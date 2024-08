Le 10 migliori alternative e concorrenti di Microsoft Forms nel 2024

Microsoft Modulo è un ottimo strumento per la raccolta e l'analisi dei dati, ma il suo pieno potenziale si ottiene quando è integrato con altre applicazioni Microsoft . Per sfruttare il software, potrebbe essere necessario investire in strumenti Microsoft aggiuntivi, che hanno un costo aggiuntivo. 💸

Fortunatamente, le alternative a Microsoft Modulo offrono funzionalità simili e più avanzate per standardizzare la raccolta dei dati. Scopriamo i 10 migliori strumenti per la creazione di moduli online per trovare quello più adatto alle esigenze della vostra organizzazione!

Cosa cercare nelle alternative a Microsoft Modulo?

Il team di progetto ha bisogno di strumenti per raccogliere, elaborare e analizzare regolarmente i dati per prendere decisioni informate e monitorare lo stato delle attività. Un modulo online può essere uno strumento prezioso per aiutarvi a raccogliere i dati necessari dal team, dagli stakeholder e dai clienti. Permette di creare moduli personalizzabili e condivisibili a cui si può accedere e completare da qualsiasi luogo, rendendo la raccolta dei dati più veloce, accurata ed efficiente. ⚡️

I gestori del team dovrebbero cercare un versatile costruttore di moduli online che offra il vantaggio dell'accesso remoto e consenta al team di massimizzare i lavori di raccolta e analisi dei dati

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto /$$$img/ Raccogliere il feedback del cliente con i moduli ClickUp

Ecco le funzionalità/funzioni chiave da considerare quando si sceglie un costruttore di moduli:

Vari campi di domanda, tra cui a scelta multipla, testo breve e lungo, elenco a discesa, date, orari e scale di valutazione

tra cui a scelta multipla, testo breve e lungo, elenco a discesa, date, orari e scale di valutazione Personalizzazione avanzata per creare modelli personalizzati e aggiungere contenuti multimediali come immagini, GIF e video

per creare modelli personalizzati e aggiungere contenuti multimediali come immagini, GIF e video Integrazioni con altre app e strumenti di lavoro utilizzati, come Fogli Google, Zapier o Slack

con altre app e strumenti di lavoro utilizzati, come Fogli Google, Zapier o Slack Logica delle condizioni funzione per mostrare o nascondere le domande in base alle risposte precedenti del rispondente

per mostrare o nascondere le domande in base alle risposte precedenti del rispondente Ottimizzazione per i dispositivi mobili per rispondere ai sondaggi online su telefoni o tablet ovunque ci si trovi

per rispondere ai sondaggi online su telefoni o tablet ovunque ci si trovi Sicurezza e privacy per proteggere i vostri dati e la privacy dei vostri intervistati

per proteggere i vostri dati e la privacy dei vostri intervistati Funzionalità/funzione di collaborazione per la modifica e i commenti in tempo reale

Utilizzare la logica a condizioni per personalizzare l'esperienza del modulo ClickUp del rispondente

Tuttavia, la raccolta dei dati è solo una parte del flusso di lavoro. Per sfruttare al meglio i sondaggi e le richieste di informazioni online, è necessario che una strumento di project management è necessario per gestire le attività del progetto, monitorare gli stati di avanzamento e collaborare con il team.

L'integrazione di un modulo online con uno strumento di project management consente di raccogliere e analizzare i dati in tempo reale e di utilizzare le informazioni acquisite per prendere decisioni informate, come la determinazione delle priorità e dei lavori ad alto valore! 🏆

10 Migliori alternative a Microsoft Modulo nel 2024

Migliorate il vostro sondaggio e il processo di accettazione del progetto con i moduli sicuri di ClickUp

clickUp è la soluzione definitiva per i team che cercano una potente piattaforma di produttività per ottimizzare l'acquisizione e la raccolta dei dati. Il Modulo visualizzato in ClickUp è stata progettata per offrire un'esperienza completamente personalizzabile che libera il tempo del team da voce manuale dei dati in modo da potersi concentrare sulle attività e sugli obiettivi.

E con il funzionalità/funzione di logica condizionale in ClickUp Modulo è possibile creare moduli che si regolano dinamicamente in base alle risposte precedenti, offrendo ai provider un'esperienza utente migliore.

