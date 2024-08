10 alternative al diagramma di Gantt per gestire il lavoro e aumentare il successo del progetto

I grafici di Gantt sono potenti strumenti visivi per illustrare la pianificazione di un progetto, ma hanno una dimensione unica per ogni progetto? La risposta breve è no, e questa è un'ottima notizia per i project manager!

Abbiamo alternative ai grafici di Gantt che sono altrettanto efficaci ma meno complicate per il project management. ⭐️

Come project manager, avete bisogno degli strumenti giusti per coordinare e organizzare il calendario, i processi e le risorse di un progetto. In questo articolo, tratteremo dieci fantastiche alternative ai grafici di Gantt per il project management, per ottenere il risultato che desiderate!

Cosa sono i grafici di Gantt?

In ClickUp Guida ai grafici di Gantt abbiamo dato uno sguardo dettagliato a la creazione e la lettura dei grafici Gantt -un popolare strumento di project management per mostrare le attività o gli eventi rispetto al tempo.

Dopo l'introduzione del concetto da parte di Henry Gantt, questo strumento è stato utilizzato per la gestione dei progetti progetti di costruzione come la costruzione della diga di Hoover negli Stati Uniti. Oggi, questo strumento di lavoro viene adottato per tutti i tipi di project management, tra cui Scrum e Agile .

Un diagramma di Gantt è un grafico a barre impilate che rappresentano le pianificazioni dei progetti e team multipli

$$$a I sei componenti principali di un grafico Gantt tradizionale

Milestones: illustrano con un simbolo le date cruciali per il completamento puntuale e l'esito positivo di un progetto Frecce/Linee: indicano quali attività sono in blocco e in attesa di altre (chiamatedipendenze) Linea marcatore: specifica la data corrente per vedere a colpo d'occhio quanto lavoro è rimasto da fare Barre orizzontali: rappresentano il periodo di tempo delle singole attività del progetto Barra laterale sinistra: elenca tutte le attività coinvolte nel progetto Scala dei tempi: mostra le categorie di date (giorni, settimane, mesi)

In sostanza, i grafici Gantt mostrano tutte le attività da fare e il loro rapporto reciproco in un periodo di tempo. Ecco i vantaggi dell'utilizzo di Software per i grafici di Gantt :

✅ Grafico di Gantt pro

I grafici Gantt permettono di visualizzare a volo d'uccello l'intero progetto . Per vedere dove si colloca tutto e identificare i problemi senza dover passare da una scheda o da una pagina all'altra

. Per vedere dove si colloca tutto e identificare i problemi senza dover passare da una scheda o da una pagina all'altra I grafici Gantt evidenziano Dipendenze e percorso critico . Intervenire rapidamente sulle attività e sulle risorse bloccate per evitare che causino ulteriori problemi

Dipendenze e percorso critico . Intervenire rapidamente sulle attività e sulle risorse bloccate per evitare che causino ulteriori problemi I grafici di Gantt aiutano a comprendere le pianificazioni multiple . Trovare facilmente le aperture nel vostrosequenza del progetto per programmare attività aggiuntive

. Trovare facilmente le aperture nel vostrosequenza del progetto per programmare attività aggiuntive I grafici di Gantt sono una tecnica di project management visuale Gestire i progetti in modo visuale e facile da comprendere

D'altro canto, i grafici Gantt possono complicare rapidamente un progetto per un team, ed ecco perché:

❌ I contro del grafico di Gantt

La collaborazione con i team per creare un grafico Gantt può essere difficile per gli utenti alle prime armi . I grafici di Gantt possono diventare rapidamente un'attività intensiva, causando maggiore stress per la pianificazione e sottraendo tempo al lavoro del progetto stesso

. I grafici di Gantt possono diventare rapidamente un'attività intensiva, causando maggiore stress per la pianificazione e sottraendo tempo al lavoro del progetto stesso Le barre orizzontali di un grafico Gantt possono essere fuorvianti . Ogni barra di un grafico a barre indica il periodo di tempo di un'attività. Non mostra il numero di ore necessarie per completare l'attività

. Ogni barra di un grafico a barre indica il periodo di tempo di un'attività. Non mostra il numero di ore necessarie per completare l'attività Con il tempo, i grafici Gantt possono diventare difficili da mantenere . L'ambito del progetto potrebbe cambiare o potrebbero essere aggiunte nuove attività, rendendo difficile il monitoraggio e la registrazione

