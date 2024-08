Recensione di Nifty Project Management (Caratteristiche principali, pro, limiti)

La parola nifty significa buono, piacevole o efficace. È anche lo strumento che esamineremo oggi per il project management. 🕵️‍♂️

Nifty offre collaborazione con il team gestione delle attività, reportistica, monitoraggio del tempo e altro ancora per semplificare, centralizzare e modernizzare le operazioni di lavoro.

Ma Da fare: il project management di Nifty è davvero all'altezza del suo nome?

Scopriamolo!

In questo articolo, parleremo di Nifty, del suo funzionalità/funzione chiave , vantaggi e limiti . Non preoccupatevi, vi offriremo soluzioni anche per loro.

Immergiamoci subito in questa recensione di Nifty!

Che cos'è Nifty?

Nifty è un agile project management software che consente di lavorare a progetti su larga scala con più membri del team.

Come la maggior parte software di project management è un'area di lavoro collaborativa che aiuta voi e il vostro team a organizzare le attività, a monitorare il tempo, a gestire i documenti e così via, tutto in un unico posto.

È possibile lavorare e godere della collaborazione sul flusso di lavoro anche in movimento con l'app di Nifty per Android e iOS. 📱

Fin qui tutto bene? Allora passiamo alle funzionalità/funzione che lo rendono "nifty"

4 funzionalità/funzione chiave di Nifty Project Management

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave che possono facilitare il project management. 🗝

1. Attività cardine per un piano migliore

Ogni team e persona ha bisogno di uno scopo.

Se così non fosse, non avreste idea di cosa dovete fare o perché lo state facendo!

Come ad esempio guardare una nuova serie di Netflix la sera per non sentirsi tagliati fuori quando tutti i compagni di squadra ne parlano a pranzo il giorno dopo! 🍩

E proprio come per finire l'ultimo episodio, Nifty aiuta il team a stabilire (e raggiungere) le attività cardine.

Nifty project è utile anche per il monitoraggio dei progetti aziendali in base al completamento delle attività.

È possibile aggiungere progetti le attività cardine del progetto sul loro grafico Gantt con i relativi dettagli, come nome, descrizione, data di inizio, data di scadenza, ecc.

La parte più divertente è che le attività cardine vengono automaticamente colorate in base allo stato di avanzamento e alla data di scadenza.

2. Gestione del portfolio

I portfolio dei progetti di Nifty sono ottimi per organizzare i progetti in cartelle basate su reparti, posizioni, manager, ecc. È facile:

Monitorare lo stato di avanzamento di ciascun progetto

Evitare i colli di bottiglia

Assegnare attività

E altro ancora

Con le panoramiche del portfolio, i project manager e il management possono vedere una panoramica degli stati di avanzamento automatizzati, delle sequenze, degli stati, delle attività in ritardo e di quelle completate.

Hanno anche a disposizione un dashboard del portfolio che apre un mondo di approfondimenti sui membri e sugli stati del progetto con un solo sguardo. 👀

3. Monitoraggio del tempo e reportistica

Il monitoraggio del tempo è importante per la vostra azienda quanto il dessert per i golosi. 🍬

Dovete, dovete averlo.

Nifty offre una funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo per tenere traccia della durata delle attività, vedere chi sta lavorando su cosa e per quanto tempo. In questo modo la produttività del team è sempre sotto controllo.

I team che lavorano a distanza e i freelance apprezzeranno la possibilità di monitorare esattamente il tempo necessario per aumentare la produttività!

Da fare è premere il pulsante di avvio per iniziare il monitoraggio e un widget per il monitoraggio del tempo apparirà nell'angolo sinistro dello schermo.

Quindi, premere il pulsante Stop per interrompere il monitoraggio. Semplice.

Per quanto riguarda la reportistica temporale, si ottengono informazioni come:

Nome del progetto o dell'attività

Utente che ha monitorato il tempo

Data e durata dell'attività

Inizio e fine del tempo monitorato

Note che informano le modifiche del timestamp

4. Ruoli e autorizzazioni diverse per gli utenti

Nifty è qui per aiutarvi a capire chi è chi nel vostro team.

Gli utenti aggiunti a un progetto sono i membri del progetto e possono essere membri del team, ospiti o client.

Ruoli diversi richiedono autorizzazioni diverse.

È possibile decidere il livello di accesso ogni volta che si aggiunge un nuovo utente a un progetto:

Proprietari : gestiscono tutti i progetti, i compagni di squadra e le fatture. Si può avere più di un titolare alla volta

: gestiscono tutti i progetti, i compagni di squadra e le fatture. Si può avere più di un titolare alla volta Amministratori : sono gestori del team che possono creare e cancellare progetti e gestire altri membri del team

: sono gestori del team che possono creare e cancellare progetti e gestire altri membri del team Membri : persone aggiunte a un progetto specifico con accesso alla collaborazione nel progetto

: persone aggiunte a un progetto specifico con accesso alla collaborazione nel progetto Teams: non fanno parte immediatamente del team. Possono partecipare alle discussioni sul progetto e visualizzare lo stato di avanzamento, ma non possono gestire team o progetti

Ora che conosciamo le funzionalità/funzione di Nifty, scopriamo se è utile per il project management.