Da richieste di progetti interni ai sondaggi online, tutti i vostri lavori sono integrati in un'unica piattaforma per una gestione efficiente. Condividete il link diretto del Modulo o inseritelo in una pagina con il codice HTML e lasciate che ClickUp faccia il lavoro pesante una volta completata la risposta al Modulo. 🌐

E soprattutto, il vostro team otterrà informazioni utili per prendere decisioni basate sui dati e accelerare i flussi di lavoro!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Oltre1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro, tra cui Zoom, Slack, Area di lavoro di Google, Microsoft Office e altri ancora

Molteplici modi perautomatizzare attività ripetitivetra cui l'instradamento dei moduli, l'aggiornamento dello stato e l'assegnazione delle attività

Un dettagliato programma onlineCentro assistenza,webinare supporto per aiutarvi a utilizzare al meglio la piattaforma

Una dinamicaObiettivi per allineare il team sugli OKR e monitorare gli stati in più modi

Visualizzazioni multiple per organizzare un CRM con elenchi, tabelle Kanban, tabelle e altro ancora

Assegnatari multipli delle attività per una trasparenza totale su tutti gli stati di avanzamento

Stati personalizzati delle attività per aggiornamenti immediati sullo stato di avanzamento a colpo d'occhio

Creazione di moduli drag-and-drop con personalizzazione del marchio

Un'ampiaLibreria di modelli per ogni caso d'uso

Limiti di ClickUp

La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può comportare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

piano Free Forever : Piano illimitato

Piano illimitato Piano Unlimited : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Piano Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Piano Business Plus : $19 per utente al mese

: $19 per utente al mese Piano Enterprise : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

Impara come ClickUp Modulo semplifica il lavoro dei team software !

2. SondaggioMonkey

via SondaggioMonkey SurveyMonkey è un costruttore di moduli online con un'interfaccia intuitiva e facile da usare per creare moduli coinvolgenti e raccogliere dati dai rispondenti. Con SurveyMonkey, gli utenti hanno a disposizione una varietà di tipi di domande, tra cui scelta multipla, scala di valutazione, domande a matrice, risposte aperte e altro ancora.

A differenza di $$$a Modulo, SurveyMonkey offre varie opzioni di personalizzazione come temi, loghi, colori e font per un aspetto professionale e di marca. SurveyMonkey offre anche la possibilità di raccogliere le risposte dei moduli online o via email. Grazie ai potenti strumenti di analisi inclusi nella piattaforma, gli utenti possono rivedere i dati delle risposte e trarre conclusioni significative.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveyMonkey

Libreria di risorse condivise di elementi dei moduli per sondaggi di marca

Logo, colori e URL personalizzati per il sondaggio

Quiz con feedback personalizzato

Mappa dei clicvisualizzazione dei dati* Strumenti avanzati per la logica del sondaggio

Limiti di SurveyMonkey

Il piano di base è limitato a 50.000 risposte all'anno

I piani più costosi prevedono moduli illimitati

Prezzi di SurveyMonkey

Teams Avantaggioso : $25 per utente al mese

: $25 per utente al mese Teams Premier : $75 per utente al mese

: $75 per utente al mese Azienda: Contatta SurveyMonkey per i dettagli

Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (18.400+ recensioni)

: 4.4/5 (18.400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 9.600 recensioni)

3. Modulo Google

via Modulo Google La prossima alternativa ai moduli Microsoft è Modulo Google , uno strumento di raccolta dati utilizzato per creare sondaggi, quiz, inchieste, questionari e altri moduli. Il suo editor drag-and-drop permette agli utenti di creare moduli a più pagine con vari tipi di domande, come scelta multipla, caselle di testo, checkbox, drop-down e altro ancora!

