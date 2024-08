Confronto tra Google Forms e Microsoft Forms 2024

Google Modulo e Microsoft Modulo offrono agli utenti un modo per creare, pubblicare e condividere moduli e quiz. Sono facili da usare sia a casa che in azienda, con molte funzionalità/funzioni e opzioni che rendono semplice la creazione di moduli su misura.

Entrambi questi strumenti sono ottimi per la raccolta di dati sul posto di lavoro, ma qual è il migliore? Nella battaglia tra Google Modulo e Microsoft Modulo, quale strumento regna sovrano? E c'è un'altra opzione che è ancora migliore?

In questa guida approfondita, confronteremo Google Modulo e Microsoft Modulo, includendo le loro funzionalità/funzione più importanti, i loro prezzi e ciò che gli utenti del mondo reale dicono di questi strumenti. Condivideremo anche un'impressionante alternativa a Google Modulo vs. Microsoft Modulo. 👀

Parliamo dei costruttori di moduli, che ne dite?

Cos'è Google Modulo? Modulo di Google è lo strumento per la creazione di moduli del gigante del software Google. È un costruttore di moduli molto popolare e ampiamente utilizzato, grazie alla sua facilità d'uso e alla sua familiarità per chi già utilizza i prodotti di Google.

Funzionalità/funzione di Google Modulo

Google Modulo ha tutte le funzioni che ci si aspetta da un modulo basato sul web modulo basato sul web strumento. È possibile creare moduli personalizzati, modificare i tipi di domande e i requisiti e pubblicare il modulo quando si è pronti a raccogliere dati in Fogli Google.

Gli strumenti per la creazione di moduli sono spesso di natura semplice, quindi abbiamo deciso di concentrare il nostro confronto su tre aree: creazione di moduli, personalizzazione, analisi e reportistica. Ecco come si forma Google Modulo in queste aree.

1. Creazione di moduli

via Modulo Google Google è una delle aziende più conosciute al giorno d'oggi e non delude quando si tratta di costruire moduli. È possibile creare moduli, sondaggi e quiz in pochi istanti grazie a tipi di domande precostituite e a un costruttore di moduli online drag-and-drop.

Scegliete tra diversi tipi di domande come risposta lunga, risposta breve, scelta multipla, caselle di controllo, elenchi a discesa e altro ancora. Scrivete la vostra domanda, aggiungete un riepilogo o delle note e riempite i valori con le risposte proposte.

I costruttori di moduli possono decidere se una domanda è obbligatoria o meno, in modo da poter raccogliere dati indispensabili e lasciare agli intervistati la possibilità di scegliere se approfondire o meno. Potete anche rendere i vostri sondaggi completamente anonimi, richiedere che gli utenti abbiano effettuato il login o consentire le risposte di chiunque, garantendovi la flessibilità necessaria per gestire il vostro sondaggio.

Le funzionalità di collaborazione sono integrate di serie. Invitate altri utenti a collaborare al vostro modulo o lavorate da soli. Poi pubblicate il modulo Google quando siete pronti. Potete scegliere di condividere il link del vostro sondaggio con altri utenti o di invitare utenti specifici a partecipare al vostro sondaggio in privato. 🔍

2. Personalizzazione

via Modulo Google Google Modulo offre agli utenti molte possibilità di personalizzazione. Sebbene la struttura principale del costruttore di moduli rimanga la stessa, è facile utilizzare colori e immagini per personalizzare i moduli di Google.

Utilizzate lo spazio dell'intestazione del modulo per condividere il logo della vostra azienda o un'immagine personalizzata dell'intestazione. Che si tratti del vostro sondaggio annuale sul coinvolgimento dei dipendenti o di un modulo di feedback anonimo, potete scegliere l'aspetto che preferite. Inoltre, scegliete un font e dei colori che si adattino al vostro branding aziendale per far sembrare l'intera esperienza personalizzata per il vostro pubblico.

Se cambiare ogni colore e opzione personalizzata vi sembra eccessivo, potete sempre iniziare con un modello. Google Form ha una collezione di modelli che non solo vi danno un tema su cui lavorare, ma anche domande suggerite in base alle vostre esigenze, come una richiesta di ferie o un modulo di feedback per i clienti.

3. Analisi e reportistica

via Modulo Google Sebbene l'aspetto del modulo di sondaggio sia un vantaggio, il vero valore sta nella raccolta dei dati, che si tratti di feedback dei dipendenti, ricerche di mercato o nuovi suggerimenti. La parte analitica di Google Modulo consente di vedere e capire facilmente i dati con una reportistica visiva.

