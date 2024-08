La strategia di crescita di Slack: 5 punti chiave per la vostra azienda

Un'app di messaggistica per team che può vantare tra i suoi utenti IBM, Oracle, Target, BBC e altre aziende Fortune 100, senza spendere una fortuna in termini di costi campagne di marketing merita uno studio. Slack lo strumento di collaborazione sul posto di lavoro, è il risultato di un'innovativa combinazione prodotto-mercato e di alcuni trucchi di marketing non convenzionali.

Se per definizione slack può significare rallentare, rilassarsi e prendersela comoda, l'azienda sta facendo tutt'altro. Slack è una delle startup tecnologiche più veloci a raggiungere lo stato di unicorno, con una valutazione di 1 miliardo di dollari in poco più di un anno dal lancio iniziale.

Slack: Una breve storia

Slack è stato creato nel 2013 di Stewart Butterfield, allora già noto come cofondatore della piattaforma di condivisione di foto Flickr, acquisita da Yahoo! nel marzo 2005.

Lo strumento di messaggistica aziendale, che ha lo scopo di aiutare i membri del team a chattare, a lavorare insieme su progetti, a condividere collegamenti e altro ancora in tempo reale, ha trovato subito un'incredibile corrispondenza tra prodotto e mercato e da allora è in continua crescita.

Da Febbraio 2015 quando lo strumento era disponibile al pubblico, Slack aveva acquisito 500.000 utenti attivi al giorno. Nel giro di quattro mesi, questo numero è raddoppiato a 1,1 milioni di utenti attivi. Oggi Slack ha 8 milioni di utenti attivi al giorno con 3 milioni di utenti a pagamento.

Dalle umili origini all'esito positivo

Slack è un ottimo esempio di potente innovazione nata per caso. Come il forno a microonde, un dispositivo che ha cambiato le nostre abitudini alimentari e il mercato del cibo da quando è stato "accidentalmente" creato inventato dall'ingegnere Percy Spencer nel 1945 .

Il fondatore Butterfield e il suo team stavano lavorando a un'app di giochi chiamata Glitch e volevano una piattaforma di comunicazione interna semplificata. Si misero al lavoro e progettarono la versione iniziale di Slack per facilitare la collaborazione e lo scambio di idee tra i membri del team interno di Glitch. Lo strumento è diventato presto indispensabile per il team di Glitch.

Quando Glitch non riuscì a decollare, Butterfield capì il potenziale di uno strumento di chattare sul posto di lavoro e così nacque Slack con esito positivo.

Storia della crescita di Slack: Un metodo nella follia

Slack ha utilizzato alcuni modi innovativi per gestire la sua crescita. Ecco le 5 strategie principali:

1. Utilizzare il marketing del passaparola

Slack ha dimostrato che le persone si affidano ancora all'opinione dei loro amici o colleghi. All'inizio, Butterfield ha sfruttato i suoi contatti e le sue connessioni in diverse aziende e la stampa per far conoscere la nuova piattaforma.

Ha anche influenzato i suoi amici imprenditori a provare Slack. Queste connessioni e il passaparola hanno dato i loro frutti e 8.000 persone si sono iscritte il primo giorno di Slack. Questo numero è quasi raddoppiato nel giro di due settimane.

Marc Andreessen, investitore di Slack, ha twittato questo grafico sulla crescita dell'azienda crescita del passaparola ad agosto 2014.

Tuttavia, non si tratta solo di passaparola letterale. Slack utilizza anche strumenti sociali come Twitter per raggiungere un pubblico più ampio e spingere il traffico organico diretto al suo sito web. La creazione di buzz può giovare al vostro prodotto, confermandone la direzione. Noi di ClickUp abbiamo visto anche le associazioni positive che derivano dal passaparola, soprattutto su Twitter e siti di recensioni dove le persone offrono il loro punto di vista onesto.

"Scommettiamo molto su Twitter. Anche se qualcuno è incredibilmente entusiasta di un prodotto, il passaparola letterale arriva solo a una manciata di persone, ma se qualcuno twitta su di noi, può essere visto da centinaia, persino migliaia di persone" dice Butterfield .

2. Accelerare la crescita attraverso le integrazioni

Slack ha più di 1.000 integrazioni (tra cui ClickUp !) L'azienda utilizza queste integrazioni per ottenere traffico di riferimento verso il suo sito web e per sfruttare l'esito positivo di queste integrazioni per assicurarsi di apparire nella prima pagina dei risultati di ricerca ogni volta che qualcuno cerca un prodotto con cui Slack si integra.