I moduli online vengono raccolti in sicurezza in un database che può essere facilmente gestito e visualizzato tramite Fogli Google. Con la sua interfaccia user-friendly e le sue funzionalità/funzioni, Google Modulo è un semplice strumento di sondaggio per la raccolta dei feedback dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Modulo

Intelligenza integrata per impostare regole di convalida delle risposte

Modelli, tra cui sondaggi e questionari

Moduli condivisi tramite email, link o sito web

Riepiloghi/riassunti automatici per analizzare le risposte

Creazione di moduli con logica personalizzata

Limiti di Google Modulo

supporto online 24/7 eforum della comunità sono disponibili solo sui piani a pagamento

Funzioni di personalizzazione limitate

Prezzi dei moduli Google

Personale : Versione gratuita

: Versione gratuita Aziendale Avviato : $6 per utente al mese, con un commit di un anno

: $6 per utente al mese, con un commit di un anno Business Standard : 12 dollari per utente al mese, con un commit di un anno

: 12 dollari per utente al mese, con un commit di un anno Business Plus : 18 dollari per utente al mese, impegno di un anno

: 18 dollari per utente al mese, impegno di un anno Aziende: Contattare Google per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Google Modulo

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.7/5 (10.200+ recensioni)

Confronta Google Modulo Vs. Microsoft Modulo !

4. Wufoo

via Wufoo Wufoo è una piattaforma di hosting e costruzione di moduli online che consente agli utenti di creare sondaggi, moduli di contatto, moduli di registrazione e altro ancora. Fornisce inoltre agli utenti strumenti per raccogliere pagamenti e archiviare dati. Wufoo è facile da usare e permette agli utenti di trascinare e rilasciare elementi in modelli già pronti o di partire da zero.

Lo strumento offre anche analisi dettagliate e la possibilità di personalizzare i moduli con CSS e HTML. Wufoo è un ottimo strumento per raccogliere i dati dei clienti, gestire progetti, monitorare i pagamenti e molto altro ancora!

Le migliori funzionalità/funzioni di Wufoo

Notifiche in tempo reale quando un modulo viene completato

Designer di temi con design predefiniti o personalizzati

Esportazione dei dati insoftware per fogli di calcolo* Integrazioni con provider di pagamento

Automazione del flusso di lavoro con il CRM

Limiti di Wufoo

Piani tariffari costosi rispetto ad altre alternative di Microsoft Modulo

Numero limitato di integrazioni native

Prezzi di Wufoo

Versione Free

Starter : $14,08 al mese, con fatturazione annuale di $169

: $14,08 al mese, con fatturazione annuale di $169 Professionale : 29,08 dollari al mese, fatturati annualmente a 349 dollari

: 29,08 dollari al mese, fatturati annualmente a 349 dollari Avanzato : 74,08 dollari al mese, fatturati annualmente a 889 dollari

: 74,08 dollari al mese, fatturati annualmente a 889 dollari Ultimate: 183,25 dollari al mese, con fatturazione annuale di 2.199 dollari

Valutazioni e recensioni su Wufoo

G2 : 4.2/5 (290+ recensioni)

: 4.2/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

5. FormaAssemblaggio

tramite ModuloAssemblaggio FormAssembly è un costruttore di moduli online progettato per semplificare il processo di raccolta dei dati e di invio dei moduli. Offre ai team gli strumenti per creare moduli online interattivi con un'interfaccia drag-and-drop. Le caratteristiche di FormAssembly includono modelli di progettazione personalizzabili, controlli logici integrati, supporto per funzionalità avanzate come il caricamento di file e i pagamenti online, spazio di archiviazione e reportistica sicuri.

La piattaforma si integra anche con vari provider di terze parti per fornire ulteriori funzioni e opzioni come i pagamenti online. Queste integrazioni sono indispensabili per le aziende che intendono vendere la propria produttività o i propri servizi e raccogliere pagamenti attraverso sondaggi online o moduli d'ordine !

Le migliori funzionalità/funzione di FormAssembly

Integrazioni con Salesforce, HTTPS Connector, Paypal e altro ancora

Dashboard per amministratori e conferme personalizzabili

Editor di temi per personalizzare l'aspetto e l'atmosfera

Moduli a più pagine e logica delle condizioni

Grafici e reportistica

Limiti di FormAssembly

Manca di una varietà di temi e di personalizzazioni avanzate per moduli complessi

È orientato ai team che utilizzano Salesforce

Prezzi di FormAssembly

Contattare FormAssembly per i dettagli

Valutazioni e recensioni di FormAssembly

G2 : 4.4/5 (350+ recensioni)

: 4.4/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

6. Jotform

via JotformJotform è un software per la creazione di moduli e sondaggi che consente ai team di eseguire moduli, indagini e sondaggi senza alcuno sforzo. Può essere utilizzato per un intervallo di scopi molto ampio, tra cui la raccolta di feedback dei clienti, la raccolta di dati per progetti di ricerca e la conduzione di ricerche di mercato.

