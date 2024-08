10 Software di database per Mac nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

I database sono parte integrante della gestione aziendale. Che si tratti di tenere sotto controllo l'inventario dei prodotti, di monitorare le informazioni sui clienti o di migliorare la generazione di lead commerciali, i database sono la chiave che vi aiuterà a organizzare e analizzare i dati.

Per rendere tutti questi dati preziosi e fruibili, è necessario un software per database, e uno buono. Dovete sapere cosa vi dicono i dati e il software giusto può aiutarvi a tradurli in vero e proprio oro. 🔎

Esploriamo le dieci migliori opzioni di software per database per Mac e vi aiuteremo a scegliere quella che vi aiuterà a sfruttare al meglio i vostri dati.

Cosa cercare in un software di database per Mac?

Un Database Excel può portare solo fino a un certo punto prima di dover cercare soluzioni più grandi, migliori e più versatili. Quando iniziate la ricerca di un software di database per computer Mac, sia che si tratti di un software per la gestione dei dati, sia che si tratti di un software per la gestione dei dati software per database personalizzati o di un software di database di contenuto ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione:

Compatibilità: Non tutti i software lavorano sul sistema operativo Mac (macOS). Dovrete cercare un software che lavori con la piattaforma e che possa integrarsi con le altre applicazioni e sistemi del vostro stack tecnologico

Non tutti i software lavorano sul sistema operativo Mac (macOS). Dovrete cercare un software che lavori con la piattaforma e che possa integrarsi con le altre applicazioni e sistemi del vostro stack tecnologico **Una curva di apprendimento ripida potrebbe rallentare l'attività aziendale e frustrare gli utenti. Cercate un software che sia facile da usare e che permetta agli utenti di costruire set di dati utilizzabili fin dal primo giorno

Sicurezza dei dati: Cercate un software di database per Mac che integri misure di sicurezza notevoli, tra cui la crittografia e il backup dei dati. È ancora meglio se queste soluzioni funzionano già a partire dal Box

Cercate un software di database per Mac che integri misure di sicurezza notevoli, tra cui la crittografia e il backup dei dati. È ancora meglio se queste soluzioni funzionano già a partire dal Box Assistenza all'utente: Il miglior software di database per macOS include un'ampia assistenza all'utente, in modo da poter risolvere i problemi e saperne di più su come ottenere il massimo dal software

Il miglior software di database per macOS include un'ampia assistenza all'utente, in modo da poter risolvere i problemi e saperne di più su come ottenere il massimo dal software Prezzi: Considerate quanto vi costerà il software nel tempo, soprattutto se pagate un canone mensile o annuale. Se avete bisogno di una licenza che copra più utenti, il costo del software può aumentare molto rapidamente

I 10 migliori software di database per computer Mac da utilizzare nel 2024

Siete pronti a trovare il miglior software di database per Mac? Ecco la nostra top ten.

ClickUp è un potente software di gestione che offre una supervisione flessibile dei vostri dati

ClickUp è un software di gestione completo, in grado di software per il project management che include un efficace software di database per utenti Mac. L'esclusiva gerarchia di ClickUp nel suo software di gestione di database online si adatta alle vostre esigenze, rendendolo una soluzione all-in-one per la vostra azienda, indipendentemente dal settore in cui operate.

Suddividete il vostro set di dati in gruppi facili da gestire, come l'inventario, i clienti o i dipendenti, quindi collegateli tra loro per creare un potente sistema di gestione di database relazionale con procedure memorizzate.

Attivate e disattivate le funzionalità/funzione all'interno del database per semplificare l'analisi e ottenere le informazioni necessarie a portata di mano. La piattaforma, facile da gestire, consente di importare o esportare i dati secondo le necessità, in rapida connessione con gli altri software del vostro stack tecnologico.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Il software, ricco di funzionalità/funzione, include campi personalizzati e capacità di tag perstrutturare e categorizzare le attività aziendali dati aziendali in modo appropriato

È ottimo pergestione delle risorsee si possono anche elencare le risorse diDipendenze in ClickUp in modo che i team sappiano su cosa lavorare per primo

È possibile incorporare facilmente app, siti web o video, rendendo il database più dinamico e utile

È possibile personalizzare la visualizzazione del database in modo da poter visualizzare, condividere e analizzare le informazioni nel modo migliore per voi

I suoi potenti strumenti di collaborazione rendono facileteams di lavorare insiemecondividere i dati e semplificare il flusso di lavoro

Limiti di ClickUp

Le visualizzazioni sull'app mobile sono limitate, ma questo potrebbe cambiare in futuro

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Business Plus: $19/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Banco di lavoro MySQL

/$$$img/ https://www.mysql.com/common/images/products/MySQL\_Workbench\_Visual\_Design\Windows.gif Esempio di strutture dati di MySQL Workbench /%img/

via Banco di lavoro MySQL MySQL Workbench offre un ottimo software di database per computer Mac quando si ha bisogno di una solida gestione dei dati. Ha una versione dedicata a macOS, quindi lavorerà senza problemi con il vostro sistema.