È possibile visualizzare i risultati dei sondaggi e dei moduli man mano che arrivano, grazie ai dati di risposta in tempo reale. Potete vedere i risultati raggruppati con grafici a torta e a barre, oppure visualizzare ogni risposta separatamente per avere una visione individuale del feedback o dell'esperienza di qualcuno. 📊

Se desiderate spostare i dati altrove per esaminarli ulteriormente o semplicemente conservarli, è facile esportare i risultati da Google Modulo. Trasferite i dati direttamente in un nuovo Foglio Google o esportate il file .csv per utilizzarlo con Microsoft Excel o un'altra app.

È anche possibile salvare le risposte dei moduli in formato PDF per una facile lettura offline.

Prezzi dei moduli Google

Google Modulo è disponibile gratis per uso personale.

Se siete utenti aziendali, dovrete iscrivervi al programma Area di lavoro Google (precedentemente noto come Google Suite) - il loro piano all-in-one che include Google Modulo e altre app come Gmail, Google Drive, Google Documenti, Fogli Google e altro ancora.

Business Starter: $7,20/mese per utente

$7,20/mese per utente Business Standard: $14,40/mese per utente

$14,40/mese per utente Business Plus: $21,60/mese per utente

$21,60/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Cos'è Microsoft Modulo?

Come Google Forms, Microsoft Forms (talvolta indicato come MS Modulo) è un altro popolare strumento per la creazione di moduli online. Fa parte dell'ecosistema Microsoft 365 (precedentemente noto come Microsoft Office 365), il che significa che spesso è l'app preferita se la vostra azienda utilizza prodotti Microsoft.

Funzionalità/funzione di Microsoft Modulo Moduli Microsoft offre la possibilità di creare moduli di feedback, sondaggi e quiz di team coinvolgenti in qualsiasi momento. Questo strumento per la creazione di moduli è intuitivo e facile da usare, con molte funzionalità/funzione che rendono la creazione di sondaggi gestibile, anche se è il primo tentativo.

Vediamo cosa offre Microsoft Modulo in queste tre aree principali.

1. Creazione di moduli

via Moduli Microsoft Proveniente da una potenza software come Microsoft, questo strumento per la creazione di moduli ha tutto ciò che serve per costruire, condividere e analizzare sondaggi e quiz.

Create un modulo da zero o utilizzate la libreria di modelli per trovarne uno che corrisponda alle vostre intenzioni. Aggiungete le domande individualmente e scegliete tra una selezione di tipi di domande delle quattro categorie: scelta, testo, valutazione o data.

Date alle domande dei titoli, aggiungete delle descrizioni e scegliete l'ordine in cui appaiono.

Microsoft Modulo dispone di una logica basata sull'IA che offre consigli intelligenti su come impostare e personalizzare il sondaggio o il modulo per ottenere i migliori risultati. Suggerisce intelligentemente potenziali domande e tipi di domande, basandosi sui modelli disponibili nella libreria integrata.

È facile collaborare con gli altri, poiché è possibile condividere rapidamente Microsoft Modulo in tutti i prodotti Microsoft 365, compreso Microsoft Teams. Condividete i collegamenti ai sondaggi, inviate inviti via email o create un codice QR da condividere con gli altri.

Come per Google, potete controllare chi può rispondere al vostro sondaggio e potete creare un sondaggio anonimo eliminando il requisito dell'accesso a un account Microsoft per partecipare. 🔒

2. Personalizzazione

via Moduli Microsoft Come la maggior parte delle app per la creazione di moduli, con Microsoft Modulo è possibile personalizzare l'aspetto del modulo. È possibile scegliere tra una collezione di temi e modelli pre-costruiti e alimentati dall'IA per aggiungere uno stile visivo al modulo, oppure renderlo proprio personalizzando i colori.

Impostate il tema colore per il vostro modulo e create un aspetto coeso che si adatti al vostro marchio aziendale.

Aggiungete il logo della vostra azienda o inserite un'immagine personalizzata nell'intestazione del modulo e personalizzate lo sfondo scegliendo un colore pieno o caricando una foto o un motivo.

3. Analisi e reportistica

via Moduli Microsoft Microsoft Modulo offre una preziosa panoramica sulla raccolta dei dati, con approfondimenti in tempo reale.

I dati di invio possono essere visualizzati in grafici a barre, grafici a torta, valutazioni a stelle e altro ancora. Visualizzate il sentiment generale delle vostre risposte, oppure immergetevi per analizzare le risposte specifiche e le tendenze dei singoli dati.

È facile Da fare con i vostri dati, oltre che visualizzarli. Aprite i dati in un nuovo foglio Excel e iniziate ad analizzare i risultati in modo più dettagliato.

