco altri preziosi vantaggi offerti dai grafici Gantt:

**I grafici di Gantt indicano quali attività affrontare per prime e in quale ordine per far procedere il progetto, ridurre al minimo le sovrapposizioni e stabilire una chiara Sequenza del progetto Visualizzazione dell'allocazione delle risorse: Grazie alla panoramica approfondita della durata di ogni attività e dei carichi di lavoro del team, è possibile individuare facilmente le inefficienze e riorganizzare le truppe prima dell'inizio del progetto Project management dei progetti in tutte le fasi: I grafici di Gantt consentono di tenere sotto controllo i progetti a lungo termine durante tutto il loro ciclo di vita. Potete controllare meglio gli elementi strategici del piano generale del progetto e le complesse sfumature della programmazione

Grafici di Gantt tradizionali e agili nel project management

I grafici Gantt tradizionali ruotano intorno a programmi fissi e non lasciano molto spazio alle modifiche. Questo funziona tipicamente per le metodologie a cascata, in cui si dispone di un piano che dettaglia tutto dall'inizio alla fine del progetto, impostato per essere completato in modo lineare. Questi grafici si attengono a sequenze rigide e non sono esattamente noti per la loro flessibilità. Inoltre, spesso non soddisfano le aspettative degli stakeholder in termini di monitoraggio di uno stato realistico.

Tuttavia, poiché sempre più team adottano il framework agile per i loro progetti, è naturale che i grafici Gantt si adattino. I grafici Gantt per i team agili combinano il meglio di entrambi i mondi, presentando tipicamente attività e dipendenze specifiche dello sprint. In questo modo, i team hanno abbastanza margine di manovra per cambiare rotta dopo ogni sprint.

La maggior parte dei moderni strumenti per i grafici Gantt visualizza le informazioni relative ai progetti in modo lineare: sta a voi personalizzarli per le organizzazioni tradizionali o agili.

Grafici di Gantt vs. Sequenze di progetti vs. Schede Kanban

Grafici di Gantt non sono proprio la stessa cosa delle Sequenze o Bacheche Kanban anche se tutti questi strumenti condividono l'obiettivo di visualizzare le attività del progetto. Sequenza di progetti forniscono una panoramica veloce di tutte le attività in ordine cronologico; si concentrano maggiormente sulla cronologia e ignorano le dipendenze e la durata delle attività (che i grafici Gantt presentano).

Le Bacheche Kanban, invece, classificano le attività in base al loro stato, come Da fare o In attesa. Ecco come si presenta una tipica lavagna Kanban:

Controllate le attività e i progetti con un solo sguardo e trascinate senza sforzo le attività, ordinate e filtrate con una visualizzazione della Bacheca Kanban completamente personalizzabile

Esempi di Gantt Chart

Il modo migliore per capire che cosa sono i grafici Gantt è quello di osservare degli esempi . Utilizzeremo i campioni di ClickUp , un popolare sito di Software per grafici di Gantt per dimostrare come i grafici Gantt possano essere utilizzati in diversi casi.

Grafico di Gantt per un progetto di costruzione

Assicuratevi che tutti siano sulla stessa pagina utilizzando questo semplice grafico Gantt di costruzione per monitorare le attività cardine e consegnare i progetti in tempo

Questo grafico Gantt è incentrato su un progetto di costruzione. Tutte le attività relative al progetto e i relativi stati sono elencati sul lato sinistro del grafico.

In questo esempio, le attività sono presentate in ordine cronologico e sono organizzate in modo da non avere sovrapposizioni. Le attività contrassegnate da un diamante giallo sono attività cardine del progetto: rappresentano importanti punti di stato nella pianificazione del progetto. Questo grafico di Gantt ha due attività cardine, Firma dell'accordo e Demolizione, che indicano eventi chiave.

Grafico di Gantt per la gestione degli account

Utilizzate il modello di pianificazione degli account di ClickUp Gantt per gestire i vostri account e le relative attività senza sudare troppo

Questo grafico Gantt si concentra sulla gestione di account con più client. Sotto ogni client elencato sul lato sinistro dell'immagine, vengono visualizzate le attività ad esso correlate. Queste attività sono visualizzate nel diagramma a barre, dove è possibile accedere facilmente alla loro durata, segnare le attività cardine e individuare le sovrapposizioni.

Questo particolare esempio rappresenta le attività in un ambiente agile, quindi non sono organizzate cronologicamente. Ciò consente di impostare impostazioni più flessibili e di riassegnare gli account manager per far fronte a eventuali aggiornamenti dell'ultimo minuto.

Che cos'è una roadmap?

A roadmap è uno strumento per il project management che aiuta a creare un piano strategico di progetto e a stabilire gli obiettivi principali . Le roadmap catturano il pensiero strategico e gli oggetti che guidano la pianificazione e l'esecuzione dettagliata del progetto.