Il software intuitivo ha un'interfaccia user-friendly che facilita il caricamento dei dati, l'esecuzione di query in linguaggio strutturato (SQL) e la visualizzazione dei dati in modo rapido e semplice. Il software offre anche la sincronizzazione dei dati e la regolazione delle prestazioni, un'opzione eccellente per gli utenti più avanzati.

La piattaforma è inoltre dotata di un ampio supporto online, per cui l'assistenza è sempre disponibile in caso di problemi vincoli di risorse .

Le migliori funzionalità/funzioni di MySQL Workbench

L'interfaccia utente dei database MySQL semplifica la progettazione e la gestione, anche di insiemi di dati complessi

Il dashboard delle prestazioni permette di vedere rapidamente le misure degli indicatori chiave di prestazione (KPI)

I facili strumenti di migrazione dei database consentono di convertire i dati senza perdere il lavoro svolto

Limiti di MySQL Workbench

Non è possibile interrompere rapidamente una query una volta avviata

Non lavora bene con set di dati di grandi dimensioni

Prezzi di MySQL Workbench

Sottoscrizione MySQL Standard Edition (1-4 socket server): $2.140/anno

Sottoscrizione MySQL Standard Edition (5+ socket server): $4.280/anno

Sottoscrizione MySQL Enterprise Edition (1-4 socket server): 5.350 dollari/anno

Sottoscrizione MySQL Enterprise Edition (5+ socket server): 10.700 dollari/anno

Sottoscrizione MySQL Cluster Carrier Grade Edition (1-4 socket server): 10.700 dollari/anno

Sottoscrizione MySQL Cluster Carrier Grade Edition (5+ socket server): $21.400/anno

Valutazioni e recensioni di MySQL Workbench

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.950 recensioni)

3. MongoDB

tramite MongoDB MongoDB offre un supporto nativo per gli utenti Mac, quindi funziona bene su tutti i sistemi macOS recenti. È un solido software di database gratis per Mac se avete bisogno di analizzare dati strutturati e semi-strutturati, ed è eccellente se lavorate con documenti simili alla JavaScript Object Notation (che sarà musica per le orecchie di alcuni sviluppatori).

È possibile scalare e adattare MongoDB alle proprie esigenze, anche integrandolo con gli strumenti e i linguaggi preferiti.

Le migliori funzionalità/funzione di MongoDB

Utilizza un database non relazionale, una popolare alternativa a righe e colonne fisse, che lo rende più flessibile

Dispone di funzionalità/funzioni di sicurezza preconfigurate, che lo rendono una soluzione di database sicura

Il database multi-cloud consente di accedere a 95 regioni di disponibilità, quindi è resiliente e ha una latenza molto bassa

Limiti di MongoDB

Non supporta i trigger, che potrebbero essere un elemento su cui si fa affidamento nella gestione dei database

Occupa molto più spazio di archiviazione rispetto ad altri software di database per Mac

Prezzi di MongoDB

Free Forever per cluster gratuiti

Server in condivisione: da $0/mese

Serverless: da $0,10 per 1 milione di letture

Server dedicato: da $57/mese

Valutazioni e recensioni su MongoDB

G2: 4.5/5 (490+ recensioni)

4.5/5 (490+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (440+ recensioni)

Bonus:_ Software per diagrammi di flusso per Mac !

4. Ninox

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/61d5a7818ddbca939c69835a/61d5ac25112cd5207bece1c6\_5fbfb89fbcabe53541074637.jpeg Ninox /$$$img/

via Ninox Ninox promette di essere una soluzione di database a basso codice per le piccole e medie imprese. La piattaforma consente di costruire il software in base alle proprie esigenze, in modo da poter creare il software per database Mac che si desidera, con la possibilità di espanderlo in seguito. Ci sono modelli per aiutarvi a iniziare e un sacco di automazioni del flusso di lavoro per accelerare le cose.

Poiché Ninox è completamente basato sul cloud, è possibile accedere alla piattaforma praticamente ovunque, indipendentemente dal sistema operativo. Questa è un'ottima notizia per le aziende che utilizzano sia Mac che PC.