. L'ambito del progetto potrebbe cambiare o potrebbero essere aggiunte nuove attività, rendendo difficile il monitoraggio e la registrazione La stampa di un grafico di Gantt su un unico foglio di carta ne toglie lo scopo. Dal punto di vista degli stakeholder, non vorrebbero sforzare gli occhi per vedere l'indicatore della data del grafico Gantt

Distribuzione televisiva NBCUniversal da parte di GIPHY Ogni progetto avrà requisiti, ambito, risorse, budget e obiettivi unici. Tuttavia, ecco tre segnali significativi che indicano la necessità di un'alternativa al grafico di Gantt:

🪧 Nessun membro del team che si occupi del grafico di Gantt dall'inizio alla fine del progetto

🪧 Non c'è tempo extra per istruire il team sull'uso dei grafici di Gantt

🪧 Nessuna conoscenza approfondita dell'ordine delle attività e delle attività cardine

Sebbene questi siano chiari segnali che un grafico Gantt non vi porterà all'esito positivo, non tutto è perduto! Alcune alternative saranno più utili al vostro team e al vostro progetto (senza la confusione e le complicazioni che possono derivare dai grafici Gantt).

10 alternative al grafico di Gantt

1. Elenchi

Gli elenchi catturano gli elementi da fare per un progetto

Gli elenchi sono tipicamente la soluzione ideale per dare il via al progetto! Sono versatili e possono essere tanto dettagliati quanto necessario per creare una struttura di ripartizione del lavoro . Soprattutto quando le priorità delle attività costringono i team ad adeguarsi (e questo accade quasi ogni giorno), gli elenchi possono essere modificati rapidamente per riflettere le informazioni più critiche necessarie per non perdere la rotta.

Tuttavia, come i grafici di Gantt, gli elenchi non sono uno strumento unico per il project management. Ad esempio, se sapete che dovrete monitorare le dipendenze del vostro progetto, gli elenchi non lo renderanno chiaro al pubblico a cui è destinato.

👉 Per saperne di più sugli elenchi, date un'occhiata ai nostri Come creare un piano di progetto in 5 passaggi articolo!

2. Lavagne online

Le lavagne online illustrano le idee e i piani dei progetti

Le lavagne online sono lo strumento perfetto per le sessioni di brainstorming per allineare più rapidamente i team sul lavoro da fare. All'interno di un ufficio, una lavagna online può promuovere una rapida risoluzione dei problemi tra le persone che si trovano intorno alla lavagna.

anche quando i team si spostano verso ambienti di lavoro da remoto o ibridi, le lavagne hanno un ruolo essenziale quando si tratta di collaborazione. L'ascesa delle soluzioni di lavagna online ha colmato il vuoto nel modo in cui i team distribuiti fanno brainstorming ed elaborano idee. Con le soluzioni_ mercato globale delle lavagne online si prevede che raggiungerà i 2,31 miliardi di dollari entro il 2025, è evidente la popolarità di questi strumenti

- Zeb Evans , CEO di ClickUp

👉 Imparate a connettere le idee al vostro flusso di lavoro in modo più rapido con Lavagne online di ClickUp !

3. Bacheche Kanban

I tabelloni kanban mostrano una pipeline visiva per tenere sotto controllo le attività

A La bacheca Kanban è uno strumento di visualizzazione del flusso di lavoro è il migliore per i progetti che non necessitano necessariamente di strategie di prioritizzazione o di dipendenza. Le tavole Kanban aiutano invece a limitare il flusso di lavoro in corso (WIP) per stato. Una scheda (che rappresenta l'attività) si muove attraverso ogni colonna (che rappresenta lo stato del flusso di lavoro) da sinistra a destra fino a raggiungere lo stato terminato. I pannelli Kanban sono flessibili per la gestione di questo tipo di progetti:

Esecuzione di richieste di manutenzione

Creazione di contenuti per i social media

Gestione di un imbuto commerciale

Interrogare i candidati

Monitoraggio dell'inventario

👉 Per ulteriori ispirazioni, consultate il nostro sito Esempi di Bacheca Kanban e approfondire le differenze tra le schede Kanban e le schede di sicurezza Kanban e grafici Gantt .