L'aspetto visivo delle roadmap dipende dalle vostre preferenze: potete rappresentarle su lavagne online come diagrammi di flusso o in fogli di calcolo.

Oltre a fornire una panoramica di alto livello del progetto, le roadmap possono servire come strumenti di comunicazione di ampio respiro. Una roadmap ben sviluppata rappresenta la traiettoria del progetto e può essere utilizzata per tenere informati gli stakeholder sugli elementi che definiscono il percorso da seguire, soprattutto nel caso di progetti complessi.

Si potrebbe dire che le roadmap si concentrano sul perché (qual è lo scopo del progetto?), mentre i grafici di Gantt si concentrano sul cosa (qual è la Sequenza del lavoro quotidiano per completare il progetto?).

Vantaggi delle roadmap di progetto

I numerosi vantaggi delle roadmap includono:

**Quando i team di progetto conoscono il "perché" di un'iniziativa, possono assicurarsi che le loro mosse siano in linea con gli obiettivi più ampi **I grafici di Gantt sono ottimi strumenti di pianificazione per i manager di linea, ma le roadmap aiutano il project management a capire aspetti più urgenti come il budget e l'allocazione delle risorse tra i progetti Collaborazione interfunzionale senza soluzione di continuità con gli strumenti: Supponiamo che stiate conducendo la stessa iniziativa su larga scala per il lancio di un nuovo prodotto in tutti i dipartimenti. Tuttavia, lo stato di avanzamento è lento a causa delle lacune informative tra i team, che portano a pianificazioni errate. Ma con potenti strumenti per le roadmap, è possibile configurare la roadmap per visualizzare gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e gli ostacoli in tempo reale, guidando così i manager di linea o i capi reparto ad aggiornare più rapidamente i piani di lavoro

Esempi di roadmap

Vediamo due esempi di roadmap in ClickUp per comprenderle meglio da un punto di vista pratico.

Roadmap per il rilascio di un nuovo prodotto

Organizza le tue idee in modo chiaro e inizia a conquistare il mercato con questo modello di lavagna online ClickUp Roadmap

Questa roadmap ben sviluppata riflette la Sequenza di rilascio di un nuovo prodotto. Divide il progetto in team: progettazione, sviluppo e marketing, per seguire facilmente lo stato di avanzamento.

Ogni attività della roadmap ha un codice colore in dipendenza del team responsabile. Le attività sono anche ordinate in base al mese di scadenza; si noti come la roadmap non si concentri sulle attività giornaliere o settimanali come fa un grafico Gantt.

Roadmap dello sviluppo del prodotto

Utilizzate il modello ClickUp Product Roadmap per visualizzare il processo di sviluppo del prodotto

Ecco un altro esempio di come potete utilizzare ClickUp come strumento di roadmap online per visualizzare lo sviluppo di un prodotto. In questo caso, il progetto è suddiviso in tre grandi fasi senza vincoli di tempo, ovvero:

Idee e priorità del prodotto Consegna del prodotto e roadmap Lancio del prodotto

L'esempio è la perfetta testimonianza di come le roadmap riguardino il quadro generale di un particolare progetto. Non si concentrano sulla durata esatta di ogni attività o sull'assegnatario, ma consentono di sviluppare una strategia di prodotto più complessa.

Differenze chiave tra grafici Gantt e roadmap

Ormai avrete capito l'idea di base dei grafici di Gantt e delle roadmap. Tuttavia, a un occhio inesperto, possono sembrare uguali. 👀

Rivediamo quindi entrambi i concetti da tre diverse prospettive.

1. Funzione

Come discusso nelle rispettive sezioni precedenti, i grafici di Gantt e le roadmap differiscono per la loro funzione primaria. Il primo viene utilizzato per creare un piano dettagliato per completare un progetto e per delineare tutte le attività, le dipendenze e le attività rilevanti di un progetto sequenza prestabilita accanto alle scadenze.

Le roadmap, invece, rappresentano il quadro generale della obiettivi del progetto e l'intervallo di lavoro a livello macro. Ad esempio, una roadmap potrebbe essere una semplice visualizzazione di tutte le fasi di un progetto:

Brainstorming

Definizione delle priorità delle funzionalità/funzione

Sviluppo del concetto

Piano di marketing

Sviluppo della produttività

Test

Lancio della produttività

Questa è una traiettoria approssimativa del piano del progetto futuro. Ora, quando si suddivide ogni fase in un programma dettagliato per sottolineare la linearità del lavoro, si crea un grafico Gantt.