Da lì, è anche possibile salvare i dati in formato .csv per utilizzarli con altre app o strumenti, oppure esportarli in PDF. 📝

Prezzi dei moduli Microsoft

L'approccio di Microsoft è simile a quello di Google: per utilizzare Microsoft Modulo in ambito aziendale è necessario avere un piano Microsoft 365 Business attivo, che dà accesso anche ad app come Word, Excel e Outlook. Microsoft Modulo è disponibile su tutti i suoi piani, tranne Microsoft 365 Apps for Business.

Microsoft 365 Business Basic: 6$/mese per utente

6$/mese per utente Microsoft 365 Apps for Business: $9,90/mese per utente

$9,90/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Microsoft 365 Business Premium: $22/mese per utente

Google Modulo vs. Microsoft Modulo: Funzionalità/funzione a confronto

Microsoft Modulo e Google Modulo sono strumenti incredibilmente simili. Entrambi offrono agli utenti la possibilità di creare sondaggi, quiz e moduli online in pochi minuti, senza dover ricorrere a strumenti specialistici complicati o affidare il lavoro a terzi. ⚒️

Sono entrambe ottime opzioni se volete creare i vostri sondaggi. Vediamo come si confrontano tra loro rispetto alle tre aree chiave che abbiamo trattato in precedenza.

1. Creazione di moduli

L'esperienza di costruzione dei moduli è molto simile tra Google Modulo e Microsoft Modulo. Entrambi sono facili da usare, con un approccio semplificato per ordinare le domande, scegliere i tipi di domande e aggiungere opzioni. Poiché l'esperienza è così simile, non c'è un chiaro vincitore in questa categoria.

2. Personalizzato

Sia Google Modulo che Microsoft Modulo offrono agli utenti una grande flessibilità in termini di personalizzazioni. È facile cambiare i colori dei moduli per adattarli allo stile del proprio marchio ed è possibile aggiungere un logo o un'immagine di intestazione su entrambi.

Microsoft Modulo aggiunge ulteriori opzioni di personalizzazione, tra cui la possibilità di aggiungere un'immagine di sfondo al modulo e suggerimenti IA per la pagina di copertina del modulo. Si tratta di piccole funzionalità/funzione, ma che potrebbero far pendere la bilancia a favore di questo strumento se si desidera un maggior numero di personalizzazioni e suggerimenti basati sull'IA per rendere il sondaggio più coinvolgente.

3. Analisi e reportistica

Entrambi gli strumenti offrono utili approfondimenti sui dati direttamente all'interno dello strumento e la possibilità di esportarli facilmente in altri strumenti per ulteriori analisi dei dati. Tuttavia, Microsoft Modulo è leggermente in vantaggio, in quanto offre una rapida visione delle tendenze quando si passa il mouse sui dati delle risposte.

Come per molte app e strumenti, l'opzione vincente dipenderà probabilmente dall'esperienza dell'utente. Con funzionalità/funzioni così simili, si tratterà di decidere se si è più fan dei prodotti di Google o di Microsoft.

Google Modulo vs. Microsoft Modulo su Reddit

Non c'è una grande quantità di discussioni online quando si parla di Google Modulo vs. Microsoft Modulo. Nella maggior parte dei casi, è probabile che si utilizzi il prodotto che l'azienda ha già acquistato, che si tratti di Google Area di lavoro o Microsoft 365.

Quando abbiamo verificato cosa hanno da dire gli utenti del mondo reale su Reddit abbiamo riscontrato che la maggior parte di essi è a favore di Google Modulo. ✔️

Gli utenti apprezzano il fatto che Google Modulo abbia più tipi di domande e alcuni affermano che Microsoft Modulo è "molto indietro" per quanto riguarda le funzionalità/funzione, anche se molte cose possono cambiare nel tempo.

Un utente ha sottolineato che con Google è più facile inviare sondaggi a chiunque e che è l'opzione migliore per il caricamento dei file: "Credo che gli allegati abbiano anche un limite di tipo/dimensione [in Microsoft Modulo], mentre Google credo abbia solo 1GB per singolo file allegato"

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Google Modulo vs. Microsoft Modulo

Anche se state valutando se Google Modulo o Microsoft Modulo siano i migliori, vorremmo presentarvi una terza opzione. ClickUp è una nuova alternativa alle app tradizionali per la creazione di moduli ed è ricca di funzionalità/funzione che rendono la creazione e la condivisione dei moduli un'esperienza più gratificante. Non solo, ma su ClickUp è possibile creare moduli gratis, senza bisogno di sottoscrizione.

Esploriamo alcune delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp per gli autori di moduli.