4. Sequenza

Le Sequenze mostrano tutte le attività in un ordine sequenziale

Sequenze e diagrammi di Gantt possono sembrare simili, ma la differenza principale è che un diagramma di Gantt mostra una sequenza dettagliata di attività e le loro dipendenze su un grafico bidimensionale. A sequenza del project management mostra un ordine cronologico delle attività e delle loro date di scadenza su una linea lineare!

In definitiva, la decisione se usare un grafico di Gantt o una timeline dipende da ciò che si vuole comunicare al pubblico. Ad esempio, se si vuole mostrare una breve panoramica del ciclo di vita di un progetto, è sufficiente una sequenza temporale. D'altra parte, le sequenze temporali produrrebbero più domande che risposte se si devono specificare le dipendenze delle attività e la complessità di un progetto.

👉 Trovate le risposte a tutte le vostre domande su Grafici Gantt e Sequenze !

5. Mappe mentali (o diagrammi di rete del progetto)

Le mappe mentali o i diagrammi di rete dei progetti aiutano a visualizzare i pensieri e a raccogliere le conoscenze

La prossima alternativa al diagramma di Gantt nel nostro elenco è uno strumento chiamato mappe mentali, ideale per il brainstorming visivo delle idee. Il nucleo di una mappa mentale è costituito da un'idea o da una domanda centrale, tipicamente al centro della pagina. Dal centro vengono tracciate linee verso l'esterno per connettere le idee correlate. Da queste idee, si tracciano linee per collegare un nuovo livello di idee, e così via.

Le mappe mentali non sono tipicamente utilizzate dopo la fine dell'anno brainstorming iniziale in modo che tutti possano generare liberamente idee senza preoccuparsi di essere pulsanti. Potete iniziare con un foglio di carta e una matita o utilizzare un software per migliorare le vostre creazioni di mappe mentali.

Ecco alcune risorse di mappe mentali con esempi da vedere in azione!

6. Bacheche di scrum

Le bacheche di scrum danno priorità ai problemi immediati da risolvere

A Bacheca della mischia (o Sprint board) è una rappresentazione visiva del lavoro da fare in un singolo Sprint. Uno Sprint è un'iterazione a tempo durante la quale un team completa una specifica sezione del progetto. Le lavagne di Scrum aiutano i team a:

Assicurando che tutti lavorino su un'attività del progetto

Identificando le attività che devono essere completate

Tenendo traccia dello stato di uno Sprint attivo

Sebbene i tabelloni di Scrum migliorino l'efficienza e la comunicazione del team, questa alternativa al grafico di Gantt potrebbe essere difficile da adottare e implementare con esito positivo per i team non agili. Senza un diagramma di Gantt Master Scrum o di familiarità con il project management agile, c'è la possibilità che le Bacheche di Scrum facciano più male che bene al vostro progetto.

👉 Imparate come costruire e utilizzare una Bacheca Scrum con la guida definitiva di ClickUp!

7. Documenti

I documenti organizzano le informazioni sul progetto dalla pianificazione al completamento

I documenti sono l'alternativa più semplice ai grafici Gantt. I documenti aiutano a organizzare i ruoli e le responsabilità, le note sul budget, le informazioni sul progetto scopo del lavoro , piano di comunicazione, statuto, note di riunione e altro ancora. I project manager possono essere descrittivi quanto basta con i documenti, costruendo alla fine una biblioteca di documenti essenziali per il project management.

Tuttavia, il lato negativo dell'utilizzo dei documenti per il project management è che elementi di azione o attività possono essere rapidamente perse o dimenticate se sepolte all'interno di un documento.

👉 Scoprite il migliori alternative a Google Documenti per opzioni di collaborazione avanzate!

8. Dashboard

I dashboard forniscono una panoramica di alto livello di importanti metriche

I dashboard combinano diverse fonti di informazioni e metriche, e indicatori chiave di prestazione (KPI) in un'unica visualizzazione. Possono combinare testo e widget visivi (grafici a torta, elenchi ordinati, grafici a barre) per fornire ai team dati in tempo reale e prendere decisioni informate sul progetto. È possibile creare versioni migliori dello stesso dashboard nel corso del tempo, con un lavoro richiesto minimo, man mano che i KPI cambiano o i membri del team si modificano.

👉 Seguite la nostra guida in 5 passaggi per creare potenti dashboard !