Le migliori funzionalità/funzione di Ninox

Ninox lavora su tutti i dispositivi, quindi è ideale per gli uffici che utilizzano sia Windows che macOS

Ha un sacco di opzioni perautomatizzare il vostro flusso di lavoro e i processi aziendali* La sicurezza dei dati è garantita da livelli di protezione e dalla conformità con il regolamento sulla privacy, DSGVO

Limiti di Ninox

Non ha molte integrazioni con altri software, quindi i dati possono essere limitati al di fuori di Ninox

Prezzi di Ninox

Starter: $12/mese per licenza (fatturati annualmente)

Professional: 24 dollari/mese per licenza (fatturati annualmente)

Enterprise: su richiesta

Valutazioni e recensioni su Ninox

G2: 4.7/5 (340+ recensioni)

4.7/5 (340+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

5. Valentina

/$$$img/ https://valentina-db.com/images/valentinastudio/6/valentina5interface\_1\_765x506.png Valentina /$$img/

via Valentina Valentina potrebbe essere quello che vi serve se volete un software di database ricco di funzionalità/funzione per Mac.

Questo software di grande impatto per Mac è in grado di gestire dati complessi e supporta diversi tipi di dati, il che lo rende una delle migliori opzioni di software di database per Mac con più applicazioni. Offre elevate prestazioni di recupero ed elaborazione dei dati e dispone di ottime opzioni di indice per progetti ad alta intensità di dati.

Le potenti funzionalità di modulo e di reportistica facilitano l'accesso, l'analisi e la creazione di rapporti sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Valentina

Ha prestazioni eccellenti per un rapido recupero ed elaborazione dei dati, anche quelli più complessi

Sono presenti funzionalità di crittografia integrate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati sensibili

Offre un supporto completo per le query del server Microsoft SQL, compreso il completamento automatico e la sintassi a colori

limiti di #### Valentina

Mentre c'èuna documentazione completa per il software, i nuovi utenti possono trovarsi di fronte a una curva di apprendimento ripida rispetto ad altre opzioni software

Prezzi Valentina:

Valentina Studio Free: gratis per sempre

Valentina Studio Pro: $199,99 ciascuno

Valentina Studio Pro Universal: $399,99 cad

Valentina Studio Single: $79,99 ciascuno

Valutazioni e recensioni di Valentina

G2: 3.5/5 (2 recensioni)

3.5/5 (2 recensioni) Capterra: 4.8/5 (4 recensioni)

Traccia le attività con *Applicazioni per la gestione delle attività su Mac* !

6. Navicat

via Navicat Navicat è uno strumento all-in-one che aiuta a connettersi e a gestire il database. Il software consente di collegarsi a qualsiasi origine dati, compresi Amazon Web Services, MySQL e Oracle. Da qui, è possibile utilizzare l'interfaccia utente per scrivere query SQL e creare tabelle per iniziare a esaminare e analizzare le impostazioni dei dati.

È possibile importare ed esportare i dati dal software, semplificando la sincronizzazione dei dati da più database. È un ottimo modo per riunire i dati in un unico spazio e ottenere di più da ogni byte.

Le migliori funzionalità/funzione di Navicat

Il designer di oggetti semplifica la scrittura di query SQL complesse che sono più accurate e forniscono i dati necessari

La sincronizzazione dei dati aiuta a migrare i dati e a mantenerli aggiornati, indipendentemente dall'origine dati

Le numerose opzioni di modellazione dei dati consentono di creare rapidamente visualizzazioni degli insiemi di dati e di utilizzarli in varie applicazioni

Limiti di Navicat

La documentazione è limitata e può creare confusione, quindi se si incontrano problemi durante l'uso del software, è necessario cercare le risposte altrove

Prezzi di Navicat

Sottoscrizione mensile: $69,99

Sottoscrizione annuale: $699,99

Licenza perpetua: 1.399 dollari

valutazioni e recensioni su #### Navicat

G2: 4.4/5 (45+ recensioni)

4.4/5 (45+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

7. Knack

via Knack Se avete bisogno di una soluzione per il database ma volete evitare il codice, Knack vi copre.

Knack consente di creare rapidamente un database, compresi i flussi di lavoro, senza dover ricorrere alla codifica. Potete gestire i dati in un modo che vi sembra sensato e creare moduli, mappe, calendari e reportistica che li mettano in pratica.

L'interfaccia utente altamente personalizzabile è molto aggiornata e rende Knack una soluzione software per database Mac facile da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Knack

Costruisce app aziendali personalizzate da zero o ne modifica una già esistente per adattarla meglio alle vostre esigenze di dati

Permette di collegare dati collegati in modo da poter fare di più con le informazioni e creare un database relazionale con opzioni di modellazione dei dati intelligenti

Le sue opzioni di interfaccia flessibili consentono di creare un'app per la vostra azienda senza bisogno di codici, come ad esempio la mappa dei record di consegna o la visualizzazione del Calendario dei lavori imminenti

Limiti di Knack

L'assenza di supporto per i dispositivi mobili rende difficile l'accesso ai dati in movimento

Prezzi di Knack

Starter: $39/mese

Pro: 79 dollari al mese

Aziendale: $179/mese

Azienda: su richiesta

Knack valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

8. DBeaver

via DBeaver Questo software di database multipiattaforma per Mac consente di lavorare con i dati di tutti i più diffusi database SQL server. Con una versione open-source e una commerciale, c'è un'opzione adatta a ogni esigenza di database.