3 Vantaggi di Nifty per il project management

Se scegliete il software di project management Nifty, ecco i vantaggi chiave che apprezzerete:

1. Efficace collaborazione del team

Nifty crede nella collaborazione efficace del team. Lo dimostrano le sue molteplici funzioni di collaborazione. Lo strumento offre:

Funzionalità/funzione di discussione per colloqui specifici sul progetto

Collaborazione in tempo reale sui documenti

Grafici Gantt interattivi per la trasparenza

Stati delle attività

E altro ancora

Tutte queste funzionalità/funzione assicurano che siate sempre informati sullo stato del progetto.

2. Molteplici visualizzazioni del progetto per lavorare con i dati

Potreste amare il bacheca kanban ma il vostro account potrebbe essere appassionato di fogli di calcolo e il vostro rappresentante delle risorse umane potrebbe essere appassionato di calendari.

Siamo tutti diversi. Ecco perché Nifty ha proposto un numero generoso di visualizzazioni.

Ecco alcune delle visualizzazioni presenti in questo documento strumento di project management :

Vista Elenco

Vista Bacheca

Vista Gantt Charts (grafici)

Visualizzazione Calendario

Vista Tabella

Con così tante opzioni, ognuno può lavorare come preferisce.

3. Importazioni e integrazioni

Nifty non è generoso solo con le visualizzazioni, ma anche con le integrazioni. È possibile connettersi facilmente con oltre 1.000 app per automatizzare una gran quantità di lavoro.

Anche il passaggio da una vecchia app o da uno strumento di project management a Nifty è semplice.

È possibile importare da applicazioni popolari strumenti per il project management come ad esempio Basecamp , Asana , Trello , ecc.

È quindi sicuro che si possa scegliere Nifty per la gestione dei progetti?

6 Limiti di Nifty Project Management (con soluzioni)

Da fare sicuramente quello che dice, ma Nifty ha ancora molta strada da fare prima di diventare una soluzione completa.

Per un project manager, mancano diverse funzionalità/funzione di base. Diamo un'occhiata:

Problema #1: nessuna automazione personalizzata

Certo, Nifty offre automazioni come automazioni di stato, attività ricorrenti, modelli di progetto e altro ancora.

Ma non permette di creare automazioni personalizzate.

E se si volesse pubblicare un commento quando uno stato o un assegnatario cambia?

Bisogna attenersi alle loro automazioni.

Dite ciao a ClickUp. 👋

È uno dei valutazione più alta strumenti di produttività e collaborazione per il flusso di lavoro utilizzati da piccole, medie e grandi aziende .

ClickUp: potente soluzione personalizzata senza codice Automazioni ClickUp è il paese delle meraviglie dell'automazione. 🌈

È possibile scegliere tra i numerosi modelli precostituiti o creare Automazioni personalizzate. Per creare un'automazione, impostate delle combinazioni per automatizzare le azioni ripetitive:

Trigger : decidere cosa deve avviare un'Automazione

Condizioni : decide cosa deve essere vero per continuare le Automazioni

Azione : decide cosa succede come risultato del trigger e della condizione

**Per saperne di più

automated project management! _

😊

Problema #2: nessuna dashboard per gli approfondimenti visivi

Un'app di project management senza dashboard è come Leonardo DiCaprio senza Oscar. Scandaloso!

Questo è il caso di Nifty: non offre grafici. A volte i reportistici non sono sufficienti. 🤷

Soluzione ClickUp: visiva e approfondita Dashboard È qui che uno strumento di PM utile come ClickUp viene in aiuto. Le nostre dashboard sono l'ultimo controllo della missione che vi fornisce informazioni su persone, progetti e attività,

Obiettivi ... per dirla tutta.

È anche possibile personalizzare e costruire la propria dashboard per visualizzare le esigenze specifiche del team con l'aiuto di widget personalizzati.

I widget personalizzati consentono di visualizzare i dati in moduli:

Grafici a torta

Calcoli

Grafici a barre

Portfolios

E altro ancora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Dashboards\\_\_ClickUp-1400x693.png clickUp dashboard /$$$img/

Visualizzate come si svolge il lavoro nell'area di lavoro di ClickUp in qualsiasi modo desideriate con i widget personalizzati della dashboard

Problema #3: nessuna annotazione PDF

Per uno strumento che ha un modello di progetto preconfezionato per la progettazione, ha tralasciato una funzionalità/funzione importante di cui i team di progettazione non possono fare a meno.