Utilizzando l'intuitivo editor drag-and-drop di JotForm, gli utenti possono facilmente progettare moduli e sondaggi, aggiungere varie domande ed elementi e condividerli via email o incorporarli in qualsiasi sito web. Il software consente inoltre ai team di accedere a potenti analisi per monitorare le prestazioni dei moduli in tempo reale e ricavare informazioni dai loro dati!

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform

Gestione dell'invio dei moduli

Opzione modulo precompilato

Cancellazione automatica degli invii

Integrazioni CRM

Moduli con codice QR

Limiti di Jotform

Gli script dei moduli possono talvolta rallentare il sito web

Piani tariffari costosi con limiti al numero di moduli

Prezzi di Jotform

Starter : Versione Free

: Versione Free Bronze : $34 al mese, fatturati annualmente

: $34 al mese, fatturati annualmente Argento : $39 al mese, con fatturazione annuale

: $39 al mese, con fatturazione annuale Oro : $99 al mese, con fatturazione annuale

: $99 al mese, con fatturazione annuale Azienda: Contattare Jotform per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Jotform

G2 : 4.7/5 (1.600+ recensioni)

: 4.7/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.300+ recensioni)

7. Qualtrics

Via Qualtrics La prossima alternativa a Microsoft Modulo è Qualtrics, un software di sondaggio online e una piattaforma di gestione delle esperienze progettata per aiutare le organizzazioni a raccogliere e analizzare i dati. Consente agli utenti di creare, distribuire e analizzare sondaggi in vari formati con potenti opzioni di personalizzazione.

Con Qualtrics, gli utenti possono monitorare rapidamente le risposte ai sondaggi, creare reportistica e grafici, esportare i dati in altri programmi e incorporare i sondaggi nei siti web e applicazioni mobili. Qualtrics consente alle organizzazioni di ottenere rapidamente informazioni in tempo reale sulla soddisfazione, le preferenze e il comportamento dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Qualtrics

Strumento di ricerca per trovare domande e blocchi all'interno del modulo

12+ tipi di domande per costruire moduli web diversi

Generatore di campioni di risposte

Strumenti di sondaggio per l'esportazione

Numero automatico di domande

Limiti di Qualtrics

Manca di opzioni di personalizzazione rispetto ad altri moduli Microsoftcome ClickUp e SurveyMonkey* I moduli devono essere allegati al progetto

Prezzi di Qualtrics

Contattare Qualtrics per i dettagli

Valutazioni e recensioni Qualtrics

G2 : 4.4/5 (2.600+ recensioni)

: 4.4/5 (2.600+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (390+ recensioni)

8. Zoho Modulo

via Modulo Zoho Zoho Modulo è uno strumento di sondaggio online progettato per aiutare gli utenti a creare rapidamente moduli. Offre potenti funzionalità come la logica delle condizioni, il branding personalizzato e molteplici tipi di invio. Con un ampio intervallo di modelli, opzioni personalizzate e funzionalità/funzione di esportazione, Zoho Forms consente ai team di creare moduli online a modo loro.

Con Zoho Forms è possibile creare e integrare facilmente moduli personalizzati in altre applicazioni, come le soluzioni CRM e di account. Inoltre, è possibile utilizzare Zoho Forms per automatizzare le attività e risparmiare tempo sulla voce!

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Modulo

Integrazioni con Mailchimp e Zoho Campaigns per la distribuzione dei moduli

Logica di salto basata sulle risposte precedenti

Monitoraggio UTM per la generazione di lead

Notifiche via email e SMS

oltre 30 tipi di campo

Limiti di Zoho Modulo

Gli strumenti di gestione delle attività sono disponibili sui piani più costosi

Limitate opzioni per i modelli di modulo

Prezzi di Zoho Modulo

versione Free : Basic

Basic Basic : $10 al mese, fatturati annualmente

: $10 al mese, fatturati annualmente Standard : $25 al mese, fatturati annualmente

: $25 al mese, fatturati annualmente Professionale : $50 al mese, fatturati annualmente

: $50 al mese, fatturati annualmente Premium: 90 dollari al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su Zoho Modulo

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

9. Tipo di modulo

via TypeformTypeform è un costruttore di moduli che consente agli utenti di creare bellissimi moduli web e sondaggi. Offre un ampio intervallo di modelli già pronti e di opzioni personalizzate. La piattaforma fornisce anche funzionalità/funzione avanzate come potenti strumenti di analisi per tracciare e analizzare le risposte ai moduli.