DBeaver ha un'interfaccia utente altamente personalizzabile, per cui gli utenti con un po' di esperienza in materia di database dovrebbero essere in grado di apprenderlo rapidamente. Dispone anche di una comunità attiva di utenti, per cui è possibile trovare aiuto online in caso di necessità. Poiché è open source, gli strumenti di terze parti possono essere utili.

Funzionalità/funzione migliori di DBeaver

Un potente editor SQL permette di creare ed eseguire rapidamente query SQL

L'edizione standard del software open-source supporta più di 80 tipi di database differenti

Si concentra sulla creazione di database attraverso un sistema facile da usare che aiuta a riunire varie origini dati in un'unica piattaforma utile

Limiti di DBeaver

Sebbene gli aggiornamenti del software siano positivi, DBeaver può rilasciare aggiornamenti con una frequenza tale da farvi rapidamente scoprire che il vostro software attuale non è più aggiornato

Prezzi di DBeaver

Versione open-source: gratis

Enterprise edition: 25 dollari al mese o 250 dollari per un anno

Edizione Lite: $11/mese o $110 per un anno

Licenza Ultimate edition: 500 dollari per il primo anno, poi 400 dollari per ogni anno successivo

Valutazioni e recensioni di DBeaver

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (65+ recensioni)

9. Impilato

via Impilato da Stackby permette di creare database relazionali senza alcun codice. È possibile inserire fogli di calcolo, set di dati e altre informazioni per creare il miglior programma di database per la vostra azienda.

La piattaforma consente agli utenti Mac di creare visualizzazioni Kanban, Calendario e persino Galleria, a seconda delle loro esigenze. È un'opzione di database versatile che può aiutarvi a superare i limiti che potreste riscontrare con altre piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stackby

Ci sono diverse visualizzazioni, che permettono di vedere gli insiemi di dati nel modo più utile possibile

Ha tipi di colonna unici, in modo da poter costruire il database in base alle proprie esigenze

È possibile automatizzare gli aggiornamenti dei dati mediante la connessione di Stackby al vostro attuale stack tecnologico

Limiti di Stackby

La curva di apprendimento per le funzionalità/funzione avanzate di Stackby può essere ripida e può richiedere l'acquisto di componenti aggiuntivi

Prezzi di Stackby

Free Forever

Personal: $5/mese per postazione

Economy: $9/mese per postazione

Business: $18/mese per postazione

Enterprise: contattare per un preventivo

Valutazioni e recensioni su Stackby

G2: 4.7/5 (55+ recensioni)

4.7/5 (55+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

10. Redis

via Redis Redis offre un software di gestione dei dati basato su cloud. È ottimo per automatizzare l'elaborazione dei dati e rappresenta una soluzione incredibilmente efficace per gli utenti che necessitano di soluzioni di gestione dei dati ad alte prestazioni.

Essendo un software di database in-memory per Mac, gestisce facilmente i dati in tempo reale e memorizza rapidamente le informazioni nella cache. Ha una buona interfaccia utente con molte opzioni avanzate per soddisfare anche i gestori di database più esigenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Redis

Noto per la sua eccezionale velocità, Redis rende molto più rapida l'elaborazione e il recupero dei dati

È possibile memorizzare e manipolare i dati in vari formati, aggiungendo versatilità al database

È possibile scalare facilmente il database per far fronte alle richieste future

Limiti di Redis

Poiché Redis memorizza i dati in memoria, può essere una soluzione al limite per le organizzazioni con set di dati estesi

Prezzi di Redis

Gratuito

Fisso: $7/mese

Flessibile: $0,881/ora

Annuale: su richiesta

Prezzi del software: su richiesta con 30 giorni di versione di prova gratuita

Valutazioni e recensioni di Redis

G2: 4.5/5 (120+ recensioni)

4.5/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

Controlla questi_ Software di monitoraggio del tempo per utenti Mac !

Scavare in profondità nei dati

Trovare un software per database adatto alle vostre esigenze è necessario per la supervisione della vostra azienda. La versatilità di ClickUp project management di ClickUp rende semplice l'organizzazione. Inoltre, è un fantastico software di database per utenti Mac con tutte le caratteristiche necessarie senza impedimenti. Guardate voi stessi e provatelo oggi stesso ! ✨