ClickUp Modulo Visualizza

Creare moduli più intelligenti in ClickUp con la logica delle condizioni per semplificare il processo, indipendentemente dalla complessità Moduli in ClickUp sono progettati per aiutarvi a far fluire il lavoro. A differenza di alcuni costruttori di moduli che privilegiano l'uso personale o didattico, ClickUp è stato creato pensando alla vostra produttività e al vostro esito positivo.

Create un sondaggio interno e collegate direttamente le risposte alle attività di ClickUp tracciabili, grazie all'automazione integrata. Questo è particolarmente utile se state conducendo sondaggi di feedback o di coinvolgimento dei dipendenti su un progetto specifico o se state utilizzando un'attività di ricerca e sviluppo moduli per i team software .

Il nostro intuitivo costruttore di moduli vi offre molte opzioni quando si tratta di logica di condizione che consente di controllare quali domande visualizzare in base alle scelte precedenti dell'intervistato.

Questa funzionalità avanzata consente di creare sondaggi brevi e molto pertinenti, invece di presentare agli utenti un lungo elenco di domande irrilevanti. 🙌

Tutto questo avviene all'interno di ClickUp, l'unico strumento che li sostituisce tutti. Create moduli intelligenti e accattivanti e condivideteli con il vostro team senza lasciare il vostro hub di produttività online e la vostra area di lavoro.

Attività di ClickUp

Impostare le attività ricorrenti in base all'ora o a un evento in ClickUp

Abbiamo menzionato che i moduli di ClickUp si collegano perfettamente a Attività di ClickUp ma questa funzionalità/funzione non è solo un utile componente aggiuntivo per la costruzione di moduli.

Con ClickUp Tasks potete creare, organizzare, gestire e rivedere le vostre attività da un'unica postazione. Create un elenco personale di attività da fare o un elenco di progetti per il vostro team e completate l'esperienza. Utilizzate le attività ricorrenti per mantenere il team in carreggiata e per automatizzare gli elementi ripetitivi dei progetti.

Aggiungete collaboratori e assegnatari, in modo che i membri del team sappiano chi sta lavorando su cosa. Assegnate alle attività una scadenza e monitorate lo stato di avanzamento dei lavori Visualizzazioni di ClickUp , tra cui la vista Calendario e la vista Elenco.

Utilizzate funzioni come i tipi di elementi, gli stati personalizzati, i campi personalizzati, le priorità, le dipendenze e molto altro ancora per approcciarvi a alla gestione delle attività in modo più efficace. 🌻

Modello di modulo di feedback di ClickUp

Utilizzate la visualizzazione Bacheca nel modello di modulo di feedback per organizzare gli elementi e spostare facilmente le schede tra le fasi di valutazione

Se state cercando un modo semplice per iniziare a utilizzare i moduli ClickUp, i nostri modelli sono il primo passaggio ideale. Esiste un modello per quasi tutti gli scopi e gli obiettivi, tra cui modelli di moduli per il feedback .

Utilizzare questo Modello di modulo di feedback di ClickUp per creare rapidamente il vostro sondaggio di feedback, sia che si tratti di clienti, stakeholder, pubblico in generale o gruppi di dipendenti interni. Il modello offre un modo semplice per raccogliere e memorizzare i dati con campi suggeriti come la valutazione in stelle, la ragione del punteggio, il provider del servizio, i suggerimenti per il miglioramento e altro ancora.

Mantenete i modelli così come sono, oppure personalizzateli per adattarli perfettamente alle vostre esigenze. ✅

Correlato:_ Google Modulo Vs. Jotform !

Scoprire il miglior costruttore di moduli online per i vostri obiettivi

Quando si parla di Google Modulo o Microsoft Modulo, la scelta del costruttore di moduli dipende in gran parte dall'ecosistema in cui l'azienda ha acquistato. Alcuni preferiscono naturalmente i prodotti Google a quelli Microsoft e viceversa.

Microsoft Forms sembra offrire agli utenti una maggiore flessibilità per quanto riguarda lo stile visivo, ma gli utenti suggeriscono che Google Modulo ha una selezione più ampia di tipi di domande e opzioni. Nel complesso, i due strumenti sono molto simili e si tratta di preferenze personali su quale utilizzare.

Se cercate un costruttore di moduli online che vi offra ancora di più in termini di logica delle condizioni, personalizzazione e produttività, il nostro voto va a ClickUp. ClickUp Modulo offre un enorme valore ai gestori e ai team che danno priorità alla produttività e all'efficienza, senza considerare tutte le altre funzionalità di project management e di gestione delle attività che lo strumento ha da offrire.

Considerate una nuova alternativa a Google Modulo o a Microsoft Modulo, e provate gratis ClickUp oggi stesso . ✨