Per istanza, se qualcuno cerca ClickUp in Google troveranno anche Directory delle app ClickUp Slack elencato come uno dei risultati della ricerca sulla prima pagina di Google.

date un'occhiata alla nostra elenco delle migliori integrazioni di Slack !

3. Implementare il feedback dei clienti

Slack ha cercato di ottenere un feedback continuo dai suoi primi utenti e lo ha utilizzato per iterare il prodotto, la sua interfaccia utente, la sua efficienza e la sua utilità.

Rispondevano a ogni email ricevuta e affrontavano ogni ticket di aiuto come un'opportunità per migliorare il prodotto o risolvere un problema.

L'azienda è stata in grado di costruire un prodotto che il mercato desiderava perché ha ascoltato i suoi utenti e ha monitorato quante persone chiedevano una determinata funzionalità/funzione o un nuovo tipo di integrazione.

Ancora oggi, questo rispetto per il feedback degli utenti fa parte del DNA dell'azienda.

Slack ritiene che ogni interazione con i clienti sia un'opportunità di marketing. Se un provider è in grado di andare oltre per fornire un servizio clienti notevole, le persone saranno liete di raccomandarlo. Ecco un'ottima occasione per imparare che cos'è il marketing !

4. Privilegiare le funzionalità/funzioni uniche

Fin dall'inizio, Butterfield è stato influenzato dalla tesi di Paul Buchheit: Se Da fare poche cose incredibilmente bene, il resto non ha importanza. E l'ha messa in pratica quando ha costruito Slack.

Da fare, Slack non ha creato troppe funzionalità/funzione. Al contrario, si è concentrato sulla realizzazione di una sola di esse. Le funzionalità/funzione principali erano la ricerca, la condivisione dei file e la sincronizzazione.

La funzionalità di ricerca dello strumento permette agli utenti di trovare rapidamente ciò che stanno cercando, mentre la funzionalità di condivisione dei file offre la possibilità di trascinare i file o incollare rapidamente le immagini attraverso azioni intuitive dell'interfaccia utente.

Soprattutto, Slack è dotato di una "sincronizzazione dello stato di abbandono" che gli permette di sapere dove ogni persona in una conversazione si ferma e di sincronizzarsi con la posizione del cursore in tempo reale. Questa singola funzionalità/funzione ha dato a Slack una reale spinta competitiva in un mercato che ha visto la voce di molti noti giganti tecnologici.

5. Politica di prezzi equi

Slack non solo ha un piano Free che di per sé è ricco di funzionalità/funzione, ma applica anche una politica di "fatturazione equa" unica nel suo genere

Ecco come funziona: se un utente di Slack non utilizza il software per 14 giorni, Slack restituisce i soldi attraverso un credito proporzionale.

Questo strategia non è utile solo per costruire un grande marchio valore. Tiene anche l'intero team di Slack sulle spine. Il team deve continuamente fornire un facile onboarding e un'esperienza utente confortevole per aggiungere il maggior numero possibile di utenti attivi.

La strategia ha funzionato alla grande. Degli 8 milioni di utenti attivi quotidianamente, Slack ne ha convertiti 3 milioni in clienti a pagamento.

Valutazioni recenti e impatto Slack ha attualmente un valore di circa 7,1 miliardi di dollari grazie al suo ultimo round di finanziamento (agosto 2018) che ha visto un investimento di 427 milioni di dollari. Con l'ultimo accordo, Slack ha raccolto fondi totali per 1,27 miliardi di dollari dalla sua nascita.

Ora che l'azienda è meglio capitalizzata, può competere meglio con giganti tecnologici molto ricchi come Microsoft, Alphabet (la principale società di Google) e Facebook. Slack può anche utilizzare il capitale per attrarre e mantenere i clienti paganti in uno scenario in cui i grandi operatori hanno il vantaggio di poter raggruppare le loro versioni dei servizi di collaborazione sul posto di lavoro con altre offerte principali, consentendo loro di aggiungere clienti a un ritmo più rapido rispetto a Slack.

L'anno scorso, l'investimento di SoftBank Group Corp. ha valorizzato Slack per 5 miliardi di dollari.

Dopo l'investimento dell'anno scorso raccolta di fondi, ci sono state delle segnalazioni che Google, Salesforce, Microsoft e altri avevano mostrato interesse per l'acquisizione di Slack.

Inoltre, è stato reportistica che il gigante dell'e-commerce Amazon ha discusso con Slack per un'offerta che valorizzerebbe l'app per chattare sul posto di lavoro a 9 miliardi di dollari.