2. Pubblico

Questo livello di dettaglio ci porta a un'altra importante differenza: il pubblico. Il traguardo dei vostri grafici di Gantt è il vostro team: lo usano come una bussola che li guida nella giusta direzione in termini di cose da fare e in quale ordine. Gli utenti più importanti delle vostre roadmap sono gli stakeholder di livello superiore, come i senior manager, gli investitori, i partner e i dirigenti, che sono investiti nella redditività del progetto.

3. Tempistica

Un'altra differenza tra i due strumenti di project management è il quadro temporale. Poiché i grafici Gantt sono più dettagliati, in genere si concentrano su periodi più brevi con date specifiche. D'altro canto, le roadmap hanno una Sequenza più rilassata, non includono date di commit e possono estendersi per anni.

Roadmap vs. Gantt chart: Cosa scegliere?

Le roadmap non si preoccupano dei dettagli, quindi dovrebbero essere scelte quando lo si desidera:

Ottenere una panoramica di alto livello del progetto

Presentare gli oggetti di un progetto alle parti interessate

Mantenere i team di progetto sulla stessa pagina per quanto riguarda gli obiettivi a lungo termine

D'altra parte, uno strumento per i grafici di Gantt è più adatto quando è necessario:

Approfondire le specifiche di un progetto

Specificare le attività/gli orari per stabilire l'account

Pianificare le priorità e le dipendenze

Ricordate che i due strumenti non si escludono a vicenda. Al contrario, l'uso di entrambi porta a un project management completo. Il punto di partenza è la creazione di una tabella di marcia in cui definire obiettivi e strategie. Poi, la farete approvare dalle parti interessate e la condividerete con i responsabili delle attività, che alla fine si baseranno sulle sue informazioni per preparare i grafici di Gantt.

Grafico di Gantt vs. Roadmap: Quale si adatta meglio ad Agile?

I flussi di lavoro agili sono all'insegna della flessibilità, dell'adattabilità e della collaborazione. Si adattano a frequenti cambiamenti al volo senza far crollare il progetto come un castello di carte.

Abbiamo stabilito che i grafici di Gantt tradizionali non sono adatti all'agilità, in quanto si fissano sulle scadenze e sui dettagli più minuti. Non sono progettati per supportare cambiamenti frequenti, il che va contro le fondamenta stesse di un framework agile. Tuttavia, i project manager agili amano ancora i vantaggi del monitoraggio di questi grafici visivi. Ecco perché i moderni grafici Gantt sono in genere modificati per rappresentare le attività di sprint, anziché gli interi flussi di lavoro del progetto.

Le roadmap sono più agili perché non sono così dettagliate. Si concentrano sui risultati desiderati invece che sull'output, dando al team un maggior margine di manovra nell'aggiustamento dei programmi. Tuttavia, le roadmap non sono sempre ideali perché limitano il lavoro. Si tratta di piani a lungo termine e potrebbero dover essere modificati frequentemente per supportare lo sviluppo iterativo del software, il che è improduttivo.

Detto questo, sia i grafici di Gantt che le roadmap possono essere una parte preziosa del vostro lavoro flussi di lavoro agile se si utilizza il giusto piattaforma per il project management -come ClickUp, che funge anche da roadmap e diagramma di Gantt, aiutando i team agili a tenere sotto controllo le strategie a lungo termine e i flussi di lavoro quotidiani.

Creare grafici e roadmap Gantt perfetti con ClickUp

Non c'è competizione tra grafici di Gantt e roadmap: entrambi possono supportare e snellire i processi di project management. Tuttavia, è possibile massimizzare i loro benefici solo se si utilizza un programma di prima classe attività e project management di prim'ordine strumento.

ClickUprises è all'altezza della situazione e consente di combinare la potenza di Grafici di Gantt e roadmap per avere il completo controllo del proprio lavoro. 🤓

Vediamo come ClickUp vi aiuta a creare e gestire grafici Gantt e roadmap.

Creare programmi elaborati e flessibili con i grafici di ClickUp Gantt

Utilizzate i grafici Gantt in ClickUp per monitorare la produttività, i ritardi e i colli di bottiglia

Uno dei punti di forza di ClickUp è la capacità di mostrare i progetti da diverse prospettive Visualizzazioni di ClickUp . Ci sono i classici come il Bacheca Kanban e Vista Elenco che aiuta a organizzare e classificare le attività, oltre a visualizzazioni avanzate per ingrandire le specifiche.

Una delle opzioni avanzate è la vista Vista Gantt . Con essa è possibile visualizzare e gestire tutte le attività e le dipendenze del progetto, impostare le priorità e collaborare con il team.

I grafici di Gantt di ClickUp sono dinamici e facili da filtrare: una volta create le attività e le attività cardine del progetto con i relativi dettagli, è possibile personalizzare la visualizzazione del grafico. Ad esempio, se volete vedere di cosa è responsabile un membro specifico del team, premete il pulsante Ordina per nella parte superiore del grafico e scegliete Nome. Sono disponibili altri criteri di ordinamento, come la data di scadenza, la priorità o lo stato.

