Come ottimizzare il project management con le automazioni

Un project manager è quasi sempre un multi-tasker, immerso in elenchi di cose da fare lunghi chilometri, affogato in note adesive e fogli di calcolo. È questa la vostra realtà di project manager? Vorreste essere più organizzati e produttivi?

**L'automazione può aiutarvi!

Le Automazioni hanno già avuto un esito positivo nel mondo del marketing. A sondaggio condotta dallo Small Business & Entrepreneurship Council ha rilevato che il 75% del campione di piccole aziende utilizza l'automazione per scopi di marketing. E sono più sagge e più ricche per questo.

Ogni anno vengono investiti trilioni di euro in progetti. Eppure, solo un 35% scioccantemente basso è considerato un esito positivo! Immaginate le risorse sprecate e il potenziale non realizzato racchiuso in quei progetti falliti. L'automazione del project management può essere la chiave per usufruire dell'esito positivo e trasformare quel 35% in un numero molto più alto.

Le soluzioni di automazione dei progetti possono aiutarvi a creare un sistema che genera e invia report puntuali, imposta riunioni ricorrenti, invia promemoria ed esegue altre attività ripetitive per voi. In questo modo i project manager e i membri del team sono liberi di concentrarsi su lavori più strategici.

Continuate a leggere per scoprire come l'automazione del flusso di lavoro può trasformare il project management, rendendo i team più felici ed efficienti.

L'automazione sostituisce le attività manuali con programmi informatici in grado di identificare e ripetere le attività di routine senza l'intervento umano. Automazioni per il project management applica questo concetto agli strumenti di project management, consentendo loro di gestire automaticamente le attività di routine.

Il project management del processo di sviluppo del software deve garantire una facile integrazione della metodologia agile e una consegna più rapida e di alta qualità. Lo sviluppo agile del software prevede essenzialmente la consegna di un prodotto in fasi basate sul feedback e sull'iterazione. Questo crea cicli ricorrenti di passaggi di sviluppo. I project manager possono facilmente identificare tali attività ricorrenti e introdurre l'automazione per gestirle.

Un tipico processo di sviluppo agile del software comprende fasi di project management come l'avvio, il piano, l'esplorazione, l'adattamento e la chiusura. In ognuno di questi passaggi, i gestori del progetto devono identificare le opportunità di automazione, come il monitoraggio delle Sequenze, l'aggiornamento dello stato di avanzamento giornaliero dai report forniti dal team, il monitoraggio della risoluzione dei problemi e la programmazione delle riunioni di revisione.

Gli strumenti di automazione possono snellire le attività ripetitive che impantanano i team agili. Pensate a gestire attività come l'aggiornamento automatico dei rapporti sullo stato di avanzamento dopo un commit del codice, l'assegnazione di compiti in base a criteri e dipendenze predefiniti, l'invio di promemoria per le prossime riunioni giornaliere di standup e la generazione di note per le riunioni.

In questo modo, il team libera le proprie capacità cerebrali per concentrarsi sulla risoluzione creativa dei problemi che fanno davvero progredire il progetto.

Con una previsione di progetto riduzione dei costi del 30% per l'automazione basata sull'IA questo è un momento d'oro per le aziende che vogliono investire in strumenti di IA per il project management.

L'analisi predittiva può essere utilizzata per prendere decisioni guidate dai dati e prive di pregiudizi. Gli strumenti di IA possono essere utili per assistere il monitoraggio della conformità nello sviluppo del software. Analizzando i dati e identificando potenziali problemi, l'IA aiuta i team di sviluppo a rimanere informati e ad affrontare in modo proattivo i problemi di conformità.

Quali sono i vantaggi dell'automazione del project management? I project manager possono trovarsi invischiati nei dettagli, perdendo di vista le attività che fanno effettivamente muovere le metriche. L'automazione può aiutare a riallineare l'attenzione su ciò che conta attraverso:

L'automazione del project management può essere un vero e proprio risparmio di tempo, ma ci sono anche alcuni aspetti negativi da considerare.

Il nostro cervello è fatto per la creatività e la risoluzione di problemi complessi, non per svolgere attività ripetitive ogni giorno. L'automazione libera la larghezza di banda mentale dei team che possono concentrarsi sul vero lavoro del progetto: fare brainstorming di soluzioni, collaborare alle idee e affrontare sfide uniche.