Soluzione ClickUp: Correzione di bozze in PDF e annotazione di immagini A differenza di Nifty e di altri robusti software di PM, ClickUp ha fatto le cose in grande. 💭

Dalla correzione di bozze su mockup di design all'evidenziazione di markup su contratti legali, la correzione di bozze in ClickUp è perfetta per questo.

Potete facilmente annotare i PDF e immagini, persino lasciare commenti su di essi. ClickUp diventa così un comodo hub di collaborazione remota per i team di progettazione.

Chiunque può rivolgersi al vostro commenti oppure si può usare assegnare i commenti e centralizzare il sistema di feedback.

Crea un elemento d'azione direttamente all'interno di un commento ClickUp

Problema #4: manca di funzionalità/funzione per la gestione delle idee

Si potrebbe pensare che una soluzione di project management progettata per aiutare la collaborazione remota e i team abbia funzionalità di gestione delle idee.

No! Risposta sbagliata.

Nifty non ama le vostre idee perché non ha una funzionalità di lavagna o mappa mentale.

Soluzione ClickUp: potente Mappe mentali Indipendentemente da ciò che pensa il vostro cervello, ClickUp è qui per voi e lo è anche il suo

Mappe mentali .

Abbozzate le vostre idee, fate un solido piano di progetto o fate brainstorming in modalità Blank.

È anche possibile organizzare e creare un flusso di lavoro nella modalità Task.

Creazione rapida, modifica e cancellazione di attività (e sottoattività) direttamente dalla propria visualizzazione

Avete bisogno di aiuto per il vostro piano di progetto? Verificate cos'è un piano di progetto e come crearlo .

Problema #5: manca una funzionalità/funzione nativa di stampa

Da fare: un client vuole una stampa del file della reportistica sullo stato di avanzamento del progetto pagina o il grafico Gantt? Beh, siete nei guai. Nifty non ha una funzionalità/funzione di stampa nativa.

Dovrete prima scaricare un report o fare uno screenshot e poi ritagliarlo prima di salvarlo come immagine.

Poi si passa alla stampa..

Sembra un lavoro troppo richiesto per una cosa così semplice.

E forse non ve ne rendete conto, ma questi minuti di screenshot e di ritaglio possono sommarsi a diverse ore sprecate.

Soluzione ClickUp: nativa stampa in ClickUp Tu, amico mio, hai bisogno della semplice capacità di stampa nativa di ClickUp.

Basta aprire un'attività, fare clic sulle ellissi... e selezionare l'icona di stampa. 🖨️💕

È anche possibile stampare Vista Elenco , Vista Bacheca , attività e altro ancora.

Fare clic sulle ellissi per ulteriori attività

Problema #6: piano gratis limitato

Il piano gratuito di Nifty offre solo 2 progetti, il che è piuttosto deludente per un piccolo team o una startup con un budget ridotto. I piani tariffari partono da 49 dollari al mese.

Immaginate quanto deve essere costoso il loro piano aziendale o enterprise. Un suggerimento... è a tre cifre al mese.

Soluzione ClickUp: Piano Free Forever ClickUp ha un piano gratuito ricco di funzionalità che si può utilizzare FOREVER gratis. Nessuna fregatura.

Scopritelo voi stessi:

Piano Free Forever 100MB di spazio di archiviazione Attività illimitate Membri illimitati Autenticazione a due fattori Documenti collaborativi Chattare in tempo reale Email in ClickUp Bacheche Kanban Gestione degli sprint Monitoraggio del tempo nativo Registrazione di video in app assistenza 24/7



Ma aspettate! C'è di più.

Scoprite di più Funzionalità/funzione di ClickUp che dimostrano che è una soluzione migliore di Nifty:

Bonus: vedere come

**Nifty si confronta con ClickUp_

!

Nifty non è abbastanza "Nifty"! 🤷

Nifty è un discreto software di project management con capacità di gestione delle attività e del tempo.

Tuttavia, è lontano dall'essere un'area di lavoro completamente centralizzata perché manca di automazioni personalizzate, non ha dashboard, non ha un piano gratuito e non ha DASHBOARD! da fare?

Se volete tutto questo e molto altro, c'è solo una soluzione. ClickUp!

È un software di project management intelligente e potente che è anche un'area di lavoro veramente collaborativa. Utilizzatelo per monitoraggio del tempo gestire le attività di progetto attive, creare documenti interni, fornire approfondimenti sul progetto e molto altro ancora.

Siamo qui per aiutarvi durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Unisciti a ClickUp gratis e godetevi le funzionalità/funzione più "intelligenti" per gestire più progetti con esito positivo.