Per verificare lo stato di avanzamento di un'attività specifica è sufficiente passarci sopra il mouse: ClickUp visualizzerà la percentuale esatta.

Il design drag-and-drop è un altro vantaggio dei grafici di ClickUp. Grazie ad esso, è possibile modificare rapidamente le attività e questo significa che i grafici possono adattarsi ai vostri flussi di lavoro agili come un guanto! 🧤

Oltre a consentire modifiche rapide, l'interfaccia drag-and-drop è l'ideale per creare dipendenze di attività . Da fare è solo la connessione delle attività e ClickUp imposterà automaticamente le dipendenze blocking o waiting on. Se si abilita l'opzione percorso critico (selezionando Personalizza e poi Percorso critico nell'angolo in alto a destra del grafico), permetterete a ClickUp di monitorare i potenziali colli di bottiglia e altre potenziali tempistiche di consegna.

Sfruttare le lavagne online di ClickUp per le roadmap

Utilizzate il modello di lavagna online per lo sviluppo del prodotto di ClickUp per pianificare, monitorare e celebrare visivamente le attività cardine dello sviluppo del prodotto

ClickUp dispone di una fantastica funzionalità/funzione per la collaborazione e il roadmapping in tempo reale, denominata Lavagne online di ClickUp . Queste tele digitali consentono a voi e al vostro team di fare brainstorming, elaborare strategie e trasformare le idee in concetti in pochi clic.

Una volta avviate le Lavagne online, la piccola barra degli strumenti a sinistra contiene tutto ciò che serve per liberare la creatività: disegnare e collegare, scrivere testi, creare forme, allegare collegamenti e file multimediali o creare note.

Con le Lavagne online di ClickUp, potete creare roadmap per qualsiasi progetto di cui siete responsabili, sia esso di costruzione o di sviluppo di software . Utilizzate l'interfaccia drag-and-drop per aggiungere forme e creare connessioni per rappresentare la traiettoria del progetto tramite diagrammi di flusso, mappe per fasi o qualsiasi altro formattare.

Poiché le lavagne online di ClickUp visualizzano ogni modifica in tempo reale, potete invitare i membri del vostro team a partecipare alla costruzione della roadmap perfetta del progetto. Allo stesso modo, potete condividerla con le parti interessate per illustrare lo stato di avanzamento, richiedere un feedback e adeguarsi di conseguenza.

Se creare una roadmap da zero richiede molto tempo, ClickUp ha una soluzione: i modelli! Dispone di infrastrutture preconfezionate per l'impostazione di roadmap e grafici Gantt.

Il nostro consiglio è il Modello di roadmap del prodotto ClickUp . È ideale per visualizzare l'intero ciclo di vita dello sviluppo, stabilire le priorità e monitorare lo stato. Oltre alla vista Whiteboard per la roadmap, viene visualizzata anche una vista Gantt, rendendo il modello perfetto per chi desidera utilizzare entrambi gli strumenti per navigare nei processi. 🔥

Altri modelli di Gantt Chart e Roadmap

Con una libreria di modelli di oltre 1.000 opzioni clickUp vi aiuta se volete una scorciatoia per costruire i vostri grafici Gantt o le vostre roadmap.

I due modelli di grafico Gantt che vi consigliamo sono:

Modello di grafico di Gantt semplice di ClickUp**Ideale per la visualizzazione di progetti di piccole dimensioni Modello di Gantt Sequenza di ClickUp**Offre tre viste Gantt - settimanale, mensile e annuale - che consentono di ingrandire i dettagli e di visualizzare tutti i progetti dell'anno

Utilizzate il modello ClickUp Simple Gantt Chart per visualizzare ogni dettaglio dei vostri progetti

Se volete creare delle roadmap, vi consigliamo queste:

Modello di lavagna online per la roadmap di ClickUp: Un modello di lavagna online regolabile, dotato di sezioni predefinite per classificare le attività del team e definire le scadenze Modello di roadmap per progetti ClickUp: Fornisce cinque viste di lavoro per elencare, organizzare e monitorare le attività, individuare le scadenze e gestire il carico di lavoro del team

Grafico Gantt vs. Roadmap: Perché non entrambi?

I grafici Gantt si concentrano sui dettagli e le roadmap sul quadro generale; in definitiva, la scelta dipende da ciò che si vuole osservare.

Con ClickUp è possibile creare, organizzare e gestire entrambi senza sudare. Le funzionalità di facile utilizzo della piattaforma consentono di creare visualizzazioni dinamiche dei progetti e di completare il controllo dei flussi di lavoro. Iscrivetevi gratuitamente ed esplora altre pratiche funzionalità/funzione che semplificano il project management! 🥰