Typeform è un ottimo strumento per aziende, organizzazioni e privati per raccogliere dati in modo rapido e accurato. Grazie alla sua interfaccia utente, chiunque può creare sondaggi coinvolgenti senza avere competenze avanzate di codice o esperienza di progettazione!

Le migliori funzionalità/funzione di Typeform

Integrazioni con Zapier, Google Analytics, HubSpot e altro ancora

Personalizzazione dei campi nascosti per l'invio dei moduli

Funzionalità di ramificazione delle domande/funzione di salto logico

Riferimenti personalizzati alle domande

Interazioni video

Limiti di Typeform

Limitate capacità di reportistica nei piani Basic e Plus

Le funzionalità/funzione di collaborazione sono disponibili sui piani più costosi

Prezzi di Typeform

Base : 25 dollari al mese, con fatturazione annuale

: 25 dollari al mese, con fatturazione annuale Plus : $50 al mese, fatturati annualmente

: $50 al mese, fatturati annualmente Business : $83 al mese, con fatturazione annuale

: $83 al mese, con fatturazione annuale Aziende: Contattare Typeform per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Typeform

G2 : 4.5/5 (640+ recensioni)

: 4.5/5 (640+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (750+ recensioni)

10. Forma di carta

via Forma di carta Paperform è un costruttore di moduli online con un'intuitiva interfaccia drag-and-drop per costruire moduli da zero o modelli già pronti. Paperform offre anche un ampio intervallo di opzioni di personalizzazione per i moduli, tra cui colori, font, loghi e altro ancora, in modo che i team possano creare un modulo che abbia esattamente l'aspetto che desiderano!

Paperform aiuta i team a risparmiare tempo grazie agli strumenti di automazione integrati. I team possono utilizzare l'integrazione Zapier di Paperform per creare flussi di lavoro automatizzati che collegano i moduli con app e servizi popolari, come piattaforme di email marketing e CRM. In questo modo i team possono sfruttare al meglio i propri dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Paperform

Librerie Unsplash e GIPHY integrate per la creazione di moduli

Integrazione con strumenti di gestione delle attività

Sincronizzazione con Google Calendar per la programmazione

oltre 100 moduli online precostituiti

Automazioni del flusso di lavoro

Limiti di Paperform

Curva di apprendimento ripida per apprendere le funzioni rispetto ad altre alternative di Microsoft Modulo

Nessun utente secondario nei piani Essentials e Pro

Prezzi di Paperform

Essenziale : $$$a al mese, fatturato come $240 all'anno

: $$$a al mese, fatturato come $240 all'anno Pro : $$$a al mese, fatturati come $480 all'anno

: $$$a al mese, fatturati come $480 all'anno Agenzia: $$$a al mese, fatturato come $1.620 all'anno

Valutazioni e recensioni di Paperform

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

Semplificare il processo di raccolta dei dati con ClickUp Modulo

ClickUp è una potente piattaforma di produttività all-in-one e la migliore alternativa a Microsoft Modulo. Il suo costruttore di moduli flessibile e personalizzabile, le sue condizioni e le sue funzionalità di personalizzazione lo rendono uno strumento eccellente per i team di tutte le dimensioni per semplificare il processo di raccolta dei dati e migliorare i flussi di lavoro. 🧑‍💻

Con ClickUp, i gestori del team hanno a portata di mano gli strumenti per automatizzare le attività ripetitive, assegnare i membri del team a moduli specifici e ottenere preziose informazioni dalle analisi in tempo reale.

Inoltre, le integrazioni di ClickUp con altri strumenti e app consentono funzioni ancora più potenti. Creare un account ClickUp oggi stesso per iniziare!