Strategia aziendale di Slack: L'affare Atlassian

Nel luglio 2018, Slack ha acquistato la proprietà intellettuale delle piattaforme per la collaborazione tra team - HipChat e Stride

di uno dei suoi principali rivali, Atlassian.

Come parte dell'accordo, Atlassian interromperà entrambe le produttività e incoraggerà gli utenti a migrare a Slack.

Si tratta di un'importante strategia aziendale per Slack, perché, nonostante l'attuale dominio del mercato, il team sente la pressione competitiva di giganti tecnologici come Microsoft Teams, Google Meet Chattare , Workplace di Facebook e Cisco Webex Teams.

L'eliminazione di un concorrente invia un messaggio forte all'intero settore della comunicazione aziendale, che si prevede vedrà un'intensa attività da parte di nuove startup e giganti tecnologici.

Con questa partnership, Slack ha ora l'opportunità di aggiungere gli utenti di HipChat e Stride alla sua base attiva. Sia Stride che HipChat Cloud verranno dismessi a febbraio 2019. Questo probabilmente aumenterà la già impressionante base di utenti di Slack.

Ma soprattutto, l'alleanza con un marchio aziendale forte e rispettato come Atlassian darà a Slack la credibilità necessaria per attirare le grandi aziende e il sostegno finanziario necessario per tenere testa alle sfide dei concorrenti più ricchi.

5 punti chiave della crescita di Slack per la vostra azienda

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/09/256px-Slack\_Technologies\_Logo.png logo di Slack /$$$img/

Slack utilizza alcune tecniche di brand marketing uniche per trasformare il suo marchio in un'impressionante potenza SaaS.

Ecco 5 chiavi di lettura per la crescita della vostra azienda:

1. Utilizzate il potere dei media.

Al momento del lancio del prodotto, date maggiore impulso al passaparola utilizzando i media tradizionali. Mentre Slack ha avuto il vantaggio di avere connessioni precedenti, è possibile iniziare a costruire le vostre relazioni con la stampa fin dal primo giorno in modo che, al momento del lancio, abbiate solide relazioni con giornalisti e blogger disposti a scrivere del vostro prodotto.

2. Optate per piani freemium e per un rapido onboarding

I prezzi sono un aspetto cruciale per un'organizzazione SAAS. Utilizzate un piano freemium o una versione di prova gratuita per attirare l'attenzione del vostro pubblico di riferimento.

Il modello freemium di Slack è ideale per far provare l'app senza alcun pagamento iniziale. Non è necessaria una carta di credito per registrarsi al piano Free. Un piano gratuito e un processo di onboarding estremamente semplice motiveranno un maggior numero di utenti a provare il vostro strumento.

3. Utilizzare un approccio dal basso verso l'alto

Slack non ha iniziato rivolgendosi ai CIO o al top management, ma a un gestore del team. Se trovava il prodotto utile, l'economicità dell'app gli consentiva di spendere facilmente.

Questa può essere una strategia importante per l'esito positivo della vostra azienda.

4. Ascoltate i vostri personalizzati

I dati qualitativi che gli utenti condividono con voi ogni giorno sono tantissimi. Si tratta di informazioni utili che possono aiutarvi a modificare il vostro prodotto per ottenere un migliore adattamento al mercato.

Slack ha colto ogni occasione per risolvere i problemi o aggiungere nuove funzionalità quando gli utenti hanno segnalato che qualcosa non funzionava o hanno chiesto un servizio aggiuntivo.

Anche noi di ClickUp adottiamo lo stesso approccio: gli utenti sono invitati a fornire feedback e suggerimenti sul nostro sito bacheca dei feedback .

5. Trova il tuo numero magico

Oltre a tenere traccia dei numeri standard del settore, dovete conoscere i numeri magici della vostra azienda, che vi danno un'idea chiara di chi sta realmente usando il vostro prodotto e di come potete fare in modo che continui a usarlo.

Per Slack, questo numero è 2.000 messaggi. Slack ha osservato che tutti i team che hanno scambiato 2.000 messaggi su Slack continuano a utilizzare la piattaforma. Qual è il numero magico che cercate per mantenere gli utenti sulla vostra piattaforma?

Conclusione

Slack non ha avuto successo perché il prodotto era unico o perché aveva un grande budget di marketing. La sua crescita si basa sull'ascolto dei clienti, sulla generazione di un passaparola virale e sullo sviluppo di una personalità personale e non commerciale.

Se siete attualmente utenti di Slack, potete integrarsi con ClickUp per gestire le attività.