9. Tabelle

Le tabelle sono strumenti altamente organizzati e dotati di codice colore per la costruzione dei progetti

Abbiamo fatto molta strada dai fogli di calcolo Excel di base. Le tabelle nel moderno software per il project management sono ora dotati di funzionalità/funzione avanzate, che rendono più facile (ed esteticamente più gradevole!) la gestione da parte di chi preferisce un foglio di calcolo. Grazie alla potenza dei modelli, i team possono caricare istantaneamente le informazioni nello strumento e creare un programma completo del progetto.

La debolezza dell'uso delle tabelle è evidente quando i progetti sono grandi, complessi e comportano la creazione di formule elaborate per collaborare con teams interfunzionali . Tuttavia, questo non sarà un problema se sapete di avere le risorse per assegnare tutto il lavoro di inserimento dati!

10. Calendario

I calendari visualizzano le date e gli orari pianificati per ogni attività

I calendari sono e saranno sempre importanti. Tutti hanno familiarità con un calendario perché può essere utilizzato sia per scopi generali che per il project management. Con un calendario davanti a noi, possiamo pianificare e organizzare altre scadenze ed eventi chiave per evitare di impegnare troppo le risorse.

Questa alternativa al grafico di Gantt è abbastanza versatile da poter essere utilizzata in diversi modi: piano, allocazione delle risorse, attività e modelli di base. Tuttavia, è più adatto a progetti semplici senza dipendenze da attività e a visualizzare riunioni di stato/check-in.

👉 Scoprite come una calendario di progetto può supportare il vostro progetto !

Ecco a voi! Dieci alternative al grafico di Gantt per dare a voi e al vostro team la flessibilità di strutturare progetti diversi. 🛠 🚀

Come scegliere un'alternativa al grafico di Gantt

Avete un'idea e siete pronti a definire tutto il lavoro da fare. Da fare: creare un elenco? Disegnate un diagramma di flusso? Organizzare una Sequenza? Quale strumento vi permetterà di visualizzare i dati del progetto in modo più accurato e convincente?

Ecco alcuni scenari per restringere le opzioni:

💭 il team si trova nella fase iniziale di fase di pianificazione

🤝 il progetto ha dipendenze dalle attività, attività cardine e team interfunzionali

🤹‍♀️ Il team si destreggia tra più progetti contemporaneamente

✅ Mappe mentali diagrammi di flusso ✅ Calendari ❌ Schede Kanban ❌ Dashboard tabelle ❌ Bacheche ✅ Schede di mischia ✅ Dashboard ✅ Diagrammi di flusso ❌ Lavagne online ❌ Calendario sequenze ✅ Kanban ✅ Lavagne ❌ Calendario ✅ Bacheche Scrum ✅ Dashboard

❌ Lavagne online ❌ Mappe mentali sequenza di eventi

💰 gli stakeholder vogliono vedere l'ambito del progetto, i costi e la gestione delle risorse e la gestione delle risorse

🤖 il team ha un'esperienza da moderata ad avanzata_ con i software di project management

⚡️ Il team preferisce una minore strutturazione per migliore collaborazione

✅ Dashboard diagrammi di flusso documenti ✅ Lavagne online ❌ Mappe mentali ❌ Sequenza di eventi

✅ Schede Kanban ✅ Bacheche Scrum ✅ Dashboard ✅ Diagrammi di flusso tabelle

lavagne online ✅ Mappe mentali ✅ Diagrammi di flusso

bacheche di mischia ❌ Documenti ❌ Sequenze

Gli esempi precedenti confermano che la scelta non è una decisione decorativa, né personale. Supponiamo che il vostro strumento per il project management non aiuta il pubblico a conservare e ad agire in modo proattivo. In questo caso, è probabile che la partenza sia difficile.

Ma chi ha detto che si debba usare un solo strumento? 🤓

Utilizzate gratis uno o più strumenti di project management in ClickUp

I team di ClickUp e di Utenti di ClickUp in tutto il mondo preferiscono organizzare i loro progetti da diversi punti di vista:

Vedere come il lavoro è distribuito tra i membri del team nella vista Riquadro o Carico di lavoro

Analizzare gruppi di informazioni in una visualizzazione Tabella o Dashboard

Visualizzare le attività in una vista Elenco o Calendario

Creare wiki eprogetti con i documenti* Gestire il tempo impiegato nella vista Gantt

Grazie a una serie di strumenti di project management racchiusi nella nostra piattaforma di produttività, voi e il vostro team avrete tutto ciò che vi serve a portata di mano. Iniziate a lavorare gratis con ClickUp oggi stesso! ⚡️