Dovreste prendere in considerazione la possibilità di portare in fase un assistente di project management automatizzato se state cercando:

Tuttavia, è meglio evitare le automazioni in alcuni casi.

L'automazione del project management può essere il cambiamento che state cercando per rendere più fluidi i processi esempi di automazione per mostrare come può essere utile.

Trinetix vanta un elenco impressionante di client, tra cui Coca-Cola, McDonald's e Procter & Gamble. Trinetix fornisce soluzioni di progettazione e sviluppo a ciclo completo, ma la sua fiorente attività aziendale ha rappresentato una sfida: l'esecuzione continua dei progetti.

Hanno cercato lo strumento più adatto per la gestione delle attività e il monitoraggio del tempo e si sono imbarcati in un sistema di gestione delle attività ClickUp .

Ecco cosa ne pensa Kateryna Sipakova, Portfolio Manager di Trinetix hanno commentato la loro esperienza con ClickUp:

Tutte le attività che passano da 'in corso' a 'in revisione', innescano una notifica al responsabile della progettazione che deve rivedere l'attività dopo che il progettista l'ha completata. Dopodiché, l'attività viene assegnata automaticamente all'analista aziendale del progetto.

Kateryna Sipakova, Portfolio Manager presso Trinetix

Una volta creata l'automazione, il nuovo processo ha contribuito a ottimizzare il flusso di lavoro di Trinetix, sollevando i dipendenti dall'incombenza della comunicazione e riducendo la possibilità che il lavoro venisse perso.

Prendiamo il caso di Shopmonkey, una piattaforma di gestione per autofficine all-in-one basata su cloud che consente ai titolari di snellire i flussi di lavoro e di comprendere meglio la propria attività.

Mentre l'azienda progrediva e venivano effettuate diverse nuove assunzioni, il team di marketing ha iniziato a riscontrare gravi problemi di comunicazione e collaborazione durante il trasferimento delle responsabilità. Per questo motivo, hanno scelto ClickUp per l'automazione e sono stati in grado di ridurre gli errori durante il passaggio di consegne.

L'eliminazione di un elemento di errore umano e l'affidamento alle Automazioni per informarci dei passaggi successivi ha reso il nostro team sicuro di non perdere importanti tappe del progetto

Rachel Gilstrap, Marketing Project Manager presso Shomonkey

L'utilizzo dell'automazione per gestire il lavoro più impegnativo ha aiutato Shopmonkey a evitare errori di comunicazione e attività dimenticate, risultando in un processo di project management più fluido.

Il software di project management elimina la fatica di ricordare le scadenze e le attività cardine. Immaginate di ricevere un avviso quando le scadenze si avvicinano o anche quando vengono aggiunte o aggiornate informazioni in un foglio di calcolo del progetto, il tutto senza dover controllare continuamente.

Il software di project management non è solo per i team interni. Potete anche sfruttarlo per creare promemoria per i vostri client o clienti, in relazione a pagamenti imminenti o al rinnovo di contratti/contratti.

I project manager si rivolgono sempre di più a software per l'automazione del flusso di lavoro per usufruire di nuove informazioni.

I progetti generano una grande quantità di dati: tempi di completamento delle attività, modelli di allocazione delle risorse, registri di comunicazione e altro ancora. Gli strumenti di automazione fungono da data miners, raccogliendo e memorizzando automaticamente queste informazioni. Le dashboard automatizzate possono fornire informazioni in tempo reale sullo stato del progetto, sull'utilizzo delle risorse e sui potenziali colli di bottiglia. Ciò consente ai project manager di prendere decisioni informate al volo, correggendo la rotta se necessario e massimizzando l'efficienza del progetto.

Chaya Fischman, dell'azienda di servizi di progettazione e web design Gruppo Brand Right Marketing ha dato credito a ClickUp per l'esito positivo che ha avuto l'espansione della sua azienda.

ClickUp ha cambiato le carte in tavola, permettendoci di monitorare i dati e prendere decisioni informate in un modo che non avevamo mai potuto fare prima.